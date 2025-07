20 Canva-Kalender-Vorlagen für eine einfache Planung im Jahr 2025

Zwischen Arbeitsfristen, Geburtstagsfeiern, Terminen und dem Yoga-Kurs, den Sie immer wieder verschieben, ist es schwer, Ihr Leben nicht in einem Terminchaos versinken zu lassen. Und das Blättern in drei verschiedenen Google Kalendern, einem halbvollen Terminplaner und einer Notiz an Ihrem Kühlschrank ist auch nicht gerade hilfreich, um Ihr Leben zu organisieren.

Aber was wäre, wenn es eine einfachere und effektivere Möglichkeit gäbe, Ihren Zeitplan zu organisieren? Die gibt es! Zahlreiche visuelle Tools bieten vorgefertigte Kalender-Vorlagen, die stilvoll, praktisch und unglaublich einfach anzupassen sind.

Plattformen wie Canva und ClickUp sind großartige Beispiele für Software, mit der Sie sofort loslegen können. Wir haben die besten Vorlagen aus beiden Tools aufgelistet, um Ihnen die Planung ein wenig zu erleichtern.

Was macht eine gute Canva-Kalender-Vorlage aus?

Soll Ihr Kalender gut aussehen? Ja, aber er sollte Ihnen auch dabei helfen, den Überblick zu behalten, Planungsfehler zu vermeiden und Spaß an der Planung zu haben. Das sollten Sie bei einer guten Vorlage beachten:

Übersichtliches Datums-Layout : Zeigt Tage, Wochen und Monate übersichtlich an. Mit fettgedruckten Daten, beschrifteten Wochen und Platz für Notizen

Mehrere Ansichtsformate : Bietet sowohl Tages- als auch Monats-Layouts und unterstützt : Bietet sowohl Tages- als auch Monats-Layouts und unterstützt Seitenausrichtungen für verschiedene Planungsstile

Anpassbare Abschnitte : Ermöglicht das Hinzufügen persönlicher Kategorien. Bearbeitbare Textfelder, farbcodierte Beschreibungen und Symbole helfen Ihnen dabei, Ihren tatsächlichen Tagesablauf widerzuspiegeln

Nachverfolgung von Aufgaben und Zielen : Mit Platz für tägliche To-dos und monatliche Ziele. Eine Checkliste oder ein Habit Tracker sorgen dafür, dass Sie am Ball bleiben

Minimale Ablenkungen : Ausgewogenes Verhältnis zwischen Einfachheit und optischer Attraktivität. Dank des übersichtlichen Layouts können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren – Ihren Zeitplan

Druckbar und teilbar : Einfach in PDF, JPG und anderen Formaten herunterladen, ohne das Design zu verändern

Personalisierungsoptionen: Mit diesen Optionen können Sie Schriftarten, Farben und Layouts ändern, damit der Kalender ganz Ihrem Geschmack entspricht und nicht wie ein gewöhnlicher Kalender aussieht

Wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihren Plänen passt.

👀 Wussten Sie schon? Studien zeigen, dass die Verwendung eines visuellen Kalenders die Auswirkungen des Planungsfehlers – unsere Tendenz, den Zeitaufwand für Aufgaben zu unterschätzen – erheblich reduzieren kann. Durch die visuelle Darstellung von Terminen sind Menschen eher geneigt, realistisch zu planen und sich an Zeitpläne zu halten.

20 Canva-Kalender-Vorlagen für eine bessere Planung

Sie suchen die richtigen Vorlagen für Ihre privaten und beruflichen Anforderungen? Ihre Suche hat hier ein Ende:

1. Schlichte, minimalistische Monatsvorlage in Schwarz-Weiß

über Canva

Die schlichte, minimalistische Monatsvorlage in Schwarz-Weiß von Canva bietet ein klares und elegantes Design, das sich perfekt für die Monatsplanung eignet. Das übersichtliche Layout legt Wert auf Funktionalität und erleichtert die Nachverfolgung wichtiger Termine.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Notieren Sie Aufgaben, Ziele und Erinnerungen mit Monatsübersichten

Beginnen Sie Ihre Woche am Sonntag oder Monday und passen Sie Schriftarten, Farben und Layout direkt nach Ihren Wünschen an

In hoher Auflösung herunterladen oder ausdrucken für die physische und digitale Verwendung

🔑 Ideal für: Profis, Studenten und Minimalisten, die ein übersichtliches Planungstool suchen.

2. Farbenfrohe, minimalistische Vorlage für einen monatlichen Social-Media-Kalender

über Canva

Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Social-Media-Beiträge zu organisieren und markengerecht zu gestalten? Der farbenfrohe, minimalistische Monats-Social-Media-Kalender von Canva bietet ein lebendiges und dennoch übersichtliches Layout, mit dem Sie Ihre Inhalte effizient planen können. Passen Sie ihn an die Ästhetik Ihrer Marke an und bleiben Sie Ihrem Veröffentlichungsplan immer einen Schritt voraus.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Planen und visualisieren Sie Ihre monatlichen Social-Media-Inhalte auf einen Blick

Passen Sie Farben, Schriftarten und Layouts an Ihre Markenidentität an

Erstellen Sie eine Liste der Inhaltstypen und Kanäle, die Sie für den Monat priorisieren

🔑 Ideal für: Social-Media-Manager, Ersteller von Inhalten und Eigentümer kleiner Unternehmen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Probleme beim Entwerfen in Canva haben, aktualisieren Sie bitte die iOS-Version Ihres Smartphones. Canva empfiehlt für eine optimale Leistung die Verwendung eines Geräts mit iOS 13 oder höher. Wenn das Entwerfen in Canva unterwegs dennoch holprig ist, liegt das nicht nur an Ihnen – die mobile Funktionalität kann hier limitierend sein. Für eine reibungslosere Planung und Aufgabenaktualisierungen in Echtzeit probieren Sie die mobile App von ClickUp aus, die für Produktivität auf allen Geräten entwickelt wurde.

