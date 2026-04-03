So führen Sie die Automatisierung des Produktlebenszyklus vom Briefing bis zur Markteinführung durch

Der durchschnittliche Wissensarbeiter verliert jedes Jahr fast fünf Arbeitswochen allein durch das Wechseln zwischen Apps, Tools und Aufgaben.

Diese Doppelbelastung taucht überall im Produktlebenszyklus auf. Sie kopieren Briefings aus Google Docs in Jira-Tickets. Sie gleichen in PowerPoint erstellte Roadmaps mit Sprint-Boards in Trello ab. Status-Updates landen in Slack-Threads, die später niemand mehr finden kann.

Jeder Übergang bedeutet, den Kontext neu zu schreiben, erneut zu überprüfen und neu abzustimmen.

Wenn Ihre Arbeit die Entwicklungsabteilung erreicht, ist sie bereits veraltet. Und das ist das eindeutige Zeichen für einen gestörten Produktlebenszyklus.

In diesem Leitfaden geht es um die Automatisierung des Produktlebenszyklus: vom Briefing bis zur Markteinführung. Wir hoffen, dass dies Ihrem Team dabei hilft, sich auf das Treffen von Entscheidungen zu konzentrieren, anstatt sich um die Verwaltung von Artefakten zu kümmern.

Was ist die Automatisierung des Produktlebenszyklus?

Die Automatisierung des Produktlebenszyklus ist der Einsatz von KI, Workflows und systemweiten Auslösern, um alle Phasen der Produktentwicklung – vom ersten Briefing bis zur Markteinführung und darüber hinaus – miteinander zu verbinden, ohne dass manuelle Übergaben zwischen Tools oder Teams erforderlich sind.

Das traditionelle Produktlebenszyklusmanagement (PLM) konzentriert sich auf die Nachverfolgung der einzelnen Phasen: Idee, Design, Entwicklung und Markteinführung

Die Automatisierung des Produktlebenszyklus geht noch einen Schritt weiter. Sie übernimmt die Arbeit zwischen diesen Phasen, in denen die meisten Verzögerungen, Fehler und Kontextverluste tatsächlich auftreten.

🔑 Kernaussage: Anstatt sich darauf zu verlassen, dass Menschen Informationen übersetzen und zwischen verschiedenen tools synchronisieren, verwandelt die Lebenszyklus-Automatisierung Ihren Prozess in ein vernetztes System, das sich in Echtzeit aktualisiert.

Wie sieht ein automatisierter Produktmanagementprozess in der Praxis aus?

Es stellt die Verbindung zwischen Entscheidungen und Umsetzung her: Wenn Sie ein Feature in Ihrer Roadmap priorisieren, generiert das System automatisch die erforderlichen Backlog-Elemente, weist sie den richtigen Eigentümern zu und zeigt etwaige Abhängigkeiten auf.

Es passt sich dem Kontext an: Die Automatisierung versteht die komplexen Beziehungen zwischen Ihren Dokumenten, Entwürfen und Entwicklungsaufgaben, anstatt nur einer starren, linearen Abfolge zu folgen

Ihr System bleibt ohne manuelle Aktualisierungen synchron: Wenn sich Zeitleisten von Sprints verschieben oder Aufgaben fertiggestellt werden, werden Ihre Roadmap, Dashboards und Stakeholder-Ansichten automatisch aktualisiert

🧠 Möchten Sie die Automatisierung des Produktlebenszyklus umsetzen, ohne Ihr System von Grund auf neu aufzubauen? ClickUp Accelerator kann Ihnen dabei helfen: Ein zentraler ClickUp-Workspace , in dem Ihre Briefings, Backlogs, Roadmaps und Sprints bereits miteinander verbunden sind

Vorkonfigurierte KI-Superagenten als Ihre KI-Teamkollegen, die Aufgaben wie die Erstellung von Feature-Briefings aus User Stories, den Entwurf von PRDs, das Verfassen von Release Notes, die Zusammenfassung von Bugs und vieles mehr übernehmen

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Warum der Produktlebenszyklus ohne Automatisierung zusammenbricht

Schauen Sie sich an, wie Ihr Team den Produktlebenszyklus heute handhabt. Wenn Sie raten müssten, was der größte Schwachpunkt Ihres aktuellen Systems ist, was würden Sie sagen?

