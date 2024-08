die 10 besten Hootsuite-Alternativen für Ihr Social Media-Spiel im Jahr 2024

Möchten Sie Ihr Social Media-Spiel auf die nächste Stufe bringen? Hootsuite ist eine großartige Plattform, aber es gibt viele andere Alternativen, die für Ihre Agentur oder Marke besser geeignet sein könnten.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Hootsuite-Alternativen für 2024 vor, damit Sie die perfekte Plattform für Ihre Bedürfnisse finden können. Egal, ob Sie Eigentümer eines kleinen Geschäfts, eine Marketing-Agentur oder ein Social-Media-Influencer sind, wir haben für Sie das Richtige.

Bleiben Sie also dran, um das beste Social Media Management Tool auf dem Markt zu finden, und machen Sie sich bereit, Ihr Social Media Spiel zu verbessern!

Hootsuite ist eine beliebte Plattform zur Verwaltung sozialer Medien, mit der Benutzer mehrere Konten in sozialen Medien von einem zentralen Dashboard aus verwalten können. Es bietet eine Vielzahl von Features, wie z. B. automatische Posting-Planung, Nachverfolgung von Metriken und Tools für die Zusammenarbeit im Team.

Tools zur Verwaltung sozialer Medien verbinden in der Regel alle Ihre Konten mit einer Plattform, so dass Sie über ein zentrales Dashboard verfügen, von dem aus Sie alle Ihre Aktivitäten in den sozialen Medien verwalten können.

über Hootsuite

Die Verwendung eines Tools für die Verwaltung sozialer Medien bietet viele Vorteile, darunter:

Zeit sparen : Software für soziale Medien kann viele Routineaufgaben automatisieren, z. B. die Planung von Beiträgen und die Nachverfolgung von Analysen. Außerdem bieten Plattformen, die KI-Tools anbieten, können oft Grafiken und Beschriftungen für Sie erstellen

Effizienz : Neben der Bereitstellung von Echtzeit-Analysen zur Leistung Ihrer Beiträge können soziale Tools auch die Leistung Ihrer Konkurrenten, Ihrer Branche und von Influencern überwachen, damit Sie wissen, welche Inhalte im Trend liegen. Viele schlagen auch vor, zu welchen Zeiten Sie Ihre Inhalte am besten posten und welche Hashtags Sie verwenden sollten

Verbesserung der Zusammenarbeit: Tools für die Verwaltung sozialer Medien können Ihnen helfen, die Zusammenarbeit mit Ihren Teammitgliedern zu verbessern, indem sie einen zentralen Ort für die Freigabe von Inhalten, die Nachverfolgung von Fortschritten, die Bereitstellung von Feedback und die Einholung von Genehmigungen durch den Client bieten

Worauf Sie bei einer Hootsuite-Alternative achten sollten

Bei der Suche nach Hootsuite-Alternativen sollten Sie einige Schlüssel-Faktoren im Auge behalten.

In erster Linie sollten Sie nach einem vielseitigen Tool für die Verwaltung sozialer Medien suchen, mit dem Sie Ihre Inhalte auf allen Plattformen planen, planen und nachverfolgen können.

Als Nächstes sollten Sie die KI-Funktionen der Plattform in Betracht ziehen. KI-Tools können Sie bei der Optimierung Ihrer Social-Media-Strategie unterstützen, was von unschätzbarem Wert sein kann. Zum Beispiel,

kI-Tools für soziale Medien

können Trends analysieren, das Publikumsverhalten vorhersagen und Vorschläge für Inhalte unterbreiten.

Und schließlich sollten Sie nach einem Tool suchen, das anpassbare Vorlagen für den Kalender mit Inhalten enthält. A

vorlage für einen Kalender mit Inhalten

und andere

social-Media-Vorlagen

können Ihren Planungsprozess rationalisieren und Ihr Team organisieren.

Denken Sie daran, dass die ideale Hootsuite-Alternative Ihre Anforderungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen sollte

anforderungen an das Projektmanagement für soziale Medien

und macht Ihre Arbeit einfacher und effektiver.

