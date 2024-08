Wie dreht man ein Video für die Ausbildung bei der Arbeit?

Schulungsvideos sind eine der effektivsten Methoden für erklärende, lehrreiche oder informative Inhalte für agiles Lernen .

Vom Onboarding von Mitarbeitern bis hin zu professionellen Sitzungen werden sie für verschiedene Anwendungsfälle eingesetzt. Im Vergleich zu persönlichen Schulungen bieten Videotrainings ein besseres Engagement, Wissenserhalt bei komplexen Konzepten, Zugänglichkeit, Austauschbarkeit und Analysen.

Vielen fällt es jedoch schwer, interaktive Schulungsvideos zu erstellen. Zu erledigen ist das Zu erledigen ist ein detaillierter Leitfaden für die Erstellung von Schulungsvideos bei der Arbeit. Doch zunächst zu den Grundlagen.

Die Anatomie effektiver Schulungsvideos

Was macht ein Video-Schulungsvideo so wirkungsvoll? Hierfür gibt es zwei Arten von Elementen - quantitative und qualitative.

Quantitative Faktoren

Konzentrieren Sie sich auf diese quantitativen Faktoren, um ein interaktives Video zu erstellen:

Dauer

Ein gutes Video sollte weder zu kurz sein, um wichtige Details zu vernachlässigen, noch zu lang, um das Interesse der Mitarbeiter zu verlieren. Die ideale Länge eines Videos hängt von der Komplexität des Inhalts, der durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne der Betrachter und der Art des Videos ab.

Einführungsvideos können 1 bis 5 Minuten dauern, während Videos für die Schulung von Fähigkeiten und für Produktschulungen mit detaillierten Inhalten bis zu 30 Minuten dauern können.

Metriken zum Engagement

Metriken wie die durchschnittliche Betrachtungsdauer und die Interaktion (Likes, Kommentare, Wiederholungen) helfen dabei, die Beteiligung der Zuschauer zu ermitteln und ansprechende Videos zu erstellen.

Darüber hinaus zeigen Metriken zur Fertigstellungsrate die Fähigkeit des Videos, das Publikum bis zum Ende zu fesseln.

Return on investment

Die Berechnung des ROI von Schulungsvideos ist eine ausgezeichnete Methode, um ihre Wirksamkeit zu quantifizieren. Vergleichen Sie die Produktions- und Implementierungskosten für die Schulungen, z. B. die Kosten für die Ausrüstung, mit den Einnahmen, die durch die Weiterbildung und Schulung der Mitarbeiter erzielt werden.

Qualitative Faktoren

Zu den qualitativen Faktoren, die die Wirksamkeit eines Schulungsvideos bestimmen, gehören:

Relevanz des Inhalts

Bitten Sie die Betrachter um Feedback zur Relevanz des Videoinhalts für ihre Lernziele, ihre Rolle oder ein bestimmtes Projekt. Sie können den Link zu einer kurzen Feedback-Umfrage am Ende des Videos oder in den Kommentaren einfügen.

Benutzererfahrung

Überprüfen Sie die Effektivität von Schulungsvideos, indem Sie das Gesamterlebnis des Benutzers bewerten. Einige der Fragen, die Sie stellen müssen, sind: War das Video für die Betrachter leicht zu navigieren? Wurde ein angemessener Flow beibehalten? Enthielt es interaktive Elemente, und war es zielgerichtet oder enthielt es irrelevante Informationen?

Klarheit und leichte Verständlichkeit

Effektive Schulungsvideos sollten einen rückwärts gerichteten Designansatz verfolgen - das Lernergebnis ermitteln und den Inhalt darauf abstimmen. Der Inhalt sollte außerdem klar und leicht verdaulich sein. Er sollte alle wichtigen Aspekte des Themas abdecken. Ein gutes Video konzentriert sich auf ein Problem und dessen Lösung,

Merkmale eines guten Schulungsvideos

Schauen wir uns die Elemente an, die Sie benötigen, um ein gutes Lehrvideo für ein Schulungsprogramm zu erstellen:

Fesselnd: Ein Schulungsvideo ist sinnlos, wenn es nicht fesselnd ist. Es sollte dafür sorgen, dass die Lernenden während des gesamten Lernprozesses motiviert bleiben. Nutzen Sie die doppelte Kraft von Video und Erzählung, um Videos ansprechender zu gestalten. Sie können auch Folgendes versuchenpresentation tools für einen Storytelling-Ansatz

