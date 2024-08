Wir haben die 10 besten Video-Tutorials im Jahr 2024 getestet

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sitzen in einem Business Meeting und Ihr Vorgesetzter erklärt Ihnen anhand eines langen Textdokuments, wie Sie ein neues Software-Tool verwenden sollen. Sie haben Mühe zu verstehen, wie das Tool funktioniert, und Sie sind sicher, dass Sie sich nicht einmal an die Hälfte der Anweisungen Ihres Vorgesetzten erinnern werden.

Ersetzen Sie nun dieses lange Dokument durch ein Video-Tutorial, das die Features und Funktionen der Software visuell veranschaulicht. Innerhalb weniger Minuten ist das Team mit dem Aussehen und der Funktionsweise des Tools vertraut, weiß, wie es zu verwenden ist, und kann sich das Video beliebig oft von seinem eigenen System aus ansehen.

Das ist die Effizienz, die eine Video-Tutorial-Software bietet.

A berichterstattung von Vidico zeigt, dass 75 % der Menschen Videos gegenüber Texten bevorzugen, um etwas über ein neues Thema zu lernen. Dies liegt daran, dass die Menschen dazu neigen, 95 % der Informationen, die durch ein Video vermittelt werden, zu behalten.

Mit den richtigen Tools ist es möglich, qualitativ hochwertige Video-Tutorials zu erstellen, die auf spezifische Schulungsziele ausgerichtet sind und verschiedene Zielgruppen erreichen. Aus diesem Grund haben das Forschungsteam von ClickUp und ich mit einer Reihe von Tools für Videoaufnahmen und Tutorials experimentiert.

Auf der Grundlage dieser Untersuchungen habe ich eine Liste der 10 besten Software-Tools für Video-Tutorials zusammengestellt, mit denen sich ansprechende Lernerfahrungen im Video-Format erstellen lassen.

Worauf sollten Sie bei der Software für Lernvideos achten?

Bevor wir beginnen, lassen Sie uns die wichtigsten Features besprechen, auf die Sie bei einer guten Video-Tutorial-Software achten sollten.

Aufnahmefunktionen: Suchen Sie nach einer Software, die robuste Aufnahmeoptionen bietet, einschließlich Bildschirmaufnahme, Webcam-Aufnahme und Audioaufnahme, sowie die Möglichkeit, mehrere Quellen gleichzeitig aufzunehmen

Suchen Sie nach einer Software, die robuste Aufnahmeoptionen bietet, einschließlich Bildschirmaufnahme, Webcam-Aufnahme und Audioaufnahme, sowie die Möglichkeit, mehrere Quellen gleichzeitig aufzunehmen Bearbeitungstools: Umfassende Features zur Bearbeitung wie Schneiden, Trimmen, Hinzufügen von Übergängen, Anmerkungen und Einblendungen helfen bei der Erstellung ausgefeilter und professioneller Tutorials

Umfassende Features zur Bearbeitung wie Schneiden, Trimmen, Hinzufügen von Übergängen, Anmerkungen und Einblendungen helfen bei der Erstellung ausgefeilter und professioneller Tutorials Zugänglichkeitsfunktionen: Features wie geschlossene Untertitel, Untertitel und Text-to-Speech können Ihre Video-Tutorials inklusiver machen

Features wie geschlossene Untertitel, Untertitel und Text-to-Speech können Ihre Video-Tutorials inklusiver machen Analyse und Berichterstellung: Eingebaute Analysefunktionen wie die Dauer der Ansicht, die Abschlussraten und das Engagement geben Aufschluss darüber, wie die Zuschauer mit Ihren Tutorials interagieren

Eingebaute Analysefunktionen wie die Dauer der Ansicht, die Abschlussraten und das Engagement geben Aufschluss darüber, wie die Zuschauer mit Ihren Tutorials interagieren Interaktive Elemente: Features wie Quiz, Umfragen und anklickbare Links können die Zuschauer fesseln und das Lernen verstärken

Features wie Quiz, Umfragen und anklickbare Links können die Zuschauer fesseln und das Lernen verstärken Ausgabequalität: Achten Sie auf Software, die eine hochauflösende HD- oder 4K-Videoausgabe unterstützt, um sicherzustellen, dass Ihre Videos auf allen Geräten professionell aussehen

