Die besten Beispiele und Ideen für Unternehmensvideos als Inspiration für Ihr eigenes Video

Wenn Sie einem potenziellen Client etwas verkaufen, was ist der entscheidende Punkt, der seine Erfahrung ausmacht?

Eine großartige Demo. Es geht vor allem darum zu zeigen, wie Ihr Produkt ein wichtiges Problem löst und das Leben des Kunden erleichtert. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, die Lösung so darzustellen, dass sie Aufmerksamkeit erregt. Dafür brauchen Sie Unternehmensvideos.

Denken Sie darüber nach: Wäre ein schnelles, zweiminütiges Unternehmensvideo nicht besser als das Lesen langer Broschüren? Jüngste Untersuchungen zeigen, dass sich die Zuschauer an Folgendes erinnern 95% dessen, was sie in einem Video sehen im Vergleich zu nur 10 % dessen, was sie lesen.

Aber gute Videos brauchen gute Ideen. Deshalb stellen wir Ihnen einige der besten Beispiele für Unternehmensvideos vor, die Sie bei der Entwicklung einer Videostrategie für Ihr Unternehmen inspirieren können. Los geht's!

Einführung in Unternehmensvideos

Ein animiertes Unternehmensvideo ist eine schnelle und unterhaltsame Möglichkeit, Ihre Arbeit zu präsentieren und Ihren Kunden zu zeigen, ob Sie die perfekte Ergänzung für ihr Geschäft sind.

Was sind Unternehmensvideos?

Unternehmensvideos sind eine visuelle Möglichkeit, Ihr Produkt, Ihre Marke, Ihre Werte und Ihr Team zu präsentieren. Außerdem sprechen sie Ihr Publikum direkt an und werden oft zu einem Schlüssel in der Marketingstrategie Ihres Unternehmens.

Und das Beste daran ist, dass Sie dabei kreativ werden können!

Im Gegensatz zu traditioneller Werbung kommunizieren Erklärvideos mit dem Einzelziel durch unterhaltsame Formate, die Ihre Mission, Werte, Markenidentität und die positive Unternehmenskultur die Sie in der Organisation aufbauen.

Ob es sich um eine Produktdemo, ein Erklärungsvideo oder ein schulungsvideo ist es das Ziel, Ihren Kunden zu zeigen, wie Sie ihre Probleme lösen und warum sie sich für Sie entscheiden sollten.

Weiterlesen: 15 Beispiele für Schulungsvideos: Best Practices für eine wirkungsvolle Mitarbeiterentwicklung

Warum sind Unternehmensvideos im Jahr 2024 wichtig?

Da Videos mehr denn je boomen, sind sie der perfekte Weg, um Ihr Publikum zu erreichen.

Nehmen Sie zum Beispiel Dropbox. Ihr einfaches Erklärungsvideo hat den Bekanntheitsgrad der Marke gesteigert und Millionen neuer Kunden gewonnen, indem es zeigt, wie ihr Produkt die Probleme des Alltags löst. Das bedeutet, dass auch kleine Geschäfte heute dank erschwinglicher Tools großartige Videos erstellen können!

Was unterscheidet also die besten Videos von anderen Marketingstrategien? Sie helfen Ihrer Marke, sich von der Konkurrenz abzuheben, indem sie die einzigartigen Features Ihrer Unternehmenskultur, Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung hervorheben.

**Letztlich tragen gutes Storytelling und relevante Video-Inhalte zur Markenbekanntheit und zur Steigerung der Konversionsraten bei

Apropos Geschichtenerzählen, ClickUp clickUp, eine App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, hat es verstanden, das Format Video zu nutzen, um sein Publikum anzusprechen und seine Marke zu präsentieren. Die Marketing Videos von ClickUp kombinieren Storytelling mit strategischem Messaging, um Relevanz aufzubauen. Schauen wir uns an, wie sie das zu erledigen haben.

Top Corporate Video Beispiele ClickUp ist ein leistungsstarkes Projektmanagement tool, das Teams bei der Verwaltung von Projekten, der Rationalisierung der Arbeit und der Zusammenarbeit unterstützt. Aber mit ihren viralen TikToks haben sie die Dinge auf die nächste Stufe gehoben und bewiesen, dass selbst die Produktion von Unternehmensvideos ansprechend und sympathisch sein kann.

