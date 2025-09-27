So führen Sie ein effektives Level-10-Meeting durch

Viele Menschen halten Meetings des Führungsteams für reine Zeitverschwendung. Das liegt daran, dass die meisten Meetings unstrukturiert sind und oft durch negative Teamdynamiken aus der Bahn geworfen werden.

Ein wirklich effektives Meeting konzentriert sich auf das, was wirklich wichtig ist und was als Nächstes geschehen muss. Hier kommt das Level-10-Meeting ins Spiel.

Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, was ein Level-10-Meeting ist und warum es so gut funktioniert. Anschließend werfen wir einen Blick auf die Struktur des Meetings und lernen einige Methoden kennen, mit denen Sie Ihre Teams auf die nächste Stufe bringen können. Sie werden Meetings nie wieder auf die gleiche Weise abhalten. ✨

Was ist ein Level-10-Meeting?

Erstellen Sie Ihre Agenda für das Meeting schnell in einem gemeinsamen Dokument in ClickUp

Das Level-10-Meeting-Format (L10) wurde entwickelt, um Unternehmern, Führungsteams und Start-ups dabei zu helfen, Probleme zu identifizieren, zu diskutieren und zu lösen. An diesem 90-minütigen Meeting nimmt das gesamte Führungsteam jede Woche teil.

Während Stand-up-Meetings sich auf tägliche Aufgaben konzentrieren und Client-Gespräche oft dem Aufbau von Beziehungen und dem Sammeln von Informationen dienen, haben L10-Meetings einen eher strategischen und problemlösungsorientierten Fokus. Sie fördern Klarheit, Abstimmung und Handeln und verbessern dadurch die Produktivität, steigern den Umsatz und stärken die Zusammenarbeit innerhalb des Führungsteams. 👪

Wöchentliche L10-Meetings sind nur eines der tools und Prinzipien, aus denen sich das Entrepreneurial Operating System ® (EOS) zusammensetzt. Das von Gino Wickman gegründete EOS basiert auf sechs Schlüsselelementen, nämlich:

Vision

Menschen

Daten

Probleme

Prozess

Traction

Jedes dieser Elemente wird während der L10-Meetings angesprochen, wobei der Großteil der Zeit für die drei wichtigsten Probleme auf der Tagesordnung aufgewendet wird.

Vorteile eines Level-10-Meetings

L10-Meetings sind äußerst effektiv, und dafür gibt es mehrere Gründe.

Sie sind zielorientiert

Geschäftsziele und strategische Vorgaben stehen während des gesamten Meetings im Mittelpunkt. Die Teilnehmer geben kurze Updates zu ihren Scorecard-Metriken frei und liefern so einen Überblick darüber, wie sich das Unternehmen im Hinblick auf diese Ziele entwickelt. So bleibt es einfach, aufeinander abgestimmt zu bleiben und weiter in die richtige Richtung zu gehen. 🎯

Sie lösen Probleme

Sechzig der 90 Minuten dieses wöchentlichen Meetings konzentrieren sich darauf, Probleme zu verstehen, die der Erreichung der Ziele des Geschäfts im Wege stehen. Die Meetingzeit wird sinnvoll genutzt, um Ursachen zu ergründen und auf strategischer Ebene nach Lösungen zu suchen. Dieses Format ist darauf ausgelegt, Probleme zu lösen, bevor sie sich zu größeren Schwierigkeiten ausweiten, und so später Zeit und Energie zu sparen.

Sie sind äußerst zielgerichtet und umsetzbar

Jeder Tagesordnungspunkt ist mit einem bestimmten (meist kurzen) Zeitrahmen versehen, sodass keine Zeit verschwendet wird. Aktionspunkte werden klar dokumentiert, im Rahmen der Berichterstellung berichtet und entweder abgehakt, auf die nächste Sitzung verschoben oder als Probleme angesprochen. ✅

Sie haben eine klare Struktur

L10-Meetings finden jede Woche zur gleichen Zeit am gleichen Tag statt und folgen einem Standardablauf, sodass jeder weiß, was ihn erwartet, und sich entsprechend vorbereiten kann.

