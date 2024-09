Explainer Videos 101: Erstellen Sie überzeugende Geschichten, die fesseln, informieren und konvertieren

Beim Marketing geht es nicht mehr um die Dinge, die man herstellt, sondern um die Geschichten, die man erzählt

Seth Godin

Diese Worte klingen in der heutigen Zeit, in der die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird und endlose Inhalte um Klicks konkurrieren, sehr stark. Bei so vielen Stimmen, die sich Gehör verschaffen wollen, wird es immer schwieriger, sich abzuheben. Sie haben nur wenige Augenblicke, um Ihr Publikum zu fesseln, bevor es das Interesse verliert.

Die große Frage ist also: Wie erledigen Sie es, dass diese kostbaren Sekunden zählen?

An dieser Stelle kommen Erklärvideos ins Spiel. Diese kurzen und fesselnden visuellen Geschichten haben sich zu einem beliebten Tool entwickelt, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. 45% der Vermarkter weltweit setzen heute bereits auf Erklärvideos, um ihre Marketingstrategie zu steuern. Noch besser 73 % der Verbraucher haben ein Produkt oder eine Dienstleistung gekauft, nachdem sie einen Film gesehen haben.

Aber was sind Erklärvideos, und was macht sie so effektiv? Und noch wichtiger: Wie erledigen Sie ein Erklärvideo, das wirklich Wirkung zeigt?

Finden wir es heraus!

Was ist ein Erklärvideo?

Erklärvideos sind kurze, dynamische Inhalte, die komplexe Ideen in leicht verdauliche Geschichten aufgliedern. Mit der Kraft des visuellen Geschichtenerzählens vermitteln sie wichtige Informationen in einem ansprechenden Format.

Aber Aufmerksamkeit zu erregen ist nur der Anfang - diese Videos führen zu Ergebnissen, die wichtig sind. Und so geht's:

1. Mit Leichtigkeit fesseln

Lassen Sie sich nicht von der Komplexität davon abhalten, eine Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen. Erklärvideos verwandeln abstrakte Ideen in einnehmende Erzählungen, die sofort ankommen.

Außerdem, mit 96% der Menschen diese Videos ansehen, um sich über Produkte zu informieren, können Sie sicherstellen, dass Ihre Botschaft klar und mühelos ankommt. Diese Taktik vereinfacht die Entscheidungsfindung und hilft Ihrer Marke, sich auf dem überfüllten Markt abzuheben.

2. Steigern Sie Ihr SEO und Ihre Sichtbarkeit

Möchten Sie in Suchmaschinen besser platziert werden? Erklärvideos halten Besucher länger auf Ihrer Website, erhöhen das Engagement und signalisieren den Suchmaschinen, dass Ihr Inhalt wertvoll ist.

Diese Videos ziehen auch Backlinks und soziale Freigaben an und stärken die Autorität Ihrer Website. Optimieren Sie sie mit den richtigen Schlüsselwörtern und Metadaten, um Ihre Sichtbarkeit zu verbessern und beständigen organischen Traffic auf Ihre Website zu bringen.

3. Konversionen in die Höhe treiben

Erklärvideos erledigen mehr als nur Aufklärungsarbeit - sie verwandeln Neugierde in Aktion. Der Inhalt zeigt, wie sich Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung nahtlos in das Leben Ihrer Kunden einfügt.

Betrachter behalten 95% einer Nachricht in Form eines Videos, verglichen mit nur 10 % beim Lesen.

Deshalb bleibt Ihre Botschaft haften - und veranlasst sie zum nächsten Schritt, sei es zum Kauf, zur Anmeldung oder zur Buchung einer Demo.

4. Vertrauen aufbauen und die Markenbekanntheit steigern

Sehen heißt glauben. Erklärungsvideos erwecken Ihr Produkt zum Leben und schaffen Vertrauen durch Transparenz. Durch die visuelle Darstellung Ihres Angebots in Aktion wird eine authentische Verbindung zu Ihrem Publikum aufgebaut.

