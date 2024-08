Ein Tag im Leben eines Produktmanagers: Rolle, Zuständigkeiten und Tools

Im Durchschnitt verdient ein Produktmanager $156,524 pro Jahr. Diese Zahl kann je nach Branche, Produkt, geografischem Standort, Erfahrung, Zertifizierungen und anderen Parametern variieren.

Bei einer solch attraktiven Vergütung hat jeder ein Auge auf die begehrte Position eines Produktmanagers geworfen. Doch nur sehr wenige sind sich der Aufgaben und Verantwortlichkeiten dieser Position bewusst.

Schließlich sagt der Titel "Produktmanager" wenig bis gar nichts darüber aus, was man tun könnte - außer ein Produkt zu verwalten. Die Vorstellung davon, was ein "Produkt" ausmacht, entwickelt sich ständig weiter, wobei digitale und softwarebasierte Produkte die Definition dessen, was einst traditionell als materielle Güter galt, erweitern.

Lesen Sie weiter, wenn Sie mehr über das Profil eines Produktmanagers erfahren möchten.

Was ist ein Produktmanager?

Je nachdem, wen Sie fragen, werden Sie unterschiedliche Antworten auf die Frage "Wer ist ein Produktmanager?" erhalten

Manche meinen, Produktmanager erforschen, identifizieren und konzipieren Produkte, die es wert sind, gebaut zu werden. Andere glauben, dass sie den Produktentwicklungszyklus orchestrieren. Einige beschränken ihre Rolle auf die Entwicklung von Funktionen oder die Produktanalyse.

Keiner von ihnen würde mit seiner Definition eines Produktmanagers falsch liegen. Schließlich tun Produktmanager all das direkt oder indirekt - und noch einiges mehr.

Wir sind jedoch hier, um Ihrem Verständnis eines Produktmanagers mehr Struktur und Verständnis zu verleihen.

Es läuft also alles auf Folgendes hinaus: Ein Produktmanager ist ein Fachmann, der für ein Produkt verantwortlich ist. Unternehmer wie Ben Horowitz möchten, dass Sie sie als die CEO des Produkts. Sie sind während des gesamten Entwicklungszyklus tätig, von der Planung und Strategie bis zur Einführung und Verbesserung. Dazu gehören Aufgabenmanagement, Beziehungsaufbau, Koordination, Brandbekämpfung und mehr.

Bei der Bewältigung solcher Aktivitäten über funktionsübergreifende Teams sind Produktmanager ein wichtiges Bindeglied zwischen Interessengruppen, Entwicklern, Design, Vertrieb und Marketing sowie Kundensupport.

Experten wie Martin Eriksson bezeichnet Produktmanager als Schnittpunkt von User Experience (UX), Business und Technologie.

Rollen und Verantwortlichkeiten eines Produktmanagers

Die Aufgaben und Zuständigkeiten von Produktmanagern sind ebenso vielschichtig, da sie mehrere Hüte tragen. Obwohl es branchenspezifische Unterschiede geben kann, ist ein Produktmanager in der Regel an den folgenden Aufgaben beteiligt:

Produktideenentwicklung: Durchführung von Marktforschung, um Trends, Möglichkeiten und Kundenwünsche für ein neues Produkt oder eine neue Funktion zu ermitteln. Entwurf eines Dokuments zur Produktvision und dessen Mitteilung an alle betroffenen Interessengruppen

Durchführung von Marktforschung, um Trends, Möglichkeiten und Kundenwünsche für ein neues Produkt oder eine neue Funktion zu ermitteln. Entwurf eines Dokuments zur Produktvision und dessen Mitteilung an alle betroffenen Interessengruppen Planung und Roadmapping: Erstellung einer Produkt-Roadmap, die den Zeitplan bis zur Produktfreigabe und die Meilensteine auf dem Weg dorthin skizziert. Identifizierung von Produktmerkmalen und Funktionalitäten und Priorisierung derjenigen, die für den Erfolg des Produkts entscheidend sind