Studien kommen immer wieder zu demselben Ergebnis: die Übergaben.

Studien zu Großprojekten zeigen, dass Fehler am ehesten an den Übergängen zwischen den Phasen auftreten. Der Grund? Die Weitergabe von Informationen, Eigentümerschaft und Absichten zwischen den Teams ist chaotisch.

Häufige Fehlerquellen sind:

Briefings befinden sich in Dokumenten, Backlogs an anderer Stelle: Ihre Ihre Produktanforderungen werden in einem Tool erfasst, müssen dann aber manuell in Tickets in einem anderen Tool übertragen werden. Dieser Prozess führt unweigerlich dazu, dass der Kontext verloren geht und die Versionskontrolle zum Albtraum wird.

Roadmaps werden zu Artefakten, nicht zu Betriebssystemen: Ihre statischen Ihre statischen Produkt-Roadmaps verlieren schnell den Bezug zur tatsächlichen Sprint-Arbeit. Wenn die Führungskräfte sie zu Gesicht bekommen, sind sie bereits so gut wie veraltet.

Mit wachsender Teamgröße nehmen die Übergaben zu: Jeder Übergang – vom Produkt zum Design, vom Design zur Entwicklung, von der Entwicklung zur Qualitätssicherung und von der Qualitätssicherung zur Markteinführung – birgt ein weiteres Risiko für Verzögerungen und Informationsverluste

Status-Updates werden zum Vollzeitjob: Als Als Produktmanager verbringen Sie am Ende Stunden damit, Updates von verschiedenen Teams einzuholen und zusammenzuflicken, anstatt sich auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren

Abhängigkeiten werden zu spät sichtbar: Hindernisse tauchen mitten im Sprint auf, weil Hindernisse tauchen mitten im Sprint auf, weil beim Planen des Sprints die vorangehenden Entscheidungen nicht mit ihren nachgelagerten Auswirkungen verbunden wurden, was zu Hektik in letzter Minute und verpassten Terminen führt

Die Auswirkungen von Work Sprawl auf die Produktivität

Das ist „Work Sprawl“: wenn eine einzige Entscheidung in Dokumenten, Tickets, Roadmaps und Dashboards immer wieder neu formuliert wird – fragmentiert über Tools, Teams und Übergaben hinweg. Anstelle eines einzigen vernetzten Workflows verwalten Sie fünf voneinander getrennte Versionen derselben Arbeit. Und das kostet die Weltwirtschaft jedes Jahr 2,5 Billionen Dollar an Verlusten an Produktivität!

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, nur um sich einen Überblick über die Arbeitssituation zu verschaffen. Ein wichtiges Detail könnte in einer E-Mail verborgen sein, in einem Slack-Thread weiter ausgeführt werden und in einem separaten Tool dokumentiert sein, was Teams dazu zwingt, Zeit mit der Suche nach Informationen zu verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles miteinander verbunden, synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit über Arbeit“ und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden zurückgewinnen – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abschaffen. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles schaffen könnte!

📚 Lesen Sie auch: Der ROI der Konsolidierung von über 20 Apps in ClickUp Accelerator

Wichtige Anwendungsfälle für Automatisierung im gesamten Produktlebenszyklus

Nun wird es Sie freuen zu erfahren, dass Sie Automatisierung in jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus einsetzen können. Natürlich wird dies an verschiedenen Stellen unterschiedliche Auswirkungen haben. Und die größten Auswirkungen werden Sie vielleicht gerade an den Übergangspunkten sehen:

Wenn das Briefing in den Backlog wandert

Die Roadmap ist in Sprints unterteilt

Das Design wird an die Entwicklung übergeben

Die Build-Version geht an die Qualitätssicherung, und

Die Qualitätssicherung übergibt an die Markteinführung

Wir haben diese Anwendungsfälle zusammengestellt, um die häufigsten Reibungspunkte aufzuzeigen und zu demonstrieren, wie Automatisierung diese effizienter gestalten kann.

