Wie man ein Skript für ein Video schreibt, das die Zuschauer fesselt

Was bringt Sie dazu, nicht weiterzuscrollen und ein Video anzusehen?

Es geht nicht nur um den Wert der Produktion, sondern darum, wie die Botschaft ankommt. Ein gut geschriebenes Skript kann selbst ein einfaches Konzept in etwas Unvergessliches verwandeln, wenn es richtig umgesetzt wird.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie ein Skript für ein Video schreiben, das Ihre Zuschauer fesselt und einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Legen wir los! 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Ein Videoskript ist ein Planungsdokument, das die Erzählung und Botschaft Ihres Videos umreißt. Es enthält Dialoge, visuelle Beschreibungen, Regieanweisungen und Notizen zur Bearbeitung

Schritte zur Erstellung eines effektiven Videoskripts Klären Sie Ihre Ziele, um zu definieren, was Sie mit Ihrem Video erreichen möchten. Identifizieren Sie Ihre Zielgruppe, um sicherzustellen, dass das Video bei ihr Anklang findet. Entwickeln Sie eine Gliederung, um Ihr Video in Anfang, Mitte und Ende zu strukturieren. Schreiben Sie das Skript mit Fokus auf einen Aufhänger, Storytelling und Prägnanz. Bearbeiten, überarbeiten und finalisieren Sie das Skript mit Feedback von Kollegen

Klären Sie Ihre Ziele, um zu definieren, was Sie mit Ihrem Video erreichen möchten

Identifizieren Sie Ihre Zielgruppe, um sicherzustellen, dass das Video bei ihr Anklang findet

Entwickeln Sie eine Gliederung, um Ihr Video in Anfang, Mitte und Ende zu strukturieren

Schreiben Sie das Skript mit Fokus auf einen Aufhänger, Storytelling und Prägnanz

Bearbeiten, überarbeiten und finalisieren Sie das Skript mit Feedback von Kollegen

Ein klares Skript hält die Botschaft fokussiert und unterstützt die Kreativität

Der Einsatz von Plattformen zur Steigerung der Produktivität wie ClickUp macht das Verfassen von Skripten schneller und effizienter

Verwenden Sie Whiteboards und Dokumente in ClickUp, um Ihre Skripte zu organisieren und gemeinsam daran zu arbeiten

ClickUp Brain, die native KI von ClickUp, kann Ihnen dabei helfen, Skriptideen zu verfeinern und die Qualität Ihres Schreibens zu verbessern Klären Sie Ihre Ziele, um zu definieren, was Sie mit Ihrem Video erreichen möchten

Identifizieren Sie Ihre Zielgruppe, um sicherzustellen, dass das Video bei ihr Anklang findet

Entwickeln Sie eine Gliederung, um Ihr Video in Anfang, Mitte und Ende zu strukturieren

Schreiben Sie das Skript mit Fokus auf einen Aufhänger, Storytelling und Prägnanz

Bearbeiten, überarbeiten und finalisieren Sie das Skript mit Feedback von Kollegen

Was ist ein Videoskript?

Ein Videoskript ist ein strukturiertes Planungsdokument, das die Erzählung und Botschaft eines Videos umreißt. Es führt den Leser durch alle Phasen der Produktion, von der Idee bis zur Bearbeitung in der Postproduktion.

Betrachten Sie es als Blaupause für alles, was gesagt und gezeigt wird, einschließlich Dialoge, Handlungen und visuelle Elemente, um während des gesamten Drehs für Klarheit und Organisation zu sorgen.

Hier sind einige Schlüsselkomponenten eines Videoskripts:

Dialog: Gesprochene Worte von Zeichen oder Voiceovers

Visuelle Beschreibungen: Details zu Aktionen, Einstellungen und Grafiken auf dem Bildschirm

Szenenanweisungen: Anweisungen für Darsteller und Kameraarbeit

Notizen zur Bearbeitung: Anleitung für Anpassungen in der Postproduktion

Videoskripte werden je nach Zweck unterschiedlich formatiert. Beispielsweise stützen sich Unterhaltungsskripte stark auf Dialoge und Szenendetails, während kommerzielle Skripte häufig ein zweispaltiges Layout verwenden, um Audio- und visuelle Elemente für ein reibungsloses Projektmanagement im Produktionsbereich abzubilden.

