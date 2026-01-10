Die 10 besten Social-Media-Management-Tools für Agenturen im Jahr 2026

Angesichts von über 10.000 Digitalagenturen allein in den USA ist es für Marken wichtiger denn je, eine starke Social-Media-Präsenz zu haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Und für Marketingagenturen, die eine oder mehrere Marken betreuen – von der Erstellung von Inhalten bis hin zur Berichterstellung – kann der Einsatz der richtigen Tools Ihnen dabei helfen, genau das zu erreichen. Von Projektmanagement-Software zur Planung, Verwaltung und Nachverfolgung jedes Teils Ihres Social-Media-Workflows bis hin zur Zusammenarbeit bei der Erstellung von Inhalten sorgen diese Tools dafür, dass Sie den Aufwand Ihres Teams optimieren und eine erfolgreiche Content-Strategie etablieren.
Es ist an der Zeit, Ihre Social-Media-Aktivitäten auf ein neues Level zu heben. Hier sind 10 der besten Social-Media-Management-Tools für Agenturen, die derzeit verfügbar sind!
Was sind Social-Media-Management-Tools?
Social-Media-Management-Tools helfen Agenturen und Unternehmen dabei, ihre Social-Media-Konten effizienter zu verwalten.
Diese Tools bieten eine Vielzahl von Features, darunter:
- Beiträge planen und terminieren
- Social-Media-Monitoring
- Teamzusammenarbeit
- Analysen und Berichterstellung
- Projektmanagement und Kampagnenmanagement
- Und mehr
Insgesamt sind sie darauf ausgelegt, den Zeitaufwand für Routineaufgaben zu reduzieren, damit sich Agenturen auf wertvolle Arbeit konzentrieren können.
Was macht ein gutes Social-Media-Management-Tool aus?
Ein solides Social-Media-Management-Tool sollte folgende Aspekte aufweisen:
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Ein Kalender-Feature, das eine Übersicht über Inhalte auf mehreren Plattformen bietet
- Feedback- und Kollaborationsfunktionen
- Genehmigungsworkflows mit benutzerdefinierten oder voreingestellten Einstellungen
- Zugängliche und skalierbare Preisgestaltung
Warum sollte Ihre Agentur ein Social-Media-Management-Tool nutzen?
Für Agenturen kann es eine Herausforderung sein, die Nachverfolgung mehrerer Kundenkampagnen auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zu behalten. Ein gutes Social-Media-Management-Tool bietet Agenturen Lösungen für alle wesentlichen Arbeiten: Datenanalyse, Leistungsmessung, Zusammenarbeit mit Clients sowie Erstellung und Verteilung von Inhalten.
Schauen wir uns also die 10 Social-Media-Management-Tools an, die Ihre Agentur auf die nächste Stufe bringen werden. ? ?
Die 10 besten Social-Media-Management-Tools, die Sie kennen sollten
1. ClickUp
Ideal für All-in-One-Projektmanagement und Teamzusammenarbeit
ClickUp ist eine führende Plattform für Projektmanagement und Produktivität. Im Kern ist ClickUp als All-in-One-Lösung für das Projektmanagement konzipiert, die Teams dabei unterstützt, den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten, jeden Teil ihres Workflows effektiv zu verwalten und ihre Ziele zu erreichen.
Warum ist dieses tool für Marketingagenturen nützlich? Hier sind einige Gründe dafür:
1️⃣ Vollständig anpassbare Plattform mit flexiblen Features: Sie bietet Hunderte leistungsstarker Features, eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine vollständig anpassbare Plattform. Das bedeutet, dass Sie ClickUp ganz nach Ihren Projektanforderungen, Anwendungsfällen, Vorlieben und Workflows konfigurieren können, wodurch dieses Tool perfekt für jedes Team geeignet ist, einschließlich Social-Media-Marketing-Teams.
