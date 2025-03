Wie man eindrucksvolle Videos über Produkte erstellt

Waren Sie schon einmal in einem Fast-Food-Restaurant, während Sie einen Diätplan verfolgten? Was passiert, wenn diese Produktvideos mit knusprigen Pommes und goldenen Chicken Nuggets laufen?

Ihre Diät ist im Eimer.

Aber geben Sie nicht Ihrer mangelnden Selbstbeherrschung die Schuld. Diese fesselnden Produktvideos sollen Sie in den Bann ziehen.

🎥 Aus der Sicht eines Vermarkters: Produktmarketingvideos sind nicht nur eine Augenweide - sie sind leistungsstarke Tools, um die Vorteile eines Produkts hervorzuheben, eine Verbindung zu den Kunden herzustellen und letztendlich den Absatz zu fördern.

Das Einbetten von Videos auf einer Landing Page kann zum Beispiel die konversionen um bis zu 86 % steigern .

Produktvideos können auf unterschiedlichste Weise kreativ eingesetzt werden. Sie sind ideal, um die Begeisterung für eine Markteinführung zu steigern, wichtige Features in Aktion zu zeigen oder potenzielle Käufer mit authentischen Kundenerfahrungen zu überzeugen.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung

So erstellen Sie wirkungsvolle Produktvideos

Frühzeitig Aufmerksamkeit erregen : Bei einer durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne von nur 8 Sekunden sollten Sie Ihr Publikum mit Ihren Produktvideos schnell fesseln

: Bei einer durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne von nur 8 Sekunden sollten Sie Ihr Publikum mit Ihren Produktvideos schnell fesseln Stellen Sie Features effektiv dar : Verwenden Sie klares Bildmaterial, Demo-Aufnahmen (für Produkt-Demo-Videos) und reale Anwendungen, um hervorzuheben, was Ihr Produkt so besonders macht

: Verwenden Sie klares Bildmaterial, Demo-Aufnahmen (für Produkt-Demo-Videos) und reale Anwendungen, um hervorzuheben, was Ihr Produkt so besonders macht Geschichten erzählen : Entwickeln Sie Erzählungen, die eine emotionale Verbindung zu den Zuschauern herstellen und Ihr Produkt erlebbar machen

: Entwickeln Sie Erzählungen, die eine emotionale Verbindung zu den Zuschauern herstellen und Ihr Produkt erlebbar machen Inhalte personalisieren : Passen Sie Videos an die Vorlieben Ihrer Einzelziele an, wie es Adidas mit seiner Boston-Marathon-Kampagne erledigt hat

: Passen Sie Videos an die Vorlieben Ihrer Einzelziele an, wie es Adidas mit seiner Boston-Marathon-Kampagne erledigt hat Verwenden Sie Videos mit Kundenaussagen : Schaffen Sie Vertrauen, indem Sie Clips von zufriedenen Kunden einbinden, die ihre Erfahrungen freigeben

: Schaffen Sie Vertrauen, indem Sie Clips von zufriedenen Kunden einbinden, die ihre Erfahrungen freigeben Fügen Sie eine starke Aufforderung zur Handlung (CTA) hinzu: Leiten Sie die Betrachter zum nächsten Schritt an, z. B. zum Besuch Ihrer Website oder zum Kauf eines Produkts

hinzu: Leiten Sie die Betrachter zum nächsten Schritt an, z. B. zum Besuch Ihrer Website oder zum Kauf eines Produkts Optimierung für Plattformen : Passen Sie Länge und Format des Videos an Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube an

: Passen Sie Länge und Format des Videos an Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube an Metriken nachverfolgen: Überwachen Sie die Anzahl der Ansichten, die Abspielrate, das Engagement und die Konversionen, um den Erfolg Ihres Videos zu bewerten und die Strategien anzupassen

The Essentials of Making Product Marketing Videos

Wenn Sie heute auf Instagram oder YouTube surfen, hat das Universum beschlossen, dass Sie sich Reels und Kurzfilme ansehen müssen.

Sie sind überall. Und eine B2B-Marketingstrategie ohne Produktvideos ist heute so, als würde man versuchen, "Business" ohne "B" zu buchstabieren

Ob es sich nun um ein superinformatives Erklärvideo oder einen verspielten Gen Z-TikTok handelt, Produktvideos sind ein wichtiger Bestandteil vieler B2B-Marketingstrategien geworden.

Aber wo soll man anfangen? Es tauchen so viele Fragen auf, wie:

Welches ist das ideale Videoformat für Ihr Produkt und Ihr Einzelziel? Soll es kurz und bündig sein oder eher ein tiefgründiger Erklärfilm?

Wie können Sie sicherstellen, dass Ihr Produktmarketing-Video für Suchmaschinen und soziale Medienplattformen optimiert ist?

Wie können Sie die Leistung Ihrer Video-Inhalte plattformübergreifend nachverfolgen und Ihren Ansatz optimieren?

Keine Sorge - wir haben Sie.

Hier sind 8 Tipps für die Erstellung unvergesslicher Produktmarketing-Videos, die Ihr Einzelziel auf die Wiederholungsfunktion verweisen.

Tipp 1: Der Kontext ist entscheidend

Es reicht nicht aus, nur Ihr Produkt zu zeigen - zeigen Sie, wie es in das Leben Ihrer Kunden passt! Ein aussagekräftiges Video über ein Produkt sollte auf diese Schlüssel-Fragen eingehen:

Welches Problem wird mit Ihrem Produkt gelöst?

Wie verbessert es die täglichen Erfahrungen Ihrer Kunden?

Wird es sie dazu inspirieren, mehr zu erreichen?

Bringt dieses Produkt ein wenig zusätzliche Freude?

Indem Sie sich auf die Features Ihres Produkts konzentrieren, verwandeln Sie ein normales Video in ein leistungsstarkes Tool für das Produktmarketing, das Ihre Einzelziele wirklich anspricht.

