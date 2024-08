15 Beispiele für Schulungsvideos: Best Practices für eine wirkungsvolle Mitarbeiterentwicklung

Denken Sie bei Unternehmensschulungen immer noch an stickige Konferenzräume und endlose PowerPoint-Folien?

Sie werden überrascht sein, wie viel sich geändert hat.

Intelligente, interaktive und - wir wagen es zu sagen - unterhaltsame Schulungsvideos definieren das Lernen und die Entwicklung überall neu - von Burgerketten bis hin zu Maklerfirmen. Diese Videos sind mehr als nur visuelle Hilfen für langweiliges Material; sie werden zu leistungsfähigen Katalysatoren für das Wachstum und die Bindung von Mitarbeitern.

Ein Schulungsvideo ist ein Lehrmittel, das die Kompetenzen und die Leistung der Mitarbeiter steigern soll. Es gibt sie in verschiedenen Formaten, von einfachen Tutorials bis hin zu ansprechenden interaktiven Modulen, die alle darauf abzielen, bestimmte Lernergebnisse zu erzielen.

In der Tat, laut Forbes behalten die Betrachter 95 % einer Nachricht im Video Format, im Vergleich zu 10 %, wenn sie sie lesen. Ja, Sie haben richtig gelesen - 95 %!

Schließlich werden in diesen Videos komplexe Informationen in überschaubare, leicht verdauliche Abschnitte zerlegt, die oft mit ansprechenden Bildern oder einer Prise Humor untermalt werden. Und es geht nicht nur darum, dass das Lernen Spaß macht. Diese Videos sind auch finanziell sinnvoll.

Unternehmen können ihre Schulungskosten durch die Umstellung auf videobasiertes Lernen erheblich senken, da physische Schulungsunterlagen, Trainerhonorare, Reisekosten und Kosten für den Veranstaltungsort entfallen.

Wenn Sie also das nächste Mal eine "obligatorische Sitzung" planen, warum nicht auf Schulungsvideos zurückgreifen?

Warum sind Schulungsvideos effektiv?

Schulungsvideos sind die stillen Helden im Bereich der Bildungstechnologie.

Während moderne Plattformen wie Lernmanagementsysteme und spielerische Apps für Schlagzeilen sorgen, erledigen Schulungsvideos ihre Arbeit im Hintergrund - und erhöhen so kontinuierlich die Wissensspeicherung.

Die Wahrheit ist einfach: Menschen sind visuelle Lerner. Visuelles Storytelling ist seit der Antike eine grundlegende Art zu kommunizieren und zu lernen.

Schulungsvideos machen sich unsere Vorliebe für Geschichten zunutze, indem sie trockene, komplexe Informationen in fesselnde visuelle Inhalte umwandeln, oft abgeschlossen mit verschiedenen Sprachaufnahmen und Musik. Sie machen komplizierte Prozesse durch klare Animationen leicht verständlich und verwandeln abstrakte Ideen, für deren Erklärung Hunderte von Seiten Text nötig wären, in konkrete Bilder.

Studien haben gezeigt, dass unser Gehirn visuelle Informationen verarbeitet 60.000 Mal schneller als Text . Während Ihre detaillierte PowerPoint-Präsentation die Aufmerksamkeit nur schwer aufrecht erhalten kann, fesselt ein gut gestaltetes Video die Aufmerksamkeit und hält sie aufrecht.

Außerdem ermöglichen Schulungsvideos aufbau von Kapazitäten und die Effektivität der Kommunikation zu verbessern, was beides für den Erfolg eines jeden Schulungsprogramms entscheidend ist, insbesondere agiles Training .

Arten von Schulungsvideos

Schulungsvideos gibt es in verschiedenen Formaten, die jeweils auf die unterschiedlichen Lernziele und die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind.

Wenn Sie diese Arten verstehen, können Sie den richtigen Stil für Ihre Schulungsziele wählen.

Tutorial Videos

Diese Schulungsvideos bieten Schritt-für-Schritt-Demonstrationen, um bestimmte Fähigkeiten oder Aufgaben zu vermitteln.

