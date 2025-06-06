Die 11 besten Jamboard-Alternativen für visuelle Zusammenarbeit in Echtzeit 2026

Google Jamboard war eine interaktive Whiteboard-App für Schüler und Studenten. Sie wurde am 31. Dezember 2024 auf dem Web, Android, iOS und in Google Meet eingestellt.

Seitdem ist die Suche nach kostenlosen Online-Whiteboard-Apps innerhalb von Google Workspace sprunghaft angestiegen.

Wenn Sie Jamboard-Benutzer sind und nach alternativen Whiteboard-Tools von Drittanbietern suchen, ist dieser Beitrag genau das Richtige für Sie.

Wir stellen Ihnen Jamboard-Alternativen vor, mit denen Sie innerhalb von Google Workspace mit Ihren Teams zusammenarbeiten können!

Worauf sollten Sie bei Jamboard-Alternativen achten?

Jamboard-Benutzer arbeiten visuell innerhalb von Google Workspace zusammen. Und dafür braucht es mehr als nur einfache Zeichentools.

Achten Sie bei der Auswahl einer Google Jamboard-Alternative auf die folgenden erweiterten Features:

Zusammenarbeit in Echtzeit: Wenn Sie remote arbeiten, achten Sie auf Features Wenn Sie remote arbeiten, achten Sie auf Features für die Live-Zusammenarbeit im Team wie Kommentare, Live-Cursor und gemeinsame Bearbeitung, damit Sie buchstäblich auf derselben Wellenlänge wie Ihre Kollegen bleiben

Google Workspace-Integration : Ihr Tool muss sich in Google Drive, Docs, Meet und Classroom integrieren lassen. So können Sie Boards als Aufgaben freigeben, sie als Anhänge an Klassenarbeiten anhängen oder während einer Meeting-Sitzung live präsentieren

Einfaches Freigeben und Zugriffskontrolle: Sie möchten festlegen, wer Inhalte freigeben, kommentieren oder bearbeiten darf – genau wie in Google Docs und Google Slides

Nutzen Sie flexible visuelle Tools: Um Ihre Ideen zu visualisieren, sollte das kostenlose Online-Whiteboard Ihnen ermöglichen, Haftnotizen, Formen, Verbindungslinien und Zeichnungen nach Ihren Wünschen hinzuzufügen

Ideen in die Tat umsetzen: Achten Sie auf die Möglichkeit, Whiteboard-Elemente direkt in Aufgaben umzuwandeln, damit Ihre Arbeit nicht auf dem Board stecken bleibt

Vorgefertigte Vorlagen: Die Die beste Whiteboard-Software bietet vorgefertigte Vorlagen, damit Sie direkt mit dem Brainstorming oder dem Planen beginnen können, ohne Zeit damit zu verbringen, das Board für verschiedene Arten von Prozessdiagrammen einzurichten

Skizzieren Sie ganz natürlich auf Touch-Geräten: Wenn Sie Tablets oder Laptops mit Touchscreen verwenden, suchen Sie sich ein tool, das Stifteingabe, interaktive Displays und Finger-Gesten unterstützt, um einfach zeichnen und Anmerkungen machen zu können

KI-gestützt: Beschleunigen Sie die Planung mit Premium-Features, mit denen Sie Whiteboard-Inhalte, Bilder oder Zusammenfassungen anhand von Eingaben in natürlicher Sprache erstellen können

👀 Wusstest du schon? Das moderne Whiteboard (auch als Whiteboard bekannt) wurde Ende der 1950er Jahre von Martin Heit, einem Fotografen und Veteranen des Koreakriegs, erfunden. Etwa zur gleichen Zeit bemerkte Albert Stallion, der bei Alliance (einem Stahl- und Beschichtungsunternehmen) arbeitete, dass man auf emailliertem Stahl schreiben und diesen leicht reinigen konnte. Im Jahr 1960 trennte er sich von Alliance und gründete Magiboards, ein Unternehmen, das Whiteboards kommerziell herstellte.

Jamboard-Alternativen auf einen Blick

Da Jamboard nicht mehr verfügbar ist, brauchen Sie einen Ersatz, der sich genauso intuitiv anfühlt. Alle tools in dieser Liste sind starke Kandidaten.

