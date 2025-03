Die 13 besten KI-Video-Generatoren für beeindruckende Inhalte

👀 Wussten Sie schon? Der Algorithmus von Instagram für Reels ändert sich alle vier Wochen.

Ein KI-Video-Generator und -Editor kann in Sekundenschnelle Clips in Byte-Größe bis hin zu Videos in Spielfilmlänge erstellen. Diese von der KI erstellten Videos sehen nicht nur gut aus, sondern benötigen auch deutlich weniger Zeit für die Produktion.

In diesem Artikel gebe ich die besten KI-Tools für Videos frei, die ich persönlich verwendet habe und die mir gefallen. Wir besprechen ihre besten Features, Einschränkungen, Preise und Online-Bewertungen.

Worauf sollten Sie bei einem KI Video Generator achten?

Bei der Auswahl des besten KI-Video-Generators achte ich immer auf ein paar Schlüssel-Features.

Erstens sind Möglichkeiten zur Videobearbeitung wichtig. Sie möchten einen KI-Video-Editor, der eine nahtlose Bearbeitung ermöglicht, z. B. Schneiden, Hinzufügen von Hintergrundmusik oder Einfügen von Videoclips und Archivmaterial.

Als Nächstes sollten Sie auf Anpassungsoptionen achten. 🎨

Ganz gleich, ob Sie Erklärvideos, Videos für soziale Medien oder längere YouTube-Videos erstellen - die besten KI-Videobearbeitungsprogramme sollten Ihnen die Arbeit mit Video-Vorlagen ermöglichen und Flexibilität bei der Erstellung von Inhalten in jedem Videoformat bieten.

Erweiterte Features wie KI-Avatare und Text-zu-Video können für die schnelle Erstellung von Inhalten entscheidend sein.

📌 Zum Beispiel, wenn videos mit beliebten KI-Video-Tools erstellen wie Pictory oder Synthesia kann ich einfach ein Skript hochladen, meinen bevorzugten KI Avatar auswählen und mit nur wenigen Klicks ein professionelles Video erstellen.

Und schließlich ist auch die Benutzererfahrung wichtig.

📌 Ein Beispiel: Mit einigen Tools kann man erstaunliche Videos erstellen, die sofort veröffentlicht werden können - ohne stundenlange Bearbeitung und ohne sich um die Produktionsqualität zu kümmern.

Die 13 besten KI Video Generatoren für 2024

1. Synthesia (am besten für KI-generierte Schulungs- und Marketing-Videos)

{vom} Synthesia Synthesia ist ein führender KI-Videogenerator, der die Erstellung von Videos ohne umfassende Kenntnisse der Videoproduktion einfach und intuitiv macht.

Ich habe Synthesia verwendet, um lange, komplexe Hilfeartikel in benutzerfreundliche Videos umzuwandeln (besonders vorteilhaft für Kundendienst-Teams).

Sythesias mehrere KI-Avatare und fortschrittliche Voiceover-Funktionen machen seine Video-Inhalte ansprechend, insbesondere für die Erstellung von Schulungs- und Marketingvideos.

Synthesia beste Features

KI-Avatare: Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an Avataren, um Videos ansprechender und inklusiver zu gestalten

Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an Avataren, um Videos ansprechender und inklusiver zu gestalten Sofortige Sprachaufnahmen: Wandeln Sie Skripte in hochwertige Sprachaufnahmen mit Hunderten von natürlich klingenden KI-Stimmen um

Wandeln Sie Skripte in hochwertige Sprachaufnahmen mit Hunderten von natürlich klingenden KI-Stimmen um 1-Klick-Übersetzungen: Übersetzen Sie Videos in über 140 Sprachen, um ein weltweites Publikum zu erreichen

Übersetzen Sie Videos in über 140 Sprachen, um ein weltweites Publikum zu erreichen KI-Videoassistent: Verwandelt Ideen, Decks, PDFs und Websites mithilfe von KI und vorgefertigten Vorlagen in Videos

Verwandelt Ideen, Decks, PDFs und Websites mithilfe von KI und vorgefertigten Vorlagen in Videos Tools für die Zusammenarbeit: Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und verwalten Sie Projekte in freigegebenen Workspaces

Synthesia Grenzen

Beschränkung der Dauer von Videos: Begrenzt die Erstellung längerer Videos sowohl in kostenlosen als auch in kostenpflichtigen Plänen

Begrenzt die Erstellung längerer Videos sowohl in kostenlosen als auch in kostenpflichtigen Plänen Beschränkte Avatar- und Vorlagenvielfalt: Bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, aber im Vergleich zur Konkurrenz eine geringere Auswahl an KI-Avataren und -Vorlagen

Bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, aber im Vergleich zur Konkurrenz eine geringere Auswahl an KI-Avataren und -Vorlagen Probleme bei der Moderation von Inhalten: Probleme bei der Moderation von Inhalten, insbesondere bei politischen Themen, was zu ungerechtfertigten Ablehnungen von Videos führt

Probleme bei der Moderation von Inhalten, insbesondere bei politischen Themen, was zu ungerechtfertigten Ablehnungen von Videos führt Keine kostenlose Version: Keine kostenlose Version, Benutzer müssen sich für den Zugang anmelden

Synthesia Preise

Starter: $18/Monat (jährlich abgerechnet)

$18/Monat (jährlich abgerechnet) Ersteller: 64 $/Monat (jährliche Abrechnung)

64 $/Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Synthesia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,600+ Bewertungen)

4.7/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

2. Pictory (am besten geeignet für die mühelose Erstellung von KI-Videos)

über Abbildung Als jemand, der häufig Inhalte für soziale Medien und Online-Kurse erstellt, war Pictory für mich ein wegweisender Generator für KI-Videos.

Dieser Ersteller von Videos richtet sich an einen breiten Bereich von Benutzern, darunter Ersteller von Inhalten, Vermarkter und Pädagogen, und eignet sich gut für Benutzer ohne Erfahrung in der Videobearbeitung und für diejenigen, die neu in der Videoerstellung sind. Pictorys Text-zu-Video-Features sind auf Augenhöhe mit den besten KI-Videogeneratoren.

Außerdem verfügt der Video-Generator über ein automatisches Feature für Untertitel, und Sie können in wenigen Minuten Social-Media-freundliche Inhalte erstellen.

