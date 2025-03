10 beste Sprout Social Alternativen in 2025 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Ganz gleich, ob Sie ein Social Media Manager sind, Teil eines Teams einer Marketing-Agentur sind oder als Influencer selbst Inhalte verwalten, Sie kennen wahrscheinlich Sprout Social. Dieses beliebte Social-Media-Management-Tool hilft Ihnen dabei, Ihre Online-Präsenz zu kontrollieren und mit Ihrem Publikum auf mehreren sozialen Plattformen in Kontakt zu treten.

Benutzer lieben die integrierten Features zur Berichterstellung und die Nachrichtenoptionen, mit denen Sie auf Ihren Posteingang in mehreren sozialen Netzwerken reagieren können, ohne die Plattform zu verlassen. 🌻

Dennoch ist es vielleicht nicht das beste Social Media tool für jeden. Es hat einen hohen Preis, der für kleine Geschäfte und solche mit begrenztem Budget unerschwinglich sein kann. Außerdem ist Sprout Social nicht mit Websites wie YouTube und Pinterest integriert, was bedeutet, dass Sie andere Methoden verwenden müssen, um auf diesen Websites zu veröffentlichen.

Glücklicherweise ist Sprout Social nicht die einzige Option, um Ihre Social-Media-Workflows zu rationalisieren.

Hier zeigen wir Ihnen die 10 besten Alternativen zu Sprout Social und erläutern die Vor- und Nachteile sowie die Preise und Bewertungen der einzelnen Programme.

Bonus: Wir verraten Ihnen auch ein Must-Have projektmanagement tool mit Features und Funktionen zur Planung von Inhalten, um Ihre Präsenz in den sozialen Medien auf die nächste Stufe zu heben. 🙌

Worauf sollten Sie bei Sprout Social Alternativen achten?

Sprout Social ist ein umfassendes tool, daher sollten Sie bei der Auswahl von Alternativen aufpassen. Achten Sie auf Features wie Integrationen, Berichterstellung und benutzerdefinierte Anpassungen, wenn diese für Ihre Arbeit wichtig sind. 🤩

Behalten Sie diese Schlüssel-Features im Hinterkopf, wenn Sie sich nach Alternativen zu Sprout Social umsehen:

Integrationen: Mit Sprout Social können Sie nicht auf allen Social-Media-Plattformen veröffentlichen. Wählen Sie ein Tool, das Integrationen von Drittanbietern anbietet, damit Ihre Arbeit an einem Ort bleibt und Sie nicht von einem Tool zum anderen hüpfen müssen

Mit Sprout Social können Sie nicht auf allen Social-Media-Plattformen veröffentlichen. Wählen Sie ein Tool, das Integrationen von Drittanbietern anbietet, damit Ihre Arbeit an einem Ort bleibt und Sie nicht von einem Tool zum anderen hüpfen müssen Preisgestaltung Flexibilität: Einer der Hauptnachteile von Sprout Social ist, dass es teuer ist. Suchen Sie nach Konkurrenten, die Pläne zu verschiedenen Preisen anbieten, um einen Plan zu finden, der für Ihr Budget geeignet ist

Einer der Hauptnachteile von Sprout Social ist, dass es teuer ist. Suchen Sie nach Konkurrenten, die Pläne zu verschiedenen Preisen anbieten, um einen Plan zu finden, der für Ihr Budget geeignet ist Features für das Projektmanagement: Wählen Sie ein Tool, das Funktionen für Aufgaben und Workflows bietet, um die Erstellung von Inhalten für soziale Medien reibungsloser zu gestalten

Wählen Sie ein Tool, das Funktionen für Aufgaben und Workflows bietet, um die Erstellung von Inhalten für soziale Medien reibungsloser zu gestalten Analytik: Sprout Social bietet zwar eine gewisse Berichterstellung, die jedoch nicht immer intuitiv ist. Suchen Sie nach einer Lösung, die Vorlagen für die Berichterstellung und Analysetools für anpassbare Einblicke bietet

