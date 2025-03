die 10 besten Client Collaboration Software-Lösungen für 2025

Clients sind geheimnisvolle Wesen - ähnlich wie Katzen. 🐈‍⬛

Sie haben viele Meinungen, und manchmal glaubt man zu wissen, was sie wollen, aber es stellt sich heraus, dass man es gar nicht weiß.

Wenn Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Clients verbessern wenn Sie die Meinung Ihrer Kunden früher und häufiger einholen, können Sie vermeiden, dass Sie Zeit auf Anlagen verschwenden, die möglicherweise nicht genehmigt werden. Mit einer besseren Software für die Client-Zusammenarbeit können Sie Ihre Prozesse verbessern, Ihre Rentabilität steigern und jedes Projekt zum Schnurren bringen.

Erfahren Sie, worauf Sie bei einem Client achten sollten software für die Zusammenarbeit und bereiten Sie sich darauf vor, eines der 10 besten Tools für die Zusammenarbeit einzusetzen, die derzeit verfügbar sind. Diese 10 Optionen werden alle Ihre Client Projekte ein wenig wärmer und unschärfer erscheinen lassen.

Was ist Client Collaboration Software?

Client Collaboration Software ist ein Cloud-basiertes Programm, mit dem Sie Ihrem Client Onboarding-Papiere, Projektpläne, Fragen und Proofs schicken können, ergebnisse und Berichterstellung. Die meisten Kollaborationsprogramme sind webbasiert, einige bieten aber auch mobile Apps an.

Die Idee hinter der Software für die Zusammenarbeit mit Kunden ist, dass Sie und Ihr Client innerhalb der Software-Oberfläche kommunizieren können, was Ihnen ermöglicht, die Nachverfolgung der Anfragen, des Feedbacks und der Ergebnisse Ihres Clients zu gewährleisten projektleistungen an einem Ort. So ist alles ordentlich und aufgeräumt. 🧹

Steigern Sie Ihre Produktivität mit kollaborativen aufgabenmanagement durch Zuweisung von Aufgaben, Kennzeichnung von Kommentaren und Freigeben von Bildschirmaufzeichnungen auf einer einzigen Plattform

Aber wir alle hatten schon Kunden, die keine neue Software lernen wollten. Einige Client-Kollaborationssoftware lässt sich daher in die Tools integrieren, die Sie und Ihr Client bereits verwenden, und erleichtert so den Import von E-Mails, Slack-Nachrichten, das Freigeben von Dateien und mehr.

Alles bleibt sauber und aufgeräumt - auch wenn Ihr Client ein wenig chaotisch ist.

Dies sind die wichtigsten Features, die eine Software für die Zusammenarbeit mit Kunden bieten sollte. Auch wenn viele der hier vorgestellten Tools noch viel mehr können, sorgen diese vier grundlegenden Features für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Zusammenarbeit:

Einfaches Freigeben von Dateien : Sie müssen Ihren Kunden Verträge, Korrekturabzüge und andere Dateien zur Genehmigung schicken, daher sollte Ihre Software das Freigeben von Dateien so einfach wie möglich gestalten, damit Sie die gängigsten Dateitypen hochladen und darauf zugreifen können

Sie müssen Ihren Kunden Verträge, Korrekturabzüge und andere Dateien zur Genehmigung schicken, daher sollte Ihre Software das Freigeben von Dateien so einfach wie möglich gestalten, damit Sie die gängigsten Dateitypen hochladen und darauf zugreifen können Intuitive communication tools : Features wie Instant Messaging, Erwähnungen und freigegebene Dokumente helfen Ihnen in Echtzeit bei Ihrem Aufwand für die Zusammenarbeit mit Ihren Clients in einer Aufgabenmanagement-Plattform

Features wie Instant Messaging, Erwähnungen und freigegebene Dokumente helfen Ihnen in Echtzeit bei Ihrem Aufwand für die Zusammenarbeit mit Ihren Clients in einer Aufgabenmanagement-Plattform Rollenbasierte Berechtigungen: Durch die Möglichkeit, die Zugriffsrechte Ihres Clients einzustellen, wird sichergestellt, dass er nicht sieht, wie die Wurst gemacht wird, oder die Möglichkeit hat, Projekte außerhalb seiner spezifischen Arbeit zu verwalten 🌭