🧠 Fun Fact: Das erste Video, das jemals auf YouTube hochgeladen wurde, trug den Titel "Me at the zoo" und wurde 2005 vom Mitbegründer Jawed Karim hochgeladen. Es handelt sich um ein einfaches 18-Sekunden-Video, das den massiven Wachstum der Plattform ausgelöst hat.

Warum brauchen Sie ein Videoskript?

Ein klares Videoskript sorgt dafür, dass Ihre Botschaft klar bleibt, dass Ihre Bilder zu Ihrer Geschichte passen und dass Sie bei der Produktion Zeit sparen. Schauen wir uns einmal an, warum Sie ein Skript brauchen:

Hält alles auf Kurs: Es legt den Plan fest und sorgt dafür, dass Ihre Geschichte logisch fließt und fokussiert bleibt

Sorgt für Klarheit: Skripte helfen Ihnen, die Schlüsselpunkte herauszuarbeiten und alle Beteiligten, vom einzelnen Ersteller bis hin zum Team, auf die Botschaft einzuschwören

Unterstützt Kreativität: Mit einer festen Struktur können Sie sich ganz auf kreative Details konzentrieren, die Ihr Video zum Strahlen bringen

Steigert die Qualität: Ein gut ausgearbeitetes Skript führt zu ansprechenden, Ein gut ausgearbeitetes Skript führt zu ansprechenden, personalisierten Videos , die bei Ihrem Publikum Anklang finden

🔍 Wussten Sie schon? Videoskripte gibt es schon seit den Anfängen des Kinos. Das erste Drehbuch wurde 1902 für den Film A Trip to the Moon geschrieben.

Wie man ein Skript für ein Video schreibt

Das Schreiben eines detaillierten Drehbuchs mag zunächst entmutigend klingen, muss aber nicht sein.

Sie müssen den Prozess in überschaubare Abschnitte unterteilen, die Ihre Ideen von einem groben Konzept zu einer ausgefeilten Geschichte führen. Ganz gleich, ob Sie Skripte für öffentlich freigegebene YouTube-Videos oder interne Videos für Ihr Unternehmen schreiben, Sie können mit einfachen Tools wie Google Docs beginnen.

Wenn Sie nach Tools suchen, mit denen Sie den Workflow für die Erstellung von Inhalten optimieren können, vom Brainstorming bis zur Fertigstellung Ihres Videoskripts, können Sie sich für eine Plattform wie ClickUp entscheiden.

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Ihre Projekte, Dokumente, Aufgaben und Chats in einem leistungsstarken KI-gesteuerten Tool zusammenführt. Sie optimiert das Projektmanagement, die Zusammenarbeit und die Kommunikation für Teams jeder Größe.

Gehen wir Schritt für Schritt durch eine Anleitung zur Erstellung Ihres eigenen Videoskripts mit ClickUp als Videomarketing-Software. 👇

Schritt 1: Klären Sie Ihre Ziele

Identifizieren Sie, was Sie mit Ihrem Video erreichen möchten. Möchten Sie informieren, unterhalten oder überzeugen? Ein klares Ziel leitet Ihr Skript.

Gehen Sie noch einen Schritt weiter und legen Sie fest, welche Aktion die Zuschauer nach dem Anschauen ausführen sollen. Das kann alles Mögliche sein, vom Besuch einer Website oder dem Abonnieren Ihres Kanals bis hin zur Anmeldung für einen Dienst oder einem Kauf. Je präziser Ihr Ziel ist, desto einfacher ist es, einen überzeugenden Call-to-Action (CTA) zu formulieren.

📌 Anstelle eines allgemeinen Ziels für Ihr Video- , wie beispielsweise "das Engagement steigern", könnten Sie beispielsweise ein messbares Ziel wie "50 Kommentare zum Video innerhalb von 48 Stunden erzielen" anstreben

📖 Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen Vorlagen für Podcast-Skripte für Podcaster

Schritt 2: Identifizieren Sie Ihre Zielgruppe

Analysieren Sie Ihr Publikum gründlich, um sicherzustellen, dass das Video Anklang findet. Berücksichtigen Sie dabei demografische Daten wie Alter, Geschlecht, Speicherort, Beruf und Vorlieben. Gehen Sie über oberflächliche Details hinaus und erkunden Sie die Zinsen, Probleme und Motivationen Ihrer Zielgruppe. Wenn Sie diese Aspekte verstehen, können Sie eine persönlichere Verbindung zu ihnen aufbauen.

