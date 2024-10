Wie man Video Marketing meistert: Strategien, Trends & amp; Tools

In der heutigen Zeit kann man die Macht von Videos im Marketing nicht mehr leugnen. Es hat die Welt der sozialen Medien im Sturm erobert, und das aus gutem Grund.

Laut Wyzowl's Video Marketing Statistiken sehen 88 % der Vermarkter Video als einen "wichtigen Teil" ihrer Marketingstrategie an. Das ist noch beeindruckender, 91 % der Geschäfte nutzen bereits Videos, um für ihre Produkte und Dienstleistungen zu werben.

Ich will Sie also nicht mit FOMO belasten, aber Sie könnten etwas verpassen, wenn Sie nicht schon an Bord sind!

In diesem Leitfaden zum Videomarketing erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um eine erfolgreiche Strategie für Video-Inhalte zu entwickeln. Außerdem werfen wir einen Blick auf reale Fallstudien von Unternehmen, die Video-Marketing erfolgreich umgesetzt haben. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum Video das Herzstück Ihres Unternehmens sein sollte marketing-Fahrplan im Hier und Jetzt.

Was ist Video Marketing?

Einfach ausgedrückt, nutzt Video-Marketing Videos, um Ihre Marke, Produkte oder Dienstleistungen bekannt zu machen.

Es geht aber nicht nur um den Verkauf. Videos eignen sich hervorragend, um eine Verbindung zu Ihrem Publikum aufzubauen, Ihre Geschichte zu erzählen und die Menschen bei der Stange zu halten. Ganz gleich, ob Sie den Bekanntheitsgrad Ihrer Marke steigern, mehr Leads gewinnen oder den Verkauf ankurbeln möchten - mit Videos können Sie Ihre Ziele erreichen.

Die Bedeutung von Video-Marketing ist unbestreitbar. Videos tauchen in sozialen Medien, auf Websites, in Webinaren und E-Mail-Kampagnen auf und sind somit vielseitig einsetzbar. Und es geht nicht nur um Werbung. Es gibt unzählige Arten von Videoinhalten, vom Livestream bis hin zu Videos mit Kundenaussagen.

Wenn Sie Video noch nicht in Ihren Plan für soziale Medien aufgenommen haben, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Hier erfahren Sie, wie Video-Marketing Ihrem Geschäft zu mehr Wachstum verhelfen kann:

Bedeutung von Video Marketing

🤝 Steigerung des Engagements

Videos sind eine der besten Möglichkeiten, um die Aufmerksamkeit aktueller und potenzieller Kunden zu gewinnen und mit ihnen in Verbindung zu treten. Sie sind weitaus fesselnder als Standbilder oder Nur-Text. Kurze Videos sind dafür bekannt, dass sie Emotionen wecken und die Aufmerksamkeit länger aufrechterhalten, so dass die Benutzer die Möglichkeit haben, Ihr Produkt zu erkunden.

📈 Verbesserung der SEO

Wussten Sie, dass das Hinzufügen von Videos zu Ihren Landing Pages die Platzierung Ihrer Website in den Suchmaschinen verbessern kann? Videos sorgen für eine längere Verweildauer der Besucher, und das gefällt den Suchmaschinen. Außerdem erscheinen Videos häufig in den Suchergebnissen. YouTube zum Beispiel ist eine unabhängige Suchmaschine. Viele Menschen sehen sich dort nicht nur Videos an, sondern nutzen die Plattform auch für die Suche nach Informationen.

🎯 Steigerung der Konversionsrate

Videos erregen nicht nur Aufmerksamkeit, sie können auch dazu beitragen, Ansichten in Aktionen umzuwandeln. Das bedeutet mehr Verkäufe und höhere Einnahmen für Ihr Business. Viele Videos enden mit einer Aufforderung zum Handeln (CTA), z. B. "Weitere Informationen" oder "Jetzt einkaufen", die den Betrachter zum nächsten Schritt auffordert.

🚀 Aufbau einer stärkeren Marke

Video-Inhalte können auch eine wichtige Rolle bei der Formung der Identität Ihrer Marke spielen. Bei einer starken Marke geht es vor allem darum, wie die Menschen Ihr Geschäft wahrnehmen, und die Fähigkeit des Videos, eine emotionale Verbindung zu den Zuschauern herzustellen, macht es zu einem perfekten Branding-Tool.

✨ Ein besseres Erlebnis für die Benutzer schaffen

Seien wir ehrlich - Videos sind leichter zu verdauen als lange Blöcke mit Text. Ihr Publikum kann sich einfach zurücklehnen, entspannen und zuschauen. Dieses problemlose Erlebnis sorgt dafür, dass sie immer wieder zurückkommen.

Tutorials, Erklärungen und Produktdemos sind von Vorteil. Möchten Sie die herausragenden Features Ihres Produkts hervorheben oder erklären, wie es funktioniert? Ein gut gemachtes Video ist der beste Weg, um diese Informationen reibungslos zu vermitteln.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Marketingmethoden liegt der Schwerpunkt beim Video-Marketing auf der Erstellung einer überzeugenden Botschaft, die beim Publikum ankommt. Das macht es zu einem leistungsstarken Tool für Markenbewusstsein und Kundenbindung.

In der Tat, 76% der Verbraucher kaufen ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen ein Produkt oder eine Dienstleistung erst, nachdem sie ein Video gesehen haben - bei den Millennials liegt diese Zahl sogar bei 85 %.

