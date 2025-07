So erstellen Sie einen Markteinführungskalender (+ Vorlage)

Sie starren auf fünf verschiedene Tools. Eines enthält Kampagnentermine. Ein anderes verfolgt Aufgaben. Ein drittes speichert Feedback. Und irgendwie verpasst Ihr Team trotzdem Termine.

Das ist kein Koordinationsproblem, sondern ein Kalenderproblem.

Ein echter Markteinführungskalender existiert nicht in Ihrem Kopf oder auf 10 Registerkarten. Er befindet sich an einem Ort, an dem Strategie, Zeitleisten, Aufgaben und Personen miteinander verbunden sind.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Erstellung eines GTM-Kalenders mit ClickUp, damit Ihre nächste Markteinführung nicht durch Kopieren und Einfügen und Daumendrücken zusammengehalten wird. Legen wir los!

Was ist ein Markteinführungskalender?

Ein Go-to-Market-Kalender (GTM) ist ein visueller, datumsorientierter Plan, der alle wichtigen Aktivitäten für die Einführung eines Produkts oder einer Dienstleistung auf einer Karte darstellt. Er wird von funktionsübergreifenden Teams – Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit (PR) und Kundenerfolg – verwendet, um Verantwortlichkeiten zu koordinieren, Fortschritte zu verfolgen und die Zeitpläne für die Markteinführung einzuhalten.

Der Kalender hilft Ihnen dabei, Ihre Markenmanagementstrategien zu stärken und immer einen Schritt voraus zu sein, indem er Fragen beantwortet wie: Starten wir während der Feiertage? Haben wir saisonale Kampagnen geplant? Beginnt die bezahlte Werbung vor oder nach dem offiziellen Startdatum?

Sie wissen genau, wann Sie mit der PR-Arbeit oder der Kontaktaufnahme zu Influencern beginnen müssen, welche Plattformen für Ankündigungen priorisiert werden sollten und wer für die einzelnen Aufgaben verantwortlich ist.

Einige Vorteile eines GTM-Kalenders sind:

Alle Teams bleiben auf dem gleichen Stand, sodass jeder weiß, wer was wann zu erledigen hat

Verfolgen Sie jeden Schritt von der Planung vor der Markteinführung bis hin zu den Nachverfolgungen nach der Markteinführung

Reduzieren Sie Überraschungen in letzter Minute, halten Sie Termine ein und vermeiden Sie versäumte Schritte oder Überschneidungen

Verbessert die Sichtbarkeit für Stakeholder, damit sie Fortschritte und Hindernisse an einem Ort sehen können

Stärken Sie das Projektmanagement im Marketing , indem Sie Zeitleisten, Eigentümerschaft und Meilensteine von Kampagnen in einer Ansicht verbinden

Optimiert die Kommunikation bei der Markteinführung und erleichtert die Planung von Markenbotschaften über verschiedene Plattformen hinweg

Verwalten Sie Abhängigkeiten und stellen Sie sicher, dass verwandte Aufgaben (wie kreative Überprüfungen oder rechtliche Genehmigungen) berücksichtigt werden

⭐️ Vorgestellte Vorlage Die ClickUp-Vorlage für Markteinführungsstrategien bringt Struktur in die Einführung Ihrer Produkte oder Dienstleistungen. Sie hilft Ihnen dabei, Kundenbedürfnisse, Wettbewerbsangebote und die Positionierung Ihrer Produkte zu analysieren. Mit diesem Rahmen können Sie Preisklassen optimieren, um Wert und Umsatz zu maximieren, und Strategien für Werbeaktionen und Vertriebskanäle entwickeln. Kostenlose Vorlage Sichern Sie Ihre GTM-Strategie und Ihren Zeitplan mit der ClickUp-Vorlage für Markteinführungsstrategien

🧠 Fun Fact: Die heute beliebte Freemium-Strategie (ein kostenloses Produkt mit kostenpflichtigen Premium-Features) wurde 2006 von dem Risikokapitalgeber Fred Wilson in einem Blog-Kommentar geprägt! Heute wird sie von Unternehmen wie Spotify, Zoom und natürlich ClickUp verwendet! 🚀