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestütztes Whiteboard, Aufgabenumwandlung, Live-Zusammenarbeit, Vorlagen, unbegrenzte Arbeitsfläche, umfassende Google Workspace-Integration Kleine, mittelständische und große Unternehmen, die nach einem All-in-One-Workspace suchen Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar Miro Zusammenarbeit in Echtzeit, Integrationen (Jira, Slack), KI-Features, Präsentationsmodus, kreative Moderationstools Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Unternehmen für designorientierte Workflows Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $ pro Benutzer und Monat Lucidspark Frames & Container, Azure/Jira-Integration, Abstimmungs-Tools, Haftnotizen, Zoom/Teams-Integration Kleine und mittelständische Unternehmen, die nach einem strukturierten tool für die Zusammenarbeit suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $ pro Benutzer und Monat FigJam Bitmoji-Avatare, Vorlagenbibliothek, Live-Chat/Audio, Organisation von Haftnotizen, Spotlight-Tool Einzelpersonen, Designer und kleine Teams für kreative Arbeit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $ pro Benutzer und Monat Microsoft Whiteboard Unbegrenzte Arbeitsfläche, Teams-Integration, Live-Reaktionen, Copilot-KI-Zusammenfassung, Loop-Komponenten Pädagogen, Unternehmen und Remote-Teams, die bereits in das Microsoft-Ökosystem eingebunden sind Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7,20 $ pro Benutzer und Monat Mural Super Lock, Summon, Moderationstools, Erstellung von Vorlagen, Integrationen mit GIPHY und Noun Project Einzelpersonen, kleine bis mittelgroße Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat Creately Markdown-Bearbeitung, Datenverknüpfung, Universal Search, Kanban-Boards, Sicherheit bei der Zugriffskontrolle Einzelpersonen und kleine bis mittelgroße Teams, die Whiteboards und Wikis integrieren möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $ pro Benutzer und Monat Stormboard Eingebettete Dokumente, gemeinsame Bearbeitung von Dateien (Google, Office), KI-Vorlagen, erweiterte Suche, Hyperlinks in Haftnotizen Mittelständische Unternehmen und Unternehmen, die gerne mit Haftnotizen brainstormen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ pro Benutzer und Monat Canva Whiteboard Magic Resize, Magic Write KI-Zusammenfassung, Rich-Media-Bibliothek, einfache Exportfunktionen Privatpersonen und kleine Geschäfte, die vorgefertigte Vorlagen lieben Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12,99 $/Monat Conceptboard DSGVO-konform, integrierter Chat/Video, Board-Versionierung, intuitive Benutzeroberfläche Kundenkooperation für kleine Teams, mittelständische Unternehmen und Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $ pro Benutzer und Monat Zoom Whiteboard Whiteboarding in Echtzeit während Meetings, wiederverwendbare Vorlagen, intelligente Konnektoren, KI, Abstimmungs-Tools Whiteboarding auf Abruf für Remote-Teams und Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 2,49 $ pro Benutzer und Monat

Die besten Jamboard-Alternativen

Wenn Sie die visuelle Zusammenarbeit wiederbeleben möchten, die Jamboard so einfach gemacht hat, lohnt es sich, diese Liste durchzugehen.

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Beginnen wir mit unserem internen Favoriten.

1. ClickUp (Bester All-in-One-Workspace für visuelle Zusammenarbeit)

Testen Sie ClickUp kostenlos Planen und setzen Sie Ihre Ideen mit ClickUp-Whiteboards um

Zusammenarbeit ist schwer zu definieren, aber leicht zu spüren. Wenn die richtigen Leute mit den richtigen Tools zusammenarbeiten, laufen Unterhaltungen reibungslos, Ideen kommen schneller voran und fast alles funktioniert wie am Schnürchen.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der Ihre Projekte, Dokumente, Aufgaben und den Chat in einem vereint. Darüber hinaus ermöglicht es Ihnen, dank integrierter, kontextbezogener KI-Funktionen schneller und smarter zu arbeiten, statt härter.

ClickUp-Whiteboards sind eine interaktive Arbeitsfläche, auf der Sie brainstormen, planen und Ideen in die Tat umsetzen können. Bringen Sie Ihr Team an das Whiteboard und arbeiten Sie gemeinsam mit Text, Haftnotizen, Formen und Verbindungslinien, um Ideen visuell darzustellen.

Brainstormen, Planen und erstellen Sie Workflows mit ClickUp Whiteboards

Dank Live-Cursor-Nachverfolgung, Kommentarfunktion und Stylus-Support kann jeder sehen, wer gerade zum Board beiträgt – egal ob remote oder vor Ort.

Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie mit ClickUp-Whiteboards die besten Ideen skizzieren und zum Leben erwecken können:

Diese Whiteboard-App funktioniert auch hervorragend auf Touch-Geräten, sodass Sie mit einem Stift freihändig zeichnen, Elemente verschieben oder Anmerkungen machen können – ideal für Tablets bei StandUp-Meetings oder Präsenz-Workshops.

⏩ Quick-Hack: Geben Sie /whiteboard in die Beschreibung einer beliebigen Aufgabe ein, um schnell ein neues Whiteboard direkt in ClickUp-Aufgaben zu erstellen und einzubetten. So bleiben Ihr Brainstorming und Ihre Planung direkt mit der Aufgabe verbunden, ohne dass Sie ClickUp verlassen müssen.

Aufbauend auf der kreativen Freiheit der ClickUp-Whiteboards sorgt ClickUp Brain mit KI-gestützter Unterstützung für noch mehr Schwung in Ihren Sitzungen.

Es kann Ihren Workspace analysieren, vorschlagen, unstrukturierte Ideen in konkrete Aufgaben aufzuschlüsseln, Prioritäten zu vergeben oder Notizen zu klaren Aktionspunkten zusammenzufassen. Außerdem hilft es dabei, Meeting-Zusammenfassungen auf der Grundlage Ihrer Whiteboard-Diskussionen zu erstellen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain umsetzbare Aufgaben, Projektpläne und Zusammenfassungen direkt von Ihren Whiteboards aus

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie Textvorlagen ganz einfach direkt in Ihrem Whiteboard in auffällige Grafiken – dank der integrierten KI-Bildgenerierungsfunktionen von Brain.

Sie können Ideen von Ihrem Whiteboard auch in ClickUp-Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, Mitarbeitern, Prioritäten und Checklisten aufschlüsseln. Das bedeutet: Wenn Sie Workflows planen, müssen Sie diese später nicht manuell neu erstellen; Ihre Whiteboard-Inhalte werden sofort umsetzbar.

