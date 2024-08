10 Beispiele für Marken-Kits zur Inspiration für den Aufbau Ihres eigenen Kits

Es ist Samstagabend. Sie bereiten das Abendessen zu und beschließen, dass Ihre "Wine and Dine"-Wiedergabeliste die perfekte musikalische Untermalung wäre. Du nimmst dein Handy in die Hand, öffnest die App, und die Musik beginnt zu spielen. Du hast kaum auf dein Handy geschaut, aber deine Finger haben zielsicher auf Spotify getippt.

In einer Welt, in der wir täglich mit Tausenden von Bildern und Botschaften bombardiert werden - von physischen Plakatwänden bis hin zu digitalen Popups - ist eine starke Markenidentität ist nicht nur schön zu haben. Sie ist Ihre Eintrittskarte, um herauszustechen.

Denken Sie daran, wie die verspielten Doodles von Google Sie zum Lächeln bringen oder wie die warmen, einladenden Bilder von Airbnb Sie von Ihrem nächsten Urlaub träumen lassen. Das sind keine glücklichen Zufälle; sie sind das Ergebnis einer starken markenführung und sorgfältig gestaltete Markenpakete, die Bände sprechen, ohne ein Wort zu sagen.

In diesem Blogbeitrag erkunden wir die Welt der Brand Kits und die besten Beispiele für Brand Kits auf der ganzen Welt. Von den Bausteinen, die sie ausmachen, bis hin zu inspirierenden Tipps geben wir Ihnen Tipps, wie Sie eine Markenidentität schaffen können, die nicht nur gesehen, sondern auch gefühlt wird und in Erinnerung bleibt.

Was ist ein Brand Kit?

Ein Brand Kit ist eine umfassende Sammlung von visuellen und konzeptionellen Elementen, die die Identität Ihrer Marke definieren. Es dient als Blaupause dafür, wie sich eine Marke der Welt präsentiert, und gewährleistet Konsistenz über alle Marketingkanäle und Berührungspunkte hinweg.

Obwohl es oft mit einem Brand Style Guide verwechselt wird, umfasst ein Brand Kit einen breiteren Bereich an Komponenten. Ein Brand Styleguide konzentriert sich in der Regel auf die Regeln und Richtlinien für die Verwendung von Markenelementen, während ein Brand Kit diese Elemente und zusätzliche Ressourcen enthält, die bei der effektiven Umsetzung der Markenstrategie helfen.

Zu den Schlüsselkomponenten eines Brand Kits gehören:

Logos : Primär-, Sekundär- und Variantenlogos für verschiedene Anwendungen

: Primär-, Sekundär- und Variantenlogos für verschiedene Anwendungen Typografie : Schriftartenfamilien, Größen und Verwendungsrichtlinien

: Schriftartenfamilien, Größen und Verwendungsrichtlinien Farbpaletten: Primäre und sekundäre Farben mit Hex-Codes und RGB-Werten

Primäre und sekundäre Farben mit Hex-Codes und RGB-Werten Seiten-Layouts : Vorlagen für verschiedene Marketingmaterialien

: Vorlagen für verschiedene Marketingmaterialien Icons und grafische Elemente : Benutzerdefinierte Icons und Designmotive

: Benutzerdefinierte Icons und Designmotive Zielgruppenprofile : Personas, die Ihre idealen Kunden repräsentieren

: Personas, die Ihre idealen Kunden repräsentieren Richtlinien für die Markensprache : Tonfall, Stil und Messaging-Prinzipien

: Tonfall, Stil und Messaging-Prinzipien Bildstil: Richtlinien für Fotografie und Illustration

Im Gegensatz zu einer traditionellen Styleguide der ein umfangreiches Dokument sein kann, ist ein Brand Kit für den praktischen, täglichen Gebrauch konzipiert. Es ist ein lebendiges Toolkit, das sich mit Ihrer Marke weiterentwickelt und schnelle Aktualisierungen und eine einfache Verteilung an Teammitglieder und Stakeholder ermöglicht.

Ein Marken-Kit zentralisiert Markenrichtlinien und Assets, so dass Ihr Team konsistente, markengerechte Inhalte erstellen kann, egal ob es sich um einen Beitrag in den sozialen Medien, eine Werbe-E-Mail oder eine umfassende Werbekampagne handelt.