Wesentliche Elemente eines GTM-Kalenders

Ein gut strukturierter GTM-Kalender unterteilt den Einführungsprozess in klare, nachverfolgbare Komponenten. Hier sind die wesentlichen Elemente, die Ihr GTM-Kalender enthalten sollte:

📍 Schlüssel: Dazu gehören Termine für die Produktbereitschaft, interne Überprüfungen, Genehmigungen, der Tag der Markteinführung und Check-ins nach der Markteinführung. Meilensteine sorgen dafür, dass alle wissen, was wann fertiggestellt werden muss

🤝 Funktionsübergreifende Aufgaben: Jedes Team hat eine Rolle – das Marketing erstellt Kampagnen, der Vertrieb plant die Kundenakquise, die Produktabteilung finalisiert Features und die Rechtsabteilung kümmert sich um die Compliance. Der Kalender sollte diese Verantwortlichkeiten klar umreißen

⏳ Fristen und Abhängigkeiten: Viele Aufgaben hängen davon ab, dass andere zuerst fertiggestellt werden. Beispielsweise kann eine Anzeigentext erst veröffentlicht werden, wenn die Produktbotschaft genehmigt wurde. Ein GTM-Kalender hilft Teams dabei, diese Beziehungen nachzuverfolgen und Engpässe zu vermeiden

📢 Kanalplanung: Ob E-Mail, soziale Medien, PR oder bezahlte Anzeigen – im Kalender sollte genau festgelegt werden, wann und wo jede Kampagne live geht. So wird eine koordinierte Kommunikation über alle Touchpoints hinweg sichergestellt

🗣️ Interne Kommunikation: Die Synchronisierung von Schlüsseln, Testläufe oder Team-Updates sollten ebenfalls geplant werden, damit die Teams auf dem Laufenden bleiben und sich auf den Start vorbereiten können

🔍 Wussten Sie schon? Als PayPal eingeführt wurde, verschenkte das Unternehmen im Rahmen seiner GTM-Strategie buchstäblich kostenloses Geld. Benutzer erhielten 10 US-Dollar für die Anmeldung und weitere 10 US-Dollar für jeden geworbenen Freund. Dieser virale Effekt ließ die Nutzerzahlen in die Höhe schnellen, bevor PayPal zu einem globalen Zahlungsriesen wurde.

So erstellen Sie einen Markteinführungskalender

Ein GTM-Kalender ist nur so gut wie die Strategie, die dahintersteckt. Sie tragen nicht einfach nur Termine ein. Sie legen das Tempo fest, planen die richtigen Schritte und sorgen von Anfang an für Schwung. Das beginnt mit der Strategie, nicht mit der Planung.

Und genau deshalb reichen ein statisches Whiteboard oder ein einfaches Kalender-Tool nicht aus.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat und kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. Der spezielle KI-Kalender, flexible Ansichten und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit verschaffen Ihnen den Vorteil, dass Sie Produkte präzise und punktgenau auf den Markt bringen und immer einen Schritt voraus sind.

In Kombination mit der Projektmanagement-Software ClickUp Marketing können Sie Ihre Strategie in die Umsetzung bringen und Kampagnen fokussiert, schnell und chaotisch frei von halten.

Gehen wir die wesentlichen Schritte zur Erstellung eines GTM-Kalenders durch, mit Beispielen und Tipps, wie Sie jeden einzelnen Schritt mit ClickUp umsetzen können.

Schritt 1: Definieren Sie das Problem und für wen Sie es lösen möchten

Bevor Sie etwas planen können, müssen Sie das Problem identifizieren, das Ihr Produkt löst, und für wen es das Problem löst. Beginnen Sie damit, die wichtigsten Schwachstellen zu identifizieren – sei es ein ineffizienter Workflow, eine Marktlücke oder eine steigende Nachfrage nach einer schnelleren Alternative.

Definieren Sie anschließend Ihre idealen Kundenprofile (ICPs) und erstellen Sie Käuferprofile, die echte Motivationen, Verhaltensweisen und Auslöser für Kaufentscheidungen widerspiegeln.

ClickUp-Dokumente

Erstellen Sie ein ClickUp-Dokument, um Ihre ersten GTM-Planungen an einem Ort festzuhalten.