Erstellung einer Produkt-Roadmap, die den Zeitplan bis zur Produktfreigabe und die Meilensteine auf dem Weg dorthin skizziert. Identifizierung von Produktmerkmalen und Funktionalitäten und Priorisierung derjenigen, die für den Erfolg des Produkts entscheidend sind Produktentwicklung: Zusammenstellung eines Produktteams, das sich aus Experten oder Vertretern aus den Bereichen Design, Technik, Vertrieb, Marketing und anderen zusammensetzt. Koordinierung mit diesen Teams, um die Zusammenarbeit zu fördern und sicherzustellen, dass der Produktentwicklungszyklus planmäßig und gemäß den vereinbarten Spezifikationen, Zeitplänen und Budgets verläuft

Zusammenstellung eines Produktteams, das sich aus Experten oder Vertretern aus den Bereichen Design, Technik, Vertrieb, Marketing und anderen zusammensetzt. Koordinierung mit diesen Teams, um die Zusammenarbeit zu fördern und sicherzustellen, dass der Produktentwicklungszyklus planmäßig und gemäß den vereinbarten Spezifikationen, Zeitplänen und Budgets verläuft Einbindung von Stakeholdern: Abstimmung zwischen Produktteams über Abteilungsgrenzen hinweg und Übermittlung wichtiger Aktualisierungen und Fortschritte an externe Stakeholder

Abstimmung zwischen Produktteams über Abteilungsgrenzen hinweg und Übermittlung wichtiger Aktualisierungen und Fortschritte an externe Stakeholder Feedback-Bewertung: Sammeln von Kunden- oder Endbenutzer-Feedback durch Fokusgruppenstudien, Umfragen und grundlegende Datenanalysen. Herausfiltern von relevantem und wichtigem Feedback von Großkunden zur Verbesserung der Produktnutzbarkeit

Sammeln von Kunden- oder Endbenutzer-Feedback durch Fokusgruppenstudien, Umfragen und grundlegende Datenanalysen. Herausfiltern von relevantem und wichtigem Feedback von Großkunden zur Verbesserung der Produktnutzbarkeit Veränderungsmanagement: Überwachung von Wettbewerb, Markttrends und anderen Variablen zur Anpassung und Neukalibrierung der Produktstrategie

Überwachung von Wettbewerb, Markttrends und anderen Variablen zur Anpassung und Neukalibrierung der Produktstrategie Produkteinführung: Planung und Durchführung von Pre-Launch- und D-Day-Produktmarketingaktivitäten, um eine reibungslose und denkwürdige Produkteinführung auf dem Markt zu gewährleisten

Planung und Durchführung von Pre-Launch- und D-Day-Produktmarketingaktivitäten, um eine reibungslose und denkwürdige Produkteinführung auf dem Markt zu gewährleisten Leistungsanalyse: Festlegung von Leistungskennzahlen (KPIs) und deren Verwendung zur Messung der Produktleistung

Festlegung von Leistungskennzahlen (KPIs) und deren Verwendung zur Messung der Produktleistung Risikomanagement: Identifizierung potenzieller Risiken und Herausforderungen, die die Produktentwicklung behindern können, und entsprechende Vorkehrungen, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten

Identifizierung potenzieller Risiken und Herausforderungen, die die Produktentwicklung behindern können, und entsprechende Vorkehrungen, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten Produkt- oder Funktionsaktualisierungen: Nutzung datengestützter Erkenntnisse zur Bewertung von Kundenanforderungen oder Lücken im bestehenden Produkt, die das Produktteam bei der Entwicklung eines neuen Produkts oder einer neuen Funktion berücksichtigen wird

Produktmanager müssen über folgende Eigenschaften verfügen viele Fähigkeiten um solch unterschiedliche Aktivitäten zu verwalten und zu organisieren.

Wie sieht ein Tag im Leben eines Produktmanagers aus?

Als Produktmanager ist kein Tag wie der andere. An einem Tag machen Sie ein Brainstorming mit dem Entwicklungsteam, an einem anderen verstehen Sie die Herausforderungen, mit denen die Kundendienst- und Supportteams konfrontiert sind. Sie könnten auf der Grundlage von Kundenfeedback Benutzergeschichten erstellen oder mit dem Vertriebsteam eine Markteinführungsstrategie vorbereiten.

