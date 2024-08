Wie Produktmanager und Ingenieure zusammenarbeiten: Tipps, damit die Chemie stimmt

Produktmanager (PMs) und Ingenieure haben oft eine schwierige Beziehung. Beide haben ständig Meinungsverschiedenheiten - wissen aber, dass sie ohne den anderen nicht zu erledigen sind.

Um also den Elefanten im Raum anzusprechen - ja, diese beiden Rollen haben ihren Anteil an Discord in Bereichen wie Feature-Spezifikationen und Fristen. Das liegt vor allem daran, dass die Grundsätze des Produktmanagements nicht immer mit der technischen Perspektive der Ingenieure übereinstimmen. Ebenso haben die technischen Leiter nicht immer den Überblick über das Gesamtbild oder die Ressourcen, bevor sie ein Produkt auf den Markt bringen.

Wenn jedoch eine Synchronisierung stattfindet, sind sich beide Fachleute ihrer gemeinsamen Ziele bewusst und stimmen ihre Prioritäten aufeinander ab und ihren Aufwand für den Erfolg des Produkts.

Wie sollten also Produktmanager und Ingenieure zusammenarbeiten, um optimale Ergebnisse zu erzielen? Lesen Sie weiter und finden Sie es heraus!

Wir werden auch einige Strategien erörtern, um Herausforderungen am Arbeitsplatz zu bewältigen und sicherzustellen fruchtbare Synergie bei der Arbeit und räumen mit einigen Mythen der Zusammenarbeit endgültig auf. 🤝

Wofür sind Produktmanager und Ingenieure verantwortlich?

Hier ein vergleichender Überblick über die täglichen Aufgaben dieser beiden Rollen:

Aufgaben eines Produktmanagers

Der Produktmanager oder PM ist der Leiter seines Produkts. Aus einer breiteren Perspektive betrachtet, entwickelt er Produktideen, erstellt Spezifikationen und leitet sein Team, um diese in die Realität umzusetzen.

Sie sind verantwortlich für die Erforschung des aktuellen Marktes und erstellung einer Lösung die bei ihrer Zielgruppe Anklang findet. Von nun an decken sie vor allem vier zusätzliche Aufgaben vor der Produkteinführung ab:

Entwerfen einerproduktfahrplan2. Erstellung eines Prototyps (in Zusammenarbeit mit dem Ingenieur) Einholen von Feedback von Benutzern und Stakeholdern, die das Produkt noch nicht kennen Einarbeitung des Feedbacks in die endgültige Phase der Entwicklung (auch durch Zusammenarbeit mit dem technischen Team)

Aufgaben eines Ingenieurs oder Engineering Managers

Ingenieure bringen die technische Perspektive ins Spiel, indem sie die Code- oder verwandte technische Arbeit erledigen, um das Produkt in Form zu bringen.

Aufgrund ihres technischen Hintergrunds sind sie in der Lage, die Durchführbarkeit der Produktanforderungen zu prüfen, die technischen Dokumente und die Entwicklungsarbeit zu planen und ein Produkt zu schaffen, das den business-Ziele und erfüllt die Bedürfnisse des Kunden. Darüber hinaus sind die Ingenieure auch an der Erstellung von Prototypen und der Fehlersuche beteiligt, um erstellen von Fehlerberichten .

Während der Entwicklung eines Produkts sind Lead Engineers oder Engineering Manager auch als Verbindungspersonen tätig - sie arbeiten mit Designern zusammen, um sicherzustellen, dass das Endergebnis den visuellen und UX-Erwartungen des Produktmanagers entspricht.

Während der Produktplanung werden sie in das Risikomanagement der Entwicklung einbezogen und äußern gegenüber den Produktteams technische Bedenken, wie z. B. technische Schulden und technische Kompromisse.

Arbeitsdynamik zwischen dem Produktmanager und dem technischen Team

In der Aufbauphase eines Produkts müssen der Produktmanager und sein technisches Team zusammenarbeiten. Die Aufgabe des Produktmanagers besteht darin, eine Lösung zu finden, die auf den Problemen der Mitarbeiter basiert, und sicherzustellen, dass das Endprodukt die Probleme beseitigen kann.

Während PMs wissen, was der Kunde will, liegt die Schwierigkeit darin, den Ingenieuren ihr Verständnis des idealen Produkts zu vermitteln.