Der clevere Einsatz von sympathischem Humor und subtilen Produktfeatures hält die Zuschauer bei der Stange. Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie SAAS Video-Inhalte Spaß machen und effektiv sein können.

Ganz gleich, ob Sie Ihr eigenes Video-Projekt planen oder nach einer Idee für ein Unternehmensvideo suchen, nehmen Sie sich eine Seite aus dem Buch von ClickUp: Halten Sie es unterhaltsam und lustig, und beobachten Sie, wie Ihr Publikum reagiert.

ClickUp's jüngste virale TikToks

Hier sind einige der besten Beispiele für Unternehmensvideos von ClickUp, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern:

1. ClickUp wirbt mit Humor für Produktfeatures

In diesem viralen ClickUp TikTok nutzt das Social Media Team Humor am Arbeitsplatz, um die ClickUp Chat feature. Das Video zeigt einen lustigen Moment auf der Dreamforce, in dem ClickUp einen Vortrag von Chili Piper "abstürzt". @clickUp HR hat sich in San Francisco zu sehr verausgabt Shoutout to @Chili Piper for being cool about us crashing their talk at #Dreamforce#hr#tech#workhumor♬ Originalton - ClickUp Während der Humor die Aufmerksamkeit auf sich zieht, knüpft das Video an die Collaboration-Tools von ClickUp an und ist damit ein perfektes Beispiel dafür, wie das Unternehmen relationale Inhalte mit TikTok marketing tools .

2. ClickUp zeigt einen klassischen Zoom-Fehler

Dieses virale Video von ClickUp zeigt einen klassischen Fail von Zoom. Das Team hat aufgrund von Problemen mit dem Netzwerk und Missverständnissen nur die Hälfte von dem verstanden, was gesagt wurde, z. B. "wir haben mehr Einheiten verkauft" und "wir haben das Unternehmen verkauft @clickUp

Was ist die schlimmste Zoom-Fehlkommunikation, die Sie je gehört haben? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert ♬ Originalton - ClickUp Der virale Erfolg dieses Videos ist auf seinen Wiedererkennungswert zurückzuführen. Die meisten Betrachter haben schon einmal unangenehme Zoom-Anrufe erlebt, so dass der Inhalt sofort bei den Menschen ankommt.

3. ClickUp spricht über das chaotische Leben von Projektmanagern

In diesem viralen Video werden Klischees des Projektmanagements auf humorvolle Weise auf die Schippe genommen. Die Interaktion spielt darauf an, wie generisch Stellenbeschreibungen sein können, mit der Pointe: "Wir verwenden Gantt Diagramme - zwei T's @clickUp Sie reden, aber sie sagen nichts #projectmanager#corporate#corporatelife#9to5#manager#management#Führung♬ Originalton - ClickUp Dieses Video hat sich aufgrund seines sympathischen, augenzwinkernden Ansatzes durchgesetzt, der eine Verbindung zu Fachleuten herstellt, die Aufgaben verwalten. Es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie ClickUp Inhalte in Form von Unternehmensvideos verwendet, um sein Einzelziel zu erreichen.

4. ClickUp bricht den Firmenjargon mit witzigen Referenzen auf

In diesem Video wird auf humorvolle Weise das Geheimnis um die Rolle eines "Scrum Masters" gelüftet Das Hin- und Hergeplänkel, gefüllt mit vagen und doch vertrauten Phrasen, übertreibt, wie komplex Titel in Unternehmen klingen können, ohne viel zu sagen. @clickUp Der SCRUM MASTER #scrum#projectmanager#corporate#corporatelife#9to5♬ Originalton - ClickUp Diese Art von nachvollziehbarem Humor, gepaart mit Schlagworten aus der Arbeitswelt, macht diese Videos zu einem Hit. ClickUp nutzt humorvolle Beispiele für Unternehmensvideos, um die Unternehmenskultur und die Markenidentität zu präsentieren, was ihnen hilft, sich im Space der Video-Inhalte abzuheben.

