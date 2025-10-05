Kostenlose 12-Wochen-Jahresvorlagen, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Sie ständig beschäftigt sind, aber nicht vorankommen? 😩

Studien zeigen, dass 92 % der Menschen ihre langfristigen Ziele nicht erreichen, nicht weil ihnen die Motivation fehlt, sondern weil ihnen ein klarer, umsetzbarer Plan fehlt. Ohne das richtige System werden Ziele beiseite geschoben, To-do-Listen wachsen außer Kontrolle und der Fortschritt stagniert.

Und seien wir ehrlich: Die meisten „Ziel-Plan-Vorlagen”, die Sie online finden, sind entweder langweilige Tabellen oder überladene Planer, die mehr Stress als Struktur schaffen.

Dieser Leitfaden dreht den Spieß um. Wir führen Sie durch die kostenlosen 12-Wochen-Jahresvorlagen von ClickUp, die Ihnen helfen sollen, smarter zu planen, fokussiert zu bleiben und Woche für Woche Schwung aufzubauen – ohne dabei auszubrennen. 💪📆

Was sind 12-Wochen-Jahres-Vorlagen?

die 12-Wochen-Jahresvorlagen sind strukturierte Planungstools, mit denen Sie in 12 Wochen mehr erreichen können als die meisten in 12 Monaten. Sie unterteilen Ihre großen Ziele in fokussierte, umsetzbare Schritte über 12 Wochen und ersetzen die traditionelle Jahresplanung durch einen kürzeren, effektiveren Zyklus.

Diese Vorlagen umfassen in der Regel:

Abschnitte zur Ziel-Einstellung, um Ihre Vision und Ihre Ziele zu definieren 🎯

Wöchentliche und tägliche Plan-Rahmen zur Priorisierung von Aufgaben 📆

Tools zur Nachverfolgung des Fortschritts für die Leistungsmessung 📊

Bereiche für Verantwortlichkeit und Reflexion, um Ihre Strategien zu bewerten und anzupassen 📝​

Mit einer 12-Wochen-Jahresvorlage behalten Sie den Überblick, schaffen Struktur und halten die Dynamik aufrecht, sodass Sie einen konsequenten Fortschritt zu Ihren Zielen erzielen können.

Was macht eine gute 12-Wochen-Jahres-Vorlage aus?

Eine solide 12-Wochen-Jahresvorlage sorgt dafür, dass alles machbar, nachvollziehbar und motivierend bleibt – und das alles an einem Ort. Hier ist, worauf Sie achten sollten 👇

Definieren Sie Ihr „Warum” klar : Suchen Sie sich Space, um Ihre langfristige Vision aufzuschreiben, die Ihre kurzfristigen Ziele beflügelt

Wählen Sie 2–3 Hauptziele pro Zyklus : Wählen Sie eine Vorlage, die Ihnen hilft, sich auf weniger, aber wirkungsvolle Ziele zu konzentrieren

teilen Sie Ziele in wöchentliche/tägliche Aufgaben auf*: Halten Sie sich an Vorlagen, die die Umsetzung mit klaren Handlungsschritten vereinfachen

Fortschritt einfach messen : Nutzen Sie Scorecards, Habit Tracker oder Fortschrittsleisten, um sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen

Reflektieren Sie jede Woche : Wählen Sie eine Vorlage mit Überprüfungsabschnitten, um Erfolge, Misserfolge und gewonnene Erkenntnisse zu bewerten

zeit intelligent einteilen*: Suchen Sie nach tools, die Ihnen beim Planen von Strategie, Puffer und Ausführungsblöcken helfen

Halten Sie das Layout einfach: Halten Sie sich an Vorlagen, die einfach zu verwenden sind und keine Einarbeitungszeit erfordern

⚡ Vorlagenarchiv: Kombinieren Sie Ihre 12-Wochen-Jahresplanung mit Vorlagen für Fortschrittsberichte, um zu überprüfen, was funktioniert und was nicht, und um Woche für Woche Ihre Dynamik aufrechtzuerhalten

12-Wochen-Jahres-Vorlagen auf einen Blick

Die besten 12-Wochen-Jahres-Vorlagen

Viele von uns beginnen das Jahr mit großen Zielen, verlieren aber Mitte Februar den Fokus. Und wenn das vierte Quartal beginnt, versuchen wir verzweifelt, den Rückstand aufzuholen. Hier kommt die 12-Wochen-Jahr-Methode ins Spiel. Anstatt für 12 Monate zu planen, betrachten Sie jede 12-Wochen-Periode als ein ganzes Jahr, was die Dringlichkeit, Klarheit und Umsetzung fördert.