Laden Sie Mitwirkende über einen Link ein, verwalten Sie Berechtigungen und binden Sie Ihr Whiteboard sogar in ClickUp Docs ein oder fügen Sie ein Dokument zu Ihrem Whiteboard hinzu, um den vollständigen Kontext zu erhalten.

Außerdem bietet ClickUp eine Vielzahl von Whiteboard-Vorlagen, darunter Prozesskarten, Prozessablauf-Diagramme, Sprint-Planungstafeln, Layouts für Team-Brainstormings und vieles mehr, damit Sie schnell loslegen und die Vorlagen nach und nach benutzerdefiniert anpassen können.

💡 Profi-Tipp: Wenn Ihr Team häufig dieselbe Whiteboard-Setup-Konfiguration verwendet, speichern Sie diese als Vorlage. So können Sie die genaue Struktur sofort reproduzieren, Ihre Sitzungen einheitlich gestalten und Ihren Workflow beschleunigen.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp-Dashboards : Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Ideen vom Whiteboard mit KI-Karten für den Status der Aufgaben, die Workload des Teams, Velocity, Burndown-Diagramme und mehr

ClickUp-Automatisierungen : Verwandeln Sie Ihre Whiteboard-Inhalte in effiziente Workflows mit Regeln, die Aufgaben automatisch zuweisen, Prioritäten festlegen, Status ändern oder Benachrichtigungen versenden – basierend auf von Ihnen festgelegten Auslösern

ClickUp-Integrationen : Schließen Sie ClickUp-Whiteboards mit beliebten Apps wie Slack, Google Drive, Zoom und Microsoft Teams an, um eine nahtlose Integration zu erreichen und die Kommunikation zu optimieren sowie Ihre gesamte Arbeit plattformübergreifend zu synchronisieren

ClickUp Super Agents : Erstellen Sie KI-gestützte Assistenten, die autonom handeln können und über unbegrenzten Speicher sowie Kontextwissen über Ihren Workspace verfügen

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer könnten ClickUp aufgrund seiner umfangreichen Funktionen zunächst etwas überwältigend finden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie nahtlos alles zusammenarbeitet. Die Kombination aus Chat, Whiteboards und Spaces ermöglicht es uns, an einem Ort zu brainstormen, Aufgaben zuzuweisen und die Nachverfolgung der Arbeit zu betreiben. Es ist flexibel, visuell und hochgradig anpassbar – perfekt für die Verwaltung mehrerer Teams und Projekte abteilungsübergreifend.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie nahtlos alles zusammenarbeitet. Die Kombination aus Chat, Whiteboards und Spaces ermöglicht es uns, an einem Ort zu brainstormen, Aufgaben zuzuweisen und die Nachverfolgung der Arbeit zu betreiben. Es ist flexibel, visuell und hochgradig anpassbar – perfekt für die Verwaltung mehrerer Teams und Projekte abteilungsübergreifend.

2. Miro (Am besten geeignet für skalierbare Teamzusammenarbeit und Diagrammerstellung)

via Miro

Miro ist eine cloudbasierte Plattform mit unbegrenztem Whiteboard, die für die visuelle Zusammenarbeit in verteilten und hybriden Teams entwickelt wurde. Sie geht über das reine Zeichnen hinaus und ist speziell für das Design-Projektmanagement konzipiert.

Mit Miro KI können Sie Ideen auf Ihrem Miro-Board in Produktbeschreibungen, Prototypen oder Roadmaps umsetzen.

Um sicherzustellen, dass alle in Ihrem Team visuell zusammenarbeiten, können Sie Features wie Blitzumfragen, Punktabstimmungen, dynamische Schieberegler und Überraschungs-Drehräder nutzen. All dies sind gute Möglichkeiten, passive Zuschauer in aktive Mitwirkende zu verwandeln.

Die besten Features von Miro

Erstellen Sie unbegrenzt viele Boards mit unendlichem Platz, um Ideen ohne Einschränkungen zu brainstormen, zu planen und zu visualisieren – mit dem Infinite Canvas

Sehen Sie Live-Cursor, chatten Sie, führen Sie Sprach- und Videoanrufe und hinterlassen Sie Kommentare, während die Mitglieder des Teams zusammenarbeiten

Imitieren Sie das Arbeiten mit einem physischen Whiteboard mithilfe von Drag-and-Drop-Tools, um Ideen zu bündeln, Retrospektiven durchzuführen oder Flussdiagramme zu erstellen

Limitierungen von Miro

Leistungsprobleme bei großen Boards mit vielen Inhalten

Preise für Miro

Free

Starter : 8 $/Monat pro Mitglied

Geschäft : 16 $/Monat pro Mitglied

Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung (ab 30 Mitgliedern)

Enterprise Guard: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

G2: 4,7/5 (über 8100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Miro?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich mag Miro, weil es ein tool ist, das Menschen bei Workshops näher zusammenbringt. Selbst bei der Arbeit an einem globalen Projekt können Menschen aus verschiedenen Ländern gemeinsam zum Ergebnis des Workshops beitragen. Ich arbeite in einem agilen Umfeld, daher ist dieses tool besonders wertvoll bei verschiedenen Arten von Workshops, bei der Konzeptarbeit oder bei der PI-Planung.

