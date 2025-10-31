Die 11 besten Teambook-Alternativen für eine intelligentere Ressourcenplanung

Haben Sie schon einmal versucht, ein Projekt zu planen, ohne eine klare Sichtbarkeit darüber zu haben, wer wann verfügbar ist? Das führt unweigerlich zu Verzögerungen, Burnout und verpassten Chancen. Tatsächlich geben 41 % der Ressourcenmanager an, dass mangelnde Transparenz hinsichtlich der Team-Kapazität eine ihrer größten Herausforderungen ist.

Tools wie Teambook sollen hier Abhilfe schaffen. Viele Teams haben jedoch mit einer umständlichen Benutzeroberfläche, Limitierten Integrationsmöglichkeiten oder Preisen zu kämpfen, die einfach nicht ihren Anforderungen entsprechen.

Ganz gleich, ob Sie an Kunden-Zeitleisten, internen Ressourcen oder funktionsübergreifenden Abhängigkeiten arbeiten, Sie benötigen ein tool, das Ihnen Kontrolle und Klarheit verschafft. Eines, das die Ressourcenplanung intuitiv macht und nicht zu einer weiteren Aufgabe wird, die Sie verwalten müssen.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten Teambook-Alternativen vor – tools für moderne Teams, die Echtzeit-Sichtbarkeit, flexible Terminplanung und eine Projekt-Plan benötigen, die tatsächlich zu ihrer Arbeit passt.

Die besten Teambook-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten Teambook-Alternativen, der Ihnen dabei hilft, anhand einiger wichtiger Features (wie Echtzeit-Zusammenarbeit und Projekt-Ansichten), Preisen und Benutzer-Bewertungen die für Sie passende Lösung zu finden.

tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* Bewertungen ClickUp All-in-One-Arbeit-Management mit flexibler Terminplanung, Ressourcenplanung, Umgebungs-KI und Automatisierung Workload- und Zeitleistenansichten, benutzerdefinierte Felder, integrierte Zeiterfassung, Terminplanungsvorlagen, über 1.000 Integrationen Free-Plans; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Float Live-Sichtbarkeit hinsichtlich Ressourcennutzung, Kapazität und Margen Zuweisung per Drag-and-Drop, Abgleich von Fähigkeiten, Budget- und Tarifnachverfolgung, integrierte Zeiterfassung, Urlaubsverwaltung Kostenpflichtige Pläne ab 8,50 $/Monat pro Benutzer G2 4,3/5 Capterra 4,5/5 Resource Guru Benutzerfreundliche Terminplanung mit Urlaubs- und Terminkonfliktmanagement Freigegener Kalender, Terminkonfliktprüfung, Urlaubsnachverfolgung, tägliche E-Mails mit Zeitplänen, Auslastungsberichte Kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer G2 4,6/5 Capterra 4,7/5 Calendly Automatisierung der Kundenplanung und Reduzierung des Hin- und Her-Verkehrs Echtzeit-Buchungslinks, automatische Erinnerungen, Round-Robin- und Sammel-Meetings, über 100 Integrationen, Zahlung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer G2 4,7/5 Capterra 4,7/5 Teamwork Verwalten Sie die Arbeit Ihrer Kunden mit integrierten Funktionen für die Abrechnung und Nachverfolgung. Workload Planner, abrechenbare Stunden, zentralisierte Kundenkommunikation, Aufgabe-Automatisierung, benutzerdefinierte Dashboards Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 13,99 $/Monat pro Benutzer G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Wrike Skalierung funktionsübergreifender Projekt-Teams Benutzerdefinierte Workflows, Anfrageformulare für andere Ressourcen, Ressourcenplanung, Echtzeit-Analysen, mehrere Ansichten, über 400 Integrationen Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat pro Benutzer G2 4,2/5 Capterra 4,3/5 Trello Einfache visuelle Nachverfolgung von Aufgaben Kanban-Boards, Checklisten und Fälligkeitstermine, Butler-Automatisierung, Power-Ups, Kalender- und Zeitleistenansichten Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Deputy Schichtplanung und Personalmanagement Bedarfsorientierte Zeitpläne, mobile Schichttauschfunktion, Compliance-Benachrichtigungen, GPS-Zeiterfassung, Integration von Lohnabrechnung/POS Kostenpflichtige Pläne ab 4,50 $/Monat pro Benutzer G2 4,6/5 Capterra 4,6/5 Clockify Einfache Zeiterfassung über Projekte und Teams hinweg Manuelle und automatische Timer, Kunden-/Aufgabe-Tagging, Dashboards, Markenberichte, über 80 Integrationen Kostenpflichtige Pläne ab 5,49 $/Monat pro Benutzer G2 4,5/5 Capterra 4,8/5 Keka HR-zentriertes Ressourcen- und Zeitmanagement Biometrische und mobile Check-ins, Synchronisierung von Urlaub und Gehaltsabrechnung, Projekt-Stundenzettel, OKRs und Bewertungen, einheitliche HR-Workflows Kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat pro Benutzer G2 4,5/5 Capterra 4,4/5 Hub Planner Erweiterte Ressourcenplanung und Sichtbarkeit Heatmaps und Verfügbarkeit, integrierte Timesheets, Echtzeit-Prognosen, Kompetenzabgleich, Budget-Nachverfolgung Kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat pro Benutzer G2 4,2/5 Capterra 4,2/5

Warum sollten Sie sich für Teambook-Alternativen entscheiden?

Teambook wird für seine übersichtliche Benutzeroberfläche, die einfache Einarbeitung und die visuelle Terminplanung gelobt. Aber selbst langjährige Benutzer äußern immer wieder eine Kritik: Es ist zu eng fokussiert.

Tools, die kein durchgängiges Ressourcenmanagement bieten, erweisen sich oft als unzureichend für Projektmanager und Betriebsleiter, die ständig zwischen mehreren Projekten wechseln. Dies trägt zu einer Zersplitterung der Arbeit bei und kostet Zeit und Energie.

Dies wurde in einer Capterra-Bewertung als Notiz festgehalten:

Der Anwendungsbereich von Teambook ist noch recht begrenzt. Wir hätten uns gewünscht, dass es zu einer PSA-Lösung abgeschlossen wird.

Wenn Sie also nach einer Alternative zu Teambook suchen, stehen Sie wahrscheinlich vor einer oder mehreren der folgenden Herausforderungen:

Begrenzter Umfang über die grundlegende Ressourcenplanung und visuelle Planung hinaus

Fehlende integrierte Funktionen wie Berichterstellung, Zeiterfassung oder erweiterter Projektmanagement-Workflow

Mobile Erfahrung, die es schwierig macht, unterwegs eine klare Übersicht zu bekommen

Updates und Synchronisierungsprobleme verursachen Reibungsverluste mit internen Systemen oder tools von Drittanbietern.

Die Preise erscheinen für kleine Teams, die mehr Flexibilität und weniger Einschränkungen benötigen, recht hoch.

Die 11 besten Teambook-Alternativen

Sind Sie auf der Suche nach einem Tool für die Ressourcenplanung, das über einfache Terminplanung hinausgeht?

Wir haben die 11 besten Teambook-Alternativen zusammengestellt, die mehr Flexibilität und umfassendere Ressourcenmanagement-Funktionen bieten.

ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Arbeit-Management mit KI-Unterstützung, flexibler Terminplanung, Ressourcenplanung und Automatisierung)

Im Gegensatz zu Teambook, das sich ausschließlich auf die Ressourcenplanung konzentriert, ist ClickUp eine All-in-One-Plattform für das Personalmanagement auf KI-Basis, die Ressourcenmanagement, Projektplanung und Zeiterfassung in einem flexiblen, vollständig anpassbaren Arbeitsbereich vereint.

Als konvergierter KI-Workspace ist es wirklich die einzige Arbeit-App, die HR-Teams benötigen. Sehen wir uns an, wie es funktioniert.

Visualisieren Sie die Kapazität des Teams mit ClickUp-Ansichten.

Gleichen Sie Arbeitslasten schnell aus, indem Sie die Team-Kapazität mit ClickUp Workload und Timeline Views visualisieren.

Für Projektmanager mit begrenzten Kapazitäten besteht die größte Herausforderung darin, zu verstehen, wer was wann tut. ClickUp löst dieses Problem mit Ressourcen-Plan-tools wie ClickUp Workload und ClickUp Zeitleiste-Ansicht, die die Team-Kapazität in Echtzeit visualisieren.

Angenommen, Ihr Designteam hat für diese Woche einen vollen Terminkalender. Die Workload-Ansicht von ClickUp verwendet einfache rot-gelb-grüne Indikatoren, mit denen Sie Überlastungen auf einen Blick erkennen können.

Sie können nach Mitarbeitern gruppieren, Zeitleiste direkt anpassen und in die tägliche Ansicht vergrößern. So können Sie die Arbeit leicht neu ausbalancieren, bevor es zu Burnout kommt.

💡 Profi-Tipp: Um Ihre Projekt- und Einzelplanung auf die nächste Stufe zu heben, probieren Sie ClickUp Kalender aus. Es plant Ihren Tag automatisch anhand von Priorität, Meetings und Verfügbarkeit – so müssen Sie nie wieder überlegen, was Sie als Nächstes angehen sollen. Es lässt sich sogar mit Google und Outlook synchronisieren, sodass Sie alles an einem Ort haben.

Weisen Sie Rollen und Verfügbarkeiten mit ClickUp Custom Fields zu

Filtern Sie Teammitglieder nach Fähigkeiten, Rolle oder Verfügbarkeit, um mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder jedes Mal die richtige Person zuzuweisen.

Müssen Sie Projekte basierend auf Teamrollen oder Verfügbarkeit zuweisen? Hier kommen die benutzerdefinierten Felder von ClickUp zum Einsatz. Fügen Sie Felder wie Abteilung, Standort oder Fähigkeiten hinzu und filtern Sie Ressourcen entsprechend.

📌 Beispiel: Angenommen, Sie nehmen nächste Woche einen neuen Unternehmen auf. Sie benötigen jemanden aus dem Solutions-Team, der bereits mit ähnlichen Konten gearbeitet hat, nicht überlastet ist und von Mittwoch bis Freitag verfügbar ist. Durch Filtern von benutzerdefinierten Feldern wie Abteilung, Kundentyp und Verfügbarkeit können Sie sofort den richtigen Teamkollegen finden.

Zeiten erfassen und Budgets einhalten mit der Zeiterfassung von ClickUp

Verfolgen Sie die Zeit bis auf Ebene der Aufgabe und kennzeichnen Sie Budgetüberschreitungen, bevor sie zu einem Problem werden – mit ClickUp Time Tracking.

Für Teams, die nach Stunden abrechnen oder Prüfpfade benötigen, sind die Projekt-Zeiterfassung und Zeitschätzungen von ClickUp genau das Richtige. Schätzen Sie, wie lange eine Aufgabe dauern sollte, verfolgen Sie die tatsächlich aufgewendete Zeit und kennzeichnen Sie Überschreitungen frühzeitig. Und wenn Ihr Team Tools wie Harvest oder Toggl verwendet, lässt sich ClickUp auch mit diesen integrieren.

💡 Profi-Tipp: ClickUp unterstützt auch Beschreibungen und Notizen innerhalb von Einträgen, sodass Ihr Team genau protokollieren kann, woran es gearbeitet hat, bis hin zu den Details der Aufgabe. Sie müssen nicht mehr raten, was „3 Stunden – Administrator” eigentlich bedeutet hat.

Nutzen Sie ClickUp AI, um alle Ihre Arbeit-Prozesse zu optimieren.

ClickUp Brain bringt fortschrittliche KI-Funktionen direkt in Ihren Workflow. Mit ClickUp Brain können Sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren, Inhalte generieren, Informationen zusammenfassen und sofortige Antworten aus Ihrem Arbeitsbereich erhalten – alles an einem Ort.

Das bedeutet, dass Sie weniger Zeit mit dem Wechsel zwischen verschiedenen tools verbringen und sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren können. Die KI-Features helfen Ihnen dabei, die Kommunikation zu optimieren, die Produktivität zu steigern und sicherzustellen, dass Sie immer die benötigten Informationen zur Hand haben. Erwähne Brain einfach im ClickUp-Chat, in ClickUp-Aufgaben, Kommentaren oder an anderer Stelle, und Sie erhalten den vollständigen Kontext Ihres vernetzten Arbeitsökosystems.

Analysieren Sie Kreisdiagramme (und mehr) aus ClickUp-Dashboards mit ClickUp Brain.

Erstellen Sie wiederholbare Prozesse mit ClickUp-Vorlagen

Die wöchentliche Planung von Team-Plänen von Grund auf kann sehr anstrengend sein. ClickUp bietet Vorlagen für die Ressourcenplanung, die sich wiederholende Prozesse beschleunigen.

Wenn Sie beispielsweise wissen möchten, wer verfügbar ist, wer überlastet ist und wo Ihre Qualifikationslücken liegen, bietet Ihnen die Vorlage „Resource Management People“ von ClickUp eine Ansicht Ihrer Belegschaft, sodass Sie:

Verfolgen Sie die Workload Ihrer Mitarbeiter über verschiedene Projekte hinweg.

Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung und vermeiden Sie Burnout.

Visualisieren Sie Zeitpläne und Termine an einem Ort.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Aufgaben und Mitarbeiter mit begrenzter Bandbreite in schnelllebigen Projekten mit der Vorlage „Resource Management People“ von ClickUp.

Wenn Sie jedoch Schwierigkeiten haben, sicherzustellen, dass alle zur richtigen Zeit das Richtige zu erledigen haben, hilft Ihnen die Team-Zeitplan-Vorlage von ClickUp dabei, die Aufgaben Ihres Teams mit der tatsächlichen Verfügbarkeit im Kalender abzustimmen.

🎥 Hier finden Sie ein nützliches Video zur Kapazitätsplanung mit ClickUp:

Reduzieren Sie die administrative Arbeit mit ClickUp-Integrationen

Synchronisieren Sie Kalender, automatisieren Sie Aktualisierungen und halten Sie Ihre bevorzugten tools in einem Arbeitsbereich mit ClickUp Integrations in Verbindung.

Teams, die Kalender oder Personalbestände bereits in externen Tools verwalten, können sich auf ClickUp-Integrationen verlassen. Sie können Aufgaben mit Google Kalender synchronisieren, eine Verbindung zu HR-Software wie Hubstaff, Time Doctor oder Zoho People über Zoho Flow herstellen und mehr als 1.000 andere tools integrieren, um manuelle Aktualisierungen plattformübergreifend zu reduzieren.

Die besten Features von ClickUp

Visualisieren Sie die Team-Kapazität mit Workload- und Zeitleisten-Ansichten, um Arbeitslasten auszugleichen und Termine einzuhalten.

Weisen Sie Rollen zu und führen Sie Nachverfolgung der Verfügbarkeit mithilfe benutzerdefinierter Felder wie Abteilung, Fähigkeiten und Standort.

Verfolgen Sie abrechnungsfähige Stunden mit integrierter Zeiterfassung und Zeitschätzungen für eine genaue Berichterstellung.

Verwenden Sie Teamplanungsvorlagen wie die Vorlage „Ressourcenmanagement – Mitarbeiter” und die Vorlage „Teamplan”, um Projektpläne zu optimieren.

Führen Sie die Synchronisierung von Aufgaben mit Google Kalender durch, knüpfen Sie über Zoho Flow eine Verbindung zu HR-Software wie Hubstaff, Time Doctor oder Zoho People und integrieren Sie über 1.000 tools.

Limit von ClickUp

Das umfangreiche Feature erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit für neue Benutzer.

Die mobile App ist nicht vollständig mit der Version des Desktop kompatibel.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

ClickUp bietet einen breiten Bereich an tools, von Aufgabenmanagement und Zeiterfassung bis hin zur Zielsetzung, und ist damit eine anpassungsfähige Ressource für unterschiedliche Workflows und Team-Größen. Die Timesheets und anpassbaren Dashboards sind besonders hilfreich, um den Fortschritt der Aufgaben auf einen Blick zu sehen und sich eine Übersicht über die täglichen Fortschritte jedes Teammitglieds zu verschaffen.

ClickUp bietet einen breiten Bereich an tools, von Aufgabenmanagement und Zeiterfassung bis hin zur Zielsetzung, und ist damit eine anpassungsfähige Ressource für unterschiedliche Workflows und Team-Größen. Die Timesheets und anpassbaren Dashboards sind besonders hilfreich, um den Fortschritt der Aufgaben auf einen Blick zu sehen und eine Übersicht über den täglichen Fortschritt jedes Teammitglieds zu erhalten.

💡 Bonus: Bringen Sie Ihre Ressourcenplanung mit intelligenter KI in einer Desktop-App auf die nächste Stufe: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und alle Ihre verbundenen Apps sowie das Internet sofort nach Vorlagen für die Ressourcenplanung, Zeitplänen und Zuweisungsdokumenten.

Talk to Text , um Fragen zu stellen, Ressourcenzuweisungen zu aktualisieren oder Ihren Plan per Spracheingabe zu verwalten – freihändig und von überall aus. Verwenden Sie, um Fragen zu stellen, Ressourcenzuweisungen zu aktualisieren oder Ihren Plan per Spracheingabe zu verwalten – freihändig und von überall aus.

Ersetzen Sie Dutzende von unverbundenen KI-Tools und nutzen Sie hochwertige externe Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini mit einer einzigen, Unternehmen-gerechten Lösung, die Kontext und Intelligenz in Ihr Ressourcenmanagement bringt. Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Dokumente, weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr.

2. Float (Am besten geeignet für Live-Sichtbarkeit hinsichtlich Ressourcennutzung, Kapazität und Margen)

via Float

Die wahre Stärke von Float, die es von anderen Projekt-tools unterscheidet, liegt darin, dass es noch einen Schritt weiter geht und Ihnen Live-Einblicke liefert, mit denen Sie profitabel bleiben und gleichzeitig Ihre Kapazität verwalten können.

Es wurde für professionelle Serviceteams entwickelt und bietet Projektmanagern Klarheit über die Ressourcenzuweisung, die Kostenauswirkungen und die Teamauslastung, ohne dass sie zwischen Finanz-Tabellenkalkulationen und Projektmanagement-Tools wechseln müssen.

Die besten Features von Float

Erstellen Sie eine Ansicht von Live-Ressourcenplänen mit Drag-and-Drop-Zuweisung.

Ordnen Sie Mitarbeiter anhand ihrer Fähigkeiten, Rollen und Verfügbarkeit der Arbeit zu.

Prognostizieren Sie die Auswirkungen von Projekten auf Margen mit Budget- und Nachverfolgung.

Vergleichen Sie geplante und tatsächliche Stunden mit der integrierten Zeiterfassung.

Verfolgen Sie Urlaubstage, Feiertage und die Kapazitätsgrenzen, um Überbuchungen zu vermeiden.

Float-Limit-Beschränkungen

Weniger native Integrationen im Vergleich zu umfassenderen Projektmanagement-tools

Die benutzerdefinierten Anpassungen für Benutzeroberfläche und Berichterstellung sind limitierter.

Es kann einige Zeit dauern, bis neue Benutzer den vollständigen Bereich an Features vollständig nutzen können.

Float-Preise

Starter : 8,50 $/Monat pro Benutzer

Pro : 14 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 1.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.600 Bewertungen)

Was Benutzer über Float sagen

In dieser Capterra-Bewertung wurde Notiz genommen:

Float bietet uns eine großartige Plattform, mit der wir die Aufgaben unseres Teams auf der Grundlage unserer Ressourcenverfügbarkeit planen und terminieren können. Damit können wir uns gegenseitig Aufgaben zuweisen und Zeitleiste festlegen, um den Zeitplan einzuhalten.

Float bietet uns eine großartige Plattform, mit der wir die Aufgaben unseres Teams auf der Grundlage unserer Ressourcenverfügbarkeit planen und terminieren können. Damit können wir uns gegenseitig Aufgaben zuweisen und Zeitleiste festlegen, um den Zeitplan einzuhalten.

📮 ClickUp Insight: Die meisten Wissensarbeiter sind nach wie vor von E-Mails und chatten abhängig, um in Verbindung zu bleiben – aber fast 60 % des Arbeitstages vergehen damit, zwischen den tools hin und her zu springen und nach Details zu suchen. ClickUp vereint all Ihre Arbeit, Nachrichten und Updates an einem Ort, sodass Sie weniger Zeit mit Umschalten verbringen und mehr Zeit für das Wesentliche haben. Mit ClickUp Chat wird die Teamkommunikation dank Echtzeit-Messaging, Dateifreigabe und Zusammenarbeit direkt in Ihrem Arbeitsbereich zum Kinderspiel.

3. Resource Guru (Am besten geeignet für benutzerfreundliche Terminplanung mit Urlaubs- und Terminkonfliktmanagement)

via Resource Guru

Wenn die Projekt-Zeitleiste knapp wird, kann schon ein einziges überlastetes Team-Mitglied alles durcheinanderbringen. Die meisten Teams haben keine klare, zentrale Ansicht darüber, wer wann verfügbar ist, sodass kurzfristige Umplanungen und verpasste Fristen nur allzu häufig vorkommen.

Hier kommt Resource Guru ins Spiel. Es vereinfacht die Terminplanung mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche, Echtzeit-Nachverfolgung und integrierter Urlaubs- und Konfliktverwaltung.

Die besten Features von Resource Guru

Planen Sie Personen, Räume und Ausrüstung in einem freigegebenen Kalender per Drag & Drop.

Nutzen Sie das Konfliktmanagement, um Überbelegungen automatisch zu erkennen und zu verhindern.

Verfolgen Sie Urlaub, Krankheitstage und Feiertage mit integrierter Urlaubsplanung.

Versenden Sie täglich E-Mails mit dem Zeitplan, damit alle auf dem Laufenden bleiben und ihre Aufgaben erfüllen können.

Analysieren Sie die Auslastung, abrechenbare vs. nicht abrechenbare Stunden und Trends bei der Freizeitgestaltung.

Limitations von Resource Guru

Limitierte Features für Aufgabe und Zusammenarbeit

Weniger Integrationen von Drittanbietern im Vergleich zu anderen tools

Keine integrierten Kommunikations- oder Freigabeoptionen

Preise für Resource Guru

Grasshopper-Plan : 5 $/Monat pro Benutzer

Blackbelt Plan : 8 $/Monat pro Benutzer

Master Plan: 12 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Resource Guru

G2 : 4,6/5 (über 390 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 530 Bewertungen)

Was Benutzer über Resource Guru sagen

Diese G2-Bewertung wurde freigegeben:

*Resource Guru unterstützt unser Team bei der Zusammenarbeit im Bereich der Ressourcenzuweisung und erleichtert es uns, die beste Methode zur Verteilung der Arbeitslast zu finden. Es bietet Flexibilität bei der Personalplanung und sorgt für mehr Sichtbarkeit hinsichtlich unserer aktuellen Kapazität, wodurch wir effektiver planen können.

*Resource Guru unterstützt unser Team bei der Zusammenarbeit im Bereich der Ressourcenzuweisung und erleichtert es uns, die beste Methode zur Verteilung der Arbeitslast zu finden. Es bietet Flexibilität bei der Personalplanung und sorgt für mehr Sichtbarkeit hinsichtlich unserer aktuellen Kapazität, wodurch wir effektiver planen können.

👀 Wissenswertes: Piratenschiffe hatten ein demokratisches Ressourcensystem. Beute und Aufgaben wurden nach einem strengen Code aufgeteilt, wobei sogar der Koch und der Schiffsarzt im Voraus festgelegte Anteile erhielten.

4. Calendly (am besten geeignet für die Automatisierung der Kundenplanung und die Reduzierung von Hin- und Her-Kommunikation)

via Calendy

Die Buchung eines Meetings kann schnell zu einem E-Mail-Spiel werden. Ganz zu schweigen von den Herausforderungen, die sich aus der Zusammenarbeit zwischen Teams, Zeitzonen oder mit vielbeschäftigten Kunden ergeben. Das Problem ist, dass je länger es dauert, ein Meeting zu planen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es scheitert.

Calendly löst dieses Problem, indem es Ihnen ermöglicht, einen personalisierten Terminplanungslink zu freigeben, der Ihre Verfügbarkeit in Echtzeit widerspiegelt. Ganz gleich, ob Sie Erstgespräche, Vorstellungsgespräche oder interne Besprechungen verwalten, Calendly automatisiert Bestätigungen, Erinnerungen und die Kalendersynchronisierung.

Die besten Features von Calendly

Freigeben Sie personalisierte Terminplanungslinks, die sich basierend auf Ihrer Verfügbarkeit in Echtzeit aktualisieren.

Automatisieren Sie Erinnerungen, Nachfassaktionen und Bestätigungen, um Nichterscheinen zu reduzieren.

Bieten Sie Round-Robin-, Gruppen- oder Einzel-Meetings mit erweiterter Weiterleitung an.

Integrieren Sie tools wie Google Kalender, Zoom, Salesforce, HubSpot und Marketo.

Zahlungen über Stripe oder PayPal einziehen, bevor Termine bestätigt werden.

Betten Sie Buchungsseiten in Websites oder E-Mail-Signaturen ein, um sofortigen Zugriff zu ermöglichen.

Limit von Calendly

Erweiterte Routing- und CRM-Integrationen sind nur in höheren Plänen verfügbar.

Begrenzte benutzerdefinierte Optionen für das Layout der Buchungsseite und das Branding auf niedrigeren Ebenen

Nicht ideal für komplexe Anwendungsfälle der Ressourcen- oder Projekt-Planung.

Preise für Calendly

Kostenlos : Immer kostenlos

Standard : 12 $/Monat pro Benutzer

Teams : 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Ab 15.000 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Calendly

G2 : 4,7/5 (über 2.390 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über Calendly sagen

Diese Capterra-Bewertung war ein Feature:

Calendly war meine erste Wahl, als ich zum ersten Mal einen Terminplaner brauchte; es ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich eine Terminplanungsplattform empfehlen soll. Die Tatsache, dass es sich in andere Software integrieren lässt, macht es zu allem, was Sie brauchen.

Calendly war meine erste Wahl, als ich zum ersten Mal einen Terminplaner brauchte; es ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich eine Terminplanungsplattform empfehlen soll. Die Tatsache, dass es sich in andere Software integrieren lässt, macht es zu allem, was Sie brauchen.

5. Teamwork (am besten geeignet für die Verwaltung der Arbeit mit Client mit integrierter Abrechnungs- und Nachverfolgung der Auslastung)

via Teamwork

Die Verwaltung von Client-Projekten bedeutet oft, zwischen mehreren tools zu wechseln: einem für Aufgaben, einem anderen für die Zeiterfassung und einem ganz anderen für die Kundenabrechnung. Diese Fragmentierung beeinträchtigt die Produktivität und lässt Raum für Fehler, wenn es um die Rentabilität geht.

Teamwork vereint all das unter einem Dach. Diese kostenlose Projektmanagement-Software wurde speziell für Agenturen, Beratungsunternehmen und Serviceteams entwickelt und vereint Projektmanagement, Ressourcenplanung und finanzielle Sichtbarkeit auf einer einzigen Plattform.

Die besten Features für Teamarbeit

Verfolgen Sie abrechnungsfähige Stunden, Rentabilität und Ressourcennutzung auf einer einzigen Plattform.

Verwenden Sie den Workload Planner, um Kapazität zu prognostizieren und Arbeit fair zuzuweisen.

Verwalten Sie alle Client-Kommunikationen, Dateien und Genehmigungen an einem zentralen Ort.

Erleichtern Sie die Automatisierung der Erstellung von Aufgaben, Aktualisierungen und Erinnerungen mit TeamworkAI.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards und Berichte für Budgetierung, Leistung und Zeiterfassung.

Wählen Sie aus über 50 Projekt-Vorlagen, um sofort loslegen zu können.

Limitations bei der Teamarbeit

Die Lernkurve kann für neue Benutzer, die mit PM-Plattformen nicht vertraut sind, steil sein.

Die Benutzeroberfläche kann aufgrund der vielen aktivierten Features etwas unübersichtlich oder überwältigend wirken.

Der mobilen App fehlen im Vergleich zur Version einige Funktionen.

Preise für Teamwork

Free

Lieferung: 13,99 $/Monat pro Benutzer

Grow: 25,99 $/Monat pro Benutzer

Skalierbarkeit: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zur Teamarbeit

G2 : 4,4/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Was Benutzer über Teamwork sagen

In dieser G2-Bewertung heißt es:

Teamwork ermöglicht es uns, die Workload unter Kollegen zu freigeben und dabei den bisherigen Fortschritt mit vollständiger Sichtbarkeit zu überblicken. Aufgaben werden ganz einfach zugewiesen, nachverfolgt und archiviert, sodass unser gesamtes Team stets den Überblick über das Gesamtbild behält.

Teamwork ermöglicht es uns, die Workload unter Kollegen zu freigeben und dabei den bisherigen Fortschritt mit vollständiger Sichtbarkeit zu überblicken. Aufgaben werden ganz einfach zugewiesen, nachverfolgt und archiviert, sodass unser gesamtes Team stets den Überblick über das Gesamtbild behält.

👀 Wissenswertes: Vor der Erfindung der mechanischen Uhren wurden Kerzen in bestimmten Abständen markiert, um Zeiteinheiten darzustellen. Während die Kerze herunterbrannte, zeigte das schmelzende Wachs den Zeitablauf an und signalisierte, wann gebetet, geruht oder die Arbeit wieder aufgenommen werden sollte.

6. Wrike (am besten geeignet für die Skalierung funktionsübergreifender Projekt-Teams)

via Wrike

Ein Team verwendet Tabellenkalkulationen, ein anderes schwört auf E-Mails und ein drittes verliert sich in Haftnotizen. Wenn Ihr Unternehmen wächst, wächst auch das Chaos.

Mit Wrike müssen Sie sich jedoch keine Sorgen machen. Diese Software für die Ressourcenplanung bringt alle Beteiligten in einem freigegebenen Arbeitsbereich zusammen und bietet anpassbare Workflows, integrierte Zeiterfassung und leistungsstarke Ressourcenplanung. Für verteilte Teams hilft das Ordnersystem von Wrike dabei, die Arbeit nach Abteilung, Client oder Programm zu organisieren.

Die besten Features von Wrike

Erstellen Sie anpassbare Workflows mit Abhängigkeiten von Aufgaben und Automatisierung

Verwenden Sie dynamische Formular-Formulare, um Arbeit entgegenzunehmen und an die richtigen Teams weiterzuleiten.

Visualisieren Sie die Workload und Verfügbarkeit über Abteilungen hinweg mit tools zur Ressourcenplanung.

Verfolgen Sie den Projektstatus, das Budget und die Leistung mit Echtzeit-Analyse-Dashboards.

Wechseln Sie zwischen Listen-, Board-, Gantt-, Kalender- und Tabelle.

Integration mit über 400 Apps, darunter Salesforce, Google Drive und Adobe Creative Cloud.

Limitations von Wrike

Das Setup und die Einarbeitung können zeitaufwändig sein.

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als unübersichtlich oder weniger intuitiv.

Erweiterte Features sind hinter höheren Preisstufen gesperrt.

Preise für Wrike

Free

Team : 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2 : 4,2/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.800 Bewertungen)

Was Benutzer über Wrike sagen

Diese Capterra-Bewertung hob hervor:

Als jemand, der mehrere Projekte mit unterschiedlichen Zielgruppen, Zeitplänen und Anforderungen verwaltet, war es für mich enorm hilfreich, dass ich dieselbe Software verwenden und deren Einsatz an das Qualifikationsniveau der Gruppe, mit der ich arbeite, anpassen konnte, um alles gut zu organisieren.

Als jemand, der mehrere Projekte mit unterschiedlichen Zielgruppen, Zeitplänen und Anforderungen verwaltet, war es für mich enorm hilfreich, dass ich dieselbe Software verwenden und deren Nutzung an das Qualifikationsniveau der Gruppe anpassen konnte, mit der ich zusammenarbeite, um alles gut zu organisieren.

👀 Wissenswertes: Im Projektmanagement bilden „Umfang“, „Zeit“ und „Budget“ ein Dreieck. Aber wie das Sprichwort sagt: „Gut, schnell, günstig – wählen Sie zwei davon.“ Das nennt man das Projektmanagement-Dreieck.

7. Trello (am besten geeignet für einfache visuelle Nachverfolgung von Aufgaben)

via Trello

Manchmal ist es nicht die Arbeitslast, die Sie ausbremst, sondern die Art und Weise, wie alles verstreut ist. Ein Team verwendet Haftnotizen, ein anderes versinkt in E-Mail-Verläufen, und Sie müssen alles zusammenfügen, um den Überblick zu behalten.

Trello hilft Ihnen dabei, all das zu vereinfachen. Mit seinen übersichtlichen Boards und Drag-and-Drop-Karten können Sie Aufgaben so organisieren, wie es für Sie und Ihr Team sinnvoll ist. Ganz gleich, ob Sie ein Projekt planen oder einfach nur den Überblick über die Woche behalten möchten, Trello bringt Ruhe und Klarheit in den Alltag.

Die besten Features von Trello

Verwenden Sie Drag-and-Drop-Kanban-Boards, um den Status und die Eigentümerschaft von Aufgaben zu verwalten.

Fügen Sie Checklisten, Fälligkeitstermine, Anhänge und Kommentare zu einzelnen Karten hinzu.

Erstellen Sie freigegebene Team-Boards für funktionsübergreifende Sichtbarkeit und Zusammenarbeit.

Automatisieren Sie Routine-Workflows mit Butler (dem integrierten Automatisierungstool von Trello).

Integrieren Sie Slack, Google Drive, Jira und mehr über Power-Ups.

Passen Sie die Ansichten mit den Optionen „Kalender“, „Zeitleiste“ und „Tabelle“ in den kostenpflichtigen Plänen an.

Limit von Trello

Es fehlen integrierte Zeiterfassung- oder erweiterte Ressourcenmanagement-tools.

Kann für komplexe oder Multi-Team-Projekte zu leichtgewichtig sein.

Wichtige Features wie Dashboards und Zeitleisten sind auf kostenpflichtige Tarife limitiert.

Preise für Trello

Free

Standard : 5 $/Monat pro Benutzer

Premium : 10 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 17,50 $+/Monat pro Benutzer (Schätzung für 50 Benutzer)

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was Benutzer über Trello sagen

Diese Capterra-Bewertung ergab Folgendes:

Trello funktioniert perfekt und flexibel für eine Vielzahl unserer Projekte. Es ermöglicht die einfache Organisation von Aufgaben und Projekten in Boards, Listen und Karten. Außerdem erleichtert es dem Team die Zusammenarbeit an Projekten.

Trello funktioniert perfekt und flexibel für eine Vielzahl unserer Projekte. Es ermöglicht die einfache Organisation von Aufgaben und Projekten in Boards, Listen und Karten. Außerdem erleichtert es dem Team die Zusammenarbeit an Projekten.

8. Deputy (Am besten geeignet für Schichtplanung und Personalmanagement)

via Deputy

Mit einer Burnout-Rate von 66 %, die einen historischen Höchststand erreicht hat, sind chaotische Zeitpläne und kurzfristige Schichtwechsel nicht gerade hilfreich. Insbesondere für Teams an vorderster Front führen unklare Arbeitszeiten und ständige Umplanungen zu Frustration, Fehlzeiten und einer höheren Fluktuation.

Deputy bringt Struktur zurück in die shift-based Arbeit. Es hilft Betriebsteams dabei, Zeitpläne zu verwalten, Zeiten zu erfassen und die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen. Ganz gleich, ob Sie ein Restaurant, ein Callcenter oder eine Gesundheitsklinik betreiben – es sorgt dafür, dass Ihr Team aufeinander abgestimmt und motiviert bleibt.

Die besten Features von Deputy

Erstellen Sie Mitarbeiterpläne auf der Grundlage von Verfügbarkeit, Bedarf und Kosten.

Ermöglichen Sie den Austausch von Schichten und Urlaubsanträgen in Echtzeit über eine mobile App.

Verwenden Sie intelligente Benachrichtigungen, um Überstunden, Konflikte und Compliance-Verstöße zu vermeiden.

Zeiterfassung und Anwesenheitskontrolle mit Geolokalisierung und Gesichtserkennung

Integrieren Sie das System in Lohnabrechnungs- und POS-Systeme wie ADP, Gusto und Square.

Limit-Einschränkungen von Deputy

Nicht für Projektmanagement oder langfristige Planung geeignet

Die Berichterstellung ist solide, aber nicht so anpassbar wie bei einigen Mitbewerbern.

Bei großen Teams mit komplexen Anforderungen können die Kosten schnell steigen.

Preise für Deputy

Terminplanung : 4,50 $/Monat pro Benutzer

Zeiterfassung : 4,50 $/Monat pro Benutzer

Premium : 6 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Deputy

G2 : 4,6/5 (über 490 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Was Benutzer über Deputy sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Ich nutze die Deputy-App für meine Arbeit und sie hat mir die Nachverfolgung meiner Schichten erheblich erleichtert. Ich finde es toll, wie einfach das Ein- und Ausstempeln ist, und dass ich genau sehen kann, wie lange ich gearbeitet habe, hilft mir, organisiert zu bleiben. Die App speichert außerdem alle meine Zeitpläne an einem Ort, sodass ich mir nie Sorgen machen muss, eine Schicht zu verpassen. *

Ich nutze die Deputy-App für meine Arbeit und sie hat mir die Nachverfolgung meiner Schichten erheblich erleichtert. Ich finde es toll, wie einfach das Ein- und Ausstempeln ist, und dass ich genau sehen kann, wie lange ich gearbeitet habe, hilft mir, organisiert zu bleiben. Die App speichert außerdem alle meine Zeitpläne an einem Ort, sodass ich mir nie Sorgen machen muss, eine Schicht zu verpassen. *

9. Clockify (Am besten geeignet für die einfache Zeiterfassung über Projekte und Teams hinweg)

via Clockify

Wenn Sie jemals am Ende der Woche standen und sich gefragt haben: „Wo ist die ganze Zeit geblieben?“, dann sind Sie nicht allein. Insbesondere wenn sie mehrere Clients oder Aufgaben unter einen Hut bringen müssen, haben viele Projektmanager und Teams Schwierigkeiten zu verstehen, wofür sie ihre Zeit aufwenden.

Hier kommt Clockify ins Spiel. Es handelt sich um eine übersichtliche, unkomplizierte Zeiterfassung, die Ihnen Sichtbarkeit in die Arbeitsweise Ihres Teams gibt. Mit seinen übersichtlichen visuellen Berichten und dem intuitiven Dashboard können Sie Arbeitslasten ausgleichen und eine effiziente Nutzung Ihrer personellen Ressourcen sicherstellen.

Die besten Features von Clockify

Erfassen Sie Zeiten manuell oder mit automatischen Timern für eine unbegrenzte Anzahl von Projekten und Benutzern.

Kategorisieren Sie Zeit-Einträge nach Kunden, Aufgaben oder Tag für detaillierte Berichterstellung.

Verwenden Sie integrierte Dashboards, um die Zeitnutzung, abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden sowie die Aktivitäten des Teams zu analysieren.

Erstellen Sie gemeinsam nutzbare, mit Ihrem Branding versehene Zeitberichte für Kunden oder interne Stakeholder.

Integrieren Sie mehr als 80 tools wie Asana, Trello, Google Kalender und Slack für kontextbezogene Nachverfolgung.

Limit von Clockify

Keine integrierte Ressourcenplanung oder erweiterte Ressourcenverwaltung

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für Berichterstellung sind im Free-Plan limitiert.

Die Benutzeroberfläche kann für Teams, die komplexe Hierarchien von Projekten verwalten, zu einfach erscheinen.

Preise für Clockify

Standard : 6,99 $/Monat pro Benutzer

Pro : 9,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen : 14,99 $/Monat pro Benutzer

Cake.com-Paket: 15,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Clockify

G2 : 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 9.200 Bewertungen)

Was Benutzer über Clockify sagen

Diese Capterra-Bewertung wurde freigegeben:

Clockify macht es mir so einfach, meine Zeitnutzung nachzuvollziehen, und bietet mir fundierte Einblicke, die mir helfen, meine Zeit effektiver zu verwalten.

Clockify macht es mir so einfach, meine Zeitnutzung nachzuvollziehen, und bietet mir fundierte Einblicke, die mir helfen, meine Zeit effektiver zu verwalten.

10. Keka (Am besten geeignet für HR-zentriertes Ressourcen- und Zeitmanagement)

via Keka

Den Überblick darüber zu behalten, wer anwesend ist, wer abwesend ist, wer überlastet ist und wer noch keine Timesheet eingereicht hat, ist für Personal- und Betriebsleiter eine tägliche Herausforderung. Aber man kann nicht erwarten, dass alles reibungslos läuft, wenn die Anwesenheitsdaten in einem tool und die Gehaltsabrechnung in einem anderen gespeichert sind.

Keka löst dieses Problem, indem es Ihren gesamten Personalmanagementprozess in einem zentralen System zusammenfasst. Es bietet Features wie automatisierte Anwesenheitsnachverfolgung, Schichtplanung und Personalanalyse. Letztendlich soll es den Verwaltungsaufwand reduzieren und Teams dabei helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Menschen.

Die besten Features von Keka

Erleichtern Sie die Zeiterfassung mit biometrischen Daten, GPS und mobilen Check-ins durch Automatisierung.

Führen Sie eine Synchronisierung von Urlaubs-, Schicht- und Anwesenheitsdaten direkt mit der Lohnabrechnung durch.

Verwenden Sie Projekt-Stundenzettel , um den Aufwand zu verfolgen und die Ressourcennutzung zu verwalten.

Legen Sie OKRs, Leistungsbewertungen und 360°-Feedback fest und verwalten Sie diese über ein einziges Dashboard.

Unterstützen Sie Workflows für Einstellung, Onboarding und Mitarbeiterengagement unter einem Dach.

Limit-Einschränkungen von Keka

Begrenzte Flexibilität bei der benutzerdefinierten Anpassung von Gehaltsabrechnungs- oder Schichtrichtlinien für komplexe organisatorische Anforderungen

Eine mobile App kann im Vergleich zur Desktop-Version langsam oder weniger in Bezug auf Funktion wirken.

Die Dashboard-Berichterstellung bietet nur begrenzte benutzerdefinierte Optionen, sofern sie nicht nach Excel exportiert wird.

Preise für Keka

Grundlage : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Stärke : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wachstum: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Keka-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 1.520 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 85 Bewertungen)

Was Benutzer über Keka sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Keka bietet eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche, die HR-Aufgaben wie Nachverfolgung der Anwesenheit, Gehaltsabrechnung und Leistungsmanagement vereinfacht.

Keka bietet eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche, die HR-Aufgaben wie Nachverfolgung der Anwesenheit, Gehaltsabrechnung und Leistungsmanagement vereinfacht.

👀 Wissenswertes: Walt Disney hatte für seine Teams ein „People Mover“-System. In den Anfängen von Disneyland entwarf er das Layout so, dass Teams schnell neu zugewiesen werden konnten, ohne die Gäste zu stören.

11. Hub Planner (Am besten geeignet für erweiterte Ressourcenplanung und Sichtbarkeit)

via Hub Planner

Laut McKinsey verbringen Manager jede Woche mehr als einen ganzen Tag mit nicht-managementbezogenen Aufgaben und haben weniger Zeit, sich auf Kernaktivitäten wie die Führung und Entwicklung von Talenten zu konzentrieren.

Hub Planner hilft Ihnen dabei, dieses Gleichgewicht zu verschieben. Mit integrierten Tools für Terminplanung, Zeiterfassung und Kapazitätsmanagement erhalten Sie die Sichtbarkeit, die Sie benötigen, um die richtigen Mitarbeiter für die richtige Arbeit einzusetzen.

Es unterstützt die Verwaltung von Stundenzetteln, die Nachverfolgung von Urlaub und Abwesenheiten, die Projektbudgetierung, Prognosen und anpassbare Genehmigungsworkflows. So lassen sich Arbeitslasten leicht ausgleichen, Überbuchungen vermeiden und letztlich sicherstellen, dass jedes Projekt effizient besetzt ist.

Die besten Features von Hub Planner

Unterstützen Sie die erweiterte Ressourcenplanung mit Heatmaps, Verfügbarkeits-Nachverfolgung und intelligenten Gruppenfiltern.

Verfolgen Sie die tatsächliche gegenüber der geplanten Zeit mit integrierten Stundenzetteln.

Ermöglichen Sie genaue Prognosen für Projekte mithilfe von Echtzeit-Berichterstellung und anpassbaren Dashboards.

Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung mit Kompetenzabgleich und rollenbasierten Filtern.

Verwalten Sie Projektbudgets, interne Kosten und Rentabilität über ein einziges Dashboard.

Limitations von Hub Planner

Steilere Lernkurve für neue Benutzer, die mit komplexen Planungstools nicht vertraut sind

Weniger flexibel für agile Teams oder diejenigen, die eine Aufgabe im Kanban-Stil suchen.

Für kleine Teams mit geringem Planungsbedarf kann dies kostspielig sein.

Preise für Hub Planner

Plug & Play : 7 $/Monat pro Benutzer (Jahrespreis)

Premium : 18 $/Monat pro Benutzer (Jahrespreis)

Geschäftsführer: 54 $/Monat pro Benutzer (Jahrespreis)

Bewertungen und Rezensionen zu Hub Planner

G2 : 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Was Benutzer über Hub Planner sagen

Diese Capterra-Bewertung war ein Feature:

Einfache Planung von Projekten und Nachverfolgung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Die Berichterstellung hilft bei der Ressourcenplanung und den Kosten für Projekte. Die Berichterstellung unterstützt auch die wöchentliche und monatliche Zahlenmeldung an die Finanzabteilung.

Einfache Planung von Projekten und Nachverfolgung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Die Berichterstellung hilft bei der Ressourcenplanung und den Kosten für Projekte. Die Berichterstellung unterstützt auch die wöchentliche und monatliche Zahlenmeldung an die Finanzabteilung.

Hier sind drei weitere Teambook-Alternativen, die mit den bereits vorgestellten tools kompatibel sind und leistungsstarke Features für die Ressourcenplanung bieten:

Parallax : Bietet Echtzeit-Prognosen, Kapazitätsplanung und Abstimmung zwischen Vertrieb und Lieferung.

Silverbucket : Entwickelt für projektorientierte Unternehmen mit visuellen Verfügbarkeits-Diagrammen und Nachverfolgung von Kompetenzen.

Runn : Umfasst Finanzprognosen, Workload-Planung und Integration mit Harvest und Clockify.

ClickUp und Clock Out – so einfach ist das.

Sie kennen die Optionen. Einige tools eignen sich hervorragend für die Terminplanung, andere sind besser für die Zeiterfassung geeignet. Einige versuchen, beides zu erledigen, aber dennoch müssen Sie zwischen verschiedenen Registerkarten, tools und Apps hin- und herspringen. Das ist Arbeitsausbreitung in Aktion, die Unternehmen Millionen an Produktivität und Effizienzverlusten kostet.

ClickUp vereint all diese Funktionen.

Es bietet Ihnen einen übersichtlichen Ort zum Planen, Zuweisen und Anpassen, egal ob Sie ein schnelllebiges Team leiten oder langfristige Projekte nachverfolgen. Und es ist flexibel genug, um sich an die tatsächliche Arbeitsweise Ihres Teams anzupassen, nicht umgekehrt.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr aktuelles tool Sie behindert, ist es vielleicht an der Zeit, etwas auszuprobieren, das für echte Teamarbeit entwickelt wurde.

Sind Sie bereit für eine wesentlich einfachere Ressourcenplanung? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an!