Sprout Social bietet zwar eine gewisse Berichterstellung, die jedoch nicht immer intuitiv ist. Suchen Sie nach einer Lösung, die Vorlagen für die Berichterstellung und Analysetools für anpassbare Einblicke bietet Automatisierung: Der Sinn von Sprout Social besteht darin, sich die manuelle Aufgabe zu ersparen, Beiträge auf den einzelnen Social-Media-Plattformen zu veröffentlichen. Suchen Sie nach Alternativen, die eine automatische Veröffentlichung und Generierung von Inhalten bieten

Die 10 besten Sprout Social-Alternativen für 2024

Die besten Alternativen zu Sprout Social helfen vielbeschäftigten Social-Media-Vermarktern, ihren Prozess zu rationalisieren, ihre Reichweite zu erhöhen, ein Publikum aufzubauen und ihren Aufwand für die Markenbildung zu steigern. Hier sind die 10 besten Alternativen zu Sprout Social, die Ihnen helfen können, Ihre Kampagnen zu verbessern und Ihre Ziele zu erreichen. 🎯

1. Hootsuite

über HootsuiteHootsuite ist ein Tool zur Verwaltung sozialer Medien, das Ihnen Zeit spart und Ihren Aufwand für soziales Marketing effektiver und ansprechender macht. Planen Sie Inhalte auf allen Plattformen mit nur wenigen Klicks. Integrierte Analysen bieten Einblicke in ein einziges Dashboard, sodass Sie Kampagnen erstellen können, die funktionieren - und diejenigen, die nicht funktionieren, loswerden. ✨

Hootsuite Beste Features

Ein einheitlicher Posteingang, mit dem Sie Kommentare und Nachrichten in einem Space beantworten können, unabhängig davon, welche sozialen Netzwerke zur Kommunikation genutzt wurden

Schnelles Entwerfen von Beiträgen mitCanva-Vorlagen in Hootsuite und planen Sie Beiträge blitzschnell dank KI-Vorschlägen für Überschriften und Hashtags ⚡

Social Listening Tools bieten Einblicke in das, was Menschen sagen, so dass Sie Inhalte kuratieren könnenmarketing-Kampagnen die Ihr Publikum wünscht

Analysieren Sie bezahlte, organische und Web-Metriken in einem einzigen Space mit Hootsuite Advanced Analytics

Hootsuite Einschränkungen

Sie können das Veröffentlichungsdatum für Massenbeiträge nicht ändern, nachdem sie geplant wurden; Sie müssen jeden einzelnen Beitrag manuell aktualisieren

Sie können nur Business-Profile auf TikTok verknüpfen, was nach Ansicht einiger Benutzer ihre Reichweite und Kreativität limitiert

Hootsuite Preise

Professionell : $99/Monat

: $99/Monat Team : $249/Monat

: $249/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Hootsuite Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.1/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Khoros

über Khoros Khoros bietet eine Reihe von Tools für das Social Media Marketing, die alles von der Analyse bis zur Veröffentlichung abdecken. Mit diesem praktischen Tool können Sie Konten in den sozialen Medien vereinheitlichen, Workflows optimieren und die Zusammenarbeit im Team fördern. Egal, ob Sie wissen möchten, was Benutzer in den sozialen Medien sagen, oder ob Sie tief in die Analyse bestimmter Kampagnen eintauchen möchten, Khoros hat alles für Sie. 🛠️

Khoros beste Features

Schnelles Veröffentlichen auf all Ihren Konten in sozialen Medien, ohne zwischen Registerkarten wechseln oder neue Browser öffnen zu müssen

Verwalten Sie die Erstellung von Inhalten mit Ordnern, in denen Sie wertvolle Informationen wie Berechtigungen, Ideen und Tags für Inhalte speichern können

Der integrierte Posteingang vereinfacht die Moderation und macht es einfach, mit Benutzern persönlich zu kommunizieren

Mit dem benutzerdefinierten Genehmigungssystem können Sie Schutzmechanismen und Überprüfungssysteme einrichten, um Inhalte zu bewerten, bevor sie online gehen

Khoros Beschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Analyse- und Abhörfunktionen robuster sein könnten

Das Tool hat manchmal Probleme beim Freigeben von Fotos oder beim Hinzufügen von Tags

Khoros Preise

Kontakt für Preise

Khoros Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.8/5 (100+ Bewertungen)

