So erstellen Sie ein effektives Produktdemo-Video, das konvertiert

Über 84 % der Befragten einer Wyzowl-Umfrage gaben an, dass sie durch das Ansehen eines Videos der Marke zum Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung überzeugt wurden.

Ob Produktdemo, Erklärvideo oder Produkt-Walkthrough-Video – unterm Strich hilft ein Video dabei, den Käufer von „vielleicht“ zu „ja“ zu bewegen. Das ist die unglaubliche Kraft des Videomarketings.

Dennoch verfehlen Produktdemo-Videos oft ihr Ziel. Sie sind zu lang, tauchen direkt in technische Details ein oder schaffen es nicht, die Zuschauer zu fesseln.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die einzelnen Schritte, Best Practices, Tools und Beispiele zur Erstellung von Produktdemo-Videos, mit denen Sie Kunden gewinnen können.

Was ist ein Produktdemo-Video?

Ein Produktdemo-Video ist ein kurzes Video, das erklärt, wie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung funktioniert. Es demonstriert die Features des Produkts in realistischen Szenarien und zeigt, warum Sie es brauchen.

Diese Videos wecken die Aufmerksamkeit der Zuschauer, wenn sie sich Ihr Verkaufsgespräch ansehen, Ihre App ausprobieren oder Ihre Website durchstöbern. Sie werden vom Vertriebs- und Produktmarketing-Team während des gesamten Produktlebenszyklus eingesetzt.

Die erfolgreichsten Demo-Videos präsentieren die Vorteile eines Produkts auf ansprechende Weise. Sie enthalten eine begleitende Erklärung und leicht verständliche Grafiken. Gut gemachte Demo-Videos steigern die Markenbekanntheit und den Umsatz.

Jetzt fragen Sie sich bestimmt: Was ist der Unterschied zwischen einem Demo-Video, einem Erklärvideo und einem Tutorial-Video? Dienen sie nicht alle dem gleichen Zweck im Video-Marketing?

Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen ihnen 👇

Videotyp Primäres Ziel Wo wird es verwendet? Schwerpunktbereich Demo-Video Zeigen Sie, wie das Produkt ein bestimmtes Problem löst. Verkaufsseiten, Produktseiten, frühzeitige Bewertung Echte Workflows, wichtige Features in Verbindung mit Ergebnissen Erklärvideo Erklären Sie, was das Produkt ist und warum es existiert. Homepage, Anzeigen, Top-of-Funnel Das Problem, die Idee und das Wertversprechen Tutorial-Video Zeigen Sie den Benutzern, wie sie eine Aufgabe abschließen können Onboarding, Hilfe-Dokumente, Support Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine bestimmte Aktion

⭐ Vorgestellte Vorlage Die Videoproduktionsvorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, den Prozess der Videoerstellung zu optimieren. Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihren Prozess zur Erstellung von Produktdemo-Videos mit der Videoproduktionsvorlage von ClickUp. Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage lieben werden: Planen Sie Vorproduktion, Dreharbeiten und Postproduktion in einem strukturierten Workflow.

Visualisieren Sie Ihren Video-Produktionsprozess mit über 14 benutzerdefinierten Ansichten.

Erstellen Sie 9 verschiedene benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt jedes Schritts im Prozess der Video-Produktion zu verfolgen.

Warum Produktdemo-Videos für Conversions unverzichtbar sind

Hier sind die wichtigsten Gründe, warum Produktdemo-Videos so effektiv sind, um die Kundenbindung zu stärken und die Konversionsraten zu steigern.

Käuferorientiertes Erlebnis

Über 75 % der B2B-Käufer bevorzugen ein Verkaufserlebnis ohne Vertreter. Das bedeutet, dass Ihr Team nur begrenzt Zeit hat, um persönlich mit potenziellen Kunden zu interagieren.

Produktdemo-Videos sind hier ein wichtiger Kanal für die Kundenaufklärung. Ihre potenziellen Kunden müssen nicht auf einen Anruf eines Vertriebsmitarbeiters warten. Sie können sich in aller Ruhe ansehen, wie das Produkt funktioniert, und seine Features erkunden.

Wenn Sie Ihren Kunden mehr Einfluss auf den Verkaufsprozess geben, haben diese eher das Gefühl, dass sie sich für den Kauf Ihres Produkts entschieden haben, anstatt dass es ihnen verkauft wurde.

Psychologische Eigentümerschaft

Ein gut erledigtes Produktvideo hilft dem Kunden, sich vorzustellen, wie er das Produkt verwendet. Es vermittelt ein Bild seines idealen Produkts, das Probleme löst oder ihm hilft, ein Ziel zu erreichen.

Es zeigt, wie das Produkt ihr Leben beeinflusst und ihnen ermöglicht, ihre Arbeit besser zu erledigen. Wenn der potenzielle Kunde bereits von der Wirksamkeit des Produkts überzeugt ist, fällt es Ihrem Vertriebsteam leichter, den Verkauf abzuschließen.

👀 Wussten Sie schon? Untersuchungen zeigen, dass Menschen einen stärkeren Anhang entwickeln, wenn sie sich vorstellen können, mit einem Produkt zu interagieren. Dies wird als psychologische Eigentümerschaft bezeichnet. Demo-Videos sind der Auslöser für diesen Effekt, indem sie potenziellen Kunden einen Platz in der ersten Reihe des Workflows bieten und ihnen das Gefühl geben, bereits Benutzer zu sein, bevor sie sich überhaupt angemeldet haben.

Beziehen Sie mehrere Interessengruppen mit ein

Der B2B-Vertrieb ist ein komplexer Prozess. Die durchschnittliche Anzahl der an einer Kaufentscheidung beteiligten Stakeholder beträgt 11,4 %. Das ist ein Anstieg von 68 % gegenüber 2016.