Eine erfolgreiche Denkweise allein reicht jedoch nicht aus. Sie benötigen ein System, mit dem Sie Ihren Plan sichtbar halten, Ihre Aufgaben umsetzbar machen und Ihren Fortschritt messen können. Hier kommt ClickUp ins Spiel. Mit diesem leistungsstarken Produktivitätswerkzeug lassen sich diese Vorlagen dank anpassbarer Ansichten (Liste, Tafel, Kalender) und Echtzeit-Nachverfolgung ganz einfach verwenden.

Die folgenden 12-Wochen-Jahresvorlagen helfen Ihnen dabei, Ihre Pläne in bahnbrechende Ergebnisse umzusetzen. In Kombination mit ClickUp, der Alles-App für die Arbeit, planen Sie nicht nur, sondern erreichen Ihre Ziele jede Woche.

1. ClickUp-Vorlage für einen 12-Wochen-Plan

Teilen Sie langfristige Ziele mithilfe der 12-Wochen-Plan-Vorlage von ClickUp in wöchentliche Maßnahmen auf

Die ClickUp-Vorlage für einen 12-Wochen-Plan hilft Ihnen dabei, ehrgeizige Ziele in überschaubare wöchentliche Maßnahmen aufzuteilen, die Sie tatsächlich umsetzen können. Anstatt auf einen Jahresplan zu starren, der Sie überfordert, konzentrieren Sie sich mit dieser Vorlage auf einen 12-Wochen-Zyklus – ideal für persönliche Ziele, Team-Projekte oder sogar Fitness-Meilensteine. Jedes große Ziel wird in überschaubare Unteraufgaben unterteilt, deren Fortschritt automatisch verfolgt wird, sodass Sie immer wissen, wo Sie stehen.

Sie können Aufgaben in Kategorien gruppieren (Arbeit, Gesundheit, Lernen), Fälligkeitstermine festlegen, um Gewohnheiten aufzubauen, und Checklisten oder Ressourcen für jede Woche anhängen. Die Vorlage ist flexibel genug, um Ideen zu sammeln und sie dann in einen strukturierten Plan umzuwandeln.

📸 Verfügbar in Listenansicht und Kalenderansicht für wöchentliche Aufschlüsselungen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Die automatische Nachverfolgung des Fortschritts sorgt dafür, dass Sie ohne manuelle Aktualisierungen den Überblick behalten

Benutzerdefinierte Kategorien und Fälligkeitstermine erleichtern die Gewohnheitsbildung

Anhänge und Checklisten sorgen für eine übersichtliche Organisation der wöchentlichen Aufgaben

Skalierbar von individuellen Zielen bis hin zur teamübergreifenden Planung

✅ Ideal für: zielorientierte Einzelpersonen oder Teams, die ambitionierte Quartalsziele in wöchentliche, nachverfolgbare Maßnahmen aufteilen möchten, egal ob es sich um Produktmeilensteine, Fitnessziele oder Lernpläne handelt

2. ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele

Verfolgen und organisieren Sie Ihre SMART-Ziele mit der ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele

Die ClickUp-Vorlage „SMART Goals“ hilft Ihnen dabei, vage Absichten in klare, umsetzbare Schritte umzuwandeln. Basierend auf dem SMART-Framework (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant, zeitgebunden) unterstützt sie Sie dabei, Ziele zu setzen, die Sie auch wirklich erreichen können. Mit Arbeitsblättern und Ansichten wie „Goal Status“ und „SMART Goal Worksheet“ können Sie große Ziele in nachverfolgbare Meilensteine unterteilen, Eigentümer zuweisen und den wöchentlichen Fortschritt überwachen.

Echtzeit-Updates zeigen, ob Ziele auf Kurs oder gefährdet sind, sodass die Verantwortlichkeit stets im Vordergrund steht.

📸 Verfügbar in den Ansichten „Ziel-Status“ und „Board“, um die Nachverfolgung zu vereinfachen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Geführte Arbeitsblätter stellen sicher, dass jedes Ziel die SMART-Kriterien erfüllt

Status-Beschreibungen (Auf Kurs, Gefährdet, Nicht auf Kurs) sorgen für Sichtbarkeit der Prioritäten

Verwenden Sie das SMART-Ziel-Arbeitsblatt von ClickUp, um klare, umsetzbare Ziele mit geführten Feldern zu definieren

Die Ziel-Aufwand-Ansicht hilft Ihnen zu erkennen, welche Ziele am meisten Zeit erfordern, während die Nachverfolgung in Echtzeit (z. B. „im Plan“ oder „nicht im Plan“) sicherstellt, dass Sie wissen, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Sie können sie sogar mit ClickUp-Dashboards kombinieren, um zu visualisieren, wie viele SMART-Ziele diese Woche „auf Kurs” sind, oder um Aufgaben-Erinnerungen für Zielfristen zu automatisieren.