: 3.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

3. Agorapulse

über Agorapulse Als Plattform für die Verwaltung sozialer Medien erleichtert Agorapulse die Erstellung organisierter und effektiver Kampagnen für mehrere Profile. Nutzen Sie dieses Tool, um clevere Social-Media-Posts zu erstellen, Berichte zur Nachverfolgung von Kampagnen zu erstellen und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, um neue Ideen zu entwickeln, mit denen Sie Ihr Publikum erreichen. 💡

Agorapulse Beste Features

Mit dem vereinheitlichten Posteingang können Sie Fragen beantworten und mit Ihren Followern über eine einfache Schnittstelle kommunizieren

Die Planung sozialer Medien ist einfach mit intuitiven Vorschlägen für Inhalte und Tools zum sofortigen Auslösen der Veröffentlichung von Beiträgen in sozialen Medien auf allen Plattformen

Features zum Zuhören in sozialen Netzwerken bieten Einblicke in das, was Ihre Konkurrenten zu erledigen haben und wie Ihr Publikum darauf reagiert

Analysen zeigen Ihnen, welche Kampagnen erfolgreich sind, egal ob Sie Leads generieren, Traffic aufbauen oder Konversionen erzielen möchten

Agorapulse Einschränkungen

Das tool bietet keine Vorschläge für den richtigen Zeitpunkt zum Posten

Einige Benutzer hatten Probleme mit der Größe und dem Format von Bildern bei der Planung von Beiträgen

Agorapulse Preise

Standard : $69/Benutzer/Monat

: $69/Benutzer/Monat Professional : $99/Benutzer/Monat

: $99/Benutzer/Monat Erweitert : $149/Benutzer/Monat

: $149/Benutzer/Monat Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Agorapulse Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (900+ Bewertungen)

: 4.5/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

4. Sprinklr

über Sprinklr Sprinklr ist ein Tool zur Verwaltung von Kundenerfahrungen, das Unternehmen dabei helfen soll, bessere Verbindungen und Beziehungen zu ihren Benutzern aufzubauen. Speziell hilft Sprinklr Social Teams bei der Umsetzung von social-Media-Strategien . Von KI-Vorschlägen für Unterhaltungen bis hin zur Massenplanung - nutzen Sie dieses Tool, um alle Ihre sozialen Kampagnen zu verwalten und mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten.

Sprinklr Beste Features

Mit dem Gallery tool können Sie soziale Inhalte auf Ihrer Website einbetten, damit sich die Leser mit Ihnen und Ihren Produkten verbunden fühlen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Communities, um direkt mit Influencern und Befürwortern zusammenzuarbeiten und Ihre Dienste auf verschiedenen Plattformen zu bewerben

Verwalten Sie mehr als 35 soziale und Messaging-Plattformen in einem praktischen Space

Mit Berechtigungen auf Konto-Ebene können Sie Fauxpas auf Prozessebene vermeiden und sicherstellen, dass Ihre Inhalte geprüft und genehmigt werden, bevor sie online gehen

Sprinklr Einschränkungen

Kleinere Störungen können den Fortschritt verlangsamen und die Produktivität limitieren

Sie können nur DMs von der Plattform an Benutzer senden, die Ihren sozialen Konten folgen

Sprinklr Preise

Erweitert : Ab $249/Platz/Monat

: Ab $249/Platz/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Sprinklr Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (798+ Bewertungen)

: 4/5 (798+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (70+ Bewertungen)

5. Planbar

über Planbar Planable bringt die langsame, schwerfällige Methode der Erstellung von Inhalten ins 21. Jahrhundert. Jahrhundert. Vergessen Sie die Tabellenkalkulationen und verwenden Sie Planable, um all Ihre visuell ansprechenden Inhalte in einem praktischen Tool zu erstellen, zu genehmigen und zu veröffentlichen. 🤩

Planable beste Features

Erstellen Sie Inhalte direkt in der App und sehen Sie genau, wie sie aussehen werden, während Sie daran arbeiten

Die visuellen Dashboards unterstützen alle Arten der Erstellung von Inhalten, von E-Mail-Newslettern bis zu Instagram Reels

Laden Sie Mitarbeiter und Stakeholder ein, um gemeinsam visuelle Inhalte zu erstellen und sie auf einen Schlag zu genehmigen

Verwenden Sie Workspaces, um Projekte für einzelne Clients, Marken oder Teams zu erstellen