Ein Schulungsvideo ist sinnlos, wenn es nicht fesselnd ist. Es sollte dafür sorgen, dass die Lernenden während des gesamten Lernprozesses motiviert bleiben. Nutzen Sie die doppelte Kraft von Video und Erzählung, um Videos ansprechender zu gestalten. Sie können auch Folgendes versuchenpresentation tools für einen Storytelling-Ansatz Zugänglichkeit: Ein Schulungsvideo sollte einen klaren Titel, Untertitel und einen transkribierten Text haben, um die Zugänglichkeit zu erhöhen. Diese Elemente machen die Lernerfahrung auch für Mitarbeiter mit Sprachbarrieren oder Lernschwächen zugänglich

Ein Schulungsvideo sollte einen klaren Titel, Untertitel und einen transkribierten Text haben, um die Zugänglichkeit zu erhöhen. Diese Elemente machen die Lernerfahrung auch für Mitarbeiter mit Sprachbarrieren oder Lernschwächen zugänglich Hohe Audioqualität: Die Tonqualität spielt eine wichtige Rolle für die Gesamtwirksamkeit eines Schulungsvideos. Schlechter Video-Ton, Hintergrundgeräusche und wackelige Aufnahmen können dazu führen, dass Ihr Publikum wegklickt

Die Tonqualität spielt eine wichtige Rolle für die Gesamtwirksamkeit eines Schulungsvideos. Schlechter Video-Ton, Hintergrundgeräusche und wackelige Aufnahmen können dazu führen, dass Ihr Publikum wegklickt Förderung der Lernziele: Das Video sollte den Zuschauern wertvolle Inhalte bieten, die ihnen helfen, ihre Lernziele zu erreichen und die Qualifikationslücke im Unternehmen zu schließen

Rolle der Bildungstechnologie bei der Erstellung von Schulungsvideos

Die Bildungstechnologie hat Schulungsvideos revolutioniert, indem sie Ausbilder und Ersteller in die Lage versetzt, personalisierte Inhalte anzubieten. Moderne Bildungsplattformen umfassen fortschrittliche Tools für die Aufzeichnung hochwertiger Videos und interaktive Elemente wie Quiz und Umfragen.

Lernmanagementsysteme (LMS), ein integraler Bestandteil der Lerntechnologie, ermöglichen es Ihnen, aufwendige pläne für die Mitarbeiterschulung und die Nachverfolgung von Schulungsvideos und anderem Lernmaterial. Sie können auch Ansichten zur Nachverfolgung der Metriken und des Fortschritts jedes einzelnen Mitarbeiters anzeigen.

Typen von Schulungsvideoss

Schauen wir uns die verschiedenen Arten von Schulungsvideos an, die Sie am Arbeitsplatz erstellen können.

Schulungsvideos mit Anleitungen

Ob Produktdemos, Software-Tutorial-Videos oder Anleitungen zur Einhaltung von Vorschriften - all dies kann durch How-to-Videos erledigt werden, in denen Sie den Zuschauern Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Verfügung stellen. Die perfekte Videolänge für Anleitungsvideos für Unternehmen hängt von der Komplexität des Themas ab. In der Regel werden Videos von 3 bis 6 Minuten Länge bevorzugt, bei komplexeren Themen können es aber auch bis zu 20 Minuten sein.

Erklärungsvideos

Der Zweck von Erklär- oder Lehrvideos besteht darin, vertiefte Informationen zu technischen Konzepten oder Prozessen zu vermitteln, z. B. zur internen und externen Kommunikation oder Dokumentation.

Sie können auch ein animiertes Erklärvideo für den Kundensupport und die Schulung verwenden, um Informationen über Produktfeatures oder die Integration der Software in andere Apps zu vermitteln.

Schulungsvideos vor Ort

Diese Videos bieten Schulungen an bestimmten Speicherorten, z. B. in Fabriken. Sie erklären die Verwendung von Geräten, die Einhaltung von Prozessen und die Einhaltung von Vorschriften und Protokollen. Sie können auch Videos für Vor-Ort-Schulungen aufnehmen, um entfernte Mitarbeiter mit dem Büro vertraut zu machen.