Pictory beste Features

Text-zu-Video-Generierung: Konvertieren Sie Skripte oder Artikel in Videos mit relevantem Bildmaterial und Soundtracks

Konvertieren Sie Skripte oder Artikel in Videos mit relevantem Bildmaterial und Soundtracks KI-Voiceover: Wählen Sie aus einer Vielzahl von realistischen KI-Stimmen, um Ihre Inhalte zu vertonen

Wählen Sie aus einer Vielzahl von realistischen KI-Stimmen, um Ihre Inhalte zu vertonen Automatische Untertitel: Generieren Sie automatisch Untertitel, um die Zugänglichkeit zu verbessern

Generieren Sie automatisch Untertitel, um die Zugänglichkeit zu verbessern Videohighlights: Erstellen Sie aus längeren Videos schnell Highlight-Reels, um die Zuschauer mit prägnanten Zusammenfassungen zu fesseln

Erstellen Sie aus längeren Videos schnell Highlight-Reels, um die Zuschauer mit prägnanten Zusammenfassungen zu fesseln Anpassungsmöglichkeiten: Personalisieren Sie Videos mit Branding-Elementen wie Logos, Farben und Schriftarten

Bildliche Limitierungen

Beschränkte Sprachvariationen in der kostenlosen Version: Bietet nur minimale Sprachoptionen, so dass ein Upgrade für mehr Vielfalt erforderlich ist

Bietet nur minimale Sprachoptionen, so dass ein Upgrade für mehr Vielfalt erforderlich ist Eingeschränkte erweiterte Funktionen: Bietet wichtige erweiterte Funktionen nur in höherwertigen Plänen und limitiert die Funktionen für einfache Benutzer

Bietet wichtige erweiterte Funktionen nur in höherwertigen Plänen und limitiert die Funktionen für einfache Benutzer Eingeschränkte Integrationen: Integriert hauptsächlich mit Zapier, was möglicherweise nicht alle Workflows abdeckt

Pictory Preise

Gratis Testversion

Standard: $23/Monat (oder $19/Monat jährlich)

$23/Monat (oder $19/Monat jährlich) Premium: $47/Monat (oder $39/Monat jährlich)

$47/Monat (oder $39/Monat jährlich) Teams: $119/Monat (oder $99/Monat jährlich)

Pictory Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (75 Bewertungen)

4.7/5 (75 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (140 Bewertungen)

3. HeyGen (am besten geeignet für die Erstellung kurzer KI-gesteuerter Avatar-Videos)

{vom} {\an8}HeyGen_ Wenn Sie ein Ersteller von Inhalten sind, der mehrere Sprachen sprechen oder in neue Märkte expandieren möchte, kann HeyGen Ihnen dabei helfen, hochwertige Videos mit Voiceover und anpassbaren Avataren zu erstellen.

HeyGen positioniert sich nicht als universeller KI-Videogenerator, sondern ist vor allem für seine Fähigkeit bekannt, Videos in Studioqualität in über 175 Sprachen zu erstellen. Sie können sogar Ihren Video-Avatar mit verschiedenen Outfits und Themen benutzerdefinieren.

Das Tool hat auch eine recht intuitive Benutzeroberfläche.

HeyGen verfügt jedoch über nützliche, aber begrenzte native Integrationen, wobei die meisten Integrationen über Zapier geleitet werden. Das kann Ihren Workflow bei der Erstellung von Videos erschweren.

HeyGen beste Features

Vielfältige Avatare: Zugriff auf über 120 anpassbare Avatare, die für verschiedene Zielgruppen zugeschnitten werden können

Zugriff auf über 120 anpassbare Avatare, die für verschiedene Zielgruppen zugeschnitten werden können Mehrsprachige Sprecher: Erstellen Sie Videos mit Lippensynchronisierung in über 300 Stimmen in mehr als 40 Sprachen und erhöhen Sie so die globale Reichweite

Erstellen Sie Videos mit Lippensynchronisierung in über 300 Stimmen in mehr als 40 Sprachen und erhöhen Sie so die globale Reichweite Text-zu-Video-Konvertierung: Verwandeln Sie Skripte mit nur wenigen Klicks in ansprechende Videos

Verwandeln Sie Skripte mit nur wenigen Klicks in ansprechende Videos Generative Outfits: Benutzen Sie die KI, um die Kleidung Ihres Avatars an verschiedene Themen und Anlässe anzupassen

Benutzen Sie die KI, um die Kleidung Ihres Avatars an verschiedene Themen und Anlässe anzupassen API-Integration: Integrieren Sie die Funktionen von HeyGen in andere Plattformen zur automatisierten Erstellung von Videos

HeyGen Grenzen

Eingeschränkte Stimmvariation in der kostenlosen Version: Bietet nur minimale Stimmoptionen und erfordert ein Upgrade für zusätzliche Vielfalt

Bietet nur minimale Stimmoptionen und erfordert ein Upgrade für zusätzliche Vielfalt Eingeschränkte erweiterte Funktionen: Enthält wichtige erweiterte Funktionen nur in höherwertigen Plänen und limitiert die Funktionen für einfache Benutzer

Enthält wichtige erweiterte Funktionen nur in höherwertigen Plänen und limitiert die Funktionen für einfache Benutzer Eingeschränkte Integrationen: Integriert hauptsächlich mit Zapier, was möglicherweise nicht für alle Workflows geeignet ist

HeyGen Preise

Free

Ersteller Plan: $24/Monat (jährliche Abrechnung)

$24/Monat (jährliche Abrechnung) Team Plan: $69/Monat (jährliche Abrechnung)

$69/Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

HeyGen Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (520+ Bewertungen)

4.8/5 (520+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (290+ Bewertungen)

4. InVideo (Am besten für die schnelle und einfache Erstellung von Videos)

{vom} InVideo Ideal für Vermarkter, Pädagogen und Ersteller von Inhalten, die effizient hochwertige Videos produzieren müssen - InVideo ist ein weiteres großartiges Tool zur Erstellung von KI-Videos, das die Videoproduktion für alle zugänglich macht, unabhängig von ihren technischen Fähigkeiten.

InVideo verfügt über mehr als 4.000 Video-Vorlagen und bietet neuen Benutzern eine großartige Möglichkeit, zu beginnen, ohne die Grundlagen zu lernen.