✅ Ideal für: Strategische Planer, Gründer oder Teamleiter, die messbare Ziele definieren und wöchentlichen Fortschritt mithilfe des SMART-Frameworks zur Nachverfolgung verfolgen möchten

3. ClickUp-Dokument für intelligente Ziele

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage „Smart Goals Doc", um Ziele mit einer umschaltbaren Checkliste zu bewerten, die jedes SMART-Kriterium anhand klarer Beispiele aufschlüsselt

Die ClickUp SMART Goals Doc-Vorlage eignet sich perfekt für eine langsame, durchdachte Planung vor dem Handeln. Anstatt sich direkt in die Aufgaben zu stürzen, nutzen Sie die geführten Eingabeaufforderungen in ClickUp Docs – wie „Was werden Sie messen?“ –, um Ihre Ziele zu verfeinern. Über Ausklapp-Menüs können Sie den Schwierigkeitsgrad oder Hindernisse bewerten, während die SMART-Checkliste sicherstellt, dass nur umsetzbare Ziele berücksichtigt werden.

📸 Verfügbar in Dokumenten mit Features für die gemeinsame Bearbeitung.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Eine umschaltbare Checkliste stellt sicher, dass jedes Ziel die SMART-Kriterien erfüllt

Anhand von Hinweisen lassen sich vage Ziele in umsetzbare Ergebnisse umwandeln

Führen Sie die Bewertung von Fähigkeiten, Aufwand und Hindernissen mit Ausklappmenüs durch

Sehen Sie sich die benutzerdefinierten Felder in der Smart Goals Doc-Vorlage von ClickUp an, die zum Überlegen von Zielen anregen sollen

All dies wird durch ClickUp Dokumente ermöglicht, das Ihnen einen übersichtlichen, kollaborativen Space zum Entwerfen und Bearbeitung Ihrer Ziele (manchmal gemeinsam mit Ihrem Team) bietet. Sie können Kommentare hinzufügen, gemeinsam bearbeiten und endgültige Ziele direkt in Aufgaben umwandeln, sodass der Übergang von der Idee zur Umsetzung nahtlos verläuft.

✅ Ideal für: Strategische Denker und Planer in der frühen Phase, die einen fokussierten Space benötigen, um Ziele gemeinsam zu verfeinern und zu validieren

4. ClickUp-Vorlage für einen SMART-Ziel-Aktionsplan

Erhalten Sie eine kategorisierte Listenansicht Ihrer Ziele nach Initiativen wie „Operative Effizienz" und „Wachstum" mit Status-Tags, Teams und Fälligkeitsterminen mithilfe der ClickUp-Vorlage „SMART Goal Action Plan"

Die ClickUp-Vorlage „SMART Goal Action Plan” erleichtert die Umsetzung, indem jedes Ziel in kleinere, nachverfolgbare Maßnahmen unterteilt wird. Ansichten wie „Ziele”, „Maßnahmen” und „Zeitleiste” sorgen für Sichtbarkeit, während Zielstatus-Tags (im Plan, gefährdet, nicht im Plan) einen sofortigen Überblick über den Status bieten.

📸 Verfügbar in Listenansicht und Board-Ansicht mit Optionen für Zeitleiste.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Aktionsorientiertes Layout mit Fristen und Meilensteinen

Zeitleiste-Ansicht für die Planung wichtiger Schritte

Ziel-Gesundheitsboard zur Überwachung des wöchentlichen Fortschritts

Integrierte ClickUp-Erinnerungen und ClickUp-Meilensteine helfen Ihnen, fokussiert, verantwortungsbewusst und motiviert zu bleiben

ClickUp Ziel Health Board Ansicht mit SMART-Zielen, kategorisiert nach Gesundheitsstatus

✅ Ideal für: Unternehmensstrategen oder Teamleiter, die eine teamweit beliebte Vorlage für die Zielsetzung suchen, die jedes Ziel mit Zeitleisten, Meilensteinen und messbaren wöchentlichen Maßnahmen verknüpft

5. ClickUp-Vorlage für Ziele, Signale und Maßnahmen

Mit der Vorlage „Goals Signals Measures" von ClickUp können Sie den Aufwand Ihres Teams aufeinander abstimmen, wichtige Metriken nachverfolgen und sich auf strategische Ergebnisse konzentrieren

Die ClickUp-Vorlage „Goals Signals Measures” sorgt für eine präzise Planung, indem sie sich auf drei Dinge konzentriert: Ziele, Signale, die den Fortschritt anzeigen, und messbare Ergebnisse. Sie ist in einer übersichtlichen ClickUp-Tabellenansicht organisiert und ermöglicht es Ihnen, Signale mit benutzerdefinierten Feldern zu verfolgen und Benachrichtigungen zu automatisieren, wenn der Fortschritt hinter den Erwartungen zurückbleibt.