Tipp 2: Zeigen und erzählen

Sicherlich sind Videos von makellosen Produkten vor einer malerischen Kulisse visuell ansprechend, aber Sie müssen sicherstellen, dass sich Ihre Zuschauer nicht fragen, was Sie eigentlich verkaufen.

Ihr Produktvideo sollte zeigen, was es ausmacht und warum es etwas Besonderes ist.

Sprechen Sie über die herausragenden Features des Produkts, geben Sie seine Hintergrundgeschichte frei oder zeigen Sie zumindest, wie es verwendet wird.

Hier sind einige bewährte Arten von Produktvideos, die einen fantastischen Job des "Zeigens und Erzählens" erledigen:

Demo : Ein Demo Video zeigt das Produkt in Aktion, indem es jemanden zeigt, der es benutzt - einfach aber effektiv!

: Ein Demo Video zeigt das Produkt in Aktion, indem es jemanden zeigt, der es benutzt - einfach aber effektiv! Erklärer : Diese Videos kombinieren Audio- und Bildmaterial, um den Kunden zu erklären, wie das Produkt funktioniert

: Diese Videos kombinieren Audio- und Bildmaterial, um den Kunden zu erklären, wie das Produkt funktioniert Anleitung: Tutorials bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Benutzer und sind besonders praktisch für diejenigen, die das Produkt bereits besitzen und es optimal nutzen möchten

Tipp 3: Teilen Sie Ihre Geschichte oder lassen Sie Ihre Kunden das Zu erledigen

👀 Wussten Sie schon?

Über 72% der Kunden vertrauen eher einer Marke bei positiven Video-Testimonials und Bewertungen

Die Zeiten des stumpfsinnigen Konsumverhaltens sind vorbei. Nutzen Sie Ihre Produktvideos, um die Geschichte hinter der Existenz Ihres Unternehmens zu erklären.

Gehen Sie auf die wichtigsten Fragen ein, z. B.:

Arbeitet Ihr Business mit Initiativen für soziale Gerechtigkeit zusammen?

Spenden Sie einen Teil des Gewinns an lokale Organisationen?

Sind Ihre sozialen Medien eine Plattform, um Ihre Anhänger über soziale Probleme aufzuklären?

Ergreifen Sie Schritte in Richtung Nachhaltigkeit, wie z. B. den Verzicht auf Einwegplastik oder das Streben nach Kohlenstoffneutralität?

💡 Pro-Tipp: Lassen Sie Ihre zufriedenen Kunden Ihre Hype-Truppe sein. Bei den Testimonials kann es sich um kurze Schwärmereien handeln, die nur ein einziges Bild füllen, oder um aufrichtige Interviews, in denen die Kunden erklären, wie Ihr Produkt ihr Leben verändert hat.

Tipp 4: Personalisierung in Produktvideos

Wir alle wissen, wie wichtig die Personalisierung als Marketingstrategie ist, aber nur wenige verstehen (und erledigen) sie so gut wie Adidas.

Während des jährlichen Boston-Marathons hat Adidas nicht einfach nur sein Logo auf die Banner geklebt - sie sind groß rausgekommen.

Mit Live-Aufnahmen von jedem Läufer wurden 30.000 personalisierte Videos erstellt und am Tag des Rennens verschickt. Das Video eines jeden Läufers enthielt die Daten seines Rennens und Clips von seinem tatsächlichen Lauf.

Das Ergebnis? Eine beeindruckende Rate von 95 % bei der Fertigstellung der Videos und eine fast 12-fache Steigerung der Verkäufe durch E-Mails mit diesen personalisierten Videos.

Personalisierung geht wirklich die Extrameile (kein Wortspiel beabsichtigt)

Wenn Sie also ein Video zu einem Produkt erstellen, sollten Sie es als den ersten Eindruck Ihres Produkts betrachten. Gelöschtes, hochwertiges Bildmaterial ist ein Muss. Verschwommenes Bildmaterial oder unpassende Farben? Das lässt Ihre Verkaufszahlen schnell sinken.

Um die Markenkonsistenz zu verbessern, sollten Sie markentypische Elemente wie Ihr Logo oder Ihre Signatur-Farben einbinden. Sie können auch einen Schritt weiter gehen, indem Sie in jedem Video denselben Sprecher, denselben Titelsong oder dasselbe erkennbare Motiv verwenden.

Denken Sie daran: Vertrautheit schafft Vertrauen, und Vertrauen schafft Loyalität.

Tipp 4: Auf das Einzelziel eingehen

Wussten Sie, dass man bei McDonald's in Portugal eine Suppe in der Reihenfolge bestellen kann? Oder dass McDonald's in Hongkong Matcha Red Bean Layer Cake auf der Speisekarte hat?

Warum der globale Remix? Es ist natürlich wichtig, eine Verbindung mit dem Einzelziel herzustellen.

Ganz gleich, ob Sie sich auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe konzentrieren oder auf eine bestimmte Region zugeschnitten sind, es ist wichtig, Ihre Videos für das Produktmarketing so zu benutzerdefinieren, dass sie bei Ihren potenziellen Kunden Anklang finden.

Schließlich gewinnt eine Einheitsgröße nur selten Herzen (oder Klicks). Machen Sie Ihre Inhalte so relevant und ansprechend wie möglich, um die Aufmerksamkeit zu erregen

💡 Pro-Tipp: Erstellen Sie mehrere Versionen Ihrer Videos, um zu testen, was die Zuschauer am effektivsten fesselt, und halten Sie die Länge der Videos bei etwa 90 Sekunden. Streben Sie für Landing Pages eine Dauer von 30-60 Sekunden an, um das Interesse aufrechtzuerhalten, ohne Ihr Publikum zu überwältigen.

