Kostenlose Microsoft Planner-Vorlagen für Produktivität und Projektmanagement

Ein neues Projekt ohne klaren Plan zu beginnen, kann sich wie der Versuch anfühlen, ein Haus ohne Bauplan zu bauen, was oft zu Frustration und Verzögerungen führt.

🔎 Wussten Sie schon: Eine aktuelle Studie zeigt, dass 39 % aller Projekte aufgrund schlechter Planung, veralteter Tools oder mangelnder klarer Aufgabenverwaltung scheitern.

Für Teams, die bereits fest im Microsoft 365-Ökosystem verankert sind, ist Microsoft Planner eine intuitive Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten. Es enthält vorgefertigte Vorlagen, die Ihnen einen soliden Start ermöglichen, das Setup vereinfachen und konsistente Workflows fördern.

Lesen Sie also weiter, um die besten Microsoft Planner-Vorlagen für das Projektmanagement zu finden. Wenn Sie jedoch noch mehr Leistung und Flexibilität wünschen, sollten Sie alternative Vorlagen von Plattformen wie ClickUp, der App für alles für die Arbeit, in Betracht ziehen.

Was macht eine gute Microsoft Planner-Vorlage aus?

Eine gute Microsoft Planner-Vorlage hilft Ihnen, Unordnung zu beseitigen, und gibt Ihrem Team einen systematischen Rahmen für echte Fortschritte bei jeder Aufgabe und jedem Projekt.

Hier sind die fünf Merkmale der besten Microsoft Planner-Vorlagen für die Aufgabenverwaltung:

Übersichtliche Aufgabenstruktur: Suchen Sie nach Vorlagen für eine effektive Aufgabenverwaltung mit übersichtlichen Aufgabenkarten und Checklisten

Flexibles Layout: Suchen Sie nach Microsoft Planner-Vorlagen, die sich an die individuellen Anforderungen verschiedener Teams, Projekte oder Workflows anpassen lassen

Integrierte Verantwortlichkeit: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie ganz einfach Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und Fortschritte nachverfolgen können

Microsoft 365-Integration: Wählen Sie eine Vorlage, die Ihr Microsoft-Projekt mit Microsoft Teams, Outlook und anderen Apps verbindet, die Sie bereits verwenden

Zeitsparendes Setup: Wählen Sie eine Microsoft Planner-Vorlage, die manuelle Arbeit reduziert, damit Sie Aufgaben schneller planen und Pläne schneller ausführen können

➡️ Lesen Sie auch: So verwenden Sie Microsoft Planner in Teams, um Ihre Arbeit zu organisieren

7 kostenlose Microsoft Planner-Vorlagen für Teams und Einzelpersonen

🔎 Wussten Sie schon? Die Idee eines vordefinierten Layouts für einen Tagesplaner ist nicht neu. Robert Aitken entwarf bereits 1773 einen solchen Planer und legte damit den Grundstein für die modernen Planer, auf die wir uns heute verlassen.

Dank digitaler Planer-Apps und -Tools können Projektmanager, Studenten und Teams jetzt das Setup überspringen und mit sofort einsatzbereiten, kostenlosen Planer-Vorlagen durchstarten.

1. Vorlage für Wochenplan von Microsoft

über Microsoft

Mit der einfachen, aber effektiven Vorlage für Wochenplaner von Microsoft haben Sie Ihre Woche im Griff. Sie kombiniert die Struktur eines Kalenders mit der Flexibilität einer Aufgabenliste, sodass Sie sich leicht konzentrieren und wöchentliche Termine einhalten können.

Dies ist eine sehr einfache Microsoft Planner-Vorlage für Anfänger. Sie enthält einen speziellen Bereich für wöchentliche Ziele, To-Do-Listen und Fälligkeitsdaten, damit Sie Ihre Workload aufteilen können, ohne sich überfordert zu fühlen.

Die Organisation Ihrer Woche ist jetzt noch einfacher, egal ob Sie Kurse, Client-Aufgaben oder Team-Ergebnisse verwalten.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Mit einem übersichtlichen, ablenkungsfreien Layout können Sie sich besser konzentrieren und schneller planen

Unterstützen Sie kreative Verbesserungen mit Zugriff auf Bilder, Grafiken und flüssige Übergänge

Geben Sie Ihren fertigen Zeitplan mit wenigen Klicks ganz einfach online für Teams oder Stakeholder frei

Ideal für: Studenten, Freiberufler und Projektmanager, die wöchentliche Ziele und Termine unter einen Hut bringen müssen.

2. Vorlage für Urlaubsbudgetplanung von Microsoft

über Microsoft

Mit der Vorlage „Urlaubsbudgetplaner” von Microsoft können Sie Ihre Urlaubsausgaben stressfrei planen. Die in Excel integrierte Vorlage hilft Ihnen, Ihre Finanzen im Griff zu behalten, ohne auf den Spaß verzichten zu müssen. Mit dieser Vorlage behalten Sie Ihre Nummern im Blick und Ihren Urlaub im Griff, während Sie Geschenke, Ereignisse und Reisen planen.

Mit integrierten Formeln, die das Budget mit den tatsächlichen Ausgaben vergleichen, können Sie sich mehr auf Erfolge konzentrieren und weniger auf Mehrausgaben. Eine intelligente Methode, um Aufgaben zu verwalten und Käufe nachzuverfolgen.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Berechnen Sie automatisch die Differenz zwischen geplanten und tatsächlichen Kosten für ein besseres Aufgabenmanagement

Kategorisieren Sie Ausgaben für Geschenke, Reisen und Ereignisse, um jedes Detail einfach zu verwalten

Mit benutzerdefinierten Grafiken und Schriftarten an Ihren Stil anpassen

Ideal für: Budgetbewusste Planer, die Urlaubsprojekte bei der Arbeit oder zu Hause verwalten.

3. Gantt-Projektplaner-Vorlage von Microsoft

über Microsoft

Suchen Sie nach Microsoft Planner-Vorlagen für agiles Projektmanagement? Mit der Gantt-Projektplaner-Vorlage von Microsoft bleiben Sie vom Start bis zum Abschluss synchronisiert.

Diese Vorlage basiert auf dem bewährten Gantt-Diagramm-Modell und vereinfacht das Projektmanagement durch eine übersichtliche visuelle Zeitleiste für alle Aufgaben und Zuweisungen an Teammitglieder.

Verfolgen Sie Startdaten, Dauer und Fortschritte in Echtzeit und behalten Sie Ihr Projekt vom ersten Tag an im Blick. Dieser Excel-basierte Planer passt sich an die Größe und den Zeitplan Ihres Projekts an, egal ob Sie ein neues Produkt einführen oder laufende Aufgaben verwalten.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Visualisieren Sie Aufgaben-Zeitleisten mithilfe von Leisten im Gantt-Stil

Verfolgen Sie Fortschritte, Status und Fristen in Ihrem gesamten Team

Weisen Sie Aufgaben ganz einfach zu, geben Sie Aktualisierungen frei und sorgen Sie in allen Phasen des Projekts für eine einheitliche Vorgehensweise

Ideal für: Projektmanager, die komplexe Zeitleisten überwachen, Aufgabenverantwortliche und funktionsübergreifende Teams.

💡 Profi-Tipp: Ein gut ausgearbeiteter Projektplan ist nicht nur Papierkram, sondern der Leitstern Ihres Teams. Dieses dynamische Dokument umreißt klar die Ziele und stellt sicher, dass alle ihren Aufwand auf ein gemeinsames Ziel ausrichten. Indem Sie den Umfang des Projekts definieren – was dazugehört und was nicht –, verhindern Sie effektiv Scope Creep und behalten die Einzelziele fest im Blick.