Produkt-Briefings zu strukturierten Backlogs

Schreiben Sie Produkt-Briefings in einem Dokument und verbringen dann Stunden damit, manuell Tickets zu erstellen, Akzeptanzkriterien zu kopieren und einzufügen, verwandte Elemente zu verknüpfen und Eigentümer zuzuweisen? Diese manuelle Arbeit ist nicht nur mühsam, sondern auch eine Hauptursache für Fehler, Verzögerungen und Kontextverluste.

KI-Automatisierungstools wie ClickUp Brain können Ihr Briefing lesen und sofort ein strukturiertes Backlog für Sie erstellen. Als weltweit kontextbewussteste KI hat Brain Zugriff auf Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente in ClickUp. Es kann den Inhalt Ihres in ClickUp Docs verfassten Briefings analysieren und Backlog-Elemente erstellen, bei denen alle erforderlichen Benutzerdefinierten Felder bereits ausgefüllt sind.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um aus einem Produktbrief ein strukturiertes Backlog mit Aktionselementen zu erstellen

Dank kontextbezogener KI fließen Akzeptanzkriterien, User Stories und technische Anforderungen direkt aus dem Quelldokument in Ihre ClickUp-Aufgaben. Verwandte Elemente wie Abhängigkeiten, verknüpfte Funktionen und übergeordnete Epics können in ClickUp automatisch miteinander verknüpft werden, sodass Sie innerhalb von Minuten statt Stunden einen vollständigen und umsetzbaren Plan erhalten.

Der ClickUp-Kunde Yggdrasil Gaming hat bereits eine Steigerung der Produktivität von 37 % erzielt, indem er mit KI automatisch Unteraufgaben aus ClickUp-Meilensteinen generiert hat!

🎥 Bonus: Möchten Sie die Grundlagen für die Erstellung effektiver Produkt-Briefings verstehen? Sehen Sie sich diese praktische Anleitung an!

Wenn Ihre Roadmap das eine sagt, Ihr Sprint-Board aber eine ganz andere Geschichte erzählt, ist es an der Zeit, Automatisierung einzusetzen, um beide in Bezug auf die Synchronisierung aufeinander abzustimmen. Denn wir gehen davon aus, dass Sie nicht stundenlang damit verbringen möchten, die beiden in Einklang zu bringen und Ihre Kommunikationsunterlagen für die Stakeholder manuell zu aktualisieren!

Mit ClickUp erfolgt die Synchronisierung Ihrer Roadmap und Ihrer Umsetzung automatisch.

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Roadmap-Aktualisierungen basierend auf dem tatsächlichen Status Ihrer Aufgaben auslösen. Wenn die zugehörigen Aufgaben eines Features in den Status „In Bearbeitung“ oder „Erledigt“ wechseln, wird ihr Status in Ihren Roadmap-Ansichten automatisch aktualisiert, ohne dass manuelle Eingaben erforderlich sind.

Erstellen Sie in ClickUp benutzerdefinierte „Wenn-Dann“-Automatisierungen, um repetitive Arbeit ohne manuelle Übergaben voranzubringen

Kombinieren Sie dies mit den Gantt-Diagrammen und Zeitleiste-Ansichten von ClickUp, und jede Änderung der Termine auf Sprint-Ebene wird automatisch in Ihre Roadmap übernommen. Ihre Zeitleisten passen sich in Echtzeit an, während sich die Arbeit weiterentwickelt.