Durch die Möglichkeit, die Zugriffsrechte Ihres Clients einzustellen, wird sichergestellt, dass er nicht sieht, wie die Wurst gemacht wird, oder die Möglichkeit hat, Projekte außerhalb seiner spezifischen Arbeit zu verwalten 🌭 Integrationen : Wenn Sie bereits andere Kommunikationstools wie Slack für Nachrichten oder Zoom für Videoanrufe verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Client Collaboration Software mit diesen Programmen integriert ist, damit Sie Ihre Client-Kommunikation einfach importieren können

Jetzt, da Sie die Mindestanforderungen an eine Client Collaboration Software kennen, lernen Sie 10 Tools kennen, die das Maximum zu erledigen haben. Diese 10 Tools für das Projekt- und Aufgabenmanagement verfügen über die Features, die Agenturen und professionelle Geschäfte für die Kommunikation mit ihren Clients benötigen.

Wählen Sie ein Tool für die Zusammenarbeit, das Ihr gesamtes Team lieben wird, damit es die Arbeit zu erledigen, den Erfolg des Projekts nachzuverfolgen und die kundenbindung .

1. ClickUp

Mit ClickUp können Sie gemeinsam mit Ihren Clients an Ideen arbeiten, über Ergebnisse chatten, Aufgaben zuweisen und beeindruckende Dokumente oder Wikis mit Echtzeit-Kommentarfunktionen erstellen - alles an einem Ort

Wenn Sie Ihren gesamten Client- und Projekt-Lebenszyklus an einem Ort verwalten möchten, dann brauchen Sie einen ClickUp-Workspace.

ClickUp ist ein Teil Projektmanagement-Tool, ein Teil Online-Collaboration-Tool, ein Teil CRM-Tool und ein Teil Berichterstellungstool - im Grunde ist es ein ganzer Werkzeugkasten für Ihr Team. 🛠️ 🧰

Dies ist eine der besten Software für die Zusammenarbeit von Teams und Clients mit Features wie freigegebenen Dokumenten, Whiteboards, Sofortnachrichten, Echtzeit-Kommentaren, Dateifreigaben und Erwähnungen. Sie können auch Assets wie Videos, Tabellenkalkulationen, Wireframes und Webseiten freigeben, damit Ihr Client und Ihr Team immer den Kontext haben, den sie brauchen.

Und mit ClickApps für Arbeitsmanagement, Zeiterfassung und Berichterstellung können Sie den Workload Ihres Teams im Auge behalten. Für Projektmanager ist es mit ClickUp ein Leichtes, das Ausbrennen von Mitarbeitern zu verhindern und den Status von Projekten zu überwachen, damit die Budgets für Client-Projekte nicht ausgereizt werden.

ClickUp ist nicht nur als webbasierte App, sondern auch als mobile App für iOS oder Android erhältlich. Außerdem lässt sich mit Ihren bevorzugten Tools integrieren und ermöglicht es Ihnen, mit einem einzigen Klick Daten aus anderen Programmen für Projektmanagement und Aufgaben zu importieren, darunter Asana, Trello, Jira, Todoist, monday.com, Wrike und Basecamp.

Beste Features

Die ClickUp CRM ermöglicht es Ihnen, Ihre Verkaufspipeline zu sehen und Ihre Kundenbindung zu überwachen. Sie können es auch in Ihre E-Mails integrieren, um Kunden zu erreichen, den Onboarding-Prozess für Kunden zu starten und Projektaktualisierungen von einem Ort aus zu versenden. Und mit einer CRM-Vorlage können Sie dieses Feature schnell und einfach nutzen

ClickUp Dokumente und die ClickUp Whiteboard sind ideal für kreative Teams. Sie machen projektzusammenarbeit einfach, auch für Teams, die nicht am selben Ort arbeiten. Sie können Brainstorming betreiben, gemeinsam bearbeiten, kommentieren und Aufgaben mit Hilfe von Features in Echtzeit zuweisen, so dass Ihr Team und Ihr Client von Anfang an auf der gleichen Seite stehen. Eine Freigabe des Bildschirms ist nicht erforderlich, da die Dokumentansicht oder die Ansicht des Whiteboards für alle in Echtzeit aktualisiert wird