Außerdem ist das Hinzufügen von Kommentaren und Musik für den Hintergrund ein praktischer Vorteil, der in den meisten Plänen von InVideo angeboten wird.

InVideo beste Features

Text-zu-Video-Konvertierung: Einfaches Umwandeln von Skripten oder Artikeln in Videos mit relevantem Bildmaterial und Soundtracks

Einfaches Umwandeln von Skripten oder Artikeln in Videos mit relevantem Bildmaterial und Soundtracks Umfangreiche Vorlagenbibliothek: Zugriff auf über 4.000 anpassbare Vorlagen, die für verschiedene Plattformen und Zwecke geeignet sind

Zugriff auf über 4.000 anpassbare Vorlagen, die für verschiedene Plattformen und Zwecke geeignet sind KI-gestützte Bearbeitung: Nutzen Sie KI zur Automatisierung der Skripterstellung, Szenenauswahl und Vertonung

Nutzen Sie KI zur Automatisierung der Skripterstellung, Szenenauswahl und Vertonung Mehrsprachiger Support: Erstellen Sie Videos in über 50 Sprachen und erweitern Sie so Ihre Reichweite

Erstellen Sie Videos in über 50 Sprachen und erweitern Sie so Ihre Reichweite Collaboration tools: Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams in Echtzeit zusammen, um die Erstellung von Videos zu optimieren

InVideo Grenzen

Beschränkte Videoexporte: Begrenzt die Anzahl der Videoexporte, was für Ersteller mit hohem Volumen eine Einschränkung darstellen kann

Begrenzt die Anzahl der Videoexporte, was für Ersteller mit hohem Volumen eine Einschränkung darstellen kann Langsame Rendering-Zeiten: Berichte über langsame Rendering-Zeiten können den Abschluss des Projekts verzögern

InVideo Preise

Free

Plus: $20/Monat (wird jährlich abgerechnet)

$20/Monat (wird jährlich abgerechnet) Max: $48/Monat (jährliche Abrechnung)

InVideo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (380+ Bewertungen)

5. Fliki (am besten geeignet für die vielseitige Erstellung von KI-Video- und Audio-Inhalten)

{vom} Fliki Fliki macht die Erstellung von Inhalten unglaublich einfach, egal ob Sie Blogs in Videos umwandeln oder Projekte mit Sprachaufnahmen versehen.

Mit über 1.300 KI-Stimmen und Support für mehr als 75 Sprachen ist es perfekt für die Erstellung von Inhalten mit globaler Resonanz.

Ich habe es verwendet, um einen Blogbeitrag schnell in ein elegantes YouTube Video zu verwandeln, ohne dass eine erweiterte Bearbeitung erforderlich war.

Das Feature zum Klonen von Stimmen verleiht Fliki eine persönliche Note und sorgt für Konsistenz bei allen Projekten. Die Erstellung von KI-Videos mit dem Tool ist schnell, einfach und skalierbar - perfekt für Ersteller, Vermarkter und Pädagogen.

Auch wenn die Sprachaufnahmen von Fliki manchmal roboterhaft klingen können, ist dies ein kleiner Kompromiss für die Geschwindigkeit und Vielseitigkeit, die das Tool bietet.

Fliki beste Features

Text-zu-Video-Konvertierung: Mit KI-gesteuerten Tools lassen sich Texte mühelos in fesselnde Videos verwandeln

Mit KI-gesteuerten Tools lassen sich Texte mühelos in fesselnde Videos verwandeln Umfangreiche Sprachbibliothek: Zugriff auf über 1.300 ultrarealistische Stimmen in mehr als 80 Sprachen und 100 Dialekten

Zugriff auf über 1.300 ultrarealistische Stimmen in mehr als 80 Sprachen und 100 Dialekten Klonen von KI-Stimmen: Erstellen Sie einzigartige Stimmen oder kopieren Sie Ihre eigenen für personalisierte Inhalte

Erstellen Sie einzigartige Stimmen oder kopieren Sie Ihre eigenen für personalisierte Inhalte Reichhaltige Medienbibliothek: Nutzen Sie Millionen von lizenzierten Medien, um die Videoqualität zu verbessern

Nutzen Sie Millionen von lizenzierten Medien, um die Videoqualität zu verbessern Mehrsprachiger Support: Produzieren Sie Inhalte in verschiedenen Sprachen, um ein weltweites Publikum zu erreichen

Fliki Beschränkungen

Verwirrendes Guthaben-System: Das Guthaben-System ist schwer zu verstehen, was zu einem schnellen Abbau des Guthabens führt

Das Guthaben-System ist schwer zu verstehen, was zu einem schnellen Abbau des Guthabens führt Überwältigende Oberfläche für neue Benutzer: Obwohl die Oberfläche benutzerfreundlich ist, fühlt sie sich für neue Benutzer überwältigend an

Obwohl die Oberfläche benutzerfreundlich ist, fühlt sie sich für neue Benutzer überwältigend an Hohe Kosten für Guthaben: Erfordert hohe Kosten für Guthaben, insbesondere bei intensiver Nutzung durch kleine Ersteller

Fliki-Preise

Free

Standard: $28/Monat (jährliche Abrechnung)

$28/Monat (jährliche Abrechnung) Premium: $53/Monat (jährliche Abrechnung)

$53/Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Fliki Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (140+ Bewertungen)

4.8/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

6. Veed.io (Am besten für die vielseitige Online-Bearbeitung von Videos)

{vom} Veed.ioVeed.io ist wahrscheinlich einer der populärsten KI Video Generatoren heute.

Das Tool macht die Videobearbeitung für jeden - vom Anfänger bis zum Profi - einfach, egal ob es darum geht, Client-Demos aufzupolieren oder Inhalte für soziale Medien zu erstellen.

Mit Features wie Drag-and-Drop-Clips und automatisch generierten Untertiteln ist es auf Effizienz ausgelegt.

\Sie können sogar Hintergrundgeräusche mit nur wenigen Klicks entfernen. Während die kostenlose Version grundlegende Features bietet, schaltet ein Upgrade erweiterte Tools wie 4K-Exporte und zusätzlichen Speicher frei. Es ist eine gute Wahl, wenn Sie qualitativ hochwertige Videos ohne große Lernkurve erstellen möchten.