Laut einer 2021 Studie führte die Markenkonsistenz bei über 67 % der befragten Unternehmen zu einem Umsatzsprung von mindestens 10 %.

Brand Kit Beispiele für Inspiration

Sehen wir uns 10 außergewöhnliche Beispiele für Markenkits an, die den Standard für das Management der Markenidentität setzen.

Diese Marken-Kits zeigen, wie Spitzenunternehmen Konsistenz wahren und gleichzeitig Kreativität und Anpassung auf verschiedenen Plattformen zulassen.

1. Google

Das Branding von Google konzentriert sich auf Einfachheit, Zugänglichkeit und Innovation. Das Design ist sauber und benutzerfreundlich und spiegelt die Mission des Unternehmens wider, die Informationen der Welt zu organisieren und allgemein zugänglich zu machen.

Googles Open-Source-System Material Design ist eine äußerst anpassungsfähige Designsprache, die die Markenidentität des Unternehmens durchdringt und sich auf das gesamte Produkt-Ökosystem erstreckt.

über Google Die Verwendung von Primärfarben - Blau, Rot, Gelb und Grün - und einer klaren, serifenlosen Schriftart ermöglicht die Anpassung an verschiedene Plattformen und sorgt gleichzeitig für eine erkennbare Identität und eine fröhliche und einladende Ästhetik.

2. Spotify

Egal, ob Sie von Spotify Wrapped, Spotifys berühmter Jahresendkampagne, die Benutzerdaten in einem visuell ansprechenden und gemeinsam nutzbaren Format präsentiert, fasziniert oder genervt waren, Sie wissen, dass Spotifys Marken-Kit eine Meisterklasse in der Umsetzung von Audioerlebnissen in visuelle Identität ist.

über Spotify Die Marke setzt auf Duotone-Bilder, die ein Graustufenbild oder ein Porträt mit knalligen Farben kombinieren, um die Energie und Kreativität der Musik einzufangen. Die Farbpalette ist inspiriert von Albumkunst und Konzertbeleuchtung. Sie wird durch eine benutzerdefinierte Typografie ergänzt, die Schallwellen nachahmt - man beachte das 'Burst'-Logo, die drei geschwungenen Linien, die von einem Kreis ausgehen und Schallwellen und die Verbreitung von Musik darstellen.

Die Markenstrategie umfasst dynamische Grafiken, die sich an verschiedene Kampagnen anpassen. Sie verdeutlichen den innovativen Ansatz des Musikstreaming und kommen beim jungen Publikum gut an.

3. Netflix

Haben Sie ein fettes rotes N gesehen und ein geisterhaftes "ta-dum" gehört, während Sie dies lesen?

Sonic Branding ist zu einem integralen Bestandteil der modernen Markenidentität geworden, und Netflix ist ein Paradebeispiel dafür, wie Sound die Markenerkennung und das Benutzererlebnis verbessern kann.

über Netflix Der "ta-dum"-Sound soll ein Kinoerlebnis heraufbeschwören und steht im Einklang mit der Identität von Netflix als führendem Unternehmen der Unterhaltungsbranche. Er soll Vorfreude und Aufregung erzeugen und den Zuschauern signalisieren, dass sie sich auf einen qualitativ hochwertigen und fesselnden Inhalt einlassen werden.

Das "ta-dum" hat seine Rolle als bloßes akustisches Signal hinter sich gelassen und ist zu einem kulturellen Bezugspunkt geworden. Netflix veranstaltete sogar ein globales Ereignis mit dem Namen "TUDUM", um das Geräusch und seine Verbindung zur Marke zu feiern.

Ihr Marken-Kit enthält Richtlinien für die Verwendung von Bildern, die Emotionen und Geschichten hervorrufen, was ihre inhaltsorientierte Strategie widerspiegelt.

4. Airbnb

Als AirBnb aus seiner ursprünglichen Markenidentität herausgewachsen war, wandte sich das Unternehmen an DesignStudio, um eine Marke zu entwickeln, die seine Vision zum Ausdruck bringt.

