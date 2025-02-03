die 10 besten Inhalt-Kalender-Software-tools im Jahr 2025

Es ist fast unmöglich, eine erfolgreiche Social-Media-Strategie spontan umzusetzen. Sie müssen im Voraus planen, Ressourcen sammeln und mit anderen zusammenarbeiten, um einen Inhalt zu erstellen, der die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf sich zieht.

All diese Planung, Recherche und Kreativität braucht ein Zuhause. Hier kommt die Software für den Inhalt-Kalender ins Spiel.

Mit dem richtigen Inhalt-Kalender-Tool fällt die Vorbereitung auf das kommende Quartal oder den kommenden Monat leicht. Ohne dieses Tool müssen Sie sich fragen, ob Ihre Entwürfe fertig sind, Ihre Kooperationen bestätigt sind oder Ihre Produkteinführungsserie genehmigt wurde.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten derzeit verfügbaren Inhalt-Kalender-Softwaretools vor. Wir zeigen Ihnen die Schlüssel-Features, Limite und Preispläne der einzelnen tools, damit Sie die richtige Wahl für Ihre Anforderungen treffen können.

Worauf sollten Sie bei einer Social-Media-Inhalt-Kalender-Software achten?

Sie sind also bereit, Tabellen und Checklisten hinter sich zu lassen und eine bessere Möglichkeit zu finden, Ihre Inhalte für das kommende Jahr zu planen. Aber was macht ein Inhalt-Kalender-Tool besser als ein anderes?

Bevor Sie Ihre Optionen bewerten können, sollten Sie zunächst Ihre Ziele festlegen. Müssen Sie nur Social-Media-Inhalte oder eine Mischung aus verschiedenen Inhaltstypen planen? Bevorzugen Sie eine visuelle Planung mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche oder entspricht ein Kanban-Board eher Ihrem Stil? Benötigen Sie einen einfachen Workflow oder umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten? 🛠️

Wenn Sie herausfinden, was Sie wollen und brauchen, sparen Sie Zeit und Energie und können Ihren Fokus besser einschränken.

Abgesehen von Ihren persönlichen Zielen helfen Ihnen großartige Content-Kalender-Softwaretools dabei:

Planen und organisieren Sie Ihre Inhalte

Sehen Sie Ihren Inhalt-Marketing-Kalender auf einen Blick

Speichern Sie Ideen für Inhalt und finden Sie sie wieder, wenn Sie sie brauchen

Sehen Sie auf einen Blick Fälligkeitsdaten, Deadlines und Fortschritte

Sparen Sie Zeit dank Workflows, Prozessen und Automatisierungen

Arbeiten Sie mit Agenturen, Freiberuflern und Inhalt-Erstellern an einem Ort zusammen

Integrieren Sie sie in Betriebssysteme und tools, die Sie bereits verwenden, wie iOS, Android, WordPress oder Webflow

Beachten Sie diese Features, Funktionen und Vorteile, wenn Sie sich die verschiedenen Optionen ansehen. Fügen Sie sie zu Ihren persönlichen Zielen hinzu, und schon haben Sie eine maßgeschneiderte Checkliste, mit der Sie die ideale Inhalt-Kalender-Software finden können.

Es gibt Tausende von Marketing-tools, die alle um Ihre Aufmerksamkeit buhlen. Selbst innerhalb der Nische des Content-Kalenders gibt es eine Vielzahl von Optionen. Um Ihnen Zeit zu sparen, haben wir eine Liste der 10 besten Content-Kalender-Software-Apps zusammengestellt, die derzeit verfügbar sind. 🤩

Probieren Sie ClickUp Kalender aus Ziehen Sie Aufgaben einfach in die Kalender-Ansicht, um das Fälligkeitsdatum zu bearbeiten, neue Aufgaben zu erstellen oder sie zu entfernen

Wir bei ClickUp möchten eine App entwickeln, die alle anderen ersetzt, einschließlich Content-Kalender-Apps.

Unser einzigartiger Ansatz für Produktivität und Teamarbeit bietet Ihnen die tools und Funktionen, die Sie benötigen, um ein organisiertes und produktives Mitglied Ihres Marketingteams zu sein. Nutzen Sie ClickUp für Ihre Aufgabeverwaltung und erstellen Sie einen intuitiven Inhalt-Kalender, der sich nahtlos in Ihre Teamarbeit einfügt.

