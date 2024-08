Senden eines Videos per E-Mail

Sie haben es eilig. Sie haben die letzten Bearbeitungen an Ihrem Video vorgenommen und sind bereit, es per E-Mail an Ihr Team zu senden. Doch sobald Sie auf "Senden" klicken, erscheint eine Fehlermeldung.

"Die Größe der Datei ist zu groß". Kommt Ihnen das bekannt vor?

Mit einem Konto für Videos, das mehr als 80% des gesamten Internetverkehrs in der Welt, ist es verwirrend, dass E-Mails immer noch eine unangemessene Obergrenze für die Dateigröße haben. Es ist heute einfacher denn je, Videos zu erstellen, aber sie zu versenden... Gar nicht so einfach, oder? Es muss eine intelligentere Lösung geben!

Videos werden an Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt aus so vielen Gründen eingesetzt: Mitarbeiterschulungen, Produktdemos oder Tutorials, Aufzeichnungen von Meetings, Präsentationen, und outreach tool für Vermarkter iT-Support - die Liste lässt sich fortsetzen.

Die Unmöglichkeit, Videos an E-Mails anzuhängen, kann ein Ärgernis sein. Aber hier ist der Haken: Sie können große Videodateien nur dann per E-Mail versenden, wenn Sie wissen, wie.

Herausforderungen beim Versenden von Videos per E-Mail

Die Qualität von Videos und bildschirmaufnahmen werden von Jahr zu Jahr besser, und ihre Größe nimmt folglich zu. Ein Video zu erstellen ist eine Sache, aber es nicht senden zu können, kann frustrierend sein.

die Frage "Warum kann ich ein Video nicht per E-Mail verschicken?" kann sehr ärgerlich sein, vor allem wenn man es eilig hat. Das größte Problem ist das Limit für die Größe des Anhangs, das die verschiedenen E-Mail-Plattformen vorgeben. Bei Gmail und Yahoo Mail ist sie auf 25 MB eingestellt. Das zulässige Limit für Microsoft Outlook und iCloud Mail liegt bei nur 20 MB.

Sie können keine großen Videos per E-Mail versenden, da die Anbieter von E-Mail-Diensten die maximale Größe der Dateien aus Gründen der Sicherheit beschränken.

Es gibt jedoch ein paar Möglichkeiten, dies zu umgehen. Videoplattformen verlangen in der Regel, dass Sie das Video auf ihrer Plattform hosten und eine URL in Ihre Nachricht einbetten. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Videos zu komprimieren und sie dann an E-Mails anzuhängen.

Videos für E-Mails komprimieren

Sehen wir uns nun an, wie Sie ein Video komprimieren können, um es per E-Mail zu versenden. Komprimierung bedeutet, dass die Größe der Datei reduziert wird, während die Originaldaten erhalten bleiben. Dies ist eine der einfachsten Möglichkeiten, große Videos per E-Mail zu versenden.

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: verlustbehaftete Komprimierung und verlustfreie Komprimierung.

Die verlustbehaftete Komprimierung beeinträchtigt die Qualität des Videos, kann aber eine gute Wahl sein, wenn es sich nicht um die endgültige Version des Videos handelt

Verlustfreie Komprimierung reduziert die Größe des Videos um ein Limit, ohne die Qualität zu beeinträchtigen

Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu erledigen. Die erste ist, ein kostenloses Online-Tool zur Videokomprimierung zu verwenden. Laden Sie das Video in das Tool hoch, wählen Sie die gewünschte Größe und Qualität, komprimieren Sie das Video und laden Sie es herunter.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine komprimierte ZIP-Datei zu erstellen. So erstellen Sie komprimierte Dateien:

Wählen Sie die Videodatei, die Sie komprimieren möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Es öffnet sich ein Dropdown-Menü, in dem Sie auf "Senden an" klicken Wählen Sie 'Komprimierter ZIP-Ordner' Senden Sie die komprimierte, lokal gespeicherte Datei, indem Sie sie an Ihre E-Mail anhängen

Videos an E-Mail anhängen

Nun, da Sie eine komprimierte Datei haben, stellt sich die nächste Frage: "Wie erledigt man ein Video als Anhang an eine E-Mail?