Verwenden Sie eine Tabelle im Dokument, um die Schlüsselprobleme zu skizzieren, die Ihr Produkt löst. Wenn Sie beispielsweise ein B2B-Automatisierungstool auf den Markt bringen, listen Sie ein Problem wie „Manuelle Berichterstellung nimmt mehr als 6 Stunden pro Woche in Anspruch” auf und ordnen Sie diesem dann eine Einzelzielrolle zu, beispielsweise Betriebsleiter in mittelständischen Technologieunternehmen.

Erstellen Sie eine Tabelle in ClickUp Docs, um Produktprobleme direkt mit Benutzerrollen und Szenarien zu verknüpfen

Fügen Sie unten einen Abschnitt für Ihre idealen Kundenprofile hinzu. Unterteilen Sie diese nach Rolle, Unternehmensgröße und Schwachstellen und erstellen Sie dann detaillierte Personas, die Motivationen, häufige Einwände und Entscheidungsfaktoren enthalten.

Da Dokumente zusammen mit Ihren Aufgaben und Zeitleisten gespeichert werden, bleiben Ihre Nachrichten und Ziele während der gesamten Markteinführung mit realen Erkenntnissen verknüpft.

Beschreiben Sie Ihre ICPs detailliert in ClickUp-Dokumenten, um Strategie und Ausführung eng aufeinander abzustimmen

🔍 Wussten Sie schon? Als Coca-Cola 1886 auf den Markt kam, wurde es zunächst als medizinisches Tonikum und nicht als Erfrischungsgetränk vermarktet. Die GTM-Strategie änderte sich, nachdem die Menschen begannen, es eher als Erfrischungsgetränk denn als Medizin zu genießen.

Schritt 2: Richten Sie Ihre Botschaften aufeinander aus und erstellen Sie eine Karte der Customer Journey

Sobald Sie Ihre Zielgruppe identifiziert haben, erstellen Sie ein Messaging-Framework, das die Features Ihres Produkts in einen klaren Wert für den Kunden übersetzt. Eine solide Matrix der Werte, die die Probleme der Kunden mit den Vorteilen des Produkts verknüpft, dient als Leitfaden für alle Inhalte der Kampagne, Landing Pages und Vertriebsmaßnahmen.

Verwenden Sie eine Vorlage für Markenrichtlinien, um eine einheitliche Kommunikation zu gewährleisten. So stellen Sie sicher, dass alle Assets, von Social-Media-Grafiken bis hin zu Verkaufspräsentationen, mit Ihrer Markenstimme, Ihrem Tonfall und Ihrer visuellen Identität übereinstimmen.

Der nächste Schritt im Marketingkampagnenmanagement ist die Kartierung der Buyer Journey. Überlegen Sie sich, welche Inhalte in jeder Phase benötigt werden:

Top-of-Funnel: Vordenkerrolle und Kampagnenideen, die Zinsen wecken

Mittlerer Trichter: E-Mails und Fallstudien, die Vertrauen aufbauen

Bottom-Funnel: Verkaufspräsentationen, Vergleichsseiten und Angebote, die Entscheidungen vorantreiben

ClickUp Whiteboards

Mit ClickUp Whiteboards und Dokumenten können Sie Ihr Messaging-Framework und die Buyer Journey skizzieren und diese dann direkt mit den Kampagnen und Inhalten verknüpfen, die sie vorantreiben. Kampagnenkalender, Brainstormings und Roadmaps werden zusammen mit den täglichen Aufgaben Ihres Teams angezeigt.

Brainstormen Sie mit den Mitgliedern Ihres Teams, um mithilfe der Whiteboards von ClickUp eine solide Roadmap für die Benutzerzuordnung zu erstellen

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen und Beispiele für Marketing-Roadmaps

Schritt 3: Kanäle auswählen und Ihren Kampagnenmix planen

Jeder GTM-Kalender sollte detailliert aufführen, welche Kommunikationskanäle Sie für welche Kampagne nutzen werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich über die folgenden Fragen einig sind: Wollen Sie mit produktorientiertem Wachstum, Outbound-Aktivitäten oder Influencer-Kampagnen vorangehen? Sollten Sie Ihre Botschaften an saisonale Ereignisse oder Ereignisse mit hohem Traffic anpassen?