Starten Sie den Prozess mit der Content-Kalender-Vorlage oder der Social-Media-Vorlage von ClickUp oder erstellen Sie Ihre eigene Version von Grund auf neu. Unsere Kalenderansicht macht es einfach, zu sehen, was wann passiert, mit anpassbaren, farbcodierten Kategorien und Fristen. Wechseln Sie zu einer anderen Ansicht, um ein Kanban-Board oder eine Zeitleiste mit vorgefertigten benutzerdefinierten Feldern zu sehen, die die wichtigsten Details hervorheben. 👀

ClickUp bietet Ihnen so viel mehr als nur ein Content-Kalender-Feature, ohne dabei Kompromisse bei der Benutzererfahrung einzugehen. Spiegeln Sie Ihre Arbeit in anderen Bereichen mit Hilfe des Projektmanagement-Dashboards von ClickUp wider. Wenn Sie Ihre Arbeit als Marketingteam verbessern möchten, ist ClickUp eine hervorragende Option.

Inhalt-Kalender-Vorlage von ClickUp

Die besten Features von ClickUp:

Zeigen Sie Ihren Inhalt-Kalender in über 15 verschiedenen anpassbaren Formaten an, darunter Kalenderansicht , Kanban-Ansicht, Zeitleiste und Listenansicht

Markieren Sie Team-Mitglieder, weisen Sie Aufgaben zu und kommunizieren Sie über Kommentare

Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit kostenlosen Vorlagen

Optimieren Sie wiederkehrende Prozesse mithilfe von Automatisierung

Nützliche Integrationen mit tools wie Google Drive, Google Kalender, Salesforce und mehr

Überprüfen Sie Ihren Inhalt -Kalender jederzeit im Online- und Offline-Modus

Arbeit mit Freiberuflern und Agenturen nahtlos – dank benutzerdefinierter Zugriffsrechte

Verwenden Sie KI, um mit ClickUp Brain Inhalt-Kalender zu erstellen

Limit von ClickUp:

Da Sie ClickUp für alle Ihre Anforderungen an Inhalt-Kalender- und Projektmanagement-Software verwenden können, kann es für manche Benutzer zunächst etwas überwältigend sein

Die mobile App weist einige Limitierungen auf, aber mit ClickUp 3.0 wird bald eine neue Version verfügbar sein

Preise für ClickUp:

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2: 4,5/5 (über 6.600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.600 Bewertungen)

2. CoSchedule

Via CoSchedule

CoSchedule ist ein Social-Media-Scheduling- und Marketing-Planning-Tool, mit dem sich redaktionelle und soziale Inhalte bequem von einer einzigen Plattform aus verwalten lassen. Über die Plattform können Sie Aufgaben zuweisen, Ihren Kalender mit Vorgesetzten freizugeben und bei Planänderungen ganz einfach Anpassungen vornehmen. Nutzen Sie das Tool, um Ihre Inhalte zu planen und anschließend Beiträge in verschiedenen sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Die besten Features von CoSchedule:

Sehen Sie in einem einzigen Inhalt-Kalender, woran Sie gerade in verschiedenen Medien Ihre Arbeit verrichten

Nehmen Sie mit der Drag-and-Drop-Funktion in wenigen Augenblicken Änderungen an Ihren Plänen vor

Planen, entwerfen und veröffentlichen Sie Social-Media-Inhalte und integrierte Social-Media-Kampagnen

Freigeben Sie Ihren Marketingkalender und Ihren Fortschritt mit einem Link an interne Stakeholder

Limit von CoSchedule:

Einige der nützlicheren Features – wie Einladungen für Teams und Diskussionen – sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Einige Benutzer wünschen sich mehr Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Preise für CoSchedule:

Marketing Kalender Free : Kostenlos

Marketing Kalender Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Marketing Suite: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu CoSchedule:

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

3. Buffer

Via Buffer

Buffer ist dank seiner Benutzerfreundlichkeit seit langem das bevorzugte Social-Media-Content-Kalender- und Content-Scheduling-Tool für Social-Media-Manager. Buffer wurde entwickelt, um Social-Media-Marketing-Teams dabei zu unterstützen, Beiträge für einen Bereich von Social-Media-Plattformen an einem Ort zu veröffentlichen. Der integrierte KI-Assistent bietet Teams außerdem die Möglichkeit, Hilfe bei der Ideenfindung und der Wiederverwendung von Inhalten auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu erhalten.

