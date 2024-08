Wie man einen guten Fehlerbericht schreibt (mit Beispielen und Vorlagen)

Egal, ob Sie einen Fehler gefunden haben, nachdem das Entwicklungsteam eine neue Funktion eingeführt hat, oder ob die mobile App nach einem größeren Update nicht mehr funktioniert hat - Pannen gehören einfach dazu, wenn man ein digitales Produkt besitzt. Anstatt Dutzende von E-Mail-Threads zu starten, in denen der Fehler beschrieben wird, sollten Sie lernen, wie man einen guten Fehlerbericht schreibt. Es steht Ihnen zwar frei, Jira, Bugzilla und andere tools für Fehlerberichte ist der Inhalt des Berichts selbst immer noch wichtig.

Aber wie schreibt man überhaupt einen guten Fehlerbericht?

In diesem Leitfaden finden Sie eine Aufschlüsselung der Fehlerberichte und warum sie wichtig sind. Wir geben Ihnen sogar eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie einen guten Fehlerbericht schreiben.

Was ist ein Fehlerbericht?

Ein Fehlerbericht, auch bekannt als Vorfall oder problembericht ist eine detaillierte Beschreibung eines Problems, das jemand in einer Softwareanwendung gefunden hat. Tester und Entwickler verwenden diese Berichte, um über Fehler zu kommunizieren. Anstatt eine E-Mail zu schicken, in der steht: "Hey, der formular auf der Kontaktseite kaputt aussieht", liefert der Fehlerbericht detaillierte Informationen, die das Entwicklungsteam nutzen kann, um den Fehler so schnell wie möglich zu beheben. 🐞

Der Hauptzweck eines Fehlerberichts ist es, dem Entwickler genügend Informationen zu geben, damit er das Problem beheben kann. Es reicht nicht aus zu sagen, dass etwas kaputt ist; es geht darum, ein klares Bild davon zu vermitteln, was passiert ist. Ein guter Fehlerbericht beschleunigt den Fehlerbehebungsprozess und verbessert die allgemeine qualitätssicherung und Prüfverfahren.

Sobald der Fehlerbericht eingegangen ist, arbeiten die Entwicklungs- und Testteams daran, den Fehler zu finden grundursache des Problems zu finden und beheben sie. Sie durchlaufen den so genannten Fehlerlebenszyklus, einen Prozess, den jeder Fehler von der Entdeckung bis zur Schließung durchläuft. Viele Tracking-Systeme, wie ClickUp, überwachen den Lebenszyklus-Status jedes Fehlers, so dass Sie einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge erhalten.

Rationalisieren Sie interne Anfragen für Design- oder IT-Teams, um genau die Informationen zu sammeln, die in Ihren Formularen benötigt werden

Warum ist Bug Tracking und Reporting wichtig?

Sicher, Sie könnten den Prozess der Fehlerverfolgung überspringen und alles wie im Wilden Westen laufen lassen. Aber das ist ein Rezept für kaputte Anwendungen, unsauberen Code und Nacharbeit - ganz zu schweigen von einer negativen Erfahrung für den Endbenutzer. Fehlerberichte liefern relevante Informationen, die dem Entwicklungsteam helfen, Prioritäten zu setzen und die richtigen Probleme anzugehen, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und den gesamten Testprozess zu vereinfachen. Bug-Reporting-Tools bieten noch eine Reihe weiterer Vorteile, von besserer Produktqualität bis hin zu besserer Zusammenarbeit. 🙌

Verbesserung der Zusammenarbeit im Team

Software-Fehlerberichte mögen wie Bürokratie erscheinen, aber sie sind eine wichtige Brücke zwischen Testern, Entwicklern und Projektbeteiligten. Ein effektiver Fehlerbericht enthält die genauen Schritte zur Reproduktion des Fehlers, listet die tatsächlichen gegenüber den erwarteten Ergebnissen auf und gibt Details zur Umgebung an, die die Entwickler zur Behebung des Problems benötigen. Diese Klarheit erleichtert nicht nur den Arbeitstag aller Beteiligten, sondern bringt auch das Team zusammen, damit es sich schnell um die Sache kümmern kann.

Verbessern Sie die Benutzererfahrung

Softwarefehler können bei den Endbenutzern alle möglichen Probleme hervorrufen. Ein einziges Problem oder ein einziger Fehler kann dazu führen, dass die Benutzer Ihre Plattform für immer verlassen, daher ist es in Ihrem Interesse, die Fehlerverfolgung und -meldung ernst zu nehmen.