Sobald eine Idee in die Konstruktionsphase übergeht, sind die PMs dafür verantwortlich, den Ingenieuren präzise und dennoch detaillierte Anweisungen zu geben, damit sie ein Produkt entwickeln können, das den Anforderungen gerecht wird. Dazu gehört auch, dass sie die Produktvision in kohärenter Weise dem leitenden Ingenieur und dem Designer freigeben.

Sobald alles kommuniziert ist, muss der Produktmanager genügend Autonomie behalten und lassen Sie die Ingenieure ihre Arbeit zu erledigen. Beide Teams müssen frühzeitig Grenzen festlegen, um zu standardisieren, welches Maß an Kommunikation und Einmischung in Zukunft akzeptabel ist. Zu den unerwünschten Situationen gehören:

Das technische Team fühlt sich aufgrund unangemessener Forderungen erdrückt und ungehört

Das Team des Produktmanagements fühlt sich aufgrund nicht realisierter Anforderungen blockiert

Tipp: Gut strukturierte Kommunikationsvorlagen und Workflows sind das Geheimnis einer reibungslosen funktionsübergreifenden Zusammenarbeit vor der Produkteinführung. Zum Beispiel verwenden viele Produkt Teams gerne die ClickUp Vorlage für Produktanforderungen um die Stakeholder auf das einzigartige Verkaufsargument (USP) und die Pläne für die Veröffentlichung abzustimmen.

Die ClickUp Vorlage für Produktanforderungen erleichtert die Nachverfolgung des "Was" und "Warum" jeder Entwicklungsentscheidung, die Ihr Team bei der Erstellung eines neuen Produkts oder Features trifft

Was das Entwerfen von Workflows betrifft, so sollten Sie das ClickUp Aufgaben Management Vorlage zur Erstellung von Entwicklungs- und Freigabeplänen in beliebigem Umfang und zur nahtlosen Überwachung der Registerkarten für die Metriken des Fortschritts.

Produktive Zusammenarbeit zwischen Produktmanagern und Ingenieuren: Ein Beispiel

Synchronisierung ist zwar wichtig, aber ein wenig Spannung im Workspace zwischen PMs und Ingenieuren ist nicht immer schlecht. Sie haben Fachleute, die Experten auf ihren Feldern sind - sie sind verpflichtet, neue Erkenntnisse darüber zu liefern, was ihrer Meinung nach der nächstbeste Schritt ist.

Verdeutlichen wir uns das an einem Beispiel: Angenommen, ein Produktmanager möchte mit einer neuen mobilen Anwendung Rabatte und Boni anbieten, um schnelle Anmeldungen zu generieren. Ihre obersten Prioritäten werden sein:

Visuelle Aspekte Neue Features Leistung Schneller Einsatz

Die eigentliche Anforderung an das technische Team besteht jedoch darin, die App zu entwerfen, zu erstellen, QA-Tests durchzuführen und sie einsatzbereit zu machen innerhalb einer knappen Frist .

Leider sind die Ingenieure des Unternehmens derzeit mit anderen Produkten beschäftigt. Die vorgeschlagene Arbeit ist im Hinblick auf den technischen Input nicht möglich - es sei denn, die Manager sind bereit, bei anderen Projekten Abstriche zu machen, um sich auf die neue App zu konzentrieren.

Hier stoßen Technik- und Produktteams aufeinander:

Das PM drängt darauf, dass sein Produkt bis zur Deadline fertig ist

Das technische Team spricht sich gegen die Frist aus, indem es anführt, dass es technische Kompromisse geben wird, um die Lieferung zu priorisieren und Backend-Aspekte der App zu ignorieren, wiesicherheit der Daten oder Integrationen

Diese gesunde Spannung führt zu konstruktiveren Diskussionen darüber, was beide Teams vorrangig behandeln sollten. In diesem Fall könnten das die Einnahmen aus schnellen Anmeldungen oder die Aspekte der Sicherheit und Leistung sein.