Ob es sich um das Onboarding eines neuen Mitarbeiters , das Erlernen eines neuen Software-Tools oder die Beherrschung einer praktischen Fertigkeit, führen Tutorial-Videos die Zuschauer durch jeden Schritt des Prozesses, so dass sie in ihrem eigenen Tempo folgen können.

Animierte Schulungsvideos

Wenn Sie komplexe Konzepte erklären müssen, die für herkömmliche Videoformate zu trocken oder zu kompliziert wären, können animierte Videos wahre Lebensretter sein.

Sie nutzen ansprechende Bilder und dynamische Animationen, um Konzepte zum Leben zu erwecken und abstraktes oder schwieriges Material zugänglich und interessant zu machen.

Diese Art von Videos eignet sich besonders gut für Themen, die von visuellen Hilfsmitteln profitieren, wie z. B. wissenschaftliche Prozesse oder Datenvisualisierung.

Videos mit Bildschirmaufzeichnung oder Screencasts

Mehrere kostenlose Tools für Bildschirmaufnahmen sind ideal für Software-Schulungen oder jede Anwendung, die eine visuelle Demonstration eines digitalen Produkts erfordert.

Screencast-Videos nehmen den Bildschirm direkt auf, oft begleitet von Voiceover-Erklärungen, um eine klare und präzise Anleitung durch Softwareanwendungen zu bieten.

Durch diese direkte Ansicht können die Lernenden genau sehen, was sie zu erledigen haben, was die Benutzerfreundlichkeit der Schulung erhöht.

Videos mit Rollenspielen

Indem sie reale Szenarien simulieren, helfen Videos mit Rollenspielen den Mitarbeitern, die richtigen Reaktionen und Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen zu verstehen und zu üben.

Diese Videos sind besonders nützlich für die Schulung von Soft Skills, wie z. B. Kundenservice, Verkaufstaktiken oder Führungsqualitäten, bei denen zwischenmenschliche Dynamik ein Schlüssel ist.

Mikro Videos

Diese kurzen, konzentrierten Videos dauern in der Regel nur wenige Minuten und behandeln ein einziges Thema oder eine einzige Aufgabe.

Mikrovideos sind ideal für Lernende, die schnelle Antworten oder Auffrischungen zu bestimmten Punkten benötigen. Sie ermöglichen es den Lernenden, die Schulung in kleinen, überschaubaren Abschnitten zu absolvieren.

Elemente effektiver Schulungsvideos

Der Erfolg von Schulungsvideos hängt von ihrer Gestaltung und Ausführung ab. Hier sind einige Schlüssel-Elemente, die bei einem effektiven Video zu beachten sind:

1. Halten Sie sie kurz und klar

Da die Aufmerksamkeitsspanne begrenzt ist, ist es wichtig, die Botschaften klar und kurz zu halten, um das Engagement der Zuschauer zu erhalten.

Prägnante Videos sorgen dafür, dass wichtige Informationen effektiv vermittelt werden, ohne das Publikum zu überfordern.

2. Machen Sie das Lernen zu einer aktiven Erfahrung

Interaktive Features wie Quizfragen und Entscheidungsszenarien verwandeln die passive Ansicht in eine fesselnde Lernerfahrung.

Diese Elemente tragen dazu bei, das Verständnis zu vertiefen und die Merkfähigkeit zu verbessern, indem sie den Lernenden die Möglichkeit geben, ihr Wissen in Echtzeit anzuwenden.

3. Mehr Klarheit durch Multimedia

Qualitativ hochwertiges Bild- und Tonmaterial ist nicht nur für die Ästhetik, sondern auch für die Verständlichkeit wichtig.

Sie tragen dazu bei, komplexe Informationen zu vereinfachen und das Interesse des Betrachters aufrechtzuerhalten, wodurch das Video-Lernerlebnis noch intensiver wird.

4. Barrierefreiheit sicherstellen

Barrierefreie Features wie Untertitel und ein klarer Text sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter, unabhängig von ihren Fähigkeiten, von der Schulung profitieren können.

Wenn Sie sicherstellen, dass die Videos mobilfreundlich sind, wird auch die Zugänglichkeit verbessert und das Lernen von unterwegs ermöglicht.

