Wie man Versionshinweise schreibt (mit Vorlagen und Beispielen)

Produkte werden ständig verändert, sei es durch die Behebung eines Fehlers, die Aktualisierung eines Features oder die Einführung eines völlig neuen Features. Ohne Notizen ist es für die Kunden schwer zu wissen, was passiert.

Versionsnotizen sind der beste Weg für Entwicklungs- und Produktteams, um Neuerungen freizugeben, Kunden über Fehlerbehebungen und Verbesserungen zu informieren und die Geschichte der Produktentwicklung zu erzählen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was Versionshinweise sind, warum sie wertvoll sind und wie Sie klare und nützliche Notizen verfassen, die es wert sind, freigegeben zu werden. Außerdem geben wir Ihnen einige unserer bevorzugten Beispiele und stellen Ihnen ein Tool für Versionsnotizen vor, mit dem das Schreiben und Veröffentlichen Ihrer Notizen noch einfacher wird. ✔️

Was sind Versionshinweise?

Versionshinweise sind eine Aufzeichnung der Änderungen, die seit der letzten Version an einem Produkt vorgenommen wurden. Sie dienen den Entwicklungsteams dazu, den Benutzern mitzuteilen, was neu ist, was behoben wurde und worauf sie sich freuen können, wenn sie es zum ersten Mal benutzen.

Die Notizen decken eine Vielzahl von Aktualisierungen ab, darunter:

Neue Features

Produktänderungen

Fehlerbehebungen

App-Aktualisierungen

API-Änderungen

Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit

Aktualisierungen der Sicherheit

Versionshinweise sind bei SaaS-Produkten und digitalen Tools üblich, da diese Produkte häufig geändert werden, um Bugs, Sicherheit und Innovationen zu berücksichtigen. Je nach Unternehmen, das diese Notizen veröffentlicht, können sie auch als Änderungsprotokoll oder Produktaktualisierungen bezeichnet werden.

Warum sind gute Notizen wichtig?

Versionshinweise sind notwendig, um die Kommunikation offen zu halten und die Kundenerfahrung zu verbessern. 🌻

Gute Notizen geben nicht nur einen Überblick über die Neuerungen. Sie enthalten auch:

Sie reduzieren die Anzahl der eingehenden Support-Tickets, in denen gefragt wird, wie ein neues oder geändertes Feature zu verwenden ist

Verbessern Sie die Kundenbindung

Sie stellen Ihren Kunden neue oder bessere Möglichkeiten vor, wie sie Ihr Produkt nutzen können

Sie können bestimmte Features oder Plan-Upgrades hervorheben

Signalisieren Sie, dass Sie aktiv an der Verbesserung Ihres Produkts arbeiten

Helfen Sie Ihren Mitgliedern im Team, sich Formulare für Innovation, Verbesserung und Veränderung anzugewöhnen

Nachdem Sie so lange an einer Produktveröffentlichung oder einer Fehlerbehebung gearbeitet haben, ist das Schreiben darüber nicht immer die erste Wahl für Ihr Team - aber es ist ein wichtiger Schritt, um Ihr treues Publikum zu halten.

Wer sollte Notizen zur Veröffentlichung schreiben?

Versionshinweise unterscheiden sich von anderen Arten der Unternehmenskommunikation, da sie von dem Team verfasst werden, das an dem Produkt selbst gearbeitet hat - nicht von Ihrem Marketing- oder Kommunikationsteam.

Rationalisieren Sie Ihren Entwicklungsprozess mit ClickUp's all-in-one work hub für Planung, Bau und Versand.

Wenn Sie Teil eines kleinen Teams sind, schreibt der leitende Entwickler oft die Notizen zur Veröffentlichung. In einem größeren Produkt- oder Softwareentwicklungsteam übernimmt der Produktmanager die Führung. Ihr Marketing-Team kann sich mit Ideen einbringen, wo die Notizen freigegeben werden können, aber im Großen und Ganzen ist dies ein Inhalt, der direkt von den Entwicklern stammt produktentwicklung team. 💻

9 Schritte zum Schreiben effektiver Notizen und Produktaktualisierungen

Notizen sind nicht nur eine nette Dreingabe, sondern unerlässlich, um Ihre Benutzer zu informieren und mit Ihrem Produkt zu beschäftigen. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung lernen Sie, wie Sie bessere Notizen schreiben können.