Treffen Sie diese Entscheidungen basierend darauf, wo Ihre Zielgruppe am aktivsten ist und was zu Ihrer Vertriebsstrategie passt (Self-Service, Inside Sales oder partnerorientiert).

Wenn Sie beispielsweise ein Self-Service-KI-Tool für Freiberufler auf den Markt bringen, könnte Ihr GTM-Kalender Social-Media-Anzeigen und Influencer-Partnerschaften im Vorfeld einer Product Hunt-Einführung priorisieren. Wenn Sie dasselbe Tool jedoch über den Vertriebsinnendienst an Teams in Unternehmen verkaufen, würden Sie E-Mail-Sequenzen, LinkedIn-Kontaktaufnahmen und Live-Demos entsprechend den Budgetzyklen planen.

Schlüsselelemente, die Sie bei der Planung Ihres Kampagnenmixes berücksichtigen sollten:

👉🏻 Ordnen Sie jeden Kanal der richtigen Phase der Buyer Journey zu (z. B. soziale Medien für die Bekanntheit, E-Mail für die Pflege, Verkaufspräsentationen für die Konversion)

👉🏻 Passen Sie den Zeitpunkt Ihrer Kampagnen an Ereignisse in Ihrer Branche, Produkteinführungen oder saisonale Markttrends an

👉🏻 Berücksichtigen Sie Ihre internen Ressourcen; überlasten Sie Ihr Team nicht

👉🏻 Priorisieren Sie Kanäle, in denen Sie bereits eine starke Präsenz oder vorhandene Zielgruppendaten haben

ClickUp Brain

Wenn Sie Hilfe bei der Entscheidung benötigen, welche Kommunikationskanäle Sie priorisieren sollten, können Sie den KI-Assistenten von ClickUp, ClickUp Brain, fragen. Mit der Leistungsfähigkeit aller LLMs in einem, darunter GPT-4o, Claude und Gemini, können Sie Ihre GTM-Strategie wie ein Profi entwerfen und anpassen.

Testen Sie ClickUp Brain, um Ihre GTM-Strategie zu entwerfen

Lassen Sie ClickUp Brain die Phasen und Einzelheiten Ihrer GTM-Zeitleiste entwerfen

⚙️ Bonus: Probieren Sie Vorlagen für Inhaltskalender aus, um Lücken im Inhalt zu erkennen, bevor sie zu Last-Minute-Hektik führen, und sorgen Sie dafür, dass Ihr Team auf die gleichen Ziele für den Launch hinarbeitet.

Schritt 4: Erstellen Sie eine realistische Zeitleiste mit Zielen und Meilensteinen

Um eine Markteinführungsstrategie zu erstellen, sollte Ihr Kalender Meilensteine, Abhängigkeiten und gemeinsame Checkpoints enthalten.

Aber halten Sie sich nicht nur an Fristen. Definieren Sie, wie Erfolg aussieht, indem Sie Folgendes berücksichtigen:

📌 MQL- oder SQL-Einzelziele

📌 Metriken zur Reichweite oder zum Engagement einer Kampagne

📌 Produktanmeldungen oder Aktivierungsraten

📌 Einfluss auf die Vertriebspipeline

📌 Abschlussquoten für Enablement

ClickUp-Kalender

Verknüpfen Sie diese Metriken mit SMART-Zielen oder Marketing-KPIs, damit keine Unklarheiten darüber bestehen, was erreicht werden muss. Von dort aus besteht die Herausforderung darin, alles auf Kurs zu halten, wenn sich die Prioritäten verschieben.

Mit dem Kalender von ClickUp können Sie eine flexible Zeitleiste erstellen, Teams aufeinander abstimmen und übergeordnete Ziele in tägliche Maßnahmen umsetzen.

Im Gegensatz zu anderer Marketing-Kalender-Software plant ClickUp Calendar Aufgaben intelligent, synchronisiert Meetings und hält Ziele im Blick. So bleibt Ihr Team ohne ständige Nachfassaktionen auf Kurs.