📸 Verfügbar in der Ansicht mit anpassbaren Feldern.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Ziele, Signale und Metriken in einer einzigen Ansicht

Erkennen Sie Risiken sofort mit benutzerdefinierten Status-Feldern

Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung von KPI-Prozentwerten, Einzelzielen und Ist-Werten

ClickUp-Automatisierungen zum Markieren von Risiken oder verpassten Meilensteinen

Verwenden Sie Formeln, um den Fortschritt automatisch zu aktualisieren

✅ Ideal für: Strategie-Teams, die ein Rahmenwerk für das Ziel suchen, das Ergebnisse mit messbaren Signalen verknüpft

6. ClickUp-Vorlage zur Ziel-Einstellung für Einzelpersonen

Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage zur Festlegung individueller Ziele persönliche Entwicklungsziele fest und verfolgen Sie diese effektiv

Die ClickUp-Vorlage zur Zielsetzung für Einzelpersonen vereinfacht die Planung persönlicher Ziele. Mit Feldern wie „Warum setze ich mir dieses Ziel?“ und „Erforderliche Fähigkeiten“ hilft sie Ihnen, vor einer Verpflichtung inne zu halten und nachzudenken. Tagebuchnotizen, Ansichten des Fortschritts und Kategorieaufschlüsselungen (Gesundheit, Lernen, Finanzen) sorgen dafür, dass Sie motiviert und fokussiert bleiben.

📸 Verfügbar in Listenansicht und in Tabelle in Ansichten mit Abschnitten im Tagebuchstil.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Reflexionsfragen zur Klärung persönlicher Ziele

Visuelle Nachverfolgung des Fortschritts, um motiviert zu bleiben

Organisieren Sie Ihre Ziele nach Kategorien, um Übersichtlichkeit zu schaffen

Fügen Sie neben den Aktionsschritten auch Notizen hinzu

✅ Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, Remote-Mitarbeiter oder alle, die ihre persönlichen Ziele ernsthaft in konsequentes Handeln umsetzen möchten

7. ClickUp-Vorlage für Jahresziele

Planen und verfolgen Sie Ihre Quartalsziele visuell mit der Jahresziel-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Jahresziele hilft Ihnen dabei, das ganze Jahr über in Schwung zu bleiben. Anstatt ein vages Jahresziel festzulegen, unterteilen Sie es in vierteljährliche Themen und monatliche Maßnahmen. Ziele werden zu Aufgaben, die Sie regelmäßig zuweisen, nachverfolgen und überprüfen können, um sicherzustellen, dass Sie nicht vom Kurs abkommen.

📸 Verfügbar in Tabelle- und Aufgabe-Ansichten für vierteljährliche Aufschlüsselungen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Strukturieren Sie Ihre Ziele als ClickUp-Ziele und unterteilen Sie diese dann in vierteljährliche und monatliche Maßnahmen

Wandeln Sie Ziele in ClickUp-Aufgaben mit Eigentümern und Fälligkeitsdatum um

Überprüfen Sie den Fortschritt regelmäßig mit integrierten Checklisten

Passen Sie Ihre Ziele zur Jahresmitte an, ohne von vorne beginnen zu müssen

✅ Ideal für: Alle, die ihre Ziele erreichen möchten, indem sie diese in überschaubare monatliche Maßnahmen aufteilen und das ganze Jahr über am Ball bleiben

8. ClickUp-Vorlage für Unternehmensziele und OKRs

Richten Sie Ihre Geschäftsziele aufeinander aus und erzielen Sie messbare Ergebnisse in allen Abteilungen mit der ClickUp-Vorlage „OKRs & Ziele für Unternehmen" mit integrierter Prioritätskennzeichnung

Die ClickUp-Vorlage für OKRs und Ziele sorgt für die Abstimmung der Geschäftsziele zwischen den Abteilungen. Ziele, wichtige Ergebnisse und Initiativen werden in einer Hierarchie mit Fortschrittsbalken, KPI-Feldern und Formelaktualisierungen dargestellt. Teams können OKRs über ClickUp-Formulare einreichen und so ein unternehmensweites OKR-Dashboard erstellen.

📸 Verfügbar in OKR-Dashboard- und Listenansichten.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Teilen Sie messbare Ziele in OKRs auf

Nachverfolgen Sie KPI-Prozentsätze mit benutzerdefinierten Feldern und Formeln

Sammeln Sie OKRs von Führungskräften mithilfe von Formularen

Richten Sie Ihre täglichen Aufgaben an den unternehmensweiten Zielen aus

✅ Ideal für: Unternehmen, die unternehmensweite OKRs mit klarer Verantwortlichkeit, Echtzeit-Nachverfolgung und Team-Sichtbarkeit einführen möchten

9. ClickUp-Vorlage für Jahresziele

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Profil und SMART-Ziele für das Jahr mit der ClickUp-Vorlage für Jahresziele

Mit der ClickUp-Vorlage für Jahresziele können Sie sowohl persönliche als auch geschäftliche Ziele nebeneinander planen. Anhand der SMART-Kriterien legen Sie Jahresziele fest, unterteilen diese in einzelne Schritte und antizipieren Risiken.