Konsistentes Bildmaterial und klare Botschaften machen Ihre Marke sofort wiedererkennbar. Dieser Ansatz sorgt für mehr Engagement und Glaubwürdigkeit.

5. Maximale Wirkung bei minimalen Ausgaben

Sie möchten eine qualitativ hochwertige Wirkung erzielen, ohne ein teures Tag zu bezahlen? Ein Screencast, ein Whiteboard oder ein animiertes Erklärvideo sind eine budgetfreundliche Alternative, die gleichzeitig einen soliden visuellen Eindruck vermittelt.

Außerdem sind diese Videos leicht zugänglich! Ob in sozialen Medien freigegeben, in E-Mails eingebettet oder auf Landing Pages verwendet, ein Erklärvideo vergrößert Ihre Reichweite und bietet einen langfristigen ROI-Schub.

💡 Pro-Tipp: Sie möchten Ihr erklärendes Video noch wirkungsvoller gestalten? Nutzen Sie E-Mail-Marketing für eine direkte Ansprache. Sehen Sie sich diesen Leitfaden an wie man Videos per E-Mail versendet für einige einfache, umsetzbare Tipps!

Nachdem wir uns nun mit dem "Warum" von Erklärvideos beschäftigt haben, wollen wir uns nun das "Wie" ansehen Sind Sie bereit, die Schlüssel-Features zu entdecken, die diese Videos so wirkungsvoll machen? Schauen wir uns das an!

Merkmale guter Explainer Videos

Explainer-Videos sind unglaublich vielseitig. Ganz gleich, ob Sie ein Start-up-Unternehmen sind, das sein Geschäftsmodell erklärt, eine Non-Profit-Organisation, die auf sich aufmerksam machen will, oder ein Unternehmen, das ein neues Produkt auf den Markt bringt - diese Videos passen sich jedem Bedarf an.

Aber nicht alle Erklärvideos treffen ins Schwarze. Die wirkungsvollsten Videos haben die folgenden Hauptmerkmale gemeinsam:

Klarheit und Prägnanz: Ein prägnantes, auf den Punkt gebrachtes Video-Skript hebt sich von der Masse ab. Beantworten Sie die Schlüsselfragen: Was ist das Problem? Wie löst Ihr Produkt dieses Problem? Warum sollte es die Betrachter interessieren? Bleiben Sie innerhalb von 60-90 Sekunden, um das Engagement zu erhöhen

Ein prägnantes, auf den Punkt gebrachtes Video-Skript hebt sich von der Masse ab. Beantworten Sie die Schlüsselfragen: Was ist das Problem? Wie löst Ihr Produkt dieses Problem? Warum sollte es die Betrachter interessieren? Bleiben Sie innerhalb von 60-90 Sekunden, um das Engagement zu erhöhen Gezieltes Messaging: Sprechen Sie Ihre Zielgruppe direkt an. Personalisieren Sie die Botschaft, um deren Bedürfnisse und Herausforderungen widerzuspiegeln. Egal, ob Sie sich an Entscheidungsträger oder Endbenutzer wenden, eine maßgeschneiderte Botschaft schafft sofort Vertrauen und eine Verbindung

Sprechen Sie Ihre Zielgruppe direkt an. Personalisieren Sie die Botschaft, um deren Bedürfnisse und Herausforderungen widerzuspiegeln. Egal, ob Sie sich an Entscheidungsträger oder Endbenutzer wenden, eine maßgeschneiderte Botschaft schafft sofort Vertrauen und eine Verbindung Visuell ansprechend : Verwenden Sie dynamisches Bildmaterial, um die Zuschauer zu fesseln. Ob es sich um auffällige Animationen, flotte Grafiken oder Live-Action-Aufnahmen handelt, das Bildmaterial sollte die Geschichte aufwerten und nicht von ihr ablenken