4. Projekt-Tracker-Vorlage von Microsoft

über Microsoft

Halten Sie Ihre Projekte mit der Projektverfolgungsvorlage von Microsoft im Zeitplan und im Rahmen des Budgets. Diese umfassende Excel-basierte Planungsvorlage dient als zentraler hub für die Überwachung aller Aspekte Ihres Projekts, von einzelnen Aufgaben und Terminen bis hin zum Gesamtfortschritt und potenziellen Hindernissen.

Sie bieten Ihnen eine klare Übersicht in Echtzeit, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihr Team von Anfang bis Ende auf dem Laufenden halten können.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie den Status von Projekten auf einen Blick mit einem umfassenden Dashboard

Detaillierte Aufgabeninformationen und Fortschrittsaktualisierungen in anpassbaren Feldern anzeigen

Filtern und sortieren Sie für eine einfache Datenanalyse und Berichterstellung

Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und alle, die vielschichtige Projekte mit detaillierter Nachverfolgung überwachen.

5. Vorlage für Projekt-To-Do-Liste von Microsoft

über Microsoft

Die übersichtliche Vorlage „Projekt-Aufgabenliste“ von Microsoft unterteilt große Projekte in überschaubare Elemente, sodass jedes Teammitglied den Überblick behält und für seine Aufgaben verantwortlich ist.

Es handelt sich um eine der besten kostenlosen Microsoft Planner-Vorlagen für Teams, mit der Sie schnell Aufgaben zuweisen, Prioritäten festlegen und die Fertigstellung nachverfolgen können, um konzentriert und produktiv zu bleiben.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Organisieren Sie Projektaufgaben in einem einfachen, übersichtlichen Layout

Aufgaben zuweisen und Fälligkeitsdaten ganz einfach festlegen

Aktualisieren Sie schnell den Status von Aufgaben für Echtzeit-Sichtbarkeit

Ideal für: Mitwirkende an Projekten, Teammitglieder und alle, die eine klare und umsetzbare Liste der Projektverantwortlichkeiten benötigen.

6. Vorlage für einen Kalender für tägliche Termine von Microsoft

über Microsoft

Mit der Vorlage „Täglicher Terminkalender“ von Microsoft behalten Sie den Überblick über Ihren Tag. Dieser Excel-basierte Planer eignet sich perfekt für die stündliche Planung von Meetings, Terminen und wichtigen Aufgaben, sodass Sie die volle Kontrolle über Ihren Tagesablauf haben.

Sie bieten eine einfache Struktur zur Zeitblockierung mit Spalten für Startzeit, Endzeit und Notizen, sodass Sie Doppelbuchungen minimieren und die Produktivität maximieren können.

Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus arbeiten oder ein geschäftiges Büro leiten, diese Vorlage sorgt für einen strukturierten und stressfreien Tag.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Teilen Sie Ihren Tag mit stündlicher Planung in überschaubare Abschnitte auf

Fügen Sie im Notizbereich Details zu Meetings, Erinnerungen oder Prioritäten für Aufgaben hinzu

Verwenden Sie sie digital oder drucken Sie sie aus, um jederzeit und überall den Überblick zu behalten

Ideal für: Vielbeschäftigte Fachleute, Verwaltungsmitarbeiter und alle, die Struktur und Pünktlichkeit schätzen

7. Vorlage für Ereignisplanung von Microsoft

über Microsoft

Mit der Vorlage „Ereignisplanung“ von Microsoft wird die Planung von Ereignissen zum Kinderspiel. Dieser in Excel entworfene All-in-One-Tracker hilft Ihnen bei der Verwaltung jeder Phase der Ereigniskoordination – vom Brainstorming über die Lieferantensuche bis hin zur Nachverfolgung von Gästen und der Budgetierung.

Diese MS Planner-Vorlage für die Ereignisplanung ist mit anpassbaren Tabellen strukturiert, mit denen Sie Aufgaben zuweisen, Fristen überwachen und Ausgaben an einem Ort nachverfolgen können.

Ob Sie ein Firmenseminar, eine Hochzeit oder eine Spendenaktion für Ihre Gemeinde organisieren – mit diesen Vorlagen bringen Sie Ordnung ins Chaos.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie Zeitleisten, Aufgaben und Ausgaben in einem einzigen Dashboard für eine nahtlose Übersicht über Ereignisse

Eigentümer zuweisen, Status aktualisieren und Planungsfortschritte auf einen Blick überwachen

Passen Sie den Tracker ganz einfach an die Größe, Art und spezifischen Anforderungen Ihres Ereignisses an

Ideal für: Veranstaltungsplaner, Administratoren im Büro und alle, die mehrstufige Ereignisse mit beweglichen Teilen verwalten

Microsoft-Einschränkungen

Die Vorlagen von Microsoft Planner bieten zwar Struktur und Komfort, weisen jedoch einige Einschränkungen auf, die Benutzer berücksichtigen sollten:

Grundlegende Anpassungsoptionen: Viele Vorlagen in Microsoft Planner haben feste Formate, wodurch sie sich nur schwer an bestimmte Prozesse oder individuelle Anforderungen anpassen lassen

Eingeschränkte Automatisierung: Im Vergleich zu fortgeschritteneren Tools für Projektmanagement gibt es nur wenige integrierte Automatisierungen für wiederholende Aufgaben, Statusaktualisierungen oder Benachrichtigungen

Nicht ideal für komplexe Workflows: Die Verwaltung funktionsübergreifender Projekte oder dynamischer Zeitleisten ist ohne Apps oder Integrationen von Drittanbietern eine Herausforderung, insbesondere bei der Einführung neuer Produkte

Minimale Features für die Zusammenarbeit: Die Integration von Microsoft Teams ist zwar hilfreich, aber Echtzeit-Bearbeitungen und Kommentare sind in vielen Vorlagen weiterhin limitiert

Dateibasierte Struktur: Vorlagen basieren häufig auf Excel oder Word, was bedeutet, dass die Versionskontrolle und die Zugriffsverwaltung bei mehreren Teammitgliedern umständlich werden

Profi-Tipp: Suchen Sie nach einer Möglichkeit, benutzerdefinierte Vorlagen in Microsoft Planner zu erstellen? Planner bietet diese Funktion zwar nicht, aber es gibt eine Problemumgehung. Neuen Plan erstellen

Wenn Sie mit dem Plan zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie „Plan kopieren“

Geben Sie dem kopierten Plan einen neuen Namen Alternativ können Sie sich für vollständig anpassbare Vorlagen von ClickUp entscheiden 😎

Alternativen zu Microsoft Planner-Vorlagen von ClickUp

🧠 Wissenswertes: 20 % des durchschnittlichen Arbeitstages werden für „entscheidende” und „wichtige” Aufgaben aufgewendet, während der Rest für Tätigkeiten verwendet wird, die „wenig” oder „keinen Wert” haben

Es passiert schnell, dass man sich in Routineaufgaben verstrickt und das Wesentliche aus den Augen verliert. Deshalb haben wir einige der fortschrittlichsten und effektivsten Vorlagen für Planer zusammengestellt, damit Sie konzentriert bleiben und Ihren Tag optimal nutzen können.