Sprint-Planung und Aufzeigen von Abhängigkeiten

Sprint-Planung sollte sich nicht wie ein Ratespiel anfühlen – tut es aber oft. Sie durchforsten Backlogs, prüfen die Team-Kapazitäten und versuchen, Hindernisse manuell zu erkennen, in der Hoffnung, dass nichts Entscheidendes übersehen wird.

Genau da hapert es: Abhängigkeiten treten mitten im Sprint auf, nicht während der Planung – wenn es bereits zu spät ist, Anpassungen vorzunehmen, ohne die Zeitleiste zu sprengen.

Mit ClickUp Sprints wird die Sprint-Planung zu einem System statt zu einem chaotischen Durcheinander.

Mithilfe der Abhängigkeits- und Beziehung-Ansichten von ClickUp ist jede Aufgabe bereits dem zugeordnet, worauf sie wartet und was sie blockiert.

Kombinieren Sie dies mit der ClickUp-Workload-Ansicht, um Sprints auf Basis der tatsächlichen Teamverfügbarkeit zu planen. Das Ampelsystem macht es einfach zu erkennen, wer überlastet ist, wer noch Kapazitäten hat und wo die Arbeit neu verteilt werden muss.

Wenn Sie ClickUp Brain oder Super Agents einbinden, wird das Planen proaktiv. Ein Super Agent kann:

Schlagen Sie sprintbereite Aufgaben basierend auf Priorität und Status der Abhängigkeiten vor

Konflikte bereits vor Beginn des Sprints erkennen (z. B. Design noch nicht fertig, Engpässe bei der Qualitätssicherung)

Heben Sie Risiken im Projektumfang auf der Grundlage der bisherigen Geschwindigkeit oder des Workload hervor

Anstatt also mitten im Sprint auf Hindernisse zu reagieren, können Sie diese bereits vor dem Committen lösen.

📚 Lesen Sie auch: So verwalten Sie Projektabhängigkeiten

Markteinführungsbereitschaft und Koordination

Was wäre, wenn sich Ihr Playbook für die Produkteinführung von selbst erstellen würde? Mit Automatisierung ist das möglich.

Markteinführungs-Checklisten können basierend auf Produkttyp und Umfang der Veröffentlichung automatisch generiert werden

GenehmigungsWorkflows werden automatisch an die richtigen Stakeholder weitergeleitet, wobei ihr Status in Echtzeit verfolgt wird

Go/No-Go-Kriterien werden automatisch anhand der Abwicklung der Aufgaben und der Qualitätskontrollen bewertet, sodass nichts ausgeliefert wird, bevor nicht alle Kriterien erfüllt sind

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie Ihre Markteinführungs-Checkliste in ein selbstlaufendes System! Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und führen Sie eine Produkteinführung mit der ClickUp-Vorlage für die Produkteinführungs-Checkliste durch Anstatt Ihren Markteinführungsprozess von Grund auf neu aufzubauen, beginnen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Markteinführungs-Checkliste. Sie strukturiert bereits jede Phase Ihrer Markteinführung – Aufgaben, Zeitleisten, Eigentümer und Nachverfolgung des Fortschritts – an einem Ort. Sobald Ihre Checkliste steht, können Sie einen ClickUp Super Agent erstellen, der sie in ein lebendiges System verwandelt: Wenn eine Markteinführungsaufgabe erstellt wird → weisen Sie den richtigen Verantwortlichen entsprechend seiner Funktion zu (Produkt, Marketing, Qualitätssicherung)

Wenn Aufgaben überfällig sind oder blockiert werden → Risiken automatisch kennzeichnen und Stakeholder benachrichtigen

Wenn alle kritischen Aufgaben fertiggestellt sind → lösen Sie eine Go/No-Go-Bereitschaftsprüfung aus

Überprüfungen vor der Markteinführung → Erstellen Sie eine Echtzeit-Statusübersicht für alle Teams Anstatt über 50 Checklistenelemente teamübergreifend manuell zu verfolgen, überwacht Ihr Agent den Fortschritt, deckt Risiken auf und hält alles am Laufen – ohne ständige Nachfassaktionen.