Außerdem verfügt es über ein Feature zur mehrspurigen Bearbeitung, das Material aus verschiedenen Quellen nahtlos zusammenfügt, darunter vom Client bereitgestellte B-Rolls, Stock-Videos und benutzerdefinierte Animationen.

Veed.io beste Features

Mehrspurige Bearbeitung: Kombinieren Sie mehrere Video- und Audiospuren mit Leichtigkeit

Kombinieren Sie mehrere Video- und Audiospuren mit Leichtigkeit KI-gestützte Tools: Nutzen Sie intelligente Features wie automatische Untertitelung und Hintergrundentfernung

Nutzen Sie intelligente Features wie automatische Untertitelung und Hintergrundentfernung Umfangreiche Mediathek: Zugriff auf eine riesige Sammlung von Stock Footage, Musik und Soundeffekten

Zugriff auf eine riesige Sammlung von Stock Footage, Musik und Soundeffekten Marken-Kit: Bewahren Sie die Konsistenz mit benutzerdefinierten Farben, Schriftarten und Logos

Bewahren Sie die Konsistenz mit benutzerdefinierten Farben, Schriftarten und Logos Collaboration tools: Nahtlose Arbeit mit Mitgliedern des Teams und Clients in Echtzeit

Veed.io Einschränkungen

Beschränkte erweiterte Video-Effekte: Bietet im Vergleich zu Desktop-Software einen begrenzten Bereich an erweiterten Video-Effekten

Bietet im Vergleich zu Desktop-Software einen begrenzten Bereich an erweiterten Video-Effekten Lernkurve für Anfänger: Trotz der Benutzerfreundlichkeit braucht es Zeit, um alle Features zu beherrschen

Trotz der Benutzerfreundlichkeit braucht es Zeit, um alle Features zu beherrschen Keine kostenlose Testversion: Benutzer müssen sich für kostenpflichtige Pläne anmelden, um das tool zu testen

Veed.io Preise

Lite : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer Pro : $55/Monat pro Benutzer

: $55/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Veed.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (850+ Bewertungen)

4.6/5 (850+ Bewertungen) Capterra: 3.4/5 (50 Bewertungen)

7. DeepBrain AI (am besten für hyperrealistische KI Avatar Videos)

{via} *[{\an8}DeepBrain AI]( https://www.deepbrain.io/)* Meiner Erfahrung nach ist die ChatGPT-Integration von DeepBrain AI ein herausragendes Feature - sie schreibt Skripte für Ihre Avatare, was die Erstellung von Videos fast mühelos macht (fast keine Kenntnisse in Videobearbeitung erforderlich).

Dies macht die Nutzung für Benutzer, die keine Erfahrung mit der Erstellung oder Bearbeitung von Videos haben, extrem einfach.

Außerdem bietet die Bibliothek der Vorlagen eine Fülle von gebrauchsfertigen Optionen, die Ihnen viel Zeit ersparen, wenn Sie in der Klemme stecken.

Die besten Features von DeepBrain AI

Hyper-realistische KI-Avatare: Wählen Sie aus einem vielfältigen Bereich von lebensechten digitalen Menschen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Avatare

Wählen Sie aus einem vielfältigen Bereich von lebensechten digitalen Menschen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Avatare Mehrsprachiger Support: Erzeugen Sie Videos in über 80 Sprachen mit natürlich klingenden KI-Stimmen

Erzeugen Sie Videos in über 80 Sprachen mit natürlich klingenden KI-Stimmen Nahtlose Synchronisierung: Mundbewegungen der KI-Avatare passen perfekt zu den gesprochenen Worten

Mundbewegungen der KI-Avatare passen perfekt zu den gesprochenen Worten Benutzerdefinierte Erstellung von Avataren: Erstellen Sie einzigartige KI-Moderatoren, die auf realen Personen oder Markenmaskottchen basieren

Erstellen Sie einzigartige KI-Moderatoren, die auf realen Personen oder Markenmaskottchen basieren Videobearbeitung: Integrierte Tools zum Hinzufügen von Grafiken, Untertiteln und Animationen

DeepBrain KI Limits

Zeitaufwand: Erfordert trotz der Benutzerfreundlichkeit einen erheblichen Zeitaufwand, um alle Features zu erlernen

Erfordert trotz der Benutzerfreundlichkeit einen erheblichen Zeitaufwand, um alle Features zu erlernen Eingeschränkte Kontrolle über Avatar-Ausdrücke: Bietet umfangreiche Features, hat aber Limitierungen bei der Feinabstimmung von Avatar-Ausdrücken

DeepBrain KI Preise

Personal: $24/$48/$96 pro Monat (jährliche Abrechnung), abhängig von der Nummer des Guthabens

$24/$48/$96 pro Monat (jährliche Abrechnung), abhängig von der Nummer des Guthabens Team: $72/$142/$216 pro Monat (jährliche Abrechnung), abhängig von der Nummer des Guthabens

$72/$142/$216 pro Monat (jährliche Abrechnung), abhängig von der Nummer des Guthabens Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

DeepBrain KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (360 Bewertungen)

4.4/5 (360 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

💡Pro Tip: Suchen Sie nach KI Video-Bearbeitungstools , einschließlich Text-zu-Video-Features und KI-Avatare.

8. Elai (am besten geeignet für die skalierbare Erstellung von KI-Videos mit benutzerdefinierten Avataren)

{vom} {\an8}Elai.io_ Müssen Sie personalisierte Video-Inhalte in großem Umfang erstellen, aber ohne die Kopfschmerzen der endlosen Bearbeitung? Ich habe Elai getestet, um zu sehen, ob es diese Herausforderung meistern kann.

Das benutzerdefinierte Feature für Avatare hat sofort meine Aufmerksamkeit erregt. Ich konnte digitale Moderatoren erstellen, die professionell aussahen und mehrere Sprachen sprachen - perfekt, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen.

Die Funktion zur Umwandlung von Text in Video war ein weiterer Pluspunkt. Ich konnte durch einfaches Hochladen von Produktbeschreibungen sofort Video-Skripte erstellen - eine enorme Zeitersparnis. Während die Genauigkeit der Synchronisierung beeindruckend war, empfand ich die Bewegungen der erzeugten KI-Avatare manchmal als zu steif.

Mit der API-Integration können Sie über Nacht Hunderte von personalisierten Videos automatisieren, was bisher keiner anderen Plattform so reibungslos gelungen ist.