3. Braune und cremefarbene Vorlage für einen persönlichen Kalender

über Canva

Wenn Sie einen Kalender suchen, der Funktionalität mit einer natürlichen Ästhetik verbindet, wird Ihnen der Brauner und cremefarbener persönlicher Kalender gefallen. Er hat ein minimalistisches Design mit neutralen Farbtönen und einem übersichtlichen Layout. Er ist vielseitig einsetzbar, sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Gebrauch.

Sie können:

Greifen Sie über ein monatliches Raster-Layout mit viel Platz für Notizen und Termine auf Ihr bestehendes Design zu

Passen Sie Schriftarten, Farben und Layouts direkt in Canva an Ihren persönlichen Stil an

Fügen Sie persönliche Erinnerungen, Ziele oder To-dos direkt in jedes Datumsfeld ein, um den ganzen Monat über den Überblick zu behalten

🔑 Ideal für: Personen, die einen stilvollen und funktionalen Kalender suchen, um ihren Monat zu organisieren.

4. Braune ästhetische Vorlage für einen wöchentlichen Kalender mit Inhalten für soziale Medien

über Canva

Die wöchentliche Planung Ihrer Inhalte hilft Ihnen, konsistent zu bleiben, Stress in letzter Minute zu reduzieren und Ihre Beiträge auf übergeordnete Ziele abzustimmen. Der Brown Aesthetic Social Media Weekly Content Calendar macht diesen Prozess einfach und optisch ansprechend.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen Sie tägliche Beiträge für jede Plattform in einer übersichtlichen Wochenansicht

Heben Sie Aktionen, Kampagnen und Ziele mühelos hervor

Teilen, bearbeiten und arbeiten Sie mit Ihrem Content-Team direkt in Canva zusammen, um ein nahtloses Content-Marketing-Management zu gewährleisten

🔑 Ideal für: Ersteller von Inhalten und kleine Marketing-Teams, die die Inhalte einer Woche im Voraus planen möchten.

💡 Profi-Tipp: Untersuchungen zeigen, dass Unordnung Angstzustände verstärken, den Schlaf stören und die Konzentration und Produktivität beeinträchtigen kann. Ein guter Ausgangspunkt, um Ihr Leben in Ordnung zu bringen, ist ein Planungskalender.

5. Moderne minimalistische Monatsvorlage in Schwarz und Rot

über Canva

Die moderne, minimalistische Monatsvorlage in Schwarz und Rot von Canva bietet ein auffälliges Layout, das sich perfekt für den privaten und beruflichen Gebrauch eignet. Jeder Monat wird auf einer separaten Seite dargestellt, sodass viel Platz für Notizen, Termine und Erinnerungen bleibt. Die Vorlage ist in Canva vollständig anpassbar, sodass Sie Farben, Schriftarten und Layouts ganz nach Ihren Wünschen anpassen können.

Sie können diese Vorlage verwenden für:

Heben Sie Ihren Zeitplan mit einem auffälligen Farbschema in Schwarz und Rot hervor

Ansicht eines Monats auf einzelnen Seiten mit viel Platz

Fügen Sie Notizen, Aufgaben oder Erinnerungen in speziellen Abschnitten hinzu

🔑 Ideal für: Alle, die ihre bestehenden Designs verwenden und in einem auffälligen, aber minimalistischen Kalender für die Organisation zu Hause weiterverwenden möchten.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Fehler oder fehlende Features feststellen, liegt dies möglicherweise daran, dass Sie iOS 12 oder älter verwenden. Einige Funktionen von Canva, wie die Zusammenarbeit im Team oder Animationen, funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Bitte aktualisieren Sie Ihre iOS-Version über die Einstellungen Ihres Telefons oder versuchen Sie es mit einem anderen Gerät, um eine bessere Erfahrung zu erzielen.

6. Schlichte, minimalistische Monatsvorlage in Schwarz-Weiß

über Canva

Setzen Sie auf Einfachheit mit dieser minimalistischen Monatsvorlage in Schwarz-Weiß, die Ihnen hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Sie umfasst zwei volle Jahre und bietet ein übersichtliches, ablenkungsfreies Layout, das sich ideal für eine optimierte Planung eignet.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie 24 Monate mit individuellen Monatsübersichten

Verwenden Sie ein für Desktops, Tablets und den Druck optimiertes Querformat-Layout

Markieren Sie Termine und Ereignisse mit großzügigem Freiraum unter jedem Tag

Schnelle Bearbeitung mit vorformatierten Textfeldern und Rasterausrichtung

🔑 Ideal für: Einzelpersonen oder Familien zur Planung von Projekten, Schulhalbjahren und persönlichen Zielen.

7. Mehrfarbige minimalistische Vorlage für einen Monatsplaner-Kalender

über Canva

Dank Farbcodierung können Sie Ihren Kalender schnell überblicken, was den mentalen Aufwand und die kognitive Belastung reduziert. Mit der mehrfarbigen minimalistischen Monatsplaner-Kalendervorlage von Canva organisieren Sie Ihren Zeitplan mühelos mit unterschiedlichen Farben für verschiedene Aufgaben und Ereignisse.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Organisieren Sie Ihr Jahr mit übersichtlichen Monatsansichten

Unterscheiden Sie jede Aufgabe mit einem einzigartigen Farbcode

Fügen Sie Notizen und Erinnerungen in dafür vorgesehenen Spaces hinzu

🔑 Ideal für: Studierende zur Nachverfolgung von Prüfungen und Aufgaben sowie Manager, die mehrere Projekte verwalten.