Sammeln Sie umsetzbare Erkenntnisse mit Tools wie Umfragen, Social-Media-Analysen und Website-Daten. Wenn Sie Fachleute als Einzelziel haben, berücksichtigen Sie die Trends und Herausforderungen ihrer Branche.

Passen Sie Ihr Skript auf der Grundlage dieser Recherche an. Sprechen Sie die Sprache Ihrer Zielgruppe, verwenden Sie Beispiele, mit denen sie sich identifizieren kann, und gehen Sie direkt auf ihre Bedürfnisse ein. Ein lockerer und energiegeladener Ton funktioniert gut bei einem jüngeren Publikum, während Fachleute möglicherweise prägnante und datengestützte Botschaften bevorzugen.

Vereinfachen Sie das Storyboarding für Videoskripte mit ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards sind ein visuelles Tool, mit dem Sie Ihre Ideen in Echtzeit aufzeichnen können – perfekt für Storyboards, den Inhalt Flow oder sogar zum Notieren wichtiger Punkte für das Skript. Durch die Integration mit ClickUp Aufgaben kann jedes Konzept in umsetzbare Schritte umgewandelt werden, ohne dass Sie die Plattform wechseln müssen.

Beginnen Sie mit einem leeren Whiteboard und skizzieren Sie Ihr Videokonzept – fügen Sie Bilder, Textblasen für Dialoge und Pfeile für Übergänge hinzu.

Arbeiten Sie live mit Teammitgliedern zusammen, um den Flow zu verfeinern, und verknüpfen Sie Ihr Whiteboard dann direkt mit einer Aufgabe, damit Sie während der Produktion jederzeit darauf zugreifen können. Dank Export- und Freigabeoptionen bleibt Ihr gesamtes Team von Anfang bis Ende auf dem gleichen Stand.

⚙️ Bonus: Probieren Sie die Storyboard-Vorlagen in Whiteboards aus, um den Flow Ihres Videos zu planen. Diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, Schlüssel-Szenen zu organisieren und sorgen für eine klare Struktur und flüssige Übergänge.

Schritt 3: Erstellen Sie eine Gliederung

Teilen Sie Ihr Video in klare Abschnitte auf: Anfang, Mitte und Ende. Jeder Abschnitt dient einem bestimmten Zweck. Wenn Sie diese Teile frühzeitig definieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Geschichte einen logischen Flow hat und die Zuschauer bei der Stange hält.

Stellen Sie zu Beginn Ihr Thema vor und wecken Sie sofort die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer. Verwenden Sie eine spannende Frage, eine kühne Aussage oder eine überzeugende Tatsache, um die Zuschauer zu fesseln. Im mittleren Teil sollten Sie die Kernbotschaft vermitteln und diese in kleinere, leicht verständliche Punkte unterteilen, die aufeinander aufbauen.

Schließen Sie mit einem starken Finale, das Ihre Schlüsselbotschaft bekräftigt und zum gewünschten CTA auffordert.

📌 Wenn Sie beispielsweise einen Prozess erklären, unterteilen Sie ihn in klare Schritte und ordnen Sie diese dem mittleren Abschnitt zu. Durch Hinzufügen konkreter Beispiele oder Daten für jeden Abschnitt verstärken Sie Ihre Botschaft und machen den Inhalt anschaulicher.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie wirkungsvolle Produktvideos erstellen

Erstellen Sie eine Gliederung für Ihr Videoskript in ClickUp Docs

ClickUp Dokumente sind ein hervorragendes Tool zum Entwerfen, Organisieren und gemeinsamen Bearbeiten von Videoskripten. Das in ClickUp integrierte Feature hilft Ihnen dabei, Ihre Skripte zusammen mit anderen Projektaufgaben zu verwalten, sodass alles an einem Ort bleibt.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs verschachtelte Seiten für verschiedene Elemente Ihres Videoskripts

Verschachtelte Seiten in Dokumenten eignen sich hervorragend, um Ihr Skript in verschiedene Abschnitte wie Szenen oder Akte zu unterteilen, ohne mehrere, unzusammenhängende Dokumente erstellen zu müssen.

Wenn Sie beispielsweise ein Skript für ein Erklärvideo entwerfen, könnten Sie ein Hauptdokument mit dem Titel "Erklärvideo-Skript" erstellen und für jeden Teil des Videos verschachtelte Seiten verwenden, z. B. "Einführung", "Kernfeatures" und "Call to Action"

Hier ist ein unterhaltsames Erklärvideo, das wir für ClickUp Docs erstellt haben!

