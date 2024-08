Wie man ein effektives Level-10-Meeting durchführt

Viele Menschen halten Meetings von Führungsteams für eine große Zeitverschwendung. Das liegt daran, dass die meisten Meetings zerstreut sind und oft durch negative Entwicklungen entgleisen

team-Dynamik

.

Ein wirklich wirksames Meeting konzentriert sich auf das, was wirklich wichtig ist und was als Nächstes geschehen muss. Betreten Sie das Level 10 Meeting.

Lassen Sie uns untersuchen, was ein Level 10 Meeting ist und warum es so gut funktioniert. Anschließend werfen wir einen Blick auf die Struktur des Meetings und lernen einige Möglichkeiten kennen, wie Sie Ihre Teams auf die nächste Stufe heben können. Sie werden Meetings nie wieder auf dieselbe Weise erledigen. ✨

Was ist ein Level 10 Meeting?

Erstellen Sie schnell Ihre Meeting-Agenda in einem kollaborativen Dokument in ClickUp

Das Level 10 (L10) Meeting Format wurde entwickelt, um Unternehmern, Führungsteams und Startups zu helfen, Probleme zu identifizieren, zu diskutieren und zu lösen. An diesem 90-minütigen Meeting nimmt jede Woche das gesamte Führungsteam teil.

Während

stand-up Meetings

konzentrieren sich auf die täglichen Aufgaben und

client Meetings

geht es bei L10 Meetings oft um den Aufbau von Beziehungen und das Sammeln von Informationen, während L10 Meetings eher strategisch und problemlösungsorientiert sind. Sie fördern Klarheit, Abstimmung und Handeln und verbessern so die Produktivität, steigern den Umsatz und verbessern die Zusammenarbeit innerhalb des Teams. 👪

Wöchentliche L10-Meetings sind nur eines der Tools und Prinzipien, die das Entrepreneurial Operating System® (EOS) ausmachen. Das von Gino Wickman gegründete EOS basiert auf sechs Schlüsseln, nämlich:

Vision

Menschen

Daten

Probleme

Prozess

Zugkraft

Jedes dieser Elemente wird in den L10-Meetings angesprochen, wobei der Großteil der Zeit auf die drei wichtigsten Probleme auf der Tagesordnung verwendet wird.

Vorteile eines Level 10 Meetings

L10-Meetings sind äußerst effektiv, wofür es mehrere Gründe gibt.

Sie sind zielorientiert

Business Ziele und strategische Zielsetzungen stehen während des gesamten Meetings im Vordergrund. Die Teilnehmer geben schnell aktuelle Informationen über ihre Metriken frei, die einen Überblick darüber geben, wie das Geschäft in Bezug auf diese Ziele erledigt wird. Das macht es leicht, die Ausrichtung beizubehalten und sich in die richtige Richtung zu bewegen. 🎯

Sie lösen Probleme

Sechzig der 90 Minuten dieses wöchentlichen Meetings konzentrieren sich darauf, Probleme zu verstehen, die der Erreichung der Ziele des Geschäfts im Wege stehen. Die Zeit des Meetings wird sinnvoll genutzt, um sich mit den Ursachen zu befassen und nach Lösungen auf strategischer Ebene zu suchen. Dieses Format ist darauf ausgerichtet, Probleme zu lösen, bevor sie sich zu größeren Problemen auswachsen, und spart so Zeit und Energie.

Sie sind extrem fokussiert und umsetzbar

Jedem Element der Tagesordnung ist ein bestimmter (meist kurzer) Zeitrahmen zugewiesen, so dass keine Zeit verschwendet wird.

Elemente der Aktion

werden klar dokumentiert, berichtet und entweder abgehakt, vorgetragen oder als Probleme angesprochen. ✅

Sie haben eine klare Struktur

L10-Meetings finden jede Woche zur gleichen Zeit am gleichen Tag statt und folgen einem

standardverfahren

damit jeder weiß, was ihn erwartet, und sich entsprechend vorbereiten kann.