Die besten Features von Buffer:

Einfach zu bedienendes Dashboard für die Veröffentlichung in sozialen Medien für interne und externe Mitarbeiter

Zugriff auf integrierte Veröffentlichungsfunktionen für die meisten Social-Media-Plattformen

KI-Assistent, der Ihnen bei der Ideenfindung und Überarbeitung von Inhalt hilft

Genehmigungsworkflows, die die Zusammenarbeit im Team erleichtern

Limit von Buffer:

Es gibt keinen Zugang zu Live-Support

Einige Benutzer berichten von Problemen mit Social-Media-Konten, die unerwartet getrennt werden

Preise für Buffer:

Kostenlos: Kostenlos

Essentials: 6 $ pro Monat für 1 Kanal

Team: 12 $ pro Monat für 1 Kanal

Agentur: 120 $ pro Monat für 10 Kanäle

Bewertungen und Rezensionen zu Buffer:

G2: 4,3/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.400 Bewertungen)

4. Sprout Social

Via Sprout Social

Sprout Social wirbt für sich selbst als All-in-One-Tool für das Social-Media-Management. Es handelt sich um eine Plattform, auf der Sie einen Inhalt-Kalender erstellen und Social-Media-Beiträge planen, aber auch Social Listening und Engagement optimal nutzen können. Wenn das Ziel Ihrer Content-Strategie darin besteht, sich durch Engagement auszuzeichnen, könnte eine Plattform wie diese eine nützliche Option sein.

Die besten Features von Sprout Social:

Behalten Sie den Überblick und organisieren Sie Beiträge und Newsletter mit einem zentralen hub oder einem Kalender

Führen Sie Social Listening über Hashtags, 'erwähne' und Suchanfragen durch

Planen Sie Inhalt gemäß den integrierten, empfohlenen Veröffentlichungszeiten

Verschieben Sie Inhalte mithilfe von Genehmigungsworkflows durch das System

Limit von Sprout Social:

Einige Benutzer empfinden die Navigation als überwältigend

Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten beim Taggen, wenn sie Inhalte auf Social-Media-Konten veröffentlichen

Preise für Sprout Social:

Standard: 249 $/Benutzer pro Monat

Professional: 399 $/Benutzer pro Monat

Erweitert: 499 $/Benutzer pro Monat

Unternehmen: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social:

G2: 4,4/5 (über 2.400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 500 Bewertungen)

5. SocialPilot

Via SocialPilot

SocialPilot ist ein Social-Media-Marketing-Tool, das ein Content-Kalender-Feature enthält. Planen Sie Inhalte, erstellen Sie Zeitpläne für Social-Media-Plattformen und bleiben Sie mit einem All-in-One-Social-Inbox in Kontakt. Laden Sie Teammitglieder, Freiberufler und Stakeholder zur Zusammenarbeit ein und verwalten Sie Ihre Social-Media-Präsenz von einem Ort aus.

Die besten Features von SocialPilot:

Verschaffen Sie sich einen Überblick mit Monats-, Wochen- und Tagesansichten

Möglichkeit, Ihre Ansicht zu filtern, um bestimmte Gruppen oder Social-Media-Plattformen anzuzeigen

Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Inhalt-Kalender mit einem Drag-and-Drop-System vor

Einfaches Duplizieren von Inhalten und Planen für die Zukunft

Limit von SocialPilot:

Einige Benutzer wünschen sich mehr Features, mit denen sie sich mit veröffentlichten Inhalten beschäftigen können

Es ist nicht immer möglich, andere Seiten oder Benutzer zu taggen, wenn Sie Social-Media-Inhalte planen

Preise für SocialPilot:

Professional: 30 $ pro Monat für 1 Benutzer

Kleines Team: 50 $ pro Monat für 3 Benutzer

Agentur: 100 $ pro Monat für 6 Benutzer

Agency+: 200 $ pro Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Bewertungen und Rezensionen zu SocialPilot:

G2: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

6. HubSpot

Via HubSpot

HubSpot ist eine All-in-One-Marketingplattform, die von Agenturen und großen Teams nicht nur zur Verwaltung von Social-Media- und redaktionellen Inhalten, sondern auch für gesamte Content-Marketing-Kampagnen und Social-Media-Strategien genutzt wird. Wenn Sie HubSpot bereits verwenden oder in ein neues System investieren möchten, werden Sie sich freuen zu erfahren, dass Social-Media- und Inhalt-Kalender-Features verfügbar sind.