Achten Sie auf Software, die eine hochauflösende HD- oder 4K-Videoausgabe unterstützt, um sicherzustellen, dass Ihre Videos auf allen Geräten professionell aussehen Cloud-Speicher und Freigabeoptionen: Mit einem Cloud-Speicher können Sie Ihre Projekte speichern und von überall aus darauf zugreifen. Die Freigabeoptionen sollten vielseitig sein und es Ihnen ermöglichen, Ihre Tutorials über Links, Einbettungen oder direkte Uploads auf Videoplattformen zu verteilen

Mit einem Cloud-Speicher können Sie Ihre Projekte speichern und von überall aus darauf zugreifen. Die Freigabeoptionen sollten vielseitig sein und es Ihnen ermöglichen, Ihre Tutorials über Links, Einbettungen oder direkte Uploads auf Videoplattformen zu verteilen Integration mit anderen Tools: Die Software zur Erstellung von Tutorials sollte sich nahtlos in andere von Ihnen verwendete Tools integrieren lassen, z. B. in Learning Management Systeme (LMS), Cloud-Speicherdienste und Plattformen für die Zusammenarbeit

Die Software zur Erstellung von Tutorials sollte sich nahtlos in andere von Ihnen verwendete Tools integrieren lassen, z. B. in Learning Management Systeme (LMS), Cloud-Speicherdienste und Plattformen für die Zusammenarbeit Anpassbare Vorlagen: Vorgefertigte Vorlagen können Zeit sparen und die Konsistenz Ihrer Videos gewährleisten. Sie ermöglichen es Ihnen, das Erscheinungsbild Ihrer Tutorials an Ihre Marke und Ihre Schulungsziele anzupassen

Vorgefertigte Vorlagen können Zeit sparen und die Konsistenz Ihrer Videos gewährleisten. Sie ermöglichen es Ihnen, das Erscheinungsbild Ihrer Tutorials an Ihre Marke und Ihre Schulungsziele anzupassen Benutzerfreundlichkeit: Die Software für Video-Tutorials sollte über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügen, die es den Benutzern ermöglicht, Videos ohne umfassende technische Kenntnisse zu erstellen und zu bearbeiten

Die 10 besten Video-Tutorials im Jahr 2024

Hier ist meine umfassende Bewertung und Analyse der 10 besten Tools, die ich untersucht habe:

1. ClickUp: Am besten geeignet für die Transkription von Tutorial-Videos

Für die Aufnahme und Transkription von Videos, ClickUp ist meine erste Wahl. ClickUp Clips revolutioniert die Kommunikation im Team, indem es die sofortige Erstellung von Videos ermöglicht. Anstelle von zeitaufwändigem Textaustausch können Benutzer schnell Lehrvideos aufzeichnen und freigeben. Dies vereinfacht den Erstellungsprozess und sorgt für Klarheit und Effizienz.

Mit ClickUp Clips können Sie ganz einfach Video-Tutorials aufzeichnen und an einem Ort verwalten und freigeben

Es auch:

Eliminiert langwierige Kommentar-Threads , erleichtert eine schnellere Entscheidungsfindung und reduziert Missverständnisse

, erleichtert eine schnellere Entscheidungsfindung und reduziert Missverständnisse Nahtlos integrierbar in Ihren Workflow

in Ihren Workflow bietet vielseitige Freigabeoptionen , einschließlich öffentlicher Links und herunterladbarer Videos

, einschließlich öffentlicher Links und herunterladbarer Videos Bietetkostenlose Bildschirmaufzeichnung ohne Wasserzeichen mit einer integriertenbildschirmaufzeichnung Chrome-Erweiterung, Verbesserung der Videoqualität

Ermöglicht benutzer, sich selbst aufzunehmen mit der Kamera aufzeichnen, während sie ihren Bildschirm freigeben

Um die Produktivität weiter zu steigern, ClickUp Gehirn , ein KI-Assistent, transkribiert Clips automatisch und macht sie durchsuchbar und gemeinsam nutzbar.