2️⃣ Projektmanagement und Teamzusammenarbeit: Mit ClickUp erhalten Marketingteams Zugriff auf fortschrittliche Funktionen des Projektmanagements und der Kollaborationsarbeit. Wählen Sie aus über 15 benutzerdefinierten Ansichten, um Content-Marketing-Projekte nach Ihren Vorstellungen zu organisieren, sowie aus einer Reihe von Tools, darunter ClickUp Docs für Blogs, Wikis, SOPs und andere Dokumentationsanforderungen, und kollaborativen Whiteboards für Brainstorming, Strategieplanung und die Ausarbeitung von Konzepten. Social-Media-Manager und -Teams profitieren zudem besonders von der Kalender-Ansicht in ClickUp, in der sie ihren Social-Media- und Inhalt-Kalender planen, koordinieren und verwalten können.
3️⃣ Ermöglicht die Einbindung von Gästen wie Clients und externen Teams: Was die Kommunikation mit Clients und externen Teams angeht, können Agenturen Gäste in ihren Workspace einladen und mithilfe der Freigabe- und Datenschutz-Einstellungen steuern, auf welche Inhalte Gäste Zugriff haben. Wenn Sie Clients Zugriff auf ClickUp gewähren, können Sie mit ihnen innerhalb der Plattform zusammenarbeiten und Features wie „Prüfung“ nutzen, mit denen Sie Bilder, Videos und PDF-Dateien mit Anmerkungen versehen können, um die Kommunikation zu vereinfachen und den Feedback- und Freigabeprozess zu beschleunigen.
4️⃣ Eine Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen: ClickUp bietet eine Bibliothek mit Vorlagen für jeden Anwendungsfall, darunter eine Social-Media-Vorlage für Einsteiger und die Vorlage „Modern Social Media Calendar“, die dir ein solides Gerüst für deinen Workflow in ClickUp bieten. Es gibt auch eine Vorlage für Fortgeschrittene, die dir hilft, deine Social-Media-Strategie zu entwickeln und all deine Arbeit, Teams und Clients an einem Ort zu verwalten – die Social-Media-Beitragsvorlage von ClickUp!
Ob für Agenturen, kleine Teams, große Unternehmen oder alles dazwischen – ClickUp hilft Ihnen dabei, organisiert und produktiv zu bleiben. Bringen Sie Ihre Social-Media-Marketing-Projekte zusammen und sorgen Sie mit diesem All-in-One-Projektmanagement-Tool für einen reibungslosen Ablauf – vielleicht ist es genau das, was Ihre Social-Media-Agentur braucht.
Die besten Features
- Über 15 benutzerdefinierte Ansichten: Mehr als 15 benutzerdefinierte Ansichten, um Ihre Arbeit nach Ihren Vorstellungen zu visualisieren, einschließlich einer Kalenderansicht
- ClickUp Brain: Erstellen Sie KI-generierte Inhalte mit dem KI-Tool von ClickUp
- Kalenderansicht: Verwalten Sie Ihren Social-Media-Kalender, erstellen Sie Ihre Social-Media-Inhalte und vieles mehr in einer einzigen Ansicht
- Vollständig benutzerdefinierte Plattform: Passen Sie ClickUp an jeden Bedarf an. Nutzen Sie es für das Projektmanagement von Websites, das Content-Management und vieles mehr
- Prüfung: Beschleunigen Sie den Feedback- und Freigabeprozess, indem Sie direkt auf Bildern, Videos und PDFs Anmerkungen machen und Team-Mitglieder oder Clients markieren.
- Tags: Fügen Sie benutzerdefinierte Tags hinzu, um Ihre Aufgaben nach Kategorien zu organisieren
- Prioritätskennzeichnungen: Kennzeichnen Sie Ihre Aufgaben als dringend, hoch, normal und niedrig priorisiert, damit Ihr Team weiß, was zuerst zu erledigen ist.
