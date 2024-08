Anforderungsanalyse: Wichtige Schritte und Techniken für die richtige Durchführung

Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus, ohne eine Ahnung von seiner endgültigen Größe und seinem Umriss zu haben. Sie wüssten nicht, wie tief das Fundament sein soll, wie viel Material Sie bestellen müssen und wie viele Arbeiter und Tage Sie für die Fertigstellung benötigen. Mit anderen Worten: Wenn Sie die Anforderungen nicht kennen, ist Ihr Hausbauprojekt zum Scheitern verurteilt, bevor es überhaupt begonnen hat. 🏠

Das Gleiche gilt für die Softwareentwicklung - Sie müssen von Anfang an genau wissen, was das Produkt leisten soll. Andernfalls riskieren Sie, dass Ihre Software zwar perfekt funktioniert, aber nicht so, wie Ihre Endbenutzer und Kunden es sich wünschen und erwarten.

An dieser Stelle kommt die Anforderungsanalyse ins Spiel, die Ihnen dabei hilft, die Anforderungen zu identifizieren, zu dokumentieren, zu analysieren und zu priorisieren

bedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder

an ein neues oder umgestaltetes System. Dies ist eine entscheidende Aktivität, um herauszufinden, welche

projektumfangs

und die Zufriedenheit der Kunden und die Qualität der Ergebnisse zu verbessern.

Also, was hat es mit der Anforderungsanalyse auf sich, wer macht sie, wie und wann? All diese Fragen und mehr werden wir in diesem Artikel beantworten, also bleiben Sie dran!

Was ist Anforderungsanalyse?

Obwohl fast jede Art von Projekt von einer Anforderungsanalyse (auch bekannt als Anforderungserhebung und -analyse) profitieren kann, wird sie am häufigsten in den folgenden Bereichen durchgeführt

software-Entwicklung

industrie. Sie ist Teil des umfassenderen Anforderungsprozesses für die Softwareentwicklung, der dazu dient, die Anforderungen für ein beliebiges Produkt gründlich zu verstehen und zu analysieren

software-Entwicklungsprojekt

.

Sein Ziel ist es, alle Unklarheiten und Missverständnisse aus dem

produktentwicklungsprozess

um sicherzustellen, dass Ihr Team und die Beteiligten auf derselben Seite stehen.

Zu den Aktivitäten, die zu einem typischen Anforderungsanalyseprozess gehören, gehören:

Identifizierung der wichtigsten Stakeholder: Dazu gehören Endbenutzer, Kunden, Klienten und andere interessierte Parteien

Dazu gehören Endbenutzer, Kunden, Klienten und andere interessierte Parteien Sammeln der Anforderungen der Interessengruppen : Sammeln von Informationen über die gewünschten Funktionen, Einschränkungen und Ziele

: Sammeln von Informationen über die gewünschten Funktionen, Einschränkungen und Ziele Dokumentation : Erstellen einer strukturierten Aufzeichnung von anwendergeschichten , anwendungsfälle , und andere Produktspezifikationen

Analyse : Bewertung der Durchführbarkeit und Konsistenz der gesammelten Anforderungen und Lösung von Konflikten

: Bewertung der Durchführbarkeit und Konsistenz der gesammelten Anforderungen und Lösung von Konflikten Anforderungspriorisierung : Hilft bei ressourcenzuweisung und führt zu einer besseren entscheidungsfindung

: Hilft bei ressourcenzuweisung und führt zu einer besseren entscheidungsfindung Management von Veränderungen : Ausarbeitung von Prozessen für den Umgang mit sich ändernden Anforderungen während des gesamten Entwicklungslebenszyklus

Wann sollte eine Anforderungsanalyse durchgeführt werden?

Die Anforderungsanalyse wird in der Regel in der Anfangsphase eines Entwicklungsprojekts durchgeführt, bevor man zu Phasen wie Entwurf, Implementierung und Test übergeht.

Sie sollten eine detaillierte Analyse auch durchführen, wenn Ihr bestehendes Produkt oder System größere Änderungen erfährt. Auf diese Weise können Sie herausfinden, welche neuen Funktionen erforderlich sind, und die Zustimmung der Beteiligten zu den gewünschten Änderungen einholen.

Unter

Agiles Projektmanagement

ist die Anforderungsanalyse ein kontinuierlicher Geschäftsprozess und keine Aufgabe, die man einmal macht und dann wieder vergisst. Sie wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt, so dass

Agile Teams

um die Anforderungen an die neuesten Erkenntnisse anzupassen

kundenfeedback

und Einblicke.

Wer führt eine Anforderungsanalyse durch?