Optimieren Sie Ihre Video-Transkription mit ClickUp Brain

ClickUp Brain vereinigt Aufgaben, Dokumente, Teammitglieder und Wissen in einer einzigen, KI-gestützten Plattform.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Nahtlose Integration: Arbeitet nahtlos mit ClickUp Clips für effizientes Video-Management

Arbeitet nahtlos mit ClickUp Clips für effizientes Video-Management KI-unterstützte Transkription ***Transkribiert Video-Inhalte automatisch für eine einfache Suche und Referenz

Intelligente Suche: Gibt Antworten auf Fragen und liefert relevante Informationen aus Video-Transkripten

Gibt Antworten auf Fragen und liefert relevante Informationen aus Video-Transkripten Zugänglichkeit von Wissen: Generiert verborgene wertvolle Erkenntnisse, die aus den Video-Inhalten für das gesamte Unternehmen extrahiert werden

ClickUp beste Features

Verbesserung der Zugänglichkeit von Inhalten: Nahtlose Integration vonClickUp Dokumente um relevante Schulungsmaterialien neben Video-Walkthroughs einzubetten

Nahtlose Integration vonClickUp Dokumente um relevante Schulungsmaterialien neben Video-Walkthroughs einzubetten Streamline-Projekt-Workflows: Visualisierung von Videoaufnahmen und Transkriptionen innerhalb vonClickUp Aufgaben für eine klare Kommunikation vor Beginn der Aufgabe

Visualisierung von Videoaufnahmen und Transkriptionen innerhalb vonClickUp Aufgaben für eine klare Kommunikation vor Beginn der Aufgabe Förderung der Zusammenarbeit: Clips freigeben aufClickUp Whiteboards um Brainstorming-Sitzungen mit visuellen Hilfsmitteln zu bereichern

Clips freigeben aufClickUp Whiteboards um Brainstorming-Sitzungen mit visuellen Hilfsmitteln zu bereichern Zentralisierung der Videoverwaltung: Nutzen Sie ClickUp als zentralen hub für die Organisation und den Zugriff auf Lernvideos

Nutzen Sie ClickUp als zentralen hub für die Organisation und den Zugriff auf Lernvideos Reichweitenerweiterung: Teilen Sie Videoaufnahmen mit einem breiten Publikum durch 1000+ClickUp-Integrationen ClickUp Beschränkungen

Einige Benutzer berichten über eine steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Benutzer pro Monat

: $7/Benutzer pro Monat Business : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied und Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

_Auch gelesen: Wie dreht man ein Video für die Ausbildung bei der Arbeit?

2. DemoBuilder: Am besten geeignet für die Animation virtueller Zeichen

über Demo Builder Mit Demo Builder können Sie dynamische Softwarepräsentationen, ansprechende Tutorials und umfassende Anleitungen erstellen

Er unterstützt über 30 Sprachen mit automatischer Übersetzung, so dass Sie Ihre Demo in Ihrer Muttersprache erstellen und mühelos ein größeres Publikum erreichen können. Die Plattform bietet Text-zu-Audio-Technologie mit KI-Stimmen, die Ihren Text in professioneller Qualität vertonen.

Sie können Ihr Video, Ihren Ordner oder Ihren Workspace ganz einfach freigeben oder als MP4-Datei, AVI oder HTML5 exportieren, so dass es leicht geteilt und zugänglich gemacht werden kann.

DemoBuilder beste Features

Nutzen Sie 3D-Effekte und Animationen, um Ihre Demos zum Leben zu erwecken und sie visuell ansprechend und dynamisch zu gestalten

Integrieren Sie anpassbare Avatare, die den Betrachter durch Ihre Demonstrationen führen und Ihren Inhalten eine persönliche Note verleihen

Erklären Sie komplexe Prozesse mit Hilfe von Sprachkommentaren und bieten Sie Ihren Zuschauern zusätzlichen Kontext

DemoBuilder Limitierungen

Die Software erfordert möglicherweise einen leistungsstarken Computer, um reibungslos zu funktionieren, insbesondere bei komplexen Animationen und 3D-Effekten

Einige Benutzer finden die benutzerdefinierten Optionen limitiert, insbesondere im Vergleich zu anderen fortgeschrittenen Video Editors

DemoBuilder Preise

Free

Standby: $9/Monat

$9/Monat Ersteller: $19/Monat

DemoBuilder Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht verfügbar

Auch gelesen: Wie man ein Video per E-Mail versendet

3. Snagit: Das Beste für Video-Kommentare

über Snagit Snagit ist eine vielseitige Software für die Aufnahme von Bildschirminhalten und Videos. Sie wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, professionelle Videos in hoher Qualität zu erstellen. Ob Sie nun einen Screenshot machen, einen Screencast aufnehmen oder einem Bild Anmerkungen hinzufügen möchten, Snagit bietet verschiedene Tools, um diese Aufgaben zu erfüllen.