Produktdemo-Videos lassen sich leicht teamübergreifend teilen. Entscheidungsträger, Influencer und Endbenutzer erkennen den Wert des Produkts, ohne dass dieselbe Live-Demo wiederholt werden muss.

Verbessern Sie die Konversionsraten und verkürzen Sie die Kaufzyklen.

Noch vor dem Verkaufsgespräch versteht Ihr Käufer, wie Ihr Produkt in seine Workflows passt.

Sie müssen nicht mehr die grundlegende Funktionsweise erklären. Stattdessen können Sie sich auf die individuellen Herausforderungen des Käufers konzentrieren.

Wenn potenzielle Kunden in die Pipeline eintreten, sehen sie das Produkt bereits als eine starke Lösung für ihre Bedürfnisse. Dies führt zu schnelleren Entscheidungen und höheren Abschlussquoten.

📮 ClickUp Insight: 45 % unserer Umfrageteilnehmer geben an, dass sie Registerkarten mit arbeitsbezogenen Recherchen wochenlang geöffnet lassen. Für weitere 23 % umfassen diese wertvollen Registerkarten KI-Chat-Threads, die mit Kontext gefüllt sind. Im Grunde genommen lagert die große Mehrheit ihre Erinnerungen und Zusammenhänge an fragile Registerkarten des Browsers aus. Sagen Sie uns nach: Registerkarten sind keine Wissensdatenbanken. 👀 ClickUp Brain verändert hier die Spielregeln. Mit dieser KI-Super-App können Sie Ihren Workspace durchsuchen, mit mehreren KI-Modellen interagieren und Sprachbefehle verwenden, um Kontextinformationen über eine einzige Schnittstelle abzurufen. Da MAX auf Ihrem PC installiert ist, beansprucht es keinen Platz in Ihren Registerkarten und kann Unterhaltungen speichern, bis Sie sie löschen!

Schritte zur Erstellung eines Produktdemo-Videos

Wie erstellt man ein Produktdemo-Video, das konvertiert? 👇

Schritt 1. Definieren Sie Ihr Ziel und Ihre Zielgruppe

Der Prozess der Erstellung Ihres Produktdemo-Videos beginnt mit der Beantwortung der folgenden Fragen:

Für wen ist dieses Video gedacht und wie soll es den Zuschauern helfen, was sie zu erledigen haben?

Es gibt drei Kategorien: Demos für potenzielle Kunden, Testversionen und neue Kunden. Jede Gruppe befindet sich in einer anderen Phase der Kaufabsicht und benötigt unterschiedliche Informationen. Eine gute Demo beantwortet Fragen, die der Zuschauer bereits hat. Das können folgende sein:

Der Zuschauer Ihre Hauptfrage Die Demo muss Antworten geben Interessent Lohnt sich das für mich zeitlich und finanziell? Löst dieses Produkt mein Problem besser als Alternativen? Testnutzer für die Testversion Kann ich schnell einen Wert daraus ziehen? Kann ich eine sinnvolle Aufgabe ohne Reibungsverluste abschließen? Kundenbindung Wie verwende ich das richtig? Wie arbeitet man täglich richtig mit diesem Produkt?

📌 Best Practices: Erstellen Sie mehrere kurze Demos, die jeweils auf eine bestimmte Phase der User Journey abgestimmt sind.

Schritt 2: Erstellen Sie ein Skript für Ihr Video

Ein starkes Demo-Skript hebt die einzigartigsten und nützlichsten Aspekte Ihres Produkts hervor und erzählt eine fesselnde Geschichte.

Wenn Sie zum ersten Mal ein Demo-Video erstellen, sollten Sie drei Dinge beachten: Halten Sie es einfach, orientiert an der Unterhaltung und nutzenorientiert.

Hier ist ein wiederholbares Framework, das Sie bei der Erstellung Ihres Videos verwenden können:

Aufhänger → Problem → Lösung → Produktvorstellung → Handlungsaufforderung

💥 Beispiel: Schreiben wir ein Skript für ein Sales-Enablement-Video. Es handelt sich um ein Marketing-Automatisierungstool.

Hook: Kampagnen zu starten sollte nicht bedeuten, dass man mit fünf Tools, endlosen Tabellen und manuellen Nachfassaktionen jonglieren muss.

Problem: Teams haben Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung von Leads über verschiedene Kanäle hinweg, bei der personalisierten Gestaltung von Kampagnen in großem Umfang und beim Nachweis des ROI. Die Übergabe an den Vertrieb funktioniert nicht, und Chancen werden verpasst.

Lösung: Unsere Plattform für Marketing-Automatisierung vereint Alles – Kampagnen, Lead-Daten und Leistungsanalysen.

Produkt-Walkthrough: Das Video führt durch einen besonders wirkungsvollen Workflow. Das könnte beispielsweise sein:

Erstellen einer Multi-Channel-Kampagne

Automatische Segmentierung von Leads anhand ihres Verhaltens

Auslöser für personalisierte Follow-ups

Führen Sie die Nachverfolgung von Interaktionen und Conversions in einem einzigen Dashboard durch

Call-to-Action: Erfahren Sie, wie Sie Ihre nächste Kampagne in wenigen Minuten durch Automatisierung automatisieren können. Starten Sie eine kostenlose Testversion oder buchen Sie eine Demo.