Elai beste Features

Benutzerdefinierte KI-Avatare: Erstellen Sie lebensechte digitale Moderatoren, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind

Erstellen Sie lebensechte digitale Moderatoren, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind Text-zu-Video-Konvertierung: Verwandeln Sie geschriebene Inhalte in ansprechende Video-Skripte

Verwandeln Sie geschriebene Inhalte in ansprechende Video-Skripte Mehrsprachiger Support: Erzeugen Sie Videos in über 75 Sprachen mit natürlich klingenden KI-Stimmen

Erzeugen Sie Videos in über 75 Sprachen mit natürlich klingenden KI-Stimmen Skalierbare Videoproduktion: Schnelles Erstellen von Hunderten oder Tausenden von Videos durch API-Integration

Schnelles Erstellen von Hunderten oder Tausenden von Videos durch API-Integration Interaktive Elemente: Fügen Sie anklickbare Schaltflächen und Quizfragen hinzu, um das Engagement zu steigern

Elai Limits

Zeitaufwand: Trotz der Benutzerfreundlichkeit muss man Zeit investieren, um alle Features zu beherrschen

Trotz der Benutzerfreundlichkeit muss man Zeit investieren, um alle Features zu beherrschen Limitierte Avatar-Anpassung: Bietet einen limitierten Bereich an Avatar-Anpassungsmöglichkeiten

Bietet einen limitierten Bereich an Avatar-Anpassungsmöglichkeiten Langsame Verarbeitung bei großen Projekten: Erhebliche Verzögerungen bei großen Video-Projekten

Elai Preise

Free

Basic: $23/Monat (jährlich abgerechnet)

$23/Monat (jährlich abgerechnet) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Elai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

4.6/5 (90+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Runway (Am besten geeignet für die Erstellung und Bearbeitung von KI-Videos)

{vom} Runway Wie wäre es, wenn Sie ohne herkömmliche VFX-Software im Handumdrehen futuristische Videos in hoher Qualität erstellen oder komplexe Effekte hinzufügen könnten? Ich habe Runway getestet, um zu sehen, ob es das kann.

Das Text-zu-Video Feature hat mich besonders beeindruckt. Ich gab einfache Aufforderungen ein, und innerhalb weniger Minuten war das von der KI generierte Video fertig und musste nur noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen.

Ein weiteres Highlight war das Motion Brush tool. Damit konnte ich schnell fließende Animationen hinzufügen, die normalerweise Stunden dauern.

Das Bild-zu-Video-Tool hat ebenfalls gut funktioniert. Ich habe ein Standbild hochgeladen und eine 360-Grad-Drehung erzeugt, die unglaublich realistisch aussah. Die Möglichkeit, automatisch Hintergrundmusik zu erzeugen, war eine nette Idee.

Runway beste Features

Text-zu-Video-Generierung: Erstellen Sie Videos aus detaillierten Textbeschreibungen

Erstellen Sie Videos aus detaillierten Textbeschreibungen Bewegungspinsel: Fügen Sie gezielte Animationen zu bestimmten Bereichen Ihres Videos hinzu

Fügen Sie gezielte Animationen zu bestimmten Bereichen Ihres Videos hinzu Bild-zu-Video: Verwandeln Sie Standbilder in dynamische Video-Sequenzen

Verwandeln Sie Standbilder in dynamische Video-Sequenzen KI-unterstützte Bearbeitung: Optimieren Sie den Bearbeitungsprozess mit intelligenten Tools

Optimieren Sie den Bearbeitungsprozess mit intelligenten Tools Realistische KI-Avatare: Erzeugen Sie lebensechte digitale Menschen für Ihre Videos

Begrenzte Start- und Landebahn

Zeitaufwand: Trotz der Benutzerfreundlichkeit erfordert es Zeit, alle Features zu beherrschen

Trotz der Benutzerfreundlichkeit erfordert es Zeit, alle Features zu beherrschen Längere Bearbeitungszeit für komplexe Generationen: Dauert länger für komplexe Generationen, besonders bei höheren Qualitäten

Dauert länger für komplexe Generationen, besonders bei höheren Qualitäten Unstimmigkeiten bei der KI-Interpretation: Kann zu Interpretationen führen, die nicht perfekt mit Ihren Vorstellungen übereinstimmen

Startbahn-Preise

free : Gratis

Gratis Standard : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Pro : $28/Monat pro Benutzer

: $28/Monat pro Benutzer Unlimited : $76/Monat pro Benutzer

: $76/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Runway Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Synthesys (am besten geeignet für die skalierbare Erstellung von KI-Videos mit lebensechten Avataren)

{via} *[{\an8}Synthesys.io]( https://synthesys.io/)* Ich habe Synthesys getestet, um seine Fähigkeiten als KI Video Editor zu erkunden, und es hat insgesamt recht gut abgeschnitten.

Die erzeugten mehrsprachigen KI-Avatare waren realistisch, mit fließenden Ausdrücken und Bewegungen, was für professionelle Video-Inhalte gut funktionierte. Allerdings war die benutzerdefinierte Anpassung der Avatare etwas limitiert.

Das Text-to-Speech Feature und die verschiedenen Video-Vorlagen auf der Plattform waren genau, aber die Rendering-Zeiten für längere Videos können oft frustrierend langsam sein.

Die Video-Vorlagen der Plattform waren nützlich und sparten Zeit, obwohl einige Optionen recht einfach waren.

Synthesys beste Features

Lebensechte KI-Avatare: Wählen Sie aus einem vielfältigen Bereich ultra-realistischer digitaler Moderatoren

Wählen Sie aus einem vielfältigen Bereich ultra-realistischer digitaler Moderatoren Mehrsprachiger Support: Generieren Sie Videos in über 140 Sprachen mit natürlich klingenden KI-Stimmen

Generieren Sie Videos in über 140 Sprachen mit natürlich klingenden KI-Stimmen Erstellung benutzerdefinierter Avatare: Entwerfen Sie einzigartige, auf Ihre Marke zugeschnittene KI-Moderatoren

Entwerfen Sie einzigartige, auf Ihre Marke zugeschnittene KI-Moderatoren Video-Vorlagen: Zugriff auf eine Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen für die schnelle Erstellung von Videos

Zugriff auf eine Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen für die schnelle Erstellung von Videos Stapelverarbeitung: Erzeugen Sie mehrere Videos gleichzeitig für eine hohe Produktionsmenge