Während der neue Microsoft Planner sich hervorragend für die Grundlagen eignet, bietet ClickUp ein breiteres Array an Vorlagen und eine vielseitigere Plattform. Die Vorlagen von ClickUp sind umfassend anpassbar und verfügen über erweiterte Features wie dynamische Ansichten, vorgefertigte Automatisierungen und umfassende Berichterstellung, was sie zu einer unglaublich flexiblen Wahl für jedes Projekt macht.

1. ClickUp-Vorlage für Tagesplaner

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihren Arbeitsalltag mit der ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner

Die ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner hilft Ihnen dabei, Ihren Tag klar und zielgerichtet zu strukturieren. Von der Zeitplanung für Meetings und Aufgaben bis hin zur Organisation persönlicher Besorgungen – diese Vorlage verwandelt Ihr tägliches Chaos in eine überschaubare Routine.

Das flexible Design umfasst integrierte Felder für Aufgabenprioritäten, Fristen, Notizen und Zeitschätzungen, sodass Sie detaillierte Pläne ohne Unordnung erstellen können.

In Kombination mit Automatisierung und Erinnerungen wird dieser Planer zu einem leistungsstarken Tool für alle, die sowohl wiederkehrende als auch einmalige Aufgaben im Blick behalten möchten.

Warum Sie es lieben werden:

Strukturieren Sie Ihren Tag mithilfe von Prioritäten, Zeitschätzungen und benutzerdefinierten Feldern

Organisieren und filtern Sie Aufgaben mit der Listenansicht , um konzentriert zu bleiben

Teilen Sie Ihren Zeitplan in übersichtliche Kategorien wie „Arbeit“, „Persönlich“ und „Ziele“ auf

Fügen Sie Unteraufgaben, Checklisten und Notizen hinzu, um den Kontext zu vertiefen

Erhalten Sie Erinnerungen und verfolgen Sie überfällige Aufgaben ganz einfach nach

Ideal für: Fachleute, Studenten oder alle, die den ganzen Tag über mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen müssen.

Das sagt Karthik Itharajula , Lead Annotations bei Carscan. AI, über die Verwendung von ClickUp:

Mit Hilfe von ClickUp überwachen wir täglich den Fortschritt der Aufgaben in Bezug auf die Produktivität und können alle statusbezogenen Probleme lösen, z. B. den Wechsel von „In Bearbeitung“ zu „Fertiggestellt“ und dann zu „In Überprüfung“, sodass die Geschäftsleitung einen Überblick über den Status erhält.

Mit Hilfe von ClickUp überwachen wir täglich den Fortschritt der Aufgaben in Bezug auf die Produktivität und können alle statusbezogenen Probleme lösen, z. B. den Wechsel von „in Bearbeitung“ zu „fertiggestellt“ und dann zu „in Überprüfung“, sodass die Geschäftsleitung einen Überblick über den Status erhält.

2. ClickUp-Vorlage für Tagesprotokolle

Kostenlose Vorlage Bleiben Sie mit der ClickUp-Vorlage für das Tagesprotokoll jeden Tag auf Kurs

Die ClickUp-Vorlage für das Tagesprotokoll bietet einen zuverlässigen Space, in dem Sie alles von Projektaktualisierungen bis hin zu persönlichen Überlegungen festhalten können. Sie wurde im Hinblick auf Konsistenz und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und umfasst Felder für Einträge mit Zeitstempel, Tags zur Kategorisierung und Rich-Text-Blöcke für detaillierte Notizen.

Ganz gleich, ob Sie ein Arbeitstagebuch führen, Gewohnheiten nachverfolgen oder wichtige Aktivitäten für Leistungsbeurteilungen protokollieren – diese Vorlage ermöglicht eine organisierte Rückschau mit leistungsstarken Filter- und Suchfunktionen.

Warum Sie es lieben werden:

Halten Sie tägliche Erkenntnisse, Erfolge oder Herausforderungen in einem strukturierten Protokoll fest

Einträge nach Projekt, Thema oder Aufgabe taggen, um sie leicht wiederzufinden

Durchsuchen und filtern Sie Protokolle, um vergangene Einträge schnell zu finden

Sorgen Sie für Konsistenz bei Ihren täglichen Reflexionen

Ideal für: Projektmanager, Wissensarbeiter, Teamleiter oder Einzelpersonen, die sich eine reflektierende Arbeitsweise aneignen möchten.

3. ClickUp Tagesplan

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage „Tagesstundenplan“ von ClickUp haben Sie jede Stunde im Griff

Wenn Sie sich schon einmal gefragt haben, wo der Tag geblieben ist, bringt die ClickUp-Vorlage für den Tagesstundenplan Struktur in Ihren Tag, Stunde für Stunde. Sie ist ideal für Berufstätige mit vollen Kalendern und enthält voreingestellte Stundenblöcke, die Sie für Meetings, Fokus-Sitzungen, Pausen und Besorgungen anpassen können.

Aufgabenbeschreibungen, Zeitschätzungen und farbcodierte Kategorien helfen Ihnen, Ihre Zeit sinnvoll einzuteilen. Darüber hinaus optimieren die Unterstützung wiederkehrender Aufgaben, die Synchronisierung mit dem Kalender und die Planung per Drag & Drop Ihren täglichen Flow und vermeiden Überschneidungen oder verpasste Termine.

Warum Sie es lieben werden:

Planen Sie Ihren gesamten Tag in detaillierten Stundensegmenten

Passen Sie Aufgaben ganz einfach per Drag & Drop in der Kalenderansicht an

Planen Sie Aufgaben für jeden Tag und verfolgen Sie den Fortschritt mit der Ansicht „Tagesplan“

Visualisieren Sie die Verteilung der Zeit auf verschiedene Kategorien

Erinnern Sie sich an Termine und wiederkehrende Muster für konsistente Routinen

Ideal für: Fachleute, die strukturierte Arbeitstage oder Routinen verwalten, die sich häufig ändern.

📮 ClickUp Insight: 21 % der Menschen geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die nicht viel strategisches Denken oder Kreativität erfordern (wie z. B. E-Mails 👀). ClickUp AI Agents helfen Ihnen dabei, diese Routinearbeiten zu eliminieren. Denken Sie an die Erstellung von Aufgaben, Erinnerungen, Aktualisierungen, Meeting-Notizen, das Verfassen von E-Mails und sogar die Erstellung von End-to-End-Workflows! All das (und noch viel mehr) lässt sich mit ClickUp, Ihrer App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, im Handumdrehen automatisieren. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter, was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt.

4. ClickUp-Projektplaner-Vorlage

Kostenlose Vorlage Planen Sie Projekte, die mit der ClickUp-Projektplaner-Vorlage fertiggestellt werden

Von Terminen und Budgets bis hin zu Teamrollen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben – ohne das richtige System wird die Projektplanung schnell unübersichtlich. Mit der ClickUp-Projektplaner-Vorlage können Sie alles organisieren und verwalten.

Diese Vorlage wurde zur Verdeutlichung jedes Projekts entwickelt und enthält gebrauchsfertige Abschnitte zur Definition von Zielen, Ergebnissen, Aufgabenlisten und wichtigen Meilensteinen. Darüber hinaus ermöglichen Ihnen intelligente Widgets, Automatisierung und benutzerdefinierte Felder die Planung über Phasen hinweg, die Zuweisung von Ressourcen und die Nachverfolgung von Fortschritten.