Die Verbindung: Video und Marketing

Es ist leicht zu erkennen, warum Video-Marketing funktioniert. Es macht sich zunutze, wie Menschen Inhalte am liebsten konsumieren - schnell, visuell und emotional. Videos können komplexe Informationen in Sekundenschnelle vermitteln, emotionale Verbindungen schaffen und die Aufmerksamkeit länger halten als jedes andere Medium.

Ob über soziale Medien, Websites oder E-Mail-Kampagnen - Videos lassen sich nahtlos in verschiedene Plattformen integrieren. Da die Kunden bei der Auswahl der Inhalte immer wählerischer werden, wird die Nachfrage nach ansprechenden, prägnanten und interaktiven Formaten wie Videos weiter steigen.

Die sich verändernde Landschaft des Video-Marketings von 2023 bis 2024

In den letzten zehn Jahren hat sich die Art und Weise, wie Unternehmen Videos nutzen, jedes Jahr deutlich verändert.

Kurze Inhalte wie TikTok-Videos haben einen überraschenden Aufschwung erlebt, mit 66% der Unternehmen nutzen sie für Influencer-Marketing, um innerhalb von Sekunden Millionen von Ansichten zu erhalten.

Dieser Trend entwickelt sich weiter, aber mit einem noch stärkeren Fokus auf Personalisierung und Authentizität. Die Verbraucher erwarten jetzt menschlichere und sympathischere Videos, nicht nur polierte Werbung.

Live-Streaming, von Benutzern erstellte Inhalte und Videos hinter den Kulissen werden immer beliebter und ermöglichen es Geschäften, in Echtzeit Verbindungen mit ihrem Publikum herzustellen. Der Aufstieg von KI-Marketing-Tools hat es auch einfacher gemacht, gezielte, personalisierte Inhalte zu erstellen, die direkt auf die Bedürfnisse der Verbraucher eingehen.

Die Bedeutung einer Video-Marketing-Strategie

Möchten Sie die Markenbekanntheit steigern, Leads generieren oder den Absatz fördern? Eine solide Videomarketing-Strategie stellt sicher, dass Ihre Inhalte mit Ihren Zielen übereinstimmen. Außerdem hilft sie Ihnen bei der Auswahl der richtigen video-Marketing-Plattformen messen Sie die Wirksamkeit Ihrer Videos und treffen Sie datengestützte Entscheidungen zur Optimierung künftiger Inhalte.

Da sich die digitale Landschaft ständig weiterentwickelt, können Sie mit einer gut durchdachten Strategie Trends und Konkurrenten voraus sein und sicherstellen, dass Ihre Videos zur richtigen Zeit bei der richtigen Zielgruppe ankommen.

Mit Video Marketing beginnen

Erfolgreiche Video-Marketing-Kampagnen sind kein Zufall. Sie erfordern Planung, die richtigen Tools und ein Verständnis dafür, was ein Video bei Ihrem Publikum ankommen lässt.

Schritt 1: Wie man eine Video-Marketing-Strategie aufbaut

Eine wirksame Video-Marketingstrategie umfasst mehrere Schlüsselmaßnahmen. Diese sind:

Definieren Sie Ihre Ziele: Legen Sie klare Ziele für Ihren Video-Marketing-Aufwand fest, z. B. die Steigerung des Markenbewusstseins, die Generierung von Leads oder die Förderung des Verkaufs

Legen Sie klare Ziele für Ihren Video-Marketing-Aufwand fest, z. B. die Steigerung des Markenbewusstseins, die Generierung von Leads oder die Förderung des Verkaufs Identifizieren Sie Ihre Zielgruppe: Entwickeln Sie Buyer Personas, um Ihre Videos auf bestimmte Segmente Ihrer Zielgruppe zuzuschneiden

Entwickeln Sie Buyer Personas, um Ihre Videos auf bestimmte Segmente Ihrer Zielgruppe zuzuschneiden Wählen Sie die richtigen Plattformen: Wählen Sie Plattformen, die den Ansichten Ihrer Zielgruppe entsprechen. Beliebte Optionen sind YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und Snapchat

Wählen Sie Plattformen, die den Ansichten Ihrer Zielgruppe entsprechen. Beliebte Optionen sind Bestimmen Sie die Videotypen: Entscheiden Sie, welche Arten von Videos Ihre Botschaft am besten vermitteln. Zu den Optionen gehören Erklärvideos, Testimonials, Anleitungsvideos, Marketingvideos und von Benutzern erstellte Inhalte

Entscheiden Sie, welche Arten von Videos Ihre Botschaft am besten vermitteln. Zu den Optionen gehören Erklärvideos, Testimonials, Anleitungsvideos, Marketingvideos und von Benutzern erstellte Inhalte Planen Sie die Produktion von Inhalten: Entwickeln Sie einen detaillierten Plan für die Produktion, der das Schreiben von Drehbüchern, das Storyboarding und den Zeitplan für die Dreharbeiten umfasst. Und vergessen Sie nicht die Bearbeitung

Entwickeln Sie einen detaillierten Plan für die Produktion, der das Schreiben von Drehbüchern, das Storyboarding und den Zeitplan für die Dreharbeiten umfasst. Und vergessen Sie nicht die Bearbeitung Bewerben Sie Ihre Videos: Sobald Ihr Video fertig ist, bewerben Sie es über alle relevanten Kanäle

Sobald Ihr Video fertig ist, bewerben Sie es über alle relevanten Kanäle Analysieren Sie Leistungsmetriken: Verfolgen Sie nach dem Start Ihrer Videos deren Leistung anhand von Metriken wie Ansichten, Engagement-Raten, Klickraten und Konversionen

Freundliche Erinnerung: Die Verteilung Ihrer Video-Inhalte ist wahrscheinlich der wichtigste Teil neben der Erstellung der Videos. Selbst wenn Sie den schönsten und ansprechendsten Inhalt haben, Ihre Verteilungsstrategie aber fehlschlägt, könnte der ganze Aufwand umsonst sein. Hier müssen Vermarkter tiefe und verlässliche Verteilungskanäle aufbauen und die Benutzer dort finden, wo sie sind.