Bei der Recherche entdeckte das Team, dass es bei Airbnb nicht nur um die Vermietung von Unterkünften geht, sondern darum, an den Orten, die die Menschen besuchen, ein Gefühl der Zugehörigkeit, des Komforts und der Gemeinschaft zu schaffen. Diese Erkenntnis bildete die Grundlage für die Markenstrategie und für das ikonische "Bélo"-Logo - eine Kombination aus einem Herz, einem Speicherort und dem Buchstaben "A" - als Symbol für "belonging anywhere "

Die Botschaft? Egal, wo man hingeht, mit Airbnb kann man sich wie zu Hause fühlen.

über DesignStudio Das Rebranding wurde von der Kritik gefeiert, löste einen Medienrummel aus und wurde mit zahlreichen prestigeträchtigen Preisen ausgezeichnet, die seine Kreativität und Wirkung würdigten. In den Jahren nach dem Rebranding stieg der Wert von Airbnb sprunghaft an und übertraf den des nächsten Konkurrenten in weniger als vier Jahren um unglaubliche 29 Milliarden Dollar.

Weitere Schlüssel-Elemente ihres Marken-Kits sind:

Eine Farbpalette mit einem warmen, rötlichen Rosa (genannt " Rausch ") als Grundfarbe, ergänzt durch einen Bereich von sanfteren Tönen, die von globalen Kulturen inspiriert sind

") als Grundfarbe, ergänzt durch einen Bereich von sanfteren Tönen, die von globalen Kulturen inspiriert sind Die Schriftart Cereal , die so gestaltet ist, dass sie in mehreren Sprachen freundlich und zugänglich ist

, die so gestaltet ist, dass sie in mehreren Sprachen freundlich und zugänglich ist Richtlinien, die authentische, uninszenierte Bilder betonen, die echte Häuser und Erlebnisse zeigen

Eine benutzerdefinierte Karte, die mit der visuellen Identität des Unternehmens übereinstimmt

5. Slack

Das Brand Kit von Slack verbindet Professionalität mit Verspieltheit und spiegelt die Rolle des Unternehmens wider, die Kommunikation bei der Arbeit angenehmer und effizienter zu gestalten. Allerdings war das Kit nicht immer mit dem aktuellen Logo mit vier Tropfen (oder Sprechblasen) und vier Rauten ausgestattet.

In einer presseerklärung in der das neue Logo angekündigt wurde, sagte das Unternehmen:

_Unser erstes Logo wurde vor dem Start des Unternehmens erstellt. Es war markant und verspielt, und die Acht (oder das Pfund-Zeichen oder die Raute oder wie auch immer Sie es nennen) ähnelte dem Zeichen, das Sie bei unserem Produkt vor den Kanälen sehen Es war auch extrem leicht, etwas falsch zu machen. Es bestand aus 11 verschiedenen Farben - und wenn es auf einer anderen Farbe als Weiß oder im falschen Winkel (statt der genau vorgeschriebenen 18º-Drehung) platziert wurde oder die Farben falsch eingestellt waren, sah es schrecklich aus. Das tat uns weh._

Slack wollte ein Logo, das sich besser skalieren lässt, in einer Farbe funktioniert und trotzdem die lustige, energiegeladene Persönlichkeit der Marke einfängt.

Die Neugestaltung des Logos:

Reduzierung der Farben von 11 auf nur 4 Grundtöne sowie das für Slack typische Lila

Schärfung der Kanten für ein klareres, deutlicheres Aussehen

Die präzisen Winkel wurden entfernt, um die Form der Oktothorpe (oder Raute) organischer und zugänglicher zu gestalten

über Slack Die vereinfachte Farbpalette und die klaren Linien verleihen Slack auch einen gehobenen, professionellen Look, der dem Vorstoß in den Unternehmensmarkt entspricht. Das Redesign positioniert Slack als seriöses Business tool, nicht nur als lustige Messaging App.

6. ClickUp ClickUp's Marken-Kit zeichnet sich durch helle und moderne Farben aus, die vor allem die Farben Lila, Rosa, Hellblau und Gelb aufweisen. Diese Farben spiegeln unser Engagement wider, Produktivität zum Vergnügen zu machen und die beste Benutzererfahrung zu bieten, was auch unser wichtigster Wert ist.