- Anpassbare Vorlagen: Wählen Sie aus über 1.000 anpassbaren Vorlagen für jeden Anwendungsfall, einschließlich Vorlagen für Kalender zum Inhalt-Management
- Mobile App: ClickUp ist für Mobilgeräte verfügbar. Greifen Sie jederzeit und von überall auf Ihre Arbeit zu
- Integrationsmöglichkeiten: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 anderen Tools für die Arbeit, um alle Ihre Aufgaben an einem Ort zu bündeln und Ihren Workflow zu optimieren.
Preise
- Free-Plan: Unbegrenzt
- Unbegrenzt: 7 $ pro Mitglied/Monat
- Geschäft: 12 $ pro Mitglied/Monat
- Unternehmen: Preise auf Anfrage
Kundenbewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7 von 5 (6.547 Bewertungen)
- Capterra: 4,7 von 5 (3.602 Bewertungen)
2. Planable
Am besten geeignet für die Zusammenarbeit bei der Erstellung von Inhalten
Planable ist ein tool für die Content-Planung und Zusammenarbeit, das Marketingteams dabei unterstützt, ihre Social-Media-Inhalte zu planen, in der Vorschau anzusehen, zu genehmigen und gemeinsam daran zu arbeiten.
Mit Planable können Sie Post-Ideen ganz einfach mit Ihren Kollegen und Clients freigeben und an derselben Stelle Feedback in Echtzeit erhalten. Mit dem neuesten Update, „Universal Content“, können Teams jeden Inhalt erstellen und gemeinsam daran arbeiten: Social-Media-Beiträge, Newsletter, Blogs, Produktbeschreibungen und alles dazwischen.
Planable optimiert die Freigabe von Inhalten auf verschiedene Weise. Zunächst einmal können Benutzer von Planable zwischen vier Workflows zur Genehmigung wählen: „Keine“, „Optional“, „Erforderlich“ und „Mehrere Genehmigungsstufen“. Letzteres ermöglicht es Benutzern, ihre Genehmigungsabläufe an ihre jeweilige Situation zu benutzerdefinieren, und sorgt für zusätzliche Sicherheit, da Beiträge vor der Veröffentlichung eine Genehmigungskette durchlaufen. Sie können beispielsweise festlegen, dass ein Beitrag vor der Veröffentlichung zunächst die Rechtsabteilung des Clients durchlaufen muss.
Die intuitive Benutzeroberfläche von Planable erleichtert zudem die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams. Die Unterhaltungen Ihres Teams finden auf einer einzigen Plattform statt, und Sie können andere Mitglieder ganz einfach taggen, um Diskussionen zu starten oder Inhalte zu überprüfen. Das liegt daran, dass Unterhaltungen direkt neben dem jeweiligen Beitrag in Form von Kommentaren und Antworten angezeigt werden.
Es gibt auch die Möglichkeit zur externen Zusammenarbeit. Inhalte und Kommentare können auf „intern“ eingestellt werden, bis Sie zu 100 % sicher sind, dass sie für die Freigabe durch den Client bereit sind. Für Clients gibt es die Option, einen Link zu generieren, der direkt zum Beitrag führt, sodass es für den Client ganz einfach ist, direkt dorthin zu springen und seine Gedanken in den Kommentaren zu teilen.
Egal, ob Sie eine kleine Marketingagentur sind oder viele verschiedene Clients betreuen – Planable bietet Ihnen die Tools, um Kooperationsprozesse zu optimieren und bessere Ergebnisse aus Ihren Kampagnen zu erzielen. Sie können mit der Planung einer Produkteinführung beginnen und Planable nutzen, um die Inhalte aller Kanäle (Social Media, Blog, E-Mails, Banner usw.) zu synchronisieren.