: Verwenden Sie dynamisches Bildmaterial, um die Zuschauer zu fesseln. Ob es sich um auffällige Animationen, flotte Grafiken oder Live-Action-Aufnahmen handelt, das Bildmaterial sollte die Geschichte aufwerten und nicht von ihr ablenken Starkes Storytelling : Fesseln Sie Ihr Publikum emotional, indem Sie in Ihr Video Geschichten einflechten, die mit der Realität übereinstimmen. Menschen verbinden sich eher mit realen Situationen, also erstellen Sie eine Erzählung, die ihre Gefühle und Erfahrungen anspricht

: Fesseln Sie Ihr Publikum emotional, indem Sie in Ihr Video Geschichten einflechten, die mit der Realität übereinstimmen. Menschen verbinden sich eher mit realen Situationen, also erstellen Sie eine Erzählung, die ihre Gefühle und Erfahrungen anspricht Richtiger Ton und Stimme : Stimmen Sie die Persönlichkeit Ihrer Marke mit dem richtigen Ton und der richtigen Stimme ab. Ob lustig und schrullig oder formell und professionell, Konsistenz sorgt dafür, dass Ihre Botschaft glaubwürdig und zielgerichtet ist

: Stimmen Sie die Persönlichkeit Ihrer Marke mit dem richtigen Ton und der richtigen Stimme ab. Ob lustig und schrullig oder formell und professionell, Konsistenz sorgt dafür, dass Ihre Botschaft glaubwürdig und zielgerichtet ist Musik und Soundeffekte: Fügen Sie Musik hinzu, um die Stimmung zu untermalen und die emotionale Wirkung zu verstärken. Ein passender Soundtrack hält das Publikum bei der Stange, während Soundeffekte die Aktionen unterstreichen. Zusammen verleihen sie Ihrem Video ein ausgefeiltes, dynamisches Gefühl

Fügen Sie Musik hinzu, um die Stimmung zu untermalen und die emotionale Wirkung zu verstärken. Ein passender Soundtrack hält das Publikum bei der Stange, während Soundeffekte die Aktionen unterstreichen. Zusammen verleihen sie Ihrem Video ein ausgefeiltes, dynamisches Gefühl Klare CTA : Lassen Sie Ihr Publikum nicht mit der Frage zurück: "Was nun? Nachdem Sie Ihre Botschaft vermittelt haben, leiten Sie sie zum nächsten Schritt an. Verwenden Sie handlungsrelevante Formulierungen wie "Get Started" oder "Sign Up Now", um sofortiges Engagement zu fördern

: Lassen Sie Ihr Publikum nicht mit der Frage zurück: "Was nun? Nachdem Sie Ihre Botschaft vermittelt haben, leiten Sie sie zum nächsten Schritt an. Verwenden Sie handlungsrelevante Formulierungen wie "Get Started" oder "Sign Up Now", um sofortiges Engagement zu fördern Einfach zu teilen: Maximieren Sie die Wirkung Ihres Videos, indem Sie es so gestalten, dass es mühelos freigegeben wird. Fügen Sie Schaltflächen zum Freigeben in sozialen Netzwerken hinzu, um es für mehrere Kanäle zu optimieren. Zu erledigt: Ein gutes Erklärvideo bringt Ihre Marke mit minimalem Aufwand ins Internet

Pro-Tipp: Denken Sie daran: Ausgewogenheit ist wichtig. Die besten Erklärvideos "informieren", ohne zu belehren, "engagieren", ohne zu überwältigen, und "verführen", ohne aufdringlich zu sein. Konzentrieren Sie sich darauf, Werte zu vermitteln, und Ihr Video wird den Rest zu erledigen!

Struktur eines effektiven Erklärvideos (+ Beispiele)

Jetzt, da Sie wissen, was ein gutes Erklärvideo ausmacht, ist es an der Zeit, diese Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Die Magie liegt in einer gut definierten, überzeugenden Struktur, die Ihre Botschaft auf den Punkt bringt und fesselt.