5. Mehr als nur ein Video mit Support-Materialien

Stellen Sie zusätzliche Ressourcen wie PDFs oder Links zu verwandten Inhalten auf Ihrer Website bereit schulungssoftware kann das Lernen verstärken.

Diese Materialien ermöglichen es den Lernenden, in ihrem eigenen Tempo tiefer in Themen einzutauchen und das Wissen praktisch anzuwenden.

15 Beispiele für Schulungsvideos

Kommen wir zur Sache und sehen wir uns einige Schulungsvideos in Aktion an! Hier sind 15 herausragende Beispiele für Schulungsvideos für Unternehmen:

1. ClickUp's Video: Einführung in ClickUp Clips

Dieses Video von ClickUp zeigt die Leistungsfähigkeit des Clips-Features, das für L&D-Fachleute, die leicht verdauliche und ansprechende Inhalte für Unternehmens- und Ausbildungsschulungen erstellen wollen, einen entscheidenden Unterschied darstellt.

Hier sind einige Gründe, warum dies ein gutes Format für Schulungsvideos sein könnte:

Das Video ist nur 35 Sekunden lang, so dass die Aufmerksamkeit der Lernenden erhalten bleibt und die wichtigsten Details bereits im Vorfeld vermittelt werden

Die Verwendung von Analogien im Video macht es leichter verständlich

Das Zeigen eines Produktdurchlaufs erhöht die Benutzerfreundlichkeit der Schulung

Was macht ClickUp Clips so besonders?

Aufnehmen und Freigeben von kurzen Videos mit ClickUp Clips

Der Vorteil von ClickUp Clips liegt in seiner Einfachheit und Zugänglichkeit.

Im Gegensatz zu herkömmlicher Videobearbeitungssoftware kann mit Clips jeder kurze Erklärvideos (wie ein Screencast-Video) direkt auf der ClickUp-Plattform aufnehmen.

Es sind keine ausgefallenen Bearbeitungsprogramme erforderlich! Dies ermöglicht L&D-Erstellern und motiviert das Team zur Erstellung von Schnellschulungsmodulen zu bestimmten Features, Prozessen oder Schritten zur Fehlerbehebung.

Wie können L&D-Teams ClickUp Clips nutzen?

Mit ClickUp Clips können L&D-Teams kurze, ansprechende Video-Trainingsmodule erstellen, die der Vorliebe der modernen Lernenden für leicht verdauliche Informationen gerecht werden.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Features, die ClickUp Clips zu einem wertvollen Tool für L&D-Experten machen:

Erstellen in Unterhaltungen: Nehmen Sie einen Clip direkt in einer ClickUp Unterhaltung auf und fördern Sie so eine klare Kommunikation und Zusammenarbeit. Und das ist noch nicht alles: Sie können auf einen beliebigen Teil eines ClickUp Clips klicken, um einen Kommentar zu hinterlassen und eine Diskussion zu starten. ClickUp zeigt eine Zeitleiste mit allen Kommentaren zum Video an, so dass Sie jedes Segment mit nur einem Klick erneut abspielen können

Kommentiere und beginne eine Unterhaltung mit nur einem Klick auf ClickUp Clips

Transkribieren mit KI:ClickUp Gehirn-ClickUp's eingebauter KI-Assistent - transkribiert automatisch jeden Clip, einschließlich Zeitstempel und Ausschnitte, was es einfacher macht, bestimmte Informationen zu finden. Die Clip-Transkripte werden außerdem von ClickUp Brain indexiert, so dass Sie nach bestimmten Inhalten in Ihrer Clip-Bibliothek suchen können

Transkribieren Sie jeden ClickUp Clip mit ClickUp Brain

Mit einem Klick freigeben: Binden Sie Ihren Clip direkt inClickUp Aufgaben oderClickUp Dokumente, teilen Sie es mit einem öffentlichen Link, oder laden Sie die Videodatei zur weiteren Verteilung herunter