Wir legen Wert auf Klarheit und Lesbarkeit in unserer Kommunikation und verwenden daher für alle Texte die moderne serifenlose Schriftart Axiforma.

Befolgen Sie unsere Markenrichtlinien für die Verwendung des ClickUp-Logos

Unser Logo umfasst mehrere Variationen - schwarz auf weißem Hintergrund, weiß auf farbigem Hintergrund und das Original mit einem nach oben zeigenden Pfeil in einem Farbverlauf unserer Markenfarben - um in verschiedenen Kontexten anpassbar zu sein und gleichzeitig die Wiedererkennung der Marke zu gewährleisten.

Das Marken-Kit enthält auch rechtliche Richtlinien für die Verwendung der ClickUp-Marken, um die Integrität der Marke zu schützen und gleichzeitig Partnern und Benutzern die Möglichkeit zu geben, ClickUp in angemessener Weise zu bewerben.

7. Hulu

Die etwa 100-seitigen Markenrichtlinien von Hulu betonen Klarheit und Effizienz, getreu seiner Mission, ein einfaches und angenehmes Streaming-Erlebnis zu bieten.

Das Interessanteste an den Markenrichtlinien ist vielleicht die primäre Markenfarbe, die als Hulu green bezeichnet wird. Mit den Worten des Unternehmens:

Sie repräsentiert die frische Unverwechselbarkeit unserer Marke und hebt sich von traditionellen Unterhaltungspaletten ab.

Die Signatur des leuchtenden Grüns in Kombination mit Schwarz schafft eine markante visuelle Identität, die sofort erkennbar ist.

über Hulu Die kühne Farbpalette wird mit einer geradlinigen Typografie kombiniert, um ein modernes, benutzerfreundliches Design zu schaffen, das sich von verschiedenen Hintergründen abhebt.

Das Brand Kit enthält auch detaillierte Anweisungen zur Verwendung des Logos, zu den Abständen und zur Platzierung, um die Konsistenz zu gewährleisten. Es enthält auch einen Abschnitt über den Tonfall, um sicherzustellen, dass die gesamte Kommunikation mit der Identität der Marke übereinstimmt.

8. Yelp

Das Brand Kit von Yelp unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Menschen mit großartigen lokalen Geschäften durch von Benutzern erstellte Rezensionen und Bewertungen zu verbinden.

Die Marke ist um einige Schlüssel herum aufgebaut:

Der Name und das Logo von Yelp

Der Name und das Logo von Yelp stehen für die Mission des Unternehmens, Verbrauchern zu helfen, Geschäfte zu finden, denen sie vertrauen können. Das "geplatzte" Symbol im Logo soll das Gefühl der Entdeckung einfangen, wenn jemand ein großartiges lokales Geschäft findet.

über Yelp Markenrichtlinien

Yelp bietet klare Richtlinien für die Verwendung seiner Markenwerte, einschließlich:

Verwenden Sie die Logos "Find us on Yelp", "Yelp for Business" oder "Yelp for Restaurants", um Ihre Präsenz auf Yelp anzuzeigen

Verändern oder verzerren Sie die Logos nicht, außer um die Größe zu ändern, wobei die Proportionen erhalten bleiben müssen

Kennzeichnen Sie Bewertungsauszüge ordnungsgemäß, indem Sie den Namen des Yelp-Benutzers, das Bewertungsdatum und einen Link zurück zum ursprünglichen Inhalt angeben

Verwenden Sie nicht die Yelp-Sternchen, um auf Ihre durchschnittliche Bewertung hinzuweisen, sondern nutzen Sie stattdessen das dynamische Online-Feature "Bewertungen"

Community-Fokus

Das Markenzeichen von Yelp ist die Gemeinschaft der Rezensenten, die als "Yelpers" bekannt sind. Das Unternehmen ermutigt die Rezensenten, echte Namen und Fotos zu verwenden, und zeichnet die besten Mitwirkenden durch das Yelp Elite Squad Programm aus. Yelp beschäftigt Community-Manager, die mit den Bewertern in Kontakt treten und Ereignisse veranstalten.