Die besten Features
- Mehrstufige und benutzerdefinierte Workflows
- Durchführung der Synchronisierung und/oder Optimierung von Beiträgen für Social-Media-Plattformen (noch nicht für universelle Inhalte verfügbar)
- Intuitive und übersichtliche Ansicht des Kalenders
- Anpassbare Filter für Ihre Inhalte, die als benutzerdefinierte Ansichten gespeichert werden können
- Fünf Ansichtsmodi für Inhalte (Raster, Liste, Feed, Kalender )
- Zusammenarbeit in Echtzeit
- Ein Tool für die Bildbearbeitung direkt in der App
- Integration mit den wichtigsten Social-Media-Plattformen
Preise
- Free-Plan
- Basic: 13 $ pro Benutzer/Monat
- Pro: 26 $ pro Benutzer/Monat
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Kundenbewertungen und Rezensionen
- G2: 4,6 von 5 (548 Bewertungen)
- Capterra: 4,5 von 5 (305 Bewertungen)
3. Hootsuite
Ideal für Agenturen, die sich auf die Erstellung von Inhalt und die Berichterstellung spezialisiert haben
Hootsuite ist eines der ältesten und bekanntesten Social-Media-Management-Tools auf dem Markt. Hootsuite hat sich einen Namen als eine der ersten Adressen für Agenturen gemacht, die den Aufwand für ihr Social-Media-Marketing reduzieren möchten.
Hootsuite bietet viele Features, die man von einem Social-Media-Tool dieser Klasse erwartet, darunter die Planung von Social-Media-Beiträgen, Monitoring, Aufgabenmanagement und Berichterstellung. Dank seiner ausgewogenen Mischung aus Berichts- und Projektmanagement-Features ist Hootsuite eine gute Lösung für Agenturen, die sowohl leistungsorientierte als auch kreative Projekte unter einen Hut bringen müssen.
Die besten Features
- Manager können bestimmte Social-Media-Beiträge bestimmten Mitgliedern der Teams zuweisen.
- Der Kalender von Hootsuite bietet drei Ansichten (Liste, Woche, Monat) und zwei Unteransichten (nach Post-Status oder sozialem Netzwerk).
- Detaillierte Analyse- und Feature-Funktionen für die Berichterstellung
Einschränkungen
- Keine zentrale Medienbibliothek zum Freigeben von Assets
- Im Vergleich zu anderen Tools relativ eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit
- Hohe Preise
- Keine Version für Beiträge
- Es gibt keine Möglichkeit, Beiträge an Gäste freizugeben
Preise
- Professional: 99 $ pro Monat
- Team: 249 $ pro Monat
- Geschäft: 739 $ pro Monat
- Unternehmen: Preise auf Anfrage
Kundenbewertungen und Rezensionen
- G2: 4,1 von 5 (3.840 Bewertungen)
- Capterra: 4,4 von 5 (3.412 Bewertungen)
4. Agorapulse
Ideal für Social-Media-Management und Projektmanagement
Agorapulse ist eine Social-Media-Management-Plattform, die Funktionen für die Terminplanung und das Aufgabenmanagement bietet. Was Agorapulse von anderen Social-Media-Tools für Agenturen unterscheidet, ist sein Bereich mit marketingnahen Nischen, der von Analysen über Keyword-Monitoring und Social Listening bis hin zum Projektmanagement reicht.
Die besten Features
- Kalender für visuelle Inhalte
- Add-On für einen gemeinsamen Kalender zur externen Zusammenarbeit
- Deckt einen breiten Bereich an Social-Media-Marketing-Aufgaben ab
- Solide Funktionen für das Social-Media-Projektmanagement
Einschränkungen
- Keine mehrstufige Freigabe
- Steile Lernkurve
- Die Benutzeroberfläche kann verbessert werden
Preise
- Free-Plan
- Standard: 49 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
- Professional: 79 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
- Advanced: 119 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
- Benutzerdefiniert: Preise auf Anfrage
Kundenbewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5 von 5 (871 Bewertungen)
- Capterra: 4,6 von 5 (698 Bewertungen)
5. Sprout Social
Am besten geeignet für Social-Media-Monitoring
Sprout Social ist ein Social-Media-Management-Tool, das speziell für Agenturen entwickelt wurde. Mit Sprout Social können Sie mehrere Konten ganz einfach auf einer Plattform verwalten und teamübergreifend zusammenarbeiten. Außerdem können Sie den Erfolg Ihrer Kampagnen mithilfe der detaillierten Analyse- und Features zur Berichterstellung messen.