Schritt 2: Einstellung Ihres Video-Marketing-Studios

Um ein funktionierendes Video-Marketing-Studio einzurichten, müssen Sie keine Unsummen ausgeben. Mit der richtigen Ausrüstung können Sie jedoch die Qualität Ihrer Inhalte erheblich verbessern.

Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen werden:

Beginnen Sie mit einer guten Kamera. Die Investition in eine DSLR- oder spiegellose Kamera kann Ihren Inhalten einen professionelleren Charakter verleihen

Als Nächstes sollten Sie sich vergewissern, dass Sie ein gutes Mikrofon haben. Gelöschter Ton ist genauso wichtig wie die Qualität des Videos. Lavalier-Mikrofone oder Richtmikrofone sind hervorragende Optionen für die Aufnahme von klarem Ton

Die Beleuchtung ist ein weiterer Schlüssel. Selbst die beste Kamera nützt nichts, wenn Ihr Video schlecht beleuchtet ist. Ringlichter oder Softbox-Beleuchtungssets können einen großen Unterschied machen, besonders bei Innenaufnahmen

Und schließlich sollten Sie sich Gedanken über Ihren Hintergrund machen. Ein sauberer, übersichtlicher Hintergrund oder ein Markenhintergrund lässt Ihre Videos ausgefeilt und professionell aussehen

Vergessen Sie nicht die Bearbeitungssoftware. Tools wie Adobe Premiere Pro oder Final Cut Pro sind Branchenstandards für professionelle Videoinhalte. Es gibt jedoch auch viele einsteigerfreundliche Optionen wie iMovie, mit denen Sie Ihre Videos ohne lange Lernkurve bearbeiten können.

Schritt 3: Erstellung von Video-Marketing-Inhalten

Die Erstellung hochwertiger Inhalte für das Video-Marketing muss sich nicht überwältigend anfühlen. Mit der richtigen Herangehensweise können Sie Videos produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und gleichzeitig den Standards Ihrer Marke entsprechen.

Hier erfahren Sie, wie Sie loslegen können:

1. Entwickeln Sie ein Drehbuch

Schreiben Sie zunächst ein Skript, in dem Sie die Schlüsselpunkte hervorheben. Achten Sie auf einen unterhaltsamen Tonfall und vermeiden Sie eine allzu technische Sprache. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Publikum mit einer interessanten Einleitung fesseln, um es bei der Stange zu halten.

Vergessen Sie auch nicht den Aufruf zum Handeln (CTA).

Was sollen die Zuschauer zu erledigen, nachdem sie Ihr Video gesehen haben?

Wollen Sie, dass sie Ihre Website besuchen?

Möchten Sie, dass sie Kommentare abgeben?

Wollen Sie, dass sie einen Kauf tätigen?

Ganz gleich, welches Ziel Sie verfolgen, achten Sie darauf, dass die CTA klar und überzeugend ist. Nehmen Sie visuelle Hinweise in Ihr Skript auf, damit das Video Team weiß, wo bestimmte Bilder oder Übergänge erscheinen sollen.

Üben Sie schließlich Ihre Präsentation und holen Sie Feedback ein, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ankommt.

Aufnehmen und bearbeiten

Sobald Ihr Skript fertig ist, können Sie mit dem Filmen beginnen. Wie bereits erwähnt, ist die Investition in eine gute Kamera der Schlüssel zur Vermeidung von minderwertigem Filmmaterial. Sorgen Sie für die richtige Beleuchtung, idealerweise natürliches Licht, und stabilisieren Sie Ihre Aufnahmen mit einem Stativ, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Zu erledigen ist das Filmen und die Bearbeitung. Verwenden Sie eine gute Software zur Videobearbeitung, um Ihren Inhalt zu verfeinern und bei Bedarf Farbkorrekturen und Übergänge hinzuzufügen.

Denken Sie daran, wie wichtig eine aussagekräftige Miniaturansicht ist, wenn Ihr Video auf sozialen Plattformen veröffentlicht werden soll. Eine gut gestaltete Miniaturansicht kann die Klickraten (CTRs) und das Engagement erheblich verbessern.

KI für die Erstellung von Inhalten nutzen

KI verändert das Spiel für Vermarkter und Kreative in der Videoproduktion. Es geht nicht nur um KI-generierte Avatare und Voiceover; KI kann bei allem helfen, von der Ideenfindung bis zur Bearbeitung und Wiederverwendung von Inhalten.

Tools wie Pictory und Lumen5 ermöglichen es Benutzern, bei der Erstellung von Videos mühelos Text in ansprechende Videos umzuwandeln. Descript und Kapwing bieten robuste Lösungen für das Hinzufügen von Untertiteln. Adobe Premiere Pro bietet leistungsstarke KI-Funktionen zur effizienten Verfeinerung von Inhalten und zur Verbesserung der Bearbeitung und Wiederverwendung von Videos.