Binden Sie Ihren Clip direkt inClickUp Aufgaben oderClickUp Dokumente, teilen Sie es mit einem öffentlichen Link, oder laden Sie die Videodatei zur weiteren Verteilung herunter Verwandeln Sie jeden Clip in eine Aufgabe: Wandeln Sie jeden Clip in eine ClickUp Aufgabe um, weisen Sie Eigentümer zu und setzen Sie die im Video freigegebenen Ideen um. Fügen Sie einen beliebigen Clip in die Beschreibung einer Aufgabe ein, weisen Sie Teammitglieder zu und übertragen Sie die Aufgabe nahtlos in eine beliebige Liste, einen Ordner oder einen Space, in dem Ihre Arbeit bereits im Gange ist

Beliebigen ClickUp Clip in die Beschreibung einer Aufgabe einbetten und Mitarbeiter hinzufügen

Verwalten Sie alles in Clips Hub: Clips Hub hilft, alles in der Reihenfolge zu halten. Jeder Clip, den Sie in einem Kommentar, einer Aufgabe oder einem Dokument in ClickUp aufnehmen, wird automatisch in Ihrem Clips Hub gespeichert, damit Sie später darauf zurückgreifen können. Hier können Sie Ihre Clips nach Belieben suchen, sortieren und verwalten, so dass Sie nie wieder einen Clip verlegen

Verwalten Sie alles an einem Ort mit ClickUp Clips Hub

2. HubSpot's Video: Facebook Ads-Einzelziele

HubSpot Academy bietet umfassende Schulungsvideos für digitales Marketing.

Dieses Facebook Ads Targeting Video behandelt ein komplexes Thema: das Erreichen der richtigen Zielgruppe mit Ihren Anzeigen. Doch anstatt die Zuschauer mit Fachjargon zu überfordern, werden die Dinge in klare Schritte unterteilt.

Hier sind einige Gründe, warum dies ein gutes Format für Schulungsvideos sein könnte:

Es gliedert komplexe Themen in leicht verständliche Schritte

Es verwendet visuelle Elemente wie Screenshots, um Konzepte zu veranschaulichen

Das Video ist lang genug, um das Thema abzudecken, aber nicht zu lang, um das Interesse der Zuschauer zu verlieren

3. Canva's Video: Wie die Expedia Group mit Canva 120 Designstunden pro Woche eingespart hat

Hier erklärt ein Mitarbeiter der Expedia Group, wie Canva ihrem Unternehmen geholfen hat. Bei dieser Art von Schulungsvideo handelt es sich um ein Kundenzeugnis.

Es liefert ein Beispiel aus der Praxis, wie ein Produkt erfolgreich eingesetzt werden kann. Wenn dieses Video beim Onboarding von Teams für den Kundenerfolg verwendet wird, kann es den Mitarbeitern helfen, die positiven Auswirkungen des Produkts zu erkennen und zu verstehen, wie andere ähnliche Unternehmen davon profitieren könnten.

Hier sind einige Gründe, warum dies ein gutes Format für Schulungsvideos sein könnte:

Wenn die Lernenden die Erfahrungen einer echten Person sehen, sind sie eher von der Wirksamkeit überzeugt

Testimonials heben die spezifischen Vorteile des Produkts/der Dienstleistung hervor und stellen den Wert des Produkts/der Dienstleistung auf eine nachvollziehbare Weise dar

Geschichten sind von Natur aus fesselnd und machen Testimonials einprägsamer als herkömmliche Produktschulungsvideos

4. Google Analytics Video: Wichtige Ereignisse und Konversionen in Google Analytics

Dieses Erklärvideo zu Software-Updates erläutert ein Update von Google Analytics, indem es die Änderungen und die dahinter stehenden Überlegungen erklärt.

Dieses Format eignet sich gut für Schulungsvideos, da es sich die Zeit nimmt, den grundlegenden Kontext für die Aktualisierung zu erklären.

Gründe, warum dieses Format von Schulungsvideos funktioniert:

Es gliedert die Aktualisierung in klare Schritte und erklärt den Grund für die Änderung

Die Verwendung von Texteinblendungen und einfachen Animationen hilft bei der Veranschaulichung der Änderungen zwischen alter und neuer Terminologie

Der Ausbilder vermeidet unnötige Unterhaltung und konzentriert sich auf die Vermittlung der Schlüsselinformationen

5. Video der Adobe Creative Cloud: Grundlagen der Farbtheorie

In diesem Video vermittelt der Referent den historischen Hintergrund der Farbtheorie, erklärt die Konzepte der Primär-, Sekundär- und Tertiärfarben und geht auf die Eigenschaften von Farben wie Farbton, Sättigung und Wert ein.