8. Beige Minimalistischer Wochenplaner-Kalender-Vorlage

über Canva

Der Beige Minimalist Weekly Planner Calendar verwendet sanfte Beigetöne und ein klares Layout, um einen beruhigenden Workspace für Ihren Zeitplan zu schaffen. Er verbindet Einfachheit mit Funktion, um Überforderung zu reduzieren und Ihre wöchentlichen Aufgaben zu priorisieren.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Organisieren Sie Ihre Woche mit einem übersichtlichen, strukturierten Layout

Verfolgen Sie wichtige Aufgaben und Termine in speziellen Abschnitten

Fügen Sie Notizen und Prioritäten hinzu, um den Überblick zu behalten

🔑 Ideal für: Projektmanager und Veranstaltungsplaner, die wöchentliche Termine und Aktivitäten koordinieren.

👀 Wussten Sie schon? Das Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben kann bis zu 40 % der produktiven Arbeitszeit eines Mitarbeiters in Anspruch nehmen. Die Einhaltung eines ordentlichen Zeitplans in einem Kalender kann Multitasking verhindern und die Produktivität steigern!

9. Farbenfroher Kalender für wöchentliche Pläne zum Thema Achtsamkeit, soziale und emotionale Bildung

über Canva

Schüler in sozial-emotionalen Lernprogrammen erzielen eine Leistungssteigerung um 11 Punkte – und für Berufstätige kann Achtsamkeit Stress abbauen und die Motivation steigern, persönliche Ziele zu erreichen.

Mit der farbenfrohen Vorlage für einen Kalender mit wöchentlichen Plänen für soziales und emotionales Lernen im Stil von Flat Mindfulness können Sie Achtsamkeitsübungen ganz einfach in Ihren Wochenablauf integrieren.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Planen Sie wöchentliche SEL- und Achtsamkeitsstunden mit einem übersichtlichen, farbenfrohen Layout

Organisieren Sie Aktivitäten nach Tagen für eine einfache Nachverfolgung und Konsistenz

Passen Sie Text, Farben und Abschnitte in Canva an

Fügen Sie Platz für Notizen, Überlegungen und Ziele ein

🔑 Ideal für: Schulberater, Pädagogen und Personen, die wöchentliche Sitzungen und Aktivitäten zum emotionalen Lernen planen.

10. Bunte illustrierte Vorlage für einen Wochenkalender

über Canva

Die bunte illustrierte Wochenkalender-Vorlage macht das Planen zu einem Vergnügen. Die verspielten Illustrationen und lebhaften Farben machen das Planen angenehm und verbessern die Merkfähigkeit und Konzentration.

Von der Erledigung persönlicher Aufgaben bis hin zur Einrichtung eines lebendigen Projektmanagement-Kalenders – diese Vorlage bringt Klarheit und Kreativität in Ihre Wochenpläne.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie jeden Tag mit speziellen Abschnitten für Aufgaben und Notizen

Fügen Sie lustige Symbole und Designs hinzu, um Ihre Planung ansprechend zu gestalten

Verfolgen Sie Gewohnheiten und wiederkehrende Aktivitäten mit speziellen visuellen Markierungen

🔑 Ideal für: Lehrer, die wöchentliche Unterrichtsstunden und Aktivitäten im Klassenzimmer planen, sowie Fachleute, die Arbeitsaufgaben und Meetings organisieren

🧠 Fun Fact: Farbcodierte Kalender verbessern das Erinnerungsvermögen für Aufgaben und das Zeitbewusstsein. Unser Gehirn reagiert von Natur aus auf Farbreize, die uns helfen, Ereignisse visuell zu kategorisieren, zu priorisieren und zu unterscheiden, wodurch die Planung intuitiver und weniger überwältigend wird.

11. Weiße, einfache Vorlage für einen kreativen Kalender mit Inhalten für soziale Medien

über Canva

Die weiße, einfache und kreative Vorlage für einen Social-Media-Inhaltskalender bietet Ihnen ein übersichtliches, minimalistisches Layout, mit dem Sie Ihre Inhalte mühelos planen, terminieren und nachverfolgen können. Dank des einfachen Designs können Sie sich ganz auf die Erstellung großartiger Inhalte konzentrieren und bleiben dabei perfekt organisiert.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen Sie Social-Media-Beiträge für verschiedene Plattformen

Notieren Sie Ideen für Inhalte, Typen, Plattformen, Fristen und Veröffentlichungstermine an einem Ort

Passen Sie Layout, Schriftarten und Farben in Canva an

Verfolgen Sie Fortschritte und veröffentlichen Sie den Status, um Konsistenz zu gewährleisten

🔑 Ideal für: Kleine Content-Marketing-Teams, die Kampagnen über mehrere Plattformen hinweg skalieren.

12. Inhalt Plan-Kalender-Vorlage

über Canva

Die Inhaltsplan-Kalender-Vorlage von Canva geht noch einen Schritt weiter und kombiniert eine übersichtliche Monatsübersicht mit einer detaillierten Tagesplanung. Damit können Sie Ihre gesamte Inhaltsstrategie visualisieren und gleichzeitig jedes Element effizient verwalten – alles in einem übersichtlichen, anpassbaren Layout.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Visualisieren Sie Ihren monatlichen Plan mit Inhalten in einem übersichtlichen Kalender

Teilen Sie tägliche Aufgaben und Fristen für jeden Inhalt auf

Verfolgen Sie Inhaltstypen, Plattformen, Fortschritte und Stakeholder in speziellen Abschnitten

🔑 Ideal für: Kleine Unternehmen, die Marketing- und Werbeaktionen koordinieren.