Dabei geht es nicht darum, die Vorherrschaft eines Teams über das andere zu erzwingen, sondern um gegenseitiges Vertrauen zu fördern um Entscheidungen zu treffen, die den besten Interessen des Unternehmens dienen. 🧡

Selbst nach einem gesunden Maß an Spannungen gibt es Zeiten, in denen Ingenieure und Produktmanager einfach nicht zusammenarbeiten können. Es gibt einige wichtige Reibungspunkte, auf die man achten sollte - hier sind einige Beispiele:

Vertrauensprobleme: Produktmanager trauen ihren Ingenieuren möglicherweise nicht ganz zu, dass sie ihre Visionen verstehen. Dies führt dazu, dasssie dazu, Mikromanagement zu betreiben oder zu spezifische Versionspläne zu erstellen, was viele Ingenieure abschreckt

Produktmanager trauen ihren Ingenieuren möglicherweise nicht ganz zu, dass sie ihre Visionen verstehen. Dies führt dazu, dasssie dazu, Mikromanagement zu betreiben oder zu spezifische Versionspläne zu erstellen, was viele Ingenieure abschreckt Konflikt der Erwartungen: Ingenieure und PMs haben unterschiedliche Prioritäten und erwarten oft, dass die andere Seite Kompromisse eingeht. Da es oft der PM ist, der die letzte Entscheidung trifft, ist es wichtig, die Ingenieure mit Respekt zu behandeln und ihre Grenzen zu respektieren

Ingenieure und PMs haben unterschiedliche Prioritäten und erwarten oft, dass die andere Seite Kompromisse eingeht. Da es oft der PM ist, der die letzte Entscheidung trifft, ist es wichtig, die Ingenieure mit Respekt zu behandeln und ihre Grenzen zu respektieren Undefinierte Verantwortlichkeiten: Einige Teams haben mit schlecht definierten Aufgaben zu kämpfenrollen und Verantwortlichkeiten und einer fehlenden Arbeitsstruktur, was das Risiko von unerledigten Aufgaben und weiteren rückständigen Elementen erhöht

Einige Teams haben mit schlecht definierten Aufgaben zu kämpfenrollen und Verantwortlichkeiten und einer fehlenden Arbeitsstruktur, was das Risiko von unerledigten Aufgaben und weiteren rückständigen Elementen erhöht schlechte Verwaltung der technischen Ressourcen: Die technischen Ressourcen eines Unternehmens sind auf verschiedene Projekte und technische Arbeiten verteilt. Gelingt es dem Projektleiter nicht, den technischen Beitrag für jedes Projekt zu bestimmen, führt dies zu Überschneidungen im Team und zu Terminkonflikten

Die technischen Ressourcen eines Unternehmens sind auf verschiedene Projekte und technische Arbeiten verteilt. Gelingt es dem Projektleiter nicht, den technischen Beitrag für jedes Projekt zu bestimmen, führt dies zu Überschneidungen im Team und zu Terminkonflikten Unklare Anforderungen: Wenn Abnahmekriterien oder Feature-Anforderungen vage sind, können Ingenieure ihre Arbeit nicht auf das Ziel ausrichten

was ist also die Lösung für dieses Problem?

Eine der einfachsten Möglichkeiten für Teams, diese Probleme auf einmal zu lösen, ist die Implementierung eines ganzheitlichen projekt- und Projektmanagement-Plattform -wie ClickUp . Die Lösung bietet eine Vielzahl von Features, die Ingenieure und PMs unterstützen:

Erstellen einer kohärenten Produktdokumentation, um Produkt- und Entwicklungsmanager zu unterstützen

Mit mehr Flexibilität und Transparenz zu kommunizieren

Workflows entwerfen, anpassen und überwachen ohne übermäßige Einmischung eines Teams

6 Tipps, um mit ClickUp jedes Mal ein erfolgreiches Produkt zu erstellen

Obwohl Ingenieure und Produktmanager unterschiedliche Prioritäten haben, verfolgen sie ein gemeinsames Ziel: ein Produkt zu schaffen, das den Menschen wirklich etwas bedeutet. 🥰

Im Folgenden werden wir einige produktmanagement features und Funktionen in ClickUp, die Ihren funktionsübergreifenden Teams helfen, die besten Produkte mit minimalen Reibungsverlusten zu erstellen und zu veröffentlichen.

1. ClickUp AI und Whiteboards für die Produktideenfindung

Die meisten Teams haben nicht genug Zeit für das Brainstorming von Produktideen und Kommunikationsaspekten, was zu Problemen in der Zusammenarbeit führt.

Aber ein Produktmanager kann sich an einem Tag nur so viel einfallen lassen! Wenn Sie oder Ihr Produktmanager einen zuverlässigen Brainstorming-Partner brauchen, vertrauen Sie auf ClickUp Gehirn , der umfassend konzipierte KI-Assistent der Plattform.