Die besten Features von HubSpot:

Erstellen Sie Kampagnen und veröffentlichen Sie Inhalt in sozialen Medien von einer einzigen Plattform aus

Verknüpfen Sie Interaktionen mit Ihrem HubSpot CRM

Erhalten Sie Vorschläge zu den besten Veröffentlichungszeiten für Ihre Social-Media-Kanäle

Nutzen Sie Analysen und Integrationen mit dem CRM von HubSpot, um strategische Entscheidungen zu treffen

Limit von HubSpot:

Die Plattform von HubSpot kann überwältigend wirken, insbesondere wenn Sie auch andere Bereiche wie Vertrieb und CRM abonnieren

Social-Media-Features sind nur in den Plänen „Professional“ und „Enterprise-Plan“ verfügbar

Preise von HubSpot:

Kostenlos: Kostenlos

Starter: Ab 20 $/Monat

Professional: Ab 890 $/Monat

unternehmen:* Ab 3.600 $/Monat

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,4/5 (über 9.400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 5.500 Bewertungen)

7. Evernote

Via Evernote

Evernote ist in erster Linie eine Notiz-App, die Benutzern dabei hilft, Ideen festzuhalten und Projekte und To-do-Listen zu verwalten. In Evernote können Sie die Features nutzen, um Ihren eigenen einfachen Inhalt-Kalender zu erstellen und dann dank der Teams-Features gemeinsam mit anderen daran zu arbeiten. Es handelt sich zwar nicht um ein reines Social-Media-Kalender-Tool, aber wenn Ihr Team Evernote bereits nutzt, ist es praktisch zu wissen, dass Sie es auch für Ihr Content-Management verwenden können.

Die besten Features von Evernote:

Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern mithilfe freigegebener Notiz zusammen

Nutzen Sie die vorgefertigten Vorlagen von Evernote , um Ihre eigenen Social-Media-Kampagnen zu starten

Erstellen Sie eine Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen, Leitfäden und Social-Media-Kalender-tools für Ihr Social-Media-Team

Verwenden Sie Features wie Kontrollkästchen, um zu sehen, wo Sie sich im Workflow befinden

Limit von Evernote:

Mit seinem Fokus auf Notizen und Produktivität fehlen Evernote Funktionen, die normalerweise mit Social-Media-Inhalt-Kalender-Tools verbunden sind

Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten mit den Berechtigungen zum Freigeben und zur Bearbeitung für Benutzer

Preise für Evernote:

Kostenlos: Kostenlos

Evernote Teams: 14,99 $ pro Benutzer und Monat

Evernote-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,3/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

8. Sendible

Via Sendible

Sendible ist ein Tool für die Planung, Überwachung und Berichterstellung in sozialen Medien. Es handelt sich um ein Social-Media-Tool, das für Agenturen entwickelt wurde, die mehrere Clients verwalten, aber Sie können es auch als internes Content-Kalender-Tool verwenden. Planen Sie Inhalte in großen Mengen, passen Sie benutzerdefinierte Grafiken vor der Veröffentlichung an und vereinfachen Sie die Arbeit mit Genehmigungsworkflows.

Die besten Features von Sendible:

Optimieren Sie Ihre Prozesse mit integrierten Vorlagen

Laden Sie Stakeholder oder Inhalt-Ersteller ein, zu Ihrem Kalender beizutragen

Verwenden Sie Warteschlangen, um Ihren Social-Media-Feed mit Inhalt zu füllen

Verschaffen Sie sich eine visuelle Ansicht über Ihren Inhalt mit einer monatlichen Kalender-Ansicht

Sendible-Limit:

Einige Benutzer empfinden die Analyse- und Berichterstellung als Features im Vergleich zu anderen Optionen als limit

Einige Benutzer sagen, dass die Verwendung des mobilen Apps manchmal schwierig sein kann

Preise für Sendible:

Ersteller: 29 $ pro Monat für 1 Benutzer

Traction: 89 $ pro Monat für 4 Benutzer

Preis: 199 $ pro Monat für 7 Benutzer

Sendible-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

9. StoryChief

Via StoryChief

StoryChief ist eine KI-gestützte Plattform für die Erstellung von Inhalten und SEO. Sie wurde entwickelt, um Content-Teams bei der Planung, Erstellung und Terminierung von Inhalten für Social Media und Blogging-Plattformen zu unterstützen. Das Content-Kalender-Tool von StoryChief hilft Ihnen mit farbcodierten Kategorien, redaktionellem Kampagnenmanagement und Integrationen mit beliebten Plattformen und tools bei der Organisation.

