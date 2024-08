10 kostenlose Level 10 Meeting-Vorlagen für Ihre Meetings

Haben Sie oft das Gefühl, dass Ihre Zeit in unproduktiven Meetings vergeudet wird? Da sind Sie nicht allein.

Einem Bericht von Harvard Business zufolge, 71% der leitenden Angestellten halten Meetings für unproduktiv und ineffizient. Das ist ein beträchtlicher Teil der Zeit und der verlorenen Produktivität.

Was wäre, wenn es einen Weg gäbe, diese trägen Sitzungen in interessante, produktive Sitzungen zu verwandeln? Das ist der Punkt Level 10 Meetings kommen ins Spiel.

Jedes Level 10 Meeting hat eine strikte Tagesordnung, die die Überprüfung der wichtigsten Metriken, die Lösung von Problemen und die Einstellung von Prioritäten beinhaltet, die umgesetzt werden können.

Wenn Sie Ihre Meetings effizienter gestalten möchten, können Ihnen Vorlagen für Level 10-Meetings helfen. Sehen wir uns an, wie!

Was sind Vorlagen für Level 10 Meetings?

Die Meeting-Vorlagen von Level 10 sind vorgefertigte Entwürfe für Ihre projekt Meetings innerhalb einer unternehmerischen Betriebssystems . Diese Vorlagen betonen, dass Team Meetings mehr sein sollten als bloßes Geplauder; es sollte darum gehen, Dinge zu erledigen.

Wie funktioniert also eine typische Vorlage für ein Level 10 Meeting? Sie hilft Ihnen dabei:

Eine klare Tagesordnung aufzustellen wie einen Fahrplan für Ihr Meeting. Jeder Abschnitt hat einen bestimmten Zweck, z. B. die Überprüfung des Fortschritts, die Beseitigung von Hindernissen oder die Sicherstellung, dass sich alle über die Ziele einig sind

Stellen Sie sicher, dass Sie sich Zeit nehmen, um Probleme zu identifizieren und Lösungen zu finden - mit klaren Eigentümern für jedes Element

Eingebaute Zeitlimits für jeden Abschnitt halten Sie auf Kurs und verhindern die gefürchteten stundenlangen Meetings, die nichts bringen

Mit den Vorlagen für Level 10-Meetings haben Sie einen professionellen Meeting-Moderator in der Tasche, der Sie durch eine produktive und effiziente Sitzung führt.

Was ist ein Level 10 Meeting? Level 10 Meetings konzentrieren sich darauf, Strategien in die Tat umzusetzen, indem sie Ergebnissen Vorrang vor Aktivitäten einräumen. Diese kollaborativen Sitzungen fördern innovatives Denken und die frühzeitige Erkennung potenzieller Hindernisse. Durch die Ausrichtung des Teams und das proaktive Angehen von Herausforderungen fördern Level 10 Meetings eine effiziente und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Was macht eine gute Vorlage für ein Level 10 Meeting aus?

Möchten Sie Ihre Meetings neu gestalten? Vorlagen für Level 10 Meetings sind der Schlüssel dazu. Lassen Sie uns die sechs Schlüsselkomponenten entdecken, die eine Level 10 Meeting Vorlage auszeichnen.

Zeitmanagement: Eine gute Vorlage für ein Level-10-Meeting sorgt für ein straffes Zeitmanagement mit festen Zeitfenstern für jedes Element der Tagesordnung. So wird sichergestellt, dass alle konzentriert bleiben und die Diskussionen nicht aus dem Ruder laufen Problemerkennung: Diese Vorlagen gehen über das reine Reden hinaus. Sie ermöglichen es Ihnen, sich Zeit für die Identifizierung der Hindernisse zu nehmen Handlungsorientiert: Sie helfen Ihnen beim Brainstorming von Lösungen und weisen den Verantwortlichen klare Elemente zu Zielorientiert: Die Vorlagen für Level 10 Meetings enthalten spezielle Abschnitte zur Nachverfolgung des Fortschritts bei Ihren wichtigsten Zielen Datenorientiert: Sie enthalten auch einen Abschnitt zur Überprüfung der wichtigsten Metriken, damit alle über den Fortschritt des Teams auf dem Laufenden sind und alle Bereiche hervorgehoben werden, die Aufmerksamkeit erfordern Konsistente Struktur: Die Verwendung der gleichen Vorlage für jedes Meeting schafft eine vorhersehbare Struktur. Dies erleichtert den Mitgliedern des Teams die Vorbereitung und die effektive Teilnahme

10 kostenlose Vorlagen für Level 10 Meetings

Obwohl Level 10 Meetings fast jedes Format bereichern können, kann die Qualität der Vorlagen für Level 10 Meetings stark variieren.