Sind Sie bereit, Ihr Erklärvideo zu erstellen? Befolgen Sie dieses bewährte Format, um sicherzustellen, dass Ihr Video ein Erfolg wird:

1. Einleitung (Aufhänger): Beginnen Sie mit einem Paukenschlag

Wussten Sie, dass 74% des Wertes eines Videos wird innerhalb der ersten zehn Sekunden vermittelt? Deshalb sind diese ersten Momente so wichtig.

Beginnen Sie mit etwas, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht - eine interessante Frage, eine markante Aussage oder ein nachvollziehbares Szenario. Dieses erste Engagement ist Ihre Chance, die Zuschauer denken zu lassen: "Wow, das habe ich gebraucht!

Nehmen wir an, Sie bewerben eine neue App zur Verwaltung persönlicher Finanzen.

Beginnen Sie mit: haben Sie jemals auf Ihr Konto geschaut und sich gefragt, wo Ihr ganzes Geld geblieben ist? Das habe ich auch schon erlebt - wir bringen das in Ordnung!

2. Problemstellung: Definieren Sie das Problem

Jetzt, da Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe gewonnen haben, ist es an der Zeit, sich auf das Problem zu konzentrieren. Formulieren Sie die Probleme, mit denen Ihre Zielgruppe konfrontiert ist. Malen Sie ein lebhaftes Bild der Herausforderungen, damit die Zuschauer denken: "Ja, das ist es, was ich durchmache!

Zum Beispiel: "Das Jonglieren mit Rechnungen, Quittungen und Ausgaben über verschiedene Apps kann Ihr Leben in einen finanziellen Zirkus verwandeln. Verpasste Zahlungen und der Verlust des Überblicks über die Ausgaben sind ein Rezept für Stress und zusätzliche Kosten

3. Lösung (Ihr Angebot): Präsentieren Sie die Antwort

Stellen Sie nun das Produkt oder die Dienstleistung Ihres Unternehmens als den Helden vor, der das Problem löst. Veranschaulichen Sie, wie es die Probleme angeht, die Sie gerade besprochen haben, und verwandeln Sie das Chaos in Klarheit.

Zum Beispiel: "Treffen Sie XYZ, die ultimative App, die Ihr Finanzmanagement verändert. Verfolgen Sie alle Ihre Ausgaben, setzen Sie sich Ziele, und lassen Sie sich an Zahlungen erinnern - mit einem übersichtlichen Dashboard, damit Sie keine Zahlung verpassen. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Finanzexperten in Ihrer Tasche

4. Wie es funktioniert: Aufschlüsselung

Nun, da Sie Ihr Angebot vorgestellt haben, ist es an der Zeit zu zeigen, wie es funktioniert. Vereinfachen Sie den Prozess oder die Features auf eine Weise, die leicht nachvollziehbar und visuell ansprechend ist. Verwenden Sie klare, prägnante Schritte oder heben Sie wichtige Features hervor, die die Nutzung Ihres Produkts zum Kinderspiel machen.

Zum Beispiel: "Mit XYZ ist der Einstieg ein Kinderspiel. Verknüpfen Sie Ihre Konten, und unsere App erledigt den Rest. Sie erhalten sofort eine einheitliche Ansicht Ihrer Finanzen, Einblicke in Ihre Ausgabengewohnheiten und personalisierte Tipps, um mehr zu sparen

5. Outro: Das Geschäft abschließen

Schließen Sie mit einer soliden und direkten Aufforderung zum Handeln (CTA) ab. Unterstreichen Sie ein letztes Mal den Wert Ihrer Lösung und leiten Sie den Kunden zu einer Entscheidung an.

Zum Beispiel: "Lassen Sie sich nicht vom Finanzchaos aufhalten - transformieren Sie noch heute Ihre Budgetplanung! Klicken Sie auf 'Los geht's' und sehen Sie, wie mühelos Finanzmanagement sein kann

Schauen wir uns ein Beispiel aus der Praxis an, um zu sehen, wie ein gut gemachtes Video Ihre Zuschauer fesseln und überzeugen kann. Lassen Sie sich von der jüngsten Kampagne von Apple zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030 inspirieren.