📸 Verfügbar in strukturierter Tabelle, Ansicht.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie persönliche Ziele und Ziele des Geschäfts gemeinsam, ohne dass es zu Überschneidungen kommt

Teilen Sie Ihre Jahresziele in kleinere monatliche Schritte auf

Felder für das Risikomanagement bereiten Sie auf Rückschläge vor

Bleiben Sie mit Überprüfungs-Zyklen und Verantwortlichkeiten auf Kurs

Definieren Sie die jährlichen Ziel-Erreichungs-Schritte, weisen Sie die Eigentümer zu und legen Sie Fristen fest – mit dieser strukturierten ClickUp-Tabelle zur Nachverfolgung des Ziels

Es gibt auch einen Abschnitt zum Risikomanagement, der Ihnen hilft, vorausschauend zu denken und Rückschläge zu vermeiden, sowie Felder für Zeitleiste, Verantwortlichkeiten und Überprüfungszyklen, um die Verantwortlichkeiten klar zu definieren.

✅ Ideal für: zielorientierte Fachleute und Teams, die persönliche und organisatorische Ziele parallel planen und gleichzeitig die Umsetzung organisieren möchten

10. ClickUp OKR-Vorlage

Verfolgen Sie Ziele, stimmen Sie Teams ab und messen Sie vierteljährlich den Fortschritt mit der ClickUp-OKR-Vorlage für eine optimierte Zielumsetzung

Die ClickUp-OKR-Vorlage hilft Teams dabei, ihre vierteljährlichen Ziele und Ergebnisse zu verfolgen. Jedes OKR ist mit Unteraufgaben für Initiativen strukturiert, während automatisch berechneter Fortschritt das übergeordnete OKR aktualisiert. Duplizieren Sie es jedes Quartal für einen neuen Zyklus, ohne sich um Setup kümmern zu müssen.

📸 Verfügbar in Listenansicht und Formularansicht für die Übermittlung und Nachverfolgung.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Vorgefertigte OKR-Hierarchie für eine reibungslose Einrichtung

Automatisch berechnete Felder verfolgen den Fortschritt

Benutzerdefinierte Felder für Team, Quartal und Initiativen

Einfach für jeden neuen Zyklus duplizieren

✅ Ideal für: Funktionsübergreifende Teams, Projektmanagement und Führungskräfte, die ein wiederholbares System zur Verwaltung von OKRs oder zur Festlegung unternehmensweiter Ziele oder OKR-Beispiele auf Team-Ebene wünschen

11. ClickUp-KPI-Vorlage

Visualisieren und überwachen Sie wichtige Leistungsindikatoren abteilungsübergreifend mit der KPI-Vorlage von ClickUp, abgeschlossen mit Status-Beschreibungen, Zielwerten und tatsächlichen Leistungskennzahlen

Die ClickUp-KPI-Vorlage verfolgt die wichtigen Metriken. Mit Feldern wie „Einzelziel“, „Ist“ und „Fortschritt in %“ wird sie automatisch aktualisiert, sobald Sie Daten eingeben. Gruppieren Sie KPIs nach Abteilung oder Risikostufe, um die Leistung während der 12-Wochen-Zyklen mit Sichtbarkeit zu halten.

📸 Verfügbar in den Ansichten „Zusammenfassung“ und „Fortschrittsanzeige“.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Feld-gesteuerte Felder aktualisieren KPIs automatisch

Zeigen Sie den Fortschritt in der Ansicht im Übersichts- oder Board-Stil an

Erkennen Sie Risiken frühzeitig mit visuellen Markierungen

Gruppieren Sie KPIs nach Abteilung oder Priorität

✅ Ideal für: Teams und Manager, die Metriken überwachen, Lücken frühzeitig erkennen und mit den Geschäftszielen im Einklang bleiben möchten

12. ClickUp-Vorlage für Wochenplaner

Planen Sie Ihre Woche auf einen Blick mit der farbenfrohen Wochenplaner-Vorlage von ClickUp, die nach Tagen gegliedert ist und mit Haftnotiz-Erinnerungen und Monatsabschnitten ausgestattet ist

Die ClickUp-Vorlage für Wochenplaner organisiert Ihre Woche mit einem farbenfrohen Whiteboard-Layout. Jeder Tag verfügt über eine Spalte für Aufgaben und Haftnotizen, sodass Sie Ihre Prioritäten per Drag & Drop verschieben und farblich kennzeichnen können. Dank Echtzeit-Updates bleibt Ihr Plan flexibel.