Dennoch sollte es nicht überraschen, dass die Durchführung dieser Art von Meetings eine starke Moderation und einen sorgfältigen Schreiber/Verwalter erfordert - am besten jede Woche dieselben Personen, um Kontinuität zu gewährleisten.

Die Rolle des Moderators besteht darin, die Teilnehmer an die Tagesordnung des Meetings zu binden und die Einhaltung der

meeting-Etikette

-wie z. B. die Vorbereitung und die Einhaltung des Zeitrahmens der Tagesordnung. Der Administrator macht sich Notizen zum Meeting, aktualisiert die Liste der zu erledigenden Aufgaben (die Teil der Tagesordnung ist) und hält alle Teilnehmer auf dem Laufenden.

Mit den richtigen Personen, Prozessen und Tools sind L10-Meetings den Aufwand wert.

Level 10 Meeting-Struktur

Einer der Schlüssel zum Erfolg ist, dass die meisten L10-Meetings nach dem gleichen Schema ablaufen. Schauen wir uns genau an, was das bedeutet, Schritt für Schritt.

Segue

Zeit: 5 Minuten

Das Meeting beginnt mit einem Segue - auch bekannt als Check-in. Jedes Mitglied des Teams gibt persönliche oder berufliche Neuigkeiten frei, z. B. einen Sieg oder einen Aha-Moment in seiner Woche. Dies gibt allen die Möglichkeit, sich in dem Meeting voll und ganz zu präsentieren, schafft Verbindungen innerhalb des Teams und lässt die Sitzung mit einer positiven Notiz beginnen. 😊

Scorecard

zeit: 5 Minuten

In diesem Abschnitt werden die Ziele und wichtigsten Ergebnisse (OKRs) - oder die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) - überprüft, die zur Erreichung der Ziele des Geschäfts beitragen. Der Eigentümer der einzelnen Schlüssel-Metriken gibt lediglich an, ob seine Metrik "auf dem richtigen Weg" oder "nicht auf dem richtigen Weg" ist, ohne dass dies weiter erläutert wird. Wenn sie nicht auf dem richtigen Weg ist, wird sie auf die Liste der Probleme verschoben, die später im Meeting besprochen wird.

Rock Review

Zeit: 5 Minuten

Rocks sind vierteljährliche Ziele, und jedes Mitglied des Teams ist in der Regel für drei bis fünf dieser Ziele verantwortlich. Die Aktualisierungen der Felsen bestehen ebenfalls nur aus einer Antwort "auf dem richtigen Weg" oder "nicht auf dem richtigen Weg", wobei alle Probleme in die Liste der Probleme verschoben werden. 🪨

Kunden- und Mitarbeiter-Schlagzeilen

Zeit: 5 Minuten

Hier geben die Teilnehmer gute oder schlechte Nachrichten über Mitarbeiter oder Kunden frei. Gute Nachrichten werden gefeiert, schlechte Nachrichten kommen direkt auf die Liste der Probleme.

Zu erledigen-Liste

zeit: 5 Minuten_

Die Zu-Tun-Liste enthält Elemente, die innerhalb von 7 Tagen abzuschließen sind. Viele der Elemente, die im vorangegangenen Meeting besprochen wurden, sind also bereits in der vergangenen Woche abgeschlossen worden. Beim aktuellen Meeting werden sie von den Teilnehmern entweder als "erledigt" oder "nicht erledigt" deklariert Alle Elemente, die in die letztgenannte Kategorie fallen, können entweder in die nächste Woche verschoben werden, um beim nächsten Meeting wieder aufgegriffen zu werden, oder - wenn sie zu einem Problem geworden sind - auf die Liste der Probleme für diese Woche gesetzt werden.

Problemliste

Zeit: 60 Minuten

Dieser Teil des Meetings, der auch als Identify, Discuss, Solve (IDS®) bekannt ist, dient dazu, die wahren Wurzeln der Probleme aufzudecken und dann brainstorming von Lösungsansätzen . Nach einer kurzen Wiederholung der Probleme auf der Liste von letzter Woche und der Probleme, die während des Meetings hinzugekommen sind, stimmen die Teilnehmer darüber ab, wie sie die Probleme priorisieren wollen. Dann werden die drei wichtigsten Probleme in Angriff genommen, beginnend mit dem wichtigsten. Alle weiteren Schritte werden in die Liste Zu erledigen aufgenommen. Wenn ein Problem auf der Liste nicht innerhalb weniger Wochen erledigt wird, wird es auf eine längerfristige Liste verschoben und beim nächsten vierteljährlichen Meeting besprochen.