Wie wurden die TikToks von ClickUp zu einem viralen Erfolg?

Schauen wir uns an, wie ClickUp TikTok Wachstums-Hacks um ihre Videos zu verbreiten:

Relevanz: Die Videos von ClickUp spielen oft auf alltägliche Probleme am Arbeitsplatz an. Sie machen ihre Video-Inhalte für ein breites Publikum sofort greifbar

Die Videos von ClickUp spielen oft auf alltägliche Probleme am Arbeitsplatz an. Sie machen ihre Video-Inhalte für ein breites Publikum sofort greifbar Exzellentes Storytelling: Jedes Beispiel für ein Unternehmensvideo erzählt eine kurze, fesselnde Geschichte. Durch diesen fesselnden Videostil wird die Aufmerksamkeit des Publikums sofort geweckt

Jedes Beispiel für ein Unternehmensvideo erzählt eine kurze, fesselnde Geschichte. Durch diesen fesselnden Videostil wird die Aufmerksamkeit des Publikums sofort geweckt Visuelles Marketing: ClickUp integriert Features wie Gantt Diagramme in die Geschichte, ohne aufdringlich zu sein. Das macht ihre Marketingstrategie authentisch und nicht erzwungen

ClickUp integriert Features wie Gantt Diagramme in die Geschichte, ohne aufdringlich zu sein. Das macht ihre Marketingstrategie authentisch und nicht erzwungen Hohe Qualität: ClickUp stellt sicher, dass das Videomaterial und die Bearbeitung von hoher Qualität sind, so dass der Inhalt professionell wirkt

Weiterlesen: Strategien für das Projektmanagement in den sozialen Medien

Andere erstklassige Unternehmensvideos

Im Folgenden finden Sie einige weitere kreative Beispiele für Unternehmensvideos, die Ihnen helfen werden, ansprechende und herausragende Videos zu erstellen, die Ihr Publikum begeistern werden:

1. Videos zur Produkteinführung von Apple

Die Videos von Apple strahlen Einfachheit und Wirkung aus. Sie verwenden scharfes Bildmaterial und minimale Erzählung, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Produkt zu lenken.

über Apple Die Produktdemovideos von Apple haben einen klaren, rasanten Videostil, der Innovation und Benutzererfahrung hervorhebt, ohne zu übertreiben. Es geht vor allem darum, Spannung zu erzeugen und das Produkt für sich selbst sprechen zu lassen. Dieser Ansatz zeigt, wie effektiv ein wenig Storytelling sein kann, wenn man die Dinge einfach und konzentriert halten will.

2. Nikes 'Just Do It'-Kampagne

Nike ist ein großer Name, wenn es darum geht, ein großartiges Video für Unternehmen zu erstellen. In den inspirierenden Videos der "Just Do It"-Kampagne geht es um die Motivation von Sportlern aus allen Bereichen des Lebens.

über Nike Mit emotionalen Erzählungen, atemberaubenden Bildern und kraftvoller Hintergrundmusik verknüpft Nike die Geschichte seiner Marke mit Selbstbewusstsein und Motivation und schafft so eine tiefe Verbindung zu seinem Publikum.

3. Microsofts ansprechende Videos für die Marke

Die Videos von Microsoft zeigen anhand von Beispielen aus der Praxis, wie die Produkte des Unternehmens Probleme im Gesundheitswesen, im Geschäft und im Bildungswesen lösen. Sie enthalten oft Kundeninterviews, Produktdemonstrationen und Erfahrungsberichte, um den Wiedererkennungswert der Marke zu steigern und eine Verbindung zu neuen Kunden herzustellen.

über Microsoft Jedes Unternehmensvideo ist beeindruckend, weil es reale Geschichten mit technischen Lösungen verbindet. Auf diese Weise lässt sich der Wert der Technologie für das menschliche Leben wirkungsvoll demonstrieren.

Wie können Sie also überzeugende Unternehmens- und Marketingvideos für Ihr Produkt oder Geschäft erstellen? Lassen Sie uns das gemeinsam herausfinden.

Wie erstellt man effektive Corporate Videos mit ClickUp?