Dieses Format des Schulungsvideos bietet mehrere Vorteile:

Es bietet einen umfassenden Überblick über ein Thema auf strukturierte Weise

Die Konzepte werden von einer glaubwürdigen und maßgeblichen Person erklärt, dem Gründer von Blok Design, einem preisgekrönten Grafikdesign-Studio

Es verwendet visuelle Darstellungen, um den Zuschauern zu helfen, die besprochenen Konzepte zu verstehen

6. Analyst Academy's Video: Die 5 beliebtesten Ccnsulting-Clides (und wie man sie aufbaut)

Dies ist ein Schulungsvideo zur Gestaltung von PowerPoint-Folien, das sich speziell an Berater richtet.

Der Sprecher erklärt, dass Berater immer wieder fünf wichtige Layouts für Folien verwenden.

Indem er den Zuschauern zeigt, wie sie diese fünf Folien erstellen können, will er ihnen Zeit sparen und ihre Präsentationen verbessern.

Hier sind die wichtigsten Vorteile dieses Formats von Schulungsvideos:

Die Informationen und Beispiele sind direkt auf die Bedürfnisse des Einzelziels (Berater) zugeschnitten

Es gliedert den Erstellungsprozess in leicht nachvollziehbare Schritte

Es zeigt anhand von realen Beispielen, wie Vorlagen in der Praxis verwendet werden

7. Gong's Video: Einwandbehandlung - 7 Schritte zur Überwindung von Einwänden im Verkauf

Wenn Sie Verkaufsprofis darin schulen wollen, wie man mit Einwänden fachgerecht umgeht, könnte dieses Video als umfassendes Training nützlich sein.

Es führt den Zuschauer mit einer klaren und strukturierten Darstellung durch die sieben Schritte des B2B-Verkaufsprozesses von Gong.

Einige der wichtigsten Gründe für die Wahl dieses Formats für Schulungsvideos sind:

Es bietet ein Slide Deck, das die Mitarbeiter herunterladen und als Referenz-Tool bei echten Verkaufsgesprächen verwenden können

Das Video nutzt reale Szenarien, um die Lösungen zu demonstrieren, wodurch der Inhalt praktischer und umsetzbarer wird

Es gliedert das Konzept in einzelne Schritte oder Abschnitte auf, so dass der Lernende tiefere Nuancen verstehen kann

8. Xenium HR's Video: Wie man konstruktives Feedback gibt

Dieses Video ist ein Rollenspiel darüber, wie man konstruktives Feedback gibt mitarbeiter-Feedback . Im Video kommt Brandon zum Schreibtisch seines Kollegen, um sich darüber zu beschweren, dass er sich von seinem Kollegen nicht unterstützt fühlt.

Die Mitarbeiterin erklärt daraufhin ihre Sichtweise und macht Vorschläge, wie die Kommunikation in Zukunft verbessert werden kann.

Hier sehen Sie, warum dieses Format ideal sein könnte:

Es simuliert eine reale Situation, mit der die Mitarbeiter konfrontiert werden könnten, so dass sie sehen können, wie sie effektiv damit umgehen können

Das Video hebt sowohl positive als auch negative Kommunikationsansätze hervor und bietet den Zuschauern klare Handlungsempfehlungen

Die Zuschauer können die Situation von beiden Seiten betrachten und so die verschiedenen Standpunkte und möglichen Reaktionen verstehen

9. Nvidia's Video: Optimierung von KI-Modellen für Spitzenleistung

In diesem animierten Video wird eine neue Methode zum Training von Modellen für autonome Fahrzeuge namens Hardware-Aware Latency Pruning (HELP) vorgestellt. Es wird argumentiert, dass diese Methode gut für das Training von Videos geeignet ist, da sie effizient und genau ist.

Dieses Format ist effektiv, weil es den Zuschauern ein gutes Verständnis des Problems, der Lösung und der Vorteile der Lösung vermittelt.