Abschluss

Zeit: 5 Minuten

In den letzten Minuten werden die Liste der zu erledigenden Aufgaben und die nächsten Schritte besprochen. Die Teilnehmer entscheiden auch über eventuelle kaskadierende Nachrichten, die an den Rest der Organisation weitergegeben werden sollen. Schließlich bewerten sie das Meeting mit 10 Punkten, und wenn der Durchschnitt unter 8 liegt, besprechen sie, was sie beim nächsten Mal anders erledigen könnten.

Mit einer solch klaren L10-Vorlage sind die wichtigsten Themen immer abgedeckt, und Sie sollten trotzdem jedes Mal pünktlich erledigt werden. ⏱️

10 Tipps zur Verbesserung Ihrer Level 10 Meetings

Jetzt, da Sie wissen, was Sie anstreben, wollen wir uns ansehen, wie Sie diese Meetings verbessern können - und

zeit sparen

und Aufwand rundum.

Moderne Technologie kann ein echter Segen sein - und

meeting-Management-Software

ist ein hervorragendes Beispiel dafür.

Nehmen Sie

ClickUp Meetings

, zum Beispiel. Diese Online-Plattform für Meetings bietet Checklisten für die Planung, Vorlagen für Meetings, Tools für die Erstellung von Notizen, ein hervorragendes Aufgabenmanagement und vieles mehr - alles, um Ihnen das Leben zu erleichtern. Beginnen Sie mit dem

ClickUp Level 10 Meeting-Vorlage

und übernehmen Sie sie von dort.

*Gut zu wissen:

ClickUp-Vorlagen

decken so gut wie alle Eventualitäten ab. Von

vorlagen für den Start eines Projekts

die Ihnen helfen, zu planen und Prioritäten zu setzen, um

vorlagen für One-on-One Meetings

um Ihr Team zu managen, müssen Sie nie wieder bei Null anfangen.

2. Planen Sie strategisch

Verwalten und organisieren Sie Projekte und planen Sie Aufgaben in der flexiblen Ansicht des Kalenders, damit Teams synchronisiert bleiben

Um die Bedeutung Ihres L10 Meetings zu unterstreichen, halten Sie es jede Woche zur gleichen Zeit ab. Wenn der Termin immer im Kalender steht, gewöhnen sich die Teilnehmer daran, sich darauf vorzubereiten, und ihre Teams lernen, andere Meetings um diesen Termin herum zu planen. 🗓️

Das Planen von Meetings ist ein Kinderspiel mit

ClickUp's Ansicht des Kalenders

. Richten Sie einfach ein wiederkehrendes Meeting ein und laden Sie alle erforderlichen Teilnehmer ein. Verbinden Sie dann alle Ihre Meeting-Dokumente mit diesem Meeting, damit jeder sie finden kann.

3. Veröffentlichen Sie Ihre Meeting-Agenda frühzeitig

Je früher Sie die Tagesordnung für das L10-Meeting herausgeben, desto mehr Zeit hat jeder, Daten zu sammeln und sich auf das Meeting vorzubereiten. Die Tagesordnung gibt auch eine klare Einstellung zu den zu behandelnden Themen vor, so dass sich alle auf die Arbeit konzentrieren können.

Verwenden Sie

ClickUp Dokumente

und die

ClickUp Agenda Vorlage

um die Agenda für das Meeting jeder Woche zu erstellen. Schreiben Sie die Agenda selbst oder arbeiten Sie mit dem gesamten Team zusammen, wobei jeder Benutzer im System durch seine eigene Farbe ID unterschieden wird. Mit den integrierten Formatierungstools können Sie ohne zusätzlichen Aufwand ein professionell wirkendes Enddokument erstellen.