Tipp 5: Bringen Sie Persönlichkeit in Ihre Produktvideos

Im Jahr 2012 erstellte der Gründer von Dollar Shave Club, Michael Dubin, ein mittlerweile legendäres Video, das die Art und Weise, wie Produktmarketing betrieben werden kann, komplett revolutionierte.

Er positionierte sich als direkter, schrulliger CEO, der ganz offen über ein typisch langweiliges Produkt spricht - Rasierklingen. Anstelle einer ausgefeilten Firmenpräsentation hielt er einen komödiantischen Monolog, in dem er durch ein Lagerhaus ging und Witze über die Preise von Rasierklingen und das traditionelle Einkaufserlebnis machte.

Das Video war keine High-Budget-Produktion. Es sah aus und fühlte sich an wie etwas, das ein echter Mensch machen würde, was es sofort sympathisch machte.

Durch das Einbringen von Humor und Authentifizierung konnte Dollar Shave Club:

Komplexe Informationen (Abonnement-Modell, Preispunkt) durch Unterhaltung vermittelt

Durchbricht den Werbelärm

Die Verbraucher hatten das Gefühl, von einem Freund zu hören und nicht von einem Unternehmen

Wenn Marken eine echte Persönlichkeit haben, lösen sie emotionale Verbindungen aus. In diesem Fall sahen die Verbraucher nicht nur eine Rasierklingenwerbung, sondern einen sympathischen Menschen, der ihre Frustration über den herkömmlichen Rasierklingenkauf zu verstehen schien.

Die Quintessenz? Scheuen Sie sich nicht, die einzigartige Identität Ihrer Marke zu präsentieren.

Tipp 6: Eine Aufforderung zum Handeln einbauen

Auch wenn Sie sich bei der Erstellung des perfekten Videos amüsieren, sollten Sie den letzten Schliff nicht vergessen.

Sobald Ihr Meisterwerk fertig ist, machen Sie es potenziellen Kunden leicht, auf ihre Zinsen zu reagieren.

Wie das geht? Fügen Sie eine klare Handlungsaufforderung (CTA) oder einen nächsten Schritt hinzu, dem sie folgen können.

Tipp 7: Menschliche Verbindungen schaffen

Es ist nur allzu verlockend, in einem Produktvideo zu Ihrem Publikum zu sprechen - aber denken Sie daran, dass es wirkungsvoller ist, mit dem Publikum zu sprechen. Da das Ziel darin besteht, eine Unterhaltung mit einem potenziellen Kunden anzuregen, sollten Sie versuchen, die Person auf der anderen Seite des Bildschirms zu erreichen.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie drehen ein Video für ein kleines Kaffeeunternehmen. Anstatt nur Kaffeebohnen und ausgefallene Latte Art zu zeigen, stellen Sie den Zuschauern Sarah vor, die freundliche Barista, die jede Mischung von Hand auswählt, oder featuren Sie Mark, einen treuen Kunden, der seinen Morgen mit Ihrem Kaffee beginnt, um seinen frühen Arbeitsweg zu überstehen. Lassen Sie Sarah über ihre Leidenschaft sprechen, einzigartige Geschmacksrichtungen zu finden, und lassen Sie Mark eine kurze Anekdote darüber erzählen, wie er Ihren Kaffee an einem rauen Monday-Morgen entdeckt hat.

Tipp 8: Nutzen Sie ClickUp für Projektmanagement und Zusammenarbeit

Effektives Management der Videoproduktion ist kein Witz - es ist unerlässlich, damit alles (und jeder) reibungslos funktioniert. Hier ist der Grund dafür:

Es fördert die Zusammenarbeit zwischen Schlüsselfiguren wie Regisseuren, Kameraleuten, Editoren und Toningenieuren und stellt sicher, dass alle auf der gleichen Seite (und in der gleichen Szene) sind

Hilft Ihnen, Ihre Ressourcen vernünftig zu verwalten und die gefürchteten Budgetüberschreitungen zu vermeiden

Potenzielle Probleme werden frühzeitig erkannt - keine Ausrüstungsstörungen, unvorhersehbares Wetter oder Absagen in letzter Minute

Ergebnisse, die die Erwartungen des Kunden übertreffen, sorgen für zufriedene Clients

Um dies zu organisieren, ist ein solides Tool zur Verwaltung der Videoproduktion wie ClickUp kann den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Mit ClickUp können Sie Ihr Video-Projekt in überschaubare Aufgaben unterteilen, diese den Mitgliedern Ihres Teams zuweisen und realistische Fristen festlegen, damit jeder seine Rolle kennt und die Fristen kristallklar sind.

Zum Beispiel, ClickUp's Listenansicht hilft Ihnen bei der Nachverfolgung aller Aufgaben im Projekt auf einen Blick, während die Board-Ansicht die einzelnen Phasen der Produktion visuell darstellt.

organisieren und verfolgen Sie Ihre Produktvideoprojekte effizient mit der Listenansicht von ClickUp ClickUp's benutzerdefinierte Ansichten ermöglichen es Ihnen, sich auf bestimmte Bedürfnisse zu konzentrieren, z. B. auf Aufgaben, für die bestimmte Geräte oder Mitglieder des Teams erforderlich sind. Aufgabenabhängigkeiten und Prioritäten helfen bei der Rationalisierung der Ressourcenzuweisung, indem sie festlegen, welche Aufgaben voneinander abhängen.

optimieren Sie die Ressourcenzuweisung für Ihre Produktvideoprojekte mit ClickUp's Workload View

Inzwischen, ClickUp's Zeiterfassung zeichnet genau auf, wie lange Aufgaben dauern, was das Zeit- und Ressourcenmanagement optimiert.

visualisieren und verwalten Sie den Workflow Ihrer Video-Produktion mit ClickUp

Wie man Produktvideos dreht

Wenn Sie denken, dass Sie für die Erstellung beeindruckender Produktvideos eine teure Videoagentur beauftragen müssen, können Sie beruhigt sein - es gibt andere Möglichkeiten.