Planen Sie Aufgaben mit hoher Priorität automatisch und blockieren Sie Fokuszeiten für GTM-Meilensteine mit dem ClickUp Kalender

Beginnen Sie mit der Festlegung Ihres Startdatums und arbeiten Sie dann rückwärts, um wichtige Fristen festzulegen: Überprüfung der Ressourcen, Genehmigung der Kampagne, interne Bereitstellung und Synchronisierung der Stakeholder. Mit der Drag-and-Drop-Funktion von ClickUp können Sie Termine dynamisch anpassen, wenn sich Prioritäten verschieben oder Abhängigkeiten ändern.

Nehmen wir an, Sie planen eine Produkteinführung in sechs Wochen. Sie haben bereits die wichtigsten Termine in Ihrem GTM-Kalender kartiert – Überprüfung der kreativen Assets, interne Vertriebsschulungen, Genehmigung der E-Mails zur Markteinführung und ein Live-Webinar am Tag vor der Markteinführung. Sobald diese Aufgaben erstellt und zugewiesen sind, blockiert ClickUp Kalender automatisch die Fokuszeit in Ihrem Kalender, um Kampagnenbriefings zu schreiben oder finale Anzeigenmotive zu überprüfen, ohne dass Sie dies manuell einplanen müssen. Das ist noch nicht alles! Wenn das Kreativteam die Fristen für die Mockups nicht einhält, plant ClickUp abhängige Aufgaben wie Genehmigungen und E-Mails zum Start neu und passt die Zeitleisten in Echtzeit an. Damit ist ClickUp die beste Kalender-App für Ihren Marketing-Aufwand.

ClickUp-Gantt-Diagramm-Ansicht

Um den gesamten Startablauf zu visualisieren, verwenden Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp. Sie erhalten einen Überblick darüber, wie alle Aufgaben miteinander verbunden sind, wo Engpässe auftreten können und was bei Änderungen neu geordnet werden muss.

Verwenden Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp, um Prioritäten nach Frist, Mitarbeiter oder Abhängigkeit der Aufgaben zu sortieren

Auf diese Weise bleibt Ihr GTM-Kalender auf wechselnde Prioritäten abgestimmt, und Ihr Team erhält einen realistischen Tagesplan, der sich an die Entwicklung der Markteinführung anpasst.

Darüber hinaus können Sie den ClickUp-Kalender mit Google oder Outlook integrieren, um Meetings und Aufgaben nahtlos zu synchronisieren. So stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder auf dem gleichen Stand sind und über Marketing-Roadmaps und anstehende Termine informiert sind.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Marketingkalender zur Terminplanung

Schritt 5: Weisen Sie klare Eigentümerschaft zu und optimieren Sie die Ausführung

Funktionsübergreifende Markteinführungen funktionieren nur, wenn jeder genau weiß, wofür er verantwortlich ist. Weisen Sie jedem Kampagnenelement, von der Anzeigenkreation bis zur Erstellung der Landing Page, einen Eigentümer zu und verfolgen Sie Abhängigkeiten zwischen Teams. So vermeiden Sie Überraschungen in letzter Minute und sorgen für Verantwortlichkeit.

ClickUp Aufgaben

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um die Arbeit für die Markteinführung in überschaubare Teile zu unterteilen und Fälligkeitsdaten, Mitarbeiter, Beobachter und Prioritäts-Tags zuzuweisen. Es unterstützt auch Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, sodass die E-Mail-Kampagne nicht vorzeitig versendet wird, wenn die Produktseite noch nicht genehmigt ist.

Als Software für das Management von Marketingressourcen stellt ClickUp sicher, dass alle beweglichen Teile Ihres GTM-Plans sichtbar, zugewiesen und im Fortschritt sind.

Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben, um Aktionselemente zu kennzeichnen und Projektleiter mit Tags zu versehen

🧠 Wissenswertes: Die Grundlage der meisten GTM-Strategien – Produkt, Preis, Platzierung und Aktion – wurde 1960 vom Marketingprofessor E. Jerome McCarthy eingeführt.

Schritt 6: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und standardisieren Sie Workflows

Kampagnen umfassen oft wiederkehrende Aufgaben wie Qualitätssicherung, Genehmigungen, Erstellung von Briefings oder Berichterstellung. Die Automatisierung dieser Schritte spart Zeit und ermöglicht es Ihrem Team, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren.