Durch die klare Definition der Markenelemente und die Förderung einer lebendigen Community will Yelp eine vertrauenswürdige Plattform für Verbraucher bieten, die lokale Geschäfte entdecken und mit ihnen in Verbindung treten wollen. Die Markenrichtlinien gewährleisten eine konsistente Darstellung der Yelp-Identität über alle Kontaktpunkte hinweg.

9. Shopify

Shopify's Markenkit wurde entwickelt, um Unternehmer zu unterstützen und zu inspirieren. Die Ästhetik ist ansprechend und spiegelt die Mission der Marke wider, E-Commerce für jeden zugänglich zu machen. Die visuelle Identität kombiniert einen sauberen, professionellen Look mit Elementen, die für Wachstum und Möglichkeiten stehen.

über Shopify Höhepunkte des Shopify Marken-Kits:

Unverwechselbares "Einkaufstaschen"-Logo, das E-Commerce symbolisiert und in besonderen Situationen auch ohne die Wortmarke zur Darstellung der Marke verwendet werden kann

Vielseitige Farbpalette mit einer Signatur in Grün, die für Wachstum und Erfolg steht

Benutzerdefinierte Schriftart (Shopify Sans) für Markenkonsistenz

Vollfarbige und einfarbige Logos für die Anpassung an alle Arten von Hintergründen

Illustrationsstil, der verschiedene Unternehmer und Geschäfte vorstellt

10. Mailchimp

Wussten Sie, dass Mailchimp als Nebenprojekt der Mitbegründer begann, um kleinen Geschäften bei ihrem Marketing zu helfen? Seitdem hat das Unternehmen einen weiten Weg zurückgelegt und sein Angebot auf die Marketing-Automatisierung ausgeweitet, und die Marke hat sich weiterentwickelt, um damit Schritt zu halten. Die Wortmarke wurde aktualisiert und kräftiger gestaltet, um die breiteren Möglichkeiten der Marke widerzuspiegeln, wobei das "c" in Mailchimp jetzt klein geschrieben wird, um die Entwicklung des Unternehmens über E-Mail hinaus zu verdeutlichen.

über Mailchimp Das Marken-Kit von Mailchimp ist so gestaltet, dass es Spaß macht und ansprechend ist. Die verspielten Designelemente, einschließlich des augenzwinkernden Schimpansenmaskottchens Freddie, schaffen ein freundliches und ansprechendes Benutzererlebnis.

Weitere Schlüssel-Elemente:

Farbpalette : Die Marke verwendet Cavendish-Gelb als primäre Markenfarbe und kombiniert es mit Pfefferkorn für Akzente

: Die Marke verwendet Cavendish-Gelb als primäre Markenfarbe und kombiniert es mit Pfefferkorn für Akzente Typografie : Eine Mischung aus schrulligen und modernen Schriftarten wird verwendet, um ein Gefühl von Persönlichkeit und Zugänglichkeit zu vermitteln

: Eine Mischung aus schrulligen und modernen Schriftarten wird verwendet, um ein Gefühl von Persönlichkeit und Zugänglichkeit zu vermitteln Bildersprache: Das Markenkit fördert die Verwendung von witzigen und ansprechenden Bildern, die bei Eigentümern von kleinen Geschäften Anklang finden, und enthält handgezeichnete Illustrationen und Symbole, die Wärme vermitteln

👀 Fun Fact

Das Marken-Kit von Mailchimp enthält auch einen FAQ-Abschnitt für Gründer, Eigentümer von Geschäften und Vermarkter, die einen kurzen Grundkurs oder eine Auffrischung zur Entwicklung ihrer eigenen Markenwerte benötigen.

Erstellen eines effektiven Marken-Kits

Bei der Erstellung eines soliden Marken-Kits geht es nicht darum, eine starre Reihe von Regeln zu befolgen. Es geht darum, die Essenz dessen, was Sie als Unternehmen ausmacht, zu erfassen und diese in jedem visuellen und verbalen Touchpoint umzusetzen.

Es geht darum, so konsistent und doch flexibel zu sein, dass jemand, der Ihrer Marke auf einem winzigen Smartwatch-Bildschirm oder einer riesigen CGI-Installation (computergenerierte Bilder) begegnet, sofort weiß, dass es sich um Sie handelt.