Sie können auch externe Inhalte, wie z. B. Referenz-Anleitungsvideos oder Forschungsdokumente, mithilfe von Slash-Befehlen direkt in ClickUp-Dokumente einbetten.

💡 Profi-Tipp: Arbeiten Sie gemeinsam an Ihrem Videoskript mit der Echtzeit-Bearbeitung in ClickUp Docs. Die Mitglieder Ihres Teams können das Skript gemeinsam verfeinern, gezieltes Feedback in Form von Kommentaren hinterlassen und andere per Tag für Beiträge markieren. Verwenden Sie den Versionsverlauf, um Änderungen nachzuverfolgen und bei Bedarf frühere Entwürfe wiederherzustellen.

Schritt 4: Schreiben Sie das Skript

Sie können sofort mit dem Schreiben des Videoskripts beginnen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:

Beginnen Sie mit einem Aufhänger: Beginnen Sie mit einer Aussage, einer Frage oder einer Idee, die Aufmerksamkeit erregt und die Zuschauer dazu bringt, weiterzuschauen

Mit Storytelling begeistern: Verwenden Sie Geschichten oder Beispiele, mit denen sich Ihre Zuschauer identifizieren können, um eine emotionale Verbindung zu ihnen aufzubauen

Halten Sie es kurz: Beschränken Sie sich auf das Wesentliche. Ein klarer, fokussierter Text fesselt die Aufmerksamkeit besser als unnötige Details

ClickUp Brain, ein KI-gestützter Assistent innerhalb der Plattform, kann Ihre Skriptideen verfeinern und Ihr Schreiben verbessern. Er verbindet Erkenntnisse aus Aufgaben, Dokumenten und Teammitgliedern und bietet Echtzeit-Unterstützung, um die Videoproduktion organisiert und effizient zu halten.

Fordern Sie ClickUp Brain auf, ein Videoskript zu schreiben

Außerdem kann es Inhalte auf der Grundlage Ihrer Vorgaben generieren, beim Umschreiben helfen oder lange Textabschnitte zusammenfassen, um Ihr Skript prägnanter zu gestalten. Das spart viel Zeit, insbesondere in der Entwurfs- und Überarbeitungsphase.

Im obigen Beispiel haben wir beispielsweise den KI-Skriptgenerator von gebeten, ein 60-sekündiges Videoskript für eine Produktdemo für einen Handstaubsauger zu schreiben.

Bitten Sie ClickUp Brain, Ihr Videoskript für einen einfachen Zugriff zusammenzufassen

🔍 Wussten Sie schon? Von den weltweit 5,17 Milliarden Benutzern sozialer Medien, die 63,7 % der Weltbevölkerung ausmachen, greifen 52 % regelmäßig auf YouTube zu.

Schritt 5: Bearbeiten, überarbeiten und fertigstellen

Bearbeiten und überarbeiten Sie Ihr Skript, bis es perfekt ist. Wenn Sie Ihr Skript laut vorlesen, können Sie umständliche Formulierungen oder Stellen, an denen der Flow nicht stimmt, leichter erkennen.

Bevor Sie es fertigstellen, geben Sie es an Kollegen oder Mitglieder Ihres Teams weiter, um konstruktives Feedback zu erhalten.

Dieses Feedback kann Ihnen helfen, Ihr Skript zu optimieren und zu verfeinern, bis es perfekt ist. Anschließend können Sie mit den Vorbereitungen für die Produktion beginnen. Stellen Sie sicher, dass alles, was Sie für die Dreharbeiten benötigen, einschließlich Speicherorte, Requisiten und Bildmaterial, bereitsteht.

Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf und halten Sie Feedback visuell mit ClickUp Clips fest

Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm und Ihre Stimme aufzeichnen, um Ideen, Feedback oder Anweisungen sofort festzuhalten. Damit eignet sich diese Funktion perfekt für die Erstellung von Videoskripten oder die Planung visueller und akustischer Elemente.

Anstelle von langen E-Mails oder unklaren Notizen können Sie mit Clips genau zeigen, was Sie meinen, und so für Klarheit sorgen und Zeit sparen.