Die Anforderungsanalyse ist ein gemeinschaftliches Unterfangen, an dem mehrere Hauptakteure des Softwareentwicklungsprozesses beteiligt sind, in der Regel:

Weitere Mitglieder, die je nach Projektkomplexität an der Analyse teilnehmen können, sind Fachexperten, Geschäftsprozessanalysten, Vertreter von Regulierungsbehörden, Softwarearchitekten, Vertreter des Marketing- und Vertriebsteams usw.

Vorteile der Anforderungsanalyse im Softwareentwicklungsprozess

Die Anforderungsanalyse kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit und zu effizienten und zufriedenen Teammitgliedern führen, die bereit sind, bei jedem Projekt ihr Bestes zu geben. Zu den weiteren wichtigen Vorteilen gehören:

Visionsklarheit: Sie ermöglicht eine klare Vision und einen Fahrplan für die Entwicklung und Ausrichtung des Projekts Klarheit im Team: Es hilft jedem, der an dem Projekt arbeitet, die Projektanforderungen klar zu verstehen Konfliktmanagement: Es hilft bei der frühzeitigen Erkennung von widersprüchlichen Anforderungen, damit diese angemessen gehandhabt werden können Verbesserte Produktrelevanz: Es hilft sicherzustellen, dass die software, die Sie entwickeln mit allen Anforderungen übereinstimmt und den beabsichtigten Zweck erfüllen kann

Allgemeine Herausforderungen einer Anforderungsanalyse

Wie wir gesehen haben, ist eine Anforderungsanalyse ein integraler Bestandteil jedes erfolgreichen Entwicklungsprojekts, aber sie bringt auch einige Herausforderungen mit sich. Zu den wichtigsten gehören:

1. Mangelnde Klarheit unter den Beteiligten

Die Beteiligten haben oft keine klare Vorstellung davon, was sie von der Software erwarten, oder haben Schwierigkeiten, ihre Anforderungen kohärent und präzise zu formulieren. Diese Unklarheit kann in späteren Phasen der Entwicklung zu Missverständnissen und Problemen führen, z. B

schleichende Ausweitung des Umfangs

und übersehene Funktionalitäten.

2. Dynamischer Charakter der Anforderungen

Die Anforderungen, die Sie ursprünglich gesammelt haben, können sich aufgrund veränderter Marktbedingungen oder Prioritäten der Endbenutzer irgendwann ändern oder sogar irrelevant werden. Halten Sie also ein Backup bereit

anforderungsmanagementplan

wenn Sie feststellen, dass sich die Anforderungen erheblich verändert haben, sollten Sie die Anforderungsanalyse wiederholen. 📝

3. Widersprüchlicher Charakter der Anforderungen

Einige der gesammelten Anforderungen stehen möglicherweise im Widerspruch zueinander, und Sie können sich nur für eine entscheiden, um sie in das Produkt zu implementieren. So gibt es in der Regel einen Konflikt zwischen Softwaresicherheit und Leistung - je mehr Sicherheitskontrollen Sie einbauen, desto langsamer wird das Programm.

Sie sollten diese widersprüchlichen Anforderungen den Beteiligten klar mitteilen, damit Sie eine Kompromisslösung finden können.

4. Interne Politik

Teammitglieder mit unterschiedlichen Fähigkeiten möchten möglicherweise, dass die Projektanforderungen so formuliert werden, dass ihre Rolle stärker betont wird. Sie sollten sich vor solchen Tendenzen in Acht nehmen und Ihre Stakeholder darüber informieren, um einen unvoreingenommenen und agendafreien Analyseprozess zu gewährleisten.

Prozess der Anforderungsanalyse: 6 wichtige Schritte

Die Anforderungsanalyse ist ein komplexer Geschäftsprozess, der eine umfangreiche Kommunikation, Dokumentation und sorgfältige Organisation der von den verschiedenen Beteiligten gesammelten Informationen erfordert.

Während der genaue Analyseprozess von Ihrem spezifischen Szenario abhängt, zeigen wir Ihnen die sechs Schritte, die befolgt werden müssen, um Ihre Softwareanforderungen präzise zu erfassen.

Wir werden auch sehen, wie ClickUp -ein robustes Projekt- und Produktmanagement-Tool- kann Ihnen bei der Planung, Verwaltung und Umsetzung jedes dieser Schritte helfen. Die Plattform Produktmanagement-Suite bietet alle Funktionen, die Sie für eine optimierte anforderungsmanagement .