Ich mag Miro, weil es ein Tool ist, das Menschen bei Workshops näher zusammenbringt. Selbst bei der Arbeit an einem globalen Projekt können Menschen aus verschiedenen Ländern gemeinsam zum Ergebnis des Workshops beitragen. Ich arbeite in einem agilen Umfeld, daher ist dieses Tool besonders wertvoll bei verschiedenen Arten von Workshops, bei der Konzeptarbeit oder bei der PI-Planung.

📮 ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI in erster Linie für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier kommt ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards ins Spiel , mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator, anhand Ihrer Eingabe eine Visualisierung zu erstellen. Es ist die Alles-App für die Arbeit, mit der Sie Ideen entwickeln, visualisieren und schneller umsetzen können!

📚 Lesen Sie auch: Die besten Miro-Alternativen und Konkurrenten

3. Lucidspark (Am besten geeignet für Brainstorming mit strukturierter Zusammenarbeit)

via Lucidspark

Lucidspark ist ein cloudbasiertes virtuelles Whiteboard, das die Projektplanung erleichtert, wenn Sie mit einem funktionsübergreifenden Team arbeiten.

Erstellen Sie zunächst einen virtuellen Raum, in dem jeder seine Ideen freigeben und organisieren kann. Durch Kommentare und Tags kann jeder in Ihren hybriden Teams zur Diskussion beitragen.

Zu den beliebten Anwendungsfällen von Lucidspark für die Zusammenarbeit gehören agile Entwicklung, Moderation von Meetings, strategische Visionen, Nutzerforschung und Brainstorming.

Mit visuellen Tools wie Haftnotizen, Containern und farbcodierten Clustern lassen sich Aufgaben, Zeitleisten und Workflows ganz einfach darstellen; Lucidspark unterstützt diese Kerntechniken des visuellen Projektmanagements.

Im Gegensatz zu Jamboard funktioniert Lucidspark reibungslos mit Zoom, Microsoft Teams und WebEx.

Die besten Features von Lucidspark

Visualisieren Sie Ihre Gedanken, indem Sie mit wenigen Klicks dynamische Mindmaps zu jedem Projekt hinzufügen

Integrieren Sie Lucid Cards in Aufgabenmanagement-Tools wie Jira und Azure DevOps und setzen Sie Ideen in Taten um

Importieren Sie Miro-Inhalte mit verschiedenen Optionen in Lucidspark, darunter Vektor-PDFs, Kopieren und Einfügen, statische Bilder und CSV-Dateien

Limitierungen von Lucidspark

Lucidspark unterstützt visuelle Verbindungen zwischen Elementen, ist jedoch nicht dafür ausgelegt, variable Beziehungen oder Abhängigkeiten formal zu definieren oder zu modellieren

Preise für Lucidspark

Free

Einzel : 9 $/Monat

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lucidspark

G2: 4,5/5 (über 6500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 370 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Lucidspark?

In einer Capterra-Rezension heißt es:

Es ist schnell und einfach, Ideen und Diagramme zu erstellen, und besonders für Remote- und Hybrid-Teams hilfreich bei der Kommunikation. Die Möglichkeit, schnell in den „Lucid“-Modus zu wechseln, um komplexere Diagramme und Bilder zu zeichnen, ist großartig.

Es ist schnell und einfach, Ideen und Diagramme zu erstellen, und besonders für Remote- und Hybrid-Teams hilfreich bei der Kommunikation. Die Möglichkeit, schnell in den „Lucid“-Modus zu wechseln, um komplexere Diagramme und Bilder zu zeichnen, ist großartig.

⚡ Vorlagenarchiv: Nicht jeder hat das Auge eines Designers. Vorlagen für Markenrichtlinien bieten integrierte Best Practices für Layout, Hierarchie, Abstände und Gestaltung. Selbst Nicht-Designer (Marketing- und Vertriebsteams) können so ansprechende, markengerechte Materialien erstellen.

4. FigJam (Am besten geeignet für Designer und kreatives Brainstorming)

via FigJam

Mit FigJam als Whiteboard-Tool können Sie Ideen festhalten, Entscheidungen abstimmen und die Arbeit vorantreiben.

Wenn Sie ein Brainstorming durchführen, bietet das tool Vorlagen innerhalb der Figma-Community, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Für das gemeinsame Arbeitsmanagement können Sie den integrierten Timer, den Audio-Chat und den Cursor-Chat nutzen. So müssen Sie für die Kommunikation nicht auf Videokonferenzen umsteigen. Ihre Teamkollegen können Feedback ganz nach Belieben hinterlassen – in Form von Kritzeleien, Haftnotizen, Text oder Stempeln.

Für die intelligente Diagrammerstellung können Sie Sitemaps oder User Flows nutzen, um die Lücke zwischen Ideenfindung und Umsetzung zu schließen.

Die besten Features von FigJam

Holen Sie sich über 300 vorgefertigte Vorlagen, um Unterhaltungen und Projekte anzustoßen, darunter Mindmap-Vorlagen, Customer Journey Maps, Flussdiagramme usw.