Hier sind einige weitere Gründe für die Wahl dieses Formats für Schulungsvideos:

Das Video beginnt mit der Erläuterung des Problems und geht dann darauf ein, wie die neue Methode das Problem lösen kann, wodurch die Lernenden mehr Kontext über die Notwendigkeit der Lösung erhalten

Animationen und andere visuelle Veranschaulichungen der Konzepte helfen den Zuschauern, die Materialien besser zu verstehen

Das Video konzentriert sich auf praktische und reale Anwendungen

10. McDonald's Video: Wie man einen Hamburger bei McDonald's zubereitet

Dieses Video ist ein Beispiel dafür, wie man Lernen einfach und praktisch gestalten kann. Anhand von Beispielen aus der Praxis zeigt es neuen Mitarbeitern jeden Schritt bei der Zubereitung eines McDonald's Hamburgers.

Hier erfahren Sie, warum sich dieses Format für die Ausbildung eignet:

Das Video gliedert den Prozess in einen Schritt-für-Schritt Flow, was für Lernende, die neu in der Aufgabe sind, von Vorteil ist

Das Video wiederholt Schlüsselinformationen, wie z. B. die Namen der Brötchenteile (Krone und Ferse). Diese Wiederholung kann den Lernenden helfen, sich wichtige Details einzuprägen

Das Video konzentriert sich auf die richtige Technik. Dies kann den Lernenden helfen, Fehler zu vermeiden und gleichbleibende und hochwertige Ergebnisse zu erzielen

11. Das Video von ReachOut Australien: Mobbing am Arbeitsplatz

Der Umgang mit Mobbing am Arbeitsplatz ist ein schwieriges Thema. Trotz der Komplexität des Themas vereinfacht das animierte Video die Thematik effektiv. Es verwendet grafische Elemente und Sprachaufnahmen, um klare, leicht verständliche Anweisungen zu geben. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Zuschauer dem Inhalt leicht folgen können.

Aus diesen Gründen sollten Sie dieses Format für Schulungsvideos in Betracht ziehen:

Der Einsatz von Humor und Dramatisierung kann dazu beitragen, dass sich die Zuschauer mit dem Material beschäftigen

Das Video verwendet klare und nachvollziehbare Beispiele für offensichtliches und subtiles Mobbingverhalten

Das Video bietet klare nächste Schritte und Ressourcen und ermutigt die Zuschauer, bei Bedarf Hilfe zu suchen

12. Das Video von SafetyCulture: Gute Herstellungspraktiken (GMP) für Lebensmittelsicherheit

Dieses Video ist ein großartiges Beispiel für die Macht eines guten Drehbuchs! Anstatt sich auf leuchtende Farben und aufwendige Bilder zu verlassen, entscheidet sich dieses Video für einen sauberen und geradlinigen Stil, der es den Zuschauern erleichtert, sich auf das Voiceover zu konzentrieren.

Die Betonung des Drehbuchs stellt sicher, dass die Botschaft im Mittelpunkt steht, während das Bildmaterial eine unterstützende Rolle bei der Verbesserung der Kommunikation spielt.

Hier erfahren Sie, warum sich dieses Format perfekt für Schulungsvideos eignet:

Das Video fasst die Informationen kurz und bündig zusammen, was die Aufmerksamkeit des Zuschauers erhöht und das Einprägen des Wissens erleichtert

Die Darstellung realer Szenarien hilft den Zuschauern zu verstehen, wie der Prozess in alltäglichen Situationen angewendet wird

Durch die Aufteilung der Richtlinien in kleinere, leicht verdauliche Häppchen lassen sich die Informationen im Video leichter verarbeiten und einprägen

13. Burger King's Video: Gegrillte Würstchen mit Snoop Dogg

Dies ist ein interaktives Video für Burger King-Mitarbeiter über die Zubereitung des neuen Elements auf der Speisekarte, den gegrillten Würstchen.

Burger King peppt die Schulung mit Snoop Dogg als Moderator auf, der das Produkt auf lebendige und einnehmende Weise vorstellt.