Mit ClickUp Brain können Sie Skripte für Produktdemo-Videos erstellen. Aufgabe: „Schreiben Sie einen Demo-Skript-Hook und einen Pain Point für eine Produktdemo zur Marketingautomatisierung. “ Brain versteht den Kontext und kann schnell klare, vorteilhafte Texte erstellen. Sobald Sie den ersten Entwurf fertiggestellt haben, bitten Sie Brain, das Skript an den Ton Ihrer Marke anzupassen. Verwenden Sie ClickUp Brain, um kontextbezogene Produktdemo-Skripte zu schreiben. Wenn Sie Produktspezifikationen oder Feedback in ClickUp-Dokumenten oder -Aufgaben gespeichert haben, kann BrainGPT auf diese Quellen zurückgreifen. Aufforderung: „Verwenden Sie unsere aktuelle Produkt-Roadmap und das Dokument mit Kundenfeedback, um den Abschnitt „Walkthrough“ für dieses Demo-Skript zu schreiben. “ 📌 Best Practice: Speichern Sie das endgültige Skript in ClickUp Docs. Prüfer können Kommentare abgeben, Änderungen vorschlagen oder Aufgaben mit bestimmten Abschnitten des Skripts verknüpfen.

Wir haben für Sie eine Liste der besten KI-Drehbuchautoren zusammengestellt. 👇

👀 Wussten Sie schon? Auf sozialen Plattformen entscheiden Zuschauer innerhalb von nur 1–2 Sekunden, ob sie sich einen Inhalt weiter ansehen möchten. Untersuchungen zur digitalen Aufmerksamkeit und zur Verarbeitung des ersten Eindrucks zeigen, dass Menschen fast augenblicklich unbewusste Urteile fällen. Deshalb sind die ersten Momente eines Videos wichtiger denn je.

Schritt 3: Wählen Sie das richtige Format

Das richtige Format des Demo-Videos macht Ihr Produkt in kürzester Zeit verständlich. Aber wie macht man das? 👇

Produkttyp Das beste Demo-Format Warum es funktioniert SaaS oder Softwareprodukt Bildschirmaufzeichnung Zeigt reale Workflows und schafft Vertrauen, indem es beweist, dass das Produkt tatsächlich funktioniert. Physisches Produkt Live-Action-Video Zeigen Sie den Zuschauern das Setup, die Verwendung und den realen Kontext. Abstraktes oder komplexes System Animation Erklärt Logik, Flows oder Konzepte, die auf dem Bildschirm schwer darstellbar sind. Produkt benötigt Kontext + Nachweis Hybrid (Animation + Bildschirm oder Live-Action) Zuerst den Kontext schaffen, dann das Produkt in Aktion zeigen

So sieht diese Entscheidung in der Regel in realen Demo-Videos aus.

💥 Beispiel: SaaS-Bildschirmdemo vs. physische Produktpräsentation.

SaaS-Bildschirmdemo: Wenn Sie eine Plattform für Marketing-Automatisierung vorführen, eignet sich eine Bildschirmaufzeichnung am besten.

Die Zuschauer möchten sehen, wie Kampagnen erstellt werden, wie Auslöser ausgelöst werden und wie Ergebnisse innerhalb der tatsächlichen Benutzeroberfläche nachverfolgt werden.

Präsentation physischer Produkte: Wenn Sie ein physisches Produkt wie ein Gerät oder eine Hardware vorführen, ist ein Live-Action-Video effektiver.

Die Zuschauer müssen sehen, wie das Produkt in einer realen Umgebung gehandhabt, eingerichtet und verwendet wird. Das schafft Vertrauen und beantwortet praktische Fragen, die eine Bildschirmaufnahme möglicherweise nicht beantworten kann.

Schritt 4: Nehmen Sie Ihre Demo auf

Nachdem alle Vorbereitungen erledigt sind, ist es nun an der Zeit, Ihre Demo aufzunehmen.

Sie können entweder einen eigenständigen Video-Demo-Maker für Produktvideos wählen oder ClickUp Clips dafür verwenden.

Mit diesem Feature können Sie den Bildschirm und Ihre Stimme zusammen für Walkthroughs und Erzählungen aufzeichnen. Wählen Sie zwischen der Aufnahme des gesamten Bildschirms, eines bestimmten Fensters oder nur der aktuellen Registerkarte des Browsers. (Mehr dazu später!)

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie Clips verwenden können. 👇

⭐ Bonus-Tipps, die Sie bei der Aufnahme Ihres Produktdemo-Videos beachten sollten: Sprechen Sie deutlich und in gleichmäßigem Tempo.

Sorgen Sie für eine ruhige Umgebung und vermeiden Sie Hintergrundgeräusche.

Bewegen Sie den Cursor langsam und bewusst.

Machen Sie zwischen den einzelnen Schritten kurze Pausen, damit die Zuschauer das Geschehen verarbeiten können.

Schritt 5: Durchführen der Bearbeitung, um das Interesse zu wecken

Die Aufnahme erfasst den Inhalt. Die Bearbeitung entscheidet darüber, ob die Leute es sich tatsächlich ansehen.

Ihr Ziel ist es, die kognitive Belastung der Zuschauer zu reduzieren. Konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Elemente. Fügen Sie zunächst Untertitel für Zuschauer hinzu, die möglicherweise ohne Ton schauen. Heben Sie wichtige Aktionen hervor, um den Blick der Zuschauer zu lenken. Verwenden Sie subtile Zooms, um die Aufmerksamkeit auf wichtige Momente zu lenken.

Bei der Bearbeitung können Sie auch das Tempo steuern. Kürzen Sie Pausen, entfernen Sie unnötige Schritte und alles, was die Geschichte nicht voranbringt.

Die Tools für die Video-Bearbeitung machen diesen Prozess schneller und wiederholbarer. Sie helfen Ihnen dabei, Untertitel, Callouts und Fokuseffekte hinzuzufügen.