4. Halten Sie sich an den Zeitplan des Meetings

Einfache Einstellung von Erinnerungen mit dem "R"-Befehl von ClickUp

Ein Teil des Geheimnisses des L10 Meetings ist die genaue Einhaltung des Ablaufs. Das fängt damit an, dass man pünktlich beginnt - was wiederum bedeutet, dass man die Teilnehmer ermutigt, fünf Minuten früher da zu sein, um sich einzurichten.

Halten Sie die Teilnehmer im Zeitplan mit

ClickUp-Erinnerungen

. Stellen Sie eine Erinnerung ein, um die Teilnehmer aufzufordern, sich rechtzeitig auf das Meeting vorzubereiten, damit niemand in letzter Minute das Meeting verzögern muss. Legen Sie dann eine weitere Erinnerung fest, um die Teilnehmer über den Beginn des Meetings zu informieren, damit sich alle anmelden und zur richtigen Zeit bereit sind. 🔔

Die Priorisierung der Elemente auf Ihrer Liste der Probleme ist ein sehr wichtiger Schritt in der IDS-Phase des Meetings - und es ist unmöglich, Prioritäten zu setzen, wenn Sie nicht wissen, was Sie priorisieren. Erstellen Sie eine übersichtliche Liste, die alle Teilnehmer sehen können, damit sie gute Entscheidungen treffen können.

Eine sehr effektive Möglichkeit, dies zu erledigen, ist die Verwendung einer

ClickUp Whiteboard

. Ihr Schreiber kann bestehende Probleme aus der Liste der Probleme zu Beginn der Sitzung auf das Whiteboard übertragen. Mit den Collaboration-Tools von ClickUp kann jeder das Problem, das er anspricht, erfassen, sobald es auftaucht, so dass Sie in der Problemlösungsphase des Meetings eine abschließende Liste zur Verfügung haben, die sich leicht priorisieren lässt. Anschließend können Sie die Elemente einfach abhaken, wenn Sie sie bearbeiten.

6. Machen Sie gute Notizen zum Meeting

Zusammenfassen von Meeting-Notizen in Sekunden mit ClickUp AI

Eine genaue Aufzeichnung der Ereignisse in einem Meeting ist von entscheidender Bedeutung. Meeting-Protokolle bilden die Grundlage für zukünftige Meetings und gewährleisten Kontinuität und Fortschritt. Sie sind auch das letzte Wort, wenn die Erinnerungen an das Geschehen voneinander abweichen.

Gut

meeting-Protokoll-Software

macht hier den entscheidenden Unterschied. Vielleicht möchten Sie damit beginnen, indem Sie

ClickUp Notepad

um sich während des Meetings Notizen zu machen. Fragen Sie dann die

ClickUp AI Schreibassistent

fasst diese Notizen für Sie zusammen und verwandelt sie in ein Meeting-Protokoll. Die

ClickUp Vorlage für Meeting-Protokolle

bietet einen vorgefertigten Rahmen, der die Konsistenz aller Ihrer Meeting-Protokolle gewährleistet. 📝

7. Erfassen Sie wichtige Videos

Mit Clip by ClickUp können Sie Bildschirmaufnahmen freigeben, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Meeting erforderlich ist

In L10-Meetings werden häufig Folien oder andere Dokumente freigegeben. Diese visuellen Darstellungen sind ein wichtiger Teil des Meeting-Protokolls und werden oft als separate Dokumente vor oder nach dem Meeting weitergegeben.

Aber es gibt einen einfacheren Weg.

ClickUp Clip

nimmt Videoclips von Ihrem Bildschirm, Ihrer Browser-Registerkarte oder Ihrem App-Fenster auf - auf Wunsch auch mit Sprachaufzeichnung -, um den Kontext der Unterhaltung zu verdeutlichen. Sie können die Clips als Teil der Meeting-Aufzeichnung speichern und sie über einen öffentlichen Link freigeben, der direkt in Ihrem Browser abgespielt wird.

8. Zentralisieren Sie Ihre Chats

Die Teilnehmer haben vielleicht im Vorfeld Fragen oder Vorschläge oder möchten im Nachhinein weitere Gedanken hinzufügen. Sie könnten diese Unterhaltungen per E-Mail führen, aber Mail-Threads sind nicht immer leicht zu finden oder zu verfolgen und außerdem sind sie vom eigentlichen Meeting abgekoppelt.