Ein weiteres großartiges Feature von Sprout Social ist schließlich die umfangreiche Asset-Bibliothek. Da Agenturen naturgemäß auf Assets angewiesen sind, bietet die Asset-Bibliothek von Sprout einen enormen Wert, indem sie eine eigene Sub-Plattform bereitstellt, auf der Agenturen Assets mit Teams und Clients freigeben, verwalten und verteilen können.
Die besten Features
- Intelligenter Posteingang zum schnellen Sortieren von Anfragen und Aufgaben
- Asset-Bibliothek mit zwei Ansichten für eine schnelle und einfache Verwaltung von Assets
- Umfassende Analyse-, Social-Listening- und Überwachungs-Features
- Die Zusammenarbeit mit externen Partnern ist einfach und unkompliziert
Einschränkungen
- Hohe Preise für Agenturen mit kleiner Größe
- Beiträge können im Kalender nicht gruppiert werden
- Keine Drag-and-Drop-Funktion im Kalender
Preise
- Standard: 249 $ pro Monat
- Professional: 399 $ pro Monat
- Advanced: 499 $ pro Monat
- Unternehmen: Preise auf Anfrage
Kundenbewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4 von 5 (2.367 Bewertungen)
- Capterra: 4,4 von 5 (550 Bewertungen)
Schauen Sie sich diese Alternativen zu Sprout Social an!
6. Buffer
Am besten geeignet für Integrationen, Berichterstellung und Verwaltung
Buffer hat sich zwar dank seiner zahlreichen Integrationsmöglichkeiten einen Namen gemacht, ist aber auch ein leistungsstarkes tool für Agenturen jeder Größe.
Mit Buffer können Sie ganz einfach Beiträge erstellen und für mehrere Social-Media-Konten planen. Dank der hervorragenden Analysefunktionen können Sie die Performance Ihrer Beiträge verfolgen, Berichte über Ihren Fortschritt erstellen und sich mit der Konkurrenz vergleichen. Darüber hinaus ist Buffer dank seines Features zur Massenplanung das perfekte tool für Agenturen mit einem großen Kundenstamm.
Die besten Features
- Zahlreiche Integrationen, darunter Canva
- Kampagnen-Nachverfolgung und -Management: Sie können Inhalte im Kampagnenfenster erstellen und geplante, veröffentlichte sowie Entwürfe von Beiträgen und Genehmigungen nachverfolgen.
- Bietet einen Preisplan speziell für Agenturen
Einschränkungen
- Es gibt keine Beschreibungen und Tags für Beiträge, die bei groß angelegten Social-Media-Initiativen so gut wie unverzichtbar sind
- Erlaubt keine Zusammenarbeit mit externen Teams
- Die Genehmigungsinfrastruktur von Hootsuite ist insofern etwas limitiert, als dass Benutzer neben einem 1:1-Workflow keine mehrstufigen Workflows einrichten können
Preise
- Free-Plan
- Essentials: 6 $ pro Kanal/Monat
- Team: 12 $ pro Kanal/Monat
- Agentur: 120 $ für 10 Kanäle/Monat
Kundenbewertungen und Rezensionen
- G2: 4,3 von 5 (971 Bewertungen)
- Capterra: 4,5 von 5 (1.390 Bewertungen)
7. Sendible
Am besten geeignet für Agenturen mit kleinerer oder mittelgroßer Größe
Als Nächstes auf der Liste steht Sendible, ein leistungsstarkes Tool, das Agenturen bei der Verwaltung ihrer Social-Media-Konten unterstützt. Sendible bietet eine recht vielfältige Palette an Features, darunter Content-Kalender, automatisierte Nachrichten und Funktionen für die Berichterstellung. Darüber hinaus ermöglicht Sendible den Benutzern die Zusammenarbeit mit Clients und Teammitgliedern an Projekten in Echtzeit.