Dennoch gibt es zwei Dinge, die im Leben eines Produktmanagers immer gleich sind.

Es wird nie langweilig. Jeden Tag gibt es viele Meetings. Sie müssen an etwa 3 bis 5 Produktmanagement-Sitzungen mit verschiedenen funktionsübergreifenden Teams teilnehmen und sich dabei intensiv einbringen.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über einen typischen Tag im Leben eines Produktmanagers:

Morgens: Kommunikation und Zusammenarbeit

Produktmanager widmen sich am Morgen den anstehenden Aufgaben, setzen Prioritäten und aktualisieren die Produkt-Roadmap für den Tag. Daher dreht sich der Morgen um Folgendes:

Überprüfen von E-Mails, Nachrichten und anderen asynchrone Kommunikation kanäle auf dringende Nachrichten, Probleme oder Aktualisierungen

Durchführung eines täglichen Standup-Meetings (oder eines Kernteam-Meetings) mit verschiedenen funktionsübergreifenden Teams, um eine Bestandsaufnahme der laufenden Aufgaben, Fortschritte und Herausforderungen vorzunehmen

Teilnahme an Diskussionen mit den Kernteams der Produktentwicklung und Beseitigung von Hindernissen, Klärung von Anforderungen und Sicherstellung des Verständnisses der Produktvision

Festlegung von Prioritäten für den Tag und Kommunikation der Tagesagenda und der erwarteten Ergebnisseergebnisse an die verschiedenen Teams

Da Produktmanagement-Meetings ein fester Bestandteil der ersten Tageshälfte im Leben eines Produktmanagers sind, hier ein kurzer Überblick darüber, was bei Meetings mit funktionsübergreifenden Teams passiert:

Produktentwicklungsteam: Überprüfung des Fortschritts der Entwicklungsteams, Überprüfung des Prototyps oder der Produktdemos und Austausch von Anwendergeschichten

Überprüfung des Fortschritts der Entwicklungsteams, Überprüfung des Prototyps oder der Produktdemos und Austausch von Anwendergeschichten Designteam: Unterstützung des Designteams bei der Überwindung kreativer Blockaden, Vorschlagen von Ideen und Innovationen und Überprüfen bestehender Designelemente

Unterstützung des Designteams bei der Überwindung kreativer Blockaden, Vorschlagen von Ideen und Innovationen und Überprüfen bestehender Designelemente Marketingteam: Gewährung des Zugangs zu geeignetem Marketingmaterial, Botschaften, Ressourcen und anderem Material, das benötigt wird, um bei der Zielgruppe Anklang zu finden

Gewährung des Zugangs zu geeignetem Marketingmaterial, Botschaften, Ressourcen und anderem Material, das benötigt wird, um bei der Zielgruppe Anklang zu finden Verkaufsteam: Zusammenarbeit mit dem Marketingteam, Verständnis für spezifische Herausforderungen bei der Erreichung der Verkaufsziele und Überprüfung der bisherigen Verkaufsleistung

Zusammenarbeit mit dem Marketingteam, Verständnis für spezifische Herausforderungen bei der Erreichung der Verkaufsziele und Überprüfung der bisherigen Verkaufsleistung Kundenserviceteam: Sicherstellen, dass das Kundenserviceteam über die erforderliche Ausbildung verfügt, um Kundenprobleme zu lösen und Kundenfeedback für Produktverbesserungen zu erfassen

Nachmittag: Strategisches Planen und Denken

Der Nachmittag ist der dynamischste Teil des Tages im Leben eines Produktmanagers. In diesem Zeitraum verbringen sie Zeit mit Planung und Ideenfindung. In dieser Zeit werden Sie sie finden:

Weiterverfolgung der von den Vertriebs- und Marketingteams mitgeteilten Zahlen und Durchführung einer eingehenden SWOT-Analyse des Produkts