Verfassen Sie eine neue E-Mail und klicken Sie auf die Option "Anhang" (in der Regel das Symbol einer Büroklammer)

Sie werden dann zu den Dateien auf Ihrem lokalen Laufwerk weitergeleitet, die Sie in die E-Mail hochladen können. Wählen Sie das Video aus, das Sie hochladen möchten

Warten Sie, bis die Datei am Ende der E-Mail vollständig abgeschlossen ist

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anhängen von Dateien in Google Mail.

Hinzufügen von Dateien zu E-Mails über Gmail

Pro-Tipp: Sie können auch E-Mails mit Videos über Ihr Handy verschicken. Wählen Sie einfach das Video aus Ihrer Galerie oder Ihrem Laufwerk aus, während Sie die E-Mail verfassen. Möglicherweise können Sie die Größe des Videos nicht komprimieren, aber Sie sollten in der Lage sein, einen freizugebenden Link von Ihrem Cloud-Speicher-Anbieter wie Dropbox, Google Drive oder Apple zu senden.

Durch das Anhängen des Videos senden Sie die Videodateien als Teil der E-Mail - der Empfänger kann sich das Video ansehen, ohne umgeleitet zu werden.

Mit dem ClickUp Email Feature können Sie Videos und andere Dateitypen anhängen und E-Mails auf den Weg schicken

Aber wie erledigt man eine E-Mail, wenn die Datei zu groß ist? Wenn die Datei zu groß ist - selbst nachdem Sie sie komprimiert haben -, können Sie das Video möglicherweise nicht als Anhang versenden. Stattdessen gibt es einige Möglichkeiten, die Datei per E-Mail zu versenden, ohne sie tatsächlich als Anhang beizufügen.

Die Cloud ist hier die Antwort! Der bequemste Weg, eine große Videodatei zu versenden, ohne sie an die E-Mail anzuhängen, besteht darin, sie zunächst in einen Cloud-Speicher hochzuladen und dann einen Link zum Teilen per E-Mail zu senden.

Schauen wir uns ein paar Möglichkeiten an, wie dies erledigt werden kann.

Es ist nicht zwingend erforderlich, Dateien an die E-Mail anzuhängen. Mit Cloud-Speicherdiensten können Sie Videos hochladen und den Link für Ihre Zuschauer freigeben. Der Betrachter kann einfach auf den Link zugreifen und das Video herunterladen.

Hier sind einige Cloud-Speicher-Dienste, die Sie ausprobieren können:

1. Google Drive

Google Drive ist ein Cloud-Speicher, den Google seinen Benutzern zur Verfügung stellt. Es ermöglicht Benutzern, große Dateien hochzuladen und sie als Links freizugeben.

Um dies zu erledigen, öffnen Sie Google Mail:

Klicken Sie oben links auf Verfassen

Klicken Sie unten in der Nachricht auf Dateien über Laufwerk einfügen

Dateien über Google Drive anhängen

Wählen Sie die Dateien aus, die Sie anhängen möchten.

Auswahl von Links oder Anhängen über Google Drive

Entscheiden Sie unten auf der Seite, wie Sie die Datei senden möchten:

Drive-Link: Dies funktioniert für alle in Drive gespeicherten Dateien, einschließlich Dateien, die mit Google Docs, Google Tabellen, Folien oder Formularen erstellt wurden.

Anhang: Dies funktioniert nur für Dateien, die nicht mit Google Docs, Sheets, Slides oder Formularen erstellt wurden

Klicken Sie auf Einfügen

Für diejenigen, die Google Mail verwenden, gibt es hier eine Gmail-Hack : Es gibt spezielle Optionen zum Hochladen von Verknüpfungen aus Google Drive. Sie können auch die Google Drive Chrome-Erweiterung oder Google Fotos verwenden, um Fotos hochzuladen und das Freigeben zu vereinfachen.

2. MailDrop

Für Sie, die Apple-Treuen, bietet MailDrop eine ähnliche Möglichkeit, große Dateien durch Hochladen in iCloud freizugeben. Sie können den Link zum Video aus iCloud senden, auf das der Benutzer dann zugreifen und es herunterladen kann.