10 beste Hootsuite-Alternativen im Jahr 2024

Sind Sie bereit, Ihr Social-Media-Spiel auf die nächste Stufe zu heben? Hier sind die 10 besten Hootsuite-Alternativen im Jahr 2024.

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

ClickUp ist eine anpassbare Plattform für Produktivität, die einen Bereich von Tools für Projektmanagement, Automatisierung, Nachverfolgung von Aufgaben und Zusammenarbeit bietet, einschließlich einer umfassenden Auswahl von Tools für soziale Medien.

ClickUp Marketing

ist ein umfassender, kollaborativer Workspace, den Ihr Team zur Entwicklung, Planung und Nachverfolgung Ihres Aufwands für Social Media Marketing über mehrere Kanäle nutzen kann. Es ist die perfekte Mischung aus Technologie und Komfort und eine ausgezeichnete Wahl für Teams, die nach einer Alternative zu Hootsuite suchen.

Die

ClickUp Vorlage für soziale Medien

ist eine umfassende

tool für die Planung

zur Rationalisierung der Erstellung, Planung und Überwachung von Inhalten. Es bietet einen einheitlichen Workspace für Teams, der die Zusammenarbeit fördert, die Nachverfolgung von Aufgaben verbessert und die Produktivität von Social-Media-Marketingkampagnen steigert.

Die

ClickUp Social Media Posting Schedule Vorlage

ist ein umfassendes tool, das Sie beim Planen, Organisieren und Nachverfolgen von Inhalten für soziale Medien unterstützt

ClickUp Kalender Ansicht

ist ein entscheidender Faktor, der es Ihrem Team ermöglicht, Beiträge zu planen, zu terminieren und zu überwachen, und zwar auf organisierte Weise.

ClickUp

KI Schreiben

Assistent kann Ihnen helfen, besser und schneller zu schreiben, indem er Tools zur Erstellung von Inhalten, zur Verbesserung Ihres Schreibens und zur Vereinfachung komplexer Sprache bereitstellt. Gepaart mit

ClickUp Dokumente

wird das Erstellen und Organisieren von Inhalten für soziale Medien zum Kinderspiel!

Das ClickUp Dashboard bietet Ihnen eine ganzheitliche Ansicht Ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien, einschließlich anstehender Beiträge, geplanter Aufgaben und Analysen. Dies kann Ihnen helfen, organisiert zu bleiben und Ihre Social-Media-Strategie im Griff zu behalten.

In der Ansicht des ClickUp Kalenders sehen Sie alle Ihre Social Media-Posts in einem kalenderähnlichen Format und können so Ihre Inhalte leicht planen und festlegen. Sie können die Ansicht des Kalenders auch verwenden, um Inhaltskalender für mehrere Social-Media-Plattformen zu erstellen.

ClickUp Automatisierungen helfen Ihnen dabei, sich wiederholende Aufgaben wie die Planung von Posts und Social Media Messaging zu automatisieren.

ClickUp ist ein leistungsstarkes Tool für die Verwaltung von Social-Media-Kampagnen über mehrere Plattformen hinweg. Es kann Marketing Teams dabei helfen:

Zusammenarbeit bei der Erstellung und Planung von Inhalten für soziale Medien

Nachverfolgung von Social-Media-Analysen und -Leistungen

Verwaltung von Social-Media-Budgets und -Ressourcen

Wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren

Erstellen und Umsetzen von Social-Media-Strategien

ClickUp ist eine hervorragende Hootsuite-Alternative, die Marketing-Teams jeder Größe nutzen können, um ihren Workflow für die Verwaltung sozialer Medien zu optimieren und die Produktivität des Teams zu steigern.