Sicher, wir alle lieben den ausgefeilten Look einer Big-Budget-Produktion, aber mit etwas Planung und der richtigen Ausrüstung können Sie Produktmarketing-Videos erstellen, die beeindrucken, ohne die Bank zu sprengen.

benötigte Ausrüstung für den Dreh: ###

Für die ersten Schritte brauchen Sie keine hochwertige DSLR. Mit der heutigen Smartphone-Technologie können Sie auch mit einem iPhone oder Android-Gerät mit Porträtmodus schöne Produktaufnahmen machen. Aber wenn Sie das Beste draus machen wollen, sollten Sie ein paar wichtige Dinge beachten:

Ein Stativ für ruhige Aufnahmen

Einfache Studiobeleuchtung (oder sogar ein gutes Ringlicht für schnelle Setups)

Ein Mikrofon für einen klaren Ton, vor allem, wenn Sie Dialoge oder Erzählungen aufnehmen

💡 Pro-Tipp: Ein einfacher, sauberer Hintergrund - wie ein weißes oder flaches Setup - ist perfekt, um sich auf Ihr Produkt zu konzentrieren.

Schritte für den Dreh hochwertiger Produktvideos

Schritt 1: Lassen Sie sich inspirieren

Schauen Sie sich Produktvideos an, die Ihnen gefallen, und notieren Sie, was sie besonders auszeichnet. So können Sie den Ton und den Stil festlegen, den Sie anstreben.

Schritt Nr. 2: Legen Sie Ihre Video-Strategie fest

Überlegen Sie, wer sich Ihr Video ansehen wird. Erstellen Sie eine kurze, flotte Social-Media-Anzeige oder eine ausführlichere Demo für Ihre Website? Schneiden Sie Ihr Video so zu, dass es Ihre Zielgruppe anspricht und in die richtige Phase ihrer Reise passt - Bewusstsein, Überlegung oder Entscheidung.

Schritt #3: Skizzieren Sie Ihr Video

Skizzieren Sie die Geschichte, die Sie erzählen möchten, und die Details der einzelnen Aufnahmen. Entscheiden Sie, ob Sie Schauspieler, B-Roll-Material oder nur Nahaufnahmen des Produkts benötigen. Visualisieren Sie jede Szene, um einen reibungslosen Flow Ihres Videos zu gewährleisten.

Schritt #4: Erstellen Sie eine Liste der Aufnahmen

Diese Liste enthält Schritt für Schritt jede Szene, mit Details zu Timing, Kamerawinkeln und besonderen Anforderungen. So behalten Sie den Überblick und stellen sicher, dass Sie alle benötigten Aufnahmen erhalten.

Schritt #5: Planen Sie den Dreh

Legen Sie eine klare Zeitleiste für den Tag fest. Setzen Sie Prioritäten bei den Aufnahmen, die Sie unbedingt machen müssen, und lassen Sie etwas Zeit für Nachdrehs oder Anpassungen in letzter Minute.

Schritt Nr. 6: Vorbereitung auf den großen Tag

Stellen Sie Ihre gesamte Ausrüstung zusammen und überprüfen Sie sie noch einmal, von der Beleuchtung über die Kameras bis hin zu zusätzlichen Batterien. Machen Sie eine Checkliste und packen Sie alles am Abend vorher ein, um Stress in letzter Minute zu vermeiden.

Schritt #7: Mit den Aufnahmen beginnen

Nehmen Sie jede Szene gemäß Ihrer Liste auf, und scheuen Sie sich nicht, kreativ zu werden! Probieren Sie verschiedene Blickwinkel oder Beleuchtungs-Setups aus, um herauszufinden, was Ihr Produkt am besten zur Geltung bringt.

Schritt #8: Magische Bearbeitung

Beginnen Sie mit der Bearbeitung, sobald das Filmmaterial fertig ist. Ordnen Sie Ihre Clips so an, dass sie eine zusammenhängende Geschichte erzählen, fügen Sie Hintergrundmusik hinzu, passen Sie die Farben an, und geben Sie ihnen mit einigen Soundeffekten den letzten Schliff. Bearbeitungsprogramme wie Adobe Premiere Pro oder auch einfachere Programme wie iMovie können wahre Wunder bewirken.

Schritt Nr. 9: Letzte Überprüfung und Feinschliff

Sehen Sie sich das Video von Anfang bis Ende an, um sicherzustellen, dass es Flow hat und ansprechend bleibt. Kürzen Sie alle Teile, die sich ziehen, und stellen Sie sicher, dass der endgültige Schnitt scharf, spannend und bereit ist, die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer zu halten.

Schritt #10: Fügen Sie einen Aufruf zur Aktion hinzu

Schließen Sie Ihr Video mit einer eindeutigen Handlungsaufforderung wie "Jetzt einkaufen" oder "Weitere Informationen", die es den Zuschauern leicht macht, den nächsten Schritt zu tun.

Beispiele für effektive Produktvideos

Hier sind sechs Beispiele für Marken, die mit ihren Produktvideos einen Volltreffer gelandet haben.

💄 Glossier's Get Ready with Me Serie

Das Motto von Glossier, "Wir stellen Produkte her, die vom echten Leben inspiriert sind", kommt in den Videos deutlich zum Ausdruck.

In den oft als "Get Ready with Me" (oder GRWM) bezeichneten Videos wachen Frauen auf und führen die Zuschauer durch ihre morgendliche Routine mit Glossier-Produkten.

Es ist wie ein lockeres Chatten mit einer Freundin, das zeigt, wie nahtlos sich Glossier in das echte Leben einfügt.

🛀🏻 Die Halloween-Aktion von Lush

Lush sorgt für frischen Wind mit einem Video zu Halloween, in dem jede einzelne, gruselige Badebombe der Saisonkollektion vorgestellt wird.