Es bietet Features wie Scrolling Capture, Videoaufnahme und Bildbearbeitung, mit denen Sie ausgefeilte visuelle Darstellungen für verschiedene Anwendungen erstellen können, darunter Tutorials, Präsentationen und Dokumentationen.

Snagit beste Features

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, um schnell einheitliches und professionelles Bildmaterial zu erstellen

Erfassen Sie ganze Webseiten oder lange Dokumente, die über die Sichtbarkeit des Bildschirms hinausgehen

Extrahieren Sie Text aus Bildschirm-Captures und fügen Sie ihn in andere Dokumente ein, um sie zu bearbeiten und freizugeben

Erstellen Sie animierte GIFs aus Bildschirmaufnahmen für schnelle und ansprechende visuelle Inhalte

Beschränkungen von Snagit

Snagit bietet zwar eine Reihe von robusten Features, aber die Kosten können für Einzelpersonen oder kleine Teams mit begrenztem Budget ein Problem darstellen

Bei einigen Benutzern können Probleme mit der Leistung auftreten, insbesondere bei der Arbeit mit großen Dateien oder umfangreichen Aufgaben der Videobearbeitung

Snagit Preise

Bildung 37,99 $/Benutzer, einmalige Abrechnung für kleine Teams 33,19 $/Benutzer, einmalige Abrechnung für Geschäfte

Teams und Business 39 $/Benutzer für einzelne Benutzer 62,99 €/Benutzer, einmalige Abrechnung für kleine Teams 55,35 $/Benutzer, einmalige Abrechnung für Geschäfte

Behörden 53,99 $/Benutzer, einmalige Abrechnung für kleine Teams 47,58 $/Benutzer, einmalige Abrechnung für Geschäfte



Snagit-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (4500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (450+ Bewertungen)

Auch gelesen: 10 benutzerfreundliche Video-Schulungssoftware für Ausbildung, Fortbildung und Umschulung

4. Rückblende: Das Beste zum sofortigen Freigeben im Web

über Flashback-Rekorder FlashBack Recorder ist ein All-in-One-Tool für Bildschirmaufnahmen, mit dem sich Bildschirmaktivitäten effizient aufzeichnen und bearbeiten lassen. Es ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von Bildschirminhalten per Webcam und Audio und ist damit ideal für die Erstellung von Tutorials, Demos, Präsentationen und Videoanrufen

Features wie Anmerkungen, Zoom- und Schwenkeffekte verbessern die Aufnahmen. Die Software bietet auch Bearbeitungsmöglichkeiten, einschließlich Trimmen, Schneiden, Zusammenführen von Clips, Hinzufügen von Text und Bildern und Anpassen der Audiopegel.

Mit Support für verschiedene Exportformate und Freigabeoptionen ist FlashBack Recorder eine vielseitige Softwarelösung für Video-Tutorials für unterschiedliche Anforderungen.

Flashback beste Features

Einbindung von Elementen wie anklickbaren Hotspots und Quizfragen, um die Zuschauer zu fesseln und eine dynamische Lernerfahrung zu bieten

Geben Sie Ihre Tutorial-Videos über die integrierten Optionen zum Hochladen auf Plattformen wie YouTube, Vimeo oder direkt auf soziale Medien frei, um die Verteilung zu optimieren

Nutzen Sie das Text-to-Speech Feature, um Voiceover aus Text zu generieren, und fügen Sie Ihren Videos einen Kommentar hinzu, ohne Ihre Stimme aufzunehmen

Exportieren Sie Ihre Videos in verschiedenen Formaten, darunter MP4, AVI und WMV, um sie einfach freizugeben und zu verteilen

Flashback Beschränkungen

Einige fortgeschrittene Features zur Bearbeitung von Videos sind im Vergleich zu speziellerer Software limitiert