Grenzen von Synthesys

Steile Lernkurve: Trotz der Benutzerfreundlichkeit braucht es Zeit, um alle Features zu erlernen

Trotz der Benutzerfreundlichkeit braucht es Zeit, um alle Features zu erlernen Begrenzte Flexibilität der Avatar-Ausdrücke: Limitiert die Flexibilität der Avatar-Ausdrücke basierend auf den Präferenzen des Benutzers

Synthesys Preise

Free

Personal: $20/Monat (wird jährlich abgerechnet)

$20/Monat (wird jährlich abgerechnet) Ersteller: $41/Monat (jährliche Abrechnung)

$41/Monat (jährliche Abrechnung) Business Unlimited: $69/Monat (jährliche Abrechnung)

Synthesys Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

11. Visla (am besten geeignet für die umfassende Erstellung von Videos mit Hilfe von KI)

{vom_ Visla Benötigen Sie eine KI-Plattform, mit der Sie Storyboard, Skript, B-Roll, Voice-over, Untertitel und vieles mehr für verschiedene Videostile verwalten können? Visla erledigt das und mehr.

Das Feature zur Erstellung von KI-Skripten ist eine Zeitersparnis, da es gut strukturierte Skripte aus einfachen Produktbriefings erstellt.

Die KI-Avatare sind recht lebensecht, obwohl ich die Auswahl für Nischenbranchen etwas limitiert fand (stellen Sie sich vor, Sie können Ihren KI-Avatar für den Koch nicht mit der typischen weißen Kochmütze ausstatten).

Das Tool zur Umwandlung von Text in Video war effizient, da es automatisch relevantes Archivmaterial abruft und Animationen hinzufügt, aber die benutzerdefinierten Optionen für fortgeschrittene Benutzer fühlten sich eingeschränkt an.

Visla bietet auch solide Tools für das Branding, die es einfach machen, die visuelle Darstellung mit Logos und Farben auf die Marke abzustimmen. Die mehrsprachige Anpassung und die Features für die Zusammenarbeit waren hilfreich, insbesondere für Teams in verschiedenen Regionen.

Visla beste Features

KI-Skripterstellung: Erzeugt professionelle Skripte aus grundlegenden Produktinformationen

Erzeugt professionelle Skripte aus grundlegenden Produktinformationen Realistische KI-Avatare: Bietet einen vielfältigen Bereich von lebensechten digitalen Präsentatoren

Bietet einen vielfältigen Bereich von lebensechten digitalen Präsentatoren Text-zu-Video-Konvertierung: Wandelt Skripte automatisch in vollwertige Videos um

Wandelt Skripte automatisch in vollwertige Videos um Umfassende Stock-Bibliothek: Bietet Zugang zu Millionen von qualitativ hochwertigem Stock-Footage und Bildern

Bietet Zugang zu Millionen von qualitativ hochwertigem Stock-Footage und Bildern Integration von Markenkits: Sorgt für ein einheitliches Branding in allen Videos

Sorgt für ein einheitliches Branding in allen Videos Mehrsprachiger Support: Bietet KI-unterstützte Übersetzung und Voiceover in mehreren Sprachen

Bietet KI-unterstützte Übersetzung und Voiceover in mehreren Sprachen Collaboration tools: Ermöglicht die teamweite Zusammenarbeit bei Video-Projekten

Visla Einschränkungen

Lernkurve: Erfordert eine moderate Investition von Zeit zum Erlernen

Erfordert eine moderate Investition von Zeit zum Erlernen Feinabstimmung der KI-Inhalte erforderlich: Erfordert eine Feinabstimmung der von der KI generierten Inhalte, um den spezifischen kreativen Visionen zu entsprechen

Preise für Visla

Free

Pro: $9/Monat

$9/Monat Geschäft: $39/Monat

$39/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Visla Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

12. Hour One (am besten geeignet für Videos mit KI-Avataren im Schnellformat)

{vom_ Stunde eins Ich habe die Erstellung von Videos mit KI-Avataren von Hour One getestet und fand sie hilfreich für die schnelle Produktion von Videos, insbesondere für die interne Kommunikation.

Die KI-Avatare waren lebensecht genug, wenn auch nicht so ausgefeilt, wie ich erwartet hatte. Die Abstimmung von Stimme und Ausdruck der Avatare war manchmal etwas ungenau, was den Realismus insgesamt beeinträchtigte.

Besonders hervorgehoben wurde die Mehrsprachigkeit, die es mir ermöglichte, lokalisierte Versionen mit präziser Lippensynchronisierung in verschiedenen Sprachen zu erstellen.

Insgesamt eignet sich Hour One gut für die schnelle, skalierbare Erstellung von Videos, aber die Qualität der Avatare und die Synchronisierung der Mimik könnten noch verbessert werden.

Hour One beste Features

Halbwegs realistische KI-Avatare: Erstellen Sie benutzerdefinierte digitale Menschen oder wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek vorgefertigter Avatare

Erstellen Sie benutzerdefinierte digitale Menschen oder wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek vorgefertigter Avatare Text-zu-Video-Konvertierung: Verwandeln Sie Skripte in professionelle Videos mit KI-gesteuerter Szenenauswahl und Bearbeitung

Verwandeln Sie Skripte in professionelle Videos mit KI-gesteuerter Szenenauswahl und Bearbeitung Mehrsprachiger Support: Erzeugen Sie Videos in über 140 Sprachen mit perfekter Synchronisierung der Lippen

Erzeugen Sie Videos in über 140 Sprachen mit perfekter Synchronisierung der Lippen Benutzerdefiniertes Branding: Binden Sie Logos, Farben und andere Markenelemente in Ihre Videos ein

Binden Sie Logos, Farben und andere Markenelemente in Ihre Videos ein API-Integration: Automatisieren Sie die Erstellung von Videos durch die Verbindung von Hour One mit Ihren bestehenden Systemen zur Verwaltung von Inhalten

Hour One Beschränkungen

Zeitaufwand: Trotz der Benutzerfreundlichkeit ist es erforderlich, alle Features zu beherrschen, insbesondere bei komplexen Video-Projekten

Trotz der Benutzerfreundlichkeit ist es erforderlich, alle Features zu beherrschen, insbesondere bei komplexen Video-Projekten Mangel an differenzierter Kreativität: Es fehlt die differenzierte Kreativität, die in von Menschen produzierten Videos zu finden ist

Es fehlt die differenzierte Kreativität, die in von Menschen produzierten Videos zu finden ist Beschränkte Aktienoptionen für spezialisierte Branchen: Bietet umfangreiche Optionen, kann sich aber für hoch spezialisierte Branchen limitiert anfühlen

Preise für die erste Stunde

Free

Lite: $25/Monat (jährliche Abrechnung)

$25/Monat (jährliche Abrechnung) Business: $95/$120/$160 pro Monat (jährliche Abrechnung), je nach Nutzung

$95/$120/$160 pro Monat (jährliche Abrechnung), je nach Nutzung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Hour One Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

4.5/5 (120+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

13. Colossyan (Am besten für die praktische KI-gestützte Erstellung von Videos)

{vom} {\an8}Das ist eine gute Idee Die Überprüfung von Colossyan war interessant.

