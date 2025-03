10 kostenlose Vorlagen für kreative Briefe & Beispiele

Unabhängig von Ihrem Geschäft ist es für kreative Projekte schwierig, das Gleichgewicht zu halten. Sie müssen sicherstellen, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben, dürfen aber nicht so stark strukturiert werden, dass sie zur Formel werden. ⚖️

Einerseits lässt weniger Struktur mehr Raum für Kreativität - und damit für den Teil, der Spaß macht! Die Betonung von Ideen führt zu schönen Designs, ansprechenden Inhalten und einer durchdachten Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite führt das Fehlen von Prozessen, Verantwortlichkeit und Anleitung oft dazu, dass Termine nicht eingehalten werden und die Arbeit nicht konsistent ist.

Außerdem ist die Struktur hinter Ihrem kreative Projekte ist das, was sie zum Erfolg verhilft! Ohne eine stabiles und standardisiertes Arbeitsverfahren, um l wenn Sie die Grundlage nicht schaffen, ist dem Team möglicherweise nicht klar, was Ihr Projekt eigentlich bewirken soll.

Deshalb ist ein kreatives Briefing für jedes kreative Projekt unerlässlich, unabhängig von seiner Komplexität oder Größe! Mit dem gleichen Fokus auf Kreativität und Struktur ist Ihr Briefing der Kompromiss, den Sie zwischen Design und marketing Teams die Sie schon lange suchen!

Diese Dokumente helfen Ihnen, das Wer, Was, Wo, Wann und Warum Ihres Projekts zu überdenken und zu festigen. Sie sorgen dafür, dass sich Ihr Team an den Zielen orientiert und legen die nächsten Schritte fest! Außerdem durchlaufen sie oft ein umfangreiches Genehmigungsverfahren mit allen wichtigen Akteuren, damit Sie sicher sein können, dass das fertige Produkt alle Erwartungen erfüllt (oder übertrifft).

Aber Sie müssen nicht bei jedem neuen Projekt mit dem kreativen Briefing ganz von vorne anfangen. Investieren Sie stattdessen Ihre Zeit produktiver - mit einer Vorlage für ein kreatives Briefing! Diese Ressourcen sind einfach zu verwenden, kollaborativ und vor allem anpassbar!

Und zu Ihrem Glück haben wir die Arbeit bereits erledigt, um Ihnen die 10 besten Vorlagen für kreative Briefings für jeden Anwendungsfall vorzustellen! Hier finden Sie weitere FAQs zu kreativen Briefs, wichtige Features, Vorlagen und vieles mehr. 🎨

Was ist eine Vorlage für einen Kreativbrief?

Eine Vorlage für ein kreatives Briefing ist ein vorgefertigtes Dokument, das die Schlüsselinformationen, Parameter und Ziele für ein anstehendes kreatives Projekt definiert. Diese Dokumente werden in der Regel für Stakeholder und Mitglieder des Projekts erstellt, damit sie sich über Folgendes im Klaren sind die Ziele des Projekts während des gesamten Lebenszyklus des Projekts und werden von den Projektmanagern aufbewahrt, damit sie leicht nachschlagen können.

Kreative Briefs sind auch, nun ja, kurz. Wir wollen keine seitenlangen Recherchen, sondern eine grobe Übersicht über das, was Sie liefern werden. Wenn Sie zusätzliche Ressourcen für den Kontext benötigen, setzen Sie einen Hyperlink dorthin 🙂

Kreative Briefs gibt es in vielen Formularen, vor allem abhängig von der Art und Komplexität Ihres Projekts, aber jedes Briefing folgt einer Reihe von Standardkategorien, um sicherzustellen, dass Ihre Enten in einer Zeile sind, bevor das kickoff Meeting . Stellen Sie sich Ihr kreatives Briefing wie ein Malbuch vor - es setzt Ihrem kreativen Team die Grenzen, innerhalb derer es nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten kann! Bonus: Beispiele für kreative Briefs!

10 Vorlagen für kreative Briefe

Ihr kreatives Briefing ist am nützlichsten, wenn es sich nahtlos in Ihre anderen Tools für die Arbeit einfügt. Und da ClickUp die einzige software für kreatives Projektmanagement die flexibel genug ist, um Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Apps hinweg auf einer zentralen Plattform zusammenzuführen, setzen wir hier an. ✅

Sehen Sie sich die 10 besten Vorlagen für kreative Briefings für praktisch jeden Anwendungsfall in ClickUp! Greifen Sie auf kollaborative und vorgefertigte Dokumente zu, Whiteboards , Workflows, Listen und mehr - alles kostenlos!