Die Erstellung eines wirkungsvollen Videos erfordert Kreativität, Organisation, Zusammenarbeit und Management. Glücklicherweise kann ein video-Marketing-Software all diese Funktionen .

Um loszulegen, zählen Sie auf ClickUp's projektmanagement für die Videoproduktion . Von der Ideenfindung über das Verfassen von Drehbüchern bis hin zur abschließenden Bearbeitung und Freigabe ist ClickUp genau das richtige Tool für die Umsetzung Ihres Plans zur Produktion von Unternehmensvideos.

Sehen wir uns an, wie.

1. Planen Sie Ihr Corporate Video

Der erste Schritt bei der Erstellung Ihres eigenen Videos besteht darin, Ihre Zielgruppe zu kennen. Wenn Sie sich zum Beispiel an Projektmanager wenden, sollten Sie sich darauf konzentrieren, wie Sie deren spezifische Herausforderungen lösen.

Sobald Sie Ihre Zielgruppe verstanden haben, sollten Sie klare Ziele festlegen. Soll Ihr Video den Bekanntheitsgrad Ihrer Marke steigern, Ihre Mitarbeiter schulen oder neue Kunden gewinnen? So schaffen Sie Klarheit für alle Beteiligten, und die Ziele können dann die Form und das Formular Ihres Videos bestimmen.

Von dort aus können Sie ClickUp Ziele zur Nachverfolgung von Fortschritten. Mit ClickUp Goals können Sie:

Fortschritts-Rollup: Verfolgen Sie mehrere Ziele an einem Ort, um eine klare Ansicht des Fortschritts Ihrer Videoproduktion zu erhalten

Verfolgen Sie mehrere Ziele an einem Ort, um eine klare Ansicht des Fortschritts Ihrer Videoproduktion zu erhalten Einzelziele: Verknüpfen Sie Aufgaben mit Zielen und verfolgen Sie automatisch den Fortschritt

Verknüpfen Sie Aufgaben mit Zielen und verfolgen Sie automatisch den Fortschritt Zahlenziele: Unterteilen Sie Ziele in einzelne, nachvollziehbare Einheiten

Unterteilen Sie Ziele in einzelne, nachvollziehbare Einheiten Beschreibungen: Fügen Sie eindeutige Beschreibungen hinzu, damit jeder den Prozess nachvollziehen kann

Nachverfolgung des Fortschritts, Aufschlüsselung der Ziele und Hinzufügen eindeutiger Beschreibungen zu jedem Meilenstein

Mit ClickUp können Sie auch ganz einfach KPIs (Key Performance Indicators) messen und große Projekte in kleinere Aufgaben unterteilen.

Bleiben Sie auf Kurs mit ClickUp's OKRs (Ziele und Schlüsselergebnisse) und gleichzeitig die wöchentlichen Ziele zu erreichen. So können Sie Ihr Video-Projekt perfekt organisieren und sicherstellen, dass nichts durch die Maschen rutscht.

2. Drehbuchschreiben und Storyboarding

Ein großartiges Video beginnt mit einem starken Drehbuch. Ganz gleich, ob es sich um ein Erklärvideo für ein Unternehmen oder eine Produktdemo handelt, die Geschichte sollte eine Verbindung zu Ihrem Publikum herstellen und dessen Herausforderungen auf sinnvolle Weise ansprechen.

Der Schlüssel zu einer effektiven Drehbucherstellung ist Einfachheit. Halten Sie Ihre Botschaft klar, prägnant und auf Ihre Ziele konzentriert.

Nachdem Sie Ihre Botschaft und das Drehbuchgerüst geschrieben haben, sollten Sie mit dem Storyboarding beginnen, um dem Drehbuch visuell Leben einzuhauchen. Erstellen Sie Karten für jeden Moment, stellen Sie sicher, dass jede Szene einen Zweck hat und die Geschichte vorantreibt. Verwenden Sie storyboard-Vorlagen um den Prozess zu vereinfachen.