Schritt 1: Identifizierung der wichtigsten Interessengruppen

Der erste Schritt besteht darin, alle an Ihrem Entwicklungsprojekt beteiligten Akteure zu ermitteln, da jeder von ihnen seine eigenen Anforderungen und Erwartungen hat. Dazu gehören sowohl Ihre Kunden als auch die Kunden und Endnutzer der Software, die Sie entwickeln werden. Denken Sie daran, dass auch Ihre Teammitglieder und Manager Stakeholder mit unterschiedlichem Einfluss und Interesse an dem Projekt sind.

Am einfachsten lassen sich diese Stakeholder gruppieren, indem Sie ClickUp-Whiteboards . Diese virtuelle Leinwand ermöglicht es Ihnen, jede Idee oder Beziehung mit Zeichnungen, Formen, Haftnotizen und Farben zu visualisieren und zu vereinfachen.

Wenn Sie sich diesen Schritt erleichtern wollen, verwenden Sie das Whiteboard-basierte ClickUp Stakeholder-Analyse-Matrix-Vorlage . Mit dieser Matrix können Sie Ihre Stakeholder in vier Kategorien einteilen, je nach ihrer Macht und ihrem Interesse an dem Projekt.

Abbildung der Stakeholder-Kommunikation in einer Matrix in ClickUp

Schritt 2: Anforderungen der Stakeholder sammeln und dokumentieren

Sobald Sie Ihre Stakeholder identifiziert und gruppiert haben, können Sie damit beginnen, deren Anforderungen zu sammeln.

Beginnen Sie mit Einzelsitzungen und Interviews, gefolgt von Telefonkonferenzen mit Stakeholder-Gruppen auf der Grundlage der im ersten Schritt festgelegten Kategorien, um mögliche Überschneidungen und Konflikte bei den geschäftlichen Anforderungen der verschiedenen Stakeholder-Gruppen zu ermitteln.

Wenn Sie den Erhebungsprozess rationalisieren und sich endlose Interviews ersparen wollen, verwenden Sie ClickUp-Formulare für Softwareentwicklungsteams . Mit dieser Funktion können Sie benutzerdefinierte Formulare erstellen für das Einholen von Feedback von Interessengruppen und Nutzern, um wertvolle Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie die Software funktionieren und aussehen soll.

ClickUp Forms optimiert Ihren Anforderungsanalyseprozess noch weiter, indem es Formularantworten automatisch in Aufgaben für Ihr Entwicklungsteam umwandelt.

Darüber hinaus können Sie den Erfassungsprozess mit Hilfe von bedingter Logik erheblich vereinfachen. Die Formulare ändern sich automatisch in Abhängigkeit von den Antworten des Formulareinreichers, was zu relevanteren Antworten und wertvolleren Informationen über die Anforderungen führt.

Bedingte Logik in ClickUp Forms Produktrückmeldung Beispiel

Bonustipp: Wenn Sie eine einfache Möglichkeit benötigen, User Stories zu erfassen, aber keine Formulare erstellen wollen, können Sie die ClickUp User Story Vorlage . Verwenden Sie es, um User Stories in kleinere Aufgaben umzuwandeln, die Sie leicht organisieren, priorisieren und bis zur Fertigstellung überwachen können.

Verwenden Sie das ClickUp User Story Template, um die Erwartungen und Anforderungen Ihrer Nutzer zu skizzieren und einen Weg zu finden, diese zu erfüllen

Sobald Sie die Anforderungen der Stakeholder gesammelt haben, benötigen Sie eine Möglichkeit, alle Informationen an einem leicht zugänglichen und durchsuchbaren Ort zu organisieren. Glücklicherweise hat ClickUp auch dafür ein perfektes Werkzeug ClickUp Docs . Es handelt sich dabei um den Texteditor und das Dokumentenmanagementsystem der Plattform, ideal für die Erstellung eines Repositorys Ihrer Stakeholder-Anforderungen und das Hinzufügen zu jedem Teil Ihres ClickUp-Arbeitsbereichs.

Sie können mit Ihrem Team in Echtzeit an den Docs zusammenarbeiten, mit Optionen wie Tagging, Kommentierung, Co-Editing und der direkten Umwandlung von Text in Aufgaben zur Optimierung von Arbeitsabläufen. Teilen Sie die Dokumente schnell mit verschiedenen Gruppen von Anteilseignern, indem Sie Links freigeben und Berechtigungen für Team-, Gast- und öffentlichen Zugriff einstellen.