Die Zuschauer erhalten eine ausführliche Demonstration, wie jedes Produkt zu verwenden ist, was es enthält und sogar einen Hinweis auf den Duft. Bei jedem niedlichen und festlichen Design kann man die Halloween-Stimmung förmlich spüren - und bei zeitlich begrenzten Elementen ist die Dringlichkeit perfekt.

👟 Lululemon-Werbespot

Die Videos von Lululemon sind ein Aufruf zu einem aktiven Lebensstil.

Die Clips zeigen echte Menschen in Bewegung und werden durch Voice-over und Untertitel unterstützt, wodurch sie visuell ansprechend und nachvollziehbar sind. Der Ansatz von Lululemon schafft eine Verbindung zu allen, die gerne aktiv sind, und zeigt, wie zuverlässig die Produkte von Lululemon für jedes Abenteuer sind.

🪑 IKEA's Home Tour Serie

Die Videos der IKEA Home Tour sind die Rettung, wenn Platz- oder Stilprobleme Ihre Einrichtungswünsche erschweren.

In diesen Videos werden Designideen und praktische Lösungen für gängige Einrichtungsprobleme vorgestellt.

Die Zuschauer werden durch Tipps zur Gestaltung eines stilvollen und funktionalen Spaces inspiriert und können sehen, welche IKEA Teile am besten zu ihren Bedürfnissen passen, um ihr Traumhaus zu schaffen.

📹 Die Abenteuer-Serie von GoPro

Die Videos von GoPro sind einfach nur aufregend.

Sie fangen echte Momente mit der HERO12 Action-Kamera ein, die Abenteuerlustige in Aktion zeigen und ihre beeindruckenden Fähigkeiten hervorheben.

Diese Videos zeigen nicht nur das Produkt - sie machen Lust darauf, sich mit der HERO12 in der Hand kopfüber ins Abenteuer zu stürzen.

🍪 Videos mit Rezepten von Oreo

Die Videos von Oreo zeigen kreative Dessertrezepte mit den kultigen Keksen von Oreo und machen Spaß.

In jedem Video wird das Rezept in einfache Schritte und Zutaten zerlegt, so dass die Zuschauer es leicht zu Hause nachkochen können. Dieser kreative Ansatz inspiriert die Zuschauer dazu, sich eine Packung Oreos zu schnappen und selbst zu backen.

Wie man in wenigen Minuten ein hervorragendes Produktvideo erstellt

Mit den Tools, die uns heute zur Verfügung stehen, und ein paar cleveren Tricks brauchen Sie nicht viele Stunden (oder ein ganzes Produktionsteam), um ein umwerfendes Video zu erstellen.

Von schnellen Erstellungsmethoden bis hin zu magischer Automatisierung - hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Produktvideo schneller als je zuvor von der Idee auf den Bildschirm bringen:

1. Übersicht über die Methoden zur schnellen Erstellung von Videos 2 Millionen YouTube-Kurzfilme werden jede Sekunde angesehen. Das ist Ihre Chance, Ihr Produktvideo in die Feeds Ihrer Kunden zu bringen.

Hier sind einige Methoden zur schnellen Erstellung von Videos, die Ihnen den Einstieg erleichtern:

Fassen Sie sich kurz und bündig : Streben Sie 30-60 Sekunden an, um das Engagement zu maximieren, insbesondere auf Plattformen wie Instagram und TikTok. Schnelle Videos sparen nicht nur Zeit, sondern sorgen auch dafür, dass die Zuschauer bis zum Ende dabei bleiben

: Streben Sie 30-60 Sekunden an, um das Engagement zu maximieren, insbesondere auf Plattformen wie Instagram und TikTok. Schnelle Videos sparen nicht nur Zeit, sondern sorgen auch dafür, dass die Zuschauer bis zum Ende dabei bleiben Nehmen Sie mit dem auf, was Sie haben : Denken Sie nicht zu viel über die Ausrüstung nach, wenn Sie wenig Zeit haben. Ein gutes Smartphone mit guter Beleuchtung ist alles, was Sie für hochwertige Aufnahmen unterwegs brauchen

: Denken Sie nicht zu viel über die Ausrüstung nach, wenn Sie wenig Zeit haben. Ein gutes Smartphone mit guter Beleuchtung ist alles, was Sie für hochwertige Aufnahmen unterwegs brauchen Versuchen Sie Vorlagen für die Struktur : Verwenden Sie ClickUp-Vorlagen für Promo-Videos, Tutorials oder erklärende Formate. Vorlagen beschleunigen die Produktion und sorgen für Ordnung, besonders wenn Sie einen engen Zeitplan haben

: Verwenden Sie ClickUp-Vorlagen für Promo-Videos, Tutorials oder erklärende Formate. Vorlagen beschleunigen die Produktion und sorgen für Ordnung, besonders wenn Sie einen engen Zeitplan haben Stapelaufnahme: Nehmen Sie mehrere Clips in einer Sitzung auf und bearbeiten Sie sie zu separaten Videos. Diese Vorgehensweise spart Zeit, sorgt für visuelle Konsistenz und hilft Ihnen, schnell eine Bibliothek mit Video-Inhalten zu erstellen

Wenn die Zeit knapp ist, können Tools wie ClickUp Ihnen helfen, bei der Videoproduktion Zeit zu sparen:

ClickUp Brain ClickUp Gehirn ist der KI-gestützte Assistent der Plattform und ist wie ein kreativer Partner, der 24/7 arbeitet!

automatisieren Sie Aufgaben, generieren Sie Ideen und verbessern Sie Ihren Produktionsprozess für Produktvideos mit ClickUp Brain

ClickUp Brain unterstützt Ihre Budgetierung, indem es die Kosten für die Postproduktion senkt, Audio- und Videoclips automatisch transkribiert und mit Zeitstempeln versieht. So wird die Bearbeitung und Überprüfung zum Kinderspiel, und aus Stunden harter Arbeit werden Minuten intelligenter Arbeit.