Sendible verfügt über einige Features, die es von ähnlichen tools abheben, wie beispielsweise die Überwachung von Direktnachrichten und ein Client-Dashboard. Letzteres leistet hervorragende Arbeit bei der Optimierung des Team-Client-Managements. Ebenfalls erwähnenswert sind der integrierte Bildeditor und die Themenvorschläge.
Die besten Features
- Benutzer können Beiträge über mehrere Social-Media-Plattformen hinweg synchronisieren und bearbeiten, anstatt jeden Beitrag einzeln zu bearbeiten
- Intuitiver Social-Media-Kalender, der sehr einfach zu bedienen ist
- DM-Überwachung
- Mit Client Connect können Kunden die Verbindung ihrer Social-Media-Konten zum Client-Dashboard herstellen, ohne ihre Anmeldedaten preisgeben zu müssen.
- Benutzerdefinierte Workflows für Clients und Social-Media-Teams
Einschränkungen
- Das mobile Erlebnis lässt sich verbessern
Preise
- Ersteller: 29 $ pro Monat
- Traction: 89 $ pro Monat
- Skalieren: 199 $ pro Monat
Kundenbewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5 von 5 (832 Bewertungen)
- Capterra: 4,5 von 5 (116 Bewertungen)
8. Later
Ideal für Social-Media- und Inhalt-Marketing-Agenturen
Later ist eine hervorragende Wahl für jede Agentur, die ihr Social-Media-Management auf die nächste Stufe heben möchte. Dank seines intuitiven Planungssystems können Benutzer Inhalte für mehrere Kanäle an einem Ort planen und veröffentlichen, was Zeit und Aufwand spart. Außerdem bietet es leistungsstarke Analyse-Features und SEO-Tools.
Darüber hinaus erleichtert die visuelle Medienbibliothek von Later das Speichern und Organisieren visueller Inhalte, sodass Benutzer schnell das perfekte Foto oder Video für ihren nächsten Beitrag finden können. Mit leistungsstarken Features wie diesen ist es kein Wunder, dass Later zu einem der beliebtesten Social-Media-Management-Tools für Agenturen geworden ist.
Die besten Features
- Integration mit WordPress
- Einfache Bedienung und übersichtliche Benutzeroberfläche
- Eine leistungsstarke Medienbibliothek, die das Asset-Management für Teams und die Kundenbetreuung vereinfacht
- Unterstützt „Link in Bio“
Einschränkungen
- Keine Integration von Google Profile (früher Google My Business)
- Etwas unflexible Preisgestaltung. Beispielsweise sind die Starter- und Growth-Pläne auf 30 bzw. 150 Beiträge pro Social-Media-Kanal mit einem Limit von 30 und 150 Beiträgen eingestellt.
- Bei den Starter-Plänen gibt es einen Limit-Mechanismus für die Analysedaten, der sie auf maximal drei Monate begrenzt.
Preise
- Starter: 18 $ pro Monat
- Growth: 40 $ pro Monat
- Advanced: 80 $ pro Monat
Kundenbewertungen und Rezensionen
- G2: 4,6 von 5 (289 Bewertungen)
- Capterra: 4,4 von 5 (358 Bewertungen)
9. Planoly
Am besten geeignet für mittlere bis große Agenturen
Planoly ist eine weitere hervorragende Wahl für Agenturen, die ihren Social-Media-Workflow optimieren möchten. Diese beliebte Planungsplattform funktioniert mit Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook und anderen großen Plattformen.