ClickUp AI ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit zu automatisieren, einschließlich des Versands automatischer Updates an Clients, wenn ein Projekt-Asset zur Überprüfung bereit ist. Es ist das erste KI-Tool, das speziell für jede Rolle in Ihrem Unternehmen entwickelt wurde, damit Ihr gesamtes Team schneller arbeiten kann und effizienter arbeiten kann

Limits

Es kann eine Lernkurve geben, wenn neue Benutzer die lange Liste der Features von ClickUp kennenlernen

Nicht alle Features der Web App sind derzeit auch in der mobilen App verfügbar

Preisgestaltung

Free Forever

Unlimited: $7 pro Mitglied pro Monat

$7 pro Mitglied pro Monat Business: $12 pro Mitglied pro Monat

$12 pro Mitglied pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

4.7/5 (8,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Teamarbeit

über Teamarbeit Teamwork macht die Arbeit zum Traum! Und Teamwork - das Tool für die Zusammenarbeit mit dem Client - macht die Arbeit mit dem Client zu einem Traum. 💭

Dieses Softwareprogramm für Agenturen verfügt über Tools für die Erstellung von Projekt-Boards, die Planung von Aufgaben, die Überwachung des Workloads Ihres Teams, den Projektrahmen, die Einstellung von Meilensteinen, das Onboarding von Clients, die Nachverfolgung von Stunden, die Erstellung von Rechnungen und die Genehmigung durch den Client.

Vom Beginn Ihres Projekts an reise des Kunden diese App hilft Ihnen bei der Verwaltung von Projekten mit verschiedenen Clients und stellt sicher, dass sie im Zeit- und Kostenrahmen bleiben.

Beste Features

Durch das Hochladen von Proofs können Sie das Feedback Ihres Clients im Kontext verfolgen und sehen, wie sich die Projektressourcen entwickeln

Durch das Hinzufügen von Client-Benutzern können Sie deren Zugriff auf das Projekt kontrollieren, so dass sie den Fortschritt des Projekts sehen und Kommentare zu Aufgaben hinzufügen können, auf die Sie ihnen Zugriff gegeben haben

Features zur Zeiterfassung erfassen alle abrechenbaren Minuten und erleichtern die Erstellung von Rechnungen

Limits

Es gibt keine iOS App, was für Mac Benutzer, die lieber auf ihrem Telefon oder Tablet arbeiten, frustrierend sein kann

Einige Benutzer berichten, dass das Onboarding ihres Teams zeitaufwändig war und dass es schwieriger sein kann, den Clients die Nutzung der Software beizubringen als den internen Mitgliedern des Teams

Preisgestaltung

Free Forever

Starter: $5.99 pro Mitglied pro Monat

$5.99 pro Mitglied pro Monat Ausliefern: $9.99 pro Mitglied pro Monat

$9.99 pro Mitglied pro Monat Erweitern: $19.99 pro Mitglied pro Monat

$19.99 pro Mitglied pro Monat Skala: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Teamarbeit Alternativen !

3. Runrun.it

über Runrun.it Wer regiert die Welt? Die Projektleiter. 💪

Runrun.it ist ein Kollaborationstool, das Sie mit einfachen Projekt-Boards, Automatisierungen und KI unterstützt, die Sie warnt, wenn Ihr Projekt aus der Bahn gerät. Sie können zwischen Kanban-, Gantt-Diagramm- und To-Do-Listen-Ansichten wählen, um Ihre Projekte auf Ihre Weise zu erledigen.

Darüber hinaus bietet es klare visuelle Darstellungen, die Ihnen helfen, Ihre Projektdaten zu verstehen und Ihre Fortschritte und Erfolge zu überwachen. Sie können diese Visualisierungen nutzen, um Ihren Erfolg an Ihre Clients zu kommunizieren, und Sie können Clients zur Ansicht von Boards und Aufgaben einladen.

Vor allem aber ist Runrun.it einfach zu bedienen, so dass selbst die technikfeindlichsten Kunden nicht davor zurückschrecken, Ihre Tools für die Zusammenarbeit mit Kunden zu nutzen. Runrun.it ist als webbasierte App, als iOS App und als Android App verfügbar, sodass Sie es von jedem Gerät aus nutzen können.