Wussten Sie schon: Der weltweite Markt für KI-Tools für Videos wird voraussichtlich von 411,5 Millionen Dollar im Jahr 2022 auf 1,08 Milliarden Dollar bis 2027 . Das ist eine bemerkenswerte Wachstumsrate von 17,5 % jährlich!

Sobald Ihre Videos online sind, ist es an der Zeit, ihre Leistung nachzuverfolgen. Analyse- und Datenplattformen sind für die Verfeinerung Ihrer Videomarketing-Strategie unerlässlich. Sie stellen sicher, dass Sie Ihre Inhalte kontinuierlich verbessern und auf das Publikumsverhalten abstimmen.

Im Folgenden finden Sie einige Metriken, die Sie bei der Optimierung Ihrer Inhalte berücksichtigen können:

Anzahl der Ansichten

Verweildauer

Engagement (Likes, Kommentare, Freigaben)

Klickraten (CTR)

Konversionsraten

Durchschnittliche Dauer der Ansicht

Publikumsbindung

Freigeben und Speichern

Absprungraten

Traffic-Quellen

Natürlich müssen Sie Ihre Inhalte auf der Grundlage dessen, was funktioniert und was nicht, anpassen.

Schritt 4: Vorbereitung Ihrer Talente

Ganz gleich, ob Sie mit professionellen Schauspielern, Influencern oder Ihrem internen Team arbeiten - wenn Sie sich die Zeit nehmen, sie richtig vorzubereiten, ist ein reibungsloser Dreh und ein ausgefeiltes Endprodukt garantiert.

So erledigen Sie es:

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Ihr Talent mit dem Drehbuch vertraut ist. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit zum Üben

Führen Sie vor dem Drehtag einen Probedurchlauf durch, um sich mit dem Drehbuch vertraut zu machen

Ermuntern Sie sie zu einer Unterhaltung, um ein authentisches Gefühl zu vermitteln

Erinnern Sie sie daran, so zu sprechen, als ob sie eine Unterhaltung unter vier Augen mit dem Zuschauer führen würden

Achten Sie darauf, dass ihr Aussehen und ihre Garderobe zum Image Ihrer Marke und zur Einstellung und zum Ton des Videos passen

Geben Sie zwischen den Aufnahmen Feedback, um die Leistung zu verbessern

Schritt 5: Einbinden von Markenelementen

Die Einbindung von Markenelementen wie Ihrem Logo, Ihrer Farbe und Ihrem Slogan in Ihren Videos ist von entscheidender Bedeutung. Dies stärkt Ihre Markenidentität und erhöht den Wiedererkennungswert Ihrer Inhalte. Ein konsistentes Markenerlebnis hilft den Zuschauern, Ihre Inhalte mit Ihrem Unternehmen in Verbindung zu bringen.

Das ist der Punkt ClickUp kann Ihnen zu Hilfe kommen.

ClickUp ist ein vielseitiges projektmanagement-Plattform für die Videoproduktion die viele Features bietet, um Ihnen bei der Erstellung wirkungsvoller Videos zu helfen. Zum Beispiel ist die ClickUp Marketing-Plattform bietet einen flexiblen Workspace für Marketing-Teams. Erfahren Sie mehr über die umfangreichen Features und Tools:

ClickUp Brain

Brainstorming, Planen und Ausführen Ihrer Video-Marketing-Kampagnen mit ClickUp

Als umfassende Lösung für Video Marketing Teams hat ClickUp einiges zu bieten. Zum Beispiel, ClickUp Gehirn , ein KI-Assistent, kann in Sekundenschnelle Video-Marketing-Skripte erstellen und Ideen entwickeln, wenn man ihm die richtigen Anweisungen gibt.

Nutzen Sie ClickUp AI, um effektive Skripte für Videos auf ClickUp Docs zu schreiben

Zu erledigen gibt es Folgendes:

KI-gestützte Skripterstellung : ClickUp Brain enthält einen Video-Skript-Generator, der es Benutzern ermöglicht, Schlüssel-Details wie den Zweck des Videos, das Einzelziel, die Hauptbotschaft und den gewünschten Ton einzugeben. Die KI analysiert dann Branchentrends und Storytelling-Techniken, um ein maßgeschneidertes Skript zu erstellen, das die Zuschauer fesselt

: ClickUp Brain enthält einen Video-Skript-Generator, der es Benutzern ermöglicht, Schlüssel-Details wie den Zweck des Videos, das Einzelziel, die Hauptbotschaft und den gewünschten Ton einzugeben. Die KI analysiert dann Branchentrends und Storytelling-Techniken, um ein maßgeschneidertes Skript zu erstellen, das die Zuschauer fesselt Klarheit : Der Grammatik- und Sprachalgorithmus von ClickUp Brain hilft bei der Erstellung ausgefeilter, professioneller Skripte

: Der Grammatik- und Sprachalgorithmus von ClickUp Brain hilft bei der Erstellung ausgefeilter, professioneller Skripte Engagement : ClickUp Brain kann auch die Vorlieben des Publikums analysieren und die Skripte entsprechend optimieren, um sicherzustellen, dass sie beim Einzelziel ankommen

: ClickUp Brain kann auch die Vorlieben des Publikums analysieren und die Skripte entsprechend optimieren, um sicherzustellen, dass sie beim Einzelziel ankommen Ideenfindung: Mithilfe von speziell für das Videomarketing entwickelten Eingabeaufforderungen können Benutzer innovative Ideen für Video-Inhalte entwickeln

ClickUp Brain regt zu unkonventionellem Denken an und hilft bei der Erstellung einzigartiger Video-Erzählungen.