Flashback Preise

Flashback Express :Free Forever

:Free Forever Flashback Pro : $49 für eine lebenslange Lizenz

: $49 für eine lebenslange Lizenz Flashback Pro + Video Konverter: $68 für eine lebenslange Lizenz

Flashback Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

Auch gelesen: die 10 besten Screen Recorder Chrome Erweiterungen in 2024

5. Loom: Das Beste für schnelles Aufnehmen und Freigeben

über Loom Loom ist eine beliebte Video- und Messaging-Plattform, die die Kommunikation und Zusammenarbeit vereinfacht. Die intuitive Benutzeroberfläche der Plattform und die nahtlose Integration mit verschiedenen Tools rationalisieren den Prozess der Erstellung von Videos.

Ein herausragendes Feature ist Looms Fähigkeit, das Video direkt aus dem generierten Transkript zu bearbeiten, was Zeit und Aufwand spart

Loom beste Features

Erfassen Sie Videos in HD-Qualität, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte klar und professionell aussehen

Fügen Sie interaktive Schaltflächen zu Ihren Videos hinzu, um die Beteiligung der Zuschauer zu fördern und sie zu direkten Aktionen zu bewegen

Nehmen Sie von Ihrem Desktop und Ihren mobilen Geräten aus auf, um maximale Flexibilität und Bequemlichkeit zu gewährleisten

Loom Limitierungen

Gelegentlich können Videos in der Verarbeitungsphase stecken bleiben, was die Fortsetzung erschwert

Free-Benutzer haben ein Limit für Speicher und Video-Verlauf, was für Benutzer mit umfangreichem Aufnahmebedarf einschränkend sein kann

Loom Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Business : $12.50/Monat (jährlich abgerechnet)

: $12.50/Monat (jährlich abgerechnet) Unternehmen : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Loom KI: Hinzufügen zu Ihrem Plan für $4 pro Ersteller pro Monat

Loom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

_Auch gelesen: 10 beste Bildschirmfreigabe-Software für Remote Meetings im Jahr 2024

6. ScreenFlow: Am besten für die gleichzeitige Aufnahme von Bildschirm, Kamera und Mikrofon

über Telestream ScreenFlow, ein Tool zur Videobearbeitung und Bildschirmaufzeichnung, kann mehrere Bildschirme gleichzeitig aufnehmen. Es bietet außerdem Flexibilität bei der Aufnahme komplexer Demonstrationen oder Tutorials.

ScreenFlow enthält eine umfassende integrierte Medienbibliothek mit über 500.000 Bildern, Audiospuren und Videoclips. Mit dieser umfangreichen Sammlung können Sie Ihre Projekte mit hochwertigen Inhalten anreichern, ohne dass Sie auf externe Medienquellen zurückgreifen müssen.

ScreenFlow beste Features

Gleichzeitige Aufnahme von Bildschirmaktivitäten, Webcam-Aufnahmen und Mikrofon-Audio zur Erstellung dynamischer und ansprechender Video-Inhalte

Erfassen Sie Videos in hoher Auflösung bis zu 4K, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte scharf und detailliert sind

Fügen Sie animierte Texte, Grafiken und Formen zu Ihren Videos hinzu, um sie visuell ansprechender und informativer zu gestalten

Wenden Sie Zoom- und Schwenkeffekte an, um die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche Ihres Videos zu lenken und das Erlebnis für den Betrachter zu verbessern

ScreenFlow Beschränkungen

Häufige Aktualisierungen können für Benutzer manchmal lästig sein

Benutzer müssen für die Bibliothek bezahlen, um sie nutzen zu können

ScreenFlow Preise

Standardlizenz : $169 für eine einmalige Lizenz

: $169 für eine einmalige Lizenz ScreenFlow Super Pak : $248 für eine einmalige Lizenz

: $248 für eine einmalige Lizenz ScreenFlow Super Pak +: $287 für eine einmalige Lizenz

ScreenFlow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (50+ Bewertungen)

: 4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Hippo Video: Am besten für Video Flows im Vertrieb

über Nilpferd Video Hippo Video ist eine KI-gesteuerte Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Videos in professioneller Qualität zu erstellen. Zu den umfassenden Features gehören Text-zu-Video-Konvertierung, KI-Avatare, interaktive Videoelemente, Bildschirm- und Webcam-Aufnahmen und ein vielseitiges Video-SDK.