Indem sie seine popkulturelle Anziehungskraft nutzen, stellen sie sicher, dass die Schulung einprägsam ist und bei einem breiten Publikum Anklang findet

Hier sehen Sie, warum dieses Format funktioniert:

Ein Prominenter wie Snoop Dogg kann die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die Sitzung für die Mitarbeiter interessanter machen

Das Video verwendet einprägsame Slogans und Reime, damit sich die Mitarbeiter die Schlüsselinformationen merken können

Das Video erklärt klar und deutlich das neue Element auf der Speisekarte und erläutert kurz und bündig, wie die Hot Dogs zubereitet werden und welche Beläge es gibt

14. Ahref's Video: Abgeschlossener SEO-Kurs für Anfänger

Die Schulungsvideos von Ahrefs sind ein hervorragendes Beispiel für effektive pädagogische Inhalte.

Sie kombinieren eine qualitativ hochwertige Produktion mit lehrreichen Einblicken und praktischen Demonstrationen ihrer Tools, was sie zu einer unschätzbaren Ressource für alle macht, die ihre SEO-Fähigkeiten verbessern möchten. Es ist klar, warum diese Videos in der SEO-Gemeinschaft so gut angesehen sind.

Hier sind einige überzeugende Gründe, die für dieses Format von Schulungsvideos sprechen:

Das Video ist in Module unterteilt, die es den Lernenden leicht machen, zu navigieren und die gewünschten Informationen zu finden

Das Video ist visuell ansprechend und enthält Screencasts zur Veranschaulichung der besprochenen Konzepte

Der Referent bezieht die Zuschauer durch Fragen und Übungen mit ein und fördert so das Behalten und die praktische Anwendung des Wissens

15. Neil Patel's Video: Wie Sie Ihren Podcast populärer machen

Die YouTube-Lernvideos von Neil Patel sind eine Fundgrube für angehende und erfahrene Marketingexperten, die ihre digitalen Marketingfähigkeiten verbessern möchten.

In diesem Video sind seine schnörkellosen Präsentationen vollgepackt mit reichhaltigen Erkenntnissen und umsetzbaren Strategien, die komplexe Themen zugänglich und überschaubar machen.

Neil verwendet wirkungsvoll visuelle Darstellungen und Beispiele, die Sie fesseln und sicherstellen, dass Sie nicht nur passiv zusehen, sondern aktiv lernen.

Hier erfahren Sie, warum dieses Format für Schulungsvideos geeignet ist:

Neil gibt praktische Lektionen aus sieben Jahren Podcasting frei und bietet wertvolle, datengestützte Ratschläge

Das Video bietet sofort umsetzbare Tipps zur Verbesserung der Sichtbarkeit und des Engagements von Podcasts

In weniger als sechs Minuten sorgt das Video dafür, dass sich die Lernenden engagieren, ohne viel Zeit in Anspruch zu nehmen

Die Kombination von Bildern mit Schlüsseln trägt dazu bei, die Informationen besser zu behalten

Nachdem Sie nun die besten Beispiele für Schulungsvideos gesehen haben, wollen wir sehen, wie Sie Ihr eigenes Lehrvideo erstellen können.

Schritte zur Erstellung von Schulungsvideos

Im Folgenden finden Sie einen einfachen Leitfaden für die Erstellung eines Video-Schulungsprogramms, das Ihr Publikum bei der Stange hält:

1. Beginnen Sie mit einer soliden Planung

Genauso wie Sie eine Geschichte nicht beginnen würden, ohne das Ende zu kennen, sollten Sie auch die Produktion Ihres Schulungsvideos nicht überstürzen. Beginnen Sie damit, Ihre Ziele zu skizzieren. Wer ist Ihr Publikum? Was sollen sie lernen?

Diese klare Vision wird verhindern, dass Ihr Video zu einem verwirrenden Plot wird.

Auch die Verwendung eines vorlage für einen Trainingsplan für Mitarbeiter kann Ihnen beim Brainstorming, der Gliederung, der Ausarbeitung und der Zusammenstellung Ihrer Schulungsstrategien helfen.

2. Ein klares Skript entwerfen

Betrachten Sie Ihr Skript als das Rückgrat Ihres Schulungsvideos. Es sollte Ihre Zuschauer reibungslos durch den Inhalt führen und frei von unnötigem Ballast sein.