Sortieren Sie Haftnotizen nach Themen oder fassen Sie die Ergebnisse Ihres Teams sofort in Zusammenfassungen zusammen

Leiten Sie die Meeting-Teilnehmer mithilfe des Spotlight-Modus zu den wichtigsten Inhalten

Limitierungen von FigJam

Es unterstützt keine benutzerdefinierten Formen, Farbverläufe und Muster, die ansonsten in der Hauptdesignumgebung von Figma zu finden sind

Preise für Figma (einschließlich FigJam)

Starter : Kostenlos

Professional : Collab-Platz: 5 $/Monat Dev-Platz: 15 $/Monat Voll-Platz: 20 $/Monat

Collab-Platz: 5 $/Monat

Entwickler-Platz: 15 $/Monat

Vollplatz: 20 $/Monat

Organisation : Collab-Platz: 5 $/Monat (jährliche Abrechnung) Dev-Platz: 25 $/Monat (jährliche Abrechnung) Voll-Platz: 55 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Collab-Platz: 5 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Entwickler-Platz: 25 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Vollplatz: 55 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise : Collab-Platz: 5 $/Monat (jährliche Abrechnung) Dev-Platz: 35 $/Monat (jährliche Abrechnung) Voll-Platz: 90 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Collab-Platz: 5 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Entwickler-Platz: 35 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Vollplatz: 90 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Collab-Platz: 5 $/Monat

Entwickler-Platz: 15 $/Monat

Vollplatz: 20 $/Monat

Collab-Platz: 5 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Entwickler-Platz: 25 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Vollplatz: 55 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Collab-Platz: 5 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Entwickler-Platz: 35 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Vollplatz: 90 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu FigJam

G2: 4,6/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über FigJam?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Die Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern verläuft reibungslos, sodass wir durchdachte Ideen in die Tat umsetzen können. Dieses tool unterstützt unsere UX-Forschungsaktivitäten, wie zum Beispiel das Erstellen von User Journeys, Brainstorming-Sitzungen und die Durchführung von Design-Kritiken.

Die Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern verläuft reibungslos, sodass wir durchdachte Ideen in die Tat umsetzen können. Dieses tool unterstützt unsere UX-Forschungsaktivitäten, wie zum Beispiel das Erstellen von User Journeys, Brainstorming-Sitzungen und die Durchführung von Design-Kritiken.

🧠 Wissenswertes: Der erste Whiteboard-Stift wurde erst 1975 erfunden, fast 20 Jahre nachdem Martin Heit das Whiteboard entdeckt hatte. Bis dahin galten alle Whiteboards als „wet-erase“, was bedeutet, dass die Tinte nur mit einem feuchten Tuch entfernt werden konnte.

5. Microsoft Whiteboard (Am besten geeignet für Microsoft 365-Benutzer und die Integration in Unternehmen)

über Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard ist ein digitales Tool für die Zusammenarbeit, das eine unbegrenzte Arbeitsfläche für Brainstorming, Planung und gemeinsames Arbeiten bietet. Pädagogen nutzen es, um den Unterricht interaktiver und kooperativer zu gestalten.

Nutzen Sie es, um Konzepte zu skizzieren, Gruppendiskussionen mit visuellen Hilfsmitteln zu leiten oder Schüler dazu anzuregen, Ideen in Echtzeit einzubringen. Es lässt sich direkt in Microsoft Teams integrieren, sodass Sie während des Unterrichts ein Whiteboard starten können und die Schüler von ihren eigenen Geräten aus mitwirken können.

Für Schüler und Studenten ermöglichen die integrierten Loop-Kommentare die Verwaltung von Gruppenarbeiten.

Sie können die Nachverfolgung des Fortschritts plattformübergreifend durchführen, beispielsweise in Teams oder OneNote, und die Synchronisierung bleibt erhalten.

Wenn Sie unter Zeitdruck stehen, kann Copilot Ihnen dabei helfen, die Beiträge aus dem Unterricht zusammenzufassen oder sogar Vorschläge zu machen, wie Sie spontane Ideen in eine ausgefeilte Unterrichtsstunde umsetzen können.

Die besten Features von Microsoft Whiteboard

Aktivieren Sie den schreibgeschützten Modus, um Bearbeitungen in entscheidenden Momenten zu verhindern

Fügen Sie Reaktionen hinzu, um abzustimmen, Feedback zu geben und das Engagement zu steigern

Starten Sie Ihre Sitzung mit über 60 kostenlosen, anpassbaren Vorlagen für Szenarien wie Brainstorming, Planung, Vergleichen und Gegenüberstellen oder Eisbrecher wie „Zwei Wahrheiten und eine Lüge“.

Einschränkungen von Microsoft Whiteboard

Die Software erlaubt es nicht, benutzerdefinierte Vorlagen zu erstellen oder zu speichern, was die individuelle Gestaltung und die Wiederverwendung einschränkt

Preise für Microsoft Whiteboard

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Whiteboard

G2: 4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Whiteboard?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Das Beste an Microsoft Whiteboard ist, dass mehrere Benutzer an einem Ort Vorschläge machen können. Die Vorlagen, die Haftnotizen und die Kommentare machen die Zusammenarbeit viel einfacher und unterhaltsamer. Mir gefallen auch die Features zum Reagieren und Abstimmen.

Das Beste an Microsoft Whiteboard ist, dass mehrere Benutzer an einem Ort Vorschläge machen können. Die Vorlagen, die Haftnotizen und die Kommentare machen die Zusammenarbeit viel einfacher und unterhaltsamer. Mir gefallen auch die Features zum Reagieren und Abstimmen.

6. Mural (Am besten geeignet für Design Thinking und agile Workshops)

via Mural

Mural ist eine visuelle Plattform für die Zusammenarbeit bei der Ideenfindung und beim Brainstorming, egal ob ihr in Echtzeit oder asynchron zusammenarbeitet.