Zum Glück haben wir die Arbeit bereits erledigt, um Ihnen 10 unserer kostenlosen Favoriten unter den Level 10 Meeting-Vorlagen vorzustellen - ausgestattet mit den Features, Abschnitten, Must-haves und Ressourcen, die Sie bei Ihren Meetings unterstützen.

1. ClickUp Level 10 Meeting Vorlage

Screenshot der Level 10 Meeting-Vorlage in ClickUp

ClickUp Level 10 Meeting Vorlage ist ein leistungsstarkes tool für die Durchführung von superproduktiven und strukturierten Meetings. Diese Vorlage ist ein echter Wendepunkt, wenn Sie Ihr Unternehmen umgestalten wollen team Meetings in effiziente, zielgerichtete Sitzungen.

Es ist mit einer vordefinierten Agenda ausgestattet, die Sie durch jeden Teil des Meetings führt. Hier ist, was Sie erwarten können:

Scorecards : Verfolgen Sie Ihre wichtigsten Metriken, um zu sehen, wie Ihr Team abschneidet

: Verfolgen Sie Ihre wichtigsten Metriken, um zu sehen, wie Ihr Team abschneidet Felsen : Überprüfen Sie Ihre großen Ziele und den Fortschritt bei langfristigen Projekten

: Überprüfen Sie Ihre großen Ziele und den Fortschritt bei langfristigen Projekten Schlagzeilen : Geben Sie wichtige Updates und Neuigkeiten frei

: Geben Sie wichtige Updates und Neuigkeiten frei To-Dos : Gehen Sie die Elemente der letzten Woche durch, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen

: Gehen Sie die Elemente der letzten Woche durch, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen Identifizieren, Diskutieren, Lösen(IDS): Konzentrieren Sie sich auf Probleme, diskutieren Sie sie und finden Sie Lösungen

Diese Vorlage ist ideal, um alle Beteiligten auf dieselbe Seite zu bringen. Beginnen Sie mit der Überprüfung von Metriken und Zielen und gehen Sie dann zur Lösung von Problemen über.

2. ClickUp Vorlage für die Agenda eines Meetings für Führungskräfte

ClickUp's Vorlage für die Agenda eines Leadership Meetings

Haben Sie das Gefühl, dass die Meetings Ihres Führungsteams eher ziellose Brainstorming-Sitzungen sind als strategische Diskussionen ? Machen Sie sich keine Sorgen. ClickUp Vorlage für die Agenda eines Meetings für Führungskräfte ist Ihre Verknüpfung zu effektiven Meetings von Teams.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Separate Projekte für jedes Meeting-Thema erstellen

Aufgaben an Teammitglieder mit klaren Fristen zuweisen

Mit Interessengruppen zusammenarbeiten, um Ideen zu sammeln und Inhalte zu entwickeln

Aufgaben kategorisieren, um Fortschritte effektiv zu verfolgen

Richten Sie Benachrichtigungen ein, um über Aktualisierungen informiert zu bleiben

Planen Sie regelmäßige Meetings, um Fortschritte zu überprüfen und Probleme anzusprechen

Kontinuierliche Überwachung und Analyse von Aufgaben zur Aufrechterhaltung einer hohen Produktivität

Verwenden Sie diese Vorlage zur Unterstützung Ihrer führungsteam ausgerichtet zu bleiben, bessere Entscheidungen zu treffen und die Organisation auf ihre Ziele auszurichten.

3. ClickUp Meeting Checkliste Vorlage

ClickUp Checkliste für One on One Meetings Vorlage

Wir alle kennen das: Sie gehen am Montagmorgen unvorbereitet in ein Meeting, müssen sich an Schlüsselpunkte erinnern oder haben wichtige Unterlagen vergessen. Aber was wäre, wenn es einen Weg gäbe, um sicherzustellen, dass Sie immer bereit sind, Ihre Meetings zu rocken? Hier kommt die ClickUp Meeting Checkliste Vorlage -Ihre Geheimwaffe für reibungslose und effiziente Meetings.