Die besten Features von StoryChief:

Arbeiten Sie gemeinsam an Inhaltsbeschreibungen und Genehmigungsworkflows

Sehen Sie Ihren Inhalt-Kalender und alle aktuellen Ereignisse in einer übersichtlichen Monatsansicht

Veröffentlichen Sie Inhalte automatisch auf Social-Media-Plattformen

Analysieren Sie den Erfolg Ihrer letzten Inhalt-Kampagnen

Limit von StoryChief:

Bei der Arbeit mit einem großen Team verpassen einige Editoren möglicherweise die Gelegenheit, Vorschläge zu den einzelnen Inhalten zu hinterlassen

Einige Benutzer wünschen sich die Möglichkeit, Status zuzuweisen, um ihren Workflow besser zu verwalten

Preise für StoryChief:

Einzelpersonen: Ab 40 $ pro Monat

Marketing-Team : Ab 220 $ pro Monat für 4 Benutzer

Publisher Team: Ab 900 $ pro Monat für 10 Benutzer

Agenturen: Ab 440 $ pro Monat für 3 Arbeitsbereiche (4 Benutzer pro Arbeitsbereich)

Bewertungen und Rezensionen zu StoryChief:

G2: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

10. ContentStudio

Via ContentStudio

ContentStudio ist ein All-in-One-Social-Media-Tool, das Agenturen und Marketingteams bei der Planung, Verwaltung und Weiterentwicklung unterstützt. Eine leistungsstarke Content-Kalender-Feature wird durch einen KI-Schreibassistenten und einen Social-Media-Posteingang ergänzt, sodass Teams Zeit sparen und ihre Arbeit optimieren können. Planen und veröffentlichen Sie verschiedene Arten von Inhalten in Ihren sozialen Profilen, erhalten Sie Einblicke, wann Sie Beiträge veröffentlichen sollten, und verwalten Sie Veröffentlichungswarteschlangen, damit Ihr Kalender nicht leer bleibt.

Die besten Features von ContentStudio:

Erstellen Sie Ihre Inhalts-Pläne in einem interaktiven, gemeinsam nutzbaren Inhalt-Kalender

Erstellen Sie Inhalt-Pipelines und Warteschlangen basierend auf benutzerdefinierten Themen

Beschleunigen Sie die Freigabe von Inhalten, um den Prozess für Social-Media-Vermarkter zu beschleunigen

Nutzen Sie Automatisierung, um Ihren Inhalt-Kalender mit relevanten Social-Media-Beiträgen zu füllen

Limit von ContentStudio:

Die Funktion der mobilen App kann eingeschränkter sein als die der Desktop-Version

Einige Benutzer wünschen sich mehr Einblicke durch die Analysefunktionen

Preise für ContentStudio:

Starter: 25 $ pro Monat für 1 Benutzer

Pro: 49 $ pro Monat für 2 Benutzer

Agentur: 99 $ pro Monat für 5 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu ContentStudio:

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 600 Bewertungen)

marketingteams: *Content-Kalender sind für Marketingteams unverzichtbar, um sicherzustellen, dass ihre Inhalte pünktlich und konsistent veröffentlicht werden. Dieses Dokument enthält eine Zeitleiste, Themen, Schlüsselwörter und alle anderen notwendigen Informationen zu einem Projekt.

unternehmen: *Mit Inhaltskalendern können Unternehmen ihre Inhalte planen und sicherstellen, dass alle Teammitglieder auf die Projektziele abgestimmt sind. Dieses Dokument hilft ihnen, den Fortschritt zu verfolgen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten über alle für das Projekt erforderlichen Änderungen oder Aktualisierungen informiert sind.

Beginnen Sie mit dem Planen von Inhalt mit einer Content-Kalender-Software

Mit der richtigen Content-Kalender-Software sparen Sie Zeit, beschleunigen Ihren Workflow und vereinfachen die Zusammenarbeit. Ganz gleich, ob Sie einen Redaktionskalender für Ihr Verlagshaus oder einen Social-Media-Kalender für Ihre Marke benötigen – diese tools erleichtern Ihnen die Veröffentlichung Ihrer Inhalte. 🙌

Wenn Sie nach einem Tool suchen, das Ihnen nicht nur dabei hilft, Ihre Inhalt-Strategie-Ziele zu erreichen, sondern auch das Projektmanagement und die Zusammenarbeit unterstützt, dann probieren Sie ClickUp aus. Kontaktieren Sie unser Team oder melden Sie sich noch heute an, um eine bessere, einheitlichere Art der Zusammenarbeit im Team zu entdecken.