3. OneDrive

Der von Microsoft angebotene Cloud-Dienst OneDrive bietet kostenlosen Zugang zu 5 GB pro Benutzer, um Videos und andere Dateien hochzuladen und sie mit anderen zu teilen.

Aber gibt es eine Möglichkeit, ein Video per E-Mail mit Ihrem iPhone zu versenden, oder gibt es eine Möglichkeit, ein Video über Gmail zu versenden?

Android- und Apple-Benutzer haben das gleiche Problem: Während ein Gmail-Konto eine maximale Dateigröße von 25 MB zulässt, sind bei Apple nur 20 MB erlaubt. Mit Google Drive und MailDrop können Sie diese Herausforderung meistern und Videos per E-Mail freigeben.

Videos über soziale Medien oder Online-Videoplattformen freigeben

E-Mails sind nicht der einzige Weg, um Ihre Kunden, Mitglieder Ihres Teams oder Freunde zu erreichen. Während e-Mail und zugehörige tools sind eine große Hilfe für die Kommunikation, und die Kanäle der sozialen Medien stehen dem in nichts nach.

Soziale Medien

Soziale Medien sind eine hervorragende Lösung für den schnellen Austausch und die Verbreitung von Informationen an ein großes Publikum. Sie können Videos freigeben und video-Kampagnen auf Social Media-Kanälen wie Facebook, Instagram, LinkedIn und Snapchat.

Das Freigeben von Videos in den sozialen Medien bringt einige Vorteile mit sich. Dazu gehören:

Unternehmen und Einzelpersonen können ihre Ideen, Botschaften und Erfahrungen einfach kommunizieren

Die Reichweite der sozialen Medien ermöglicht eine höhere Beteiligung

Analysetools zur Bewertung der Leistung des Videos, der Anzahl der Ansichten und der Beteiligung

Neben diesen Vorteilen gibt es jedoch auch einige Nachteile zu beachten:

Die sich ständig ändernden Algorithmen der sozialen Medien können sich auf die Sichtbarkeit und Reichweite Ihrer Videos auswirken

Die Bewertung der Wirkung eines Videos kann sich als schwierig erweisen, sobald es in den sozialen Medien freigegeben wurde

YouTube

YouTube ist ein Synonym für das Freigeben von Videos. Die Plattform bietet Videos aus praktisch allen Genres, Längen und Formaten. Benutzer können die auf dieser Videoplattform freigegebenen Videos in Sekundenschnelle über ihren Computer, ihr Mobiltelefon oder ein anderes internetfähiges Gerät abrufen (und sogar hochladen).

Neben YouTube gibt es mehrere alternativen zur E-Mail dienste für das Freigeben von Videos. Hier sind ein paar von ihnen:

Vimeo : Eine benutzerfreundliche Plattform für Videos, die hauptsächlich von Kreativen, Vermarktern und Künstlern genutzt wird. Die Plattform ist auf Profis zugeschnitten und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Inhalte und raffiniertes Video-Hosting mit verschiedenen Upload-Limits und Freigabeoptionen

: Eine benutzerfreundliche Plattform für Videos, die hauptsächlich von Kreativen, Vermarktern und Künstlern genutzt wird. Die Plattform ist auf Profis zugeschnitten und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Inhalte und raffiniertes Video-Hosting mit verschiedenen Upload-Limits und Freigabeoptionen LinkedIn : LinkedIn ist ein Muss für Unternehmen und Fachleute und ermöglicht das Freigeben von Video-Inhalten, um Ihre Botschaft zu verstärken und Verbindungen zu fördern

: LinkedIn ist ein Muss für Unternehmen und Fachleute und ermöglicht das Freigeben von Video-Inhalten, um Ihre Botschaft zu verstärken und Verbindungen zu fördern Facebook : Bietet eine enorme Reichweite, jedoch mit bestimmten Upload-Limits und Monetarisierungsoptionen. Es ist eine großartige Plattform fürvideo-Marketing *Wistia: Ideal für Geschäfte, die sich auf Lead-Generierung konzentrieren und erstklassige Video-Analyse- und Hosting-Dienste anbieten