Erwägen Sie den Einsatz von Erzähltechniken. Wenn Sie eine Erzählung in Ihr Skript einbauen, wird der Inhalt verständlicher und einprägsamer. Denken Sie darüber nach, Szenarien oder Fallstudien aus der Praxis einzubauen.

Fassen Sie sich kurz, direkt und kostenlos - Einfachheit ist Ihr bester Freund. Verweisen Sie auf einige elevator Pitch beispiele, um zu lernen, wie komplexe Konzepte verdichtet werden können.

3. Fokus auf Qualitätsproduktion

Jetzt ist es an der Zeit, sich auf Bild und Ton zu konzentrieren.

Investieren Sie in eine gute Beleuchtung Schlechte Beleuchtung kann ablenken und es den Zuschauern erschweren, dem Film zu folgen. Achten Sie auf eine gleichmäßige, natürliche Beleuchtung, wann immer dies möglich ist

Schlechte Beleuchtung kann ablenken und es den Zuschauern erschweren, dem Film zu folgen. Achten Sie auf eine gleichmäßige, natürliche Beleuchtung, wann immer dies möglich ist Priorisieren Sie einen klaren Ton. Dies ist nicht verhandelbar. Eliminieren Sie Hintergrundgeräusche und sorgen Sie dafür, dass Ihre Stimme (oder die Stimme eines Sprechers) klar und deutlich zu verstehen ist. Erwägen Sie die Verwendung eines hochwertigen Mikrofons

4. Bearbeitung für die Wirkung

Selbst die am besten gedrehten Szenen können durch Bearbeitung verbessert werden. Verwenden Sie Tools zur Bearbeitung, um Verzögerungen zu beseitigen, Übergänge zu verbessern und das Bildmaterial mit der Erzählung zu synchronisieren. In diesem Schritt wird Ihr Video zu einem eleganten, professionellen Paket geschnürt.

5. Klug verteilen

Verstecken Sie Ihre Schulungsvideos nicht einfach so. Wählen Sie eine Plattform für die Verteilung, die am besten zu Ihrem Publikum passt.

Für interne Schulungen: Nutzen Sie das Learning Management System (LMS) Ihres Unternehmens oder erstellen Sie einen eigenen Video-Kanal in Ihrem Intranet

Nutzen Sie das Learning Management System (LMS) Ihres Unternehmens oder erstellen Sie einen eigenen Video-Kanal in Ihrem Intranet Für externe Zielgruppen: Ziehen Sie je nach Ihrem Einzelziel Plattformen wie YouTube, Vimeo oder soziale Medien in Betracht

Ziehen Sie je nach Ihrem Einzelziel Plattformen wie YouTube, Vimeo oder soziale Medien in Betracht Optimieren Sie Ihr Video für Suchmaschinen. Verwenden Sie relevante Schlüsselwörter und eindeutige Titel, um sicherzustellen, dass Ihre Einzelziele Ihr Schulungsvideo leicht finden können

Profi-Tipp: Machen Sie Ihr Video leicht zugänglich! Bieten Sie Untertitel oder Transkripte an, um Zuschauern mit Hörbehinderungen oder solchen, die lieber durch Lesen lernen, gerecht zu werden.

Erstellen Sie Schulungsvideos mit ClickUp

Schulungsvideos haben das Lernen in Unternehmen revolutioniert, indem sie es zu einer fesselnden und effektiven Erfahrung gemacht haben.

Durch sorgfältige Planung, hohe Produktionsqualität und durchdachte Verteilung Ihrer Videos können Sie Inhalte erstellen, die fesseln und die Lernerinnerung verbessern.

Die 15 Beispiele, die wir gesehen haben - von den mundgerechten Tutorials von ClickUp Clips bis hin zu den detaillierten Vertriebsschulungen von Gong - zeigen eine Vielzahl von effektiven Ansätzen, um die Lernenden zu fesseln und die Wissensspeicherung zu verbessern.

Tools wie ClickUp bieten Features wie Clips, die das Erstellen, Organisieren und Freigeben Ihrer Schulungsinhalte erleichtern. Mit diesen Ressourcen können Sie wirkungsvolle Schulungsvideos erstellen, die eine sachkundige und qualifizierte Belegschaft aufbauen, die bereit ist, zukünftige Herausforderungen zu meistern.