1. Verstehen Sie Ihre Zielgruppe

Um besser schreiben zu können, müssen Sie Ihre Zielgruppe besser kennen. Machen Sie sich Gedanken über Ihre Benutzer, ihre Werte und die Informationen, die sie von Ihren Notizen oder Ihrem Änderungsprotokoll erwarten. ✨

Vermeiden Sie übermäßiges Fachchinesisch - es sei denn, es ist notwendig, um ein Feature zu beschreiben oder wenn Ihre Zielgruppe es verlangt. Entscheiden Sie sich stattdessen für eine einfache Sprache.

Verfeinern Sie Ihre Ergebnisse, um durch Reprompting in ClickUp AI schneller zu besseren Inhalten zu gelangen

2. Verwenden Sie eine Vorlage für Versionshinweise

Bei so vielen vorlagen für technische Dokumentation müssen Sie nicht bei Null anfangen. Verknüpfen Sie Ihren Weg zum Erfolg mit einer eigens erstellten vorlage für Versionshinweise das bedeutet, dass Sie nichts Wesentliches auslassen werden. 📄

Anstatt bei Null anzufangen, schreiben Sie Ihre Änderungen und Updates schneller mit der ClickUp Vorlage für Release Notes

Die beste Vorlage dafür ist die Vorlage für Notizen von ClickUp . Diese Vorlage enthält alles, was Sie brauchen, um bessere Changelog-Updates zu schreiben - einschließlich Space für Ihr Veröffentlichungsdatum, die Nummer der Version, Überschriften, Kategorien und Screenshots.

3. Machen Sie Ihre Überschrift klar

Jedes Update in Ihrem Changelog sollte eindeutig sein, ohne dass der Benutzer sich durchklicken und jedes einzelne lesen muss. Geben Sie jeder Aktualisierung einen klaren Titel oder eine Überschrift, die erklärt, was neu ist.

Es ist in Ordnung, wenn Sie Ihre Aktualisierungen mit "New release" oder "Feature release" beginnen, aber der Titel sollte auch etwas mehr Aufschluss geben. Erklären Sie, dass Sie ein Update für Ihre App, Fehlerkorrekturen für Ihre Desktop-Version oder eine neue Integration mit einem beliebten Tool veröffentlichen.

4. Fügen Sie eine Kategorie oder ein Thema hinzu

Bei so vielen Produktaktualisierungen im Laufe der Zeit kann es für Benutzer schwierig sein, verwandte Notizen ohne ein Organisationssystem zu überprüfen. Vereinfachen Sie den Vorgang, indem Sie Tags, Kategorien oder Themen hinzufügen.

Gruppieren Sie Ihre Notizen nach Typ, damit sie leicht zu filtern sind. Erstellen und verwenden Sie Kategorien wie "Update der Benutzerfreundlichkeit", "Update der Integration" oder "neues Feature", damit Sie Ihre Notizen übersichtlich und leicht auffindbar halten können.

5. Bestimmen Sie das wichtigste Feature des Produkts

Ihre Produktversionen enthalten möglicherweise mehr als ein Update oder eine Fehlerbehebung. Sie sollten zwar jede Änderung erwähnen, aber es ist auch hilfreich, die wichtigsten Änderungen an Funktionen oder neuen Features hervorzuheben, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und eine aufregende Neueinführung hervorzuheben. 💡

Erwähnen Sie das wichtigste Feature oder die wichtigste Änderung in der Überschrift Ihres neuen Updates und stellen Sie den Benutzern das neue Produktfeature oder die verbesserte Funktion anhand von Bildern vor. Auf diese Weise können Sie die Produktnutzung steigern und die Benutzer dazu ermutigen, Ihr Produkt weiter zu erforschen.

Wenn Sie ein Update einem neuen Feature widmen, versuchen Sie es mit einem vorlage für die Produkteinführung um den Prozess zu rationalisieren.