: Bietet eine enorme Reichweite, jedoch mit bestimmten Upload-Limits und Monetarisierungsoptionen. Es ist eine großartige Plattform fürvideo-Marketing *Wistia: Ideal für Geschäfte, die sich auf Lead-Generierung konzentrieren und erstklassige Video-Analyse- und Hosting-Dienste anbieten Vidyard und seine Alternativen : Eine Videohosting- und Analyseplattform, die es Benutzern ermöglicht, Videos zu erstellen, zu hosten, freizugeben und die Zuschauerzahlen ihrer Videos nachzuverfolgen

Video-Freigabe mit ClickUp

Suchen Sie ein Tool, um große Videos mit minimalem Aufwand freizugeben? ClickUp ist die Lösung für Sie.

Bildschirmaufnahmen helfen Menschen, schneller zu kommunizieren, besser zu erklären und schneller zu arbeiten. Sie glauben uns nicht? Forbes hat herausgefunden, dass Betrachter 95 % einer Nachricht behalten, wenn sie ein Video ansehen, verglichen mit 10 %, wenn sie einen Text lesen. ClickUp Clips kann Ihnen helfen, Videos aufzunehmen und sofort zu versenden, ohne dass Sie sich Gedanken über die Qualität oder die Länge machen müssen. Ob es darum geht, Feedback zu geben, Verträge zu erklären, zu kommunizieren, Fehler zu melden, Kunden einzubinden, Produktdemos zu machen oder Projekt-Updates freizugeben - dies ist die einzige App, die alles zu erledigen vermag!

videos auf einfachste Weise aufnehmen und freigeben mit ClickUp Clips

Nehmen Sie zum Beispiel Produkterklärungsvideos: Sie müssen nicht mehr lange Anleitungen schreiben, in denen jeder Schritt erklärt wird. Nehmen Sie einfach die Funktion auf und geben Sie ein Video mit einem einzigen Klick frei.

ClickUp Clips, ein ClickUp's screen recording tool ermöglicht Ihnen:

Effektive Kommunikation mit hochwertigen Videos

Videos transkribieren mitClickUp Gehirnkopieren Sie Ausschnitte und verwenden Sie Zeitstempel, um im Video herumzuspringen

Laden Sie das Video herunter, geben Sie einen öffentlich zugänglichen Link frei oder verwenden Sie das Video innerhalb des Tools

Kommentieren Sie die Clips, um Ihrem Team Feedback zu geben, und zeigen Sie die Zeitleiste mit allen Kommentaren an

Einbetten von Clips in Aufgabenbeschreibungen, um die Clips zu einem integralen Bestandteil Ihres Workflows zu machen

Visualisieren, Suchen und Sortieren von Clips an einem Ort mit Clips Hub

Mit software zum Freigeben von Dateien wie ClickUp Clips können Sie alle Bedenken bezüglich des Versendens schwerer Videodateien per E-Mail ausräumen und stattdessen einen Link freigeben, der den Zuschauern sofortigen Zugriff ermöglicht.

Darüber hinaus können Sie Ihre E-Mail in ClickUp integrieren, um den Prozess weiter zu vereinfachen und mit diesem Tool alle Ihre Aktionen von einem Ort aus durchzuführen.

Mit ClickUp können Sie E-Mails direkt innerhalb einer Aufgabe senden und empfangen und zwischen dem Senden von E-Mails an Personen außerhalb des Teams und intern wechseln. Es unterstützt mehrere E-Mail-Anbieter und E-Mail-Clients, darunter Outlook, IMAP, Gmail und Microsoft 365.

versenden Sie E-Mails direkt aus einer Aufgabe heraus und wechseln Sie im Handumdrehen zwischen interner und externer Kommunikation mit der ClickUp E-Mail-Integration

Mit ClickUp E-Mail-Integration können Sie:

E-Mails aus einer Aufgabe heraus versenden und automatisch einen E-Mail-Trichter erstellen