Es gibt sogar einen Video Script Generator, mit dem Sie Skripte und Flows für Ihre Videos erstellen können.

Kurz gesagt, es ist ein zentraler hub für alles, was mit Skripten zu tun hat. Und das Beste daran? Mit ClickUp können Sie Ihre Meeting-Notizen, Transkriptionen und sogar Brainstorming-Ideen an einem Ort speichern, um einen einfachen Zugriff und eine Zusammenarbeit in Echtzeit zu ermöglichen.

ClickUp Clips

Sie möchten schnelles Feedback freigeben oder eine kreative Idee festhalten? ClickUp Clips ermöglicht die Aufnahme kurzer Videos mit Sprachkommentar direkt auf der Plattform

verwandeln Sie Ihre Video-Ideen und Ihr Feedback in umsetzbare Aufgaben mit ClickUp

Außerdem wird jeder Clip in einem Clips Hub organisiert, sodass Sie nie den Überblick über das Material verlieren - einfach sortieren, suchen und voila!

💡 Pro-Tipp: Speichern Sie alle Kommentare und Rückmeldungen zentral in ClickUp, damit Sie während der Produktion jederzeit darauf zurückgreifen können. Das reduziert das E-Mail-Wirrwarr und stellt sicher, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

ClickUp Aufgaben

Das Schöne an ClickUp's Clips und Brain tools ist, dass sie es lächerlich einfach machen, jede kreative Idee oder schnelle Notiz in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln ClickUp Aufgaben .

Stellen Sie sich vor: Sie halten eine brillante Idee auf ClickUp Clips fest, und mit ein paar Klicks wird sie in eine Aufgabe umgewandelt, die der richtigen Person zugewiesen wird. Das Feedback ist zentralisiert, die Kommentare sind leicht zu verfolgen und die Zusammenarbeit wird von chaotisch zu koordiniert - keine verlorenen E-Mails oder verpassten Notizen mehr.

visualisieren Sie Beziehungen zwischen Aufgaben, verfolgen Sie den Fortschritt und vermeiden Sie Verzögerungen mit ClickUp's Task Dependencies_

Mit ClickUp Aufgaben können Sie all dies und mehr erledigen.

Darüber hinaus können Sie Aufgaben planen, Erinnerungen einstellen und die Ressourcenzuweisung in Echtzeit über eine übersichtliche Zeitleiste für die Produktion verwalten.

organisieren Sie Ihre Produktvideos und bleiben Sie produktiv mit ClickUp Reminders

ClickUps Vorlage für die Videoproduktion

Zusätzlich zur leistungsstarken Aufgabenverwaltung bietet ClickUp gebrauchsfertige, anpassbare Vorlagen, die die Strukturierung komplexer Video-Projekte vereinfachen.

Nehmen Sie ClickUp's Vorlage für die Videoproduktion zum Beispiel.

ClickUp Vorlage für Videoproduktion

Sie wurde für Anfänger und erfahrene Profis entwickelt und bietet alles, was für die Organisation und Verwaltung der einzelnen Phasen der Produktion erforderlich ist.

Die Einstellung von Zielen, die Planung von Ressourcen und die Nachverfolgung von Fortschritten werden zur zweiten Natur.

Ganz gleich, ob Sie ein einzelnes Unternehmensvideo oder eine ganze Serie produzieren, die ClickUp Vorlage für die Videoproduktion sorgt dafür, dass Ihr Workflow organisiert und konsistent ist.

Produktvideos in die Marketingstrategie einbauen

🎥 Fun Fact: Über 91% der Geschäfte nutzen Video Marketing als eine zentrale Strategie.

Und das ist kein Wunder - Video-Inhalte steigern nachweislich die Markenbekanntheit, fördern Leads und erhöhen den Umsatz.

Sehen wir uns also an, wie Sie Produktvideos ganz einfach in Ihre Marketingkanäle integrieren und ihren Erfolg nachverfolgen können.

Die Integration von Videos in mehrere Marketingkanäle bedeutet, dass Sie Ihre Videoinhalte in Plattformen wie soziale Medien, E-Mail, Website und sogar digitale Anzeigen einbinden.

Schlüssel-Strategien für die Video-Integration

1. Soziale Medien

Teilen Sie kurze, aufmerksamkeitsstarke Clips auf Instagram, TikTok, Facebook und Twitter. Nutzen Sie plattformspezifische Features wie Reels auf Instagram oder Stories auf Facebook, um mehr Aufmerksamkeit auf Ihre Inhalte zu lenken.

📌 Beispiel: In den Instagram-Stories von Glossier werden schnelle Make-up-Demos gezeigt, die mit der Website verknüpft sind, um das Einkaufen zu erleichtern.

2. Website

Betten Sie Videos dort ein, wo sie am meisten bewirken - Produktdemos auf Landing Pages, Erklärvideos, die die wichtigsten Features hervorheben, oder Kundenstimmen, um Vertrauen aufzubauen.

📌 Beispiel: Apple verwendet Erklärvideos auf seinen Produktseiten, um potenziellen Käufern einen detaillierten Einblick in die einzelnen Features zu geben.

3. E-Mail-Marketing

Peppen Sie Newsletter auf, indem Sie Videovorschauen mit einer "Jetzt ansehen"-Schaltfläche einbinden, die mit einem längeren Video verknüpft ist.

📌 Beispiel: Die E-Mail-Kampagnen von Airbnb enthalten oft kurze, fesselnde Videos über neue Features oder Reisetipps, die zu tiefer gehenden Inhalten auf der Website führen.

4. YouTube-Kanal

Erstellen Sie einen YouTube-Kanal für längere Inhalte wie Anleitungen, Produktbewertungen und Einblicke hinter die Kulissen. Machen Sie Cross-Promotion für Ihre YouTube Videos auf anderen Kanälen, um zusätzliche Reichweite zu erzielen.