Das Format dieses animierten Erklärvideos ist informativ und inspirierend. Mit auffälligen Grafiken, einer fesselnden Geschichte und einem großartigen Video-Skript erregt es Aufmerksamkeit, indem es die dringende Notwendigkeit von Nachhaltigkeit anspricht.

Es beginnt mit einem starken Aufhänger, warum Umweltschutzmaßnahmen so wichtig sind, und erklärt dann, wie die Innovationen von Apple zu seinem Ziel der Klimaneutralität beitragen. Schließlich stellt Apple seine einzigartigen Strategien und sein unermüdliches Engagement vor und macht deutlich, warum seine Lösung so einzigartig ist.

Arten von Erklärvideos (+ Ideen, um Ihre Kreativität anzuregen)

Nachdem Sie nun die Struktur Ihres Erklärvideos festgelegt haben, ist es an der Zeit, sich Gedanken über die verschiedenen visuellen Stile zu machen, die Ihre Geschichte zum Leben erwecken können.

Alle Arten von Erklärvideos haben ein einzigartiges Flair und eine einzigartige Wirkung. Sehen wir uns die verschiedenen Stile, ihre besten Einsatzmöglichkeiten und einige herausragende Beispiele an:

1. Animierte Erklärvideos

Am besten geeignet für: Entmystifizierung komplexer Konzepte und Fesseln eines breiten Publikums. 📊

Animationen sind ein wahres Kraftpaket, wenn es darum geht, technische oder abstrakte Ideen in lebendige, leicht zu verdauende Geschichten zu verwandeln. Der kreativen Freiheit sind hier keine Grenzen gesetzt, was bedeutet, dass Sie selbst die schwierigsten Konzepte auf ansprechende und unterhaltsame Weise erklären können.

Hier sind einige beliebte Ansätze für animierte Erklärvideos:

Infografische Animationen: Verwenden Sie Diagramme, Graphen und Symbole, um Daten und Statistiken zu veranschaulichen. Sie eignen sich perfekt zur Veranschaulichung von Trends, Vergleichen und wichtigen Erkenntnissen

Verwenden Sie Diagramme, Graphen und Symbole, um Daten und Statistiken zu veranschaulichen. Sie eignen sich perfekt zur Veranschaulichung von Trends, Vergleichen und wichtigen Erkenntnissen Animationen mit Charakteren: Erwecken Sie Ihre Botschaft mit sympathischen animierten Zeichen zum Leben, die Probleme lösen und Erfahrungen freigeben. Sie verleihen Ihrer Botschaft eine persönliche Note, die beim Betrachter hängen bleibt

Ein Beispiel: Ein Finanz-Startup könnte ein animiertes Video mit Infografiken verwenden, um Investitionsstrategien zu vereinfachen und zugänglich zu machen. Im Gegensatz dazu könnte eine App für den Bildungsbereich ein animiertes Zeichen zeigen, das verschiedene Lernmodule erkundet, um die Features hervorzuheben.

2. Live-Action-Erklärvideos

Am besten geeignet für: Vertrauen aufbauen und reale Anwendungen hervorheben. 🤩

Ein Erklärvideo mit Live-Action zeigt reale Personen und Szenarien, die einen authentischen Eindruck vermitteln. Diese Art ist ideal, um eine persönliche Verbindung herzustellen. Es kann Kundenreferenzen enthalten, um den Zuschauern den sozialen Beweis zu liefern, den sie brauchen, um an Ihr Angebot zu glauben.

Verwenden Sie Live-Action-Filmmaterial, um zu zeigen, wie Ihr Produkt funktioniert. **Ein Beispiel: Eine Hautpflegemarke könnte jemanden bei der Anwendung ihres neuen Produkts filmen und das Ergebnis zeigen, um der Botschaft Glaubwürdigkeit zu verleihen.