Screencast Videos

Sie haben sicher schon einmal die Screencast-Option auf Ihrem Handy- oder Computerbildschirm gesehen. Ein Screencast-Video ist eine Aufnahme Ihres Computer- oder Handybildschirms, die mit einem Audiokommentar versehen ist. Sie können damit Software-Demonstrationen oder pädagogische Inhalte aufzeichnen.

Solche Videos sind eine kostengünstige Möglichkeit, Ihrem Publikum neue Ideen freizugeben oder beizubringen, da sie keine Schulungsvideosoftware erfordern.

Präsentationsschulungsvideos

Schulungsvideos für Präsentationen, oft auch als Präsentationsvideos bezeichnet, enthalten in der Regel einen Sprecher auf einem Bildschirm, der durch ein Konzept führt. Sie werden auch als Talking Head Videos bezeichnet. Diese Videos bieten personalisiertes und interaktives Lernen.

Die Moderatoren verwenden verschiedene Techniken wie Animation, Geschichtenerzählen und Grafiken, um das Interesse des Zuschauers zu wecken und die Informationen effizient zu vermitteln.

Live-Schulungsvideos

Bei Live-Schulungsvideos handelt es sich um moderierte Videos in Echtzeit, so dass die Mitarbeiter aktiv an der Schulung teilnehmen können. Sie enthalten interaktive Elemente wie z. B. Quizfragen und Umfragen. Darüber hinaus ermöglichen sie sofortiges Feedback, Diskussionen und das Lösen von Zweifelsfällen und schaffen so eine immersive Schulungsumgebung. Ein Beispiel: Ein Live-Trainingsvideo ist der beste Weg für software-Schulungen für Mitarbeiter .

Live-Online-Schulungsvideos sind ein spezielles Format, dessen Erstellung normalerweise viel Zeit und Aufwand erfordert. Einmal in Betrieb genommen, sind sie jedoch das effektivste Tool, um effektive Schulungen in einer virtuellen Umgebung durchzuführen.

Schritte zur Erstellung eines Schulungsvideos

Sie kennen jetzt die verschiedenen Formate für Schulungsvideos für Mitarbeiter, aber wie wäre es mit der Erstellung eines solchen?

Zunächst müssen Sie eine benutzerfreundliche und robuste Plattform für die Videoaufzeichnung herunterladen, die über fortschrittliche Features verfügt, z. B. eine Funktion zur sofortigen Bildschirmaufzeichnung, die Möglichkeit, Links in Videos einzubetten, und Videoanalysen.

ClickUp, eine All-in-One-Plattform für die Verwaltung von Arbeitsplätzen, bietet all diese Features und mehr, um wirkungsvolle Online-Schulungsvideos zu erstellen.

Mit ClickUp's Clips können Sie Bildschirmfotos, App-Fenster oder Browser-Registerkarten nahtlos in Aufgaben aufnehmen und freigeben

Mit ClickUp Clips mit ClickUp Clips können Sie interaktive Schulungsvideos von Ihrem Bildschirm aufnehmen und mit nur einem Klick freigeben. Mit diesem Feature wird auch die Kommunikation im Team schneller und effizienter, da Sie Aufgaben aus Clips erstellen können. Mit Clips können Sie Produktdemos aufzeichnen, den Fortschritt von Projekten freigeben und Design-Feedback geben - mit nur einem Klick.

verwenden Sie ClickUp Clips, um interaktive Lernvideos aufzuzeichnen und die Produktivität zu steigern

Das Beste daran? ClickUp Gehirn transkribiert die Clips automatisch, um sofortige Antworten auf Abfragen zu finden und so die Zugänglichkeit von Schulungsvideos für Mitarbeiter zu verbessern.

automatisches Transkribieren von Schulungsvideos mit ClickUp AI

Mit dem richtigen Tool lassen sich etwa 50 % der Hindernisse bei der Erstellung von Schulungsvideos beseitigen. Beim Rest kommt es auf die Details an. Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, die Sie bei der Erstellung von Schulungsvideos unterstützt.

1. Wählen Sie ein Thema aus

Entscheiden Sie sich zunächst für ein geeignetes Thema für das Schulungsvideo. Versuchen Sie, ein oder höchstens zwei Themen in einem Video zu behandeln, um die Übersichtlichkeit und das Konzept zu verbessern.