📸 Verfügbar in ClickUp Whiteboard mit Visualisierungen im Sticky-Note-Stil.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie wöchentliche Aufgaben in einem visuellen Drag-and-Drop-System

Verwenden Sie die Codierung in Farbe, um Dringlichkeit oder Typ zu kennzeichnen

Arbeiten Sie live mit Echtzeit-Bearbeitung auf dem Whiteboard zusammen

Verwenden Sie wöchentliche Layouts wieder, um eine kontinuierliche Konsistenz zu gewährleisten

✅ Ideal für: Visuelle Denker, Solopreneure, Lehrer oder agile Teams, die ein Drag-and-Drop-System für die Wochenplanung bevorzugen

13. ClickUp-Meilenstein-Diagramm-Vorlage

Visualisieren Sie wichtige Projektphasen und Fristen mit der Meilenstein-Diagramm-Vorlage von ClickUp, indem Sie ein farbcodiertes Layout verwenden, um Ziele, Aufgaben und Erfolge im Laufe der Zeit zu verfolgen

Die ClickUp-Meilenstein-Diagramm-Vorlage visualisiert wichtige Projektphasen mit klaren Meilensteinmarkierungen und bietet so eine übersichtliche Darstellung des Projektfortschritts. Auf Basis von Whiteboards können Sie Starts, Fristen und Abhängigkeiten in einer farbenfrohen, kollaborativen Zeitleiste darstellen.

📸 Verfügbar in den Ansichten „Whiteboard“ und „Board“.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie Meilensteine entlang der Zeitleisten der Projekte

Fügen Sie Haftnotizen für Ergebnisse und Aufgaben hinzu

Verknüpfen Sie Meilensteine mit Pfeilen, um Abhängigkeiten darzustellen

Wechseln Sie zur Board-Ansicht, um die Nachverfolgung der Phase zu verfolgen

✅ Ideal für: Teams, die an zeitkritischen Projekten, Produkteinführungen oder Kampagnen arbeiten, bei denen die Sichtbarkeit wichtiger Meilensteine und Abhängigkeiten entscheidend ist

14. ClickUp-Vorlage für Aufgabe-Management

Organisieren und verwalten Sie Ihre tägliche Arbeit mit der Aufgabenverwaltungs-Vorlage von ClickUp, die anpassbare Status wie „Zu erledigen", „In Bearbeitung" und „Erledigt" bietet

Die ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement organisiert die Arbeit in Aktionspunkte, Ideen und Backlog-Listen. Mit mehreren Ansichten (Liste, Tafel, Kalender, Box) können Sie Prioritäten verwalten, Aufgaben planen und die Arbeitslasten in Ihrem Team ausgleichen.

📸 Verfügbar in den Ansichten „Liste“, „Tafel“, „Kalender“ und „Team-Ansicht“.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Aufgaben in Listen für aktive, zukünftige und zurückgestellte Aufgaben

Wechseln Sie die Ansicht, um nach Zeit, Phase oder Workload zu verwalten

Nutzen Sie Automatisierungen für wiederkehrende Aufgaben oder Erinnerungen

Verfolgen Sie Prioritäten, Eigentümer und Abteilungen mit benutzerdefinierten Feldern

✅ Ideal für: Teams, die mehrere Projekte gleichzeitig jonglieren und ein einfaches, anpassbares System benötigen, um organisiert und aufeinander abgestimmt zu bleiben

📮 ClickUp Insight: Glauben Sie, dass Ihre To-do-Liste funktioniert? Denken Sie noch einmal darüber nach. Unsere Umfrage zeigt, dass 76 % der Fachkräfte ihr eigenes Priorisierungssystem für das Aufgabenmanagement verwenden. Jüngste Untersuchungen bestätigen jedoch, dass 65 % der Arbeitnehmer dazu neigen, sich auf einfache Erfolge statt auf Aufgaben von Wert zu konzentrieren, ohne eine effektive Priorisierung vorzunehmen. Die Prioritäten der ClickUp -Aufgabe verändern die Art und Weise, wie Sie komplexe Projekte visualisieren und angehen, indem sie wichtige Aufgaben leicht hervorheben. Mit den KI-gestützten Workflows und benutzerdefinierten Prioritätskennzeichnungen von ClickUp wissen Sie immer, was Sie zuerst angehen müssen.

📚 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für das Aufgabenmanagement in ClickUp und Excel

15. ClickUp-Vorlage für Projekt-Zeitleiste-Whiteboard

Visualisieren Sie Ihr gesamtes Projekt von Anfang bis Ende mit der ClickUp-Vorlage „Projekt-Zeitleiste-Whiteboard"

Die ClickUp-Vorlage „Projekt-Zeitleiste-Whiteboard” verwandelt Pläne in visuelle Zeitleisten. Ziehen Sie Blöcke, knüpfen Sie an Meilensteine und notieren Sie Notizen – alles auf einer freigegebenen Arbeitsfläche. Fügen Sie Eigentümer, Fristen oder verknüpfte Dokumente direkt zu Meilensteinen hinzu.