Gliedern Sie Ihre Produkteinführung nach Kategorien mit dieser speziellen ClickUp Ansicht

6. Prägnant sein

Notizen zu Produktversionen sollten nicht zu wortreich sein. Es ist verlockend, ausführlich über ein Feature zu schreiben, von dem Sie begeistert sind, aber heben Sie sich das für einen unterstützenden Blogbeitrag auf. Halten Sie Ihre Notizen kurz und bündig, damit sie leicht zu lesen sind. ✍️

Halten Sie Ihre Überschriften kurz, verwenden Sie eine klare Sprache in kurzen Absätzen und setzen Sie Aufzählungspunkte, wo immer möglich. Das Ziel ist es, die Änderungen und ihre Auswirkungen zu kommunizieren - für alles andere können Sie jederzeit einen Link zu weiteren Informationen hinzufügen.

7. Unterstützendes Bildmaterial hinzufügen

Manche Unternehmen bevorzugen zwar einen "schnörkellosen" Ansatz für Software-Release-Notizen, aber es ist fast immer hilfreich, Bilder hinzuzufügen - vor allem, wenn ein neues Feature oder Produkt vorgestellt wird. 🖼️

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und slash-Befehle um effizienter zu arbeiten

Screenshots, animierte Anleitungen, GIFs und kurze Videoclips sind ideal, um Ihre neue Funktion oder Ihr neues Feature für die Benutzer freizugeben. Arbeiten Sie mit Ihrem Design Team zusammen, um Assets zu erstellen, die Ihr neues Feature erklären und die Benutzer dazu ermutigen, es selbst auszuprobieren.

8. Link zu unterstützenden Ressourcen

Ihre Notizen sollten kurz sein, aber manchmal möchten Sie ein Konzept ausführlicher erklären oder auf eine frühere Version verweisen. In diesem Fall ist das Verknüpfen mit unterstützenden Ressourcen sehr hilfreich. 🔗

Verwenden Sie interne Links in den Notizen, um Benutzer auf Hilfeartikel, Blogbeiträge und frühere Notizen zu verweisen, die den Kontext ergänzen oder praktische Tipps zur Verwendung eines Features geben. Vielleicht möchten Sie auch einen Link zu Ihrer Produkt-Roadmap oder meilensteine des Projekts für mehr Transparenz. Sie können Angaben zur Kontaktaufnahme mit Ihrem Support-Team bei Fragen machen.

9. Fragen Sie nach Kundenfeedback

Auch wenn Sie regelmäßig Fehler beheben und Updates auf der Grundlage von Feature-Anfragen einführen, werden Sie nicht immer alles richtig machen. Das Einholen von Kundenfeedback ist ein Schlüssel in diesem Zyklus, und es gibt keinen besseren Ort, um dies zu erledigen, als die Notizen zu Ihrer Produktversion. 🎉

Fügen Sie am Ende des Änderungsprotokolls eine Zeile ein, in der Sie die Benutzer auffordern, ihr Feedback, einen Fehlerbericht oder eine Anfrage für ein Feature einzureichen. Machen Sie diesen Prozess noch einfacher, indem Sie die Ansicht "Formular" von ClickUp verwenden, um ein Feedback-Formular zu erstellen oder eines der vorlagen für Fehlerberichte .

Beispiel für bedingte Logik in ClickUp Formularen für Produktrückmeldungen

Sie können auch Kommentare öffnen und den Benutzern innerhalb des Feeds antworten - dies ist eine großartige Möglichkeit, Transparenz zu schaffen und eine engere Beziehung zu Ihrer Community aufzubauen.