📌 Beispiel: Der YouTube-Kanal von GoPro bietet abenteuerliche, von Benutzern erstellte Inhalte und Tutorials, die das Unternehmen auf seinen anderen sozialen Plattformen bewirbt.

5. Bezahlte Werbung

Schalten Sie gezielte Video-Anzeigen auf sozialen Plattformen wie Facebook, YouTube oder sogar Google-Anzeigen, um bestimmte demografische Gruppen zu erreichen.

📌 Beispiel: Die Video-Anzeigen von Nike auf YouTube zielen mit motivierenden Botschaften und Produktdemos auf Sportbegeisterte ab.

6. Inhaltliches Marketing

Integrieren Sie Lehrvideos in Blogbeiträge, um den Lesern einen höheren Wert zu bieten und das Engagement zu steigern.

📌 Beispiel: HubSpot bettet Erklärvideos in seine Blogs ein, um den Inhalt aufzuwerten und die Zuschauerbindung zu verbessern.

Messung des Erfolgs von Produktvideos

Sie haben also ein tolles Produktvideo erstellt. Und was nun?

Es ist an der Zeit, seinen Erfolg zu messen!

Der beste Weg, die Effektivität zu messen, ist die Nachverfolgung wichtiger Metriken, die Aufschluss darüber geben, wie die Betrachter mit Ihrem Inhalt umgehen.

Anzahl der Ansichten : Dies ist sozusagen der Beliebtheitsgrad Ihres Videos - er zeigt an, wie oft die Wiedergabe gestartet wurde. Denken Sie daran, dass die Anzahl der Ansichten je nach Plattform unterschiedlich ist (YouTube zählt Ansichten nach 30 Sekunden, während Facebook nur nach 3 Sekunden zählt). Eine hohe Anzahl von Ansichten bedeutet, dass Ihr Video ein breites Publikum erreicht

: Dies ist sozusagen der Beliebtheitsgrad Ihres Videos - er zeigt an, wie oft die Wiedergabe gestartet wurde. Denken Sie daran, dass die Anzahl der Ansichten je nach Plattform unterschiedlich ist (YouTube zählt Ansichten nach 30 Sekunden, während Facebook nur nach 3 Sekunden zählt). Eine hohe Anzahl von Ansichten bedeutet, dass Ihr Video ein breites Publikum erreicht Abspielrate : Diese Metrik gibt den Prozentsatz der Personen an, die auf "Play" klicken, wenn sie Ihr Video sehen. Wenn Ihre Abspielrate niedrig ist, sollten Sie versuchen, Ihr Video an eine prominentere Stelle auf der Seite zu verschieben oder die Miniaturansicht und den umgebenden Text zu optimieren

: Diese Metrik gibt den Prozentsatz der Personen an, die auf "Play" klicken, wenn sie Ihr Video sehen. Wenn Ihre Abspielrate niedrig ist, sollten Sie versuchen, Ihr Video an eine prominentere Stelle auf der Seite zu verschieben oder die Miniaturansicht und den umgebenden Text zu optimieren Beteiligung : Die Einbindung zeigt, wie viel von Ihrem Video die Betrachter ansehen, und gibt Ihnen ein Gefühl dafür, wie überzeugend Ihr Inhalt ist. Achten Sie auf Muster bei den Abbruchpunkten, um Abschnitte zu identifizieren, die möglicherweise gestrafft werden müssen

: Die Einbindung zeigt, wie viel von Ihrem Video die Betrachter ansehen, und gibt Ihnen ein Gefühl dafür, wie überzeugend Ihr Inhalt ist. Achten Sie auf Muster bei den Abbruchpunkten, um Abschnitte zu identifizieren, die möglicherweise gestrafft werden müssen Click-Through-Rate (CTR) : Die CTR gibt Aufschluss darüber, wie viele Betrachter Ihrer Aufforderung zur Handlung (CTA) gefolgt sind, z. B. durch Klicken auf eine Landing Page. Eine hohe CTR deutet darauf hin, dass die Botschaft Ihres Videos ankommt und zum Handeln auffordert

: Die CTR gibt Aufschluss darüber, wie viele Betrachter Ihrer Aufforderung zur Handlung (CTA) gefolgt sind, z. B. durch Klicken auf eine Landing Page. Eine hohe CTR deutet darauf hin, dass die Botschaft Ihres Videos ankommt und zum Handeln auffordert Umwandlungsrate : Dies ist das ultimative Maß für den Erfolg. Sie verfolgt die Nummer der Betrachter, die nach dem Ansehen Ihres Videos zu Kunden werden, was ein hervorragender Indikator dafür sein kann, wie effektiv Ihr Video die Verkäufe ankurbelt

: Dies ist das ultimative Maß für den Erfolg. Sie verfolgt die Nummer der Betrachter, die nach dem Ansehen Ihres Videos zu Kunden werden, was ein hervorragender Indikator dafür sein kann, wie effektiv Ihr Video die Verkäufe ankurbelt Soziale Freigaben: Freigeben heißt mitfühlen! Diese Metrik gibt Aufschluss darüber, wie sehr Ihr Publikum Ihren Inhalt liebt, indem es ihn mit anderen teilt. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Markenbekanntheit zu steigern und neue Zuschauer zu erreichen

ClickUp für die Nachverfolgung und Analyse von Video Metriken verwenden

Wenn Sie als Projektleiter in Echtzeit Sichtbarkeit über den Fortschritt der Videoproduktion haben, sind Sie ein besserer Manager.

Mit ClickUp's Kanban Boards erhalten Sie eine intuitive, visuelle Möglichkeit, jede Phase des Projekts zu überwachen. Durch die Einteilung der Aufgaben in Spalten wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung", "Überprüfung" und "Erledigt" sehen Sie auf einen Blick, wo jeder Teil des Projekts steht.

einfaches Anpassen des Workflows an wechselnde Prioritäten und Projektstadien von Produktvideos

Aber das ist noch nicht alles ClickUp Dashboards machen auch die Nachverfolgung Ihrer Video Metriken einfach.