Warum Sie es lieben werden:

Projekte in Ziele, Meilensteine und umsetzbare Unteraufgaben unterteilen

Weisen Sie Verantwortlichkeiten mit Fristen, Abhängigkeiten und Prioritäten zu

Nutzen Sie Widgets, um Metriken wie Zeit, Kosten oder Fertigstellungsrate nachzuverfolgen

Behalten Sie die Projektkosten im Blick mit der Ansicht „Budgetverfolgung“

Verschaffen Sie sich mit der Projektansicht einen Überblick über alle Aufgaben, die gerade bearbeitet werden

Verfolgen Sie wichtige Projektmetriken wie „Risiko“, „Budget“, „Arbeitsfortschritt“ usw. mithilfe von mehr als 10 benutzerdefinierten Feldern

Ideal für: Projektmanager, Unternehmer und Teams, die gemeinsam Initiativen starten.

5. ClickUp-Vorlage für Urlaubsplaner

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für den Urlaubsplaner ist die Planung des perfekten Urlaubs jetzt noch einfacher

Die Logistik der Urlaubsplanung kann schnell zu einer Herausforderung werden, wenn Sie einen Familienausflug oder einen Betriebsausflug organisieren. Flugzeiten, Hotelbuchungen, gemeinsame Reisepläne, Budgetüberwachung ... und nicht zu vergessen die Synchronisierung aller Kalender.

Die ClickUp-Vorlage für den Urlaubsplaner zentralisiert alles, was Sie für die Organisation eines Kurzurlaubs oder einer festlichen Auszeit benötigen.

Sie enthält Felder für Reiseziele, Reisebuchungen, Packlisten, Geschenkideen und die Nachverfolgung des Budgets. Zeitleisten- und Kalenderansichten erleichtern die Koordination mit Freunden oder der Familie, während Aufgaben-Checklisten für Ordnung sorgen.

Warum Sie es lieben werden:

Planen Sie Reiserouten mit benutzerdefinierten Feldern für Reisen, Aktivitäten und Buchungen

Verfolgen Sie Ihr Urlaubsbudget mit Feldern für Kostenschätzungen und Checklisten

Packlisten und Zeitpläne für andere freigeben und gemeinsam bearbeiten

Fügen Sie Buchungsbelege, Reisedokumente, Zeitpläne oder Links hinzu, um unterwegs schnell darauf zugreifen zu können

Ideal für: Familien, Alleinreisende oder Organisatoren von Gruppenreisen.

6. ClickUp-Vorlage für Hochzeitsplaner

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Hochzeitsplaner für den großen Tag und alles, was dazu gehört

Planen Sie eine Hochzeit? Die ClickUp-Vorlage für Hochzeitsplaner ist ein umfassender Workspace für die Verwaltung aller Details einer Hochzeit. Sie enthält vorinstallierte Kategorien für die Budgetierung, Lieferantenverwaltung, Gästelisten, Design-Boards und Zeitleisten.

Sie können Ihren Plan in Phasen wie Engagement, Vorbereitung, Zeremonie und Empfang unterteilen. Die dynamische Aufgabenstruktur unterstützt die gemeinsame Planung, während Formulare und Automatisierung die Erfassung von RSVPs, die Genehmigung von Lieferanten und die Nachverfolgung von Terminen optimieren.

Warum Sie es lieben werden:

Behalten Sie alle Aufgaben im Blick, indem Sie Tags wie „Hochzeitsort“, „Motiv“ und „Vertragsgröße“ verwenden

Reaktionen von Gästen, Platzpläne und Notizen zum Catering nachverfolgen

Einfache Zusammenarbeit mit Familienmitgliedern, Planern oder Lieferanten

Verwenden Sie vorgefertigte Checklisten-Vorlagen für jede Phase der Hochzeitsplanung

Ideal für: Paare oder professionelle Hochzeitsplaner, die detaillierte Logistikaufgaben verwalten.

7. ClickUp-Vorlage für die Ereignisplanung

Kostenlose Vorlage Planen Sie jedes Ereignis, ohne den Überblick zu verlieren – mit der ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung

Die ClickUp-Vorlage für die Ereignisplanung bietet Ihnen alles, was Sie für die Organisation eines Firmenseminars, eines Teamausflugs oder eines anderen Ereignisses benötigen.

Verwenden Sie vorgefertigte Listen für Aktivitäten, Abrechnungen und Einrichtungen, wechseln Sie zwischen Kalender-, Board- oder Zeitleistenansichten und überwachen Sie den Fortschritt mit Feldern für den Budgetstatus und die Nachverfolgung von Zahlungen. Sie können auch Rollen zuweisen, Erinnerungen automatisieren und den Fortschritt über Dashboards überwachen.

Warum Sie es lieben werden:

Erfassen Sie jedes Detail, von der Vorbereitung vor dem Ereignis bis zur Nachbereitung danach, auf einer Karte

Verwalten Sie Dateien, Notizen und Marketingmaterialien in einem Workspace

Verfolgen Sie Registrierungsnummern, RSVPs und Zeitleisten für Werbeaktionen

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Stakeholdern zusammen, egal ob es sich um Teammitglieder, Lieferanten oder Angehörige handelt

Ideal für: Eventmanager, freiberufliche Planer, Hochzeitsplaner, vielbeschäftigte Paare oder sogar kleine Teams, die interne Ereignisse planen.

Das sagt Alaina Maracotta, Leiterin für Ereignismarketing bei Vida Health, über ClickUp:

Es ist phänomenal, wie viel Zeit wir seit der Umstellung auf ClickUp in Meetings sparen. Was früher drei Stunden pro Woche für die Planung von Ereignissen und Aktualisierungen in Anspruch nahm, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben nun mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

Es ist phänomenal, wie viel Zeit wir seit der Umstellung auf ClickUp in Meetings sparen. Was früher drei Stunden pro Woche für die Planung von Ereignissen und Aktualisierungen in Anspruch nahm, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben nun mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

8. ClickUp-Vorlage für Wochenplaner

Kostenlose Vorlage Bleiben Sie konzentriert und gestalten Sie jede Woche produktiver mit der ClickUp-Vorlage für Wochenplaner

Die ClickUp-Vorlage für Wochenplaner wurde für Einzelpersonen und Teams entwickelt, die eine umfassende und dennoch detaillierte Ansicht ihrer Woche benötigen. Sie bietet segmentierte Spaces für tägliche Ziele, Schlüssel-Ergebnisse und zeitlich festgelegte Aufgaben.

Dank Drag & Drop-Umplanung und Integration mit Zeiterfassung ist es ganz einfach, Workloads über mehrere Tage hinweg auszugleichen und Überlastungen zu vermeiden. Die Vorlage eignet sich besonders gut für Sprints, wiederkehrende Planungsrituale oder wöchentliche Leistungsbeurteilungen.

Warum Sie es lieben werden:

Mit dem Planner Board behalten Sie die ganze Woche den Überblick

Organisieren Sie jeden Tag der Woche mit benutzerdefinierten Tags und Aufgabentypen

Visualisieren Sie Zeitverpflichtungen über mehrere Tage hinweg in einer Ansicht

Synchronisierung mit Kalendern und Verwendung von Erinnerungen, um den Überblick zu behalten

Reflektieren Sie wöchentliche Erfolge, Hindernisse und Fortschritte mithilfe integrierter Notizen

Ideal für: Fachleute, agile Teams und Freiberufler, die wöchentliche Ergebnisse oder persönliche Ziele verwalten.

9. ClickUp-Vorlage für Monatsplaner

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihren Monat ganz nach Ihren Wünschen mit der ClickUp-Vorlage für Monatsplaner

Vorausplanung muss nicht überwältigend sein, insbesondere wenn Sie einen intelligenten Monatsplaner haben, der Ihnen den Weg weist.