Vor diesem Hintergrund sollte es nicht überraschen, dass die Durchführung dieser Art von Meeting eine starke Moderation und einen sorgfältigen Protokollführer/Administrator erfordert – vorzugsweise jede Woche dieselben Personen, um Kontinuität zu gewährleisten.

Die Rolle des Moderators besteht darin, die Teilnehmer an die Tagesordnung zu halten und die Meeting-Etikette durchzusetzen – beispielsweise, dass alle vorbereitet sind und sich an die Zeitvorgaben der Tagesordnung halten. Der Administrator führt Notizen, aktualisiert die Liste der Dinge, die zu erledigen sind (die Teil der Tagesordnung ist) und hält alle auf dem Laufenden.

Mit den richtigen Mitarbeitern, Prozessen und tools lohnen sich L10-Meetings auf jeden Fall.

Level 10 Meeting-Struktur

Einer der Schlüssel zum Erfolg ist, dass die meisten L10-Meetings derselben Tagesordnung folgen. Schauen wir uns Schritt für Schritt an, was das genau bedeutet.

Übergang

Dauer: 5 Minuten

Das Meeting beginnt mit einem „Segue“ – auch bekannt als „Check-in“. Jedes Teammitglied teilt persönliche oder berufliche gute Nachrichten mit, zum Beispiel einen Erfolg oder einen Aha-Moment aus der vergangenen Woche. Das gibt jedem die Möglichkeit, sich voll und ganz auf das Meeting einzulassen, schafft Verbindungen innerhalb des Führungsteams und sorgt für einen positiven Start in die Sitzung. 😊

Scorecard

Dauer: 5 Minuten

In diesem Abschnitt werden die Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) – oder die Leistungskennzahlen (KPIs) – besprochen, die zur Erreichung der Ziele des Geschäfts beitragen. Der Eigentümer jeder Metrik gibt lediglich an, ob seine Metrik „im Plan“ oder „nicht im Plan“ liegt, ohne an dieser Stelle weitere Erläuterungen zu geben. Liegt sie nicht im Plan, wird sie in die Liste der Probleme verschoben, die später im Meeting besprochen wird.

Rock Review

Dauer: 5 Minuten

Rocks sind vierteljährliche Ziele, und jedes Mitglied des Teams ist in der Regel für drei bis fünf davon verantwortlich. Rock-Updates bestehen ebenfalls ausschließlich aus einer Antwort wie „auf Kurs“ oder „nicht auf Kurs“, wobei etwaige Probleme in die Liste der Probleme verschoben werden. 🪨

Schlagzeilen zu Kunden und Mitarbeitern

Dauer: 5 Minuten

Hier geben die Teilnehmer gute oder schlechte Nachrichten über Mitarbeiter oder Kunden frei. Gute Nachrichten werden gefeiert, und schlechte Nachrichten wandern direkt auf die Liste der Probleme.

To-Do-Liste

Dauer: 5 Minuten

Die To-Do-Liste befasst sich mit Elementen, die innerhalb von 7 Tagen abgeschlossen werden müssen. Daher dürften viele der bei dem letzten Meeting besprochenen Elemente in der vergangenen Woche bereits fertiggestellt worden sein. Bei dem aktuellen Meeting geben die Teilnehmer an, ob diese Elemente „erledigt“ oder „nicht erledigt“ sind. Alle Elemente, die in die letztere Kategorie fallen, können entweder in die nächste Woche verschoben und beim nächsten Meeting erneut behandelt werden oder – falls sie zu einem Problem geworden sind – auf die Liste der Probleme für diese Woche gesetzt werden.

Problemliste

Dauer: 60 Minuten

Dieser Teil des Meetings, auch bekannt als „Identify, Discuss, Solve“ (IDS®), dient dazu, die wahren Ursachen von Problemen aufzudecken und anschließend Ideen zu deren Lösung zu sammeln. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Probleme auf der Liste aus der letzten Woche sowie aller Probleme, die während dieses Meetings hinzugefügt wurden, stimmen die Teilnehmer darüber ab, wie diese priorisiert werden sollen. Anschließend gehen sie die drei wichtigsten Probleme an, beginnend mit dem wichtigsten. Alle nächsten Schritte werden der To-Do-Liste hinzugefügt. Wenn ein Problem auf der Liste nicht innerhalb weniger Wochen behandelt wird, wird es auf eine längerfristige Liste verschoben, um es beim nächsten Quartals-Meeting zu besprechen.