Mit ClickUp Brain können Sie mithilfe von Eingabeaufforderungen eine Lösung für ein bestehendes Problem finden, die möglichen Vor- und Nachteile eines bestimmten Produkts auflisten, bevor Sie in die Tiefe gehen, oder detaillierte Testpläne, Produktanforderungsdokumente und Forschungsstudien erstellen.

Mit ClickUp AI können Sie mit Hilfe von Prompts schnell Produktanforderungsdokumente (PDRs) erstellen und Testideen generieren

Sie haben bereits eine Idee für ein weiteres Brainstorming? ClickUp Whiteboards und Mindmaps sind mehr als das, was Sie brauchen! Sie bieten unbegrenzte Leinwand Space für einen Produktmanager zu schnelles Brainstorming und Ideen mit Maßnahmen verknüpfen, technische Ressourcen zuweisen, teamübergreifende Workflow Diagramme erstellen wie Swimlane-Diagramme, und bearbeiten alles in Echtzeit mit ihrem Team.

Verwandeln Sie Ihre Ideen in Aufgaben mit dem ClickUp Whiteboard Feature

2. Erstellen Sie Produkt-Roadmaps und Workflows und arbeiten Sie gemeinsam daran

ClickUp bietet eine Fülle von Ressourcen zur Erstellung von Produkt-Roadmaps und Lieferplänen. Anstatt beispielsweise Zeit damit zu verbringen, eine Produkt-Roadmap von Grund auf zu entwerfen, können Sie die ClickUp Vorlage für Produkt-Roadmaps um den Lebenszyklus der Produktentwicklung an einem Ort zu visualisieren. Nutzen Sie die Daten der Vorlage für die Zuordnung von wöchentlichen Workload an Ihr technisches Team in ausgewogener Weise zu verteilen.

Gliedern Sie Aufgaben auf, weisen Sie Ressourcen zu und verfolgen Sie den Fortschritt effektiv mit der ClickUp Vorlage für die Produkt-Roadmap

Verwenden Sie ClickUp's nativer Kalender und features zur Aufgabenverwaltung , wie zum Beispiel einstellung von Zeitschätzungen , Daten und Zeiten und Zugewiesene Kommentare wenn Sie Aufgaben für Ingenieure einstellen. Dies hilft Ihnen, klare Anweisungen zu geben und festzulegen, wann Sie erwarten, dass eine Aufgabe abgeschlossen ist.

Suchen Sie nach einer schnelleren Möglichkeit, mit Ihrem Produktchef oder Ihren technischen Teams zu kommunizieren? Die ClickUp Chat-Ansicht ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Chat-Gruppen zu erstellen und transparentere Kommunikationskanäle einzurichten.

Fügen Sie Teammitglieder zu Diskussionen hinzu und arbeiten Sie mit ClickUp Chat in einem Space zusammen, ohne zwischen verschiedenen Programmen hin- und herzuwechseln

Sie können auch Anhänge zu Ihren Nachrichten hinzufügen und @mention teammates innerhalb einer Gruppe, um Zeit für administrative Arbeiten und E-Mail-Kommunikation zu sparen.

Bonus: ClickUp hat mehr als 1.000 Vorlagen für Produkt- und Softwareentwicklungsteams sehen Sie sich diese hier an .

3. Zentralisieren Sie Produktinformationen mit ClickUp Docs

Ein Mangel an zentraler Produktdokumentation und technischen Anforderungen kann Ihre Teams orientierungslos machen, was zu einem misslungenen oder glanzlosen Produkt führt. Eine hervorragende Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist die Verwendung ClickUp Dokumente zum Speichern und Verwalten projektdokumentation in einem leicht durchsuchbaren Format.

Bringen Sie Ihre Ingenieure auf die Plattform, um technischen Papierkram wie API-Dokumentation. Gleichzeitig können PMs ClickUp Docs für Verträge, SOPs, interne Leitfäden und Benutzerberichte verwenden.

Wenn Sie gleichzeitig an anderen Produkten arbeiten, erstellen Sie Ordner, um einzelne Produktleitfäden zu speichern, notizen zur Veröffentlichung , oder pläne für die Benutzerreise . Verwenden Sie Tags und Beschriftungen, um den Zugriff auf ein Dokument zu erleichtern durch ClickUp's Universal Search funktion.