Planbare Limits

Das Tool unterstützt nur die Veröffentlichung für TikTok, Google My Business, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube und Facebook

Entwickelt, um Inhalte zu verwaltenworkstreams daher gibt es nicht viel in Bezug auf die Analytik

Planbar Preisgestaltung

free : Kostenlos

Kostenlos Basis : $11/Benutzer

: $11/Benutzer Pro : $22/Benutzer

: $22/Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Planbare Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

6. Zoho Social

über Zoho SocialZoho ist ein erstklassiges CRM, das für alles verwendet wird, von der Lead-Generierung bis hin zu Vertrieb und Kundenerfahrung. Zoho Social ist das umfassende Social-Media-Tool des Unternehmens, das die Markenbildung vereinfacht und aufwertet. Planen Sie Beiträge, überwachen Sie Kampagnen und erstellen Sie Berichte, um Erkenntnisse freizugeben und bessere Social-Media-Strategien zu entwickeln. 💪

Zoho Social Beste Features

Unbegrenzte Planung von Beiträgen auf allen Ihren bevorzugten sozialen Kanälen

Mit den Features des Inhaltskalenders können Sie ganz einfach sehen, wann Inhalte geplant sind, und erhalten Einblicke in die besten Zeiten, um Ihr Publikum zu erreichen

Reagieren Sie in Echtzeit dank des intuitiven Dashboards, das Nachrichten und Interaktionen mit Ihren Beiträgen anzeigt

Tools für die Zusammenarbeit und Analysen ermöglichen es Ihnen, tiefer in die Materie einzutauchen, um Benchmarks zu verfolgen und effektive Kampagnen durchzuführen

Zoho Social Einschränkungen

Einige Benutzer haben festgestellt, dass Konten vom tool getrennt werden können und Sie sie manuell wieder verbinden müssen

Es gibt eine Lernkurve bei der Schnittstelle

Zoho Social Preise

Standard : $15/Monat

: $15/Monat Professionell : $40/Monat

: $40/Monat Premium: $65/Monat

Zoho Social Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (2.500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (2.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ Bewertungen)

7. SocialBee

über SocialBee SocialBee ist ein All-in-One-Tool, mit dem das Erstellen, Veröffentlichen und Einbinden in soziale Medien so einfach wie nie zuvor ist. Zu den wichtigsten Features gehören die Planung von Posts, eine benutzerfreundliche Oberfläche und Analysen, die Ihnen beim Aufbau einer effektiven Social-Media-Präsenz helfen. ⭐

SocialBee beste Features

Nutzen Sie die Features für die Zusammenarbeit, um das Team zu Workspaces einzuladen, Berechtigungen hinzuzufügen und Rollen festzulegen, damit jeder den Zugriff hat, den er braucht

Die integrierteKI-Marketing-Tool erstellt Social-Media-Strategien und -Pläne, um Ihre Kampagnen zu beschleunigen

Nutzen Sie den visuellen Kalender, um eine Vorschau auf bevorstehende Beiträge zu erhalten und diese sofort zu den besten Zeiten und an den besten Tagen für Ihr Publikum zu planen

Analysen bieten Details zur Post-Performance, einschließlich Reichweite und Impressionen

SocialBee Einschränkungen

Die Schnittstelle kann langsam sein, wenn Sie viele Inhalte auf einmal planen

Einige Benutzer wünschten sich mehr Flexibilität für wiederkehrende Veröffentlichungen auf zweiwöchentlicher oder monatlicher Basis

SocialBee Preise

Bootstrap : $29/Monat

: $29/Monat Accelerate : $49/Monat

: $49/Monat Pro: $99/Monat

SocialBee Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (200+ Bewertungen)

: 4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

8. Später

über Später Later ist eine Alternative zu Sprout Social, die ähnliche Features bietet, darunter eine einfache Benutzeroberfläche, Veröffentlichungsplanung für mehrere soziale Netzwerke und Analysen. Verwenden Sie es für die Optimierung von Inhalten und zur Rationalisierung von Workflows für alle Mitarbeiter Ihres Social Media Teams. 🙇‍♀️

Spätere beste Features

Erstellen, Bearbeiten und Planen von Inhalten zur Veröffentlichung in einem Workspace mit anpassbaren Einstellungen