Beste Features

Benutzerfreundliche Projekt-Boards ermöglichen Ihren Teammitgliedern und Kunden die Nachverfolgung des Projektfortschritts und die Anzeige von Aufgaben, die ihre Aufmerksamkeit erfordern

Berichte über Kosten, Stunden pro Projekt und Aufwand pro Aufgabe helfen Ihnen, strategische Entscheidungen über zukünftige Projekte zu treffen

Automatisierungen erleichtern die Planung von Projekten und die Nachverfolgung des Fortschritts

Limits

Einige Benutzer berichten, dass die Kommentaroberfläche nicht klar angezeigt wird, was dazu führen kann, dass Teammitglieder und Clients Nachrichten übersehen

Die Funktionen zur Berichterstellung und Analyse sind im Vergleich zu einigen der anderen Tools auf dieser Liste limitiert

Preisgestaltung

Free

Business: $8 pro Mitglied und Monat

$8 pro Mitglied und Monat Unternehmen: $25 pro Mitglied und Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

4.7/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (135+ Bewertungen)

4. ProofHub

über ProofHub So gut wie alle Cloud-basiert projektmanagement-Software hilft, Remote-Arbeit zu rationalisieren. Aber ProofHub hat sich besonders auf Tools für verteilte Teams konzentriert, mit robusten Kommunikationsfeatures und Terminen, die sich automatisch an die Zeitzonen Ihres Clients und Ihrer Mitglieder anpassen.

Egal, wo Sie arbeiten, Sie können zusammenarbeiten. 👯

Als eines der besten Tools für die Zusammenarbeit mit Kunden enthält ProofHub eine vollständige Suite von Tools für Projektmanagement, Berichterstellung und Administration, mit denen Sie Ihre Projekte von Anfang bis Ende verwalten können. Und die große Bibliothek an Integrationen - u. a. Slack, Dropbox, Google Drive und One Drive - bedeutet, dass Sie Ressourcen mit Ihren Clients auf der von ihnen bevorzugten Plattform freigeben können.

Außerdem wird die Software im ProofHub Workspace Ihres Teams laufend aktualisiert.

Beste Features

Externe Anfragen ermöglichen es Clients, Formulare einzureichen und um Fehlerkorrekturen, Änderungen an Deliverables oder komplett neue Deliverables zu bitten

Mit benutzerdefinierten Rollen können Sie unterschiedliche Berechtigungen für Clients und Teammitglieder definieren, damit jede Person nur auf das zugreifen kann, was sie benötigt

Robuste Tools für die Zusammenarbeit mit Kunden und Teams, wie z. B. Kommentare mit Erwähnungen, E-Mail-Integrationen und Chat-Optionen für Einzelpersonen und Gruppen, mit denen Sie schnell über Instant Messaging kommunizieren und Zeitleisten für Projekte pflegen können

Limits

Viele Benutzer berichten, dass die Optionen für die Einstellung Ihrer Benachrichtigungen limitiert sind, was es schwierig machen kann, Ihre Benachrichtigungen zu organisieren und zu priorisieren

Diese Software enthält keine Tools zur Budgetierung, und wenn Sie eine Zeiterfassung in eine Rechnung umwandeln möchten, müssen Sie eine Integration mit Freshbooks oder QuickBooks hinzufügen

Preisgestaltung

Essential: $45 pro Monat

$45 pro Monat Ultimale Kontrolle: 89 US-Dollar pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

5. Kantata

über Kantata Kantata wurde benutzerdefiniert für Agenturen entwickelt. Es kennt den gesamten Lebenszyklus eines Agenturprojekts, vom Pitch über die Auftragsvergabe bis hin zum Kampf gegen den gefürchteten Scope Creep. 🧟‍♂️

Diese Projektmanagement-Plattform erleichtert nicht nur die Kommunikation zwischen Ihrem Client und Ihrem Team, sondern bietet auch fortschrittliche Analyse-Tools, mit denen Sie Risiken, Annahmen, Probleme und Abhängigkeiten sowie Ihre Umsatz- und Kostenmeilensteine verfolgen können.

Wenn Sie also Ihre Strategie anpassen, ein Problem angehen oder eine geänderte Reihenfolge festlegen müssen, können Sie dies auf einen Blick erkennen - und müssen nicht mehr mit der Lupe durch muffige Tabellenkalkulationen wühlen. 🕵️‍♀️

Kantata ist mit einer für Salesforce entwickelten API oder mit einer offenen API erhältlich, sodass Sie dieses Programm mit den Tools ausführen können, die Sie bereits verwenden.