Die Schlüsselkomponenten dieser Vorlage sind:

Benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung des Fortschritts der einzelnen Elemente der Liste

Benutzerdefinierte Felder zum Hinzufügen von Attributen und Kategorien zu Ihrer Meeting Checkliste zur einfachen Visualisierung und Verwaltung

Benutzerdefinierte Ansichten wie Liste,Ganttworkload,Kalenderund mehr zum Aufbau Ihres ClickUp Workflows

Projektmanagement Features wiekommentar-Reaktionen,geschachtelte Unteraufgaben, mehrere Mitarbeiter, undeinstellungen für die Priorität Die ClickUp Vorlage für eine Checkliste für Meetings wurde zur Vereinfachung der Planung von Meetings entwickelt. Sie hilft Ihnen, Ziele zu definieren, eine detaillierte Tagesordnung zu erstellen und Rollen zuzuweisen. Darüber hinaus hilft sie bei der Vorbereitung von Materialien, der Verwaltung von Teilnehmern, der Erfassung von Schlüsseln, der Zuweisung von Elementen für Aktionen und der Planung von Folgemeetings.

Nutzen Sie diese Vorlage, um produktivere Meetings zu planen, eine bessere Nachbereitung zu ermöglichen und letztendlich erfolgreichere Ergebnisse zu erzielen.

4. ClickUp Meetings Vorlage

ClickUp Meetings Vorlage

Manchmal sind Meetings anregende Brainstorming-Sitzungen. Andere Male könnten sie produktiver sein. Aber was wäre, wenn es eine Vorlage gäbe, die sich an jede Art von Meeting anpassen ließe und die Dinge auf Kurs hielte? Suchen Sie nicht weiter. Die ClickUp Meetings Vorlage ist Ihr vielseitiges tool, um jedes Meeting zu meistern, ob groß oder klein.

Bei ClickUp Meetings Template dreht sich alles um Flexibilität. Sie können ganz einfach Abschnitte hinzufügen, entfernen oder neu anordnen, um Ihren Zielen für das Meeting zu entsprechen. So können Sie den Teilnehmern eines Meetings dieselbe Tagesordnung vorab freigeben, damit alle vorbereitet sind und effektiv mitarbeiten können.

Verwenden Sie diese Vorlage, um klare Elemente und Fristen direkt in der Tagesordnung zuzuweisen, damit alle Beteiligten zur Verantwortung gezogen werden und vorankommen. Sie können auch die nach dem Meeting erforderlichen Folgemaßnahmen skizzieren.

Egal, ob Sie ein kleines Team leiten oder ein großes Projekt koordinieren, die ClickUp Vorlage für Meetings hilft Ihnen, organisiert und auf Kurs zu bleiben.

5. ClickUp Vorlage für ein One-on-One Meeting

ClickUp Vorlage für ein One-on-One Meeting

One-on-One Meetings sind die beste Gelegenheit, eine tiefere Verbindung zu Ihren Teammitgliedern herzustellen. Aber manchmal bleibt man leicht in allgemeinem Geplauder stecken oder vergisst wichtige Punkte. An dieser Stelle kommt die ClickUp Vorlage für One-on-One-Meetings kommt ins Spiel.

Sie liefert einen strukturierten Rahmen, um Ihre One-on-One Meetings zu gewährleisten:

Sie dazu anregt, Karriereziele zu besprechen, Entwicklungsbereiche zu ermitteln und Verbesserungsstrategien zu entwickeln

Sie und Ihre Teammitglieder dazu ermutigt, Feedback, Bedenken und Ideen offen freizugeben

Hilft Ihnen bei der Zuweisung klarer Elemente und der Nachverfolgung des Fortschritts im Laufe der Zeit, um Verantwortlichkeit und kontinuierliche Entwicklung zu gewährleisten

Am Ende des Meetings hat Ihr Mitglied einen klaren Plan, wie es seine Ziele erreichen und seine Fähigkeiten ausbauen kann.

6. ClickUp Meeting Bericht Vorlage

Screenshot der Vorlage für den Meeting-Bericht von ClickUp

Sind Sie schon einmal aus einem Meeting herausgegangen, ohne klare Erkenntnisse, ohne Elemente, und nur mit einem vagen Gefühl von "Was ist gerade passiert?". Das ist der Punkt, an dem die ClickUp Meeting-Berichtsvorlage kommt und rettet den Tag.