Angenommen, Sie sammeln Ideen für ein Videoskript. Sie können einen Clip aufnehmen, während Sie einen Entwurf oder ein Storyboard durchgehen. Markieren Sie wichtige visuelle Elemente, besprechen Sie Tonfall und Tempo und geben Sie Ihre Gedanken direkt an Ihr Team weiter.

Transkribieren Sie jeden Moment in ClickUp Clips mit KI

Mit KI-Transkription wird jedes Wort in Ihrem Clip durchsuchbar, sodass kein Detail verloren geht.

🧠 Wissenswertes: Das erste virale Video, The Dancing Baby, erschien 1996. Es handelt sich um eine 3D-Animation, die über E-Mail schnell an Popularität gewann und eines der ersten Beispiele für die Internetkultur war.

Tipps für das Schreiben großartiger Videoskripte

Beim Verfassen eines Videoskripts ist es entscheidend, dass Sie Ihr Publikum von Anfang bis Ende fesseln. Mit einigen spezifischen Tipps und Techniken können Sie Ihr Skript hervorheben, egal ob Sie ein informatives Erklärvideo, ein Werbevideo oder ein unterhaltsames Video erstellen.

Schauen wir uns ein paar Beispiele an. 👀

Limit für die Satzlänge: Streben Sie 3-4 Sätze pro Szene an. So bleibt der Inhalt spannend und die Zuschauer verlieren nicht das Interesse

Schreiben Sie im Präsens: Verwenden Sie dies, um Dringlichkeit zu erzeugen. Dadurch wirkt der Inhalt unmittelbar und hilft, die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu gewinnen und aufrechtzuerhalten

Bearbeiten Sie gnadenlos: Legen Sie eine Pause ein und kehren Sie nach dem Umschreiben zu Ihrem Skript zurück, um es zu überarbeiten. Entfernen Sie unnötige Wörter oder Szenen, die keinen Wert hinzufügen

Verwenden Sie Übergangsphrasen: Verwenden Sie Phrasen, die verschiedene Ideen nahtlos verbinden und so den Flow im gesamten Skript aufrechterhalten

Schreiben Sie jedes Wort auf: Vermeiden Sie es, sich nur auf Stichpunkte oder Gliederungen zu verlassen; wenn Sie jedes Wort aufschreiben, sorgen Sie für Klarheit und reduzieren die Notwendigkeit von Wiederholungen während der Dreharbeiten

📖 Lesen Sie auch: Die besten Vorlagen für das Verfassen von Inhalten zur Optimierung des Prozesses

Ein weiterer hervorragender Tipp ist, einen bestimmten Rahmen für das Storytelling zu wählen, um Ihr Video-Projekt zu strukturieren. Hier sind einige gängige Optionen:

AIDA: Konzentrieren Sie sich auf Aufmerksamkeit, Zinsen, Wunsch und Handlung, um die Zuschauer zu einem bestimmten Ergebnis zu führen

PASTOR: Sprechen Sie ein Problem an, schüren Sie die Debatte um das Problem, präsentieren Sie eine Lösung und bieten Sie Erfahrungsberichte und eine Antwort* an

PAS (Problem-Agitate-Solution): Heben Sie ein Problem hervor, verstärken Sie die Dringlichkeit und bieten Sie Ihre Lösung an

Skript für ein Erklärvideo: Skizzieren Sie das Problem, die Lösung, die Funktionsweise und die wichtigsten Vorteile und schließen Sie mit einem Aufruf zum Handeln

🧠 Fun Fact: Im Jahr 2013 führte YouTube die Autoplay-Funktion ein, mit der Videos automatisch das nächste Video in der Reihe abspielen. Dieses Feature hat die Betrachtungszeiten erhöht und zum Binge-Watching animiert.

Schreiben Sie Ihren Erfolg mit ClickUp

Mit den richtigen tools und einer präzisen Vorgehensweise wird das Schreiben eines Skripts zum Kinderspiel.

Letztendlich müssen Sie sich darauf konzentrieren, Ihre Ziele zu kennen, Ihr Publikum zu verstehen, Ihre Inhalte zu strukturieren und sich kurz zu fassen, um ein Skript zu erstellen, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Wenn es darum geht, Ihre Ideen zu organisieren und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, ist ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, genau das Richtige für Sie. Ganz gleich, ob Sie Ihr Skript entwerfen, Ideen skizzieren oder Feedback freigeben – die Features von ClickUp, wie ClickUp Brain und Docs, helfen Ihnen dabei, alles optimiert und effizient zu gestalten.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