Ein guter Software-Bug-Report kann auch einen systematischen, strukturierten Weg bieten, um diese Fehler zu beheben und sicherzustellen, dass Ihr Produkt so fehlerfrei und benutzerfreundlich wie möglich ist. Wenn Sie viele Bugs haben, sollte Ihr Ranking-System es Ihnen ermöglichen, diese nach Priorität zu ordnen, damit Sie die schwierigsten Probleme in der ersten Phase angehen können produktrückstand erste.

Wandeln Sie Kommentare in ClickUp-Aufgaben um oder weisen Sie sie zu, um Gedanken sofort in Aktionen zu verwandeln

Erstellen Sie ein Qualitätsprodukt

Jede Software hat Bugs. Die Produktqualität hängt davon ab, wie gut und schnell Ihr Team mit Fehlern umgeht. Zum Glück bieten detaillierte Fehlerberichte einen Einblick in die Schwachstellen Ihres Produkts, so dass die Entwickler den Schweregrad und die Auswirkungen verstehen können. Je besser sie das Problem verstehen, desto gezielter und effizienter können sie es beheben. Wirksam vorfallsberichte verringern auch den Zeitaufwand der Entwickler für die Klärung von Anforderungen, so dass sie mehr Zeit für die Programmierung haben.

Streamline des Entwicklungsprozesses

Die Softwareentwicklung kann aus Sicht des Projektmanagements schwierig sein. Anstatt sich auf die Suche nach Fehlern zu machen, die gar nicht existieren, konsultieren die Entwickler den Bericht und machen sich gleich an die Behebung des Problems. Eine korrekte Fehlerberichterstattung beseitigt Unklarheiten und sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen. Mit guten Berichten lassen sich Hin- und Herreden und Klärungsanfragen zwar nicht ganz vermeiden, aber sie sorgen für weniger unnötige Verwirrung und straffen letztlich den Entwicklungsablauf.

Kostenreduzierung

Ja, das ist richtig: Die frühzeitige Behebung von Fehlern im Entwicklungsprozess kann tatsächlich die Kosten senken. Je länger Sie einen Fehler ungelöst lassen, desto teurer wird die Behebung des Problems. Eine effektive Fehlerberichterstattung ermöglicht eine frühzeitige Erkennung, wodurch die Kosten und der Aufwand für die Behebung von Problemen reduziert werden.

Elemente für einen gut geschriebenen Fehlerbericht

Es ist eine Sache, einen Fehlerbericht zu schreiben, aber einen guten Fehlerbericht zu schreiben ist eine Kunst. Organisationen sind unterschiedlich, aber die besten Fehlerberichte enthalten oft diese Elemente.

Fehler-ID

Sie haben wahrscheinlich eine ganze Reihe von Fehlern zu verwalten. Anstatt jeden Fehlerbericht wahllos freizugeben, weisen Sie ihm eine eindeutige Fehler-ID zu. Sie können diese Kennung für neue Fehlerberichte in Ihrem fehlerverfolgungssystem und erleichtert das Aufspüren und Auffinden des richtigen Fehlers. Dies ist auch nützlich, wenn mehrere Personen den gleichen Fehler haben.

Erstellen Sie intelligentere Formulare in ClickUp mit bedingter Logik, um den Prozess zu rationalisieren - egal wie komplex er ist

Titel oder Zusammenfassung

Geben Sie einen kurzen, aussagekräftigen Titel, der einen Überblick über das Hauptproblem gibt. Er sollte so klar sein, dass jeder die Art des Fehlers auf einen Blick versteht. Fügen Sie hier nicht zu viele zusätzliche Details ein. Beschränken Sie sich auf den Hauptgedanken und fügen Sie später im Bericht Kontext oder Informationen hinzu.

Priorität und Schweregrad

Entwickler haben eine Menge zu tun. Jedem Fehlerbericht eine Priorität und einen Schweregrad zuzuordnen, hilft ihnen, ihr Arbeitspensum neu zu verteilen und die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge anzugehen. Die Fehlerprioritätsstufe gibt die Dringlichkeit der Fehlerbehebung an, während die Fehlerschwere die Auswirkungen des Fehlers auf die Systemfunktionalität widerspiegelt.

Schnelles Festlegen der Aufgabenpriorität innerhalb einer ClickUp-Aufgabe, um mitzuteilen, was zuerst erledigt werden muss

Umgebungsdetails

Vielleicht wird das CSS einer Anwendung auf Ihrem Rechner nicht geladen, aber auf dem MacBook eines Kollegen funktioniert es einwandfrei. Dies ist ein Umgebungsdetail, das Entwickler wissen müssen.