Beste Features

Einladen von Clients zur Anzeige von meilensteine des Projekts und Genehmigungen während der Arbeit und nicht erst am Ende des Projekts erteilen

Automatisieren Sie Ihre Workflows und erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen, mit denen Sie Projekte schnell planen können

Sehen Sie Ihren Projektplan, den Umfang und das Budget Seite an Seite, um alles im Blick zu behalten

Limits

Einige Benutzer geben an, dass dieses Programm schwer zu navigieren ist und sie sich intuitivere Funktionen wie Drag-and-Drop und eine Rückgängig-Option wünschen würden

Andere Benutzer berichten über langsame Ladezeiten und begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Preisgestaltung

Benutzerdefiniert Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (1,325+ Bewertungen)

4.1/5 (1,325+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (595+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Kundengeschenkideen !

6. Arbeitsbereich

über Arbeitsbereich Workzone ist ein Projektmanagement-Programm mit erweiterten Features zur Nachverfolgung und Berichterstellung sowie sicheren Client-Portalen. Wie bei jeder Projektmanagement-Software können Sie Projekt-Boards einrichten und Aufgaben zuweisen, aber es sind Features wie Workload- und Kostenverfolgung, die dieses Programm besonders für Agenturen interessant machen.

Sie können Ihre Client-Projekte in eigenen Workspaces (oder Zonen) anzeigen lassen oder eine Übersicht über alle Ihre Client-Projekte und deren Status erhalten, so dass Sie leicht entscheiden können, welches Projekt Ihre Aufmerksamkeit zuerst benötigt.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass alle Ihre Clients gleichzeitig Ihre Aufmerksamkeit benötigen, können Sie so feststellen, wer Sie am meisten braucht.

Beste Features

Sichere Client-Portale ermöglichen es Ihnen, ein eigenes Erscheinungsbild für Ihren Client zu schaffen und unterschiedliche Berechtigungen für verschiedene Benutzer einzustellen

Projekt-Dashboards zeigen Ihnen alle Projekte Ihrer Clients auf einen Blick, damit Sie wissen, welche Projekte auf dem richtigen Weg sind und welche besondere Aufmerksamkeit erfordern

Ein praktischer Onboarding-Prozess sorgt dafür, dass Sie sich schnell in die Software einarbeiten können und Ihr Workspace mit allen Features eingerichtet wird, die Ihr Team braucht, und mit keinen, die es nicht braucht

Limits

Dieses Programm ist rein webbasiert und hat keine mobile App

Es gibt keine kostenlose Version, und die Kosten können für Benutzer, die nur grundlegende Features benötigen, zu hoch sein

Preisgestaltung

Team: $24 pro Mitglied und Monat

$24 pro Mitglied und Monat Professionell: 34 $ pro Mitglied und Monat

34 $ pro Mitglied und Monat Enterprise: $43 pro Mitglied und Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

4.2/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

7. Monday.com

über Monday.com Wenn Sie jemals einen Fall von "Monday" hatten, ist es vielleicht an der Zeit, sich Monday.com .

Diese Plattform zur Verwaltung von Aufgaben und zur Zusammenarbeit kann Ihnen helfen, Ihren Monday - und alle anderen Arbeitstage - auf dem richtigen Fuß zu beginnen, indem sie es einfacher macht, zu sehen, was Sie und Ihr Team zu erledigen haben.

Sicher, dieser Online Workspace ist nicht so unterhaltsam wie der Film "Office Space", aber welcher Online Workspace ist das schon? 🍿

Mit monday.com können Sie die Zusammenarbeit mit Kunden und Teams verbessern, indem Sie Mitglieder und Kunden in Projekt-Boards einladen, Aufgaben zuweisen und Dateien freigeben. Diese Projektmanagement-Software erleichtert Ihrem Team die Arbeit und die Kommunikation mit Ihrem Client.