Beginnen Sie mit dem Schreiben, Bearbeiten und Freigeben beliebiger Dokumente für Ihr Team (oder externe Mitglieder über sichere Links). Außerdem können Teams in Echtzeit gemeinsam bearbeiten und die integrierte kollaborationserkennung feature, um zu erkennen, wer die Änderung vornimmt.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern

Und was ist mit der Nachverfolgung von Änderungen, die vorgenommen wurden, als Sie nicht da waren? Klicken Sie einfach auf den Versionsverlauf eines beliebigen Dokuments, um den genauen Zeitpunkt, die Person und die Art der vorgenommenen Bearbeitung zu ermitteln. Mit Docs bleiben Teams transparent und erhalten alle Hintergründe und Zusammenhänge, die sie für die Entwicklung eines Produkts benötigen.

4. Erstellen Sie Ziele, damit Teams auf der gleichen Seite stehen ClickUp-Ziele sorgt dafür, dass Teams auch bei gegensätzlichen Sichtweisen im Einklang bleiben. Mit diesem Feature können Sie messbare Einzelziele für Ihre Produkt- und Entwicklungsteams festlegen.

Ihre Ziele können von der Sicherstellung, dass der endgültige Prototyp alle im Produkthandbuch erwähnten Boxen abdeckt, bis hin zum Hinzufügen aller relevanten Farben in der Entwurfsphase reichen. Behalten Sie kurzfristige Ziele für jeden Tag oder jede Woche mit ein paar Klicks, oder Langfristige Ziele mit Schlüssel erstellen Meilenstein-Checkpoints zur einfachen Nachverfolgung des Fortschritts.

Nachverfolgung und Visualisierung von Trainingszielen mit dem Goals Dashboard von ClickUp

Neben der Einstellung von Zielen unterstützt ClickUp Sie bei der Nachverfolgung Ihres Plans mit verschiedenen visuellen Tools. Zum Beispiel können Sie:

Verwenden15+ ClickUp Ansichten (wie Tabellen und Gantt-Diagramme), um Aufgaben des Teams aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten

Sprints planen und nachverfolgen

Organisieren Sie alle Ziele des Teams an einem Ort oder trennen Sie sie für einzelne Produkte ab

Verwenden SieClickUp Dashboards für den Zugriff auf Echtzeit-Metriken und Berichterstellungen zu allen Sprints und Aufgaben

Mit ClickUp Dashboards erhalten Sie umfassende Einblicke in einer einzigen Ansicht und können diese problemlos innerhalb Ihres Workspace freigeben oder als PDF exportieren

5. Ermöglichen Sie Ingenieurteams mehr Autonomie mit der ClickUp Software-Suite

Mit ClickUp können Sie auch die Verwaltung von Aufgaben an Ihr Entwicklungsteam delegieren. Die Plattform verfügt über eine gezielte Software Team Suite mit Features zur Automatisierung von Workflows, Erstellung von Roadmaps mit Abhängigkeiten und Blockern, Organisation von Backlogs und Integration mit anderen Entwicklungstools wie Git.

Als Produktmanager können Sie die Produktphasen, wie z. B. Ideation, Prototyping und Testing, grob planen und die Reihenfolge der Aufgaben innerhalb der einzelnen Phasen von Ihrem technischen Leiter festlegen lassen.

Viele Manager verwenden gerne ClickUp Aufgabe Prioritäten um Beschreibungen wie Niedrig, Normal, Mittel und Hoch für jede Aufgabe einzustellen. Auf diese Weise können die Beteiligten beider Teams im Vorfeld besprechen, was zuerst angegangen werden soll, und Missverständnisse oder unzureichend kommunizierte Erwartungen vermeiden.

Legen Sie mit ClickUp Aufgabenprioritäten Prioritätsstufen für Ihre Arbeit fest

Bonus: Brauchen Sie Hilfe bei der Priorisierung von Aufgaben vor der Produkteinführung? Nutzen Sie die farblich kodierten Blöcke im ClickUp Matrix Vorlage für Prioritäten um Aufgaben auf der Grundlage ihrer Wichtigkeit und ihres Aufwands zu gruppieren und Entscheidungen mit hoher technischer Schuld zu vermeiden.

6. Transparentes Feedback mit Formularen sammeln

Der größte Stresspunkt eines Produktmanagers ist oft kurz vor der endgültigen Freigabe. Sie gewähren einer Handvoll Kunden einen frühen Zugang und können von der Menge des Feedbacks, das sie erhalten, überfordert sein, was sich in chaotischer Arbeit für die Ingenieure niederschlägt.