Feedback-Schleifen nach der Markteinführung

Die Feedbackschleife ist bereits vorhanden – in Support-Tickets, Nutzerforschung, Analysen und Verkaufsgesprächen. Die Frage ist, ob Sie schnell genug darauf reagieren können. Durch Automatisierung werden diese umfangreichen Informationen in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt.

Mit ClickUp-Formularen und -Integrationen können Sie Feedback aus verschiedenen Kanälen in ein einziges Erfassungssystem leiten. Jeder Beitrag – Fehlerberichte, Feature-Anfragen, Usability-Probleme – wird zu einer strukturierten Aufgabe mit einheitlichen Feldern und Kontext.

Von da an hilft Ihnen ClickUp Brain dabei, den Überblick zu behalten. Es kann:

Kategorisieren Sie Feedback nach Themen (z. B. Onboarding-Hürden, Probleme mit der Leistung)

Identifizieren Sie wiederkehrende Muster in den Übermittlungen

Heben Sie Probleme mit hoher Auswirkung oder hoher Häufigkeit hervor

Analysieren Sie die Kundenstimmung und das Feedback, das in ClickUp-Formularen erfasst wurde, über ClickUp Brain

Auf dieser Grundlage kann ein Super Agent die wertvollsten, aussagekräftigsten Erkenntnisse nutzen, um automatisch Backlog-Elemente zur Prüfung zu erstellen, und so sicherstellen, dass Ihr Team die Bedürfnisse der Benutzer priorisiert.

Manuelle vs. automatisierte Produktabläufe

Der Unterschied zwischen manuellen und automatisierten Produktabläufen ist enorm. Es geht nicht nur darum, Zeit zu sparen, sondern darum, die Arbeitsweise Ihres Teams und den Wert, den Sie liefern können, grundlegend zu verändern. Diese Tabelle verdeutlicht die Transformation. 🛠️

Aspect Manuelle Vorgänge Automatisierte Abläufe Vom Briefing zum Backlog Vierteljährliche Überprüfungszyklen, bei denen Erkenntnisse oft verloren gehen Protokolle über KI-generierte Elemente mit vollständigem Kontext Genauigkeit der Roadmap Innerhalb weniger Tage veraltet, erfordert ständige manuelle Aktualisierungen Echtzeit-Synchronisierung mit der Umsetzung, immer auf dem neuesten Stand Sprint-Planung Ein chaotisches Durcheinander aus Tabellen und Checklisten Automatisch ermittelte Prioritäten, Risiken und Einblicke in die Kapazitäten Status-Updates Vor jedem Meeting manuell aus verschiedenen tools zusammengetragen Live-Dashboards, die immer verfügbar und stets präzise sind Markteinführungskoordination Eine anstrengende Aufgabe in Sachen Projektmanagement und Koordination Systematische Checklisten und automatisierte Workflows zur Genehmigung Feedback-Integration Vierteljährliche Überprüfungszyklen, bei denen Erkenntnisse oft verloren gehen Kontinuierliche Erfassung und KI-gestützte Priorisierung

Wenn Sie auf Automatisierung umsteigen, machen Sie Ihren Prozess nicht nur effizienter – Sie definieren die Rolle des Produktmanagers neu. Das bedeutet weniger Meetings, schnellere Entscheidungen und mehr Sicherheit darüber, was Sie wann auf den Markt bringen.