ClickUp Automatisierung

Mit der Automatisierung von ClickUp können Sie Regeln erstellen, wie z. B. „Wenn der Status einer Aufgabe als abgeschlossen markiert ist, verschieben Sie sie zum nächsten Mitarbeiter“ oder „Wenn eine neue Kampagnenaufgabe erstellt wird, weisen Sie sie automatisch dem Channel-Lead zu“. Dadurch werden manuelle Nachverfolgungen reduziert und Workflows bleiben in Bewegung.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie starten eine Multi-Channel-Kampagne. Jedes Mal, wenn eine neue Aufgabe in der Liste „Bezahlte Anzeigen“ erstellt wird, können Sie mithilfe von Automatisierungen Folgendes tun:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, die Aufgaben automatisch zuweisen, den Status aktualisieren und Erinnerungen versenden – mit der Automatisierung von ClickUp

Weisen Sie ihn automatisch dem Performance-Marketing-Verantwortlichen zu

Legen Sie das Fälligkeitsdatum auf 3 Tage nach der Erstellung der Aufgabe fest

Aktualisieren Sie den Status der Kampagne auf „In Bearbeitung“

So wird sichergestellt, dass jede bezahlte Werbeaufgabe – unabhängig davon, wer sie erstellt hat – ohne zusätzliche Koordination dem gleichen Workflow folgt. Das bedeutet eine Aufgabe weniger, die manuell verwaltet werden muss, und eine weitere Möglichkeit, Ihren GTM-Kalender termingerecht einzuhalten.

🔍 Wussten Sie schon? In seinen Anfängen hat Airbnb Craigslist-Anzeigen gescrapt und Gastgebern Nachrichten geschickt, um ihre Unterkünfte auch dort zu veröffentlichen. Diese inoffizielle (und etwas hinterhältige) GTM-Taktik verschaffte ihnen sofortige Aufmerksamkeit bei Millionen potenzieller Benutzer, ohne ein Vermögen für Werbung auszugeben.

Schritt 7: Zusammenarbeit in Echtzeit

An Marketingkampagnen sind Teams aus den Bereichen Vertrieb, Design, Kundenerfolg und Produktmarketing beteiligt. Damit alles reibungslos läuft, benötigen Sie ein Team-Kommunikationssystem, das alle auf dem gleichen Stand hält, ohne dass Sie sich auf verstreute E-Mails oder ständige Meetings verlassen müssen.

Planen Sie gemeinsame Checkpoints, zum Beispiel:

Interne Enablement-Sitzungen: Statten Sie Ihre Support- und Vertriebsteams mit dem notwendigen Wissen und den Tools aus, um den Wert der bevorstehenden Markteinführung effektiv zu kommunizieren

Synchronisierung der Beteiligten: Informieren Sie alle relevanten Parteien regelmäßig über den Fortschritt, sammeln Sie Feedback und stellen Sie sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind, wenn der Starttermin näher rückt

ClickUp-Chat

Die beste Option, um diese Checkpoints miteinander zu verbinden? Der ClickUp-Chat.

Effiziente Zusammenarbeit mit ClickUp Chat

Der direkt in die Plattform integrierte Chat ermöglicht es den Mitgliedern Ihres Teams, sofort Nachrichten auszutauschen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Sie können spezielle Chat-Kanäle für bestimmte Projekte oder Kampagnen erstellen, um sicherzustellen, dass Unterhaltungen organisiert und kontextspezifisch bleiben.

🔍 Wussten Sie schon? Laut Gartner setzen die meisten Unternehmen auf produktorientiertes Wachstum, wobei Features und Vorteile ihre Strategien vorantreiben. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs sehen Unternehmen jedoch Personalisierung und datengestützte Entscheidungen als Zukunft für den Erfolg von GTM.

Schritt 8: Führen Sie einen Soft Launch durch und bereiten Sie Ihren Support vor

Testen Sie vor der vollständigen Einführung Ihre Botschaften, Systeme und Support-Workflows mit einer kleineren Zielgruppe. Ein Soft Launch oder eine Beta-Version können Probleme aufdecken, die Sie nicht berücksichtigt haben, wie unklare Onboarding-Schritte, Fehler oder falsch abgestimmte Botschaften.