💡 Pro-Tipp: Starten Sie Ihren kreativen Prozess in ClickUp Whiteboards . Erstellen Sie Karten, visualisieren Sie die Reise der Zeichen und arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen. Und das Beste daran? Verwandeln Sie großartige Ideen mit nur einem Klick in Aufgaben!

Verwenden Sie ClickUp Docs, um das Schreiben von Drehbüchern zu vereinfachen

Nachdem Sie Ihr Drehbuch visuell kartiert haben, ist es an der Zeit, es zu verfassen. ClickUp Dokumente können Sie das Skript schreiben, Kommentare hinterlassen und Feedback integrieren.

Verwandeln Sie Ihre Gedanken in organisierte Dokumente mit ClickUp Docs und erledigen Sie Ihre Aufgaben schneller

Es festigt Ihr gesamtes marketing Projektmanagement bedürfnisse mühelos erfüllen. Außerdem erhalten Sie Zugang zu zahlreichen Features, wie z. B.:

Ablenkungsfreies Schreiben: Mit dem Focus Mode schreiben Sie Ihr Skript ohne Ablenkungen

Mit dem Focus Mode schreiben Sie Ihr Skript ohne Ablenkungen Verschachtelte Seiten: Verwenden Sie verschachtelte Seiten, um Ihr Drehbuch oder Storyboard zu strukturieren. Fügen Sie Tabellen oder Bilder für ein professionelles Aussehen hinzu

Verwenden Sie verschachtelte Seiten, um Ihr Drehbuch oder Storyboard zu strukturieren. Fügen Sie Tabellen oder Bilder für ein professionelles Aussehen hinzu Verknüpfung von Aufgaben: Verbinden Sie Ihre Dokumente mit Aufgaben, sodass Sie alles, was Sie brauchen, an einem Ort haben - Skripte, Zeitleisten und Fortschritte

Außerdem können Sie den gesamten Prozess mit ClickUp Brain, Ihrem persönlichen KI-Assistenten, rationalisieren.

Nutzen Sie ClickUp Brain zur Automatisierung und Optimierung

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Assistenten, der alles über Ihren Workspace weiß. Das ist ClickUp Gehirn . Mit Brain erhalten Sie:

Sofortige Antworten: Fragen Sie ClickUp Brain nach Projekt-Updates, dem Status von Aufgaben oder Zusammenfassungen von Dokumenten, um genaue Antworten zu erhalten

Fragen Sie ClickUp Brain nach Projekt-Updates, dem Status von Aufgaben oder Zusammenfassungen von Dokumenten, um genaue Antworten zu erhalten Fortschrittsberichte: Automatisieren Sie Projektzusammenfassungen und Fortschritts-Updates und sparen Sie Zeit für manuelle Arbeit

Automatisieren Sie Projektzusammenfassungen und Fortschritts-Updates und sparen Sie Zeit für manuelle Arbeit KI-gesteuerte Einblicke: Erhalten Sie genaue Einblicke in Echtzeit, basierend auf verbundenen Aufgaben und Dokumenten

Verwandeln Sie Ihre Ideen in Aufgaben mit ClickUp Brain

Die besten Geschichten entstehen durch eine perfekte Mischung aus Kreativität und Organisation. ClickUp bietet Ihnen beides, alles an einem Ort.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Storyboard-Vorlage zur Darstellung des Fortschritts Ihres Videos mit wichtigen Details zu Aufnahme, Dauer, Zeichen, Drehbuch und mehr.

3. Produktion und Bearbeitung

Sobald Ihr Plan, Ihr Drehbuch und Ihr Storyboard fertig sind, können Sie mit der Produktion beginnen.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die sicherstellen, dass die Produktion Ihres Unternehmensvideos genau richtig ist:

Licht und Ton: Eine gute Beleuchtung verstärkt die visuellen Eindrücke, während ein klarer Ton dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass Sie in einem ruhigen, gut beleuchteten Space aufnehmen, um die Videoqualität zu verbessern

Eine gute Beleuchtung verstärkt die visuellen Eindrücke, während ein klarer Ton dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass Sie in einem ruhigen, gut beleuchteten Space aufnehmen, um die Videoqualität zu verbessern Ausrichtung: Passen Sie den Stil des Videos an die Plattform an. YouTube liebt das Querformat, während TikTok und Instagram das Hochformat bevorzugen