Zusammenfassung

Dauer: 5 Minuten

Die letzten Minuten werden damit verbracht, die To-Do-Liste und die nächsten Schritte durchzugehen. Die Teilnehmer legen außerdem fest, welche Informationen an den Rest der Organisation weitergeleitet werden sollen. Abschließend geben sie eine Bewertung des Meetings auf einer Skala von 1 bis 10 ab, und wenn der Durchschnitt unter 8 liegt, besprechen sie, was sie beim nächsten Mal anders machen könnten.

Mit einer so übersichtlichen L10-Vorlage werden die wichtigsten Themen immer abgedeckt, und du solltest trotzdem jedes Mal pünktlich erledigt sein. ⏱️

10 Tipps zur Verbesserung Ihrer Level-10-Meetings

Jetzt, da Sie wissen, was Sie erreichen wollen, schauen wir uns an, wie Sie diese Meetings auf ein neues Niveau heben – und dabei Zeit und Aufwand sparen können.

Moderne Technologie kann ein echter Segen sein – und Meeting-Management-Software ist ein Beispiel dafür.

Nehmen Sie zum Beispiel ClickUp Meetings. Diese Online-Meeting-Plattform bietet Checklisten für die Planung, Meeting-Vorlagen, Tools zum Erstellen von Notizen, hervorragendes Aufgabenmanagement und vieles mehr – alles darauf ausgelegt, Ihnen das Leben zu erleichtern. Beginnen Sie mit der ClickUp Level-10-Meeting-Vorlage und bauen Sie darauf auf.

Gut zu wissen: Die Vorlagen von ClickUp decken nahezu jede Situation ab. Von Vorlagen für den Projektstart, die Ihnen bei der Planung und Priorisierung helfen, bis hin zu Vorlagen für Einzel-Meetings zur Führung des Teams – Sie müssen nie wieder bei Null anfangen.

2. Planen Sie strategisch

Verwalten und organisieren Sie Projekte und planen Sie Aufgaben über die flexible Kalender-Ansicht, um Teams auf dem Laufenden zu halten

Um die Bedeutung Ihres L10-Meetings zu unterstreichen, sollten Sie es jede Woche zur gleichen Zeit abhalten. Wenn es immer im Kalender steht, gewöhnen sich die Teilnehmer daran, sich darauf vorzubereiten, und ihre Teams lernen, andere Meetings darum herum zu planen. 🗓️

Mit der Kalender-Ansicht von ClickUp ist die Planung von Meetings ein Kinderspiel. Richten Sie einfach ein wiederkehrendes Meeting ein und laden Sie alle erforderlichen Teilnehmer ein. Schließen Sie dann alle Ihre Meeting-Dokumente an dieses Meeting an, damit jeder sie finden kann.

3. Versenden Sie Ihre Agenda für das Meeting frühzeitig

Je früher Sie die Tagesordnung für das L10-Meeting herausgeben, desto mehr Zeit haben alle, Daten zu sammeln und sich auf das Meeting vorzubereiten. Die Tagesordnung schafft zudem klare Erwartungen hinsichtlich der zu behandelnden Themen und sorgt dafür, dass alle konzentriert bleiben.

Nutzen Sie ClickUp Docs und die ClickUp-Agenda-Vorlage, um die Tagesordnung für das wöchentliche Meeting zu erstellen. Erstellen Sie die Tagesordnung selbst oder arbeiten Sie mit dem gesamten Team zusammen, wobei jeder Benutzer im System durch eine eigene Farbe gekennzeichnet ist. Integrierte Formatierungstools machen es einfach, ohne zusätzlichen Aufwand ein professionell aussehendes Enddokument zu erstellen.