Sie überprüfen wiederkehrende Probleme, die in den Support-Tickets der Kunden genannt werden, und nutzen diese als Input, um Bereiche für die Produktverbesserung zu identifizieren

Untersuchung der Marktbedingungen durch Einholung von Informationen über Branchentrends, glaubwürdige Nachrichten und Berichte, Expertenanalysen, Strategien der Wettbewerber, Blogbeiträge und andere Literatur

Neukalibrierung verschiedener produktbezogener Strategien in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, Kundenanforderungen und Problemen mit den aktuellen Strategien

Analysieren der Produktnutzungsdaten durch verschiedene produktmanagement-Kennzahlen wie aktive Nutzer, Verweildauer, Sitzungsdauer, Nutzerbindung usw.

Durchführung von Konkurrenzanalysen, um zu ermitteln, wie Ihr Produkt im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, um Möglichkeiten zur Differenzierung des Produkts und zur Erlangung eines Wettbewerbsvorteils zu identifizieren und um erfolgreiche Strategien zur Beschleunigung des Produktwachstums zu wiederholen

Sicherstellung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Teammitgliedern, Teams und Abteilungen und Behandlung von Problemen oder Konflikten, die dabei auftreten

Testen des Produkts oder seiner Prototypen, um sicherzustellen, dass es die erforderlichen Design- und Nutzbarkeitsstandards erfüllt

Nachverfolgung des Projekts überwachung des Fortschritts anhand derprojektzeitplan und notieren Sie die Bereiche, die angepasst werden müssen. Optimierung von Aspekten wie Ressourcenzuweisung, Risikominderung, Änderungsmanagement usw., um alles auf Kurs zu halten

Kommunikation mit den Produktverantwortlichen und Aktualisierung des Produktstatus, voraussichtliche Herausforderungen, Kompromisse zwischen Funktionen, Budget und Zeitplan usw.

Abend: Überlegungen zu den nächsten Schritten

Wenn sich der Arbeitstag dem Ende zuneigt, nehmen sich die Produktmanager Zeit für die Überprüfung, Reflexion und Dokumentation. In dieser Phase werden sie:

Sie führen eine umfassende Überprüfung aller Aufgaben und User Stories durch, die im Laufe des Tages erledigt wurden, einschließlich der laufenden Aufgaben. Sicherstellen, dass jedes Element mit den Qualitätsstandards und den allgemeinen Projektmanagementzielen übereinstimmt

Sie aktualisieren die Roadmap auf der Website produktmanagement-Tools damit alle Teammitglieder, das obere Management und externe Stakeholder über die Erfolge, Meilensteine und Rückschläge des Tages auf dem gleichen Stand sind

Reflektieren Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus den Post-Sprint-Meetings und vergleichen Sie die bisher erreichten Ziele mit den geplanten Zielen, während Sie Erfolge und Verbesserungsmöglichkeiten bewerten

Dokumentieren Sie Problemstellungen und schlagen Sie Hypothesen und mögliche Lösungen vor. Verteilen Sie diese zur Reflexion an die relevanten Stakeholder, um eine gemeinsame Problemlösung und Entscheidungsfindung zu ermöglichen

Bewertung des Product Backlogs und der daraus gewonnenen Erkenntnisse

Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Kernteams am Ende des Tages, um alle offenen Fragen und Probleme zu klären

Festhalten der wichtigsten Erkenntnisse und Highlights des Tages. Dieses Protokoll bietet eine Perspektive und gibt Aufschluss über den Produktentwicklungsprozess

Bereiten Sie sich auf den nächsten Tag vor, indem Sie Prioritäten, Herausforderungen und die nächsten Schritte festhalten, um den Schwung in den nächsten Arbeitstag mitzunehmen

Vorteile und Herausforderungen als Produktmanager

Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, dass produktmanagement ist eine Herausforderung. Gleichzeitig ist es aber auch ein lohnender Beruf mit attraktiven Vorteilen. Betrachten wir vor diesem Hintergrund einige der Vorteile und Herausforderungen, die mit der Tätigkeit eines Produktmanagers verbunden sind.