1. Creative Brief Vorlage von ClickUp

Kreative Brief-Vorlage von ClickUp

Wir beginnen mit der vielleicht am leichtesten zu modifizierenden und umfangreichsten Vorlage für ein kreatives Briefing, die Sie finden können. Die Creative Brief Vorlage von ClickUp stellt sicher, dass Ihr kreatives Team von Anfang an auf derselben Seite steht und auf dieselben Ziele hinarbeitet. Diese anfängerfreundliche ClickUp Dokument vorlage wird vorformatiert geliefert, um Tabellen, Medien und Checklisten zu unterstützen. Darüber hinaus sind bestimmte Abschnitte vorgesehen, um Projektinformationen übersichtlich zu organisieren und schnell aufzufinden. Diese Abschnitte umfassen:

Zielsetzung

Einzelziel

Botschaften

Ergebnisse

Haushalt

Zeitleiste und Meilensteine

Schlüsselakteure und Freigabeerklärungen ClickUp Dokumente ist die ideale editor für Dokumente für Ihre kreative Briefvorlage wegen seiner vielen Features für die Zusammenarbeit wie live-Bearbeitung , zugewiesene Kommentare und URL-Freigabe. Dank der intuitiven Formatierung, Gestaltung und Bearbeitung von Rich Text können Sie außerdem sehr visuelle und ansprechende Schriftsätze erstellen, die von allen Beteiligten gelesen werden können, ohne dass der Projektleiter sie durchgehen muss!

Und da ClickUp-Dokumente in Ihrem Workspace liegen, können Sie Text in umsetzbare Aufgaben umwandeln und Folgendes hinzufügen tags in Ihre Dokumente einfügen, um die Referenzierung zu erleichtern und Ihre Arbeit automatisch zu aktualisieren, ohne jemals auf "Speichern" drücken zu müssen

2. Creative Brief Whiteboard Vorlage von ClickUp

Creative Brief Whiteboard Vorlage von ClickUp

Vorlagen für kreative Briefings sind zwar oft vorgefertigte Dokumente, aber das muss nicht sein! Ein Schlüssel zur Erstellung Ihres kreativen Briefings beginnt bereits im Brainstorming-Prozess. Und wie könnten Sie Ihre besten Ideen besser umsetzen? ideationstechniken als auf eine dynamische digitale Whiteboard-Software ? 🤓

Die Creative Brief Whiteboard Vorlage von ClickUp bringt Ihr typisches Briefing einen Schritt weiter, indem es ein vorgefertigtes Liste von kreativen Projektaufgaben in Ihrem Workspace und Brainstorming-Diagramm unter Verwendung des kollaborativen Whiteboards feature.

Whiteboards sind ideal, um Ihre Ideen in dem Moment festzuhalten und umzusetzen, in dem sie entstehen. Verwenden Sie dieses Diagramm als Rahmen, um die Ziele Ihres kreativen Projekts und die Zielgruppe zu ermitteln, forschungspläne und mögliche Workflows. Und wenn Sie bereit sind, die Dinge in die nächste Phase zu bringen, wandeln Sie Ihren Text, Ihre Form oder Ihre Notiz einfach direkt in eine ClickUp Aufgabe um!

Während die vorherige Vorlage umfangreiche Dokumentabschnitte und Formatierungen enthielt, ist diese Vorlage für Whiteboards reich an Features und Funktionen, um dieselben Informationen visuell zu vermitteln! In dieser Vorlage finden Sie:

Sieben benutzerdefinierte Status für Aufgaben um alle Fortschritte zu überwachen

Neun Benutzerdefinierte Felder um mehr Kontext in jede Ansicht und in jede Aufgabe zu bringen

Vier ansichten des Projekts einschließlich Zeitleiste, Liste und Dokumentansicht

Workflow automatisierungen um Ihr Projekt voranzutreiben (ohne die lästige Arbeit zwischen den Aufgaben)

Und das ist noch nicht alles. Diese Vorlage stellt sicher, dass Ihr kreatives Team, Ihre Stakeholder und Ihre Clients immer Zugang zu den Informationen haben, die sie benötigen, während Ihr Projekt Form annimmt.