Sie geht über einfache Notizen hinaus. Es ist ein strukturiertes Dokument, das die Schlüsselentscheidungen, Elemente und nächsten Schritte, die während Ihres Meetings besprochen wurden, festhält und sicherstellt, dass alle auf derselben Seite stehen.

Diese Vorlage bietet eine umfassende Struktur für Ihre Meeting-Berichte, einschließlich:

Der Zweck des Meetings und die Ziele, die Sie erreichen wollen

Die wichtigsten besprochenen Punkte und die erzielten Schlussfolgerungen

Aufzeichnung aller während des Meetings getroffenen Entscheidungen, um Klarheit und Verantwortlichkeit zu gewährleisten

Die zugewiesenen Aufgaben, einschließlich der verantwortlichen Personen und Fristen

Die nächsten Schritte und eventuell erforderliche Folgemeetings

Die ClickUp Vorlage für den Meeting-Bericht hält kritische Entscheidungen fest, weist klare Elemente zu und schafft einen zentralen Hub, über den jeder auf wichtige Meeting-Informationen zugreifen kann.

7. ClickUp Meeting Notizen Vorlage

ClickUp's Vorlage für Meeting Notizen

Kritzeln Sie während eines Meetings Notizen auf eine Serviette, in der Hoffnung, dass Sie sie später entziffern können? Wir haben für Sie. ClickUp Vorlage für Meeting-Notizen ist Ihr Verbündeter bei der Erstellung von Notizen. Sie hilft Ihnen, klare, präzise und organisierte Notizen für Meetings zu machen.

Die Vorlage bietet ein strukturiertes Format, um sicherzustellen, dass Ihre Meeting-Notizen korrekt sind:

Leicht lesbar und nachvollziehbar: Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihre Notizen mit Überschriften, Aufzählungspunkten und sogar Checklisten zu formatieren, so dass sie klar und für jeden leicht verständlich sind

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihre Notizen mit Überschriften, Aufzählungspunkten und sogar Checklisten zu formatieren, so dass sie klar und für jeden leicht verständlich sind Aktionsorientiert : Verwenden Sie die Vorlage, um Elemente direkt in den Notizen zu erfassen und Eigentümern und Fristen zuzuweisen, damit alle zur Verantwortung gezogen werden können

: Verwenden Sie die Vorlage, um Elemente direkt in den Notizen zu erfassen und Eigentümern und Fristen zuzuweisen, damit alle zur Verantwortung gezogen werden können **Die Notizen des Meetings können mit allen Teilnehmern geteilt werden, so dass diese ihre Erkenntnisse hinzufügen oder klärende Fragen stellen können - das fördert die Zusammenarbeit und das Verständnis

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Meeting-Notizen, um organisierte und kollaborative Notizen zu erstellen, die alle auf der gleichen Seite halten und Ihre Projekte vorantreiben. Sie können die Vorlage auch verwenden, um Notizen über das vorherige Meeting zu speichern.

8. ClickUp Ausschuss Meeting Agenda Vorlage

ClickUp Committee Meeting Vorlage

Ausschusssitzungen fühlen sich manchmal wie überquellende Posteingänge an, was zu Frustration und Zeitverschwendung führt. Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Agenda von Meeting-Ausschüssen zur Gestaltung produktiver und effizienter Ausschusssitzungen.

So hilft es Ihnen:

Legen Sie die Ziele des Meetings im Voraus fest und stellen Sie sicher, dass sich jeder auf die spezifischen Probleme konzentriert, mit denen sich der Ausschuss befassen muss

Prüfen Sie relevante Daten, diskutieren Sie verschiedene Perspektiven und Prioritäten und kommen Sie zu klaren, umsetzbaren Schlussfolgerungen

Zuweisung klarer Elemente an Ausschussmitglieder oder Unterteams, um sicherzustellen, dass jeder für die Umsetzung der getroffenen Entscheidungen verantwortlich ist

Prüfen und genehmigen Sie das Protokoll des letzten Meetings auf seine Richtigkeit

Erörterung neuer Themen oder Probleme, die die Aufmerksamkeit des Ausschusses erfordern

Diese Vorlage stellt sicher, dass alle Mitglieder die Möglichkeit haben, einen Beitrag zu leisten, und dass Entscheidungen für die Zukunft dokumentiert werden. Nutzen Sie diese Vorlage, um zielgerichtete Tagesordnungen zu erstellen, eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen und sicherzustellen, dass Ihre Meetings einen Wert für Ihre Organisation darstellen.