Aus diesem Grund ist eine gründliche Marketingforschung vor der Gestaltung Ihres Marken-Kits von entscheidender Bedeutung. Das Verständnis Ihrer Zielgruppe, Ihrer Wettbewerber und der Markttrends hilft Ihnen, Ihr einzigartiges Wertangebot und Ihre Markenpositionierung zu formen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihr Brand Kit bei Ihrer Zielgruppe Anklang findet.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Brand Kits

Nachdem Sie Ihre Marktforschung abgeschlossen haben, folgen Sie diesen sechs Schritten, um Ihr eigenes Brand Kit zu erstellen ClickUp's Plattform für Design-Projektmanagement .

1. Erstellen Sie eine Markenstrategie

Beginnen Sie mit der Definition Ihrer Markenstrategie. Dieser wichtige Schritt beinhaltet die Formulierung des Auftrags, der Vision und der Werte Ihrer Marke, die Identifizierung Ihres Alleinstellungsmerkmals (USP) und die Entwicklung Ihrer Markenpersönlichkeit und -sprache.

Nutzen Sie die Dokumentenmanagement-Lösung von ClickUp, ClickUp Dokumente um diese grundlegenden Elemente gemeinsam zu erarbeiten und zu verfeinern. Die Vorlage für die Markenidentität von ClickUp bietet einen strukturierten Rahmen, der Sie durch diesen Prozess führt und sicherstellt, dass Sie alle wesentlichen Aspekte Ihrer markenführungsstrategie .

ClickUp Vorlage für Markenidentität

Verwenden Sie die Vorlage für:

Entwickeln Sie ein einzigartiges Bildmaterial, das Ihre Marke auf allen Plattformen konsistent repräsentiert

Eine effektive Kommunikationsstrategie zu entwickeln, um Kunden anzusprechen

Klare Ziele festzulegen, um den Aufwand Ihres Teams für das Branding zu steuern und Ressourcen und Verantwortlichkeiten für Branding-Aufgaben zuzuweisen

2. Gestalten Sie Ihre visuelle Identität

Als Nächstes gehen Sie zur Gestaltung der visuellen Identität Ihrer Marke über. Diese Phase umfasst die Erstellung Ihres Logos und seiner Variationen, die Wahl Ihrer Farbpalette, die Auswahl der Typografie und die Entwicklung benutzerdefinierter Icons und grafischer Elemente. ClickUp's Whiteboards ist ein praktisches Feature, das es Ihrem Team ermöglicht, Ideen für mehrere Marken-Kits gemeinsam und in Echtzeit zu entwerfen und zu skizzieren.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und entwickeln Sie kreative Ideen mit ClickUp Whiteboards

Wenn Sie Entwürfe fertigstellen, verwenden Sie ClickUp's Aufgaben Management System zur Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Nachverfolgung des Fortschritts bei jedem Element Ihrer visuellen Identität.

3. Erstellen Sie einen Style Guide für Ihre Marke

Wenn Ihre visuellen Elemente feststehen, erstellen Sie umfassende Markenrichtlinien . Legen Sie Regeln für die Verwendung von Logos fest, definieren Sie Farbanwendungen, erstellen Sie Typografie-Hierarchien und legen Sie Bild- und Fotostile fest. ClickUp's Vorlage für Markenrichtlinien bietet eine vorgefertigte Struktur für die Aufzeichnung dieser Richtlinien und die Erstellung eines lebendigen Dokuments, das leicht aktualisiert und im gesamten Unternehmen freigegeben werden kann, um sicherzustellen, dass jeder Zugang zu den neuesten Markenstandards hat.