Beginnen wir mit den Vorteilen, die mit dieser Rolle verbunden sind:

Da Sie für das Produkt und seine Entwicklung verantwortlich sind, sehen Sie die direkten Auswirkungen des Wertes, den es für das Unternehmen oder seine Arbeitsabläufe bringt

Sie visualisieren die Auswirkungen Ihres Produkts oder seiner Verbesserungen auf den Endbenutzer anhand von UX-Metriken und Kundenfeedback

Die Fähigkeit, mit verschiedenen funktionsübergreifenden Teams zusammenzuarbeiten, bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Geschäftsabläufe kennenzulernen und gleichzeitig Ihre kommunikativen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu verbessern

Sie genießen ein hohes Maß an Autonomie und Eigenverantwortung für das Produkt, was Sie ermutigt, strategische Risiken einzugehen, um einen größeren Erfolg zu erzielen

Ihre Entscheidungs- und Problemlösungsfähigkeiten stehen ständig auf dem Prüfstand, und Sie sind auf der Suche nach Innovationen und Verbesserungen für Ihr Produkt

Es ist eine Position, die ständiges Lernen erfordert, da Sie sich über die Merkmale und Spezifikationen Ihres Produkts auf dem Laufenden halten müssen und gleichzeitig über die Marktdynamik, Branchentrends und aufkommende Technologien auf dem Laufenden bleiben müssen

Sie gewinnen ein tiefes Verständnis für Ihr Produkt und sein Unterscheidungsmerkmal zum Wettbewerb unter den vorherrschenden Marktbedingungen

Die Beherrschung der Kunst des Produktmanagements eröffnet Ihnen verschiedene Karrieremöglichkeiten, die Sie bis in die Chefetage führen können

Als Nächstes kommen wir zu den weniger guten Seiten:

Kurzfristige Ziele mit der langfristigen Produktvision in Einklang zu bringen, kann anstrengend sein, insbesondere beikonkurrierenden Prioritäten und sich ändernden Erwartungen der Interessengruppen

Das Fehlen eines klaren Ziels oder die Tatsache, dass man von plötzlichen Marktstörungen und -verschiebungen überrascht wird, führt zu erheblicher Unsicherheit im Produktmanagement

Es kann eine Herausforderung sein, den verschiedenen Erwartungen der Stakeholder mit unterschiedlichen Prioritäten und Interessen gerecht zu werden

Die Aufrechterhaltung von Kommunikationskanälen und die Übermittlung von Informationen durch technische und nicht-technische Interessengruppen kann schwierig sein

Die Definition der richtigen Leistungsmetriken zur Messung des Produkterfolgs ist komplex und erfordert die Arbeit mit qualitativen und quantitativen Daten

Zeit- und Budgetzwänge mit Qualitätsanforderungen in Einklang zu bringen, kann ein schwieriger Balanceakt sein

Der Umgang mit Kunden- oder Benutzerfeedback bei gleichzeitiger Erfüllung der Produktziele verleiht dem Produktmanagement ein gewisses Maß an Zweideutigkeit

Die Tatsache, dass sich das gesamte Produktteam auf Sie verlässt, kann leicht entmutigend sein

Erleichterung der Arbeit von Produktmanagern mit ClickUp

ClickUp ist ein leistungsfähiges Arbeitsmanagement-Tool, das die Produktivität, Zusammenarbeit und Effizienz fördert. Wenn Sie sich eine Fähigkeit aneignen möchten, unterstützt ClickUp Sie bei der Erreichung dieses Ziels. Wenn Sie etwas bereits sehr gut können, hilft ClickUp Ihnen, darin noch besser zu werden - das gilt auch für das Produktmanagement.

Hier ist ein Schnappschuss der Verwendung ClickUp für das Produktmanagement :

Zentrales Aufgabenmanagement

erstellen, Verwalten und Zuweisen von Aufgaben mit nur einem Klick mit ClickUp

ClickUp ist eine zentrale Plattform für verwaltung mehrerer Projekte . Organisieren Sie damit Ihre laufenden Projekte und die zugrunde liegenden Aufgaben. Mit nur wenigen Klicks können Sie mühelos Aufgaben erstellen, zuweisen und verfolgen, unabhängig von der Phase des Produktlebenszyklus.