ClickUp beste Features

Ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Konten in den sozialen Medien an einem Ort zu verwalten, einschließlich der Planung und Veröffentlichung von Beiträgen, der Nachverfolgung von Analysen und der Zusammenarbeit mit Teammitgliedern

Hochgradig anpassbar, so dass Sie einen Workflow erstellen können, der perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Genießen Sie die Vorteile einer umfassenden Projekt- und verwaltung von Aufgaben wenn Sie die ClickUp Plattform nutzen und Ihren Social Media Kalender mit einem Array von hilfreichen Vorlagen

ClickUp Beschränkungen

ClickUp ist in der Regel mit einer Lernkurve verbunden, so dass es einige Zeit dauern kann, bis man alle Features effektiv nutzen kann

Einige Benutzer von ClickUp haben über Probleme mit der Leistung berichtet, z. B. über langsame Ladezeiten und Störungen

ClickUp ist in erster Linie eine Plattform für Aufgaben- und Projektmanagement und bietet daher keine fortgeschrittenen Features, wie z. B. Social Media Listening oder Posting

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: $5 zusätzlich zu jedem bezahlten Plan

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.566+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.566+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,796+ Bewertungen)

2. Sprout Social

über

Sprout Social

Sprout Social ist eine der robustesten Hootsuite-Alternativen und bietet umfassende Social-Media-Tools für effektive Online-Marketingstrategien, einschließlich Post-Sharing, Feed-Überwachung, Social-Media-Analysen und Team-Management.

Die Tools für soziales Zuhören, soziale Berichterstellung und Teamzusammenarbeit sind hervorragend, und der Kundensupport wird von den Rezensenten hoch gelobt. Der Social-Media-Kalender von Sprout Social macht es zudem einfach, Ihren Veröffentlichungszeitplan zu sehen und Änderungen sofort vorzunehmen.

Die Preise von Sprout Social können jedoch unerschwinglich sein, vor allem für kleinere Unternehmen, die versuchen, eine kleine Anzahl von Social-Media-Konten zu verwalten.

Die besten Features von Sprout Social

Umfassende Features für die Analyse und Verwaltung sozialer Medien

Hervorragende Social Listening- und Social Monitoring-Tools, die Social Media Manager lieben

Das Unternehmen ist bekannt für seinen hervorragenden Kundensupport

Sprout Social Beschränkungen

Teurer als einige andere Social-Media-Management-Plattformen und Hootsuite-Alternativen

Die Benutzeroberfläche und die Lernkurve sind komplexer als bei anderen Plattformen zur Verwaltung sozialer Medien

Netzwerk-API-Beschränkungen können bestimmte Features einschränken, z. B. die Veröffentlichung von Videos auf TikTok und Instagram Reels

Sprout Social Preise

Standard : $249/Monat pro Benutzer

: $249/Monat pro Benutzer Professionell : $399/Monat pro Benutzer

: $399/Monat pro Benutzer Erweitert : $499/Monat pro Benutzer

: $499/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Sprout Social Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.580+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.580+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (559+ Bewertungen)

3. eClincher

über

Eclincher

EClincher ist ein Social Media Management tool und eine Alternative zu Hootsuite. Aber dieses Social Media tool glänzt durch seine integrierten Analyse- und Auto-Posting-Funktionen. Es ist am besten für kleine Geschäfte und Unternehmer geeignet.

eClincher beste Features

Bietet eine große Auswahl an Tools und Features wie Social Listening, unbegrenzte Live-Analysen für soziale Medien und automatische Posting-Warteschlangen & RSS

Bietet 24/7 Live-Chat-Support und ist für seinen hervorragenden Kundensupport bekannt

Erschwinglicher als Hootsuite und einige seiner Konkurrenten

eClincher Beschränkungen

Limitierte Integrationen von anderen Marketing tools

Weniger benutzerfreundlich als einige andere Plattformen

Limitierte Tools zur Berichterstellung im Vergleich zu anderen Hootsuite-Alternativen

eClincher Preise

Basic : $65/Monat

: $65/Monat Premier : $175/Monat

: $175/Monat Agentur : 425 $/Monat

: 425 $/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

eClincher Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (413+ Bewertungen)

: 4.6/5 (413+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (222+ Bewertungen)

4. Agorapulse

über

Agorapulse

Mit einem einheitlichen Posteingang, intuitiven Publishing- und Social Listening-Features ist Agorapulse ein leistungsstarkes Social Media Tool, das speziell für die Verwaltung der Social Media-Plattformen von mittelständischen Geschäften und Agenturen entwickelt wurde.