Die Plattform bietet zahlreiche Features, mit denen jeder KI-Videos erstellen kann, aber es gibt Bereiche, die verbessert werden können. Der Support für mehrere Sprachen ist ein starker Punkt, mit genauen Übersetzungen und Lippensynchronisierung, die die Lokalisierung von Inhalten erleichtern.

Die KI-Avatare sahen zwar realistisch aus, aber durch ein spürbares Kopfwackeln wirkten sie etwas unnatürlich, und ihre Mimik passte nicht immer zum Tonfall ihrer Stimmen.

Die PowerPoint-Integration verlief reibungslos, so dass die Folien schnell in dynamische Videos mit Animationen und Sprachaufnahmen umgewandelt werden konnten, was Zeit sparte. Interaktive Elemente wie Quizfragen sorgten für zusätzliches Engagement, aber es fehlten einige benutzerdefinierte Optionen.

Colossyan beste Features

KI-gestützte Text-zu-Video-Funktion: Verwandelt Skripte mit nur wenigen Klicks in professionelle Videos

Verwandelt Skripte mit nur wenigen Klicks in professionelle Videos Umfassender sprachlicher Support: Erstellen und Übersetzen von Videos in über 70 Sprachen

Erstellen und Übersetzen von Videos in über 70 Sprachen Benutzerdefinierte Erstellung von Avataren: Entwerfen Sie einzigartige KI-Moderatoren, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind

Entwerfen Sie einzigartige KI-Moderatoren, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind PowerPoint- und PDF-Import: Konvertieren Sie vorhandene Präsentationen ganz einfach in ansprechende Videos

Konvertieren Sie vorhandene Präsentationen ganz einfach in ansprechende Videos Interaktive Video-Elemente: Fügen Sie Quizfragen, Hotspots und verzweigte Bereiche hinzu, um das Engagement zu steigern

Fügen Sie Quizfragen, Hotspots und verzweigte Bereiche hinzu, um das Engagement zu steigern Collaborativer Workspace: Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team nahtlos an Video-Projekten

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team nahtlos an Video-Projekten API-Integration: Verbinden Sie Colossyan mit Ihren bestehenden Tools und Workflows

Grenzen von Colossyan

Zeitaufwand: Trotz der Benutzerfreundlichkeit ist es erforderlich, alle Features zu beherrschen, insbesondere bei komplexen Projekten

Trotz der Benutzerfreundlichkeit ist es erforderlich, alle Features zu beherrschen, insbesondere bei komplexen Projekten Halb-realistische Avatar-Interaktionen: Bietet Interaktionen, die sich im Vergleich zu spezialisierten 3D-Modelling-Tools halb-realistisch anfühlen können

Bietet Interaktionen, die sich im Vergleich zu spezialisierten 3D-Modelling-Tools halb-realistisch anfühlen können Rendering-Zeit: Es dauert länger, komplexe Videos mit mehreren Szenen und Effekten zu erstellen

Preise für Colossyan

Starter: $19/Monat (jährlich abgerechnet)

$19/Monat (jährlich abgerechnet) Pro: $61/Monat (jährliche Abrechnung)

$61/Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Colossyan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (410+ Bewertungen)

4.6/5 (410+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Andere Tools zur Erstellung von Videos

Während ClickUp ist kein traditionelles Tool zur Erstellung von Videos, sondern zeichnet sich durch seine vielseitigen Features bei der Verwaltung von Videoprojekten und der Verbesserung Ihres Workflows aus. Sie können auch fantastische Erklärvideos erstellen mit ClickUp Clips ! Mehr dazu weiter unten.

Als die Alles-App für die Arbeit wurde ClickUp entwickelt, um Projektmanagement, Nachverfolgung von Aufgaben und die Zusammenarbeit im Team zu vereinfachen. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen robusten Funktionen hilft ClickUp Teams, organisiert und effizient zu bleiben, und ist damit die ideale Wahl für Ersteller von Inhalten und Vermarkter gleichermaßen. 🎯

Erstellen Sie mit ClickUp Clips Anleitungs- oder Erklärvideos

ClickUp Clips für Bildschirmaufnahmen ClickUp Clips clips ist ein leistungsstarkes Tool für die Aufnahme von Bildschirm- und Webcam-Videos direkt in ClickUp. Egal, ob Sie ein schnelles Update aufnehmen, einen komplexen Prozess erklären oder neue Ideen sammeln möchten, Clips macht es einfach, mit Ihrem Team visuell zu kommunizieren.

Ein herausragendes Feature von Clips ist die KI-gestützte Transkriptionsfunktion. Wenn Sie einen Clip aufnehmen, generiert ClickUp automatisch eine Videotranskription, die es Ihnen ermöglicht, den Inhalt durchzulesen und zu bestimmten Teilen zu springen, indem Sie auf die Transkription klicken. Dies ist eine enorme Zeitersparnis bei der Durchsicht von Material und dem Auffinden von Schlüsselmomenten, ohne dass Sie sich ganze Videos erneut ansehen müssen.