Sie können benutzerdefinierte Dashboards einrichten, um wichtige Metriken wie die Anzahl der Ansichten, die Abspielrate, die Engagement-Rate, die Click-Through-Rate (CTR), die Video-Abschlussrate (VCR), die Konversionsrate, die Absprungrate und die Verweildauer auf der Seite an einem Ort zu überwachen.

visualisieren Sie Ihr Video Projekt mit ClickUp's Kanban Boards_

⚡ Der Vorteil: Diese zentrale Ansicht von Daten eignet sich perfekt für die Skalierung der Produktion von Inhalten, da sie Ihnen hilft, Trends schnell zu erkennen, zu messen, was funktioniert, und Ihre Videostrategie sofort anzupassen.

Licht, Kamera, ClickUp

Die Sache ist die: Sie wollen eine Videoproduktionssoftware, die Ihr Leben vereinfacht und allen in Ihrem Team hilft, synchronisiert zu bleiben.

Deshalb ist eine zentrale Plattform für die Kommunikation, Speicherung und Verfeinerung Ihrer Produktvideos ein entscheidender Vorteil.

Jedes Mal, wenn wir ein neues Produkt oder eine neue Aktion auf den Markt bringen, sendet unser Grafikdesign-Team seine Entwürfe über ClickUp ein. Anstatt E-Mails und Meetings zu jonglieren, kann ich das Dokument einfach kommentieren, was den Prozess effizienter macht. Mit dem ClickUp Feature für Kommentare spare ich leicht 50 % meiner Zeit.

Caelin Smith, Diggs

Mit ClickUp wird die Erstellung von Videos von Anfang bis Ende leicht gemacht.

Sie können alle Ihre Projekte an einem Ort planen, organisieren und verwalten. Features wie Aufnahme und Bearbeitung befinden sich direkt in der App, so dass Sie hochwertige Videos produzieren können, ohne eine Handvoll verschiedener Tools zu benötigen.

Sind Sie bereit, die Zukunft der Videoproduktion zu erleben? Melden Sie sich für ClickUp an noch heute!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wie lang sollte ein Video zur Produktwerbung sein?

Die ideale Länge eines Videos für Produktwerbung hängt von der Art des Videos und dem Einzelziel ab. Im Allgemeinen sollte es zwischen 30 und 90 Sekunden lang sein. Produktdemonstrationen dauern in der Regel 60 bis 90 Sekunden, komplexe Produkte können jedoch bis zu zwei Minuten dauern.

Personalisierte Videos sind mit 70 bis 90 Sekunden am besten geeignet, während Lehrvideos je nach Komplexität zwischen 2 und 4 Minuten dauern können. Da die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne nur 8 Sekunden beträgt und etwa 20 % der Zuschauer innerhalb der ersten 10 Sekunden abschalten, ist es wichtig, die Aufmerksamkeit frühzeitig zu wecken.

🧠 Wussten Sie schon?

Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Erwachsenen beträgt nur 8 Sekunden, und etwa 20 % der Betrachter klicken innerhalb der ersten 10 Sekunden einer Anzeige weg. Erregen Sie also schnell Aufmerksamkeit.

Was sollte in einem Video über ein Produkt enthalten sein?

Ein Produktvideo sollte die wichtigsten Features, Vorteile und die Attraktivität des Produkts in einer Weise hervorheben, die bei den Zuschauern ankommt. Beginnen Sie mit einer kurzen Produkteinführung, in der die wichtigsten Features und Vorteile des Produkts erläutert werden. Fügen Sie eine Demonstration ein, die das Produkt mit Nahaufnahmen seiner Funktionen vorstellt. Fügen Sie Lifestyle-Aufnahmen hinzu, um reale Anwendungsfälle zu veranschaulichen und einen Bezug herzustellen. Hochwertiges Bildmaterial und Erfahrungsberichte von Kunden erhöhen die Glaubwürdigkeit und das Engagement. Schließen Sie den Beitrag mit einer eindeutigen Handlungsaufforderung ab, z. B. "Jetzt kaufen", und achten Sie dabei auf einen einheitlichen visuellen Stil, der Ihre Markenidentität widerspiegelt.

Was sollte ich in meine Video-Produktmarketing-Strategie aufnehmen?

Eine gut durchdachte Video-Produktmarketing-Strategie sollte sich darauf konzentrieren, das Zielpublikum zu verstehen, Ziele zu definieren und Inhalte auf verschiedenen Plattformen bereitzustellen, um die Zuschauer effektiv zu binden.

Eine wirksame Strategie für das Marketing von Video-Produkten sollte das Verständnis des Einzelziels, die Einstellung klarer Ziele und die effektive Verteilung von Inhalten über verschiedene Plattformen beinhalten. Recherchieren Sie Ihre Zielgruppe, um ihre demografischen Merkmale, Vorlieben und Herausforderungen zu ermitteln. Entwickeln Sie verschiedene Inhalte wie Demos, Testimonials, Lehrvideos und Clips, die einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Integrieren Sie Storytelling, das eine emotionale Verbindung herstellt und Probleme löst, untermauert durch überzeugendes Bildmaterial. Verteilen Sie Videos in sozialen Medien, betten Sie sie auf Websites ein und integrieren Sie sie in E-Mail-Kampagnen oder bezahlte Anzeigen. Fügen Sie immer einen klaren Handlungsaufruf ein, der zu bestimmten Aktionen wie dem Besuch Ihrer Website oder einem Kauf auffordert. Und schließlich sollten Sie den Erfolg anhand von Metriken wie Engagement-Raten, Klickraten und Konversionen messen und Ihre Strategie auf der Grundlage dieser Erkenntnisse verfeinern.