Planoly bietet eine einfache visuelle Benutzeroberfläche, die Ihnen bei der Zusammenarbeit, der Planung von Kampagnen, der Nachverfolgung von Metriken und der Analyse von Ergebnissen hilft. Mit Planoly lassen sich zudem mühelos beeindruckende Grafiken erstellen, da es über sieben Millionen Stockfotos, Grafiken und Markenschriftarten bietet.
Die besten Features
- Unterstützt „Link in Bio“
- Robuster TikTok-Video-Planer direkt in der App
- Unterstützt Cross-Posting zwischen verschiedenen Plattformen (zum Beispiel TikTok-Videos auf YouTube Shorts)
Einschränkungen
- Der kostenlose Zeitraum für die Testversion dauert nur sieben Tage
- Für kleine Agenturen ist Planoly möglicherweise nicht erschwinglich, da der Starter-Tarif die Anzahl der monatlichen Uploads begrenzt.
Preise
- Starter: 13 $ pro Monat
- Growth: 23 $ pro Monat
- Professional: 43 $ pro Monat
Kundenbewertungen und Rezensionen
- G2: 4,3 von 5 (64 Bewertungen)
- Capterra: 4,5 von 5 (46 Bewertungen)
10. Loomly
Am besten geeignet für Analysen und Zusammenarbeit
Der letzte Eintrag in unserer Zusammenstellung der besten Social-Media-Tools für Agenturen ist Loomly.
Loomly bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die das Planen und Veröffentlichen von Beiträgen mühelos macht und es Benutzern ermöglicht, Beiträge auf allen ihren verschiedenen Kanälen in der Vorschau anzusehen sowie automatisierte Freigabeprozesse mit anpassbaren Rollen und Berechtigungen einzurichten.
Letzteres Feature gibt Agenturteams mehr Kontrolle über die Inhalte ihrer Clients und gewährleistet gleichzeitig die Markenkonsistenz. Mit Loomly können Agenturen zudem die Performance ihrer Inhalte anhand detaillierter Berichte zu Interaktion, Reichweite und anderen Metriken analysieren. All dies macht Loomly zur idealen Wahl für Agenturen, die ihre Effizienz im Social-Media-Management verbessern möchten.
Die besten Features
- Unterstützt die Snapchat-Integration
- Anpassbare Team-Workflows für die Freigabe und Veröffentlichung von Social-Media-Inhalten
- Vorschläge für Beiträge und RSS-Feeds, die Ihr Team inspirieren
Einschränkungen
- Keine Workspaces oder Ordner
- Manuelles Veröffentlichen von Beiträgen auf Instagram und Facebook
- UI-Probleme mit Filtern
Preise
- Grundpreis: 35 $ pro Monat
- Standard: 7 $ pro Monat
- Advanced: 172 $ pro Monat
- Premium: 359 $ pro Monat
- Unternehmen: Preise auf Anfrage
Kundenbewertungen und Rezensionen
- G2: 4,6 von 5 (1.307 Bewertungen)
- Capterra: 4,7 von 5 (476 Bewertungen)
Optimieren Sie Ihren Workflow und verwalten Sie mehrere Konten mit Social-Media-Tools
Die besten Social-Media-Management-Tools für Agenturen hängen von deren spezifischen Anforderungen und ihrer Größe ab. Größere Agenturen benötigen möglicherweise komplexere Lösungen mit umfassenderen Funktionen für Automatisierung und Analyse.
Kleinere Agenturen hingegen kommen möglicherweise mit einfacheren Lösungen aus, die genügend Features für die grundlegenden Aufgaben bieten. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben – es gibt eine Social-Media-Planungsplattform, die diese erfüllen kann. Sie müssen nur diejenige auswählen, die Ihnen die Features und die Flexibilität bietet, um Ihre wachsenden Anforderungen und Ihr expandierendes Geschäft zu unterstützen!
Gastautor:
Marco Giuliani ist Content-Marketer bei Planable und angehender YouTuber. Seine Fachgebiete sind Inhalt-Erstellung, Social-Media-Texte und Neo-Noir-Comics.