4. Halten Sie sich an den Zeitplan für das Meeting

Richten Sie ganz einfach Erinnerungen mit dem „R“-Befehl von ClickUp ein

Ein Teil des Erfolgsgeheimnisses des L10-Meetings besteht darin, den Ablauf genau einzuhalten. Das beginnt damit, pünktlich zu starten – was wiederum bedeutet, die Teilnehmer zu ermutigen, fünf Minuten früher da zu sein, um sich einzurichten.

Sorgen Sie mit ClickUp-Erinnerungen dafür, dass alle den Zeitplan einhalten. Richten Sie eine Erinnerung ein, um die Teilnehmer rechtzeitig zur Vorbereitung auf das Meeting aufzufordern, damit niemand in letzter Minute hektisch wird und das Meeting verzögert. Richten Sie dann eine weitere Erinnerung ein, um sie darüber zu informieren, dass das Meeting bald beginnt, damit sich alle rechtzeitig einloggen und startbereit sind. 🔔

Die Priorisierung der Elemente auf Ihrer Themenliste ist ein sehr wichtiger Schritt in der IDS-Phase des Meetings – und es ist unmöglich, Prioritäten zu setzen, wenn Sie nicht wissen, was Sie priorisieren. Erstellen Sie eine übersichtliche Liste, die für alle sichtbar ist, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Eine sehr effektive Möglichkeit hierfür ist das ClickUp-Whiteboard. Ihr Protokollführer kann zu Beginn der Sitzung bestehende Probleme aus der Themenliste auf das Whiteboard übertragen. Mit den Kollaborationstools von ClickUp kann jeder das von ihm angesprochene Problem sofort erfassen, sodass Sie bis zum Beginn der Problemlösungsphase des Meetings über eine vollständige Liste verfügen, die eine einfache Priorisierung ermöglicht. Haken Sie die Elemente dann einfach ab, sobald Sie sie bearbeitet haben.

6. Machen Sie gute Notizen zum Meeting

Fassen Sie Meeting-Notizen in Sekundenschnelle mit ClickUp AI zusammen

Es ist entscheidend, ein genaues Protokoll darüber zu erstellen, was bei einem Meeting besprochen wurde. Meeting-Protokolle bilden die Grundlage für zukünftige Meetings und gewährleisten Kontinuität und Fortschritt. Sie dienen auch als endgültige Grundlage, wenn sich die Erinnerungen an das Geschehene unterscheiden.

Eine gute Software für Meeting-Protokolle macht hier den Unterschied. Beginnen Sie doch damit, ClickUp Notepad zu nutzen, um sich während des Meetings Notizen zu machen. Bitten Sie anschließend den ClickUp AI Writing Assistant, diese Notizen für Sie zusammenzufassen und in ein Meeting-Protokoll umzuwandeln. Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle bietet einen vorgefertigten Rahmen, der für Einheitlichkeit in all Ihren Meeting-Protokollen sorgt. 📝

7. Nehmen Sie wichtige Videos auf

Freigeben Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Meeting erforderlich ist – mit Clip by ClickUp

Teilnehmer geben während L10-Meetings häufig Folien oder andere Dokumente frei. Diese visuellen Unterlagen sind ein wichtiger Bestandteil des Meetingprotokolls und werden oft vor oder nach dem Meeting als separate Dokumente verteilt.

Es gibt jedoch einen einfacheren Weg. ClickUp Clip nimmt Videoclips von Ihrem Bildschirm, Registerkarte des Browsers oder App-Fenster auf – auf Wunsch auch mit Tonaufnahme –, um den Kontext für die Unterhaltung zu liefern. Sie können die Clips als Teil des Protokolls des Meetings speichern und über einen öffentlichen Link freigeben, der direkt in Ihrem Browser abgespielt wird.

8. Zentralisieren Sie Ihre Chats

Die Teilnehmer haben möglicherweise im Vorfeld Fragen oder Vorschläge oder möchten im Nachhinein weitere Gedanken hinzufügen. Sie könnten E-Mails nutzen, um diese Unterhaltungen zu führen, aber E-Mail-Threads sind nicht immer leicht zu finden oder nachzuvollziehen, außerdem sind sie vom Meeting selbst losgelöst.