Versammeln Sie Ihr Team und führen Sie es durch die Features „Facilitation Superpowers“, den Privat-Modus und die anonyme Abstimmung. Geben Sie mit Mural jedem die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen – nicht nur den Lautesten.

Sie können sogar Ideen und Feedback mithilfe von Haftnotizen, Mindmaps und Bildern sammeln. Nutzen Sie diese webbasierte Brainstorming-Software, um sicherzustellen, dass die besten Ideen nicht in E-Mails oder Nachrichten untergehen.

Die besten Features von Mural

Verwenden Sie per Drag-and-Drop Haftnotizen, GIFs und Bilder, um komplexe Ideen freizugeben

Erstellen Sie Workflows, Diagramme und Brainstorming-Boards mit anpassbaren Vorlagen

Fügen Sie Feedback, Kommentare und Ideen direkt auf dem Board hinzu, um klarere und besser abgestimmte Ergebnisse zu formen

Limitierungen von Mural

Die Standard-Einstellung „Unbegrenzte Leinwände“ kann frustrierend sein, zumal der Wechsel zurück zu „Festgelegt“ mehrere Schritte erfordert

Preise für Mural

Free

Team+ : 12 $ pro Monat und Benutzer

Geschäft : 17,99 $ pro Monat und Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mural

G2: 4,6/5 (über 1400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mural?

In einer Capterra-Rezension heißt es:

Die Benutzerfreundlichkeit von Mural ist unübertroffen. Einfache Gruppenarbeit, Ideenfindung und Koordination sind nur einige der Vorteile. Ich habe es sowohl persönlich als auch online mit einer großen Gruppe von Menschen erfolgreich eingesetzt.

Die Benutzerfreundlichkeit von Mural ist unübertroffen. Einfache Gruppenarbeit, Ideenfindung und Koordination sind nur einige der Vorteile. Ich habe es sowohl persönlich als auch online mit einer großen Gruppe von Menschen erfolgreich eingesetzt.

7. Creately (Am besten geeignet für visuelle Planung von Projekten und Wiki-Integration)

via Creately

In vielen Unternehmen findet die Planung isoliert statt. Produktteams skizzieren Workflows in Folien, Entwickler erstellen separate Diagramme und der Betrieb dokumentiert Prozesse in Dokumenten. Dies führt zu fragmentiertem Wissen (auch bekannt als „Work Sprawl“ ) und Problemen bei der Versionskontrolle.

Die visuelle Kollaborationsplattform Creately ermöglicht es Ihren Teams, komplexe Diagramme (wie Flussdiagramme, Organigramme, Prozessabbildungen und UML) auf einer unbegrenzten Arbeitsfläche zu erstellen, zu aktualisieren und freizugeben.

Dank Echtzeit-Bearbeitung, datenverknüpften Formen und funktionsübergreifenden Vorlagen arbeiten alle anhand derselben visuellen Informationsquelle. Das Ergebnis ist eine schnellere und besser abgestimmte Planung.

Im Gegensatz zu den eingeschränkten Funktionen von Jamboard bietet Creately Kommentar-Threads, Echtzeit-Synchronisierung und Integrationen mit MS Teams, Confluence und Slack.

Die besten Features von Creately

Holen Sie sich Support für über 50 technische und geschäftliche Diagramme

Ziehen Sie Elemente aus beliebigen Datenquellen per Drag & Drop auf die Canvas – dank bidirektionaler Datenverknüpfung

Illustrieren Sie oder fügen Sie Anmerkungen per Freihandzeichnung hinzu, ohne die Tastatur zu verlassen – dank Markdown-Verknüpfungen

Limitierungen von Creately

Integrations-Limits bei bestimmten Jira- und Confluence-Versionen können den Zugriff auf Diagramme behindern

Preise für Creately

Free

Privat : 8 $/Monat

Team : 8 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 149 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Creately

G2: 4,4/5 (über 1300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Creately?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Mit einer intuitiven Plattform können Sie Ideen sammeln, darüber diskutieren, einen Konsens finden und Ergebnisse erzielen. Dank vielfältiger Funktionen wie Automatisierung, Mindmaps, Flussdiagramme, Notizen – und vieles mehr – können Sie die besten Ideen entwickeln.

Mit einer intuitiven Plattform können Sie Ideen sammeln, darüber diskutieren, einen Konsens finden und Ergebnisse erzielen. Dank vielfältiger Funktionen wie Automatisierung, Mindmapping, Flussdiagramme, Notizen – und vieles mehr – können Sie die besten Ideen entwickeln.

8. Stormboard (Am besten geeignet für Brainstorming mit Haftnotizen in Echtzeit)

via Stormboard

Die Jamboard-Alternative Stormboard ist ein Online-Arbeitsplatz für agile Teams. Sie bringt das Whiteboard in eine kollaborative digitale Umgebung, in der jeder seine Ideen einbringen kann.

Sie können Pläne so organisieren und visualisieren, wie es für Sie am besten passt. Denken Sie an Bilder, Text und Videos.

Nutzen Sie diese digitale Leinwand, damit Ihr globales Team unstrukturierte Unterhaltungen in produktive Meetings am Workspace verwandeln kann.

Nach dem Meeting können Sie diese Ideen in Dokumente, Tabellen und Bilder exportieren. Verwandeln Sie Ihre Chats in Dateien, die Sie teilen können.