Enthalten Sie Informationen über:

Ihr Betriebssystem: Windows, MacOS, Linux, usw.

Typ und Version Ihres Browsers: Chrome, Firefox, Safari, usw.

Ihre Hardware

Je nach Produkt müssen Sie möglicherweise auch die Softwareversion angeben, die Sie verwenden, und wann sie zuletzt aktualisiert wurde.

Fehlerbeschreibung

Jetzt ist Showtime! Hier geben Sie eine detaillierte Beschreibung des Fehlers. Erläutern Sie, wie der Fehler in der Anwendung aufgetreten ist und welche Auswirkungen er auf das Benutzererlebnis oder die Funktionalität hat. 📝

Schritte zur Reproduktion

Vielleicht tritt bei Ihnen ein Fehler auf, aber das Entwicklungsteam sieht ihn nicht. Es ist eine gute Idee, bei der Meldung von Fehlern Anweisungen zu geben, wie Sie auf den Fehler gestoßen sind und wie die Entwickler ihn auch finden können. Geben Sie klare, schrittweise Aufzählungspunkte an, wie Sie den Fehler reproduzieren können. Wenn der Fehler beim Entwickler nicht reproduzierbar ist, könnte dies auf ein Problem mit Ihrem System und nicht mit der Anwendung hindeuten, weshalb eine Anleitung zur Reproduktion so wichtig ist.

Erwartetes vs. tatsächliches Ergebnis

Apps haben viele bewegliche Teile, und die Entwickler kennen vielleicht nicht alle Funktionen und Zwecke auswendig. Es ist hilfreich, wenn der Entwickler weiß, was Sie erwarten und was tatsächlich passiert. So etwas wie: "Als ich auf diesen Link geklickt habe, habe ich erwartet, dass ich zur Anmeldeseite weitergeleitet werde, aber ich habe tatsächlich einen Fehler erhalten Dies ist wichtig, weil es die Diskrepanz hervorhebt, die der Entwickler beheben muss.

Anmerkungen und Anhänge

Manchmal ist es einfacher, etwas zu zeigen, als etwas zu sagen. Versuchen Sie, relevante Dateien wie Fehlerprotokolle, Datendateien, Screenshots oder Videoaufzeichnungen beizufügen. Manchmal machen visuelle Beweise den Unterschied aus. Wenn Sie also eine schnelle Lösung für ein Problem benötigen, sollten Sie so viele Beweise wie möglich beifügen.

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Treffen erforderlich ist - mit Clip by ClickUp

Gebräuchliche Fehler, die man beim Erstellen eines Fehlerberichts vermeiden sollte

Das Verfassen eines Fehlerberichts ist mit einer gewissen Lernkurve verbunden. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bericht keine dieser häufigen Fehler enthält.

Vage Titel

Allgemeine oder vage Titel lassen die Entwickler sich den Kopf zerbrechen. Ein Titel wie "Ich habe einen Fehler gefunden" ist weder spezifisch noch hilfreich. Geben Sie stattdessen eine prägnante Zusammenfassung dessen, was tatsächlich passiert, z. B. "Fehlermeldung beim Hinzufügen von Artikeln zum Warenkorb"

Unvollständige Informationen

In Fehlerberichten werden aus gutem Grund bestimmte Felder verlangt. Wenn Sie keine Angaben zu Ihrem Betriebssystem, Ihrer Anwendungsversion oder Ihrem Browsertyp machen, kann dies den Fehlerbehebungsprozess behindern. Wenn Sie diese Informationen nicht kennen, nehmen Sie sich die Zeit, sie zu suchen. Der Entwickler wird Sie ohnehin nach diesen Informationen fragen, also können Sie allen Beteiligten etwas Zeit sparen, wenn Sie diese Daten von Anfang an angeben.

Typos

Wir reden hier nicht über die Verwechslung von "deren", "dort" und "sie sind" Wir sprechen von Tippfehlern, die möglicherweise die Bedeutung dessen, was Sie sagen wollen, verändern können. Dies gilt insbesondere, wenn Sie Markenbegriffe oder die Autokorrektur Ihres Computers verwenden. Zum Beispiel sind "Text" und "Test" nur ein einziger Buchstabe voneinander entfernt, aber eine Verwechslung der beiden Begriffe könnte zu Verwirrung führen.