13. Kalender-Vorlage

über Canva

Die Kalender-Vorlage von Canva bietet ein übersichtliches und anpassungsfähiges Layout, das sich perfekt für die Verwaltung Ihres Monatsplans eignet. Das minimalistische Design sorgt für Klarheit, sodass Sie sich ohne unnötige Ablenkungen auf Ihre Aufgaben und Termine konzentrieren können.

Diese Vorlage bietet einen zuverlässigen Rahmen, um persönliche Ereignisse zu planen und Aufgaben und Aktivitäten im Team zu koordinieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Markieren Sie wichtige Termine wie Fristen, Ereignisse oder Verabredungen mit viel Platz zum Schreiben

Fügen Sie farbcodierte Beschreibungen hinzu, um berufliche, private oder schulische Aufgaben visuell voneinander zu trennen

Passen Sie jede Kalenderzelle mit Symbolen, Text oder Hervorhebungen an

Fügen Sie Notizen oder Aufgabenlisten direkt in die Vorlage ein, um sie schnell zur Hand zu haben

🔑 Ideal für: Familien, die Ereignisse und Aktivitäten im Haushalt koordinieren, und Berufstätige, die Arbeitspläne und Termine verwalten.

🔑 Ideal für: Familien, die Schulereignisse, Termine und Ausflüge koordinieren möchten.

14. Monatlicher Familienplan Monatskalender in Hellgelb Schwarz Journalcore-Stil Vorlage

über Canva

Wenn Sie es leid sind, Schulabholungen, Meetings und Essenspläne ohne klares System unter einen Hut zu bringen, holen Sie sich den Familien-Monatsplan Monatskalender von Canva. Er hilft vielbeschäftigten Haushalten mit einem ruhigen, minimalistischen Layout, das nicht überfordert, bei der Synchronisierung.

Die Gelbtöne und der klare schwarze Text verleihen Ihren Monatsplänen Struktur und sorgen gleichzeitig für einen ruhigen Space.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Markieren Sie wichtige Termine und Ereignisse in separaten Abschnitten

Fügen Sie Notizen und Erinnerungen zu bestimmten Terminen hinzu, um besser planen zu können

Fügen Sie Sticker aus der Ressourcen-Seite der Vorlage hinzu, um Ihren Kalender zu dekorieren

🔑 Ideal für: Familien, die Schulereignisse, Termine und Ausflüge koordinieren möchten.

15. Team-Schulungs- und Arbeitskalender Whiteboard in Blau, Gelb und Beige Verspielte Vorlage im professionellen Stil

über Canva

Mit dem Whiteboard für Teamschulungen und Arbeitskalender von Canva können Sie wöchentliche Schulungsmodule, Team-Check-ins und Projekt-Zeitleisten ganz einfach auf einer Karte festhalten. Das visuelle Layout hilft Ihren Teams dabei, sich an die Schulungsmodule zu halten und kontinuierliches Wachstum zu priorisieren.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Illustrieren Sie Schulungsmodule mit Handzeichnungs-Tools und fügen Sie Formen und Haftnotizen hinzu

Arbeiten Sie mit Ihrem Team über freigegebene Cursor zusammen

Verfolgen Sie die Zeit mit einem Timer, um zu sehen, wie viel Zeit jede Trainingsaktivität in Anspruch nimmt

🔑 Ideal für: Personalabteilungen, die Einarbeitungs- und Weiterbildungs-Sitzungen organisieren.

16. Professioneller Monatskalender in Beige, Hellgelb und Hellblau mit niedlichen Stickern als Vorlage

über Canva

Die professionelle Vorlage für einen Monatskalender verbindet Funktionalität mit einer verspielten Ästhetik und ist damit perfekt für alle, die bei ihrer Planung einen Hauch von Kreativität schätzen.

Das übersichtliche Layout, ergänzt durch fröhliche Sticker, hilft Benutzern, den Überblick zu behalten und bringt gleichzeitig ein wenig Spaß in die monatliche Planung.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Passen Sie Farben, Schriftarten und Designelemente an Ihren Stil an

Markieren Sie wichtige Termine mit bunten Stickern

Fügen Sie Notizen und Erinnerungen direkt in den Kalender ein, um sie schnell zur Hand zu haben

🔑 Ideal für: Profis, die Arbeitsfristen und Meetings nachverfolgen, und Studenten, die akademische Termine verwalten.

🧠 Wissenswertes: Im 18. Jahrhundert verschwanden in Großbritannien und seinen Kolonien 11 Tage, als der Kalender vom julianischen auf den gregorianischen Kalender umgestellt wurde. Die Menschen gingen am 2. September zu Bett und wachten am 14. September auf!

17. Braune Vorlage für kreative Arbeitsplanung

über Canva

Der Brown Creative Work Schedule Planner ist Ihr künstlerischer Begleiter – er hilft Ihnen dabei, große Ideen zu skizzieren, spannende Projekte zu jonglieren und zwischen Terminen Raum für Inspiration zu schaffen. Er ist Ihre Leinwand für Produktivität mit Space zum Codieren von Aufgaben, Blockieren von Brainstorming-Zeiten und Nachverfolgen kreativer Schübe.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen Sie Ihre Arbeitszeiten, Meetings und Aufgaben für jeden Wochentag

Fügen Sie persönliche Pläne, Pausen und Ziele hinzu, um Ihren Zeitplan auszugleichen

Aktualisieren Sie jede Woche, indem Sie die Vorlage in Canva duplizieren

🔑 Ideal für: Remote-Mitarbeiter und andere vielbeschäftigte Berufstätige, die ihre Arbeitszeit von ihrer Freizeit trennen möchten.