👀 Wussten Sie schon? Das Ansehen von Videos ohne Ton kann die kognitive Belastung erhöhen. Das liegt daran, dass die Zuschauer sich stärker auf Untertitel und visuelle Aufmerksamkeit verlassen müssen, um dem Inhalt folgen zu können. Dies unterstreicht, warum zeitlich gut abgestimmte Untertitel und visuelle Hervorhebungen (wie Highlights und Zooms) Ihre Demo tatsächlich leichter verständlich machen können.

Schritt 6: Fügen Sie Branding und CTA hinzu

Die meisten modernen Tools für die Video-Bearbeitung machen das Branding ganz einfach.

Laden Sie Ihre Markenelemente hoch, darunter Logos, Schriftarten und Farbpaletten. Diese Elemente können für Untertitel, Lower Thirds, Highlights und Endbildschirme verwendet werden, ohne dass eine komplette Neugestaltung erforderlich ist.

Einige Tools bieten auch Vorlagen, mit denen Sie Ihre Farben und Schriftarten festlegen können. So stellen Sie sicher, dass jedes Produktdemo-Video dem Markenimage entspricht, auch wenn verschiedene Mitglieder des Teams Videos bearbeiten oder erstellen.

Für Handlungsaufforderungen erhalten Sie benutzerdefinierte Endbildschirme oder Folien. Sie können einen markenspezifischen Hintergrund, einen kurzen Text und eine eindeutige CTA-Schaltfläche oder -Schaltfläche mit Text hinzufügen und diesen Abschluss dann in mehreren Demo-Videos wiederverwenden.

👀 Wussten Sie schon? Studien zeigen, dass 55 % des ersten Eindrucks durch visuelle Elemente geprägt werden, während 38 % auf das Gehörte und nur 7 % auf die tatsächlich verwendeten Worte zurückzuführen sind. Aus diesem Grund können starke, markengerechte visuelle Elemente in Videos deren Wirkung erheblich verstärken.

Schritt 7: Verteilung Ihres Demo-Videos

Ihre Demo sollte dort zu sehen sein, wo Entscheidungen getroffen werden.

Sie können Ihr Produktdemo-Video auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok veröffentlichen.

Präsentieren Sie diese auch auf Ihrer Website-Landingseite, in E-Mail-Kampagnen und im In-App-Onboarding. Die Verteilung trägt dazu bei, die Reichweite zu maximieren.

Sie könnten beispielsweise:

Fügen Sie oben auf Ihrer Homepage eine kurze Demo ein.

Freigeben Sie gekürzte Versionen in sozialen Netzwerken, um Zuschauer zur vollständigen Demo zu locken.

Fügen Sie die Demo in E-Mails zur Nachverfolgung der Testversion ein, um häufig gestellte Fragen im Voraus zu beantworten.

Betten Sie es in Onboarding-Flows ein, damit Benutzer schneller einen Wert erzielen können.

Beispiele für erfolgreiche Produktdemo-Videos

Lassen Sie uns das Gelernte in die Praxis umsetzen und uns einige Beispiele für Produktdemo-Videos ansehen, die hervorragende Arbeit leisten. Wir werden Ihnen auch verraten, warum sie sich von anderen abheben.

1. ClickUp 4. 0

🥇 Warum es funktioniert: Die Demo folgt dem natürlichen Ablauf der Arbeit: Planung, Zusammenarbeit, Ausführung und Überprüfung. So können sich die Zuschauer leicht vorstellen, wie das Produkt verwendet wird.

Die Produktdemo zu ClickUp 4.0 positioniert 4.0 als konvergierten KI-Arbeitsbereich, der alle Aspekte der Arbeit zusammenführt. Ausgangspunkt ist ein Problem, das jeder kennt: Die Arbeit ist auf zu viele Tools verteilt.

Von dort aus folgt das Video einem einfachen Flow. Es zeigt das Chaos unzusammenhängender Apps. Dann stellt es 4. 0 als konvergierten Workspace vor.

Sie erfahren, wie fortschrittliche Features wie Ambient Agents, Planner und Teams Hub Reibungsverluste in Workflows reduzieren.

2. Duolingo

Taten sagen mehr als Worte. Das gilt auch für Demo-Videos.

Dieses Demo-Video-Beispiel von Duolingo hat keinen Voiceover. Dennoch fesseln die Bilder den Zuschauer an den Bildschirm – sie sind leicht verständlich. Und das Video ist nur 30 Sekunden lang.

🥇 Warum es funktioniert: Das Demo-Video zeigt die Funktionen der App. Darüber hinaus spricht es durch die Darstellung in mehreren Sprachen ein breites Publikum an.

3. Grammarlys KI-Bewertung

Das Produktdemo-Video von Grammarly präsentiert die neuen KI-gestützten Features für akademisches Schreiben. Da es sich um Studenten handelt, lautet die Handlung, dass der Student versucht, vor einer Autoreise einen Aufsatz über Kunstgeschichte fertigzustellen.

Die wichtigsten Features, darunter ein KI-Bewerter, eine Zitatsuche, eine Plagiatsprüfung und Support beim Korrekturlesen, werden im Rahmen des Workflows der Studierenden demonstriert.

🥇 Warum es funktioniert: Das Skript des Demo-Videos ist ein großartiges Beispiel für Storytelling durch Kontext. Das Video verankert alles in einem realistischen Szenario. Dadurch wirkt das tool weniger wie eine Software, sondern eher wie ein Begleiter für den Erfolg der Schüler.

Häufige Fehler, die Sie in Produktdemo-Videos vermeiden sollten

Bevor Sie auf die Schaltfläche „Senden“ klicken, sollten Sie sich über die häufigsten Fehler informieren, die Sie bei der Erstellung von Produktdemo-Videos vermeiden sollten.

1. Detaillierte Beschreibung aller Features der Software

Behandeln Sie die Produktdemo nicht wie eine Schulung. Das kann später erfolgen, wenn der potenzielle Kunde zu einem zahlenden Kunden wird.