ClickUp's Vorlage für Markenrichtlinien

Die wichtigsten Vorteile der Verwendung branding-Vorlagen enthalten:

Umriss wesentlicher Markenkomponenten, einschließlich Logos, Farbpaletten und Typografie

Alle Branding-Assets können an einem Ort gespeichert werden, um den Zugriff und die Verwaltung zu erleichtern

Gelöschte Anweisungen für die Verwendung von Bildmaterial und Logos zur Gewährleistung der Konsistenz auf allen Plattformen

4. Entwickeln Sie die Markenwerte Ihres Unternehmens

Entwerfen Sie Vorlagen für verschiedene Marketingmaterialien, erstellen Sie Profilbilder und Titelbilder für soziale Medien und entwerfen Sie E-Mail-Signaturen und Visitenkarten. Die Features von ClickUp zum Speichern von Dateien und zur Versionskontrolle sind ideal für die Verwaltung dieser Assets.

💡Pro-Tipp: Einstellen Benutzerdefinierte Ansichten in ClickUp um Assets nach Typ oder Verwendung zu organisieren, was es den Mitgliedern des Teams erleichtert, die richtigen Dateien zu finden und zu verwenden.

Nutzen Sie die mehr als 15 Ansichten von ClickUp, um Ihre Marken-Assets so zu organisieren, wie Sie es möchten

5. Stellen Sie alles in einem gemeinsamen Markenbuch zusammen

Fassen Sie schließlich alle Ihre Marken-Assets in einem umfassenden, leicht zu verwendenden Leitfaden zusammen. Fügen Sie Beispiele für die richtige und falsche Verwendung ein und bieten Sie herunterladbare Elemente und Vorlagen an.

ClickUp Markenbuch-Vorlage

Die ClickUp Markenbuch-Vorlage bietet eine hervorragende Ausgangsbasis für diese Zusammenstellung.

Sie sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild aller Marketingmaterialien, indem sie klare Richtlinien für die Markendarstellung für Mitarbeiter und Partner bereitstellt. Nutzen Sie es, um die Entstehungsgeschichte Ihrer Marke zu dokumentieren und die wichtigsten Aussagen zu treffen.

6. Überwachen und überprüfen

Überprüfen Sie Ihre Markenrichtlinien regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie relevant bleiben. Richten Sie periodische Überprüfungen ein in ClickUp mit Wiederholenden Aufgaben oder Erinnerungen, um alles auf dem neuesten Stand zu halten.

Nutzen Sie während des gesamten Prozesses die Collaboration Features von ClickUp, um den Workflow zu optimieren und Feedback zu sammeln - Kommentare und Tools für die Prüfung helfen, Diskussionen über Designelemente zu erleichtern, und Automatisierungen benachrichtigen relevante Mitglieder des Teams, wenn neue Assets hinzugefügt oder Richtlinien aktualisiert werden. ClickUp's Brand Style Guide Vorlage kann als zentraler hub für all diese Elemente dienen und bietet einen klaren Überblick über den Fortschritt der Entwicklung Ihres Brand Kits.

Craft a Lasting Brand Legacy with ClickUp

Eine starke und konsistente Markenidentität ist ein starkes Unterscheidungsmerkmal. Ihr Brand Kit ist der Schlüssel zur Entfaltung dieses Potenzials und ermöglicht wirkungsvolle Markenerlebnisse über alle Kanäle hinweg

Die von uns untersuchten Beispiele für Markenkits zeigen, dass sie über die reine Ästhetik hinausgehen. Sie bringen die Persönlichkeit, die Werte und die einzigartige Position einer Marke auf dem Markt zum Ausdruck. Ob das anpassungsfähige Designsystem von Google oder der Community-zentrierte Ansatz von Airbnb - jedes Brand Kit unterstützt die spezifischen Ziele des Geschäfts und die Erwartungen der Zielgruppe.

Die Erstellung und Pflege eines umfassenden Markenidentitäts-Kits ist ein fortlaufender Prozess, der sorgfältige Planung, Kreativität und Zusammenarbeit erfordert. Nutzung von markenmanagement-Software tools wie ClickUp können dabei helfen, diesen Prozess zu rationalisieren und sicherzustellen, dass Ihr Markenkit ein lebendiges, sich entwickelndes Gut bleibt, das mit Ihrem Geschäft wächst.

Investieren Sie die Zeit und die Ressourcen in die Entwicklung eines robusten Branding-Kits, und Sie schaffen eine Grundlage für langfristige Markenwiedererkennung, Loyalität und Erfolg. Melden Sie sich für ClickUp an noch heute!