Überwachen Sie proaktiv alle Aufgaben und bringen Sie das Produkt voran, indem Sie Prioritäten setzen, Aufgabenabhängigkeiten berücksichtigen und automatisierte Workflows konfigurieren. Letzteres kann für das Backlog-Management von entscheidender Bedeutung sein.

Einsatzbereite Vorlagen

Produktstrategie-Vorlage von ClickUp Mit ClickUp müssen Produktmanager ihre Arbeit nicht bei Null beginnen. ClickUp verfügt über eine Bibliothek mit gebrauchsfertigen Vorlagen, die Ihre Erfolgschancen erhöhen. Wählen Sie einfach die passende produktmanagement-Vorlagen und beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Produkts.

Interaktive Roadmaps

interaktive und ansprechende Produkt-Roadmaps auf ClickUp_

Produktplanung und Roadmapping werden mit ClickUp zunehmend handhabbar. Produktmanager können interaktive und visuelle Roadmaps erstellen, die die produktentwicklungsprozess und markieren dabei die verschiedenen Zeitpläne und Meilensteine, die auf dem Weg dorthin liegen. Die intuitive Drag-and-Drop-Funktion macht das Aktualisieren von Produkt-Roadmaps zum Kinderspiel.

Projektansicht auf hoher Ebene

eine Produkt-Backlog-Listenansicht für schnelle Eingaben_

ClickUp bietet eine Top-Level-Ansicht des Produktlebenszyklus. Verschaffen Sie sich auf einen Blick einen Überblick über den aktuellen Entwicklungsstatus, die laufenden Aktivitäten, die beteiligten Stakeholder, Fristen, Meilensteine und mehr.

Wechseln Sie zwischen verschiedenen vorlagen für die Produktentwicklung um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Die Einfachheit eines solchen Dashboards stellt sicher, dass die darin enthaltenen Informationen für alle zugänglich und verständlich sind - vom Entwicklungsteam bis zum Produktverantwortlichen.

Echtzeit-Zusammenarbeit

kollaborativer Produktentwicklungsraum auf ClickUp_

ClickUp fungiert als Plattform für den Aufbau von Omnichannel-Kommunikation - sowohl intern als auch extern. Produktmanager können Vorschläge, Anregungen, Ratschläge oder Anweisungen direkt innerhalb einer Aufgabe durch Kommentare und Tags teilen.

Mit der Instant-Messaging-Funktion können sie mit anderen Teammitgliedern in Echtzeit chatten. Ganz zu schweigen davon, dass sie ClickUp nutzen können für sprint-Planung und tägliche Teambesprechungen oder Standups.

Fortschrittsverfolgung und Berichterstattung

clickUp ermöglicht zielspezifische Fortschrittsverfolgung_

ClickUp ist für die Fortschrittsverfolgung unerlässlich. Es bietet eine Fülle von Informationen über den Projektstatus und -fortschritt aus einer Hand. Die Flexibilität, zwischen verschiedenen Visualisierungswerkzeugen zu wechseln, sorgt für mehr Transparenz.

Gleichzeitig generiert die Plattform nützliche, datengestützte und aufschlussreiche Berichte, die Licht auf Ineffizienzen, Engpässe und Möglichkeiten werfen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Erfahren Sie mehr *AI-Tools für Produktmanager* !

Dieser Blogbeitrag gibt Ihnen einen Einblick in einen typischen Tag im Leben eines Projektmanagers. Mit diesen Einblicken werden Sie verstehen, wie Produktmanagement-Tools wie ClickUp Effizienz, Genauigkeit und Qualität in das komplexe Geflecht der täglichen Produktmanagement-Aktivitäten bringen. Ob es sich um die Erstellung eines Zeitplans für den Tag (oder die Woche oder den Monat) oder um die Bearbeitung des Backlogs handelt, um einige anstehende Aufgaben aufzuholen - ClickUp bietet Ihnen eine optimale Lösung, um Ihren Tag zu verschönern!