Da die Tools, Funktionen und Features von Agorapulse für diese spezielle Größe von Geschäften optimiert sind, ist Agorapulse möglicherweise die bessere Wahl für kleine und mittlere Unternehmen.

Agorapulse beste Features

Umfassende, leicht verständliche Analysen

Ermöglicht Einblicke in die sozialen Strategien der Konkurrenz

Der einheitliche Posteingang ermöglicht es Benutzern, alle Nachrichten, Kommentare und Bewertungen in sozialen Medien an einem Ort zu verwalten

Agorapulse Beschränkungen

Limitierte Tools und Features für die Zusammenarbeit im Vergleich zu anderen Hootsuite-Alternativen in dieser Liste

Fehlende offene API, was zu begrenzten Integrationen von Drittanbietern führt

Dieser Hootsuite-Alternative fehlen einige fortgeschrittene Features, wie zum Beispiel die Identifizierung von Influencern

Agorapulse Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Standard : $49/Monat pro Benutzer

: $49/Monat pro Benutzer Profi : $79/Monat pro Benutzer

: $79/Monat pro Benutzer Erweitert : $119/Monat pro Benutzer

: $119/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: Kontakt für Preise

Agorapulse Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (915+ Bewertungen)

: 4.5/5 (915+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (702+ Bewertungen)

5. MeetEdgar

über

MeetEdgar

MeetEdgar ist eine App zur Verwaltung sozialer Medien, die 25 Konten in sozialen Medien unterstützt, unbegrenzte Bibliotheksinhalte anbietet und ausgezeichneten Support und Bildungsressourcen bereitstellt.

Die App für soziale Medien hilft Ihnen auch dabei, alte Inhalte zu recyceln und für künftige Beiträge zu planen, sodass Sie weniger Zeit für soziale Medien und mehr Zeit für Ihr Geschäft aufwenden können.

MeetEdgar beste Features

Stellt eine Inhaltsbibliothek zur Verfügung, in der Sie Ihre Inhalte speichern können, so dass Sie sie leicht wiederverwenden und umgestalten können

Generiert Variationen Ihrer Beiträge in den sozialen Medien

Günstigere Preise im Vergleich zu Hootsuite und anderen Wettbewerbern

MeetEdgar Beschränkungen

Das Social Media tool unterstützt nur eine begrenzte Nummer von Social Media Plattformen, einschließlich Twitter, Facebook, LinkedIn und Instagram

Bietet keine Features zum Zuhören in sozialen Medien

Fehlende Tools für die Zusammenarbeit im Team und möglicherweise nicht ideal für Teams, die zusammenarbeiten müssen

Preise für MeetEdgar

Eddie : $29.99/Monat 5 soziale Konten

: $29.99/Monat 5 soziale Konten Edgar: $49.99/Monat 25 soziale Konten

MeetEdgar Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (52+ Bewertungen)

: 4.2/5 (52+ Bewertungen) Capterra: N/A

6. Sendbar

über

Sendbar

Sendible ist ein skalierbares, erschwingliches Tool zur Verwaltung sozialer Medien, das Features für die Zusammenarbeit, Analysen, Veröffentlichungsmöglichkeiten und einen hervorragenden Support bietet.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Hootsuite-Alternative sind, die einen hervorragenden Kundensupport, umfassendere Features und einen besseren Preis bietet, könnte Sendible eine gute Wahl sein!