Doch wie sollten Sie das Thema auswählen? Hier sind ein paar Punkte, die Sie beachten sollten:

Ermitteln Sie Kompetenzlücken oder Schulungsbedarf durch Untersuchungen oder Umfragen

Definieren Sie ein klares Lernergebnis

Behandeln Sie häufig gestellte Fragen oder häufige Fehler am Arbeitsplatz

Sprechen Sie über neue Änderungen im Unternehmen oder Produktaktualisierungen

Sie können damit beginnen, einige Nachforschungen zu erledigen, um etwas über das Einzelziel, seine Zinsen und seine Probleme zu erfahren.

2. Wählen Sie die Art des Schulungsvideos

Sobald Sie das Thema des Schulungsvideos kennen, ist es an der Zeit, das geeignete Format für die Vermittlung Ihrer Botschaft zu wählen.

Instanz, wenn Sie in Ihrem Schulungsvideo ein neues Produkt vorstellen müssen, sind Anleitungsvideos effektiver. Und wenn das Thema eine aktive Beteiligung der Mitarbeiter erfordert, sollten Sie Live-Videos in Betracht ziehen.

3. Schreiben des Drehbuchs

Wenn Sie direkt mit der Videoproduktion beginnen, ohne ein definiertes Skript zu haben, führt dies zu einem unübersichtlichen Schulungsvideo. Vermeiden Sie dies, indem Sie ein prägnantes Skript erstellen, das die Schlüsselinformationen des Videoinhalts vermittelt und für den richtigen Flow sorgt. Ein hervorragendes Skript für professionelle Schulungsvideos besteht aus drei Kernelementen: dem Aufhänger, der Übersicht über den Inhalt und dem CTA.

Der Aufhänger ist der wichtigste Teil des Videos, da er die Aufmerksamkeit des Zuschauers erregt und das Interesse am Thema weckt. Ohne einen starken Aufhänger könnte Ihr Publikum Ihr Video auf den ersten Blick überspringen.

Dann kommt die Idee, über die Sie in Ihrem Video sprechen wollen. Es ist wichtig, das Thema in kleinere Abschnitte zu unterteilen und dabei eine einfache Sprache zu verwenden, damit die Zuschauer das Thema verstehen. Sie können auch visuelle Elemente wie Animationen oder Folien einfügen, um Schlüsselpunkte visuell zu verstärken.

Der letzte Teil, ein Aufruf zum Handeln (CTA), fordert die Zuschauer zum Handeln auf.

Sie können verwenden ClickUp Dokumente um das Skript zu schreiben und ClickUp Whiteboard um den Inhalt zu visualisieren, einschließlich der Schritte, Übergänge und visuellen Elemente im Video.

verwenden Sie ClickUp AI, um effektive Skripte für Trainingsvideos in ClickUp Docs zu schreiben

4. Aufzeichnung des Schulungsvideos

Hier wird das Video-Skript zum Leben erweckt. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Umgebung für die Aufnahme eingestellt haben. Idealerweise sollten Sie sich in einer ruhigen und ablenkungsfreien Umgebung befinden, um ein effektives Video zu erstellen.

Wenn Sie zum ersten Mal ein Schulungsvideo aufnehmen, sollten Sie ein kurzes Testvideo von bis zu einer Minute Länge erstellen, um sich mit den Features vertraut zu machen, das Setup zu überprüfen und den Ton anzugeben.

Um mit ClickUp Clips aufzunehmen, klicken Sie im ClickUp Dashboard im linken Menü auf Clips und wählen Sie "Einen Clip aufnehmen".

mit ClickUp Clips in wenigen einfachen Schritten Schulungsvideos aufzeichnen

5. Transkribieren Sie das Video mit KI

Videotranskriptionen machen Schulungsvideos benutzerfreundlicher, da die Betrachter schnell Antworten auf bestimmte Abfragen finden können. Sie müssen dafür aber nicht null Aufwand betreiben. ClickUp Brain transkribiert alle Clips automatisch. Es fügt auch Zeitstempel und Ausschnitte hinzu, damit die Zuschauer zurückgehen können, um sich bestimmte Schritte oder Konzepte anzusehen.

6. Video-Bearbeitung

Nach der Produktion ist es Zeit für den letzten Schliff. Die Bearbeitung Ihrer Videos zur Mitarbeiterschulung, um unnötige Teile herauszuschneiden und visuelle Elemente hinzuzufügen, hilft Ihnen, großartige Schulungsvideos zu erstellen.