ClickUp Docs für die Dokumentation und den Austausch wichtiger Informationen mit dem Team

Schritt 3: Gruppieren Sie die Anforderungen

Sobald Sie wissen, was Ihre Stakeholder von dem Produkt erwarten, ist es an der Zeit, die Anforderungen nach ihrer Art zu gruppieren. Im Allgemeinen werden Sie zwei Arten von Anforderungen finden:

Betriebliche Anforderungen: Sie werden auch als geschäftliche Anforderungen bezeichnet und stellen die notwendigen Vorgänge dar, die die Software gemäß den Anforderungen Ihrer Interessengruppen ausführen können mussbetriebsstrategie und Zielen. Betrachten Sie die Geschäftsanforderungen als den Umfang der Funktionalität, die Sie in Ihrer Software entwickeln müssen Softwareanforderungen: Sie beziehen sich auf verschiedene Funktionen, die das Produkt haben muss, um die betrieblichen Anforderungen zu erfüllen. Diese Anforderungen können zum besseren Verständnis in zwei Untergruppen unterteilt werden:

Funktionale Anforderungen: Dies sind die Funktionen, die in der Software vorhanden sein müssen, die Sie dem Kunden liefern. Beispiele hierfür sind Benutzeranmeldungsfunktionen, Datensicherungsfunktionen, Verwaltungskonsole und Benutzerprofile

Dies sind die Funktionen, die in der Software vorhanden sein müssen, die Sie dem Kunden liefern. Beispiele hierfür sind Benutzeranmeldungsfunktionen, Datensicherungsfunktionen, Verwaltungskonsole und Benutzerprofile Nichtfunktionale Anforderungen: Dies sind keine eigentlichen Funktionen, die aber dennoch einen wichtigen Teil der Software ausmachen. Beispiele für nicht-funktionale Anforderungen sind Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit

Schritt 4: Priorisierung der Anforderungen

Budget und Ressourcen sind fast immer begrenzt, und jedes Projekt muss im Rahmen dieser Beschränkungen durchgeführt werden. Deshalb ist die Priorisierung der Anforderungen so wichtig - sie hilft Ihnen zu entscheiden, was so schnell wie möglich erledigt werden muss und was zurückgestellt werden kann.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Anforderungen der einzelnen Gruppen von Interessengruppen priorisieren und verwalten sollten:

Schritt 5: Analysieren und modellieren Sie die Anforderungen

Der nächste Schritt besteht darin, alle bisher gesammelten, notierten und organisierten Anforderungen zu bewerten und einige Softwarekonzepte um sie herum zu erstellen. Zu den Aufgaben, die in dieser Phase durchgeführt werden, gehören:

Identifizierung aller von außen zugänglichen Datenobjekte

Visualisierung des Datenflusses

Definition von Funktionen auf Basis von Datenobjekten und -flüssen

Bestimmung des Wertes der einzelnen Datenflüsse und Objekte

Vollständige Konzeptualisierung von Software-Operationen

Definition der Systemschnittstelle

Identifizierung von technischen Beschränkungen und Zwängen

Schritt 6: Entwurf des Lastenhefts

Nun ist es an der Zeit, die endgültigen Anforderungen in einem Dokument zusammenzufassen und es von allen Beteiligten unterschreiben zu lassen. Dieses Dokument wird oft als Software Requirements Specification (SRS) oder

produktanforderungsdokument

.

Bonustipp: Sobald die Softwareanforderungen feststehen, können Sie die ClickUp Vorlage für Produktanforderungen um sie übersichtlich zu organisieren, zusammen mit prioritätsstufen und Status. Anhand des Status lässt sich nachvollziehen, ob ein Feature auf Machbarkeit und Konflikte getestet wurde. Gleichzeitig kann die Prioritätsstufe Aufschluss darüber geben, wie wichtig ein Merkmal oder eine Anforderung ist.

Das ClickUp Product Requirements Template macht es einfach, das Was und Warum jeder Entwicklungsentscheidung, die Ihr Team während der Entwicklung eines neuen Produkts oder Features trifft, zu verfolgen

Beste Techniken und Werkzeuge für die Anforderungsanalyse

Anforderungsanalyse ist mehr als nur Befragung und Dokumentation - man muss detaillierte grafische Modelle erstellen, um die Funktionalität des Produkts zu visualisieren. Diese Modelle helfen den Softwarearchitekten und Designteams, sich Klarheit darüber zu verschaffen, wie die verschiedenen Funktionen der Software miteinander interagieren werden.

Wir werden nun die bekanntesten Modelle untersuchen visualisierungsansätze und Techniken der Anforderungsanalyse und zeigen Ihnen, wie Sie diese einsetzen können, um außergewöhnliche Software-Anforderungsmodelle zu erstellen.