Die Integration der Plattform in führende Marketingplattformen vereinfacht die Erstellung, Verteilung und Analyse von Videos. Dies macht sie zu einer leistungsstarken Ressource für Geschäfte, die die Kundenbindung und das Wachstum fördern wollen.

Die besten Features von Hippo Video

Entwerfen Sie gebrandete Landing Pages für Ihre Videos für eine schicke, professionelle Präsentation, die hilft, Leads zu gewinnen

Automatisieren Sie Videonachrichten und Nachfassaktionen in Ihrem CRM, um Ihren Verkaufsprozess zu erleichtern und eine rechtzeitige und konsistente Kontaktaufnahme zu gewährleisten

Verfolgen Sie detaillierte Metriken zur Videobeteiligung, wie z. B. die Anzahl der Ansichten, die Verweildauer und die Interaktionen, um die Effektivität Ihrer Videoinhalte zu messen und Ihre Strategie zu verfeinern

Integration mit CRM-Systemen wie Salesforce, HubSpot und Zoho zur Verbesserung Ihrer Vertriebs- und Marketing-Workflows

Hippo Video Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann schwierig zu navigieren sein, da Benutzer sie als klobig und unintuitiv empfinden

Einige Benutzer haben über Probleme wie Abstürze, Verzögerungen und langsame Ladezeiten berichtet, die das Gesamterlebnis beeinträchtigen

Preise für Hippo Video

free Forever : kostenlos

kostenlos Basic Plan : $30/Benutzer pro Monat

: $30/Benutzer pro Monat Professioneller Plan : $75/Benutzer pro Monat

: $75/Benutzer pro Monat Enterprise-Plan: $80/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Hippo Video Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (700+ Bewertungen)

: 4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

_Auch gelesen: die 10 besten Kundenschulungsprogramme im Jahr 2024

8. Free Cam: Beste einfache Schnittstelle für Videoaufnahmen

über Free Cam Free Cam ist ein intuitives Tool für die Bildschirmaufnahme und Videobearbeitung, mit dem Sie ganz einfach Screencasts erstellen, bestimmte Bereiche oder den gesamten Bildschirminhalt erfassen und Audiokommentare aufnehmen können.

Es bietet grundlegende Bearbeitungsfunktionen wie Trimmen und Schneiden, um Ihre Videos einfach zu verfeinern. Außerdem können Sie in der kostenlosen Version ihre Videos von Free Cam direkt auf YouTube hochladen, ohne Wasserzeichen oder zeitliche Einschränkungen.

Die besten Features von Free Cam

Gleichzeitige Aufnahme von Systemaudio und Mikrofoneingang und Anwendung von Features zur Rauschunterdrückung und Audioverbesserung für klare Tonqualität

Einfaches Hochladen Ihrer Videos auf Plattformen wie YouTube oder Speichern in verschiedenen Formaten, um das Freigeben zu vereinfachen

Exportieren Sie Videos in gängigen Formaten wie MP4 und WMV

Free Cam Limits

Die Software unterstützt das WMV Format für Exporte, was für manche Benutzer nicht ideal ist

Free Cam Preise

Free

Pro Version: $227/Jahr

Free Cam Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Auch gelesen: Top 10 Transkriptionssoftware-Lösungen im Jahr 2024

9. Icecream Screen Recorder: Das Beste für die sofortige Bearbeitung

über Icecream Bildschirm-Rekorder Icecream Screen Recorder ist ein vielseitiges, plattformübergreifendes Screen-Recording-Tool für Windows-, Mac- und Android-Geräte, mit dem Sie Ihren gesamten Bildschirm aufzeichnen oder bestimmte Bereiche auswählen und Webcam-Filmmaterial und System-Audio in die Aufnahmen einbinden können.

Die Anmerkungsfeatures der Software ermöglichen weitere benutzerdefinierte Anpassungen und Erklärungen während der Screencasts. Während die kostenlose Version grundlegende Aufnahmefunktionen bietet, können Benutzer auf die Pro Version upgraden, um zusätzliche Features wie Videobearbeitung, Zeitplanung und Wasserzeichenentfernung zu erhalten.