3. Kreativer Brief Bedarfsplanung Vorlage von ClickUp

Vorlage für kreative Briefnachfrageplanung von ClickUp

Der kreative Prozess beginnt lange bevor Ihr Briefing Form annimmt. Sie müssen in der Lage sein, klare Ziele einzustellen, die allen Beteiligten klar machen, wohin das Projekt gehen soll, und einen Fahrplan für den Weg dorthin erstellen. Wahrscheinlich werden Sie auch mit mehreren Projektideen gleichzeitig jonglieren - wie entscheiden Sie, welche Projekte zuerst entwickelt werden? Prioritätensetzung für Projekte kann von den vorhandenen Ressourcen, dem Umfang der erforderlichen Arbeit und der Komplexität abhängen. Letztendlich geht es aber um die Projekte, die bei Ihren Kunden oder Ihrem Publikum am besten ankommen. Das heißt, es muss eine Nachfrage nach dem Projekt bestehen, bevor Sie es in Angriff nehmen können. Das ist der Punkt, an dem die Creative Brief Vorlage für die Bedarfsplanung von ClickUp kommt ins Spiel.

Diese Vorlage für eine Liste ist für kreative Teams gedacht, die mehrere Kampagnen gleichzeitig verwalten. Mit fünf benutzerdefinierten Status, die auf einem interaktiven Kanban Board mit ClickUp's Board-Ansicht können Sie mit den 20 benutzerdefinierten Feldern in dieser Vorlage jeden kleinen Schritt im Fortschritt mehrerer Projekte visuell verwalten.

4. Produkt Brief Vorlage von ClickUp

Product Brief Vorlage von ClickUp

Für einen reibungslosen produktentwicklungsprozess ist es wichtig, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen. Die Produktbrief-Vorlage von ClickUp bietet eine Lösung für diese Herausforderung mit einem detaillierten Dokument zur Förderung der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit, als Referenz für die Forschung auf hohem Niveau und für die Arbeit an einer erfolgreichen Produkteinführung.

Mit dieser einfachen, kreativen Brief-Vorlage können Produktmanager problemlos mit Mitgliedern, Stakeholdern oder Clients zusammenarbeiten, um Produktspezifikationen zu organisieren, Feedback zu prüfen und die nächsten Schritte festzulegen - und das alles mit demselben Dokument.

Diese formatierte Vorlage priorisiert die Schlüsselinformationen, die Ihre Teams benötigen, um mit der Arbeit zu beginnen. Dazu gehören eine einfache Übersicht, funktionale Spezifikationen, ein detaillierter Plan für die Veröffentlichung, eine Beschreibung des zu lösenden Problems und eine Liste der wichtigsten Mitglieder des Teams.

möchten Sie mehr über den Produktentwicklungsprozess erfahren?**_ Beginnen Sie mit einer intuitiven vorlage für das Produktmanagement zur Steuerung Ihres Workflows!

5. Campaign Brief Vorlage von ClickUp

Campaign Brief Vorlage von ClickUp

Briefings für kreative Kampagnen sind etwas aufwändiger zu erstellen als ein durchschnittliches Projekt. Ähnlich wie bei einem Produktbriefing sind für eine erfolgreiche Durchführung Beiträge, Maßnahmen und die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen erforderlich. Das liegt daran, dass Kampagnen in der Regel aus mehreren kleineren Projekten bestehen, um ein größeres Ergebnis zu erzielen. Die Kampagnenbrief-Vorlage von ClickUp umreißt diese Schlüssel-Parameter und erleichtert es Projektmanagern, die vielen beweglichen Teile einer Kampagne zu überwachen.

Dieses fünfseitige ClickUp Dokument gliedert Ihre Kampagnenelemente von einer hohen Ebene aus, um die Ausrichtung auf Messaging und Ziele von oben nach unten sicherzustellen. Beginnend mit dem allgemeinen Briefing für die Werbekampagne legt diese Vorlage Ihr Ziel, Ihre Zielgruppe, Ihr Budget, Ihre Leistungen, Ihre Ressourcen und vieles mehr fest. Innerhalb dieser Abschnitte werden Sie dazu aufgefordert, die anderen Elemente Ihrer Kampagne detaillierter zu beschreiben.

Danach helfen Ihnen vorgefertigte Unterseiten bei der Erstellung von Briefings für Ihre kleineren kreativen Kampagnenelemente und Assets.

6. Event Brief Vorlage von ClickUp

ClickUp Event Brief Screenshot

Ein Ereignis auszurichten ist keine leichte Aufgabe! Aber die Event Brief Vorlage von ClickUp ist die ideale Ressource, um sicherzustellen, dass Sie Ihre ereignis Projekt-Management auf die bestmögliche Weise zu gestalten.

Dieses Dokument dient als detaillierte Checkliste, auf die Sie während der gesamten Planungs- und Durchführungsphase zurückgreifen können, um die Logistik, die Ressourcen und letztendlich den Erfolg des Ereignisses zu verwalten.