Auch andere ClickUp Features können helfen. Sie können Ihr Skript mit ClickUp Dokumente , während ClickUp Whiteboard hilft bei der Visualisierung Ihrer Inhalte, einschließlich Schritten, Übergängen und visuellen Elementen für das Video. Um den Prozess der Erstellung von Videos noch weiter zu vereinfachen, bietet ClickUp Vorlagen, mit denen Ihr Team von der Vorproduktion bis zur Postproduktion koordiniert bleibt.

ClickUp Vorlage für die Videoproduktion

Ein gutes Beispiel dafür ist die ClickUp Vorlage für Videoproduktion die Teams bei der effizienten und effektiven Arbeit unterstützen soll.

Diese Vorlage herunterladen

Planen, verwalten und realisieren Sie Ihre Videos mit der ClickUp Vorlage für die Videoproduktion

Diese Vorlage enthält alles, was Sie brauchen. Es kommt ausgestattet mit:

Benutzerdefinierte Status: Erstellen Sie Aufgaben mit 9 verschiedenen benutzerdefinierten Status wie Concept, Editing, Final Editing, Live und Publish, um den Fortschritt jedes Schrittes im Videoproduktionsprozess zu verfolgen

Erstellen Sie Aufgaben mit 9 verschiedenen benutzerdefinierten Status wie Concept, Editing, Final Editing, Live und Publish, um den Fortschritt jedes Schrittes im Videoproduktionsprozess zu verfolgen Benutzerdefinierte Felder: Kategorisieren Sie 14 verschiedene benutzerdefinierte Felder wie Standortadresse, Personalbedarf, Beschreibung, Partneragentur und Videokategorie, um Ihren Videoproduktionsprozess zu verwalten und zu visualisieren

Kategorisieren Sie 14 verschiedene benutzerdefinierte Felder wie Standortadresse, Personalbedarf, Beschreibung, Partneragentur und Videokategorie, um Ihren Videoproduktionsprozess zu verwalten und zu visualisieren Benutzerdefinierte Ansichten: Öffnen Sie 4 verschiedene Ansichten in unterschiedlichen ClickUp-Konfigurationen, z. B. die Liste der Projekte, den Videoproduktionsprozess, das Startdatum und den Leitfaden für den Einstieg, damit Sie alle Aspekte des Videoproduktionsprozesses verwalten können

Öffnen Sie 4 verschiedene Ansichten in unterschiedlichen ClickUp-Konfigurationen, z. B. die Liste der Projekte, den Videoproduktionsprozess, das Startdatum und den Leitfaden für den Einstieg, damit Sie alle Aspekte des Videoproduktionsprozesses verwalten können Projektmanagement: Verbessern Sie die Nachverfolgung der Videoproduktion mit Funktionen zur Zeiterfassung, Tags, Warnungen vor Abhängigkeiten, E-Mails und vielem mehr

Diese Vorlage herunterladen

Schließlich kann ClickUp Ihre Video-Marketing-Assets in einer organisierten Art und Weise speichern, so dass der Erstellungsprozess reibungslos verläuft. So geht's:

Verwenden Sie ClickUp Docs, um jedes Video-Projekt zu dokumentieren, einschließlich Skripten, Storyboards und Produktionsnotizen

Erfassen Sie spezifische Projektdetails wie Videolänge, Einzelziele und Veröffentlichungstermine mit benutzerdefinierten Feldern, um die Zusammenarbeit zu erleichtern

Planen Sie wichtige Termine für die Videoproduktion, wie z. B. Drehtage und Veröffentlichungstermine, mit derClickUp Kalender Ansicht* Nutzen Sie schließlich die Collaboration-Features von ClickUp wie Kommentare und @mentions, um die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Video-Marketing-Teams zu erleichtern

Als umfassende Lösung für Videomarketing-Bedürfnisse kümmert sich ClickUp um die Grundlagen, so dass Sie und Ihr Team sich darauf konzentrieren können, Ihre Kreativität aufblühen zu lassen. Ist das nicht großartig?

Auch gelesen: 10 kostenlose Vorlagen und Beispiele für kreative Briefe

Arten von Video-Inhalten

Hier ein Blick auf einige der effektivsten Arten von Video-Inhalten, die Sie erstellen können:

Video zur Unternehmensgeschichte

Diese Art von Video hebt die Reise, die Mission und die Werte Ihrer Marke hervor. Es ermöglicht den Zuschauern, sich mit Ihrem Unternehmen auf einer tieferen Ebene zu verbinden und zeigt, was Sie einzigartig macht.

Videos mit Erfahrungsberichten

Das Freigeben von Erfahrungsberichten von Kunden verleiht Ihrer Marke Glaubwürdigkeit. Diese Videos zeigen in der Regel zufriedene Kunden, die über ihre Erfahrungen mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen sprechen

Erklärungsvideos

Ein Erklärvideo bietet aufschlussreiche Inhalte über bestimmte Produkte oder Dienstleistungen. Diese Videos sind in der Regel kurz und prägnant und zielen darauf ab, komplexe Ideen zu vereinfachen. Sie sind besonders attraktiv für potenzielle Kunden in der Phase des Bewusstseins oder der Überlegung.