Die ClickUp-Vorlage für den Monatsplaner bietet eine Übersicht auf Makroebene für die Verwaltung von Zielen, Terminen und Prioritäten über einen Zeitraum von 30 Tagen. Sie bietet einen farbcodierten Space für monatliche Schwerpunkte, die Nachverfolgung von Meilensteinen und die Kapazitätsplanung.

Verfolgen Sie monatliche Client-Ergebnisse und bereiten Sie sich auf wiederkehrende Team-Meetings vor, um ein effektives Projektmanagement und zeitgerechte Fortschritte sicherzustellen. Jede Woche kann in Aktionskategorien unterteilt werden, z. B. strategische, taktische oder kreative Arbeit.

Warum Sie es lieben werden:

Fügen Sie Tags, Fälligkeitsdaten und Erinnerungen hinzu, damit alles reibungslos läuft

Teilen Sie Ihren Monat in erreichbare kurzfristige Ziele auf und markieren Sie Ihre wichtigsten Prioritäten

Überwachen Sie wiederkehrende Projekte oder Kampagnen mithilfe der Kalender- und Zeitleistenansichten

Organisieren und weisen Sie Aufgaben zwischen Abteilungen und Teammitgliedern mit der Abteilungsboard-Ansicht zu

Behalten Sie mit der monatlichen Workload-Kapazitätsansicht den Überblick über die Workloads Ihres Teams

Passen Sie Abschnitte an, um bestimmte KPIs oder Fortschrittsleisten darzustellen

Ideal für: Teams, die monatliche Kampagnen durchführen, Solopreneure mit langfristiger Vision oder Manager, die mehrere Workflows überwachen.

10. ClickUp Kalender-To-Do-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage Nutzen Sie die ClickUp-Kalender-To-Do-Liste als Ihre persönliche Befehlszentrale für ein organisiertes Leben

Planen sollte sich nicht wie ein Vollzeitjob anfühlen. Sie benötigen ein System, das nicht nur Aufgaben in einer Liste auflistet, sondern Ihnen auch genau anzeigt, wann diese zu erledigen sind.

Die ClickUp-Kalender-To-Do-Listenvorlage bietet eine visuelle Zeitleiste für Ihre täglichen Aufgaben, mit der Sie zielgerichtet planen und den Überblick behalten können. Sie führt die Übersichtlichkeit von To-Do-Aufgaben mit der Leistungsfähigkeit einer zeitbasierten Planung zusammen.

Ordnen Sie Ihre zu erledigenden Elemente in einem Kalender an, passen Sie Termine visuell an und gruppieren Sie Elemente nach Priorität oder Projekt. Mit nützlichen Filtern und benutzerdefinierten Ansichten können Sie Aufgaben nach Tag, Woche oder Monat sortieren, ohne wichtige Details zu verlieren.

Warum Sie es lieben werden:

Kombinieren Sie kalenderbasierte Planung mit flexiblen Formaten für To-Do-Listen

Aufgaben visuell mit Drag & Drop neu organisieren

Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Erinnerungen ganz einfach festlegen

Behalten Sie den Überblick über anstehende Meetings und Aufgaben mit der Ansicht „Meetinganfragen“

Synchronisierung mit externen Kalendern für einen einheitlichen, konfliktfreien Zeitplan

Ideal für: Vielbeschäftigte Fachleute und Multitasker, die private und berufliche Aufgaben unter einen Hut bringen müssen.

11. ClickUp-Vorlage für tägliche Aufgabenliste

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für tägliche To-Do-Listen, um den Tag im Griff zu behalten

An manchen Tagen fühlt es sich schon wie eine Aufgabe an, sich daran zu erinnern, wo man überhaupt anfangen soll. Hier kommt die ClickUp-Vorlage für tägliche To-Do-Listen ins Spiel. Sie strukturiert Ihren Tag, sodass Sie sehen können, was ansteht, und ohne zu zögern vorankommen.

Dank des intuitiven Layouts und der intelligenten Automatisierung können Sie Ihren Tag ganz einfach organisieren, priorisieren und planen, ohne sich überfordert zu fühlen.

Es verfügt über übersichtliche Kopfzeilen für Aufgabennamen, Status, Fälligkeitsdaten und Notizen – alles in einer scrollbaren Liste. Mit intelligenten Filtern und Tags können Sie zeitkritische oder vorrangige Aktionen hervorheben.

Warum Sie es lieben werden:

Verwalten Sie tägliche Prioritäten mit Feldern für Status, Fälligkeitsdatum und Checklisten

Organisieren Sie Aufgaben und Unteraufgaben, damit alles in der richtigen Reihenfolge bleibt

Mit ClickUp Whiteboards Brainstorming betreiben und tägliche Ziele skizzieren

Erhalten Sie intelligente Benachrichtigungen und Integrationen, um über alle Tools hinweg auf dem Laufenden zu bleiben

Ideal für: Aufgabenorientierte Einzelpersonen, Assistenten oder Teammitglieder, die sich auf die tägliche Ausführung konzentrieren.

12. ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten

Kostenlose Vorlage Behalten Sie Ihre wöchentlichen Ziele mit der ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten im Blick

Der Start in eine neue Woche kann sich wie eine riesige Aufgabe anfühlen, besonders wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen.

Die Vorlage „Wöchentliche Checkliste“ von ClickUp ist ideal für Fachleute oder alle, die gerne Elemente von einer Liste abhaken. Sie enthält vordefinierte Zeilen für Checklisten für jeden Tag und eignet sich daher perfekt für Routinen, die Nachverfolgung von Gewohnheiten oder betriebliche Prozesse.

Diese gebrauchsfertige Vorlage für Unterkategorien verfügt über ein einfaches, aber intuitives Layout. Verwenden Sie sie, um realistische Wochenziele festzulegen und sich auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren. Kategorisieren Sie Aufgaben nach Typ, z. B. persönlich, Freizeit, Arbeit, Hausarbeit usw., und weisen Sie Start- und Fälligkeitsdaten zu, um die Zeit besser zu kontrollieren.

Warum Sie es lieben werden:

Erstellen Sie wiederkehrende Checklisten, die nach Wochentagen organisiert sind, und verfolgen Sie Fertigstellungsraten oder Verhaltenstrends im Laufe der Zeit

Verwenden Sie die Wochenkalender-Ansicht , um zu planen, welche Aufgaben jeden Tag zu erledigen sind

Sparen Sie Zeit mit ClickUp-Automatisierungen , die Aufgaben zuweisen, aktualisieren oder verschieben, sobald Sie sie abhaken

Verpassen Sie keine Fristen mehr dank automatischer Benachrichtigungen und Erinnerungen

Erkennen Sie sofort Aufgaben, die auf andere warten, mit Warnungen zu Abhängigkeiten

Ideal für: Remote-Mitarbeiter und alle, die ihre Woche nach Kategorien oder Schwerpunkten organisieren möchten, um ihre Zeit und Energie optimal zu nutzen.

13. ClickUp-Vorlage für Jahreskalender

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für den Jahreskalender haben Sie Ihr Jahr im Blick

Die ClickUp-Vorlage für Jahreskalender enthält eine Roadmap mit einem monatlichen System, um einen stetigen Fortschritt zu gewährleisten. Sie hilft Ihnen dabei, Ereignisse, Kampagnen, Feiertage und Meilensteine über 12 Monate hinweg zu planen, und verfügt über eine visuelle Struktur, mit der Sie Workload-Engpässe vorhersehen und Ziele saisonal verteilen können.