Standard-E-Mail-Signaturen festlegen und E-Mail-Vorlagen erstellen

Automatisierung von E-Mail-Workflows für Transaktionen, Bugs und mehr

Best Practices für den Versand von Videos per E-Mail

Wie bei E-Mails und videokonferenzen sind Etikette und Best Practices wichtig. Beachten Sie dies, wenn Sie Videos per E-Mail versenden:

Brevity is a virtue : Halten Sie das Video so kurz wie möglich, um eine maximale Beteiligung zu gewährleisten. Die ideale Länge ist zwei bis drei Minuten. Wenn Sie ein ausführlicheres Video oder ein Anleitungsvideo haben, können Sie es auf fünf Minuten strecken

: Halten Sie das Video so kurz wie möglich, um eine maximale Beteiligung zu gewährleisten. Die ideale Länge ist zwei bis drei Minuten. Wenn Sie ein ausführlicheres Video oder ein Anleitungsvideo haben, können Sie es auf fünf Minuten strecken Schreiben Sie auch die E-Mail : Schreiben Sie einen relevanten Text für die E-Mail. Obwohl das Video die meisten Informationen enthält, ist es wichtig, den Zuschauern in der E-Mail einen Überblick über das Video zu geben und ihnen zu sagen, warum sie es sich ansehen sollten

: Schreiben Sie einen relevanten Text für die E-Mail. Obwohl das Video die meisten Informationen enthält, ist es wichtig, den Zuschauern in der E-Mail einen Überblick über das Video zu geben und ihnen zu sagen, warum sie es sich ansehen sollten Schreiben Sie eine gute Betreffzeile : Achten Sie darauf, dass das Wort "Video" in der Betreffzeile der E-Mail zwingend vorkommt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Empfänger der E-Mail die E-Mail und das Video selbst öffnen

: Achten Sie darauf, dass das Wort "Video" in der Betreffzeile der E-Mail zwingend vorkommt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Empfänger der E-Mail die E-Mail und das Video selbst öffnen Fokus auf den Inhalt : Kein Benutzer wird sich ein Video, das keinen Wert bietet, weiter ansehen. Senden Sie immer sorgfältig strukturierte Videos an Ihre Zuschauer.

: Kein Benutzer wird sich ein Video, das keinen Wert bietet, weiter ansehen. Senden Sie immer sorgfältig strukturierte Videos an Ihre Zuschauer. Fokussieren Sie auf die Qualität: Stellen Sie sicher, dass das Engagement nicht aufgrund mangelnder Video- oder Audioqualität nachlässt. Sehen Sie sich das Video selbst an und positionieren Sie sich an einem gut beleuchteten Ort, wenn Sie es selbst aufnehmen

Stellen Sie sicher, dass das Engagement nicht aufgrund mangelnder Video- oder Audioqualität nachlässt. Sehen Sie sich das Video selbst an und positionieren Sie sich an einem gut beleuchteten Ort, wenn Sie es selbst aufnehmen Testen Sie die E-Mail: Wenn Sie zum ersten Mal ein Video an eine E-Mail anhängen, senden Sie die E-Mail zunächst an sich selbst oder an eine andere Person, die an demselben Projekt arbeitet, um zu beurteilen, ob das Video zugänglich ist oder nicht

Bei diesen Faktoren geht es in erster Linie darum, dem Benutzer ein positives Erlebnis zu bieten, damit das Ziel des Versands des Videos erreicht wird.

Videos sind zu einem wichtigen Bestandteil der Kommunikation geworden, ob bei der Arbeit oder in der Freizeit.

Allerdings ist es fast unmöglich, große Videos per E-Mail zu versenden, ohne sie zu komprimieren oder auf einen Cloud-Dienst hochzuladen.

ClickUp Clips ist ein hervorragendes Tool, mit dem Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen, Aufgaben aus Videos erstellen und Videodateien an E-Mail-Interaktionen anhängen können. Mit einem Tool wie ClickUp ist das Aufnehmen, Verwalten und Freigeben von Videos ein Kinderspiel - und Sie sind produktiv und effizient. Anmeldung für ClickUp noch heute!