Die besten Features von Stormboard

Betten Sie Storms in Websites oder Apps ein, um Inhalte einfach freizugeben und zusammenzuarbeiten, ohne die Plattform wechseln zu müssen

Fügen Sie Hyperlinks auf Haftnotizen hinzu, um Verbindungen zwischen Ideen und externen Ressourcen schnell herzustellen

Nutzen Sie Storm KI, um Vorlagen zu erstellen, Ideen zusammenzufassen und Ihr Board automatisch zu organisieren

Limitierungen von Stormboard

Das Navigieren durch Notizen kann aufgrund von kleinem, schwer in der Größe anpassbarem Text und unklaren Scroll-Anzeigen schwierig sein

Preise für Stormboard

Privat : Kostenlos

Geschäft : 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Stormboard

G2: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Stormboard?

In einer Capterra-Rezension heißt es:

Als Marktforscher ist es meine Aufgabe, eine riesige Menge an Informationen in fokussierte und umsetzbare Erkenntnisse und Empfehlungen zu verdichten. Storyboard hilft mir dabei, Struktur in den Aufwand zu bringen, was mir eine Menge Zeit spart.

Als Marktforscher ist es meine Aufgabe, eine riesige Menge an Informationen in fokussierte und umsetzbare Erkenntnisse und Empfehlungen zu verdichten. Storyboard hilft mir dabei, Struktur in den Aufwand zu bringen, was mir eine Menge Zeit spart.

9. Canva Whiteboard (Am besten geeignet für visuell ansprechende Whiteboards mit Vorlagen)

via Canva Whiteboard

Das Whiteboard von Canva ist ein digitales Tool mit unbegrenzter Arbeitsfläche, das in das Design-Ökosystem von Canva integriert ist. Es bietet Zusammenarbeit in Echtzeit, Haftnotizen, Formen, Linien, Videos, Bilder, Timer und Zugriff auf die umfangreiche Bibliothek an Vorlagen und Medien von Canva.

Nutzen Sie dieses kostenlose Online-Whiteboard, um interaktive Workshops und Brainstorming-Sitzungen zu gestalten.

Außerdem erhalten Sie KI-Tools für Designer wie Magic Design für automatisch generierte Vorlagen und Magic Write zur Unterstützung bei Textvorschlägen.

Während Jamboard einfache Zeichnungen und Haftnotizen unterstützte, können Sie mit Canva Bilder, Videos, Audio und interaktive Elemente direkt aus der integrierten Inhaltsbibliothek einbetten.

Die besten Features von Canva Whiteboard

Verwenden Sie Magic Resize, um Ihr Whiteboard in ein Dokument umzuwandeln, die Größe für jede Plattform anzupassen und mit einem Klick zu übersetzen

Fassen Sie Ihre Whiteboard-Inhalte im Handumdrehen mit dem Zusammenfassungs-Tool von Magic Write zusammen

Greifen Sie auf Millionen von Fotos, Symbolen, Grafiken und Audiodateien aus der gesamten Medienbibliothek von Canva zu

Einschränkungen von Canva Whiteboard

Da Canva nicht in Projektmanagement-Tools integriert ist, können Sie Whiteboard-Elemente nicht in umsetzbare Aufgaben umwandeln

Preise für Canva Whiteboard

Free

Pro : 12,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Canva Whiteboard

G2: 4,7/5 (über 5.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.800 Bewertungen)

⚡ Vorlagenarchiv: Studien zeigen, dass die Verwendung eines visuellen Kalenders den Planungsirrtum verringern kann – unsere Tendenz, die Dauer von Aufgaben zu unterschätzen. Die Kalender-Vorlagen von Canva bieten Plug-and-Play-Layouts, die Ihre Pläne übersichtlich, einheitlich und optisch auf Ihre Marke abgestimmt halten.

10. Conceptboard (Am besten geeignet für die visuelle Zusammenarbeit mit Clients und Remote-Teams)

via Conceptboard

Conceptboard verwandelt komplexe Projekte in übersichtliche visuelle Abläufe. Es ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit mit Live-Cursorn und strukturiertem Feedback durch Kommentare und Haftnotizen.

Conceptboard unterstützt zudem die Anforderungen von Unternehmen durch DSGVO-Konformität, ISO-Zertifizierung und Sicherheit beim Hosting in Deutschland.

Die besten Features von Conceptboard

Verfolgen Sie Änderungen und stellen Sie frühere Versionen Ihrer Boards wieder her, um Ihre Arbeit sicher und organisiert zu halten

Sorgen Sie für Sicherheit der Daten durch DSGVO-Konformität, SSO und Datenverschlüsselung

Exportieren Sie Ihre Boards in Formaten wie PDF, PNG oder SVG, um sie einfach außerhalb der Plattform freizugeben und zu präsentieren

Einschränkungen von Conceptboard

Conceptboard verfügt über kein integriertes Feature für Tabellen, sodass Benutzer Tabellen manuell zeichnen müssen, anstatt sie wie in Excel zu erstellen

Preise für Conceptboard

30 Tage Testversion kostenlos nutzen

Starter : €5/Monat pro Benutzer (~ 6 $/Monat pro Benutzer)

Advanced : Ab €10/Monat pro Benutzer (~$12/Monat pro Benutzer)

Unternehmen und Behörden : Ab 14 € pro Monat und Benutzer (~16 $ pro Monat und Benutzer)

Sonderpläne: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Conceptboard

G2: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Conceptboard?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Wir sind ein Architekturbüro und nutzen Conceptboard jeden Tag. Alle unsere Zeichnungen, Spezifikationen, Skizzen, Fotos usw. werden auf einem speziellen Projekt-Board abgelegt, und wir prüfen, kommentieren, diskutieren usw. in Echtzeit. Es ist so einfach, benutzerfreundlich und intuitiv. Wir haben 2019 angefangen, Conceptboard zu nutzen, und könnten mittlerweile ohne dieses Tool nicht mehr zu 100 % arbeiten.