Wie man Notizen verteilt

Sobald Sie Ihre Notizen erledigt haben, müssen Sie sie veröffentlichen und verteilen. Versionshinweise und Änderungsprotokolle werden in der Regel in Form eines Blogs auf der Website Ihres Unternehmens veröffentlicht, aber es lohnt sich auch, sie weiter zu verteilen. 📧

Welche Kanäle Sie genau nutzen, hängt von Ihrer Marketing- und Kommunikationsstrategie ab, aber beliebte Orte zum Freigeben von Notizen und Neuigkeiten sind

E-Mail-Updates

Beiträge in sozialen Medien

In-App-Benachrichtigungen

Blog-Beiträge

Aktualisierungen für Interessengruppen

Presseveröffentlichungen

Gemeinschafts- oder Produktforen

Arbeiten Sie mit Ihrem Marketing Team zusammen, um einen Verteilungsplan und ein Verteilungsmuster für Ihre Notizen zu vereinbaren, das Ihre Zielgruppe abdeckt und sie auf bestmögliche Weise informiert. Sie sollten die Notizen auch intern verteilen oder zentral zur Verfügung stellen, beispielsweise in einem benutzerdefinierten Wiki innerhalb von ClickUp .

5 Beispiele für verblüffende Notizen

Zu wissen, wie man eine Notiz schreibt, ist großartig, aber wie sieht sie in der Praxis aus? Um Ihnen einige Ideen und Anregungen zu geben, sehen Sie sich einige unserer Favoriten unter den Notizen an.

1. ClickUp

Ein Beispiel für ClickUp's Release Notes

ClickUp's Release Notes sind eine großartige Erinnerung daran, was Sie mit unserem Produkt erreichen können, da sie alle innerhalb von ClickUp selbst geschrieben und veröffentlicht werden - einschließlich dieses Beispiel vom Dezember 2023 . 🎄

ClickUp's Notizen sind in Quartale gegliedert, was das Navigieren zu einem bestimmten Release-Update erleichtert. Einzelne Notizen bieten Text-Updates mit klaren Überschriften, animierten Screenshots oder GIFs und Links zu weiteren Ressourcen. Der Eigentümer der Notiz und die Mitwirkenden sind ebenfalls aufgelistet, was für Verantwortlichkeit, Eigentümerschaft und Transparenz sorgt.

2. Notion

über Notion Notion verfolgt bei den Notizen zu den Produktversionen eher ein blogähnliches Format, bei dem die letzte Aktualisierung vollständig vor einer Liste früherer Aktualisierungen angezeigt wird. 📝

Jede Notiz von Notion enthält einen aussagekräftigen Titel, Screenshots oder Bilder und Fehlerbehebungen, die während der letzten Aktualisierung vorgenommen wurden. Obwohl die Notion-Notizen kurz sind, bieten sie den Benutzern genügend Details, um neue Features zu erkunden oder das Produkt besser zu nutzen.

3. Slack

über Slack Da Slack so viele Benutzer in verschiedenen Apps hat, hat das Unternehmen seine Notizen zu den Produktversionen in plattformspezifische Kategorien unterteilt. 📱

Werfen wir einen Blick auf die Windows-Notizen als Beispiel. Die Seite ist übersichtlich und prägnant, mit der Aufforderung, dass Sie ein Update durchführen sollten, um die Sicherheit zu verbessern. Jede Notiz zu einer Produktversion enthält am Ende eine Tabelle, in der die Schlüsselaussagen für die Endbenutzer erläutert werden. Dies ist eine großartige Möglichkeit, ein technisches Update auf eine benutzerfreundlichere Weise zu kommunizieren.

4. Google Chrome

über Google Chrome Google's versionshinweise für Chrome sind klar, einfach und leicht zu verstehen. Bei jeder Aktualisierung werden die Benutzer aufgefordert, einen Fehlerbericht einzureichen oder ein Problem zu melden, wenn sie eines finden. 🐞

Was uns an den Notizen von Google Chrome gefällt, ist, dass jedes Update von einem Mitglied des Teams abgezeichnet wird. Das ist gut für die persönliche Eigentümerschaft, die Transparenz und das Vertrauen. Sie können sehen, dass die Aktualisierung direkt vom Produktteam stammt.

5. Zoho

über Zoho Das Team von Zoho verfolgt einen visuelleren Ansatz bei der Freigabe seiner Notizen - sie sind in einer Ansicht der Zeitleiste angeordnet. 📅

Blättern durch Zoho's Notizen zur Veröffentlichung geben Ihnen dank der praktischen und unterhaltsamen Ansicht in der Zeitleiste einen klaren Überblick über die Entwicklung des Produkts im Laufe der Zeit. Die Notizen sind mit einem klaren Titel und einer Zusammenfassung versehen; Sie können sich durchklicken, um noch mehr Details zu erfahren.