Beste Features

Mit Projekt-Boards und Karten für Aufgaben können Sie Ihr Projekt planen und Teammitgliedern, Freiberuflern oder Clients Aufgaben zuweisen oder Dateien freigeben, um die Zusammenarbeit im Flow zu halten

Benutzerdefinierte Dashboards ermöglichen die Nachverfolgung des Fortschritts, des Budgets und der Zeitleiste Ihres Projekts mit übersichtlichen Diagrammen und Grafiken

Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, "Wenn dies, dann das"-Regeln festzulegen, um Aufgaben oder Benachrichtigungen auszulösen, wenn Sie bestimmte Schritte abgeschlossen haben. So können Sie zum Beispiel Kunden automatisch benachrichtigen, wenn die Ergebnisse zur Überprüfung vorliegen

Limits

Einige Benutzer geben an, dass die Features zur Automatisierung nicht immer funktionieren, so dass Sie fehlerhafte Aufgaben manuell löschen und neu erstellen müssen

Andere Benutzer berichten, dass es schwierig sein kann, die Einstellungen für Benachrichtigungen festzulegen und zu bearbeiten

Preisgestaltung

Free

Basic: $8 pro Mitglied und Monat

$8 pro Mitglied und Monat Standard: $10 pro Mitglied pro Monat

$10 pro Mitglied pro Monat Pro: $16 pro Mitglied pro Monat

$16 pro Mitglied pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,400+ Bewertungen)

4.7/5 (8,400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,070+ Bewertungen)

8. Trello

über TrelloTrello ist ein beliebter Name in der Welt des Projektmanagements. 👾

Jeder, der schon einmal projektmanagement tools der letzten 10 Jahre kennen, werden wahrscheinlich das Layout von Trello wiedererkennen. Es basiert auf agilen Prozessen und verwendet ein Kanban Board um Teams zu helfen, eine produktive Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten.

Sie können verschiedene Boards für jedes Ihrer Client-Projekte erstellen und dann Ihr gesamtes Projekt-Board oder die anstehenden Aufgaben in einer To-Do-Liste oder Kalender-Ansicht erledigen. Dieses Programm ist ideal für onboarding von Clients , die Projektplanung und die Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts.

Es ist in hohem Maße anpassbar. Sie können Ihr Board an Ihren Workflow anpassen und Clients zu ihrem eigenen Board einladen, damit sie ihre Projektdokumente sehen und Aufgaben überprüfen können.

Beste Features

Mit Trello Boards können Sie Ihr Projekt organisieren, Aufgaben planen und Ihren Teammitgliedern oder Ihren Kunden Aufgaben zuweisen

Vorlagen helfen Ihnen, die Boards für Ihre Client-Projekte schnell und einfach einzurichten - Sie müssen nur die leeren Felder ausfüllen

Hunderte von Integrationen ermöglichen es Ihnen, Ihre bevorzugten Apps wie Jira, Slack, Microsoft Teams, Dropbox und Google Docs zu verbinden

Limits

Dieses Programm verfügt nicht über integrierte Features zur Berichterstellung oder Analyse, was die Nachverfolgung des Erfolgs Ihres Projekts ohne zusätzliche Integration schwierig machen kann

Trello verfügt über begrenzte Features zur Automatisierung und eignet sich besser für die Planung einfacher Projekte als für komplexe Projekte mit mehreren Abhängigkeiten

Preisgestaltung

Free

Standard: $5 pro Mitglied pro Monat

$5 pro Mitglied pro Monat Premium: $10 pro Mitglied pro Monat

$10 pro Mitglied pro Monat Enterprise: 17,50 $ pro Mitglied und Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,340+ Bewertungen)

4.4/5 (13,340+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,680+ Bewertungen)

9. AllClients

über AllClients Wenn Ihr Team schlank aufgestellt ist, ist AllClients das CRM, das Ihre Beziehungen reibungslos am Laufen hält. 🏃‍♂️

Dieses client management tool wurde speziell für kleine Geschäfte entwickelt. AllClients sagt, sie bieten "alles, was Sie brauchen, und nichts, was Sie nicht brauchen" Übersetzung: Dieses Tool ist einfach zu bedienen, bietet aber nicht so viele Features wie einige der anderen Optionen auf dieser Liste.

Dennoch ist es für viele Eigentümer von kleinen Geschäften alles, was sie brauchen. Sie können die Kontaktinformationen Ihrer Kunden in einem kundendatenbank und versenden Sie E-Mails und SMS-Nachrichten, um in Kontakt zu bleiben.

Sie können auch viele Ihrer Marketingaufgaben automatisieren. Selbst wenn Sie nur ein kleines Team haben, wird Ihnen nichts durch die Lappen gehen.