18. Schwarz und Beige Moderne, einfache Ereignisse für diese Woche Instagram-Post-Vorlage

über Canva

Wenn Sie Ihre Follower über bevorstehende Ereignisse auf dem Laufenden halten möchten, verwenden Sie die schwarze und beigefarbene Vorlage „Moderne, einfache Ereignisse für diese Woche für Instagram-Beiträge“, mit der Sie wöchentliche Ereignisse in einem übersichtlichen, auffälligen Design präsentieren können. Das minimalistische Layout hebt wichtige Details hervor, sodass Ihr Publikum nichts verpasst.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Heben Sie wöchentliche Ereignisse mit einem klaren und modernen Design hervor

Fügen Sie ganz einfach Details zu Ereignissen wie Datum, Uhrzeit und Speicherort hinzu

Arbeiten Sie mit vorgefertigten Layouts, die für Instagram-Posts und -Stories optimiert sind

Begeistern Sie Ihr Publikum mit einem optisch ansprechenden und übersichtlichen Format

🔑 Ideal für: Veranstalter, die für bevorstehende Shows und Veranstaltungen werben möchten; Ersteller von Inhalten, die ihre Designs in Canva weiterentwickeln und ihre Follower über Live-Streams oder Produkteinführungen auf dem Laufenden halten möchten.

19. Vorlage für Marketing-Kalender

über Canva

Die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Marketingkampagnen, Social-Media-Beiträge und Terminen für Inhalte kann Ihr Team überfordern. Die Vorlage für einen Marketingkalender hilft Ihnen dabei, alle Details, von Startterminen bis hin zu Werbeaktionen, in einer einzigen, übersichtlichen Monatsansicht zu organisieren.

So bleibt Ihr Team koordiniert und auf Kurs, um alle Ziele ohne Hektik in letzter Minute zu erreichen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen Sie Marketingkampagnen, Veröffentlichungen von Inhalten und Social-Media-Beiträge an einem Ort

Visualisieren Sie Termine, Produkteinführungen und wichtige Meilensteine in einem übersichtlichen Monatsraster

Einfache Zusammenarbeit durch Freigabe des Kalenders für Ihr Team

Aktualisieren und passen Sie Pläne schnell an, wenn sich Strategien weiterentwickeln

🔑 Ideal für: Marketing-Teams, die mehrere Kampagnen gleichzeitig verwalten, und Ersteller von Inhalten, die Blogbeiträge, Videos und Social-Media-Inhalte planen.

20. Minimalistische Vorlage für einen Monatskalender

über Canva

Einen Überblick über einen arbeitsreichen Monat zu behalten, muss nicht kompliziert sein. Der Minimalist Monthly Calendar Sheet bietet ein einfaches, schnörkelloses Layout, mit dem Sie Ihre Termine, Fristen und Ereignisse auf einen Blick organisieren können. Das übersichtliche Design macht die Planung schnell und stressfrei.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Planen Sie Ihren Monat mit großzügigen Datumsboxen für Notizen und Termine

Mit einem einfachen Raster-Layout bleibt Ihr Zeitplan übersichtlich und gut lesbar

Fügen Sie Erinnerungen oder Ziele im Bereich für kurze Notizen hinzu

🔑 Ideal für: Minimalisten, die eine übersichtliche und ablenkungsfreie Planung bevorzugen

Limits von Canva

Canva-Kalender-Vorlagen bieten eine einfache und attraktive Möglichkeit, schnell Designs zu erstellen, aber sie sind nicht ohne Einschränkungen. Hier sind einige häufige Nachteile, die Sie beachten sollten:

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten: Einige Designelemente und Layouts können nur innerhalb vorgegebener Grenzen angepasst werden

Allgemeine Stile: Die Vorlagen sind nicht besonders einzigartig, da die meisten Kalender die gleichen Features bieten

Abhängigkeit vom Internet: Canva benötigt eine stabile Internetverbindung für die Bearbeitung und Speicherung von Designs

Erweiterte Features gesperrt: Bestimmte Premium-Features und -Elemente sind nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement verfügbar

Einschränkungen bei der Zusammenarbeit: Die Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit sind im Vergleich zu speziellen Tools für Projektmanagement weniger robust

Lücken in der Dateiverwaltung : Es fehlen erweiterte Tools zum Organisieren von Versionen, zur Nachverfolgung von Genehmigungen oder zum Verknüpfen von Assets mit Zeitleisten

Probleme mit der Versionskontrolle : Die Verwaltung mehrerer Designversionen über Ihr Smartphone kann manuell und schwierig nachzuverfolgen sein

Einschränkungen beim Dateiformat : Unterstützt nur grundlegende Exportformate wie PNG, JPG und PDF, ohne erweiterte, bearbeitbare Dateioptionen

Herausforderungen bei der Markenkonsistenz: Die Einhaltung strenger Markenrichtlinien kann ohne hochwertige Assets oder Marken-Kits schwierig sein

🧠 Fun Fact: Das Kalender-Emoji 📅 zeigt normalerweise den 17. Juli, weil Apple an diesem Tag erstmals iCal (jetzt Apple Kalender) angekündigt hat.

Alternative Canva-Vorlagen

Sie suchen eine Alternative zu Canva, die nicht nur Vorlagen für Kalender, sondern auch eine ganze Reihe von Verwaltungs-Features bietet?

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Escritorio E., Eigentümer eines kleinen Unternehmens, sagt:

ClickUp ist äußerst hilfreich für die Verwaltung von Aufgaben und die Organisation aller Informationen an einem Ort. Die Plattform ist sehr intuitiv, bietet ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten und erleichtert die Priorisierung von Aktivitäten und die Einhaltung von Terminen. Insbesondere die Aufgabenverwaltung hat die Produktivität unseres Teams erheblich verbessert, und die Möglichkeit, alles über Dashboards und Listen anzuzeigen, ist ein echter Game-Changer. Ich benutze es jeden Tag, den ganzen Tag lang, und habe es bereits mit einigen anderen Apps wie Toogl Track, Google Kalender und Microsoft Outlook integriert.