Passen Sie den Stil des Videos an die Plattform an. YouTube liebt das Querformat, während TikTok und Instagram das Hochformat bevorzugen Hintergrund: Halten Sie ihn sauber, konsistent und markengerecht. Verwenden Sie einen einfachen Hintergrund oder binden Sie Markenelemente ein

Halten Sie ihn sauber, konsistent und markengerecht. Verwenden Sie einen einfachen Hintergrund oder binden Sie Markenelemente ein Konsistenz: Verwenden Sie für Ihre Unternehmensvideos denselben Videostil, dasselbe Setup und denselben Speicherort, um den Zusammenhalt der Marke zu gewährleisten

Verwenden Sie für Ihre Unternehmensvideos denselben Videostil, dasselbe Setup und denselben Speicherort, um den Zusammenhalt der Marke zu gewährleisten Technisches Know-how: Verstehen Sie die Tools, die Sie zum Filmen und Bearbeiten verwenden. Dies steigert die Gesamtqualität und Professionalität Ihres Videos

Und, hey, Sie können auch Zeit sparen, indem Sie die ClickUp Vorlage für Videoproduktion . Es bietet einen strukturierten Rahmen, um Ihre Projekte zu organisieren.

ClickUp's Vorlage für die Videoproduktion

Diese Vorlage hilft Teams, den gesamten Prozess zu beschleunigen:

Ziele festlegen: Kreative Ziele definieren und Fortschritte nachverfolgen

Kreative Ziele definieren und Fortschritte nachverfolgen Vorproduktionsphase: Organisieren Sie Aufgaben wie Terminplanung und Ressourcenzuweisung

Organisieren Sie Aufgaben wie Terminplanung und Ressourcenzuweisung Produktionsplanung: Effiziente Verwaltung von Ausrüstung und Zeitleisten

Effiziente Verwaltung von Ausrüstung und Zeitleisten Postproduktionsphase: Rationalisierung der Bearbeitung und der abschließenden Aufgaben

Ganz gleich, ob Sie ein einzelnes Unternehmensvideo oder eine ganze Serie produzieren, mit dieser Vorlage können Sie Ihren Workflow nahtlos vom Konzept bis zum Abschluss weiterführen.

Das richtige tool für das Management von Corporate Video Projekten

Die Verwaltung der Videoproduktion in einem Unternehmen kann angesichts knapper Fristen, mehrerer Mitglieder im Team und des Bedarfs an qualitativ hochwertigen Video-Inhalten schwierig sein. Deshalb sollten Sie die richtigen Tools zur Hand haben. Hier erfahren Sie, wie Sie mit ClickUp alles unter einem Dach erledigen können.

Aufgaben und Zeitleisten verwalten

Mit ClickUp Dashboards können Sie Ansichten, Status und Metriken an Ihren Workflow anpassen. Sie können sogar Fälligkeitsdaten für jede Aufgabe einstellen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Überwachen Sie den Fortschritt des Teams in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Und was ist das Besondere daran? Es macht die Produktion von Unternehmensvideos zum Kinderspiel, indem es Ihnen eine umfassende Ansicht des Fortschritts Ihres Projekts bietet. So geht's:

Nachverfolgung von Aufgaben: Behalten Sie im Auge, wie viele Aufgaben jede Woche abgeschlossen wurden

Behalten Sie im Auge, wie viele Aufgaben jede Woche abgeschlossen wurden Leistungskontrolle: Nutzen Sie visuelle Diagramme, um Schlüssel-Metriken wie Impressionen, Engagement und Video-Reichweite zu sehen

Nutzen Sie visuelle Diagramme, um Schlüssel-Metriken wie Impressionen, Engagement und Video-Reichweite zu sehen Benutzerdefinierte Ansichten: Passen Sie Ihr Dashboard ganz einfach an, um Fristen, Geräteplanung oder Team-Zuweisungen anzuzeigen

Passen Sie Ihr Dashboard ganz einfach an, um Fristen, Geräteplanung oder Team-Zuweisungen anzuzeigen Echtzeit-Updates: Erhalten Sie aktuelle Informationen und halten Sie Ihre Fristen pünktlich ein

Features für die Zusammenarbeit

ClickUp macht team-Zusammenarbeit einfach und effizient. Organisieren Sie Aufgaben ganz einfach mit ClickUp's Hierarchie von Workspaces bis hin zu Unteraufgaben, so dass jeder seine Rolle kennt.