Mit Schulungsvideos das Publikum ansprechen

Es reicht nicht aus, einfach nur Schulungsvideos zu erstellen - Sie müssen sie ansprechender gestalten, damit sie den Lernzweck erfüllen.

Befolgen Sie diese fünf einfachen Tipps für die Erstellung effektiver Schulungsvideos:

Visuelle Elemente verwenden: Fügen Sie visuelle Elemente wie Animationen und Grafiken, Infografiken, Flussdiagramme, Storyboards und schmutzige kurze Clips hinzu, um professionell wirkende Videos zu erstellen

Fügen Sie visuelle Elemente wie Animationen und Grafiken, Infografiken, Flussdiagramme, Storyboards und schmutzige kurze Clips hinzu, um professionell wirkende Videos zu erstellen Vermenschlichen Sie das Video: Erstellen Sie personalisierte und interaktive Schulungsvideos, indem Sie Ihr Video während der Aufnahme auf dem Bildschirm einblenden

Erstellen Sie personalisierte und interaktive Schulungsvideos, indem Sie Ihr Video während der Aufnahme auf dem Bildschirm einblenden Fügen Sie einen starken Aufhänger hinzu: Beginnen Sie mit einem starken Aufhänger, um das Interesse des Zuschauers zu wecken. Sie können eine Anekdote oder eine Statistik freigeben, mit einer Problemstellung beginnen oder in Video-Tutorials eine Frage stellen

Beginnen Sie mit einem starken Aufhänger, um das Interesse des Zuschauers zu wecken. Sie können eine Anekdote oder eine Statistik freigeben, mit einer Problemstellung beginnen oder in Video-Tutorials eine Frage stellen Hinzufügen von Aufforderungen zum Handeln (CTAs): Fügen Sie CTAs ein, um ansprechende Videos zu erstellen. Gelöschte CTAs überbrücken die Lücke zwischen Konsum und Handlung. Einige Beispiele für effektive CTAs sind: eine kurze Übung oder ein Quiz abschließen, zusätzliche Lernressourcen oder Schulungsmaterialien durchgehen, eine Feedback-Umfrage abschließen, ein weiteres Schulungsvideo ansehen oder Feedback geben

Fügen Sie CTAs ein, um ansprechende Videos zu erstellen. Gelöschte CTAs überbrücken die Lücke zwischen Konsum und Handlung. Einige Beispiele für effektive CTAs sind: eine kurze Übung oder ein Quiz abschließen, zusätzliche Lernressourcen oder Schulungsmaterialien durchgehen, eine Feedback-Umfrage abschließen, ein weiteres Schulungsvideo ansehen oder Feedback geben Verwenden Sie einen einheitlichen Stil: Achten Sie auf einen einheitlichen Stil und ein einheitliches Format im gesamten Video, um ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten. Außerdem werden dadurch Ablenkungen reduziert, und die Betrachter können leichter durch das Video navigieren, um relevante Informationen zu finden. Ein einheitlicher Stil macht Videos sogar leichter zugänglich

Achten Sie auf einen einheitlichen Stil und ein einheitliches Format im gesamten Video, um ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten. Außerdem werden dadurch Ablenkungen reduziert, und die Betrachter können leichter durch das Video navigieren, um relevante Informationen zu finden. Ein einheitlicher Stil macht Videos sogar leichter zugänglich Anpassen und verbessern: Sammeln und analysieren Sie Feedback zu Schulungsvideos, um sie zu verbessern. Versuchen Sievorlagen aus dem Unterricht um Verbesserungsbereiche zu identifizieren

Verwenden Sie ClickUp, um effektive Schulungsvideos zu erstellen

Die Erstellung ansprechender Schulungsvideos erfordert viel Aufwand und Ressourcen. Um interaktive Videos zu erstellen, müssen Sie ein Gleichgewicht zwischen informativen Inhalten, dem richtigen Format und relevanten visuellen Tools finden. ClickUp Clips machen den gesamten Prozess für Sie reibungslos. Sie können Videoclips aufnehmen, bearbeiten und sofort für Ihr Team freigeben, um detaillierte Anweisungen für Aufgaben, Projektaktualisierungen oder andere Informationen bereitzustellen. Registrieren Sie sich bei ClickUp kostenlos, um hochwertige Videos für eine effektive Kommunikation aufzunehmen und freizugeben!