Verwenden Sie Farbcodierungen, um zwischen verschiedenen Arten von Arbeiten zu unterscheiden – finanzielle Fristen, Teaminitiativen, Inhaltskalender oder Einstellungsrunden. Die Integration mit Zielen und Berichterstellung ermöglicht die Nachverfolgung von Fortschritten in Echtzeit.

Warum Sie es lieben werden:

Visualisieren und planen Sie Ihr gesamtes Jahr über Monate und Quartale hinweg

Weisen Sie jedem Monat Themen, KPIs und Meilensteine zu

Verwenden Sie Farbcodierungen, um persönliche, berufliche oder teamweite Pläne zu segmentieren

Kalenderereignisse mit Projekten oder Zielen verbinden

Ideal für: Führungskräfte, Teamleiter oder alle, die langfristige Pläne verwalten.

14. ClickUp-Vorlage für Wochenkalender

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihre Woche mit der ClickUp-Vorlage für Wochenkalender

Mit der ClickUp-Vorlage für Wochenkalender können Benutzer ihre Arbeitswoche in übersichtliche Zeitfenster unterteilen. Im Gegensatz zu herkömmlichen To-Do-Listen konzentriert sich dieses Layout auf Zeitblöcke für Aufgaben und die Visualisierung der Verfügbarkeit.

Sie können diese in Ihren Workspace einbetten und mit der Echtzeit-Synchronisierung mit persönlichen Kalendern koppeln. Das ist ideal, um die tägliche Entscheidungsmüdigkeit zu reduzieren.

Warum Sie es lieben werden:

Teilen Sie jeden Wochentag in Segmente für konzentriertes Arbeiten, Telefonate oder Administratoraufgaben auf

Verschaffen Sie sich mit der Ansicht „Alle Aufgaben“ einen Überblick über alle Aufgaben in Ihrem Projekt

Konzentrieren Sie sich mit der Ansicht „Diese Woche“ auf die Aufgaben, die diese Woche erledigt werden müssen

Ansichten anpassen, um wiederkehrende Blöcke oder frei bewegliche Aufgaben anzuzeigen

Integration mit Zeiterfassung für eine genaue Stundenverteilung

Verwenden Sie Automatisierung, um unvollständige Blöcke weiterzuführen

Ideal für: Wissensarbeiter, Remote-Mitarbeiter oder Mitglieder hybrider Teams.

15. ClickUp-Vorlage für Kalenderplaner

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihren Kalender wie ein Profi mit der ClickUp-Kalender-Planungsvorlage

Die ClickUp-Kalender-Planungsvorlage wurde entwickelt, um eine breitere Perspektive zu gewinnen und den Überblick zu behalten. Diese Planungsvorlage verwandelt Ihr wöchentliches oder monatliches Durcheinander in einen übersichtlichen Kalender für die Organisation von Projekten, Ereignissen oder Ergebnissen über Tage, Wochen oder Monate hinweg.

Sie können diese mit Dashboards oder Formularen kombinieren, um Anforderungswarteschlangen zu erstellen, Ressourcen zu planen oder Redaktions- oder Produktionskalender zu verwalten. Die Zuweisung, Verschiebung und Visualisierung von Arbeiten wird in einer flexiblen Kalenderoberfläche vereinfacht.

Warum Sie es lieben werden:

Planen und verfolgen Sie wichtige Aktivitäten in einem Kalender per Drag & Drop

Planen Sie Ihren Monat im Voraus mit der Ansicht „Monatsplaner“

Versehen Sie Ereignisse mit Tags nach Thema, Team oder Status, um den Überblick zu behalten

Zeitleisten schnell mit der Zeitleistenansicht anpassen

Verwenden Sie Widgets, um Fortschritte, Hindernisse oder Zeitbeschränkungen zu bewerten

Ideal für: Funktionsübergreifende Teams, Content-Manager und Produktteams.

16. ClickUp Blog-Planer-Vorlage

Kostenlose Vorlage Planen, erstellen, veröffentlichen und verfolgen Sie Blogs mit der ClickUp-Vorlage für Blogplaner

Die ClickUp-Blog-Planer-Vorlage wurde für ernsthafte Blogger und Content-Teams entwickelt, die einen zentralen Space benötigen, um jede Phase ihres redaktionellen Prozesses zu verwalten. Sie verfügt über strukturierte Kategorien für Themenideen, Keyword-Recherche, Inhaltsbeschreibungen, Fristen und Veröffentlichungsstatus.

Mit Statusfeldern wie „Thema“, „Veröffentlichungsdatum“, „Mediendatei“, „Blogtypen“, „Blog-Erstellungsprozess“ und mehr wird der gesamte Lebenszyklus der Inhaltserstellung nachvollziehbar. Sie können auch Metadaten speichern, Artikelversionen aktualisieren und Feedback über gemeinsame Kommentar-Threads hinterlassen.

Warum Sie es lieben werden:

Verfolgen Sie den Schreibprozess anhand benutzerdefinierter Status und Fristen

Mit der Kalenderansicht von ClickUp können Sie redaktionelle Planungen über Wochen oder Monate hinweg anzeigen

Verknüpfen Sie Artikel mit Briefings, Dokumenten mit Schlüsselwörtern und Kampagnenressourcen

Verwenden Sie ClickUp Brain , um sofort Blog-Themen, Gliederungen und sogar Rohentwürfe zu erstellen

Überwachen und überprüfen Sie alle Änderungen an einem Blog mit der Ansicht „Revisionsverfolgung“

Ideal für: Content-Marketing-Teams, Solo-Blogger und Agenturen, die mehrere Blogs von Clients verwalten und redaktionelle Konsistenz anstreben.

➡️ Lesen Sie auch: So erstellen Sie einen effektiven Arbeitsplan (+Vorlagen)

17. ClickUp-Vorlage für Reiseplaner

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für die Reiseplanung sollte die Urlaubsplanung kein mühsames Unterfangen mehr sein

Die ClickUp-Vorlage für Reiseplaner ist Ihr Command-Center für die Organisation der Reiselogistik, der Reiseroute und der Reisedokumente. Jede Reise kann mit speziellen Aufgaben für Unterkunft, Transit, Budget und Aktivitätsplanung auf einer Karte dargestellt werden.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um nach Abreisedaten, Phasen der Reise oder Gruppengröße zu sortieren. Fügen Sie Tickets, Bestätigungen oder Karten direkt in die Aufgabenbeschreibungen ein, damit Sie unterwegs alles griffbereit haben.

Warum Sie es lieben werden:

Planen Sie Tagespläne mit der Kalender- oder Listenansicht

Speichern Sie E-Tickets, IDs und Bestätigungen sicher in Anhängen zu Aufgaben

Weisen Sie Reisende zu, verfolgen Sie Termine und Notfallkontakte und erstellen Sie Zeitpläne, wenn Sie Urlaubstage für Teams oder Familienmitglieder koordinieren

Behalten Sie bei Reisen mit mehreren Zielen oder Gruppenreisen mithilfe von Checklisten und Zeitleistenansichten die Kontrolle

Protokollieren Sie alle Aktivitäten (Flüge, Unterkünfte, Anmietungen usw.) mit Zeitleisten und personalisierten Feldern

Ideal für: Reiseliebhaber, Geschäftsreisende oder alle, die mehrteilige Reisen planen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine freigegebene Checkliste mit wichtigen Dingen, die Sie vor der Reise erledigen müssen (z. B. Reisepass verlängern oder Haustierbetreuung buchen), und verwenden Sie diese für zukünftige Urlaube wieder. So sparen Sie beim nächsten Mal Zeit und Nerven.