📸 Verfügbar in der Whiteboard-Ansicht mit visuellen Blöcken.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie Zeitleisten visuell mit Drag-and-Drop-Blöcken

Verbinden Sie Meilensteine, um Abhängigkeiten aufzuzeigen

Fügen Sie Kontext mit Haftnotizen oder angehängten Dokumenten hinzu

Halten Sie die Projektplanung offen und kooperativ, damit jeder den Fortschritt des Projekts reibungslos nachverfolgen kann

✅ Ideal für: Projektleiter und funktionsübergreifende Teams, die eine flexible, visuelle Möglichkeit suchen, um gemeinsam Zeitleisten zu erstellen, Verantwortlichkeiten zu klären und die Dynamik aufrechtzuerhalten

16. ClickUp-Vorlage für Projekt-Zeitpläne

Planen und verfolgen Sie mehrere Projekte mühelos mit der ClickUp-Projektplan-Vorlage, die Aufgabenprioritäten, Phasen, Budgets und Lieferteams in einer strukturierten Ansicht zusammenfasst

Die ClickUp-Projekt-Planvorlage fasst mehrere aktive Projekte in einem einzigen Dashboard zusammen. Wechseln Sie zwischen Listen-, Board- und Zeitleistenansichten, um Phasen, Fristen und Überschneidungen anzuzeigen, während Sie Budgets und Eigentümer mit integrierten Feldern nachverfolgen.

📸 Verfügbar in Listen-, Board- und Zeitleiste-Ansicht.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwalten Sie mehrere Projekte in einer Ansicht

Visualisieren Sie Überschneidungen mit der Zeitleiste-Planung

Nachverfolgen Sie Budgets, Phasen und Dauer mit Feldern

Wechseln Sie die Ansichten, um Ihre Arbeit zu verwalten

Visualisieren Sie Projekt-Zeitleiste und -phasen über eine Kalender-Oberfläche mit der Zeitleiste-Ansicht von ClickUp, die Teams dabei hilft, die zu erbringenden Leistungen anhand der Projektphasen zu organisieren

Visualisieren Sie Überschneidungen mit der Zeitleiste. Mit integrierten Feldern für Teams, Budgets und Dauer ist es einfach, Ressourcen aufeinander abzustimmen und sichere, terminorientierte Entscheidungen zu treffen.

✅ Ideal für: Projektmanager, Betriebsteams und PMOs, die eine klare, anpassbare Möglichkeit suchen, mehrere Projekte zu planen, deren Nachverfolgung zu gewährleisten und diese zu priorisieren

📚 Lesen Sie auch: So verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Projekts effektiv

17. ClickUp-Vorlage für Gewohnheits-Tracker

Verfolgen Sie ganz einfach Ihre täglichen Gewohnheiten wie Lesen, Trinken und Schrittzahl mit der ClickUp-Vorlage „Habit Tracker"

Die ClickUp-Vorlage „Habit Tracker” hilft Ihnen dabei, Gewohnheiten mit täglichen Unteraufgaben und Fortschrittsbalken aufzubauen. Jeden Monat werden automatisch neue Aufgaben generiert, und Sie können neben Ihrem Dankbarkeitstagebuch auch Schritte, gelesene Seiten oder Wellness-Gewohnheiten verfolgen.

📸 Verfügbar in Listenansicht und Tabelle mit visueller Fortschrittsanzeige.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Generieren Sie automatisch tägliche Unteraufgabe für jede Gewohnheit

Verfolgen Sie den Fortschritt mit integrierten Fertigstellungsleisten

Passen Sie benutzerdefinierte Felder für Wellness, Lernen oder Routinen an

Fügen Sie Dankbarkeits-Tagebücher für mehr Achtsamkeit hinzu

✅ Ideal für: Alle, die sich committen, ihre täglichen Routinen zu verbessern, egal ob mit Fokus auf Wellness, Produktivität oder persönliches Wachstum

Möchten Sie über allgemeine Liste hinausgehen? Verwenden Sie ClickUp Brain, um einen Tracker zu erstellen, der perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Idee: „Erstellen Sie einen wöchentlichen Habit Tracker für einen Vollzeit-Remote-Mitarbeiter, der Fitness, Lesen, Flüssigkeitszufuhr und Bildschirmzeit-Limit umfasst. ”

Erstellen Sie mit ClickUp Brain einen wöchentlichen Habit Tracker, der speziell auf Vollzeit-Remote-Mitarbeiter zugeschnitten ist und sich auf Fitness, Lesen, Flüssigkeitszufuhr und Bildschirmzeit-Limit konzentriert

18. ClickUp-Vorlage für die Terminplanung

Organisieren Sie persönliche, Arbeit und Pausenaufgaben mühelos mit der ClickUp-Block-Vorlage für die Zeitplanung

Die ClickUp-Vorlage „Schedule Blocking” unterteilt Ihren Tag in gezielte Zeitblöcke. Jeder Block ist mit der Art der Aufgabe, der Verfügbarkeit oder dem Ort gekennzeichnet. Kalender-Ansichten sorgen für einen übersichtlichen Zeitplan und ermöglichen eine direkte Synchronisierung mit Google Kalender.