3. Whiteboard-Erklärvideos

Am besten geeignet für: Vereinfachung von Bildungsinhalten und Schritt-für-Schritt-Prozessen. 👩‍🏫

Whiteboard-Videos verwenden handgezeichnete Illustrationen, um komplexe Informationen aufzuschlüsseln. Der Skizziereffekt bindet die Zuschauer ein und vereinfacht detaillierte Erklärungen.

**Ein Beispiel: Universitäten könnten ein Whiteboard Video verwenden, um Studieninteressierten den Zulassungsprozess zu erklären. Oder ein Beratungsunternehmen könnte seinen Ansatz für das Projektmanagement veranschaulichen, indem es jede Phase mit visuellen Diagrammen und Kommentaren detailliert darstellt.

4. Screencast Videos

Best For: Veranschaulichung technischer Produkte und ihrer Funktionen in Echtzeit. 📱

Wenn Sie Ihre Software vorstellen möchten, ist ein Screencast Video das Richtige für Sie. Dieses Format nimmt Ihren Bildschirm in Aktion auf und führt die Benutzer Schritt für Schritt durch das Produkt.

**Denken Sie zum Beispiel an eine Online-Lernplattform, bei der ein Screencast-Erklärvideo Benutzer durch die Einstellung eines Kontos, die Navigation in Kursen und die Verwendung der wichtigsten Features führen könnte. Es geht darum, eine praktische Echtzeit-Demo zu bieten, die die Lernkurve vereinfacht.

5. Live-Action mit Animation

Best For: Kombiniert die emotionale Anziehungskraft von Live-Action mit der Kreativität von Animationen. 👀

Dieses hybride Erklärvideo vereint das Beste aus beiden Welten. Sie können Live-Action-Videos verwenden, um eine persönliche Verbindung zu den Zuschauern herzustellen, und dann Animationen einfügen, um wichtige Features zu betonen.

**Ein Beispiel: Ein Gesundheits- und Wellness-Unternehmen könnte reale Kundengeschichten mit animierten Grafiken kombinieren. Die Live-Action-Videosegmente erzeugen eine emotionale Anziehungskraft, während die animierten Elemente dazu beitragen, die Vorteile und Auswirkungen der Dienstleistungen zu veranschaulichen.

Wie man ein Explainer Video erstellt: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die Erstellung eines neuen Erklärvideos erfordert mehr als gutes Bildmaterial - es bedarf eines strukturierten Ansatzes, der Ihr Konzept in eine überzeugende Botschaft umsetzt. Hier kommt ClickUp ins Spiel - als Ihr all-in-One Video Marketing Software .

ClickUp wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern und jeden Schritt zu vereinfachen, und hilft Ihnen, alles von der Planung bis zur endgültigen Produktion zu verwalten. Folgen Sie diesem Leitfaden, um die Erstellung Ihrer Videos zu optimieren und mühelos Ergebnisse zu erzielen.

Schritt 1: Bestimmen Sie Ihre Ziele und Ihre Zielgruppe

setzen Sie klare, messbare Ziele für Ihr Erklärvideo mit ClickUp Goals

Bevor Sie mit der Produktion eines Videos beginnen, sollten Sie Ihre Ziele klären. Vereinfachen Sie ein komplexes Konzept, führen Sie ein Produkt ein oder lösen Sie einen bestimmten Schmerzpunkt? Definieren Sie diese Ziele im Voraus, um ein Video zu erstellen, das genau ins Schwarze trifft.