Mit einem Tool für Versionshinweise wird die Veröffentlichung einfacher

Sie können Ihre Notizen in einem beliebigen Textverarbeitungs-Tool verfassen und manuell auf Ihrer Website veröffentlichen, aber das kann sehr zeitaufwändig sein. Außerdem ist es schwieriger, sie in großem Umfang effektiv zu verwalten, da es viele Möglichkeiten gibt, den Workflow zu unterbrechen.

Was Sie brauchen, ist ein Tool zur Verbesserung der release-Management-Prozess .

Worauf man bei einem Tool für Versionsnotizen achten sollte

Bei der Suche nach einem release Management Tool das Ihnen das Leben erleichtern wird, sind einige Dinge zu beachten:

Features: Verfügt das Tool über die Features, die ich für die Veröffentlichung von Notizen benötige?

Verfügt das Tool über die Features, die ich für die Veröffentlichung von Notizen benötige? Integration : Arbeitet dieses Tool oder diese App mit den Tools zusammen, die ich bereits verwende?

: Arbeitet dieses Tool oder diese App mit den Tools zusammen, die ich bereits verwende? Benutzerfreundlichkeit: Ist die App einfach zu bedienen? Kann mein gesamtes Team darauf geschult werden?

Ist die App einfach zu bedienen? Kann mein gesamtes Team darauf geschult werden? Preisgestaltung: Ist das Tool erschwinglich? Ist ein kostenloser Plan verfügbar?

Anhand dieser Fragen können Sie feststellen, was Sie am meisten brauchen und welche Elemente für Sie weniger wichtig sind. Auf diese Weise können Sie das Tool für Versionsnotizen finden, das ideal zu Ihren Zielen passt.

Verwenden Sie ClickUp, um Ihre eigenen Notizen zu schreiben und zu veröffentlichen

Im Gegensatz zu anderen Softwarekategorien gibt es nur wenige Tools, die speziell für die Erstellung und Veröffentlichung von Änderungsprotokollen oder Versions-Updates entwickelt wurden. Neben diesen speziellen Tools gibt es eines, das Sie auf jeden Fall in Betracht ziehen sollten - ClickUp. Hier ist der Grund dafür.

Wenn Sie ClickUp bereits für Produktmanagement und aufgabenmanagement ist es nur logisch, dass es auch zu Ihrem unverzichtbaren Tool für die Verwaltung von Notizen wird.

Sammeln Sie Daten, kommunizieren Sie mit Ihren Teammitgliedern und beschaffen Sie alles, was Sie brauchen, im Rahmen eines Workflows in einem einzigen Tool. Wenn Sie die benötigten Daten und Erkenntnisse haben, verwenden Sie ClickUp Dokumente um mit dem Schreiben eines klaren, präzisen Changelog-Updates zu beginnen.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und mehr zu verbessern

Zugang zu ClickUp AI direkt in Ihrem ClickUp Dokument. Dieses Feature führt einen personalisierten KI-Assistenten ein, der Ideen sammelt, Texte schreibt oder umschreibt und Teil Ihres Workflows zum Verfassen von Notizen wird.

Für Teams, die ClickUp noch nicht nutzen, wird es die Plattform für Ihre Produktivität werden. Nutzen Sie ClickUp, um Notizen zu schreiben, zu bearbeiten und zu veröffentlichen und um all Ihre Arbeit zu verwalten. ✅

Versuchen Sie noch heute, mit ClickUp Notizen zu schreiben

Der Schlüssel zum Schreiben besserer Notizen ist Einfachheit. Halten Sie Ihre Updates kurz, klar und aufschlussreich - mit nur den Details, die Ihr Benutzer braucht.

So können Sie Ihren gesamten Workflow im Produktmanagement noch besser verwalten, testen Sie ClickUp kostenlos . ClickUp erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrem Team, die Erstellung von Notizen und deren Veröffentlichung in einem benutzerfreundlichen Changelog - alles von einem Ort aus. 🧰