18. ClickUp-Website-Planer-Vorlage

Kostenlose Vorlage Planen, erstellen und starten Sie mit der ClickUp-Website-Planer-Vorlage

Das Entwerfen einer Website umfasst mehr als nur die Auswahl von Schriftarten und Farben. Mit der ClickUp-Vorlage für Website-Planer können Sie jeden Schritt der Website-Erstellung planen, von der ersten Recherche bis zum Starttag.

Planen Sie Ihr Layout, verfolgen Sie Feedback, organisieren Sie Inhalte und halten Sie Ihr Projekt mit mehreren für Webprojekte zugeschnittenen ClickUp-Ansichten im Zeitplan.

Die Vorlage unterstützt die Nachverfolgung von Benutzer-Testfeedback, SEO-Setup und Checklisten für die Einführung. Integrierte Zeitleisten helfen Teams dabei, die Entwicklung und Aktualisierungen von Inhalten effizient aufeinander abzustimmen.

Warum Sie es lieben werden:

Organisieren Sie Feedback aus Testrunden im Kontext und verfolgen Sie Ihre Checkliste für die Inbetriebnahme, um versäumte Schritte zu vermeiden

Dokumentieren Sie Anforderungen mit der Website-Spezifikationsansicht

Verwenden Sie die Tabellenansicht von ClickUp , um Inspirationen von anderen Websites zu recherchieren und zu vergleichen

Erstellen Sie strukturierte Aufgaben für Layout, Navigation, Inhalte und Feature-Planung

Planen Sie mit der Zeitleistenansicht , wann Sie mit den einzelnen Aufgaben für die Website beginnen und diese abschließen möchten

Verfolgen Sie den Fortschritt mit fünf verschiedenen Status: Blockiert, Fertiggestellt, In Bearbeitung, Interne Überprüfung und Zu erledigen

Ideal für: Freiberufliche Designer, Kreativagenturen, Produktteams oder Geschäftsinhaber, die eine Website von Grund auf neu erstellen oder eine bestehende Website überarbeiten möchten.

19. ClickUp-Vorlage für Stundenpläne

Kostenlose Vorlage Holen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne das Beste aus Ihrem Tag heraus

Die ClickUp-Vorlage für Stundenpläne hält, was ihr Name verspricht, und geht noch einen Schritt weiter, indem sie Projektmanagern, Mitarbeitern und Freiberuflern dabei hilft, ihren Tag zu planen, Aufgaben zuzuweisen und Schichtzeiten zu überwachen. Sie ist in einem vertikalen Zeitleisten-Format strukturiert, das jede Stunde von morgens bis abends übersichtlich darstellt.

Ob Sie Meetings, Termine oder konzentrierte Arbeitssitzungen verwalten – diese Vorlage sorgt mit farbcodierten Segmenten und Feldern für die Dauer von Aufgaben für mehr Übersichtlichkeit. Die stündliche Aufgabenplanung hilft Ihnen, Zeitlücken oder überbuchte Termine auf einen Blick zu erkennen.

Neben der Terminplanung hilft diese Vorlage auch bei der Nachverfolgung von Lohnzahlungen.

Warum Sie es lieben werden:

Vermeiden Sie Terminkonflikte, indem Sie mit der Wochenkalenderansicht alles in einer Zeitleiste anzeigen

Verfolgen Sie zeitkritische Aufgaben mit Aufgabenstatus wie „Anwesend“, „Abwesend“, „Zu erledigen“ und „Geschlossen“

Stündliche Aufschlüsselungen mit Ihren persönlichen Kalender-Tools synchronisieren

Passen Sie jede neue Aufgabe an und verfolgen Sie sie mit Echtzeit-Updates, Erinnerungen und datengesteuerten Visualisierungen

Verfolgen Sie mit der Ansicht „Tatsächliche Auszahlung” , wie viel Geld Sie mit jeder Aufgabe verdienen

Sehen Sie in der Ansicht „Auszahlung pro Mitarbeiter“ nach, wie viel jeder Mitarbeiter verdient hat

Ideal für: Freiberufler, Remote-Mitarbeiter oder Schichtarbeiter, die eine stündliche Aufschlüsselung benötigen, um ihre täglichen Aufgaben effizient zu verfolgen, zu verwalten und abzuschließen.

20. ClickUp-Vorlage für Arbeitsplan-Whiteboard

Kostenlose Vorlage Bringen Sie mit der Whiteboard-Vorlage „ClickUp-Arbeitsplan“ Klarheit in jedes Projekt

Die ClickUp-Vorlage „Arbeitsplan-Whiteboard“ bietet eine dynamische und visuelle Möglichkeit, Ziele, Ressourcen und Ergebnisse zu kartieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen listenbasierten Vorlagen nutzt diese Version ClickUp-Whiteboards, um miteinander verbundene Aufgaben und Abhängigkeiten visuell darzustellen.

Verwenden Sie Formen, Linien und Haftnotizen, um Projekte oder Workflows zu visualisieren. Das ist ideal für Brainstorming-Arbeitsabläufe oder die Abstimmung von Teams während Kickoff-Meetings und agiler Sprint-Planung.

Warum Sie es lieben werden:

Erstellen Sie Aufgabenverknüpfungen, um reale Abhängigkeiten im Projekt widerzuspiegeln

Organisieren Sie strategische Sitzungen mit interaktiven Notizen, Diagrammen und Diagrammen

Brechen Sie die spezifischen Ressourcen auf, die zur Erledigung jeder Aufgabe erforderlich sind

Zeigen Sie Statusaktualisierungen und Blocker an, während Ihr Team die einzelnen Phasen durchläuft

Ideal für: Projektmanager und funktionsübergreifende Teams, die einen visuellen und kollaborativen Ansatz für die Arbeitsplanung wünschen.

21. ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage „Zeitmanagement-Planung“ von ClickUp haben Sie Ihre Arbeitszeit im Griff

Die ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement-Zeitpläne wurde entwickelt, um die Zeitzuweisung für verschiedene Rollen und Projekte zu verfolgen. Sie umfasst Prioritätsstufen, geschätzte Zeit pro Aufgabe, Felder für aufgewendete Zeit und eine tägliche Aufschlüsselung der Aktivitäten.

Das leistungsorientierte Layout dieser Vorlage hilft Ihnen, Ihre Routinen zu optimieren, indem wiederkehrende Zeitfresser oder Engpässe nachverfolgt werden. Wöchentliche Analysen und kumulative Berichterstellungsoptionen bieten eine bessere Sichtbarkeit Ihrer Produktivitätsmuster.

Warum Sie es lieben werden:

Planen und bewerten Sie, wie Sie Ihre Zeit jeden Tag verbringen

Analysieren Sie Zeitdaten nach Kategorie, Client oder Priorität

Überprüfen Sie wöchentliche Zusammenfassungen, um Zeitverluste zu identifizieren

Passen Sie anstehende Termine anhand von Workload-Einblicken in der Workload-Ansicht an

Ideal für: Freiberufler, Berater und vielbeschäftigte Fachleute, die ihre Produktivität steigern möchten.