📚 Lesen Sie auch: 5 Anzeichen dafür, dass Ihr PMO durch manuelle Arbeit Umsatz einbüßt

Wie ClickUp den Produktlebenszyklus vom Briefing bis zur Markteinführung durch Automatisierung unterstützt

Der Converged AI Workspace von ClickUp vereint Strategie und Umsetzung. Der gesamte Arbeitskontext in einer einzigen App vereinfacht die funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Jeder kann sich darauf konzentrieren, seine Arbeit bestmöglich zu erledigen, ohne jemals zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Wir haben Ihnen bereits gezeigt, wie die leistungsstarken Features der Automatisierung, die KI und die Agenten von ClickUp den Produktlebenszyklus in jeder Phase automatisieren. Hier sind einige weitere Ideen, um auf diesen Anwendungsfällen aufzubauen ✨

Verwandeln Sie Ideen sofort in umsetzbare Aufgaben: Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Erstellung von Tickets. Generieren Sie strukturierte Backlog-Elemente automatisch, indem Sie ClickUp Brain Ihre Produkt-Briefings in ClickUp Docs lesen lassen. Es füllt alle erforderlichen Benutzerdefinierten Felder von ClickUp aus, schreibt Akzeptanzkriterien und erstellt sogar Aufgabenbeziehungen für Sie.

Halten Sie Roadmaps und Sprints automatisch synchron: Halten Sie den Status Ihrer Roadmap automatisch auf dem neuesten Stand, indem Sie mit Halten Sie den Status Ihrer Roadmap automatisch auf dem neuesten Stand, indem Sie mit ClickUp Automations Regeln erstellen, die bei Abschließen von Aufgaben ausgelöst werden. Sie können auch Automatisierungen einrichten, um Zeitleisten in Ihren ClickUp-Gantt-Diagrammen anzupassen, wenn sich Termine ändern, und Stakeholder benachrichtigen, wenn wichtige Meilensteine erreicht werden

Decken Sie Abhängigkeiten auf, bevor sie zu Hindernissen werden: Identifizieren und beheben Sie Risiken, bevor sie zu Hindernissen werden – mit Identifizieren und beheben Sie Risiken, bevor sie zu Hindernissen werden – mit den Abhängigkeits- und Beziehung-Ansichten von ClickUp . Sehen Sie mit diesen Features genau, was blockiert ist, was die Blockade verursacht und was Gefahr läuft, in Verzug zu geraten. Sie können Aufgaben so einstellen, dass sie auf andere warten oder diese blockieren, und Sie erhalten automatische Benachrichtigungen, sobald eine Aufgabe entsperrt wird.

Koordinieren Sie Markteinführungen ohne mühsame Tabellenkalkulationen: Optimieren Sie Ihren gesamten Markteinführungsprozess, indem Sie alle Anforderungen mit Optimieren Sie Ihren gesamten Markteinführungsprozess, indem Sie alle Anforderungen mit ClickUp Forms an einem Ort erfassen. Wenn ein Formular abgeschickt wird, erstellt es automatisch eine Aufgabe, die dann eine Reihe von ClickUp-Automatisierungen als Auslöser auslösen kann, um Genehmigungen weiterzuleiten und Ihren Go/No-Go-Status in Ihren Echtzeit-ClickUp-Dashboards zu aktualisieren.

Erstellen Sie automatisch umsetzbare ClickUp-Aufgaben aus den Antworten auf ClickUp-Formulare

Schaffen Sie eine nahtlose Verbindung zwischen Feedback und Iterationen: Schaffen Sie eine nahtlose Feedbackschleife, indem Sie ClickUp-Formulare und Schaffen Sie eine nahtlose Feedbackschleife, indem Sie ClickUp-Formulare und ClickUp-Integrationen nutzen, um alle Ihre Erkenntnisse der Benutzer zu zentralisieren. Kategorisieren und priorisieren Sie Feedback automatisch und wandeln Sie dann die wertvollsten Erkenntnisse mit einem einzigen Klick mithilfe von ClickUp Brain oder Super Agents in Backlog-Elemente um.