Sendible beste Features

Breiter Bereich an Features, einschließlich Social Media Listening, Content Curation und Tools für die Zusammenarbeit im Team

Bekannt für erstklassigen Kundensupport

Erschwingliche Pläne im Vergleich zu anderen Wettbewerbern

Sendible Beschränkungen

Benutzer beschweren sich, dass die mobile App fehlerhaft sein kann

Kritiker sagen, die Plattform sei anfällig für Verlangsamungen und Störungen

Einige Benutzer haben von Schwierigkeiten berichtet, Hilfe vom Kundensupport zu erhalten

Sendible Preise

Ersteller : $29/Monat

: $29/Monat Zug : $89/Monat

: $89/Monat Weiß Beschreibung : $240/Monat pro Benutzer

: $240/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Sendible Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (851+ Bewertungen)

: 4.5/5 (851+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (122+ Bewertungen)

7. Puffer

über

Puffer

Möchten Sie Beiträge für mehrere Social-Media-Plattformen auf einmal planen und veröffentlichen? Buffer bietet eine Vielzahl von Features, darunter einen Kalender für soziale Medien, Analysetools und Tools für die Zusammenarbeit im Team. Die Plattform ist vor allem für ihre Benutzerfreundlichkeit und ihren günstigen Preis bekannt.

Im Vergleich zu Hootsuite ist Buffer eine einfachere und schlankere Plattform. Sie ist eine gute Option für kleine Geschäfte und Einzelpersonen, die eine einfache Plattform zur Verwaltung sozialer Medien benötigen.

Buffer beste Features

Einfach zu bedienen mit einer benutzerfreundlichen UI

Erschwinglich und mit einem kostenlosen Plan

Hervorragender visueller Kalender für den Inhalt sozialer Medien

Buffer Beschränkungen

Limitierte soziale Plattformen, einschließlich Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Die Tools für die Zusammenarbeit im Team sind nicht so robust wie bei anderen Plattformen zur Verwaltung sozialer Medien

Die Features zur Analyse und Berichterstellung sind nicht so umfassend wie bei anderen Plattformen zur Verwaltung sozialer Medien, z. B. Hootsuite

Preise von Buffer

Free : kostenlos

: kostenlos Essentials : $6/Monat

: $6/Monat Team : $12/Monat

: $12/Monat Agentur: $120/Monat pro Benutzer

Buffer Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (986+ Bewertungen)

: 4.3/5 (986+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,431+ Bewertungen)

8. CoSchedule

Über

CoSchedule

Die Marketingkalender-Plattform CoSchedule hilft Ihnen beim Planen, Zusammenarbeiten und Veröffentlichen für soziale Medien, Blogs und E-Mail. Es ist einfach zu bedienen und ermöglicht Teams eine effizientere Arbeit.

CoSchedule ist eine gute Wahl für Geschäfte, die mehrere Marketingkanäle verwalten, darunter soziale Medien, Blogs und E-Mail. Es bietet umfassende Features für die Planung, Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten sowie für die Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Teams.

CoSchedule beste Features

Ausgezeichnete Tools für die Zusammenarbeit im Team machen es zu einer guten Wahl für Marketing-Teams

Hervorragende Features zur Verwaltung von Inhalten für die Entwicklung, Erstellung und Veröffentlichung auf mehreren Kanälen von einem Ort aus

Bietet detaillierte Kalender-Ansichten, die helfen, Marketing-Aktivitäten zu visualisieren

CoSchedule Beschränkungen

Die Features zur Analyse und Berichterstellung sind nicht so umfassend wie bei anderen Social Media Management Plattformen wie Hootsuite oder Sprout Social

Einige Benutzer von CoSchedule haben berichtet, dass sie Schwierigkeiten hatten, Hilfe vom Kundensupport zu erhalten

CoSchedule Preise

Kostenloser Kalender

Sozialer Kalender: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Inhaltskalender: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Marketing Suite: Kontakt für Preise

CoSchedule Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (149+ Bewertungen)

: 4.4/5 (149+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (104+ Bewertungen)

9. Pallyy

über

Pallyy

Pallyy ist ein einfach zu bedienendes Tool zur Verwaltung sozialer Medien. Es ist schlank, erschwinglich und mit aufschlussreichen Analysen ausgestattet, was es zum perfekten Begleiter für kleine Geschäfte und Einzelpersonen macht, die ihre Social-Media-Präsenz effizient verwalten möchten.