Beste Features

Integrierte E-Mail-Marketing- und Kommunikationstools helfen Ihnen, mit Ihren Clients in Kontakt zu bleiben, ohne für ein separates E-Mail-Marketingprogramm zu bezahlen

Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, Follow-up-Nachrichten und E-Mails zu versenden, so dass Sie mit Ihren Kunden in Kontakt bleiben können, ohne zusätzliche Stunden zu investieren

Benutzerfreundliches Design macht es einfach, dieses Programm sofort zu benutzen

Beschränkungen

Es gibt zwar einen kostenlosen 14-tägigen Zeitraum für die Testversion, aber keinen kostenlosen Plan für Benutzer, die nur grundlegende Features benötigen

Diese App bietet nur begrenzte Integrations- und benutzerdefinierte Optionen

Preisgestaltung

Auswahl: $24 pro Monat

$24 pro Monat Premium: $48 pro Monat

$48 pro Monat Elite: 96 Euro pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (25+ Bewertungen)

4.6/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5+ Bewertungen)

10. Bit.ai

über Bit.ai Wenn Sie nach einer besseren Lösung zum Freigeben von Dateien suchen, um Dokumente an Clients zu senden, hat Bit.ai die Dokumente, um dies zu erledigen. 📝

Dieses Kollaborationstool eignet sich ebenso gut für Ihre internen Brainstorming-Sitzungen wie für Ihre client-Management prozess.

Mit den Features für die Zusammenarbeit können die Mitglieder Ihres Teams in Echtzeit zusammenarbeiten, egal ob sie sich im selben Raum oder in einem anderen Land befinden. Wenn es an der Zeit ist, die Arbeit freizugeben, können Sie sie über einen Workspace senden, den Sie nur für Ihren Client eingerichtet haben. Zu erledigen ist dann nur noch das Verschieben der Datei.

So sieht Ihr Client nur das, was Sie ihm zeigen wollen, und Sie können Ihren internen Prozess für sich behalten - Ihre eigene Geheimsauce. 🥫

Beste Features

Interaktive intelligente Dokumente ermöglichen zusammenarbeit in Echtzeit von jedem Ort der Welt aus mit der Möglichkeit, Tabellen, Diagramme, Videos und Bilddateien zu erstellen

Wikis dienen als wissensbasis in der Sie Unternehmensinformationen speichern, Ihre Prozesse und Richtlinien dokumentieren oder Projektinformationen für jeden Client hinzufügen können

Client Workspaces sorgen für Ordnung in Ihren Projekten. Sie können Beteiligte einladen und Dokumente zwischen Ihrem internen und Ihrem Client Workspace hin- und herschieben, wenn sie zur gemeinsamen Nutzung bereit sind

Limits

Einige Benutzer berichten, dass es schwierig sein kann, Dokumente zu erstellen und freizugeben, und dass Betrachter zusätzliche Schritte unternehmen müssen, um auf die für sie freigegebenen Dokumente zuzugreifen

Diese Plattform ist vollständig webbasiert, es gibt also keine Desktop- oder mobilen Apps

Preisgestaltung

Free Plan

Pro Plan: $8 pro Mitglied pro Monat

$8 pro Mitglied pro Monat Business-Plan: $15 pro Mitglied pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (19+ Bewertungen)

4/5 (19+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (8+ Bewertungen)

Zusammenarbeit der nächsten Generation beginnt mit ClickUp

Es gibt viele Programme, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Client-Projekte helfen können, aber wenn Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden auf die nächste Stufe heben wollen, dann brauchen Sie Whiteboards, freigegebene Dokumente, Instant Messaging, Kommentare und all die Dinge, die die Zusammenarbeit in Echtzeit erleichtern.

ClickUp ist für Brainstorming konzipiert. Es ist zum Freigeben gebaut. Es ist für die Zusammenarbeit gebaut. Es ist für alles gebaut, was Agenturen und professionelle Dienstleistungsunternehmen brauchen. 👷

Zusätzlich zu den Features für die Zusammenarbeit erhalten Sie auch erweitertes Projektmanagement, Berichterstellung, Ressourcenmanagement und Integrationen mit Tausenden von anderen Apps - alles an einem Ort. Das Verwalten von Client-Projekten ist jetzt nicht mehr mit dem Hüten von Katzen vergleichbar. 🐈‍⬛ Kostenlos einsteigen um zu sehen, ob ClickUp Ihren Anforderungen an eine Software für die Zusammenarbeit mit Clients entspricht.