Der Abschnitt "Zusammenfassung" listet nicht nur den Titel, das Datum und den Speicherort des Ereignisses auf, sondern ermöglicht es Ihnen auch, Ihre ClickUp Projekt-Vorlage und den Nachrichtenkanal für das Ereignis zu verknüpfen. Andere Abschnitte enthalten einen Überblick über die Ziele, Ihre Zielgruppe, das Projektteam, das an der Planung und Durchführung des Ereignisses arbeitet, und einen spezifischen Zeitplan für das Ereignis.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend für die Präsentation des Fortschritts vor Stakeholdern und Clients, um sicherzustellen, dass die größeren Anforderungen des Ereignisses erfüllt werden, bevor die Verträge verschickt und die Anbieter festgelegt werden.

7. SEO Inhalt Brief Vorlage von ClickUp

SEO Content Brief Vorlage von ClickUp

Es geht nicht nur darum, einen stetigen Flow von Blogs in Ihrem Plan zu haben kalender für die Inhalte -es geht darum, dass sie die richtigen Zielgruppen erreichen! Korrekte Überprüfungen und Strategien zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) sind der Schlüssel zum Erreichen dieses Ziels und sollten ein entscheidender Teil Ihrer Website sein arbeitsablauf zur Erstellung von Inhalten um sicherzustellen, dass Ihre Texte gut platziert werden.

Es gibt zwar viele Tools, die Sie im Laufe Ihrer Arbeit konsultieren SEO-Projekt-Management prozessen einen verlässlichen Startpunkt wie die SEO Inhalt Brief Vorlage von ClickUp kann Autoren mit allem versorgen, was sie brauchen, um Inhalte zu erstellen, die sowohl ansprechend als auch suchmaschinenoptimiert sind.

Neben einer Übersicht über das Projekt enthält diese Dokument-Vorlage auch den SEO-Titel, die Meta-Beschreibung und die vorgesehene Wortanzahl. Eine OKR-Abschnitt lässt Raum für Ziele und Schlüsselergebnisse, Zielgruppen und Infos zu Schlüsselwörtern, um den Inhalt zu fokussieren, und eine Gliederung hilft den Autoren bei der Strukturierung ihres Inhalts.

Bonus: Outline-Generatoren !

8. Design Brief Vorlage von ClickUp

Design Brief Vorlage von ClickUp

Wenn Sie einem Blog Bilder hinzufügen möchten oder Beiträge für soziale Medien kanälen, müssen Sie wahrscheinlich zuerst eine Designanfrage stellen. Diese Anfragen sammeln grundlegende Informationen über das Bild oder die Grafik, die Sie benötigen, und helfen letztendlich dabei, die Form design-Briefing .

Da diese Anfragen oft nur ein kleiner Teil eines größeren Projekts sind, wird Ihr Team wahrscheinlich mehrere Aufträge gleichzeitig verwalten - manchmal sogar mehrere pro Tag! Daher ist ein organisierter Rahmen wie der Design Brief Vorlage von ClickUp ein Muss, um alle Anfragen, Fortschritte und Rückmeldungen zusammen zu halten.

Nutzen Sie diese Vorlage, um die Ziele, den Umfang und die Zeitleiste Ihres Projekts in mehreren Ansichten zu skizzieren, um Ihre Arbeit aus jedem Blickwinkel zu verwalten - sogar die Zuweisung von Zuständigkeiten, die Delegation von Elementen und die Festlegung von Prioritäten für Aufgaben in einer einzigen Listenansicht.

Verfolgen Sie dann die Ausführung des Projekts mit benutzerdefinierten Status der Aufgaben und einem vorgefertigten Kanban Board, um sicherzustellen, dass die Zeitleiste für die zu erbringenden Leistungen eingehalten wird und alle Beteiligten jederzeit über den Stand der Dinge informiert sind.

9. Marketing-Kampagne Brief Vorlage von ClickUp

ClickUp's Vorlage für eine Marketing-Kampagne

Die Briefvorlage für Marketingkampagnen von ClickUp glänzt nicht nur durch seine Benutzerfreundlichkeit, sondern auch durch seine Präsentation. Eine präsentationsfertige Titelseite macht es einfach, Ihre Kerninformationen visuell zu vermitteln, während Abschnitte für das Einzelziel, das vorgeschlagene Budget und Ihre wichtigen Daten bei der Planung helfen.

Bei der Ausarbeitung des kreativen Marketing-Briefings können Sie durch die Einbettung zusätzlicher Marketingmaterialien und Referenzen auch Kontext hinzufügen. Einfach ausgedrückt: Es ist die perfekte Übersicht für jedes Team, das an der Planung und Durchführung einer Marketingkampagne arbeitet.