Die besten Features von Icecream Screen Recorder

Wählen Sie zwischen Vollbild, benutzerdefiniertem Bereich oder fensterspezifischer Aufzeichnung, um präzise und maßgeschneiderte Videoaufnahmen zu ermöglichen

Richten Sie automatische Aufnahmesitzungen zu bestimmten Zeiten ein - ideal für die Erfassung von Ereignissen oder Aufgaben ohne manuelles Eingreifen

Speichern Sie Aufnahmen in verschiedenen Formaten, darunter MP4, AVI und MKV, um unterschiedlichen Anforderungen und Vorlieben gerecht zu werden

Icecream Screen Recorder Einschränkungen

Der Ton kann bei der Bearbeitung von Videos verzerrt werden

Die kostenlose Version von Icecream Screen Recorder enthält ein Wasserzeichen auf Videos, das nur mit der Pro-Version entfernt werden kann

Icecream Screen Recorder Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Ein-Jahres-Lizenz : $29.95 (jährlich abgerechnet)

: $29.95 (jährlich abgerechnet) Lebenslange Lizenz : $79.93 für einen einmaligen Kauf

: $79.93 für einen einmaligen Kauf Video Pro-Paket: $217 für einen einmaligen Kauf

Icecream Screen Recorder Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.0/5 (30+ Bewertungen)

10. Filmora: Beste KI Features

über Filmora Filmora von Wondershare ist ein benutzerfreundliches Tool zur Videobearbeitung für Anfänger und erfahrene Editoren. Zu seinen herausragenden Features gehören KI-gestützte Tools wie AI Object Remover, AI Text-Based Editing, AI Music Generator und AI Text-to-Video, die den Bearbeitungsprozess rationalisieren.

Filmoras umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen und Effekten beschleunigt die Erstellung von Videos, während die plattformübergreifende Kompatibilität eine nahtlose Bearbeitung, Speicherung und das Freigeben auf verschiedenen Geräten gewährleistet. Die zusätzlichen Funktionen für Text-zu-Sprache und Sprache-zu-Text erweitern die Möglichkeiten der Software und machen sie zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Video-Projekte.

Filmora beste Features

Erfassen Sie Ihren Computerbildschirm für Tutorials, Spiele oder Präsentationen

Anpassen von Farben, Weißabgleich und Kontrast für professionell wirkende Videos

Exportieren Sie Videos in verschiedenen Formaten und Auflösungen für unterschiedliche Plattformen

Filmora Beschränkungen

Einige Benutzer finden das Preismodell verwirrend, da es mehrere Abonnement-Optionen gibt, von denen jede einen anderen Satz an Features bietet

Es gibt nur sehr wenige Features für die Audiobearbeitung

Filmora Preise

Plattformübergreifender monatlicher Plan: $9,99/Monat

$9,99/Monat Plattformübergreifender jährlicher Plan: $29,99/Jahr

$29,99/Jahr Dauerhafter Plan: Einmalige Zahlung von 49,99 $ (nur unter Windows verfügbar)

Filmora Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (300+ Bewertungen)

: 4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (650+ Kritiken)

Erstellen Sie noch heute hochqualitative Video-Tutorials mit ClickUp

Die richtige Software für Video-Tutorials ist entscheidend für die Vermittlung von präzisen und effektiven Informationen. Ein gut gewähltes tool erleichtert die Erstellung, Bearbeitung und Integration von Videos mit anderen Ressourcen und macht es einfach und effektiv, komplexe Konzepte zu vermitteln und die Lernergebnisse zu verbessern.

Ich habe festgestellt, dass ClickUp sich in diesem Bereich durch eine Reihe hervorragender Features auszeichnet. Mit diesen Features können Sie relevante Schulungsmaterialien in Ihre Videos einbetten, eine klare Projektkommunikation aufrechterhalten und wertvolle Erkenntnisse gewinnen.

Über die reine Aufnahme und Bearbeitung hinaus steigert ClickUp mit seinen KI-gestützten Tools die Produktivität und verwandelt alltägliche Aufgaben in wirkungsvolle Erlebnisse.

Mit seinen vielseitigen Features und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist ClickUp eine ausgezeichnete Wahl für die Erstellung hochwertiger Tutorial-Videos.

Anmeldung bei ClickUp und verbessern Sie Ihr Video-Tutorial-Erlebnis!