🌟 Der Vorteil von ClickUp: Vernetzte, konvergierte und kontextbezogene KI

ClickUp Brain ist nicht nur eine weitere KI-Funktion, die einem Produkt hinzugefügt wurde. Es versteht den gesamten Kontext Ihrer Arbeit, da alles – von Ihren ersten Ideen bis hin zu Ihrem endgültigen Markteinführungsplan – in einem Workspace gespeichert ist. Wenn ClickUp Brain aus einem Briefing Backlog-Elemente generiert, berücksichtigt es Ihre bestehenden Features, Ihre aktuelle Sprint-Kapazität und alle damit verbundenen Abhängigkeiten.

Genau wie Brain sind auch Super Agents zu 100 % kontextbewusst. Sie sind zudem umgebungsorientiert. Sie aktualisieren ständig ihr Wissen und ihr Gedächtnis, sodass ihre Vorschläge und Aktionen stets auf den neuesten Informationen und Ihren aktuellen Präferenzen basieren.

Das Beste daran? Mit ClickUp Accelerator können Sie die Lebenszyklus-Automatisierung in nur 20 Tagen einrichten und nutzen. Diese schlüsselfertige Lösung für Produkt- und Entwicklungsteams umfasst 10 einsatzbereite Super Agents, die Leistungsfähigkeit von ClickUp Brain und einen einheitlichen Workspace, um kostspielige Kontextwechsel zu vermeiden. Unsere Experten helfen Ihnen beim Setup und bieten spezielle Schulungen als Anbieter an, damit Ihr System ohne monatelange Konfiguration einsatzbereit ist.

Mit ClickUp Accelerator in weniger als 20 Tagen live gehen

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Beginnen Sie noch heute mit der Automatisierung Ihres Produktlebenszyklus

Die meisten Produktteams haben kein Problem mit der Planung oder der Umsetzung. Sie haben ein Koordinationsproblem. Die Arbeit schreitet voran, aber der Kontext hält nicht Schritt.

Genau das löst die Automatisierung. Sie sorgt dafür, dass bei jeder Änderung – sei es eine Priorität, eine Zeitleiste oder eine Aufgabe – alles, was mit ihr verbunden ist, sofort aktualisiert wird.

Das Ergebnis ist ein System, das im Standard präzise arbeitet. Und ein Team, das Entscheidungen schneller trifft, sich rasch anpasst und mit Klarheit liefert.

Bringen Sie Ihren gesamten Produkt-Workflow – vom Briefing bis zur Markteinführung – in ein einziges vernetztes System mit Verbindung.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Beim Product Lifecycle Management (PLM) geht es um die Nachverfolgung der Phasen eines Produkts vom Konzept bis zur Auslaufphase. Die Automatisierung des Produktlebenszyklus geht noch einen Schritt weiter, indem sie KI und Workflows nutzt, um die Übergänge zwischen diesen Phasen automatisch zu bewältigen und manuelle Übergaben überflüssig zu machen.

KI-Agenten können den Kontext Ihrer Dokumente, Roadmaps und Backlogs lesen und verstehen. Sie nutzen dieses Verständnis, um Aufgaben auszuführen, die Sie früher manuell zu erledigen hatten, wie zum Beispiel das Erstellen strukturierter Arbeitselemente, das Aufzeigen von Abhängigkeiten und das Kategorisieren von Benutzer-Feedback.

Kleine Teams profitieren oft am meisten von der Automatisierung des Produktlebenszyklus, da sie in der Regel nicht über dedizierte Ressourcen für den Produktbetrieb verfügen. Die Automatisierung übernimmt die Koordinationsarbeit, die sonst den ohnehin schon überlasteten Produktmanagern zufallen würde.

Sie können mit einer schnelleren Umsetzung vom Briefing zum Backlog, präziseren Roadmaps, weniger Überraschungen während des Sprints und besser planbaren Markteinführungen rechnen. Dadurch haben Ihre Produktmanager mehr Zeit, sich weniger um administrative Aufgaben und mehr um strategische Entscheidungen zu kümmern.