Tools wie Aufgabenkommentare und @mentions halten die Kommunikation im Flow, während das Freigeben von Dateien durch die Integration von Google Drive und Dropbox nahtlos funktioniert. Das Tüpfelchen auf dem i sind die Prüfungs- und Genehmigungsfeatures von ClickUp, die den Überprüfungsprozess der Videoproduktion rationalisieren.

Apropos Videos: Wenn Sie das nächste Mal an Videoprojekten für YouTube arbeiten, verwenden Sie die vorgefertigten Vorlagen für die Produktion von YouTube-Videos nachverfolgung, von der Vorproduktionsphase bis zur endgültigen Freigabe.

ClickUp's Vorlage für YouTube Video Produktion

Nachverfolgung und Messung des Fortschritts

Mit ClickUp Goals ist es einfach, Ziele einzustellen, den Fortschritt zu visualisieren und den Zeitplan einzuhalten, um die Einzelziele für die Produktion von Unternehmensvideos zu erreichen.

Behalten Sie den Überblick über die Zeitleiste einer Aufgabe mit der manuellen Zeiterfassung in ClickUp

Mit ClickUp's Zeiterfassung können Sie die Zeitleisten von Aufgaben überwachen, die aufgewendete Zeit nachverfolgen und zur besseren Übersichtlichkeit Notizen hinzufügen. Dieses Feature eignet sich perfekt für Videoproduktionsunternehmen, die Aufgaben für Marketingvideos oder Firmenveranstaltungen verwalten.

💡Pro-Tipp: Um Ihren Workflow weiter zu rationalisieren, verwenden Sie vollständig anpassbare vorlagen für die Videoproduktion um die Konsistenz Ihrer Videoproduktionen zu gewährleisten, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Video-Transkription und Zeitstempelung

Wenn Sie ein Video aufnehmen, möchten Sie Ihrem Team oft endlos viel Feedback geben. Das ist der Grund ClickUp Clips ist sehr nützlich.

Bildschirmaufzeichnungen mit KI-gesteuerten ClickUp Clips aufzeichnen

KI-gesteuerte Aufnahmen bildschirmaufzeichnungen von Unterhaltungen und versorgen Ihr Team mit dem nötigen Feedback. So hilft es Ihnen:

Erstellen und Freigeben von Clips: Einfaches Aufnehmen und Freigeben von Clips mit einem einzigen Klick

Einfaches Aufnehmen und Freigeben von Clips mit einem einzigen Klick Kommentare und Feedback hinzufügen: Kommentare zu bestimmten Momenten in Clips hinterlassen

Kommentare zu bestimmten Momenten in Clips hinterlassen Clips in Aufgaben umwandeln: Verwandeln Sie Clips in umsetzbare Aufgaben, die Ihr Team erledigen kann

Nahtlose Videoproduktion mit der All-in-One-Plattform von ClickUp

ClickUp erweckt kreative Visionen immer zum Leben. Es ist eine umfassende Projektmanagement-Plattform, die alles integriert, was Sie für die Produktion von Unternehmensvideos benötigen: Ideenfindung, Zusammenarbeit mit Teams und Nachverfolgung des Fortschritts - und das alles, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen.

Egal, ob Sie ein kleines Team oder ein großes Unternehmen für die Produktion von Unternehmensvideos sind, ClickUp wächst mit Ihnen. Und dank des intuitiven Designs macht die Benutzung auch noch Spaß! Warum sollten Sie sich mit weniger zufrieden geben, wenn ClickUp alles in Synchronisierung hält?

Testen Sie ClickUp kostenlos um auf verschiedene Video Vorlagen, Features und benutzerdefinierte Optionen zuzugreifen und den Unterschied selbst zu erleben.