ClickUp ist äußerst hilfreich, um Aufgaben zu verwalten und alles an einem Ort zu organisieren. Die Plattform ist sehr intuitiv, bietet ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten und macht es einfach, Aktivitäten zu priorisieren und Termine einzuhalten. Insbesondere die Aufgabenverwaltung hat die Produktivität unseres Teams erheblich verbessert, und die Möglichkeit, alles über Dashboards und Listen anzuzeigen, ist ein echter Game-Changer. Ich benutze es jeden Tag, den ganzen Tag lang, und habe es bereits mit einigen anderen Apps wie Toogl Track, Google Kalender und Microsoft Outlook integriert.

Hier sind die besten Vorlagen für die Terminplanung, die Sie zusammen mit anderen Organisations-Features von ClickUp verwenden können.

1. ClickUp-Kalender-Planer-Vorlage

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihren Monat und überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben mit der ClickUp-Kalender-Planungsvorlage

Die ClickUp Kalender-Planungsvorlage bietet Ihnen einen vollständig anpassbaren Space, um Ihren gesamten Monat zu planen. Sie können damit Ihre persönlichen Verpflichtungen, Aufgaben, Termine und vieles mehr planen. Oder Sie können ihn als gemeinsamen Kalender für Ihr Team verwenden.

Damit können Sie:

Blockieren Sie Zeit, fügen Sie Aufgabentypen und andere relevante Details wie Speicherort und Mitarbeiter hinzu

Visualisieren Sie Ihre Arbeit, verschieben Sie Aufgaben und verwalten Sie Projekt-Zeitleisten mit der ClickUp Kalender-Ansicht

Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Aufgabenstatus wie „Blockiert“, „Abgebrochen“, „Erledigt“, „In Bearbeitung“ und „Ausgesetzt“

Überwachen Sie mit ClickUp Zeit-Erfassung , wie viel Zeit für Aufgaben und Ereignisse aufgewendet wird, und unterstützen Sie so die Ressourcenzuweisung und Produktivitätsanalyse

🔑 Ideal für: Einzelpersonen und Teams, die Aufgaben, Termine und Fortschritte an einem Ort verwalten möchten.

2. ClickUp Kalender Liste Vorlage

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie Ihre To-Do-Listen mit Tags, Kategorien und Zeiterfassung mit der ClickUp-Kalender-To-Do-Listen-Vorlage

Vergessen Sie immer, was als Nächstes auf Ihrer To-Do-Liste steht? Die ClickUp-Kalender-To-Do-Listenvorlage hilft Ihnen, Aufgaben nach Tag, Woche oder Monat zu organisieren, alles in einer einfachen Ansicht. Priorisieren Sie ganz einfach, legen Sie Fristen fest und bleiben Sie ohne Unordnung auf Kurs.

Verwenden Sie die Ansicht „Meeting-Anfragen“, um anstehende Meetings und Aufgaben, die vor dem Meeting erledigt werden müssen, im Blick zu behalten.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Weisen Sie ClickUp-Aufgaben an Team-Mitglieder zu und sorgen Sie so für Verantwortlichkeit und Klarheit darüber, wer was zu erledigen hat

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop in den Kalender, um sie ganz einfach zu planen und zu verschieben

Kategorisieren Sie Ihre Aufgaben und fügen Sie Attribute wie Kategorie, Ressourcen, Produktivitätsstufe und Rolle hinzu, um Ihre Aufgaben einfach zu visualisieren

🔑 Ideal für: Berufstätige, die gleichzeitig mehrere Projekte mit Teams bearbeiten.

3. ClickUp-Vorlage für Jahreskalender

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihr gesamtes Jahr mit klaren Zielen und Verpflichtungen, die Sie mit der ClickUp-Jahreskalender-Vorlage festhalten können

Stellen Sie sich vor, wie befriedigend es wäre, Ihr ganzes Jahr an einem Ort zu sehen. Mit der ClickUp-Vorlage für Jahreskalender können Sie Ereignisse, Ziele und Termine Monat für Monat planen, ohne etwas zu vergessen.

Die Ansicht „Aktivitäten nach Status“ hilft Ihnen dabei, Aufgaben in Status wie „Abgeschlossen“, „Verzögert“, „In Bearbeitung“, „Im Plan“ und „Zu starten“ zu organisieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen und organisieren Sie alle Ihre Aufgaben für das Jahr für eine nahtlose Verwaltung Ihres Kalenders

Fügen Sie Attribute wie Kategorie, Quartalsumsetzung, Budget, Abteilung und zugewiesenes Team hinzu, damit alles transparent bleibt

Verfolgen Sie Ziele und Meilensteine für jedes Projekt und jede Team-Initiative mit ClickUp Goals

Visualisieren Sie Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit

🔑 Ideal für: Führungskräfte und Teammanager, die ihre Verpflichtungen für das gesamte Jahr organisieren möchten.

4. ClickUp-Vorlage für einen Veröffentlichungskalender

Kostenlose Vorlage Planen und organisieren Sie Ihre Inhalte mit der ClickUp-Vorlage für einen Veröffentlichungskalender

Marketer, die ihren Marketingaufwand proaktiv planen, erzielen im Vergleich zu ihren Kollegen eine um 331 % höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Dazu benötigen Sie einen Inhaltskalender, mit dem Sie Inhalte im Voraus planen und deren Fortschritt verfolgen können.

Die ClickUp-Vorlage für einen Veröffentlichungskalender kann Ihnen dabei helfen.

Die Markenbuch-Ansicht hilft Ihnen dabei, die Markenrichtlinien einzuhalten, während die Ansicht nach Status Ihnen einen Überblick über Aufgaben in verschiedenen Phasen der Fertigstellung bietet.