Sofortige Erstellung eines Links in der Bio-Seite direkt im tool

Analytics tools erledigen die harte Arbeit für Sie, indem sie Kampagnen auswerten, um herauszufinden, was bei Ihrem Publikum zu erledigen ist und was nicht

Der zugängliche Kundensupport unterstützt Sie mit Antworten und Ratschlägen, wie Sie die Features Ihres Tools optimal nutzen könnenstrategie für Social-Media-Inhalte spätere Limitierungen

Es gibt keine Beitragsvorschau, so dass Sie jeden einzelnen Beitrag zur Bearbeitung öffnen müssen

Das tool plant nicht automatisch Beiträge für alle sozialen Plattformen

später Preise

Starter : $25/Monat

: $25/Monat Wachstum : $45/Monat

: $45/Monat Fortgeschritten: $80/Monat

Spätere Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

9. Puffer

über Puffer Buffer ist ein Social Media Scheduling Tool, das von Hunderttausenden von Marketingfachleuten zur Verwaltung ihrer Social Media-Strategie genutzt wird. Verwalten Sie Ihre Marke und bauen Sie ein Publikum organisch auf - mit intuitiven Einblicken in die Veröffentlichung, Kampagnenanalysen und vereinfachtem Freigeben. 🤸

Puffer Beste Features

Schnelles Hinzufügen von Beiträgen zu Ihrer Warteschlange mit Erweiterungen von Buffer, die mit wenigen Klicks Inhalte für mehrere Plattformen planen

Vorgeschlagene Hashtags sparen Ihnen Zeit und Aufwand mit Empfehlungen, die speziell für Ihr Publikum kuratiert wurden

Berechtigungs- und Genehmigungs-Workflows machen es einfach, Inhalte zu prüfen und zu veröffentlichen

24/7 Kundensupport bietet Komfort und Sicherheit

Puffer Einschränkungen

Spezialisierte Beiträge, wie Karussells, werden nicht unterstützt

Analytics bietet nur grundlegende Einblicke

Puffer Preisgestaltung

free : Kostenlos

Kostenlos Essentials : $6/Monat

: $6/Monat Team : $12/Monat

: $12/Monat Agentur: $120/Monat

Puffer Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (900+ Bewertungen)

: 4.3/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

10. Trichter

über Trichter Mit Hopper HQ, einem Tool für das Projektmanagement in den sozialen Medien, können Teams in den sozialen Medien über ein einziges Dashboard Bilder hinzufügen, Massenbeiträge hochladen und Beschriftungen hinzufügen. Verwenden Sie es, um Beiträge auf Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest und YouTube zu planen.

Hopper beste Features

Unlimited Posts bedeutet, dass Sie nach Herzenslust Inhalte erstellen können, ohne sich Gedanken über Quoten zu machen

Mit dem Kalender-Planer können Sie Inhalte auf einem visuellen Dashboard planen, während Sie mit dem Grid-Planer schicke Instagram-Grid-Posts erstellen können 📅

Mit dem Drag-and-Drop-Tool können Sie Ihre Beiträge ganz einfach verschieben, wenn Sie die Reihenfolge ändern möchten

Vollständige Bildbearbeitung bedeutet, dass Sie Beiträge so anpassen können, dass sie auf allen Plattformen optimal aussehen

Beschränkungen für Hopper

Das tool kann die Verbindung zu Konten trennen, was die Veröffentlichung verzögert

Videos sind auf 59 Sekunden begrenzt, was die Funktion für längere Inhalte einschränkt

Hopper Preise

Hopper HQ: $19/Monat/Soziales Set

Hopper Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

Diese Alternativen von Sprout Social helfen zwar bei der Verwaltung sozialer Medien, bieten darüber hinaus aber nicht viele Funktionen. Für die Verwaltung größerer marketing-Workflows und Kampagnen, ClickUp erfüllt alle Bedingungen. ✅

Mit seinen umfangreichen Features für das Projektmanagement und die Planung von Inhalten ist es ein All-in-One-Tool, mit dem Sie soziale Medien und alle Ihre Marketingprozesse in einem praktischen Space verwalten können.