Stellen Sie bis dahin sicher, dass die Produktdemo die wichtigsten Probleme anspricht, mit denen die Zielgruppe konfrontiert ist. Gehen Sie darauf ein und gehen Sie sie konsequent an.

So verlockend es auch sein mag, Sie müssen nicht jeden einzelnen Schritt der Einrichtung oder Integration usw. beschreiben.

✅ Lösung: Konzentrieren Sie sich darauf, was Ihr Produkt zu erledigen im Stande ist, welche Herausforderungen es löst, welche Ergebnisse es erzielt und was die Benutzer mit dem Produkt erreichen können.

2. Es zu einem Monolog machen

Haben Sie schon einmal ein Demo-Video gesehen, das sich anhört, als würde jemand eine Dokumentation vorlesen? Das lässt Sie wahrscheinlich einschlafen.

Wenn Demos zu Monologen werden, fällt es den Zuschauern schwer, aufmerksam zu bleiben. Warum? Weil es keinen Kontext, kein Tempo und kein Gefühl für den Fortschritt gibt.

✅ Lösung: Strukturieren Sie Ihre Demo wie eine Unterhaltung. Verwenden Sie kurze Segmente, visuelle Hinweise und szenariobasierte Erzählungen. Führen Sie die Zuschauer durch das Warum einer Sache, anstatt nur zu erklären, was passiert.

3. Beginnen Sie mit der Benutzeroberfläche statt mit dem Problem

Wenn Sie eine Demo mit einem Klick durch Menüs starten, gehen Sie davon aus, dass der Zuschauer bereits interessiert ist. Die meisten sind es jedoch noch nicht.

Ohne die Demo zunächst an einem realen Problem zu verankern, wirkt die Benutzeroberfläche abstrakt und bleibt nicht im Gedächtnis haften.

✅ Lösung: Beginnen Sie mit dem Problem. Legen Sie den Kontext fest, bevor Sie mit der Bildschirmaufnahme beginnen, und stellen Sie dann das Produkt als Lösung vor. Geben Sie den Zuschauern einen Grund, jeder folgenden Interaktion Aufmerksamkeit zu schenken.

4. Beenden ohne einen klaren nächsten Schritt

Viele Demos enden einfach, nachdem das letzte Feature gezeigt wurde. Das ist eine verpasste Chance. Wenn Sie den Zuschauern nicht sagen, was sie als Nächstes zu erledigen haben, tun sie oft gar nichts.

✅ Lösung: Beenden Sie das Video mit einem klaren, eindeutigen Aufruf zum Handeln. Ob es darum geht, eine Testversion zu starten, ein Feature zu erkunden oder einen Verkaufstermin zu vereinbaren – machen Sie den nächsten Schritt klar und reibungslos.

Ganz gleich, ob Sie traditionelle Demo-Videos oder interaktive Videos erstellen möchten – hier finden Sie die tools, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

1. ClickUp

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Tools und Workflows auf einer einheitlichen Plattform zusammenführt.

Sie sollten wissen, dass es sich hierbei nicht um ein herkömmliches Tool zur Erstellung von Produktdemovideos handelt. Die Marketing-Projektmanagement-Plattform von ClickUp wurde entwickelt, um Videomarketing-Arbeit zu organisieren, zu koordinieren und zu skalieren. Und so funktioniert es:

ClickUp Clips zum Aufzeichnen Ihrer Produktdemo-Videos

Hinterlassen Sie Kommentare mit Zeitstempel zu einem Clip, damit das Feedback genau mit dem entsprechenden Moment im Video verknüpft bleibt.

Mit Clips können Sie Ihre Bildschirm- und Webcam-Videos direkt im ClickUp-Workspace aufzeichnen.

Egal, ob Sie Produkt-Walkthrough-Videos aufnehmen, einen komplexen Prozess erklären oder neue Ideen brainstormen – nutzen Sie Clips, um diese mit Ihrem Team zu kommunizieren.

Alle Ihre Clips – Bildschirmaufnahmen oder Sprachschnipsel – werden in einem zentralen Clips Hub gespeichert.

Sie können Clips direkt in Aufgaben, Dokumente oder Kommentare einbetten. So bleiben Demo-Videos in der Nähe der anderen Elemente Ihrer Video-Inhalte, wie Skripte, Feedback und Freigaben.

Wenn Sie die KI aktivieren, wird jeder Clip automatisch transkribiert. Das bedeutet, dass Sie ein Video-Transkript erhalten. Dies spart Ihnen viel Zeit, wenn Sie das Material überprüfen und durch Klicken auf das Transkript zu bestimmten Stellen springen möchten. Sie müssen sich das Video nicht erneut ansehen.

Arbeiten Sie mit einer KI, die Ihre Arbeit versteht

ClickUp BrainGPT fungiert als kontextbezogene KI, die nicht nur Ihre Eingaben versteht, sondern auch Ihren Arbeitsbereich. Es zieht Informationen aus Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren, Statusmeldungen und Abhängigkeiten heran, um Antworten zu geben, die die tatsächlichen Vorgänge widerspiegeln.

Anstatt Updates manuell zu überprüfen, stellen Sie ClickUp BrainGPT direkte Fragen und erhalten Sie klare Zusammenfassungen, in denen Blockaden automatisch angezeigt werden.