10. Marketing Projekt Brief von ClickUp

ClickUp Vorlage für Marketing Projekt Brief

Ob Sie es glauben oder nicht, nicht jedes Marketingprojekt ist eine Kampagne! Für kleinere Projekte oder einzelne Anfragen ist die Marketing Projekt Brief Vorlage von ClickUp ist Ihre erste Anlaufstelle. Diese vorgefertigte Aufgabe hält die Dinge einfach und strukturiert, so dass Sie sich auf den guten Teil konzentrieren können - kreativ zu sein!

Diese Aufgabe und ihre Unteraufgaben stellen sicher, dass Sie mit allen wichtigen Informationen versorgt werden, die Sie benötigen, um das Projekt auf den Weg zu bringen, einschließlich der Zielgruppe, der Übersicht, der nächsten Schritte und der Hauptakteure.

Was macht eine gute Vorlage für einen Kreativbrief aus?

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl einer Vorlage für ein kreatives Briefing? Die effektivsten Vorlagen für Kreativbriefs müssen so standardisiert sein, dass sie bei jedem neuen Projekt schnell ausgefüllt werden können, und gleichzeitig so allgemein gehalten sein, dass sie Raum für individuelle Entwicklungen lassen.

Das ist ein schwieriger Spagat, vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Arten von Briefings Sie benötigen. Aber es ist möglich! Achten Sie auf Briefings, die die folgenden Elemente enthalten:

Eine kurze Zusammenfassung des Projekts . Auf diese Weise kann jeder das Wesentliche des Projekts erfassen - vor allem die Stakeholder und funktionsübergreifendes Team mitglieder

. Auf diese Weise kann jeder das Wesentliche des Projekts erfassen - vor allem die Stakeholder und funktionsübergreifendes Team mitglieder Ein Abschnitt für das Einzelziel , mit Space, um einige Nuancen über dieses Publikum und die Probleme, mit denen es konfrontiert ist, zu erklären

, mit Space, um einige Nuancen über dieses Publikum und die Probleme, mit denen es konfrontiert ist, zu erklären Die Ziele des Projekts . Es ist immer hilfreich, wenn ein Designer oder Autor genau weiß, warum er das tut, was er tut

. Es ist immer hilfreich, wenn ein Designer oder Autor genau weiß, warum er das tut, was er tut Raum für offene Informationen . Ihr Briefing wird nicht jedes kleine Detail enthalten. Einige Elemente des Projekts können sogar noch zur Diskussion stehen - Ihr Briefing wird diesen Elementen letztendlich helfen, Form anzunehmen

. Ihr Briefing wird nicht jedes kleine Detail enthalten. Einige Elemente des Projekts können sogar noch zur Diskussion stehen - Ihr Briefing wird diesen Elementen letztendlich helfen, Form anzunehmen Die Zeitleiste des Projekts. Dieser legt fest, was im Rahmen des Projekts produziert werden soll und wann es abgeschlossen sein wird

Greifen Sie von überall in Ihrem ClickUp-Workspace auf die Dokumente zu und fügen Sie verschachtelte Unterseiten, Tabellen und Styling hinzu, um die perfekte Struktur zu schaffen

Und natürlich muss es leicht abzuschließen sein. Je weniger Zeit der Projektleiter für das Ausfüllen aufwenden muss, desto mehr Zeit bleibt ihm für die eigentliche Arbeit projektleistungen .

Rationalisieren Sie Ihre kreativen Projekte mit einer Vorlage für Creative Briefs

Die Entwicklung kreativer Produkte, Kampagnen und Ergebnisse ist harte Arbeit. Warum sollte man es sich also noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist? Wenn Sie die richtige Vorlage für ein kreatives Briefing verwenden, ist ein Großteil der Organisation bereits für Sie erledigt.

ClickUp's umfangreiches Vorlagen-Bibliothek ist gefüllt mit Tausenden von Vorlagen für jeden Anwendungsfall! Greifen Sie kostenlos auf eine der 10 oben aufgelisteten Vorlagen zu und erstellen Sie im Handumdrehen die perfekten kreativen Briefings. Und wenn Sie bereit sind, Ihr kreatives Projekt in Angriff zu nehmen, hat ClickUp die perfekten Features, die Ihnen dabei helfen, es zu erledigen.

Finden Sie Hunderte von features für das Projektmanagement , über 1.000 Integrationen ein integriertes Feature für Whiteboards, ein kollaboratives Dokument editor, und mehr, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden .