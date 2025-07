Kostenlose Vorlagen für einen LinkedIn-Inhaltskalender zum Planen von Beiträgen

Wieder einmal starren Sie auf eine leere LinkedIn-Warteschlange?

Sie haben die Ideen, die richtigen Worte, um sie zu vermitteln, und sogar die Bilder, um das Paket zu vervollständigen, aber Ihre Beiträge verzögern sich immer wieder. Das Engagement sinkt, und der Algorithmus ist nicht gerade nachsichtig.

Das eigentliche Problem ist, dass Sie in Silos planen. Sie verwenden isolierte Dokumente, Tabellen und Slack-Threads, die nicht für die Zusammenarbeit in Echtzeit konzipiert sind.

Stellen Sie sich nun eine einzige Quelle vor, in der Ihre gesamte LinkedIn-Strategie gespeichert ist – Ideen, Genehmigungen, Grafiken und sogar Termine.

Eine Vorlage für einen Social-Media-Inhaltskalender macht dies möglich, unabhängig davon, ob Sie ein Markenkonto, die persönliche Marke eines Clients auf LinkedIn oder Ihre eigenen Thought-Leadership-Initiativen verwalten. Mit der richtigen Vorlage können Sie verstreute Inhalte in einen konsistenten, wirkungsvollen Publishing-Motor verwandeln.

Dieser Beitrag führt Sie durch die besten kostenlosen Vorlagen für LinkedIn-Inhaltskalender, die Sie sofort verwenden können, einschließlich speziell entwickelter Optionen von ClickUp – der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

Was sind Vorlagen für LinkedIn-Kalender?

Eine Vorlage für einen LinkedIn-Inhaltskalender ist ein vorgefertigtes Gerüst, mit dem Sie Beiträge speziell für LinkedIn planen, organisieren und terminieren können. Anstatt sich jeden Tag neu zu entscheiden, was Sie veröffentlichen möchten, erhalten Sie einen Überblick über Ihre Inhalte – was wann, wie und warum veröffentlicht wird.

Es kann Folgendes umfassen:

Ihre Social-Media-Strategie für die Präsenz auf LinkedIn

Inhaltliche Themen oder Schwerpunkte für jede Woche

Fristen für Entwürfe, Überprüfungen und Genehmigungen

Visuelle Platzhalter oder Asset-Links

Ideen für Beiträge oder Bildunterschriften posten

Nachverfolgung der Performance (Likes, Kommentare, Klickraten usw.)

📝 Kurze Notiz: Einige Vorlagen sind einfach (wie eine Tabelle mit Spalten), während andere dynamisch und kollaborativ sind – denken Sie an Kalender, Aufgaben-Boards oder Dashboards, die in Echtzeit aktualisiert werden.

Was macht eine gute Vorlage für einen LinkedIn-Kalender mit Inhalten aus?

Eine gute Vorlage für einen LinkedIn-Kalender vereinfacht den Weg von der Planung bis zur Veröffentlichung. Sie beseitigt Hindernisse wie mangelhafte Ideen, verpasste Fristen, unklare Eigentümerschaft usw. Außerdem ist sie flexibel genug, um sich an Ihren Content-Workflow anzupassen, und bietet Ihnen gleichzeitig die nötige Sichtbarkeit, um den Überblick zu behalten.

Suchen Sie nach Vorlagen, die Folgendes enthalten:

Anpassbare Ansichten: Wöchentliche, monatliche oder kampagnenspezifische Zeitleisten, die Ihrem Veröffentlichungsplan entsprechen

Status-Nachverfolgung: Um zu sehen, was sich in der Ideenfindung, Überprüfung oder Planung befindet

Features für die Zusammenarbeit: So können Ihre Autoren, Designer und Stakeholder an einem Ort arbeiten

Felder für Metadaten zu Inhalten: Wie Plattform, Zielgruppe, Format, Hashtags oder Kampagnenziele für einen vollständigen Kontext

LinkedIn-spezifische Felder: Wortanzahl, Zeichen-Limits, Tagging und Nachverfolgung von Links

Bonuspunkte gibt es, wenn es sich in Ihr Projektmanagement-Tool integrieren lässt, Sie kreative Briefings und Assets direkt anhängen können und/oder es Automatisierungen für Fälligkeitsdaten und Erinnerungen enthält. Letztendlich sollte eine gute Vorlage für die Planung und das Verfassen von Inhalten Ihnen Zeit sparen, Stress reduzieren und Ihnen dabei helfen, Inhalte zu liefern, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden.

15 Vorlagen für einen LinkedIn-Kalender, die Ihr Marketing-Team inspirieren werden

Die Planung Ihrer LinkedIn-Inhalte und -Beiträge sollte sich nicht wie eine wöchentliche Neuerfindung des Rades anfühlen. Diese bewährten Vorlagen von ClickUp helfen Marketing-Teams wie Ihrem dabei, Beiträge zielgerichtet und ohne Panik zu veröffentlichen.

1. Vorlage für den monatlichen Kalender mit Inhalten von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen, organisieren und verfolgen Sie Ihre LinkedIn-Inhalte mit der Vorlage „Kalender“ von ClickUp

Die Vorlage für den monatlichen Inhaltskalender von ClickUp wurde für Menschen entwickelt, die das große Ganze im Blick haben. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre LinkedIn-Inhalte für einen ganzen Monat zu visualisieren, sodass Sie nicht nur für morgen planen, sondern für die gesamte Kampagne. Vom Brainstorming bis zur Veröffentlichung finden alle Schritte in einem zentralen hub statt.

Bietet eine Drag-and-Drop-Ansicht des Kalenders für eine mühelose Terminplanung

Benutzerdefinierte Status mit Farbcodierung zeigen an, was sich im Entwurf befindet, überprüft wird oder zur Veröffentlichung bereit ist

Enthält gebrauchsfertige benutzerdefinierte Felder für die Beschreibung des Beitragstyps, des Kanals, des Eigentümers und der Priorität

Verknüpfte ClickUp-Aufgaben erleichtern das Anhängen von Bildmaterial, Texten und kreativen Briefings

Die Versionskontrolle sorgt dafür, dass Ihr Team immer über die neueste Version und Designiteration verfügt

📌 Ideal für: Marketing-Teams, die mehrere Kampagnen gleichzeitig betreuen und eine klare monatliche Übersicht darüber benötigen, was wann live geht. Besonders nützlich ist diese Funktion für die Synchronisierung von LinkedIn-Beiträgen mit Produkteinführungen oder saisonalen Inhalten.

2. ClickUp Vorlage für einen wöchentlichen Kalender mit Inhalten

Kostenlose Vorlage erhalten Kombinieren Sie geplante Inhalte für LinkedIn mit spontanen Trendthemen mithilfe der Vorlage „Wöchentlicher Kalender“ von ClickUp

Zögern Sie manchmal, etwas zu posten, weil Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sich an einer aktuellen Unterhaltung beteiligen oder sich an Ihren Plan für Inhalte halten sollen? Die Vorlage „ClickUp Weekly Content Calendar“ unterteilt Ihre LinkedIn-Strategie in umsetzbare Wochenpläne. Sie eignet sich perfekt für die Nachverfolgung täglicher Beiträge, die Überwachung der Interaktionen und schnelle Anpassungen bei sich ändernden Trends.

Detaillierte wöchentliche Aufschlüsselung für eine detaillierte Planung der Inhalte

Space zum Protokollieren von Post-Ideen, Hashtags und kreativen Assets mit verbundenen ClickUp Whiteboards

Status-Nachverfolgung, um zu sehen, was geplant, in Bearbeitung oder veröffentlicht ist

Echtzeit-Zusammenarbeit für eine optimale Synchronisierung aller Beteiligten

Anpassbare Ansichten – wechseln Sie zwischen Listen-, Board- oder Kalender-Formaten, um besser zu planen

📌 Ideal für: Social-Media-Manager und Ersteller von Inhalten, die agil bleiben, auf Trends reagieren und die täglichen Aktivitäten auf LinkedIn genau im Auge behalten müssen

💡 Pro-Tipp: Blockieren Sie jeden Freitagabend/Montagmorgen 30–60 Minuten mit dem AI-Kalender von ClickUp, um Ihre Inhalte mithilfe einer der Vorlagen für redaktionelle Beiträge oder Posts zu planen und mit Tags zu versehen. Das gibt den Ton an, sorgt für Sichtbarkeit in Ihrer Woche und reduziert Panik in letzter Minute.

3. Vorlage für einen ClickUp-Inhaltsplan

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie die Erstellung und Verteilung von Inhalten für LinkedIn an einem Ort mit der Vorlage „Content Plan“ von ClickUp

Sind Sie bereit, Ihre LinkedIn-Strategie von einem Sammelsurium zu einem strategischen Konzept zu machen? Die Vorlage „ClickUp Content Plan“ hilft Ihnen dabei, Inhalte, Kampagnenziele und Botschaften zu planen – noch bevor Sie mit der Planung Ihrer Beiträge beginnen. Sie ist ein Leitfaden für Marketer, die möchten, dass jeder LinkedIn-Beitrag einem größeren Zweck dient.

Abschnitte zur strategischen Planung für Ziele, Zielgruppen und Botschaften

Visuelle Zeitleisten zur Abstimmung von Inhalten mit wichtigen Geschäftsterminen

Tools für die Zusammenarbeit bei Brainstorming und Genehmigungen

Einfach zu aktualisierende Struktur, die sich mit Ihrer Strategie weiterentwickelt

Direkte Links zu Ausführungsvorlagen für reibungslosere Übergaben

📌 Ideal für: Marketing-Leads und Strategen, die eine einheitliche, zielorientierte LinkedIn-Präsenz aufbauen möchten

📚 Lesen Sie auch: Vorlagen für die Medienplanung

4. ClickUp Moderne Vorlage für einen Social-Media-Kalender

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die moderne Vorlage für Social-Media-Kalender von ClickUp, um Beiträge zu organisieren und die Leistung von Inhalten über mehrere Social-Media-Kanäle hinweg zu verfolgen

Wenn Sie neben LinkedIn mehrere Plattformen verwalten, ist die moderne Social-Media-Kalender-Vorlage von ClickUp genau das Richtige für Sie. Diese kostenlose Vorlage für einen Inhaltskalender bietet einen frischen, visuell ansprechenden Ansatz für die Konzeption, Planung und Überwachung von Inhalten. Damit haben Sie alle Ihre Social-Media-Plattformen auf einen Blick – ohne Unübersichtlichkeit, die die Entscheidungsfindung in der Cloud erschwert.

Mehrkanal-Kalender-Ansicht zur Koordination von LinkedIn mit anderen Plattformen

Farbcodierte Tags für Kampagnen, Inhaltstypen oder Kanäle

Beiträge per Drag & Drop verschieben, um sie schnell neu zu planen

Analytics-Nachverfolgung zur Messung der Effektivität direkt aus Ihrem Kalender über ClickUp Dashboards

Mobilfreundliches Design für die Planung unterwegs

📌 Ideal für: Social-Media-Teams und Freiberufler, die eine moderne, visuell übersichtliche Möglichkeit benötigen, Beiträge zu veröffentlichen und deren Performance über mehrere Kanäle hinweg nachzuverfolgen

5. Vorlage für den Zeitplan für Social-Media-Beiträge von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie Beiträge im Voraus, damit Sie nie wieder eine Veröffentlichungsfrist verpassen, indem Sie die Vorlage für den Social-Media-Beitragsplan von ClickUp verwenden

Die Vorlage „ClickUp Social Media Posting Schedule“ ist Ihr taktisches Toolkit für die Organisation von Posting-Zeiten für LinkedIn (und andere soziale Plattformen). Sie wurde für Präzision entwickelt und hilft Ihnen dabei, genau zu planen, wann jeder Beitrag veröffentlicht wird, damit Sie keinen wichtigen Moment verpassen oder Kampagnen überschneiden. Das ist nützlich, wenn Sie Konsistenz in Ihrem Veröffentlichungsplan wahren möchten ... und Spitzenzeiten für Interaktionen nutzen möchten, um Ihre Reichweite zu maximieren.

👀 Wussten Sie schon? Die höchste LinkedIn-Aktivität findet in der Regel zwischen 7 und 16 Uhr an Werktagen statt, mit einer leichten Tendenz zu 10 und 11 Uhr an Dienstagen und Donnerstagen. Diese Zeiten sind zwar am besten, aber die Aktivität bleibt über den gesamten Arbeitstag hinweg relativ konstant – Sie müssen sich also nicht darauf versteifen, genau zur Spitzenzeit zu posten.

Stündliche Zeitplanung für detaillierte Kontrolle über den Zeitpunkt der Veröffentlichung

Automatische Erinnerungen, damit Sie Ihre Posting-Rhythmus einhalten können

Übersicht über bevorstehende, geplante und veröffentlichte Beiträge auf einen Blick

Unterstützt wiederkehrende Post-Slots für Evergreen-Inhalte

Einfaches Duplizieren von Zeitplänen für wiederkehrende Kampagnen

📌 Ideal für: Social-Media-Koordinatoren und Agenturen, die häufig Beiträge auf LinkedIn veröffentlichen, oder alle, die den Zeitpunkt für maximale Interaktion optimieren möchten

📚 Lesen Sie auch: KI-Tools für soziale Medien

6. Vorlage für einen Plan für Inhalte in sozialen Medien von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Planen und organisieren Sie Ihre Social-Media-Inhalte stressfrei mit der Vorlage „Social-Media-Inhaltsplan“ von ClickUp

Die Vorlage für den Social-Media-Inhaltsplan von ClickUp wurde für Marketingfachleute entwickelt, die Strategie und Umsetzung miteinander verbinden möchten. Damit können Sie Kampagnenziele skizzieren, Inhaltsthemen auf einer Karte festhalten und Verantwortlichkeiten zuweisen – alles in einem gemeinsamen Workspace.

Spezielle Abschnitte für Kampagnenziele, Zielgruppen und Botschaften

Zuweisbare Aufgaben für jeden Beitrag, damit nichts durch das Raster fällt

Integrierte Genehmigungs-Workflows für eine optimierte Zusammenarbeit

Felder zur Nachverfolgung der Leistung zur Messung der Ergebnisse nach dem Start

Integration mit ClickUp-Dokumenten für einfachen Zugriff auf Richtlinien und Briefings

📌 Ideal für: Teams und Berater, die LinkedIn-Inhalte an übergeordneten Marketingzielen ausrichten müssen

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeiten und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

7. ClickUp Social Media Erweiterte Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Kombinieren Sie Strategie, Verteilung und Analyse für Ihren Aufwand im Social-Media-Marketing mit der erweiterten Vorlage für soziale Medien von ClickUp

Nutzen Sie eine robuste Vorlage, die für die Verwaltung umfangreicher oder kanalübergreifender Social-Media-Aktivitäten entwickelt wurde – einschließlich Ihrer LinkedIn-Präsenz. Die ClickUp Social Media Advanced Template wurde sowohl für kleine Teams als auch für ernsthafte Influencer entwickelt und kombiniert die Planung, Veröffentlichung und Analyse von Inhalten.

Es ist zweifellos eines der besten Tools zur Optimierung aller Aspekte Ihres Social-Media-Kalenders.

Dashboards mit erweiterten Analysen für Echtzeit-Einblicke in die Performance

Benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen zur Optimierung sich wiederholender Aufgaben

Mehrstufige Berechtigungen für sichere Zusammenarbeit im Team

Detaillierte Nachverfolgung für Post-Formate, Kanäle und Kampagnen-ROI

Flexible Ansichten – wechseln Sie zwischen Gantt-, Kalender- und Board-Layouts

📌 Ideal für: Datengesteuerte Marketingteams und Agenturen, die eine umfassende Sichtbarkeit der Performance von LinkedIn-Inhalten wünschen und robuste Tools für die Skalierung ihrer Social-Media-Aktivitäten benötigen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Einbetten-Ansicht in der Vorlage, um auf Ihren Live-Social-Media-Feed zuzugreifen und Marketing-Inspiration in Echtzeit zu erhalten, ohne ClickUp zu verlassen.

8. Vorlage für ClickUp-Social-Media-Kampagnen

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie eine strukturierte Kampagne für LinkedIn (oder andere soziale Plattformen) mit der Vorlage für Social-Media-Kampagnen von ClickUp

Wenn Ihre LinkedIn-Aktivitäten Teil einer größeren Kampagne sind, sorgt die Vorlage für Social-Media-Kampagnen von ClickUp für Struktur und Einblicke vom Start bis zum Ergebnis. Sie erhalten übersichtliche Aufgabenzuweisungen, intelligente Zusammenarbeit und Nachverfolgung der Leistung.

Fünf Ansichten (Erste Schritte, Zeitplan, Beiträge, DACI-Rollen, Kampagnen) führen Sie durch jede Phase des Projekts

Benutzerdefinierte Status wie „Muss genehmigt werden“, „In Bearbeitung“ und „Abgelehnt“ sorgen für einen übersichtlichen Workflow

Benutzerdefinierte Felder und Dashboards verfolgen Termine, Rollen, Budgets und Leistungsmetriken für Ihre Kampagne

Die integrierte Kampagnenrückschau stellt sicher, dass Sie jedes Projekt mit umsetzbaren Erkenntnissen abschließen

📌 Ideal für: Agenturen, Teams und Marketingmanager, die strukturierte LinkedIn-Kampagnen in Verbindung mit Webinaren, Ereignissen oder Produkteinführungen koordinieren

📚 Lesen Sie auch: Vorlagen für Content-Marketing-Strategien

9. Vorlage für einen redaktionellen Kalender von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Planen und liefern Sie eine Vielzahl von Inhalten – von Blogs über Produkteinführungen bis hin zu LinkedIn-Ankündigungen – mit der ClickUp-Vorlage für einen redaktionellen Kalender

Die ClickUp-Vorlage für den redaktionellen Kalender ist Ihr redaktionelles Command-Center für LinkedIn. Sie wurde entwickelt, um Ihnen bei der Planung, Terminierung und Verwaltung aller Inhalte zu helfen – egal, ob es sich um einen Beitrag zur Thought Leadership, ein Unternehmensupdate oder eine Kampagnenankündigung handelt. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre gesamte Content-Pipeline organisiert und transparent halten.

Das integrierte Formular zur Anforderung von Inhalten erleichtert es den Beteiligten, Ideen einzureichen

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie den Angebotstyp, den Kanal, den CTA und den zugewiesenen Editor auf einen Blick erkennen

Sechs benutzerdefinierte Status verfolgen den Fortschritt von der Recherche bis zur Veröffentlichung und gewährleisten so einen konsistenten Ablauf im Trichter

Einfaches Verschieben per Drag & Drop ermöglicht die Anpassung an wechselnde Prioritäten

Tools für die Zusammenarbeit wie zugewiesene Kommentare und ClickUp Chat optimieren Feedback und Genehmigungen

📌 Ideal für: Content-Teams, Editoren und Agenturen, die mehrere Mitwirkende und einen stetigen Flow von LinkedIn-Beiträgen verwalten und einen klaren, strukturierten redaktionellen Prozess benötigen

👀 Wussten Sie schon? Karussells sind auf LinkedIn der Renner. Eine Metricool-Studie mit über 577.000 Beiträgen ergab, dass Karussell-Beiträge (d. h. Dokumente mit mehreren Bildern) eine Interaktionsrate von 45,85 % erzielen, die höchste aller Beitragstypen auf der Plattform!

10. ClickUp Vorlage für einen redaktionellen Kalender für Content-Marketing

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie eine starke Content-Marketing-Strategie mit der Vorlage „Redaktionskalender für Content-Marketing“ von ClickUp

Die Vorlage „ClickUp Content Marketing Editorial Calendar“ vereint Marketingstrategie und redaktionelle Planung. Sie eignet sich perfekt, um LinkedIn-Kampagnen zu planen, Fristen nachzuverfolgen und Ihr Team auf gemeinsame Ziele auszurichten – alles an einem Ort.

Kombiniert Kampagnenplanung mit redaktioneller Terminplanung

Visuelle Zeitleisten zur Abstimmung von Beiträgen mit Produkteinführungen und Aktionen

Zuweisbare Aufgaben und automatische Erinnerungen für mehr Verantwortlichkeit

Nachverfolgung der Leistung zur Messung der Kampagnenwirkung

Integration mit ClickUp Brain für KI-gestützte Ideenfindung und Erstellung von Inhalten

📌 Ideal für: Marketingmanager und Strategen, die Inhalte von LinkedIn mit umfassenderen Marketinginitiativen verbinden möchten

💡 Profi-Tipp: Ihnen fehlen Ideen für potenzielle LinkedIn-Inhalte? Fragen Sie ClickUp Brain: „Was sind 5 interessante Ansatzpunkte für LinkedIn-Beiträge zur Ankündigung einer neuen Feature von , die auf mit dem Einzelziel ausgerichtet sind?“ Gefällt Ihnen eine der Ideen? Schicken Sie sie an: „Erstellen Sie eine Feature-Ankündigung für unser neuestes Modul „ “, das . “ Brainstorming zu Ideen, Blickwinkeln und Strategien für LinkedIn-Inhalte mit ClickUp Brain

11. Vorlage für einen ClickUp-Aktionskalender

Kostenlose Vorlage erhalten Planen und verfolgen Sie Produkteinführungen, Aktionen und bezahlte Kampagnen auf LinkedIn mit der Vorlage „Promotional Calendar“ von ClickUp

Haben Sie schon einmal eine Werbeaktion auf LinkedIn gestartet, nur um dann festzustellen, dass die Landing Page nicht live war oder das Designteam die Kreativvorlage aus dem letzten Quartal verwendet hat? Wir helfen Ihnen, solche Fehler zu vermeiden!

Die ClickUp-Vorlage für Aktionskalender wurde für Marketingfachleute entwickelt, die häufig LinkedIn-Aktionen, Produkteinführungen oder Sonderkampagnen durchführen. Sie hilft Ihnen dabei, jede Aktion zu visualisieren, Ressourcen zu koordinieren und Ihr Team hinsichtlich Zeitplanung und Botschaften perfekt aufeinander abzustimmen, um einen erfolgreichen Start zu gewährleisten.

Spezielle Bereiche für jede LinkedIn-Aktion oder -Kampagne

Zeitleisten-Ansicht, um Überschneidungen von Werbeaktionen zu vermeiden und die Wirkung zu maximieren

Asset-Management für kreative Dateien, Texte und Links

Automatisierte Benachrichtigungen zu wichtigen Startterminen

Einfach zu duplizieren für wiederkehrende oder saisonale Kampagnen

📌 Ideal für: Marketingteams, Produktmanager und Eventkoordinatoren, die LinkedIn-Aktionen präzise und übersichtlich koordinieren müssen

12. ClickUp-Vorlage für einen Veröffentlichungskalender

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie Workflows für die Freigabe von Inhalten und Veröffentlichungspläne mit der ClickUp-Vorlage für Kalender

Benötigen Sie eine unkomplizierte Lösung für die Planung und Nachverfolgung aller LinkedIn-Beiträge? Die ClickUp-Vorlage für den Veröffentlichungskalender ist ideal für Teams, die auf einfache und visuelle Weise sehen möchten, was wann veröffentlicht wird. Diese Vorlage konzentriert sich ausschließlich auf die Veröffentlichungsfrequenz und sorgt dafür, dass Ihre LinkedIn-Beiträge konsistent und markengerecht veröffentlicht werden.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „Genehmigung“, „Entwurf“, „Design“ und „Abgeschlossen“ usw., um Ihre Pipeline zu strukturieren

Teilen Sie Ihren Veröffentlichungsplan nach Format, Markenkonformität oder Zeitpunkt mit mehreren ClickUp-Ansichten auf

Halten Sie alle mit den anpassbaren Benachrichtigungen von ClickUp auf dem Laufenden

📌 Ideal für: Kleine Teams, Freiberufler oder alle, die eine klare, visuelle Übersicht über ihren LinkedIn-Posting-Zeitplan wünschen

13. Vorlage für ClickUp-Kampagnenkalender

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie eine Zeitleiste für Kampagnen und verfolgen Sie den Fortschritt anhand wichtiger Meilensteine mit der ClickUp-Vorlage für den Kalender

Die ClickUp-Vorlage für den Kampagnenkalender wurde speziell für die Koordination von LinkedIn-Kampagnen von Anfang bis Ende entwickelt. Sie bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über alle Berührungspunkte einer Kampagne und hilft Ihnen dabei, Nachrichten, Assets und Fristen in Ihrem Team zu koordinieren, ohne etwas zu übersehen.

Kampagnenorientiertes Layout zur Planung mehrphasiger LinkedIn-Initiativen

Zeitleiste und Kalender Ansichten zur Visualisierung des Kampagnen-Flows

Aufgabenzuweisungen und Abhängigkeiten, damit jeder verantwortlich bleibt und Ihre LinkedIn-Beiträge mit anderen Kampagnenelementen wie E-Mail-Versendungen und Blog-Starts abgestimmt sind

Integrierte Analyse zur Nachverfolgung der Kampagnenleistung

Einfache Integration mit den Dokumenten und Automatisierungs-Features von ClickUp

Gemeinsame Kommentare und Anhänge, die Assets und Feedback zusammenhalten

📌 Ideal für: Marketing-Leads und Teams, die komplexe, mehrstufige LinkedIn-Kampagnen durchführen und dabei Strategie, Ausführung und Berichterstellung eng aufeinander abstimmen müssen

14. Vorlage für einen LinkedIn-Kalender mit Inhalten von HubSpot

Die Vorlage „LinkedIn Content Calendar“ von HubSpot wurde entwickelt, um Ihnen bei der Planung, Terminierung und Nachverfolgung von LinkedIn-Beiträgen in einem vertrauten Tabellenkalkulations-Setup zu helfen. Wie die ClickUp-Vorlagen in dieser Liste kann sie kostenlos heruntergeladen werden und enthält Tipps und Best Practices für die Planung von LinkedIn-Inhalten.

Felder für Datum, Thema, Inhalt und CTA für eine strukturierte Planung von LinkedIn-Beiträgen

Spezielle Spalten für LinkedIn-spezifische Metadaten wie Zeichenanzahl, Bildlinks und Veröffentlichungszeiten

Farbcodierte Statusmarkierungen für Entwürfe, geplante und veröffentlichte Inhalte

Einfach zu importierendes CSV-Format, bereit für die Berichterstellung oder das Hochladen in Social-Media-Planungstools

📌 Ideal für: Freiberufler, Solopreneure und kleine Teams, die einen LinkedIn-zentrierten Planer suchen, ohne ihre gewohnte Tabellenkalkulation verlassen zu müssen

🧠 Fun Fact: Seit 2020 gibt es einen Anstieg von 160 % bei LinkedIn-Benutzern, die nach mehr Möglichkeiten suchen, Humor auszudrücken – was LinkedIn dazu veranlasst hat, ein „lachendes” Emoji hinzuzufügen! 😆

15. Excel/Google Tabellen LinkedIn-Kalender-Vorlage von Coefficient

Diese Vorlage für soziale Medien von Coefficient richtet sich an datengesteuerte Content-Teams, die gerne mit Excel oder Google Tabellen arbeiten, aber ein Plug-and-Play-Tool für die LinkedIn-Planung mit einigen Automatisierungen für die Pipeline wünschen.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird

Intuitives Layout mit Spalten für Datum, Kopien, Medien, Tags und Leistungsindikatoren

Integrierte Formeln zur Nachverfolgung der Buchungshäufigkeit und zur Kennzeichnung von Planungslücken

Farbcodierte Zeilen zur visuellen Trennung von Inhaltstypen und dem wöchentlichen Flow

Einfacher Import/Export zwischen Sheets, Excel und ClickUp oder Publishing-Tools

Leicht und schnell, ideal für schlanke Teams oder Tabellenkalkulations-Puristen

📌 Ideal für: Verteilte Marketing-Teams, Agenturen oder Tabellenkalkulations-Enthusiasten, die eine kollaborative, automatisierte Lösung für die Planung von LinkedIn-Inhalten suchen

Mit den Vorlagen für den LinkedIn-Kalender von ClickUp nahtlos von der Planung zur Veröffentlichung

*„ClickUp ist meine (nicht mehr ganz so) geheime Waffe, um meine Prozesse bei der Erstellung aller Inhalte zu optimieren“, sagt Social-Media-Beraterin Harriet Evans, die nun alles von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung auf einer einzigen Plattform verwalten kann.

Genau diesen Vorteil erhalten Sie, wenn Sie sich von fragmentierten Tools – Dokumente hier, Tabellen dort, Slack-Threads überall – verabschieden und den einheitlichen Workspace von ClickUp nutzen.

Mit den kostenlosen Vorlagen für die Inhaltsplanung und der leistungsstarken KI von ClickUp sind Aufgabenverfolgung, kreative Zusammenarbeit, Analysen und Veröffentlichungen immer in Reichweite. Gleichzeitig sorgen native Chat-, Kommentar-, Dokumenten- und Anhangsfunktionen sowie Tools zur Prüfung dafür, dass Ideenfindung und Umsetzung an einem Ort bleiben.

Sind Sie bereit, das Umschalten zwischen verschiedenen Tools hinter sich zu lassen und eine strategische, konsistente und skalierbare LinkedIn-Präsenz aufzubauen? Wählen Sie eine dieser Vorlagen aus, integrieren Sie Ihre wöchentliche Routine und lassen Sie ClickUp die treibende Kraft sein, die Ihren Marketing-Motor zum Laufen bringt.

Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!