Live-Videos

Live-Videos bieten eine dynamische Möglichkeit, mit Ihrem Publikum in Echtzeit zu interagieren, was die Interaktion und das Engagement erheblich steigert.

Demo Videos

Demo-Videos vertiefen die Features und Funktionen Ihres Produkts und richten sich an kaufbereite Kunden. Diese Videos zeigen oft Unboxings, Installationen und Konfigurationen und helfen den Zuschauern, die praktischen Aspekte des Produkts zu verstehen.

Lehr- oder Anleitungsvideos

Lehrvideos (oder Anleitungsvideos) behandeln allgemeine Probleme, mit denen Ihr Publikum konfrontiert werden könnte, und bieten gleichzeitig wertvolle Informationen zu Ihren Produkten. Diese Videos eignen sich hervorragend, um die wichtigsten Features und Vorteile hervorzuheben und Ihren Kunden zu erklären, warum sie wichtig sind.

Markenvideos

Markenvideos helfen Ihnen dabei, die Mission und die Werte Ihres Unternehmens freizugeben und eine persönliche Verbindung zu Ihrem Publikum durch Storytelling herzustellen. Dieser Ansatz weckt Emotionen und steigert das Markenbewusstsein. Markenvideos können viele Formulare annehmen, von kurzen Dokumentarfilmen bis hin zu animierten Videos.

Ein bemerkenswertes Beispiel für ein Markenvideo ist Apples "Think Different"-Video das den Innovationsgeist der Marke auf den Punkt bringt und die Zuschauer dazu ermutigt, ihre Einzigartigkeit anzunehmen.

Das ist nicht alles, was Sie mit ClickUp erledigen können - es gibt noch mehr, und es ist magisch!

ClickUp Clips

Mit ClickUp Clips mit ClickUp Clips können Sie Videos direkt von Ihrem Bildschirm aufnehmen und mit einem einzigen Klick freigeben. Erstellen Sie Produktdemos, Tutorials und tiefgehende Einblicke in ein Produkt, um dessen verschiedene Features und Anwendungsfälle zu vermarkten. Durch das Hinzufügen von Kommentaren zu jedem Clip wird eine Referenz hinzugefügt und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams in Echtzeit verbessert.

Clips können auch verwendet werden, um Produktdemos aufzuzeichnen, den Fortschritt eines Projekts freizugeben oder nahtlos Einblicke in das Design zu geben. Diese Vielseitigkeit verbessert die Fähigkeit Ihres Teams, effektiv zu kommunizieren und bei allen Aspekten Ihrer Projekte auf dem gleichen Stand zu bleiben.

Mit ClickUp Clips können Sie Bildschirmfotos, App-Fenster oder Browser-Registerkarten nahtlos in Aufgaben aufnehmen und freigeben

Und mit dem Clips Hub, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie Ihre Aufnahmen verlegen. Dieses Feature organisiert automatisch jeden Clip, den Sie in Kommentaren, Aufgaben oder Dokumenten innerhalb von ClickUp erstellen. Sie können Ihren Hub einfach durchsuchen, sortieren und visualisieren und so sicherstellen, dass jeder Clip leicht zugänglich ist, wann immer Sie ihn brauchen.

Video-SEO implementieren

Während die SEO-Optimierung in schriftlichen Inhalten ziemlich gut verstanden wird, ist die Implementierung von SEO-Techniken in Videos ein ganz anderes Spiel.

Hier sind die Dinge, mit denen Sie beginnen können:

Um Video-SEO effektiv umzusetzen, sollten Sie mit einer Keyword-Recherche beginnen.

Ermitteln Sie relevante Schlüsselwörter, die zu Ihrem Video-Inhalt passen. Verwenden Sie Tools wie Google Keyword Planner oder SEMrush, um beliebte Suchbegriffe zu finden, die mit Ihrer Nische zusammenhängen

Konzentrieren Sie sich dann auf den Titel und die Beschreibung Ihres Videos. Binden Sie diese Schlüsselwörter auf natürliche Weise ein und stellen Sie sicher, dass Ihr Titel ansprechend ist und den Inhalt genau wiedergibt. Eine gut formulierte Beschreibung sollte das Video zusammenfassen und relevante Schlüsselwörter enthalten, um die Sichtbarkeit bei der Suche zu verbessern.

Miniaturansichten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Video-SEO. Erstellen Sie auffällige Miniaturansichten, die zum Klicken anregen und den Inhalt des Videos genau wiedergeben. Dieses visuelle Element kann die Leistung Ihres Videos erheblich beeinflussen.

Denken Sie auch an die Optimierung für mobile Benutzer. Da die Betrachterdurchschnittlich 3 Stunden und 50 Minuten täglich auf ihren Smartphones verbringen, ist es wichtig, dass Ihre Videos mobilfreundlich sind. Dazu gehört auch die Verwendung kurzer, ansprechender Inhalte, die die Aufmerksamkeit schnell auf sich ziehen, da mobile Benutzer oft kurze Videos bevorzugen.

Notizen: Kurze Formulare für Videos, wie z. B. auf Plattformen wie TikTok und Instagram, erfreuen sich vor allem bei jüngeren Zielgruppen immer größerer Beliebtheit. Sie fesseln den Betrachter und halten ihn bei der Stange. Andererseits ist bekannt, dass sie süchtig machen und zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten und einer Zunahme depressiver Symptome führen können. Ersteller müssen sich dieser Aspekte bewusst sein.