Eine Lösung? Sammeln und organisieren Sie Kundenfeedback mit dem ClickUp Formular-Ansicht . Erstellen Sie im Handumdrehen Feedback-Formulare mit benutzerdefinierten Fragen, die die Bewertung Ihres Produkts vereinfachen. Fügen Sie Bedingungen zu beliebigen Fragen hinzu und wandeln Sie die Antworten in Aufgaben um, an denen UX-Designer und Ingenieure schnell arbeiten können, während sie ihre produkt-Backlog .

Das Feedback kann auch für interne Teams gelten. Sie können diese Formulare verwenden, um die Zufriedenheit mit dem Workspace zu ermitteln und Verbesserungsvorschläge von den technischen Teams zu erbitten. Stellen Sie Fragen wie:

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre technischen Fähigkeiten bei der Arbeit angemessen genutzt werden?

auf einer Skala von 1 bis 10, wie gestresst sind Sie am Ende eines jeden Tages?

waren Sie mit den Ergebnissen der letzten Produkteinführung zufrieden - warum oder warum nicht?_

Produktmanager arbeiten mit Ingenieuren zusammen: Verbreitete Mythen

Es ist an der Zeit, einige verbreitete Mythen über die Dynamik der Zusammenarbeit zwischen einem Produktmanager und dem technischen Team zu entlarven.

Mythos Nr. 1: Die frühe Einbindung von Ingenieuren in die Produktentwicklung führt zu mehr Konflikten

Die frühzeitige Einbindung von Ingenieuren in die Produktidee und -planung ist eigentlich eine gute Idee, da dadurch eine differenzierte technische Perspektive in die Entwicklung einfließt. Ingenieure sind oft besser positioniert, um vorherzusagen, was machbar ist, was dazu beitragen kann, genauere Roadmaps zu formen.

Mythos Nr. 2: Produktmanager haben die volle Autorität über den Freigabeprozess

Ein weiterer weit verbreiteter Irrglaube ist, dass der Produktmanager alles unter Kontrolle hat. Von den Ingenieuren bis hin zum Marketing haben sie das Sagen - was nicht zu 100 % stimmt. Produktmanager sind gegenüber vielen Interessengruppen rechenschaftspflichtig, aber ihr Hauptziel ist es, sicherzustellen, dass ein Produkt den Geschäftszielen und dem aktuellen Stand der Dinge entspricht kundenbedürfnisse .

**Ein Produktmanager kann nicht darüber entscheiden, wie etwas beworben wird oder welche Markenbotschaft er bevorzugt. Er kann jedoch die Meinungen der technischen Teams einholen und sie in Meetings vorstellen - die endgültige Entscheidung liegt dann oft bei den Eigentümern.

Mythos Nr. 3: Sobald ein Produkt auf dem Markt ist, sind beide Teams mit der Arbeit erledigt

Zu erledigen sind die dringlicheren Aufgaben von Produktmanagern und Entwicklungsteams erst nach der Produkteinführung. Ein Produktmanager muss auf dem Laufenden bleiben kundenrezensionen und identifizieren Probleme, die sich auf die Rentabilität oder die Akzeptanz auswirken. Mit diesem rückkopplungsschleife übermitteln sie den Ingenieuren die Hinzufügung oder Entfernung von Features oder Änderungen.

Neben der Bewertung des Nacharbeitspotenzials von Produkten erfasst ein Produktmanager auch, wie produktiv alle Teams waren während des letzten Sprints. Dies hilft ihnen, zugrundeliegende Ineffizienzen wie mangelnde Kommunikation aufzudecken und Lösungen zu entwickeln, um verbesserung der aktuellen Prozesse .

Entwickeln Sie den Erfolg Ihres Teams mit ClickUp

**Ob Ingenieure oder Produktmanager, der Beitrag aller ist entscheidend für die Entwicklung eines erfolgreichen Produkts, das bei den einzelnen Benutzern gut ankommt

Glücklicherweise können beide Teams mit einer All-in-One-Projektmanagement-Software wie ClickUp eine nahtlose Zusammenarbeit aufbauen und ihre täglichen Aufgaben beschleunigen. Sie können ganz einfach Ziele einstellen, Produkt-Roadmaps entwerfen, Sprints nachverfolgen und in Echtzeit kommunizieren, um Missmanagement zu vermeiden rationalisierung von Team Workflows . Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und bringen Sie Ihre Produkt- und Entwicklungsteams gemeinsam zum Erfolg! ✌️