Sie können sie verwenden für:

Entwerfen Sie Ihren Zeitplan für die Veröffentlichung Ihrer Inhalte und legen Sie eine Strategie fest

Optimieren Sie die Erstellung, Bearbeitung und Freigabe von Inhalten

Verwenden Sie Kommentare, @Erwähnungen und Dateianhänge für eine nahtlose Zusammenarbeit

Verwenden Sie ClickUp Meilensteine , um wichtige Veröffentlichungstermine oder Kampagnenstarts zu markieren.

Senden und empfangen Sie E-Mails zu Beiträgen direkt aus Aufgaben heraus

Lösen Sie mit den Automatisierungen von ClickUp E-Mail-Benachrichtigungen oder In-App-Benachrichtigungen aus, um alle Beteiligten über den Fortschritt der Aufgaben in den verschiedenen Phasen auf dem Laufenden zu halten

🔑 Ideal für: Marken, die Content-Marketing über mehrere Kanäle betreiben.

5. ClickUp-Vorlage für redaktionelle Kalender

Kostenlose Vorlage Zeigen Sie Ihre Inhalte in einer Kalenderansicht an und visualisieren Sie den Prozess besser mit der ClickUp-Vorlage für redaktionelle Kalender

Ein gut gepflegter Redaktionskalender hilft bei der langfristigen Planung von Kampagnen und verhindert Veröffentlichungsstress in letzter Minute. Die ClickUp-Vorlage für Redaktionskalender bietet Ihnen ein strukturiertes System, um genau das zu erreichen.

Mit dieser Vorlage können Sie

Erstellen Sie in der Dokumentansicht eine strukturierte Zeitleiste mit Inhaltsideen basierend auf Ihrer Zielgruppe und Ihren Inhaltsthemen

Verschieben Sie Projekte und Aufgaben mithilfe von fünf benutzerdefinierten Status – darunter „Zu erledigen“, „Überarbeitung“, „In Bearbeitung“, „In Überprüfung“ und „Abgeschlossen“ – durch die Pipeline

Planen Sie Inhalte für Kampagnen und Ereignisse mit dokumentierten Inhaltstypen

Verfolgen Sie Überarbeitungen, Kanäle und den Genehmigungsstatus für jede geplante Kampagne mit anpassbaren Tags und Board- und Listenansichten

Passen Sie den Zeitplan im Kalender mit der Drag-and-Drop-Funktion an

🔑 Ideal für: Marketer, die mehrere Kampagnen über verschiedene Kanäle hinweg betreuen.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain können Sie schnell Ideen für Inhalte und Texte generieren. Es ist direkt in Dokumente und Aufgaben integriert und bietet Ihnen die Möglichkeit, aus mehreren LLMs wie Claude, Gemini und GPT zu wählen! Erstellen Sie mit ClickUp Brain Bildunterschriften, Zusammenfassungen und sogar ganze Blogs

6. ClickUp-Vorlage für einen PTO-Kalender

Kostenlose Vorlage Visualisieren und verwalten Sie Urlaubsanträge und Genehmigungen mit der ClickUp-Vorlage für den Urlaubskalender

Jeder dritte Arbeitnehmer in den USA gibt zu, dass er nicht über genügend Flexibilität verfügt, um ein gesundes Gleichgewicht zwischen seinem Berufs- und Privatleben zu aufrechtzuerhalten. Die ClickUp-Vorlage für den Urlaubskalender kann Ihnen dabei helfen, dieses Gleichgewicht für Ihr Team zu schaffen.

Sie können Urlaubsanträge effizient verwalten, bewerten und genehmigen, ohne die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu beeinträchtigen und die Organisation Ihres Kalenders zu optimieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie die genauen Daten und Zeiten, an denen ein Mitarbeiter Urlaub oder krankheitsbedingt abwesend war

Genehmigen oder lehnen Sie Anträge schnell mit der Ansicht „PTO-Genehmigungen” ab und ermöglichen Sie Mitarbeitern, neue PTO-Anträge über die Formularansicht „PTO-Antrag” einzureichen

Zeigen Sie die verbleibenden Urlaubstage jedes Mitarbeiters an, behalten Sie den Überblick und organisieren Sie die Urlaubspläne aller Teams an einem Ort

Visualisieren Sie die Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter und Personalengpässe

🔑 Ideal für: Manager und Teamleiter, die ein transparentes Urlaubsplanungssystem einführen möchten.

7. ClickUp-Vorlage für redaktionelle Kalender-Liste

Kostenlose Vorlage Planen und organisieren Sie Inhalte und weisen Sie Aufgaben zu – mit der ClickUp-Vorlage „Liste für redaktionellen Kalender“

Die ClickUp-Vorlage für redaktionelle Kalenderlisten ist Ihr unverzichtbares Tool zur Optimierung der Planung und Veröffentlichung von Inhalten. Sie bietet ein zentrales ClickUp-Dashboard zur Verwaltung redaktioneller Aufgaben von der Idee bis zur Veröffentlichung und gewährleistet so Konsistenz und Effizienz.

Mit anpassbaren Ansichten und Status können Sie mit diesem Marketingkalender den Fortschritt verfolgen, Aufgaben zuweisen und Ihre Termine für Inhalte einhalten. Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Planen und organisieren Sie Inhalte nach Veröffentlichungsdatum mit übersichtlichen Zeitleisten in einem übersichtlichen Marketingkalender

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „Entwurf“, „In Bearbeitung“ und „Veröffentlicht“, um den Fortschritt in der Board-Ansicht zu überwachen

Weisen Sie Autoren, Editoren und Designern Aufgaben zu, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten

Arbeiten Sie direkt in ClickUp-Dokumenten gemeinsam an Texten und verknüpfen Sie Dokumente mit Aufgaben, um während des Veröffentlichungsprozesses einfach darauf zugreifen zu können

🔑 Ideal für: Content-Teams, Marketingmanager und Freiberufler, die eine übersichtliche Ansicht ihres redaktionellen Workflows benötigen.