Video Verteilung und Aktion

Als Nächstes kommt der wichtigste, und man könnte sagen, der schwierigste Teil der Arbeit - die Verteilung der Videos.

Sie können damit beginnen, Ihre Videos strategisch auf einer Vielzahl von Plattformen zu platzieren, um die Reichweite und die Beteiligung zu maximieren. Eine wirklich erfolgreiche Video-Marketing-Strategie erreicht ihr Ziel durch die Nutzung von soziale Medien plattformen, Video-Anzeigen und vorlagen für den Inhalt des Kalenders (zum Planen von Beiträgen).

Passen Sie bei der Werbung für Ihre Videos die Vorgehensweise an die jeweilige Plattform an:

Bei YouTube-Videos sollten Sie sich auf SEO-freundliche Titel und Beschreibungen konzentrieren. Optimieren Sie Miniaturansichten für auffälliges Bildmaterial

Auf Instagram sollten Sie Stories und Reels für kurze, ansprechende Clips nutzen, die Ihre Follower zu Ihren vollständigen Videos führen

Bei TikTok müssen Sie sich an aktuellen Trends orientieren, um schnell Aufmerksamkeit zu erregen

Lesen Sie auch:* 10 TikTok Growth Hacks, damit Ihre Marke im Jahr 2024 viral geht Um das Engagement und die Klickraten zu erhöhen, überlegen Sie, interaktive Elemente wie Umfragen oder Fragen zu verwenden. Ermutigen Sie die Zuschauer, Kommentare abzugeben oder ihre Gedanken freizugeben. Darüber hinaus kann die Erstellung mehrerer Video-Formate durch die Skalierung der Inhalte rationalisiert werden, um das Engagement Ihres Publikums zu erhalten.

Messung des Erfolgs von Video Marketing

Was nicht gemessen wird, wird auch keine Ergebnisse bringen. Legen Sie daher im Vorfeld fest, welche Metriken Sie nachverfolgen möchten:

Hier sind einige wichtige Kennzahlen für den Anfang:

Anzahl der Ansichten

Abspielrate

Engagement-Rate

Click-Through-Rate (CTR)

Video-Abschlussrate (VCR)

Umwandlungsrate

Absprungrate

Verweildauer auf der Seite

Die meisten Plattformen bieten integrierte Analysetools, mit denen Sie diese Metriken nachverfolgen können.

Um den ROI zu messen, vergleichen Sie die Kosten für die Produktion Ihres Videos mit den Einnahmen. So können Sie die Rentabilität Ihrer Videokampagnen ermitteln. Nutzen Sie Tools wie Google Analytics, Moz, Vidyard und YouTube Analytics, um Einblicke in das Verhalten und die Beteiligung des Publikums zu erhalten.

Es gibt auch Tools von Drittanbietern, die alle Ihre Daten an einem Speicherort sammeln können.

Erstellen Sie eine visuelle Darstellung Ihres Videos für Ihr gesamtes Team

Außerdem ist die Einbindung von ClickUp Dashboards kann diesen Prozess rationalisieren, indem es Ihnen ermöglicht, alle Ihre Metriken an einem Ort zu visualisieren. Sie können benutzerdefinierte Dashboards einrichten, um die Leistung zu überwachen und den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen. Dies verbessert weiter die skalierung der Produktion von Inhalten und erleichtert so die Anpassung Ihrer Strategie auf der Grundlage von Echtzeitdaten.

Auch gelesen: die 10 besten Software-Plattformen für Content Marketing im Jahr 2024

Fallstudien und Beispiele: Unternehmen, die mit Video Marketing Erfolg haben

Viele Unternehmen haben Video-Marketing erfolgreich eingesetzt, um Wachstum und Engagement zu fördern.

GoPro

GoPro, die "offizielle Spaßkamera", hat seine gesamte Marke auf von Benutzern erstellten Inhalten aufgebaut. Das Unternehmen ermutigt seine Kunden, abenteuerliche Aufnahmen, die sie mit ihren GoPro-Kameras gemacht haben, freizugeben.

Diese Strategie hat einen doppelten Vorteil: Sie zeigt nicht nur die Fähigkeiten des Produkts, sondern schafft auch eine Gemeinschaft von Benutzern, die das Produkt weiter fördern. Ihre Videos gehen oft viral, was die Sichtbarkeit der Marke und das Vertrauen der Verbraucher noch weiter erhöht.

✔️ Mitnahme: Es gibt keinen besseren Markenbotschafter als einen zufriedenen Kunden - mit einem Video, das seine Behauptungen untermauert!

Coca-Cola

Coca-Cola ist ein weltweit führender Hersteller von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken mit beliebten Produkten wie Diet Coke, Fanta und Sprite. **Ihre Mission ist es, Glücksmomente zu schaffen, was in ihren Video-Kampagnen deutlich wird

Die Video-Marketingstrategie von Coca-Cola legt den Schwerpunkt auf zwei Schlüssel:

Emotionales Storytelling: Das Unternehmen entwickelt nachvollziehbare Geschichten, die starke Emotionen hervorrufen. Ein großartiges Beispiel dafür ist das "Eine Cola freigeben", die 2014 weltweit gestartet wurde und die Menschen dazu ermutigte, eine Cola mit ihren Lieben freizugeben. Die Kampagne war ein solcher Erfolg, dass sie in den USA mit "Share a Coke and a Song" angepasst wurde _Wer hätte nicht gerne eine Cola mit dem Text seines bevorzugten Liedes darauf?