ClickUp

Verwalten von Social Media Beiträgen mit ClickUp Brain

</div>

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Inhalte, Bildunterschriften und Brainstorming für Beiträge in sozialen Medien zu erstellen

ClickUp ist ein Rockstar des Projektmanagements, das Ihnen die Kontrolle über Arbeitsabläufe gibt und für reibungslosere Prozesse sorgt. Ganz gleich, ob Sie versuchen, Ihren Kalender für soziale Medien im Auge zu behalten, oder ob Sie kreative Wege suchen, um effektive Kampagnen zu erstellen, ClickUp erledigt diese Aufgabe. ClickUp Marketing können Sie alle Ihre Initiativen, nicht nur die sozialen Medien, an einem Ort verwalten. Nutzen Sie es, um in Echtzeit mit Mitgliedern Ihres Teams zusammenzuarbeiten und Ideen für Kampagnen zu sammeln oder Aufgaben von der Erstellung von Inhalten bis zur Veröffentlichung zu bearbeiten. ✍️ ClickUp's Social Media Advanced Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ideen zu sammeln und Ihren Kalender für Inhalte in einem praktischen Tool zu verfolgen. Verwenden Sie die Listenansicht, um Ideen für Beiträge hinzuzufügen, oder wechseln Sie zur Zeitplanansicht, um einen Kalender zu sehen, wann jeder Beitrag freigegeben werden soll.

Nutzen Sie ClickUp's Social Media Advanced Vorlage, um alle Links, Grafiken, Entwürfe und Ideen für Ihre sozialen Inhalte an einem Ort zu speichern

Die Kampagnen Plan von ClickUp hilft Ihnen, mit einem gezielten Ansatz Markentreue aufzubauen und Ihr Publikum zu erweitern. Verwenden Sie die Vorlage, um Ziele für die Kampagne einzustellen, Aufgaben aufzuschlüsseln und die Fristen einzuhalten. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um genauer zu erfahren, was Sie von den Inhalten erwarten, und fügen Sie benutzerdefinierte Status hinzu, um zu sehen, wo alles in der Pipeline ist. 🔎

ClickUp beste Features

Tausende von Vorlagen, daruntervorlagen für den Inhalt des Kalenders undvorlagen für kreative Briefings lassen Sie Inhalte schneller als je zuvor und in weniger Schritten erstellen

EingebautkI-Tools für soziale Medien ermöglichen es Ihnen, Beiträge zu erstellen, die sich viral verbreiten, und gezielte Kampagnen zu entwickeln, die den Interessen Ihrer Follower entsprechen

Visualisieren Siesocial Media Workflows mit verschiedenen Ansichten wie Kalender-, Listen- und Board-Ansicht, die Einblicke in die Kapazität und den Fortschritt des Teams bieten

Verwenden Sie Aufgaben, um die Arbeit nach Abteilung und Team zu segmentieren und Workflows zu erstellen, die Ihren Zielen entsprechen

Fügen Sie Prioritätskennzeichen hinzu und lösen Sie Benachrichtigungen aus, um das Team auf der gleichen Seite zu halten und sofort über Änderungen zu informieren

ClickUp Beschränkungen

ClickUp AI ist im kostenlosen Plan nicht verfügbar, aber die kostenpflichtigen Pläne sind erschwinglich und beginnen bei $7 pro Monat

Die riesige Nummer von Features bietet einen hohen Grad an benutzerdefinierten Anpassungen, so dass es einige Zeit braucht, um sich einzuarbeiten

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

Mehrere Social Media Plattformen mit ClickUp verwalten

Mit diesen Alternativen zu Sprout Social ist die Verwaltung von Social-Media-Kampagnen so einfach wie nie zuvor. Verwenden Sie diese Tools, um automatisch Beiträge zu planen, kreative Inhalte zu erstellen und Analysen zu überwachen.

Und wenn Sie noch mehr Funktionen benötigen, können Sie sich an ein Projektmanagement tool wie ClcikUp wenden, um jeden Aspekt des Workloads Ihres Teams für soziale Medien zu bewältigen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie mit dem Aufbau vereinfachter Workflows für Ihre Teams für Inhalte und soziale Medien. Automatisierungen beschleunigen den Fortschritt und sofortige Benachrichtigungen halten das Team über alle laufenden Projekte auf dem Laufenden. Mit Kalendern, Dashboards und Vorlagen ist es ein Leichtes, Inhalte von der Idee bis zur Ausführung zu bringen. 🏆