Ein Wachstumsmanager könnte beispielsweise fragen: „Was bremst den Fortschritt im Workspace für die Q3-Kampagne?“

ClickUp Brain scannt den Workspace und liefert eine übersichtliche Aufschlüsselung:

Nicht zugewiesene Aufgaben

Fehlende Genehmigungen

Verzögerungen bei der Überprüfung von Inhalten

Arbeit durch ausstehende Asset-Anfragen blockiert

Und jetzt kommt das Beste: Mit Enterprise Search können Sie Informationen im gesamten Workspace und in verbundenen Tools mit einfacher, natürlicher Sprache finden. Anstatt zwischen Dokumenten, Aufgaben, Kommentaren, Dateien und Integrationen hin und her zu springen, können Sie einmal suchen und erhalten Antworten aus allen Bereichen Ihrer Arbeit.

📌 Beispiel: Benötigen Sie das neueste genehmigte Skript, den endgültigen CTA-Text oder Feedback aus einer früheren Überprüfung? Enterprise Search zeigt Ihnen sofort den richtigen Kontext an. Sie verbringen weniger Zeit mit der Suche und haben mehr Zeit für die Auslieferung.

Mit BrainGPT können Sie auch zwischen verschiedenen KI-Modellen umschalten.

Probieren Sie BrainGPT für tiefergehende Recherchen aus.

Beispiel:

ChatGPT zum Optimieren von Demo-Skripten, Vereinfachen von Erklärungen oder Verfeinern von CTA-Texten

Gemini für rechercheintensive Aufgaben, wie das Zusammenfassen des Marktkontexts oder das Extrahieren von Erkenntnissen aus längeren Dokumenten

Claude für strukturierte Erzählungen und längere Argumentationen, z. B. zur Darstellung von Onboarding-Flows oder Demo-Handlungsbögen

Wenn Sie bereits mit zu vielen KI-Apps zu tun haben – auch als KI-Wildwuchs bezeichnet –, hilft Ihnen dieses Video dabei, das Problem anzugehen, bevor es außer Kontrolle gerät.

Die besten Features von ClickUp

Verwandeln Sie verstreute Unterhaltungen in Taten mit ClickUp Chat : Besprechen Sie Skripte, Feedback und Genehmigungen direkt neben den Aufgaben, damit Entscheidungen nicht in externen Tools verloren gehen. Besprechen Sie Skripte, Feedback und Genehmigungen direkt neben den Aufgaben, damit Entscheidungen nicht in externen Tools verloren gehen.

Verwandeln Sie Ideen sofort in Text mit Talk to Text : Diktieren Sie Demo-Skripte, Notizen oder Feedback und wandeln Sie Sprache in schriftliche Inhalte um, ohne Ihren kreativen Flow zu unterbrechen. Diktieren Sie Demo-Skripte, Notizen oder Feedback und wandeln Sie Sprache in schriftliche Inhalte um, ohne Ihren kreativen Flow zu unterbrechen.

Erhalten Sie Echtzeit-Sichtbarkeit mit ClickUp Dashboards : Verfolgen Sie den Fortschritt der Demo, Termine, den Status von Überprüfungen und Engpässe an einem Ort, damit nichts übersehen wird.

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit AI Tasks : Lassen Sie ClickUp AI Aufgabenbeschreibungen generieren, Arbeiten priorisieren und nächste Schritte basierend auf dem Kontext in Ihrem Workspace anzeigen. Lassen Sie ClickUp AI Aufgabenbeschreibungen generieren, Arbeiten priorisieren und nächste Schritte basierend auf dem Kontext in Ihrem Workspace anzeigen.

Planen Sie visuell mit ClickUp Whiteboards : Erstellen Sie gemeinsam Storyboards, Demo-Flows und Kampagnenideen, bevor die Produktion beginnt. Erstellen Sie gemeinsam Storyboards, Demo-Flows und Kampagnenideen, bevor die Produktion beginnt.

Halten Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Automatisierungen am Laufen: Weisen Sie automatisch Prüfer zu, aktualisieren Sie den Status und setzen Sie Auslöser für Follow-ups ein, damit Ihre Videopipeline ohne manuelle Übergaben läuft. Weisen Sie automatisch Prüfer zu, aktualisieren Sie den Status und setzen Sie Auslöser für Follow-ups ein, damit Ihre Videopipeline ohne manuelle Übergaben läuft.

Einschränkungen von ClickUp

Die umfassenden Features können für einen neuen Benutzer überwältigend sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp AI?

Ein ClickUp-Benutzer gibt seine Erfahrungen auch auf G2 frei:

ClickUp Brain MAX ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Workflow. Durch die Kombination mehrerer LLMs in einer Plattform sind die Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion der Plattform spart enorm viel Zeit. Ich schätze auch die Sicherheit auf Enterprise-Niveau, die mir beim Umgang mit sensiblen Informationen ein beruhigendes Gefühl gibt. […] Am meisten beeindruckt mich, wie es mir hilft, den Überblick zu behalten und klarer zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalte entwerfe oder neue Ideen brainstorme. Es fühlt sich an, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst.

ClickUp Brain MAX ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Workflow. Durch die Kombination mehrerer LLMs in einer Plattform sind die Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion der Plattform spart enorm viel Zeit. Ich schätze auch die Sicherheit auf Unternehmensniveau, die mir beim Umgang mit sensiblen Informationen ein beruhigendes Gefühl gibt. […] Am meisten beeindruckt mich, wie es mir hilft, den Überblick zu behalten und klarer zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalte entwerfe oder neue Ideen brainstorme. Es fühlt sich an, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst.

🚀 Quick Hack: Während Automatisierungen vorhersehbare, regelbasierte Aktionen ausführen, bringen ClickUp Super Agents adaptive Intelligenz in Ihren Workflow. Sie verstehen den Kontext, erkennen Muster und reagieren dynamisch – ohne dass Sie jede mögliche Regel im Voraus definieren müssen. Wenn beispielsweise ein Editor die Frist für ein Produktdemo-Video verpasst, kann ein Ambient Answers Agent automatisch die Prioritäten der Aufgaben mit Abhängigkeiten neu ordnen, den Projektmanager benachrichtigen und zusammenfassen, was noch aussteht. Beschleunigen Sie Ihre Workflows mit Super Agents in ClickUp. Sie können KI-Agenten verwenden, um: Erkennen Sie potenzielle Hindernisse frühzeitig , indem Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, überfällige Arbeiten und stockende Überprüfungen überwachen.