Erstellen Sie stattdessen einen eigenen Kanal mit der ClickUp-Chat-Ansicht, damit alles zentralisiert und auf einer Plattform verknüpft bleibt. Nutzen Sie den Chat-Kanal, um Updates oder Ressourcen freizugeben und in Echtzeit zu kommunizieren. Sie können festlegen, wer Zugriff auf Ihren Chat-Kanal hat, Benachrichtigungen für neue Nachrichten einrichten und Ihren Chat neben Ihrer Arbeit in ClickUp einsehen, während Sie sich auf das Meeting vorbereiten. 💬

9. Optimieren Sie Ihren Workflow

Nutzen Sie ClickUp-Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Mitarbeiter zu taggen und alles andere zu erledigen, was für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit erforderlich ist

Bei den meisten L10-Meetings entsteht eine Liste mit Aktionspunkten, die erledigt werden müssen – was jedoch oft nicht geschieht. Der Trick, um sie zu erledigen, besteht darin, sie so schnell wie möglich in Ihren Workflow zu integrieren und dann bis zum Abschließen der Nachverfolgung durchzuführen.

Mit ClickUp können Sie Text aus jedem ClickUp-Dokument oder Whiteboard mit nur einer Schaltfläche in ClickUp-Aufgaben umwandeln – Kopieren und Einfügen ist nicht mehr erforderlich. Sie können beispielsweise Aktionspunkte erstellen oder Aufgaben direkt aus einem ClickUp-Notepad, Dokument, Whiteboard, Chat oder formelleren Dokumenten wie Meeting-Protokollen zuweisen.

Anschließend übernimmt die Funktion für Projektmanagement von ClickUp die Verwaltung dieser Aufgabe und hilft Ihnen dabei, sie zu priorisieren und nahtlos in Ihren Workflow einzubinden. Sie kann Ihnen sogar Benachrichtigungen senden, wenn der Termin näher rückt, um sicherzustellen, dass Sie den Zeitplan einhalten.

10. Nutzen Sie Ihre Technologieplattform

Anstatt in neue Tools für Ihr Level-10-Meeting zu investieren, nutzen Sie die Tools, die Sie bereits verwenden, optimal. Wenn Ihr Führungsteam beispielsweise Zoom oder Microsoft Teams bevorzugt oder fest auf Google Kalender setzt, passen Sie sich dort nach Möglichkeit an.

ClickUp bietet eine Vielzahl von Integrationen, darunter Microsoft Teams und Zoom sowie Apple, Outlook und Google Kalender. Starten Sie ein Zoom-Meeting direkt aus einer Aufgabe heraus oder führen Sie eine Synchronisierung von Aufgaben aus ClickUp mit dem Kalender Ihrer Wahl durch und vieles mehr.

Bonus: Vergleichen Sie MS Teams mit Zoom!

Effiziente und effektive Level-10-Meetings durchführen

L10-Meetings wurden von EOS Worldwide entwickelt, um die Produktivität und Effektivität von Meetings zu verbessern. Sie finden jede Woche zur gleichen Zeit statt, folgen einer bestimmten Vorlage und werden vom gesamten Führungsteam besucht. 💯

Diese Art von Meeting ist stark auf die Ausrichtung an strategischen Zielen ausgerichtet. Es beginnt mit einer kurzen Bestandsaufnahme und einem schnellen Überblick über den Fortschritt anhand von Scorecard-Metriken, Quartalszielen und wöchentlichen Listen mit Aufgaben, die zu erledigen sind. Anschließend wird der Großteil der Meetingzeit darauf verwendet, Probleme zu verstehen und zu lösen, die der Erreichung der Ziele des Geschäfts im Wege stehen.

Auch wenn L10-Meetings bereits weitaus effizienter ablaufen als die meisten anderen Meetings, gibt es immer Raum für Verbesserungen. Online-Meeting-Tools wie ClickUp optimieren jeden Aspekt Ihrer L10-Meetings und sparen Ihnen so bei jedem Schritt Zeit und Aufwand.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an, um jeden Tag in kürzerer Zeit mehr zu erledigen. 🙌