1. Lückenanalyse

Kurz gesagt, die Gap-Analyse analysiert die Lücke zwischen den aktuellen und den gewünschten Fähigkeiten eines Unternehmens. Im Rahmen der Anforderungsanalyse wird die Lückenanalyse durchgeführt, um die Leistungslücken zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand der Software zu ermitteln und zu schließen.

ClickUp bietet Ihnen Dutzende von vorlagen für Gap-Analysen die Sie verwenden können, um die Anforderungen an Ihr Produkt besser zu verstehen und zu erfüllen. Einige von ihnen umfassen:

Sie können eine dieser Gap-Analyse-Vorlagen verwenden, um die Informationen über den aktuellen und den gewünschten Zustand Ihres Softwareprogramms auf einem digitalen Whiteboard zu organisieren. Sobald Sie alles aufgeschrieben haben, können Sie Zeichnungen und Haftnotizen verwenden, um gemeinsam Schwachstellen in der Leistung Ihres Produkts zu ermitteln und Wege zu deren Beseitigung zu finden.

Das ClickUp Product Gap Analysis Template hilft Ihnen, Ihre Produktschwächen zu verstehen und Verbesserungsstrategien zu entwickeln

2. Flussdiagramme

Flussdiagramme werden in der Regel zur Visualisierung von Geschäftsprozessen verwendet und können bei der Anforderungsanalyse eingesetzt werden, um zu erfassen, wie die verschiedenen Funktionen Ihrer Software zusammenwirken werden. Sie enthalten verschiedene Formen wie Rechtecke, Quadrate und Ovale, die mit Pfeilen und Linien verbunden sind, um einen Prozess zu veranschaulichen.

Sie können Flussdiagramme schnell erstellen mit ClickUp Mind Maps . Mit dieser Funktion können Sie Knoten per Drag & Drop auf eine digitale Leinwand ziehen und Verbindungen zwischen ihnen herstellen, um die Funktionen und Datenobjekte abzubilden. Einmal erstellt, können Mind Maps leicht mit Stakeholdern geteilt oder an Dokumente mit Produktanforderungen angehängt werden.

Schnelles Speichern einer Mind Map als Flussdiagramm-Vorlage in ClickUp

Zusätzlich zu den Mind Maps können Sie Dutzende von ClickUp-Vorlagen verwenden, um Ihre Flussdiagramme zu erstellen und datenflussdiagramme mühelos. Unsere Lieblingsdiagramme sind:

3. Gantt-Diagramme

Gantt-Diagramme werden zur Visualisierung von Zeitplänen und Beziehungen zwischen mehreren Aktivitäten innerhalb Ihres Projekts verwendet projektportfolio und bietet so einen Überblick über den Gesamtfortschritt aus der Vogelperspektive. Als eine der besten Techniken zur Anforderungsanalyse zeichnen Gantt-Diagramme ein Bild der erwarteten Zeit und der Reihenfolge der Entwicklung für jede Anforderung und helfen dabei, einen dynamischen Zeitplan für den gesamten Prozess zu erstellen. ClickUp Gantt-Diagramme können Sie alle Aspekte Ihres Anforderungsanalyseprozesses visualisieren und organisieren, von der Verfolgung von Aufgabenabhängigkeiten und Zeitplänen bis zur Verwaltung von Prioritäten - alles in Echtzeit. Sie können auf einfache Weise Aufgaben planen und zuweisen, Fristen handhaben, Engpässe identifizieren und den Gesamtfortschritt des Anforderungsanalyseprozesses verfolgen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um den Projektablauf zu verfolgen und Prioritäten mit ClickUp Gantt Charts zu verwalten

Meistern Sie Ihre Anforderungsanalyse mit ClickUp

Die Anforderungsanalyse ist ein anspruchsvoller, aber dennoch geschäftskritischer Prozess für den Erfolg eines jeden Projekts. Sie erfordert ein hohes Maß an offener Kommunikation, effektiver Zusammenarbeit und sorgfältiger Organisation bei der Erfassung und Abstimmung der geschäftlichen Anforderungen und Erwartungen zahlreicher interessierter Parteien.

Glücklicherweise kann ClickUp Ihnen dabei helfen, Ihre Anforderungsanalyse zu rationalisieren. Mit seiner umfassenden Palette an Funktionen für Zusammenarbeit, Dokumentation und Flussdiagramme sowie vorgefertigten Vorlagen ist ClickUp Ihre Eintrittskarte für einen reibungslosen Ablauf in

produktentwicklung

.

Probieren Sie ClickUp aus

und sehen Sie, wie es Ihren Anforderungsanalyseprozess und Ihre Projektplanung verbessert. Der Einstieg ist kostenlos!