22. ClickUp-Vorlage für Jahresziele

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie Ihre Jahresziele mit der Vorlage „Jahresziele“ von ClickUp in monatliche Meilensteine

Das Setzen von Zielen ist nur die halbe Miete – erst wenn alle an einem Strang ziehen und sich an die Vorgaben halten, ist der Erfolg wirklich gesichert. Mit der Vorlage „Jahresziele“ von ClickUp können Sie ehrgeizige Einzelziele klar definieren und nachverfolgen, sodass Ihr Team genau weiß, was es zu tun hat.

Definieren Sie Zielkategorien – wie Gesundheit, Finanzen oder Karriere – und weisen Sie jedem Ziel Schlüsselindikatoren (KPIs) oder Metriken für den Erfolg zu. Fortschrittsbalken und das Feature „ClickUp Goals“ helfen Ihnen dabei, zu überwachen, wie nah Sie Ihren Einzelzielen sind. Sie können auch Aufgaben, Unteraufgaben und ClickUp-Dokumente direkt mit jedem Zieleintrag verknüpfen.

Warum Sie es lieben werden:

Teilen Sie Ihre Jahresziele in überschaubare Zeitleisten und Aktionselemente auf

Fügen Sie jedem Zieleintrag Metriken, Gewohnheiten und Dokumente hinzu, um den Fortschritt mit visuellen Indikatoren und Aktualisierungen zu verfolgen

Messen Sie Ergebnisse und feiern Sie Erfolge mit visuellen Indikatoren und Fertigstellungsprozentsätzen

Erstellen Sie einen gemeinsamen Teamkalender, um mit Ihrem Team auf dem Laufenden zu bleiben

Ideal für: Unternehmen, Projektmanager und Teams, die eine Projektplanung und nahtlose kalenderbasierte Terminplanung für das ganze Jahr benötigen.

23. ClickUp-Vorlage „Time Box“

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihren Tag visuell mit der ClickUp-Vorlage „Time Box“

Die ClickUp Time Box-Vorlage ermöglicht konzentriertes, ablenkungsfreies Arbeiten, indem feste Zeitfenster für bestimmte Aufgaben vorab zugewiesen werden. Inspiriert von der Timeboxing-Technik können Sie mit diesem Layout Start- und Endzeiten, Aufgaben-Ziele und Zeitlimits festlegen.

Die Vorlage fördert Achtsamkeit und verhindert Perfektionismus, indem sie die für jeden Aufwand verfügbare Zeit begrenzt.

Warum Sie es lieben werden:

Weisen Sie Aufgaben strenge Zeitfenster zu, um eine fokussierte Ausführung zu gewährleisten

Reduzieren Sie Kontextwechsel durch bewusste Zeitvorgaben

Integrieren Sie Timer und Erinnerungen für eine bessere Kontrolle über Sitzungen

Analysieren Sie, welche Aufgaben ihren Zeitrahmen überschreiten oder unterschreiten

Visualisieren Sie Ihre Zeitleiste und verfolgen Sie den Fortschritt mit der Zeitbox-Ansicht

Ideal für: Ersteller, Entwickler oder alle, die durch strukturierte Zeitblöcke ihre Konzentration verbessern möchten.

24. ClickUp 30-60-90-Tage-Plan-Vorlage

Kostenlose Vorlage Starten Sie erfolgreich in Ihre neue Rolle mit der ClickUp-Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan

Eine neue Rolle anzutreten ist spannend und ein wenig überwältigend. In den ersten 90 Tagen sind die Erwartungen hoch und die Lernkurve kann steil sein. Die ClickUp-Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan bietet Ihnen einen eigenen Space, in dem Sie Ziele für Ihren ersten Monat festlegen, im zweiten Monat Schwung aufbauen und bis zum 90. Tag erste Ergebnisse erzielen können.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Fortschritte zu verfolgen, Erfolge und Hindernisse zu dokumentieren und Ihre Arbeit an die Prioritäten Ihres Teams und Ihres Unternehmens anzupassen.

Warum Sie es lieben werden:

Organisieren und verfolgen Sie alle Onboarding-Aufgaben mit der Onboarding-Board-Ansicht

Verwenden Sie Kommentare und Checklisten, um Fortschritte transparent nachzuverfolgen

Protokollieren Sie Meilensteine und konkrete Erfolge mit benutzerdefinierten Feldern

Nutzen Sie den integrierten Space, um Beobachtungen, Erfolge und Herausforderungen zu notieren, damit Sie sich in Echtzeit verbessern können

Geben Sie Ihren Plan für Ihren Vorgesetzten oder Ihr Team frei, damit alle über Erwartungen und Fortschritte auf dem Laufenden sind

Ideal für: Neue Mitarbeiter, neu beförderte Manager, HR-Teams, die die Einarbeitung optimieren möchten, und Teamleiter, die neue Teammitglieder betreuen.

💡 Profi-Tipp: Als neuer Mitarbeiter sollten Sie bei der Zusammenarbeit nicht zögern, klare Anfragen zu stellen, sei es um Feedback, Ressourcen oder Unterstützung. Offene Kommunikation ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Qualität und ermöglicht es Ihrem Team, seine Ziele effizient zu erreichen.

25. ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Mahlzeiten ganz ohne Stress mit der ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung

Die Essensplanung fühlt sich oft wie ein tägliches Rätsel an: Was soll gekocht werden, was muss eingekauft werden und wie lässt sich alles in den Zeitplan integrieren? Die ClickUp-Vorlage für die Essensplanung schafft Ordnung und bietet ein übersichtliches System, mit dem Sie Ihre Mahlzeiten planen, Rezepte speichern, Zutaten nachverfolgen und sich auf die kommende Woche vorbereiten können.

Diese Vorlage unterstützt auch wiederkehrende Planungen, sodass Sie wiederverwendbare Lebensmittelkalender erstellen, Vorbereitungstermine zuweisen und Einkaufslisten mit Unteraufgaben und Tags nachverfolgen können.

Warum Sie es lieben werden:

Fügen Sie Vorbereitungshinweise, Garzeiten und Zutaten pro Mahlzeit hinzu

Verknüpfen Sie Einkaufsaufgaben mit Tagen oder Mahlzeitkarten, um effizienter zu arbeiten

Bereiten Sie sich vor und vermeiden Sie Last-Minute-Bestellungen mit dem Feature Wöchentliche Zusammenfassung des Speiseplans

Rezepte nach Mahlzeitentyp organisieren mit dem Board „Mahlzeitentypen“

Gruppieren Sie Mahlzeiten nach Art (Frühstück, Mittagessen, Abendessen), Ernährungszielen oder Familienvorlieben

Ideal für: Familien, Essensvorbereiter oder alle, die eine Ernährungsroutine nach einem Zeitplan verwalten.

Wählen Sie ClickUp Planner-Vorlagen für eine intelligentere Aufgabenverwaltung

Ganz gleich, welche Ziele Sie verfolgen – ob Sie Mahlzeiten vorbereiten, eine Hochzeit planen oder eine Website starten möchten – mit den richtigen Tools erzielen Sie das beste Ergebnis. Die Planer-Vorlagen von ClickUp sind mehr als einfache Checklisten. Sie helfen Ihnen, Ihre Zeit zu verwalten und neue und bestehende Pläne in die richtige Reihenfolge zu bringen, sodass Sie effizientere und effektivere Ergebnisse erzielen.

Diese Alternativen zu Microsoft Planner-Vorlagen bieten zahlreiche erweiterte Features, darunter Automatisierungsfunktionen, Tools für die Zusammenarbeit, benutzerdefinierte Felder und vieles mehr.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre To-dos und Zeitleisten, indem Sie sich noch heute bei ClickUp anmelden.