Mehrdeutig Schritte zur Reproduktion

Anweisungen wie "loggen Sie sich ein, um den Fehler zu finden" sind nicht hilfreich. Denken Sie daran, dass das Ziel ist, das Problem reproduzierbar zu machen. Nichts ist hier "offensichtlich" oder "gesunder Menschenverstand". Machen Sie keine Annahmen: Fügen Sie immer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bei, auch wenn sie zu einfach oder simpel erscheint.

Nicht auf Duplikate prüfen

Tritt bei allen derselbe Fehler auf? Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass bereits jemand einen Fehlerbericht eingereicht hat und dieser in der Warteschlange eines Entwicklers steht. Das Einreichen mehrerer Berichte für dasselbe Problem verlangsamt alle. Wenn Sie also Zugang zum Bug-Tracking-System haben, prüfen Sie zuerst, ob jemand diese Anfrage bereits eingereicht hat.

Verwendung subjektiver Sprache oder Meinungen

Persönliche Meinungen wie "Dieser Lila-Farbton ist hässlich" sind für Entwickler nicht hilfreich. Persönliche Meinungen oder Lieblingsärgernisse sind nicht dasselbe wie tatsächliche Bugs. Halten Sie Ihren Bericht so sachlich und präzise wie möglich; alles andere ist nur ein Ablenkungsmanöver, das das Entwicklungsteam ausbremsen könnte.

Ingnorieren von Feedback oder Fragen

Der empfangende Entwickler könnte Fragen oder Kommentare zu Ihrem Fehlerbericht haben. Anstatt den Bericht abzuschicken und sich dann aus dem Staub zu machen, sollten Sie sich dem Entwickler zur Verfügung stellen. Je schneller Sie seine Fragen beantworten, desto schneller kann er das Problem beheben.

Unkorrekte Einschätzung des Schweregrads oder der Priorität

Wenn Sie eine Sicherheitslücke bemerken und sie als Problem mit niedriger Priorität einstufen, ist das ein Problem. Berücksichtigen Sie die tatsächlichen Auswirkungen des Fehlers auf die Benutzererfahrung. Dass man sich nicht anmelden kann, ist ein großes Problem, während kleine Probleme wie das Rendern von Bildern eine geringere Priorität haben.

Optimieren Sie Ihren Entwicklungsprozess mit ClickUp's All-in-One-Arbeitszentrum für die Planung, Erstellung und Markteinführung Ihres Produkts

Wie man einen Fehlerbericht in ClickUp schreibt Software-Teams verlassen sich auf ClickUp für mehr als nur Fehlerverfolgung und Fehlerberichte. Es ist eine All-in-One-Projektmanagementlösung, die Zusammenarbeit, Brainstorming und alles dazwischen für technische Teams unterstützt. Verwalten Sie Aufgaben, Chats, technische Dokumentation, Ziele und vieles mehr an einem Ort. ClickUp Forms standardisiert sogar den Bug-Reporting-Prozess, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihre Mitarbeiter bei der Einreichung "kreativ" werden. 👀

Sie müssen Ihre Workflows zur Fehler- und Problemverfolgung auch nicht von Grund auf neu erstellen. Probieren Sie die ClickUp Vorlage für Fehler- und Problemverfolgung zur Unterstützung funktionsübergreifende Zusammenarbeit mit automatisierten Formularen, angepassten Eingabeformularen und flexiblen Ansichten. Wenn Sie ein wenig Inspiration brauchen, sehen Sie sich an, wie ClickUp sein kurzes und einfaches Fehlerberichtsformular strukturiert .

Optimieren Sie die Fehlerverfolgung mit einer Vorlage für Fehlerberichte in ClickUp

Streamline Software Testing With ClickUp

Software-Fehler sind ein Teil der digitalen Produktentwicklung. Wenn Sie lernen, wie man Fehler meldet, erhalten Ihre Entwickler mehr relevante, umsetzbare Informationen, die die Fehlerbehebung beschleunigen, den Aufwand minimieren und die Benutzerfreundlichkeit verbessern.

Mit dem Schreiben eines soliden Fehlerberichts kommen Sie weit, aber Sie brauchen auch ein System für die Verfolgung, Verwaltung und Kommunikation von Fehlern. Genau hier kommen wir ins Spiel. ClickUp ist eine solide Projektmanagement-Plattform, die IT-Vorlagen formulare, Aufgaben und Kommunikation an einem Ort. Hören Sie auf, zwischen verschiedenen Tools hin- und herzuwechseln und bringen Sie alles in eine echte All-in-One-Plattform mit ClickUp. Probieren Sie es aus: Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Arbeitsbereich !