Das Unternehmen entwickelt nachvollziehbare Geschichten, die starke Emotionen hervorrufen. Ein großartiges Beispiel dafür ist das "Eine Cola freigeben", die 2014 weltweit gestartet wurde und die Menschen dazu ermutigte, eine Cola mit ihren Lieben freizugeben. Die Kampagne war ein solcher Erfolg, dass sie in den USA mit "Share a Coke and a Song" angepasst wurde _Wer hätte nicht gerne eine Cola mit dem Text seines bevorzugten Liedes darauf? Bezahlte Kooperationen: Coca-Cola arbeitet auch mit bekannten Prominenten zusammen. So wurde zum Beispiel Gigi Hadid gefeatured, um zu zeigen, wie Coke in alltägliche Unterhaltungen passt.

✔️ Mitnahme: Wählen Sie Influencer, die mit Ihrem Einzelziel übereinstimmen. Denken Sie an die Emotionen, die Ihr Video hervorrufen soll, um die Zuschauer zu fesseln und zum Handeln zu bewegen.

Zukunft des Video-Marketings

Mit der Weiterentwicklung des Video-Marketings müssen Marken die Nase vorn haben, indem sie aufkommende Trends und Technologien aufgreifen. Es reicht nicht aus, einfache Videos zu erledigen und zu erwarten, dass sie Wunder bewirken. Hier sind einige neue Trends, die Ihr Geschäft entscheidend verändern können:

🔮 Augmented Reality (AR), Live- und Kurzvideos

Augmented Reality (AR)-Videos sind auf dem Vormarsch und bieten immersive Erlebnisse, die den Betrachter fesseln.

Instanz können Unternehmen ihren Kunden die Möglichkeit geben, Produkte in ihrem eigenen Space zu visualisieren, bevor sie sie kaufen. Untersuchungen zeigen, dass AR steigerung der Konversionsraten um bis zu 90% .

Das ist noch nicht alles. Jüngsten Studien zufolge, 73 % der Verbraucher sehen sich lieber kurze Videos als längere Formate an, was auf eine Verschiebung hin zu mundgerechten Inhalten hindeutet. Live-Videos fördern inzwischen die Interaktion in Echtzeit, wobei die Zuschauer 8-mal länger als bei voraufgezeichneten Inhalten.

Disruptive KI-Trends bei Videos

Disruptive KI-Videotrends werden die Marketingstrategien revolutionieren. KI-Tools werden die Videobearbeitung rationalisieren und es Vermarktern ermöglichen, schnell hochwertige Videos zu produzieren. Diese Technologien werden es auch ermöglichen, in großem Umfang personalisierte Video-Inhalte zu erstellen, die auf die individuellen Vorlieben der Zuschauer eingehen.

Verbesserte Analysen werden zudem tiefere Einblicke in das Engagement des Publikums ermöglichen, wodurch kampagnenmanagement-Software entscheidend für die Nachverfolgung der Leistung und die Berechnung des ROI.

🔮 Der Aufstieg von YouTube-Kurzfilmen

YouTube Shorts hat sich zu einer wichtigen Plattform entwickelt, mit über 70 Milliarden Ansichten pro Tag .

Marken nutzen dieses Feature, um dynamische, aufmerksamkeitsstarke Videos zu erstellen, die den Betrachter in wenigen Sekunden fesseln. Dieses Format fördert Kreativität und Spontaneität und sorgt für ein hohes Maß an Engagement, was es perfekt macht, um die Verbraucher von heute zu erreichen.

Mit ClickUp können Sie sicherstellen, dass Ihre Video-Strategie gut geplant und strukturiert ist, mit einer Vielzahl von vorlagen für Kommunikationspläne . So wird sichergestellt, dass die Botschaften und die Stimme der Marke in allen Videos und anderen Formaten konsistent sind. Schließlich können Marken durch die Planung ihre Zielgruppe effektiv ansprechen und überzeugende Inhalte produzieren, die das Engagement fördern und die Markentreue stärken.

Nutzen Sie ClickUp, um neue Horizonte im Video-Marketing zu entdecken

Video-Inhalte sind der Renner im Content-Block. Es wird als ein Medium gefeiert, das Fans für Ihre Marke gewinnen kann. Es stimmt zwar, dass Videos unglaublich fesselnd sind, aber das Geheimnis des Erfolgs liegt darin, mit einer soliden Videostrategie zu beginnen.

Um einen beeindruckenden ROI zu erzielen, sollten Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: Definieren Sie Ihre Ziele, verstehen Sie Ihre Zielgruppe, wählen Sie Ihre Kanäle und stellen Sie Ihren Inhalt zusammen. Vergessen Sie nicht, Raum für Experimente zu lassen - Testen und Lernen heben die Besten von den anderen ab.

ClickUp vereinfacht den gesamten Prozess der Erstellung von Videos für Sie!

Mit den benutzerfreundlichen Tools von ClickUp können Sie Ihre Video-Marketing-Projekte ganz einfach an einem Ort planen, erstellen und verwalten. Und die Möglichkeit, Videos direkt in der App aufzunehmen und zu bearbeiten, bedeutet, dass Sie hochwertige Inhalte produzieren können, ohne zwischen mehreren Tools hin- und herspringen zu müssen. Kostenlos anmelden um Ihren Aufwand für Video-Marketing noch heute zu optimieren!