Erstellen Sie kurze Zusammenfassungen aller derzeit in Bearbeitung befindlichen Demo- oder Schulungsvideos, einschließlich Status und nächsten Schritte.

Verteilen Sie Aufgaben dynamisch basierend auf Workload, Verfügbarkeit oder Fähigkeiten – so landet die Arbeit zur richtigen Zeit bei der richtigen Person.

2. Synthesia

via Synthesia

Synthesia ist eine KI-Videoplattform, mit der Sie professionelle Videos ohne Kameras, Studios oder komplexe Prozesse der Bearbeitung erstellen können.

Der KI-Videoassistent, der Text mithilfe von KI-Avataren, Voiceovers und Vorlagen in Videos umwandelt. Er ist hilfreich, wenn Sie Produktdemos, Schulungsmaterialien und interne Kommunikationsmittel erstellen.

Verwenden Sie den KI-Videogenerator für Skriptinhalte und den KI-Bildschirmrekorder für Walkthroughs. Sie können diese auch mit Erklärungen durch Avatare kombinieren.

Die wichtigsten Features von Synthesia

Sorgen Sie für Markenkonsistenz mit gemeinsamen Marken-Kits, Versionskontrolle und Live-Zusammenarbeit.

Lokalisieren Sie Videos in großem Umfang mithilfe von KI-Synchronisation, Übersetzung, mehrsprachiger Wiedergabe und Untertiteln.

Veröffentlichen und führen Sie die Nachverfolgung der Leistung über öffentliche oder SSO-geschützte Video-Seiten mit integrierten Analysen durch.

Limitierungen von Synthesia

Bei der Verwendung von Akronymen, Namen oder Fachjargon kommt es zu Problemen bei der Lippensynchronisierung und der Aussprache, die manuelle Eingriffe erfordern.

Preise für Synthesia

Free

Starter : 29 $/Monat

Ersteller : 89 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Synthesia

G2: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Synthesia?

Laut einem G2-Benutzer:

Mir gefällt, dass die Plattform benutzerfreundlich ist – sie bietet viele Features, mit denen man ohne großen Aufwand hochwertige Ergebnisse erzielen kann. Man findet sich auch ohne Tutorial leicht zurecht. Ich finde es toll, dass ich mit nur wenigen Klicks benutzerdefinierte Videos aus anderen Quellen wie Canva importieren kann.

Mir gefällt, dass die Plattform benutzerfreundlich ist – sie bietet viele Features, mit denen man ohne großen Aufwand hochwertige Ergebnisse erzielen kann. Man findet sich auch ohne Tutorial leicht zurecht. Ich finde es toll, dass ich mit nur wenigen Klicks benutzerdefinierte Videos aus anderen Quellen wie Canva importieren kann.

👀 Wussten Sie schon? Die meisten Menschen schauen sich Videos ohne Ton an. Untertitel tragen ebenfalls zur Barrierefreiheit bei. Der Zuschauer kann Ihren Voice-Over-Kommentar lesen, anstatt ihn anzuhören.

3. Loom

via Loom

Mit Loom lassen sich schnell und einfach übersichtliche Produktdemo-Videos erstellen, ohne dass ein aufwendiges Setup erforderlich ist. Nehmen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Webcam gleichzeitig auf, um Ihren Benutzern Ihr Produkt auf einfache Weise vorzustellen und ihm eine persönliche Note zu verleihen.

Mit Ein-Klick-Aufzeichnung und sofortiger Freigabe eignet sich Loom gut für Verkaufsdemonstrationen, Funktionsübersichten und personalisierte Videos.

Die KI-Features von Loom helfen Ihnen, nach der Aufnahme schneller voranzukommen, indem sie automatisch Titel, Zusammenfassungen und Kapitel für Ihre Videos generieren. Scannen, freigeben und wiederverwenden Sie Ihre Produktdemo-Videos, ohne Zeit für manuelle Bearbeitungen oder Dokumentationen aufwenden zu müssen.

Die wichtigsten Features von Loom

Nehmen Sie Demos in einer Auflösung von bis zu 4K auf, um hochwertige Demos zu erstellen.

Aufzeichnung mit einem Klick über Chrome, Desktop- oder Mobil-Apps

Fügen Sie zeitgestempelte Kommentare für Feedback und Zusammenarbeit auf der Video-Seite hinzu.

Einschränkungen von Loom

Der kostenlose Starter-Plan beschränkt Benutzer auf kurze Clips (in der Regel bis zu ~5 Minuten pro Video und eine begrenzte Anzahl gespeicherter Videos).

Preise für Loom

Starter: Kostenlos

Geschäft: 15 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Business + KI: 20 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Loom

G2: 4,7/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Loom?

Laut einem G2-Rezensenten:

Loom ist eine Software, mit der wir unseren mobilen Bildschirm aufzeichnen können. Nach der Aufzeichnung generiert sie einen automatisierten Link, der per E-Mail oder WhatsApp an alle unsere Mitarbeiter freigegeben werden kann, sodass diese auf das Video zugreifen können, ohne es herunterladen zu müssen. Diese Software erleichtert uns den Prozess der Videoerstellung erheblich.

Loom ist eine Software, mit der wir unseren mobilen Bildschirm aufzeichnen können. Nach der Aufzeichnung generiert sie einen automatisierten Link, der per E-Mail oder WhatsApp an alle unsere Mitarbeiter freigegeben werden kann, sodass diese auf das Video zugreifen können, ohne es herunterladen zu müssen. Diese Software erleichtert uns den Prozess der Videoerstellung erheblich.