Wir sind ein Architekturbüro und nutzen Conceptboard jeden Tag. Alle unsere Zeichnungen, Spezifikationen, Skizzen, Fotos usw. werden auf einem speziellen Projekt-Board abgelegt, und wir prüfen, kommentieren, diskutieren usw. in Echtzeit. Es ist so einfach, benutzerfreundlich und intuitiv. Wir haben 2019 angefangen, Conceptboard zu nutzen, und könnten mittlerweile ohne dieses Tool nicht mehr zu 100 % arbeiten.

11. Zoom Whiteboard (Am besten geeignet für gemeinsames Whiteboarding während Videoanrufen)

über Zoom Whiteboard

Wenn Sie Zoom für Meetings nutzen, ist Zoom Whiteboard eine Erweiterung, die Ihnen hilft, visuell zusammenzuarbeiten, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Sie können vor dem Meeting ein Whiteboard erstellen, währenddessen gemeinsam daran arbeiten und danach weiter daran festhalten – alles innerhalb der Zoom-Plattform.

Sobald Sie ein Layout oder einen Prozess erstellt haben, der funktioniert, können Sie daraus eine wiederverwendbare Vorlage machen und diese für die zukünftige Verwendung mit Ihrem Team freigeben. Wenn Ideen Gestalt annehmen, erstellen Sie komplexere Diagramme mithilfe von intelligenten Verbindungselementen, einer umfangreichen Formbibliothek und intuitiven Ebenen-Steuerelementen.

Und wenn Sie bereit sind, das Engagement zu steigern, können Sie Timer, Abstimmungs-Tools, Aktions-Schaltflächen oder sogar Code-Blöcke hinzufügen, um Ihr Whiteboard in einen dynamischen Raum für die Zusammenarbeit zu verwandeln.

Die besten Features von Zoom Whiteboard

Speichern Sie Ihre bevorzugten Formen und Symbole unter „Meine gespeicherten Formen“, um sie schnell auf allen Whiteboards wiederverwenden zu können

Exportieren Sie Frames in PowerPoint (PPTX), wobei die hochwertige Grafik erhalten bleibt

Verbinden Sie Aufgabenmanagement-Tools von Drittanbietern, um die Synchronisierung und Vereinfachung Ihres Workflows zu erreichen

Einschränkungen von Zoom Whiteboard

Die Exportoptionen sind eher einfach und ermöglichen in der Regel den Export als Bilder oder PDFs

Preise für Zoom Whiteboard

Basic : Kostenlos

Whiteboard : 2,49 $/Monat pro Benutzer

Whiteboard Plus: 7 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoom Whiteboard

G2: 4,5/5 (über 54.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoom Whiteboard?

Hier wird das freigegeben, was ein Reddit-Benutzer dazu sagt:

Es ist viel mehr als nur ein Whiteboard. Du kannst gemeinsam Diagramme erstellen, Aufgabenboards nutzen, Whiteboarding betreiben, Haftnotizen verwenden, Abstimmungen und Reaktionen hinzufügen – einfach alles Mögliche. Und dank der integrierten KI kannst du dein Whiteboard mit Hilfe der KI vorab erstellen.

Es ist viel mehr als nur ein Whiteboard. Du kannst gemeinsam Diagramme erstellen, Aufgabenboards nutzen, Whiteboarding betreiben, Haftnotizen verwenden, Abstimmungen und Reaktionen hinzufügen – einfach alles Mögliche. Und dank der integrierten KI kannst du dein Whiteboard mit Hilfe der KI vorab erstellen.

Die beste Jamboard-Alternative, ClickUp, bietet mehr als nur Haftnotizen

Die Einstellung von Jamboard bietet Ihnen die Chance, Ihre visuelle Zusammenarbeit zu verbessern.

Bei der Auswahl einer Jamboard-Alternative sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

Benötigt Ihr Team nur visuelle Darstellungen oder auch die Ausführung von Aufgaben?

Funktioniert das Tool auf Tablets und Touch-Geräten?

Lässt sich das Whiteboard in die Tools Ihres Tech-Stacks integrieren?

Ermöglicht es Ihnen, Aufgaben zusammenzufassen, zuzuweisen und zu automatisieren – alles an einem Space?

ClickUp vereint alles in einem. Sie können auf einem Whiteboard skizzieren, jede Notiz in eine Aufgabe umwandeln, ihr Fälligkeitsdatum zuweisen und den Fortschritt auf derselben Arbeitsfläche verfolgen. Mit integrierter KI, Google Workspace-Integration und Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit ersetzt ClickUp Jamboard nicht nur – es hebt es auf ein neues Niveau.

Probieren Sie noch heute die Nr. 1 unter den Jamboard-Alternativen aus. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an.