Pallyy kann Beiträge für alle Ihre Social-Media-Plattformen auf einmal planen und veröffentlichen. Außerdem können Sie bei der Erstellung und Planung von Inhalten mit Mitgliedern Ihres Teams zusammenarbeiten. Ihr Team kann die Leistung Ihrer sozialen Medien mit detaillierten Analysen leicht nachverfolgen und erhält Einblicke in Ihr Publikum und in die Inhalte, die es anspricht.

Pallyy beste Features

Bekannt für seine einfache und benutzerfreundliche Oberfläche, die den Einstieg erleichtert

Konzentriert sich auf kleine Geschäfte und Einzelpersonen

Diese Hootsuite-Alternative ist erschwinglicher als größere Social-Media-Publishing-Plattformen

Pallyy-Einschränkungen

Manchmal kommt es zu Fehlfunktionen, da es sich um ein neueres Social Media Scheduling Tool handelt

Einige Benutzer haben Schwierigkeiten, die grundlegenden Funktionen auszuführen

Limitierte Plattformen, Analyse- und Kollaborationstools im Vergleich zu seinen größeren Konkurrenten

Pallyy Preise

free : kostenlos

kostenlos Premium: $18/Monat pro Benutzer

Pallyy Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (56+ Bewertungen)

10. Zoho Social

über

Zoho Social

Zoho Social ist ein erschwingliches und benutzerfreundliches Tool zur Verwaltung sozialer Medien für kleine Geschäfte und Einzelpersonen.

Es bietet grundlegende Features wie Social-Media-Planung und Social-Media-Veröffentlichung, Nachverfolgung von Analysen und Zusammenarbeit mit Teammitgliedern. Im Vergleich zu Hootsuite ist Zoho Social preiswerter und einfacher zu bedienen, hat aber weniger Features.

Beste Features von Zoho Social

Einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die auch Anfängern den Einstieg in das Social-Media-Marketing leicht macht

Das SmartQ Feature nutzt künstliche Intelligenz, um den besten Zeitpunkt für die Veröffentlichung Ihrer Beiträge vorherzusagen und so ein maximales Engagement zu erzielen

Ermöglicht die Überwachung sozialer Medien auf Erwähnungen Ihrer Marke, Branche und Wettbewerber

Zoho Social Einschränkungen

Die bereitgestellten Metriken für soziale Medien sind nicht so detailliert wie bei vielen Plattformen der Konkurrenz

Keine Tools zur Erstellung von Inhalten, was für Benutzer, die mit Teams zusammenarbeiten möchten, ein Limit darstellen kann

Limitierte Integrationen, möglicherweise keine Integration mit allen Plattformen oder Tools, die manche Geschäfte nutzen

Preise für Zoho Social

Standard : $10/Monat

: $10/Monat Professionell : $30/Monat

: $30/Monat Premium: $40/Monat

Zoho Social Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (2.494+ Bewertungen)

: 4.6/5 (2.494+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,941+ Bewertungen)

Steigern Sie Ihr Social Media Marketing Spiel mit ClickUp

Wenn es um die Verwaltung Ihrer Social-Media-Präsenz geht, gibt es viele Alternativen zu Hootsuite, mit denen Sie Ihre Online-Strategie verbessern können.

Die Wahl des richtigen Tools hängt jedoch von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Erwägen Sie

kampagnenmanagement-Software

zur Rationalisierung Ihres Marketingaufwands oder zur Erkundung anderer

beste Social Media Management Tools für Agenturen

wenn Sie mehrere Konten von Kunden verwalten.

Und vergessen Sie nicht, wie wichtig eine effiziente

social Media Workflow

ist das Rückgrat jeder erfolgreichen Social-Media-Strategie, und das richtige tool kann den Unterschied ausmachen!

Sind Sie bereit, eine leistungsstarke und flexible Alternative zu Hootsuite zu entdecken? ClickUp bietet ein umfassendes Paket von Tools für die Verwaltung sozialer Medien, die den Workflow optimieren und die Produktivität steigern können.

Testen Sie ClickUp noch heute und überzeugen Sie sich selbst von dem Unterschied!