📸 Verfügbar in täglicher, wöchentlicher und monatlicher Kalender-Ansicht.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie fokussierte Zeit-Blöcke mit einem ausklapp-Feld

Fügen Sie Erinnerungen hinzu oder automatisieren Sie Aktualisierungen

Einfache Planung über Formular für schnelle Einträge

Planen und priorisieren Sie Ereignisse ganz einfach mit dem anpassbaren Planungsformular von ClickUp, das für ein besseres Zeitmanagement und mehr Übersichtlichkeit entwickelt wurde

Alles wird mit Google Kalender synchronisiert, und Sie können Erinnerungen einstellen oder Aktualisierungen automatisieren, um Zeit zu sparen.

✅ Ideal für: Freiberufler, Eigentümer und Fachleute, die ihre Produktivität erhalten und ihren Tag bewusst planen möchten

19. ClickUp-Produktivität-Vorlage

Verfolgen Sie Bücher, Kurse und Aufgaben effizient mit der Produktivität-Vorlage von ClickUp, um konzentriert, organisiert und mit konsequentem Fortschritt bei Ihren persönlichen Zielen zu bleiben

Die ClickUp-Produktivität-Vorlage zentralisiert alles – Arbeit, Besorgungen, Lernen und persönliche Ziele – in einem Dashboard. Mit Listen für To-Do, To-Buy, To-Learn und mehr lässt sie sich als Planer, Tracker oder Bullet Journal verwenden.

📸 Für mehr Flexibilität in Listen, Dokumenten und Dashboards verfügbar.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwalten Sie alle persönlichen und beruflichen Ziele an einem Hub

Verwenden Sie Drag-and-Drop-Listen, um Aufgaben zu priorisieren

Teilen Sie Ihre Ziele mithilfe der visuellen Hierarchie von ClickUp in umsetzbare Unteraufgaben auf

Fügen Sie Tagebücher oder Notizen direkt in die Vorlage ein

✅ Ideal für: Alle, die ein einfaches, zentralisiertes System suchen, um persönliche und berufliche Ziele klar und fokussiert zu verwalten

📚 Lesen Sie auch: Faktoren, die die Produktivität in der Arbeit beeinflussen

20. ClickUp-Vorlage „Eisenhower-Matrix“

Priorisieren Sie Aufgaben effektiv mit der Eisenhower-Matrix-Vorlage von ClickUp und ordnen Sie sie nach Dringlichkeit und Wichtigkeit

Die ClickUp-Vorlage „Eisenhower-Matrix” sortiert Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Ein Layout mit vier Quadranten zeigt, was zu erledigen, zu planen, zu delegieren oder zu löschen ist. Farbcodierungen und Benutzerdefinierte Felder machen Prioritäten sofort klar.

📸 Verfügbar in den Ansichten „Liste“, „Kalender“ und „Whiteboard“.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie Prioritäten mit quadrantenbasierter Sortierung

Organisieren Sie Aufgaben automatisch mithilfe von Feldern für Dringlichkeit/Wichtigkeit

Wechseln Sie flexibel zwischen Whiteboard und Liste

Konzentrieren Sie sich nur auf hochwertige, dringende Arbeit

✅ Ideal für: Einzelpersonen oder Teams, die mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen und ein einfaches System benötigen, um Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren

💡Profi-Tipp: Sind Sie neu in der Eisenhower-Matrix oder möchten Sie sich schnell daran erinnern, wie sie in der Praxis arbeitet? Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Sie sie effektiv anwenden und jeden Tag klügere Entscheidungen treffen können.

Erreichen Sie Ihre Ziele in 12 Wochen mit ClickUp!

Große Ziele erfordern mehr als nur Motivation. Sie erfordern einen Plan, der tatsächlich funktioniert. Das 12-Wochen-Jahr ist mehr als nur ein Planer, es ist ein effektives System zur Erreichung von Zielen. Es schafft Klarheit, schärft Ihr Ausführungssystem und richtet jede Aufgabe auf Ihre überzeugende Vision vom Erfolg aus.

Mit diesen kostenlosen ClickUp-Vorlagen für ein 12-Wochen-Jahr können Sie das Chaos hinter sich lassen und Woche für Woche echte Fortschritte nachverfolgen.

Von der Gewohnheitsbildung bis hin zu Team-OKRs gibt es hier eine Vorlage für jedes Ziel und jeden Workflow. Und das Beste daran? Sie müssen nicht bei Null anfangen, sondern geben einfach Ihre Ziele ein und lassen sich von ClickUp durch die nächsten 12 Wochen begleiten.