9. ClickUp Meeting-Protokoll Vorlage

ClickUp's Vorlage für Meeting-Protokolle

Haben Sie schon einmal ein Meeting mit dem Gefühl verlassen, ein entscheidendes Detail verpasst zu haben, oder sind Sie sich über die nächsten Schritte unsicher? Die ClickUp Meeting-Protokoll Vorlage ist ein wertvolles tool, um detaillierte Aufzeichnungen Ihrer Meetings zu erstellen.

Diese Vorlage stellt sicher, dass alle wichtigen Diskussionen, Entscheidungen und Elemente genau dokumentiert werden und bietet eine klare Referenz für die zukünftige Verwendung.

Sie bietet ein strukturiertes Format zur Erfassung der wichtigsten Informationen aus Ihrem Meeting.

Sie können:

Notieren, wer bei dem Meeting anwesend war, um die Teilnahme zu dokumentieren

Alle während des Meetings getroffenen Entscheidungen dokumentieren, so dass keine Unklarheiten über die getroffenen Vereinbarungen entstehen können

Elemente erfassen, sie bestimmten Eigentümern mit Fristen zuweisen und dafür sorgen, dass alle Beteiligten für das Voranschreiten der Dinge verantwortlich sind

Geben Sie das Meeting-Protokoll für alle Teilnehmer frei und schaffen Sie so einen zentralen hub, in dem alle auf wichtige Informationen zugreifen und später darauf zurückgreifen können

Notieren Sie das Datum, die Uhrzeit und den Speicherort des nächsten Meetings, um alle auf dem Laufenden zu halten

Verweisen Sie auf die Details des Meetings der Vorwoche

Mit der ClickUp Vorlage für Meeting-Protokolle schaffen Sie Klarheit, indem Sie eine zentrale Aufzeichnung von Entscheidungen, Aufgaben und nächsten Schritten für alle Mitglieder des Teams zur Verfügung stellen und so eine effektive Kommunikation fördern.

10. Excel Meeting Agenda Vorlage

via Microsoft Die Excel-Vorlage für die Meeting-Agenda ist ein unkompliziertes und flexibles Tool für die Planung und Organisation von Meetings. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre Meetings gut strukturiert und produktiv sind, kann Ihnen diese Vorlage helfen, den Überblick zu behalten und alle notwendigen Themen abzudecken.

Hier erfahren Sie, warum die Excel-Vorlage für die Meeting-Agenda für Sie geeignet ist:

Die meisten Menschen sind mit Excel vertraut. Diese Vorlage bietet eine Grundstruktur, die Sie leicht an Ihre Bedürfnisse benutzerdefiniert anpassen können

Excel ist als Teil des Microsoft-Pakets ohne zusätzliche Kosten erhältlich

Das Schöne an Excel ist seine Flexibilität. Fügen Sie Abschnitte hinzu, entfernen Sie sie oder ordnen Sie sie neu an, um die Vorlage perfekt an die Art Ihres Meetings anzupassen, egal ob es sich um eine Brainstorming-Sitzung im Team, eine Präsentation beim Client oder eine wöchentliche Abteilungsbesprechung handelt

Die Excel-Vorlage für die Tagesordnung von Meetings sorgt für Struktur und Klarheit in Ihren Meetings. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Meetings effektiver planen, sicherstellen, dass alle wichtigen Themen behandelt werden, und die Diskussion konzentriert führen.

Erhöhen Sie Ihre Meetings mit ClickUp

Level 10 Meetings sind für jedes Geschäft von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglichen es einem Team, zusammenzukommen, seinen Fortschritt bei einem bestimmten Projekt oder Ziel zu bewerten und alle Herausforderungen zu besprechen, mit denen es konfrontiert wurde.

Wenn Sie strukturierte Vorlagen für Level-10-Meetings in Ihre Meetings einbeziehen, können Sie die Zusammenarbeit Ihres Teams und das Erreichen von Zielen verändern. Alle 10 dieser Vorlagen bringen eine Menge Wert für Ihre Level 10 Meetings mit sich.

ClickUp ist für Teams jeder Größe und in allen Branchen geeignet. Es ist vollgepackt mit zahlreichen Features, Tools und Vorlagen, die Ihre Meetings aufwerten. Jetzt kostenlos anmelden und verwandeln Sie Ihr nächstes Meeting in eine Level 10-Erfolgsgeschichte!