8. ClickUp-Vorlage für Inhaltskalender

Kostenlose Vorlage Planen Sie Inhalte mit allen relevanten Details mit der ClickUp-Vorlage für Inhaltskalender

Regelmäßige Beiträge in sozialen Medien steigern Ihre Sichtbarkeit im Laufe der Zeit und geben Ihrem Publikum etwas, worauf es sich freuen kann. Aber Sie benötigen detaillierte Vorlagen für Ihren Inhaltskalender, um sicherzustellen, dass Sie keinen Veröffentlichungstermin verpassen.

Mit der ClickUp-Vorlage für Inhaltskalender können Sie Beiträge entsprechend den aktiven Zeiten Ihrer Zielgruppe planen und eine konsistente Sichtbarkeit Ihrer Marke gewährleisten.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Organisieren und visualisieren Sie alle Ihre Inhalte, Pläne und monatlichen Ziele nach Datum

Verwenden Sie benutzerdefinierte Workflow-Status wie „Entwurf“, „In Bearbeitung“ und „Veröffentlicht“, um zu überwachen, wo sich die einzelnen Inhalte in der Inhaltspipeline befinden

Verfolgen Sie Aufgaben anhand ihres Status in der Board-Ansicht und überprüfen Sie detaillierte Informationen in Feldern wie „Kanal“, „Veröffentlichungsdatum“, „Assets“ usw

Sehen Sie alle Aufgaben nach Zeitrahmen sortiert in der Zeitleisten-Ansicht

🔑 Ideal für: Content-Marketing-Teams, die Blogbeiträge, soziale Medien und Kampagnen verwalten.

9. ClickUp-Vorlage für Monatspläne

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Ihre monatlichen Verpflichtungen und die Ihres Teams für eine optimale Aufgabenverteilung mit der ClickUp-Vorlage für Monatspläne

Haben Sie Schwierigkeiten, jeden Monat den Überblick über Termine, Meetings und Liefertermine zu behalten? Die ClickUp-Vorlage für Monatspläne ist das Tool, das Sie benötigen, um alle Ihre Verpflichtungen einzuhalten.

Ganz gleich, ob Sie Marketingkampagnen, Client-Projekte oder interne Abläufe verwalten – mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben wöchentlich organisieren, Fortschritte nachverfolgen und sicherstellen, dass nichts unter den Tisch fällt.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Aufgabe mit anpassbaren Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Blockiert“ und „Abgeschlossen“ und weisen Sie entsprechend Zeit zu

Fügen Sie jeder Aufgabe bestimmte Attribute wie Istkosten, zugewiesenes Budget, Fortschritt, RAG-Status und Stundensatz hinzu, um mit benutzerdefinierten Feldern eine detaillierte Nachverfolgung zu ermöglichen

Greifen Sie auf sechs verschiedene Ansichten zu, darunter „Erste Schritte“, „Auszahlung“, „Zeitleiste“, „Teammitglieder“, „Gantt“ und mehr, um Informationen einfach zu organisieren und darauf zuzugreifen

🔑 Ideal für: Manager und Teamleiter, die Teamaufgaben koordinieren und Workloads verwalten.

10. ClickUp-Vorlage für Team-Zeitpläne

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Mitarbeiterpläne und weisen Sie Aufgaben entsprechend zu – mit der ClickUp-Vorlage für Teampläne

77 % der US-amerikanischen Berufstätigen leiden unter Burnout am Arbeitsplatz, mehr als die Hälfte davon sogar mehrfach. Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie die Arbeit entsprechend der Kapazitäten Ihrer Mitarbeiter verteilen, damit diese genügend Zeit für sich haben.

Mit der ClickUp-Teamplanungsvorlage können Sie dies dank einer zentralen Ansicht der Aufgaben, Schichten und Verfügbarkeiten aller Teammitglieder erledigen. Mit anpassbaren Ansichten und automatisierten Workflows hilft sie Ihnen, die Arbeit entsprechend der Bandbreite zu delegieren und die Ergebnisse im Blick zu behalten.

Visualisieren und planen Sie die Workloads Ihrer Teams auf Basis realer Kalender

Ordnen Sie Aufgaben den Teammitgliedern zu und sorgen Sie für eine angemessene Workload

Weisen Sie Aufgaben mit vollständiger Transparenz bei der Verteilung der Arbeit zu

🔑 Ideal für: Planung von Mitarbeiterschichten, Nachverfolgung von Verfügbarkeiten und Verwaltung von Workloads zur Optimierung der Produktivität Ihres Teams.

Mit ClickUp wird die Kalenderverwaltung zum Kinderspiel

Canva-Kalender-Vorlagen eignen sich hervorragend für schnelle Zeitpläne, die gut aussehen und Ihnen helfen, organisiert zu bleiben. Wenn Sie jedoch etwas suchen, das nicht nur gut aussieht, sondern Ihnen auch hilft, Aufgaben zu verwalten, Fortschritte zu verfolgen und smarter zu planen, entscheiden Sie sich für die ClickUp-Kalender-Vorlagen. Sie können sie kostenlos herunterladen und zusätzlich die Projektmanagement-Features von ClickUp nutzen.

ClickUp bietet KI-gestützte Terminplanung, Automatisierung von Workflows für das Aufgabenmanagement und vieles mehr, damit Sie sich auf Ihre Ziele konzentrieren können, egal ob privat oder beruflich. Außerdem stehen kostenlose Vorlagen für Projektplanung, Nachverfolgung und Zeitmanagement zur Verfügung!

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und machen Sie die Kalenderverwaltung zu einem unterhaltsamen und wirklich produktiven Prozess!