4. Trupeer

via Trupeer

Trupeer ist eine KI-gestützte Plattform, die grobe Bildschirmaufnahmen in ausgefeilte Produktvideos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen verwandelt.

Beginnen Sie mit einer einfachen Bildschirmaufnahme. Verwenden Sie dann KI, um professionelle Skripte, Voiceovers, Untertitel und visuelle Effekte zu generieren. Sie können Tutorials, Demos, Onboarding-Anleitungen und Inhalte für die Knowledge Base ohne komplexe Tools oder Kenntnisse in der Bearbeitung produzieren.

Die KI von Trupeer erstellt aus denselben Aufzeichnungen auch strukturierte Dokumentationen. Sie wandelt Videos und Texte in Produkt-SOP-Anleitungen um und beschleunigt so den Wissensaustausch.

Die wichtigsten Features von Trupeer

Benutzerdefinierte Marken-Kits für einheitliche Logos, Farben und einen einheitlichen visuellen Stil in allen Videos

Fügen Sie KI-Avatare hinzu, um die Erzählung und Präsentation in Videos zu personalisieren.

Lokalisieren Sie Inhalte mit mehrsprachigen Übersetzungen und Untertiteln in über 30 Sprachen.

Limitierungen von Trupeer

Der integrierte Video-Editor erlaubt es Benutzern nicht, Hintergrundmusik zum Walkthrough hinzuzufügen.

Preise von Trupeer

Free

Pro: 49 $/Monat

Preis: 249 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Trupeer-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (43 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Trupeer?

Ein G2-Benutzer sagt:

Trupeer war für mich eine große Hilfe, um in kurzer Zeit hochwertige Demo-Videos zu erstellen. Ich finde es toll, wie es eine natürliche Aufnahme in etwas wirklich Professionelles verwandelt, indem es sie bereinigt, nahtlos bearbeitet und sogar eine Dokumentation zum Video erstellt.

Trupeer war für mich eine große Hilfe, um in kurzer Zeit hochwertige Demo-Videos zu erstellen. Ich finde es toll, wie es eine natürliche Aufnahme in etwas wirklich Professionelles verwandelt, indem es sie bereinigt, nahtlos bearbeitet und sogar eine Dokumentation zum Video erstellt.

Machen Sie Produktdemo-Videos zu einem Conversion-Motor

Die effektivsten Produktdemo-Videos helfen den Zuschauern, die Alleinstellungsmerkmale im richtigen Moment zu erkennen.

Wenn Video-Demos mit einem klaren Ziel, einem präzisen Skript, dem richtigen Format und einem Plan für die Verteilung erstellt werden, leisten sie Ihnen wertvolle Dienste.

Sie informieren potenzielle Kunden, aktivieren Benutzer, die eine Testversion nutzen, und verkürzen den Verkaufszyklus.

Aber die Umsetzung ist genauso wichtig wie die Strategie.

Mit ClickUp können Sie Demo-Skripte in Dokumenten planen, Produktionsphasen in Aufgaben verwalten, Walkthroughs mit Clips aufzeichnen, kontextbezogen zusammenarbeiten und mithilfe von KI den Fortschritt zusammenfassen, Hindernisse aufdecken und die Arbeit am Laufen halten.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um mit der Aufnahme Ihrer Produktdemo-Videos zu beginnen.

Häufig gestellte Fragen

Ein gutes Produktdemo-Video enthält: – Ein klares Problem oder einen Pain Point, mit dem sich Ihre Zielgruppe identifizieren kann – Eine kurze Erklärung, wie Ihr Produkt dieses Problem löst – Einen realistischen Workflow, der innerhalb des Produkts gezeigt wird – Das Ergebnis, das Benutzer erwarten können – Einen klaren Call-to-Action

Die ideale Länge des Demo-Videos hängt vom Zweck ab. Beispielsweise dauern Verkaufs- oder Bekanntheits-Demos zwischen 1 und 3 Minuten. Feature-Demo-Videos dauern zwischen 2 und 5 Minuten. Onboarding- oder Schulungs-Demos sind mit 5 bis 10 Minuten länger. Kürzere Videos funktionieren besser am Anfang des Trichters. Längere Demos sind effektiv, sobald sich die Benutzer bereits für das Produkt interessieren.

Ein Erklärvideo konzentriert sich darauf, was das Produkt ist und warum es existiert. Es stellt das Problem und die Idee hinter der Lösung vor, oft mithilfe von Animationen oder Storytelling. Ein ansprechendes Produktdemo-Video zeigt wie das Produkt funktioniert in einem realen Szenario. Es konzentriert sich auf tatsächliche Workflows, Features und Ergebnisse innerhalb des Produkts.

Das hängt davon ab, was Sie erreichen möchten. Wenn Sie nur Ihren Bildschirm aufzeichnen möchten, ist ein Produktdemo-Videomacher wie Look genau das Richtige für Sie. Wenn Sie jedoch ein KI-gestütztes Projektmanagement und kontextbezogene KI wünschen, ist ClickUp die bessere Wahl. Mit ClickUp Brain können Sie Demos skripten und mit ClickUp Clips Walkthroughs aufzeichnen. Mit ClickUp können Sie außerdem in einem einzigen Workspace überprüfen, kommentieren und zusammenarbeiten.

Zu den wichtigsten Metriken, die es zu verfolgen gilt, gehören: – Wiedergabezeit und Abschlussrate – Klickrate auf den Call-to-Action – Teststarts oder Demo-Anfragen nach der Ansicht – Abbruchpunkte im Video – Rückgang der Verkaufs- oder Supportanfragen