Verwenden Sie ClickUp Ziele um Ihre Erkenntnisse in SMART-Ziele (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) zu übersetzen. Dieses Feature hilft Ihnen bei der Nachverfolgung des Fortschritts und stellt sicher, dass Ihre Inhalte mit breiteren Geschäfts- oder Marketingstrategien übereinstimmen

Schritt 2: Brainstorming und Ideenrecherche

Als Nächstes sollten Sie Ihre kreativen Ideen zum Fließen bringen. Mit ClickUp Gehirn können Sie Erkenntnisse, Konkurrenzforschung und visuelle Referenzen in einem zentralen Hub zusammenfassen. Dieses Tool hilft Ihnen, Daten zu sammeln, Ideen zu organisieren und eine Grundlage für die Erzählung Ihres Videos zu schaffen.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ideen für Ihr Erklärvideo zu sammeln und es gemeinsam von Grund auf zu schreiben

Hier erfahren Sie, wie Sie damit Ihren Brainstorming-Prozess verbessern können:

Themen erforschen : Welche Themen sind in Ihrer Branche angesagt? Gibt es häufige Fragen, auf die Ihr Publikum häufig stößt? Was sind die einzigartigen Vorteile Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung?

: Welche Themen sind in Ihrer Branche angesagt? Gibt es häufige Fragen, auf die Ihr Publikum häufig stößt? Was sind die einzigartigen Vorteile Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung? Recherchieren Sie die Konkurrenz : Schauen Sie sich an, was Ihre Konkurrenten zu erledigen haben. Welche Themen behandeln sie in ihren Videos? Wie können Sie sich mit Ihren Inhalten abheben?

: Schauen Sie sich an, was Ihre Konkurrenten zu erledigen haben. Welche Themen behandeln sie in ihren Videos? Wie können Sie sich mit Ihren Inhalten abheben? Sammeln Sie wichtige Erkenntnisse: Analysieren Sie Kundenfeedback, Trends in sozialen Medien und Umfragen, um herauszufinden, was Ihr Publikum sehen möchte.

Schritt 3: Entwerfen Sie ein überzeugendes Video-Skript

verwenden Sie ClickUp Docs, um bei der Gestaltung Ihres Drehbuchs Notizen für visuelle Hinweise, die Betonung des Off-Sprechers oder Szenenänderungen hinzuzufügen

Jedes erfolgreiche Erklärvideo beginnt mit einem gut ausgearbeiteten Drehbuch. Verwenden Sie ClickUp Dokumente um Ihr Skript in Echtzeit zu entwerfen, zu verfeinern und gemeinsam zu bearbeiten.

Dieses lebende Dokument ermöglicht es Ihrem Team, Beiträge zu liefern, Versionen zu kontrollieren und Inhalte zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft wirkungsvoll bleibt.

Halten Sie Ihre Sprache einfach, direkt und kostenlos, damit Ihre Botschaft ankommt.

Weben Sie außerdem Geschichtenerzählen ein. Gestalten Sie Ihr Skript ansprechend, indem Sie reale Szenarien oder Fallstudien einbeziehen, um ihm eine persönliche Note zu verleihen. Sobald Ihr Skript fertig ist, visualisieren Sie den Flow Ihres Videos.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Storyboard-Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Storyboard-Vorlage um die Struktur Ihres Erklärvideos zu organisieren. Sie stellt sicher, dass jede Szene nahtlos ineinander übergeht, während Ihr Bildmaterial und Ihre Botschaften aufeinander abgestimmt bleiben, was die Produktion strafft.

Hier ist, warum Sie es lieben werden:

Visualisieren und detaillieren Sie jede Szene in Ihrem Video, um reibungslose Übergänge und einen logischen Flow zu gewährleisten

Stellen Sie sicher, dass jedes visuelle Element Ihre Schlüssel-Botschaften unterstützt und unterstreicht

Weisen Sie Aufgaben zu, verfolgen Sie den Fortschritt, und arbeiten Sie effektiv mit Ihrem Produktionsteam zusammen, um die Konsistenz zu wahren

Diese Vorlage herunterladen

Schritt 5: Erstellen Sie Videos, die fesseln und fesseln

teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Meeting mit Clip by ClickUp zu benötigen

Mit ClickUp Clips mit ClickUp Clips wird das Erstellen von ansprechenden Videos, Produktdemos oder Tutorials zum Kinderspiel - und das alles auf der gleichen Plattform, auf der Sie Ihre Aufgaben verwalten. Diese dynamische Snipping-Tool können Sie Videos aufnehmen und nahtlos für Ihr Team freigeben.