ClickUp-Formulare

Mit ClickUp-Formularen können Sie ganz einfach strukturiertes Feedback von Beta-Benutzern sammeln. Fügen Sie Fragen wie „Welcher Teil des Onboardings war unklar?“ oder „Welches Feature hat Ihre Erwartungen nicht erfüllt?“ hinzu und geben Sie das Formular für Ihre Testgruppe frei.

Jede Antwort kann automatisch zu einer Aufgabe werden, sodass Ihr Team Trends schnell erkennen und Aktualisierungen direkt in Ihrem GTM-Redaktionskalender vornehmen kann.

Verwandeln Sie echtes Beta-Feedback mit ClickUp-Formularen in umsetzbare Aufgaben in Ihrem GTM-Workflow

🧠 Fun Fact: Der ursprüngliche Markteinführungsplan von Google konzentrierte sich ausschließlich auf den Aufbau einer Benutzerbasis mit einer überlegenen Suchmaschine. Erst Jahre später führten sie AdWords ein und machten es zu einem Milliardengeschäft.

Schritt 9: Verfolgen Sie die Leistung und passen Sie Ihren Kalender an

Nach der Markteinführung sollte Ihr Kalender in den Leistungsmodus wechseln. Jetzt ist es an der Zeit, die Leistung Ihrer Kampagnen über Inhalte, Kanäle und Conversion-Pfade hinweg zu überwachen. Klicken die Nutzer, ohne zu konvertieren? Ist ein bestimmtes Segment engagierter als andere? Diese Erkenntnisse geben die Form vor, wie Sie Ihre GTM-Strategie skalieren oder optimieren.

Wenn die Markteinführung in vollem Gange ist und sich die Aufgaben häufen, ist Chaos bei der Berichterstellung das Letzte, was Sie brauchen. Mit einer zentralisierten Software für die Marketing-Berichterstellung sehen Sie auf einen Blick, was funktioniert (und was nicht), ohne stundenlang in Tabellen zu wühlen oder Updates zu suchen.

ClickUp Dashboards

Mit den Dashboards von ClickUp können Sie visuelle Live-Berichte erstellen, die direkt mit Ihrem GTM-Kalender verbunden sind.

Nehmen wir als Beispiel an, Ihr GTM-Kalender enthält eine von Influencern geleitete Kampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit auf LinkedIn, Instagram, YouTube und TikTok. In einer Ansicht können Sie Folgendes nachverfolgen:

Wöchentliche Impressionen aus jedem Influencer-Beitrag und jeder Kampagne

Monatliche Marktleistungstrends, um Spitzen bei der Sichtbarkeit zu erkennen

Aufschlüsselung der Interaktionen, z. B. Likes pro Woche, um die Qualität der Inhalte zu bewerten

Nutzen Sie die Kanalperformance, um zu sehen, welche Plattform den höchsten ROI erzielt

Verwandeln Sie GTM-Metriken mit ClickUp Dashboards in Marketing-Maßnahmen

Best Practices für einen effektiven GTM-Kalender

Ein gut erstellter GTM-Kalender hilft Ihrem Team, fokussiert zu bleiben, schnell zu handeln und sich ohne Chaos anzupassen. Diese Best Practices helfen Ihnen dabei, einen Marketingplan zu erstellen, der auch dann Bestand hat, wenn sich die Pläne ändern.

Planen Sie flexibel statt starr

Die besten GTM-Kalender sind strukturiert, aber flexibel. Kampagnen verlaufen selten genau wie geplant, daher sollte Ihr System schnelle Anpassungen ermöglichen. Wenden Sie diese Taktiken an, um Flexibilität zu schaffen, ohne den Fokus zu verlieren:

Teilen Sie Zeitleisten in kürzere Sprints auf, die mit den Kampagnenphasen verknüpft sind

Fügen Sie Puffer für unerwartete Verzögerungen und Marktveränderungen hinzu

Überprüfen und passen Sie wichtige Termine bei Bedarf anhand von Feedback an

Stellen Sie Ihre Kunden in den Mittelpunkt

Ihr GTM-Kalender sollte sich an der Customer Journey orientieren und nicht an internen Erfordernissen. So behalten Sie Ihre Zielgruppe im Fokus:

Richten Sie Kampagnen an Kundenbedürfnissen, Verhaltensweisen und Feedback-Schleifen aus

Beziehen Sie Touchpoints wie Beta-Einführungen, Fenster für Benutzer-Feedback oder Support beim Onboarding mit ein

Verfolgen Sie die Kundenbindung über alle Phasen hinweg, um Abbruchpunkte zu erkennen

Verwenden Sie startklare Vorlagen

Vorlage für die Markteinführungsstrategie von ClickUp

Das Erstellen eines GTM-Kalenders von Grund auf kann viel wertvolle Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere wenn Sie gleichzeitig Recherche, Preisgestaltung, Messaging und Kampagnenplanung jonglieren müssen. Die Vorlage für die Markteinführungsstrategie von ClickUp bietet Ihnen einen strukturierten, anpassbaren Ausgangspunkt, damit Sie sich weniger auf das Setup und mehr auf die Umsetzung konzentrieren können.

Kostenlose Vorlage Halten Sie Ihren Social-Media-Marketing-Kalender mit der ClickUp-Vorlage für Markteinführungsstrategien auf Kurs

Diese Vorlage führt Sie durch folgende Schritte:

Analysieren Sie Kundenbedürfnisse, die Positionierung Ihrer Mitbewerber und Marktchancen – alles in einem Space

Planen und vergleichen Sie Preisstrategien, die auf Ihre Zielsegmente abgestimmt sind

Verteilen Sie die Verteilung und die Werbekanäle mit klaren, umsetzbaren Schritten auf einer Karte

Verfolgen und messen Sie den Erfolg im Laufe der Zeit und passen Sie Ihre GTM-Strategie an die Marktentwicklung an

Darüber hinaus bietet ClickUp eine Vielzahl von Vorlagen, mit denen Sie die Planung und Umsetzung Ihres Markteinführungskalenders optimieren können

Mit der ClickUp-Vorlage für Marketingkalender können Sie beispielsweise bevorstehende Kampagnen und Ereignisse schnell und einfach nachverfolgen, Aufgaben mit Automatisierung und Erinnerungen verwalten und wichtige Aktivitäten in einer optimierten Datenbank ohne Code priorisieren. Darüber hinaus hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für die Kommunikation der Markteinführungsstrategie dabei, Ihre Ziele, Rollen, Verantwortlichkeiten und Metriken prägnant an alle Teammitglieder zu kommunizieren. Und das Beste daran? Die ClickUp-Vorlage für die Markteinführungsstrategie in Whiteboards unterstützt Sie beim Brainstorming eines Aktionsplans für Ihre bevorstehende Produkteinführung.

🔍 Wussten Sie schon? Das Wachstum der jährlichen wiederkehrenden Umsätze (ARR) verlangsamt sich, insbesondere bei Unternehmen mit einem ARR von weniger als 25 Millionen US-Dollar. Angesichts längerer Verkaufszyklen, vorsichtiger Käufer und steigender Akquisitionskosten erfordert die Skalierung des Umsatzes nun eine präzisere Ausrichtung auf Einzelziele, eine intelligentere Preisgestaltung und eine GTM-Strategie, die sich an die Marktgegebenheiten anpasst.

Mit ClickUp die richtige GTM-Strategie finden

Ein Markteinführungskalender sollte Ihrem Produktmarketing-Team einen klaren Überblick darüber geben, wie die Inhalte für die Projektstart, Kampagnen und interne Übergaben über die verschiedenen Kanäle hinweg aufeinander abgestimmt sind.

Denken Sie daran: Der Blogbeitrag wird am selben Tag veröffentlicht, an dem der Vertrieb die Bereitstellung erhält, und der Support hat am Vortag eine Schulungssitzung geplant.

ClickUp macht diese Koordination einfach. Der ClickUp-Kalender bietet eine KI-gestützte, konsolidierte Ansicht von Aufgaben, Teamzielen und integrierten Meeting-Plattformen, sodass Ihre Planung vernetzt und immer auf dem neuesten Stand bleibt.