Clips sind ideal für:

Aufnahme von schnellen Video-Updates

Aufzeichnung von Team Meetings oder Diskussionen

Dokumentieren von Brainstorming-Sitzungen

Erstellung von Tutorials oder Komplettlösungen

Clips erleichtert das Freigeben und Wiederaufgreifen wichtiger Diskussionen und verbessert so die Zusammenarbeit, so dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

Maximieren Sie die Einbindung von Inhalten über verschiedene Plattformen hinweg

Mit ClickUp Clips können Sie Ihre aufgezeichneten Inhalte für ein maximales Engagement weiterverwenden. Extrahieren Sie Schlüsselerkenntnisse und Highlights aus Meeting-Aufzeichnungen und verwandeln Sie sie in ansprechende YouTube-Videos oder Social-Media-Clips. Dies steigert nicht nur den Wert Ihrer Inhalte, sondern sorgt auch dafür, dass sich Ihr Publikum über mehrere Plattformen hinweg engagiert.

Für YouTube Ersteller kann Clips ein entscheidender Faktor sein:

Streamline-Inhaltsstrategie : Die Aufzeichnung und Transkription von Brainstorming-Sitzungen oder Video-Ideen vereinfacht die Organisation und Verfeinerung Ihres Plans für Inhalte.

: Die Aufzeichnung und Transkription von Brainstorming-Sitzungen oder Video-Ideen vereinfacht die Organisation und Verfeinerung Ihres Plans für Inhalte. Verbesserung der SEO : Verwenden Sie das Transkriptions-Feature, um detaillierte Videobeschreibungen, Titel, Tags und Zeitstempel zu erstellen und so die Auffindbarkeit Ihrer Videos zu verbessern.

: Verwenden Sie das Transkriptions-Feature, um detaillierte Videobeschreibungen, Titel, Tags und Zeitstempel zu erstellen und so die Auffindbarkeit Ihrer Videos zu verbessern. Verbessern Sie die Zuschauerbindung: Gut organisierte Inhalte mit klaren Beschreibungen und Zeitstempeln ermutigen die Zuschauer, länger zu schauen und sich mehr mit Ihrem Kanal zu beschäftigen.

Verbessern Sie Ihren Workflow mit ClickUp AI

Bringen Sie Ihre Erstellung von Inhalten auf die nächste Stufe, indem Sie Clips mit ClickUp AI . 🤖 Dieser intelligente Assistent unterstützt Sie bei der Kuratierung von Videos:

Brainstorming von Video-Themen : Generieren Sie frische und relevante Ideen für Ihr nächstes Projekt.

: Generieren Sie frische und relevante Ideen für Ihr nächstes Projekt. Entwerfen von Drehbüchern : Erstellen Sie schnell überzeugende Video-Drehbücher auf der Grundlage Ihrer Skizzen oder Notizen.

: Erstellen Sie schnell überzeugende Video-Drehbücher auf der Grundlage Ihrer Skizzen oder Notizen. Zusammenfassung von Ideen: Fassen Sie langwierige Diskussionen zu den wichtigsten Schlüsseln und umsetzbaren Elementen zusammen.

ClickUp AI fungiert als kreativer Partner, der Vorschläge macht und Ihre Gedanken ordnet, damit Sie sich darauf konzentrieren können, Ihrem Publikum hochwertige Inhalte zu liefern.

Um den Prozess der Erstellung von Videos noch weiter zu optimieren, sollten Sie Vorlagen in ClickUp für verschiedene Arten von Videos erstellen, z. B. für Anleitungen, Updates oder Brainstorming-Sitzungen. So können Sie Ihren Workflow standardisieren und die Planung, Aufnahme und Bearbeitung Ihrer Clips vereinfachen.

Fügen Sie Abschnitte für Videotitel, Schlüsselpunkte und Zeitstempel auf der Grundlage Ihrer Transkription ein. Wenn Sie eine strukturierte Vorlage zur Hand haben, können Sie Zeit sparen, die Konsistenz wahren und sich mehr auf die Bereitstellung ansprechender Inhalte konzentrieren, die bei Ihrem Publikum ankommen. 📈✨

Ganz gleich, ob Sie einen YouTube-Kanal verwalten oder Inhalte für soziale Medien kuratieren, die Tools von ClickUp helfen Ihnen bei der Erstellung eines kohärenten Kalenders für Inhalte, der sicherstellt, dass Ihre Online-Präsenz konsistent und ansprechend ist.

Die ClickUp Vorlage für die Videoproduktion Die ClickUp Videoproduktionsvorlage hilft Ihnen, den Prozess der Erstellung von Videos erheblich zu rationalisieren.

ClickUp Vorlage für Videoproduktion

Diese Vorlage enthält vorgefertigte Workflows für die Phasen der Vorproduktion, der Produktion und der Postproduktion, die die Verwaltung komplexer Video-Projekte von der Idee bis zur Auslieferung erleichtern.

Legen Sie zunächst klare Erwartungen in Bezug auf das Ziel, die Zielgruppe und die Zeitleiste fest. Erstellen Sie anschließend eine Zeitleiste, um Aufgaben zu organisieren und die Einhaltung von Terminen zu gewährleisten.

Sobald dies erledigt ist, weisen Sie Ihrem Team Aufgaben zu und legen fest, wer für die einzelnen Schritte zuständig ist. ✅

Überwachen Sie schließlich den Fortschritt genau, um den Überblick über Projekte, Zeitleisten, Aufgabenzuweisungen und den Gesamtfortschritt Ihres Video-Projekts zu behalten.

ClickUp beste Features

Nahtlose Integration: Sie können sich mühelos mit Slack, Google Drive und vielen anderen Programmen verbinden

Sie können sich mühelos mit Slack, Google Drive und vielen anderen Programmen verbinden Kommentare zu Videos hinzufügen: Sie können Videoclips direkt mit Kommentaren versehen, um klare und präzise Kritik zu üben

Sie können Videoclips direkt mit Kommentaren versehen, um klare und präzise Kritik zu üben Organisation an einem Ort: Sie können alle Ihre Videoclips in einem organisierten Clips-Hub verwalten, so dass es einfach ist, zu navigieren und bestimmte Inhalte zu finden

ClickUp Limitierungen

Eingeschränkte Möglichkeiten zur Videobearbeitung: Fehlende erweiterte Features zur Videobearbeitung, so dass Sie für die Bearbeitung von Videos auf eine separate Software angewiesen sind

Fehlende erweiterte Features zur Videobearbeitung, so dass Sie für die Bearbeitung von Videos auf eine separate Software angewiesen sind Steile Lernkurve: Für einige Benutzer stellt die Navigation auf der Plattform eine Herausforderung dar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