Dieses Tool ist sogar noch leistungsfähiger, da es sich in ClickUp Brain's KI-Video-Zusammenfassung feature. Während der Aufnahme wandelt sie Audiodaten in genaue Texttranskriptionen auf dem Bildschirm um, sodass Sie keine Notizen mehr machen müssen.

Möchten Sie ClickUp Clips in Aktion sehen? Schauen Sie sich dieses beispiel für ein Erklärungsvideo um zu sehen, wie Sie die Erstellung von Videos mit nur wenigen Klicks rationalisieren können.

rationalisierung der Videoproduktion mit wenigen Klicks mit ClickUp Clips_

Schritt 6: Überprüfen, Bearbeiten und Fertigstellen

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Vorlage für die Videoproduktion

Die Erstellung professioneller Marketing-Videos umfasst eine Vielzahl von Arbeitsschritten, von der Ideenfindung über die Aufnahme bis hin zum Feinschliff und der abschließenden Bearbeitung. Verwenden Sie die integrierten Tools von ClickUp, um Aufgaben zur Bearbeitung zuzuweisen, Feedback in Echtzeit zu sammeln und Überarbeitungen zu verfolgen.

Verwenden Sie zum Beispiel ClickUp's Vorlage für die Videoproduktion um jeden Teil des Erstellungs-, Bearbeitungs- und Überprüfungsprozesses zu organisieren. Sie ist für jeden geeignet, von großen Produktionsstudios bis hin zu internen Erstellern von Inhalten, und stellt sicher, dass Ihr Workflow von Anfang bis Ende reibungslos verläuft.

Deshalb hier eine kurze Übersicht, wie es Ihnen hilft:

Von der Vorproduktion bis zur Postproduktion mit einem strukturierten Prozess, der Ihr Video-Projekt auf Kurs hält

Verwalten Sie Aufgaben, Termine und Überarbeitungen - alles auf einer Plattform

Zentralisierung aller Aspekte der Videoproduktion zur Vermeidung von Engpässen und Fehlkommunikation

Sicherstellen von Konsistenz, Klarheit und Professionalität in jedem Bild

Diese Vorlage herunterladen

Schritt 7: Veröffentlichen und freigeben

Wenn Ihr Erklärvideo fertig ist, ist es Zeit, es zu veröffentlichen! Exportieren Sie Ihren fertigen Schnitt direkt aus ClickUp und geben Sie ihn auf Ihren Plattformen frei - in den sozialen Medien, auf der Landing Page Ihrer Website oder in internen Präsentationen.

Verfolgen Sie das Engagement, sammeln Sie Feedback und nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre zukünftigen Videos zu verbessern und Ihr Publikum bei der Stange zu halten.

Mit ClickUp ein Erklärvideo erstellen und die Nase vorn haben

Bei der Erstellung von Erklärvideos geht es darum, eine Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen, Engagement zu fördern und Ergebnisse zu liefern. Egal, ob Sie ein Produkt einführen, Dienstleistungen erklären oder komplexe Ideen vereinfachen, diese Videos hinterlassen einen bleibenden Eindruck, wenn sie richtig erledigt werden.

Mit ClickUp können Sie den gesamten Prozess - von der Ideenfindung über die Drehbucherstellung bis hin zur Endproduktion - in einem einzigen nahtlosen Workflow abwickeln. Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, bleiben Sie organisiert und erstellen Sie Video-Inhalte, die von Anfang bis Ende fesseln.

Sind Sie bereit, Ihre Ziele im Video-Marketing zu erreichen? Starten Sie mit ClickUp und erwecken Sie Ihre Erklärungsvideos zum Leben!