Erstellen Sie stattdessen einen speziellen Kanal mit

ClickUp Chat-Ansicht

alles zentralisiert und verknüpft auf einer Plattform. Nutzen Sie den Chat-Kanal, um Updates oder Ressourcen freizugeben und Unterhaltungen in Echtzeit zu führen. Sie können steuern, wer Zugriff auf Ihren Chat-Kanal hat, Benachrichtigungen über neue Nachrichten einrichten und Ihren Chat neben Ihrer Arbeit in ClickUp sehen, während Sie sich auf das Meeting vorbereiten. 💬

9. Optimieren Sie Ihren Workflow

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Mitarbeiter zu taggen und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

In den meisten L10-Meetings wird eine Liste mit Elementen erstellt, die erledigt werden müssen, was aber oft nicht der Fall ist. Der Trick, um sie zu erledigen, besteht darin, sie so schnell wie möglich in den Workflow zu integrieren und sie bis zum Abschluss zu verfolgen.

ClickUp ermöglicht es Ihnen, Text aus jedem ClickUp Dokument oder Whiteboard in

ClickUp Aufgaben

mit einem Klick auf eine Schaltfläche - kein Kopieren und Einfügen mehr erforderlich. So können Sie zum Beispiel direkt aus einem ClickUp Notepad, einem Dokument, einem Whiteboard, einem Chat oder aus formelleren Dokumenten wie Meeting-Protokollen Elemente für Aktionen erstellen oder Aufgaben zuweisen.

Dann

ClickUp's Projektmanagement

funktion übernimmt die Verwaltung dieser Aufgabe und hilft Ihnen dabei, Prioritäten zu setzen und sie nahtlos in Ihren Workflow einzubinden. Es kann Ihnen sogar Benachrichtigungen schicken, wenn die Aufgabe fast fertiggestellt ist, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg zum Abschluss sind.

10. Nutzen Sie Ihr technisches Paket

Anstatt in neue Tools für Ihr L10 Meeting zu investieren, nutzen Sie lieber die Tools, die Sie bereits verwenden. Wenn Ihr Führungsteam zum Beispiel Zoom oder Microsoft Teams bevorzugt oder mit seinem Google Kalender verheiratet ist, sollten Sie dort, wo es möglich ist, mit dem Flow gehen.

ClickUp bietet eine Vielzahl von

integrationen

einschließlich Microsoft Teams und

Zoom

sowie Apple, Outlook und

Google Kalender

. Starten Sie ein Zoom Meeting direkt aus einer Aufgabe oder synchronisieren Sie Aufgaben aus ClickUp mit einem Kalender Ihrer Wahl und vieles mehr.

Effiziente und Effektive Level 10 Meetings

L10-Meetings wurden von EOS Worldwide entwickelt, um die Produktivität und Effektivität von Meetings zu verbessern. Sie finden jede Woche zur gleichen Zeit statt, folgen einer bestimmten Vorlage und werden vom gesamten Führungsteam besucht. 💯

Diese Art von Meeting ist sehr stark auf die Ausrichtung an strategischen Zielen ausgerichtet. Sie beginnt mit einem kurzen Check-in und einer schnellen Überprüfung des Fortschritts anhand der Metriken der Scorecard, der vierteljährlichen Ziele und der wöchentlichen Zu erledigen-Listen. Dann wird die meiste Zeit des Meetings damit verbracht, Probleme zu verstehen und zu lösen, die dem Erreichen der Business-Ziele im Wege stehen.

Obwohl L10-Meetings bereits weitaus effizienter ablaufen als die meisten Meetings, gibt es immer Raum für Verbesserungen.

Online meeting tools

wie ClickUp rationalisieren jeden Aspekt Ihrer L10 Meetings und sparen dabei Zeit und Aufwand.

Kostenlos anmelden

bei ClickUp an, um jeden Tag in kürzerer Zeit mehr zu erledigen. 🙌