Teams vs. Zoom - Welches ist das beste Meeting-Tool im Jahr 2024?

Die Wahl der richtigen Meeting-Plattform kann den Unterschied ausmachen, wenn es um Produktivität und Zusammenarbeit geht.

Microsoft Teams und Zoom sind schon seit einiger Zeit führend, aber welche Plattform ist heute wirklich herausragend?

Egal, ob Sie auf der Suche nach nahtloser Zusammenarbeit oder dem reibungslosesten Video-Erlebnis sind, wir helfen Ihnen bei der Entscheidung!

Lassen Sie uns herausfinden, wie diese Plattformen im Vergleich zueinander abschneiden.

Was ist Microsoft Teams?

Microsoft Teams ist eine Kommunikationsplattform, die Videokonferenzen, Chats und andere Tools zur Steigerung der Produktivität kombiniert und so einen gemeinsamen Space für Teams schafft, in dem diese in Echtzeit zusammenarbeiten können.

Microsoft Teams lässt sich mit anderen Microsoft Office 365 tools wie SharePoint integrieren, damit Sie von einer einzigen Plattform aus auf alles zugreifen können.

Microsoft Teams Features

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Features, die Microsoft Teams zu einem leistungsstarken Tool für die Kommunikation und Zusammenarbeit an jedem modernen Arbeitsplatz machen.

1. Intelligente Meeting-Räume

Die App für Videokonferenzen von Microsoft Teams ermöglicht virtuelle Meeting-Räume für umfassende Zusammenarbeit in Echtzeit. Sie bietet hervorragende Videoqualität mit einem KI-gesteuerten Audio- und Videoerlebnis, Meeting-Aufzeichnung und Geräuschunterdrückung, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer das Gefühl haben, sich im selben Space zu befinden.

2. Virtuelle Hintergründe

In Microsoft Teams können Sie Hintergründe auswählen, die Ihre Persönlichkeit unterstreichen. Sie können verschiedene Hintergrundfilter auswählen, Ihren Hintergrund unscharf machen, Bilder aus der Microsoft Teams-Bibliothek auswählen oder sogar ein Foto Ihres bevorzugten Ortes auf der Welt hochladen und als Hintergrund verwenden.

Via Microsoft Teams

3. Webinare

Abgesehen von projekt Meetings können Benutzer erinnerungswürdige Webinare und Live-Ereignisse auf Microsoft Teams veranstalten. Mit den Teams-Registrierungsoptionen können Sie die Registrierung für jedes Webinar benutzerdefiniert gestalten. Außerdem können Sie die Arbeit an bis zu 10 Mitorganisatoren delegieren, die bei der Einrichtung des Webinars helfen.

via Microsoft Teams

4. Kollaboration

Microsoft Teams ermöglicht es Gruppen, gemeinsam an Dateien zu arbeiten und über private und freigegebene Kanäle zu chatten.

Sie können Chats in 35 Sprachen übersetzen, mit whiteboards zum Brainstorming und zum Freigeben von Schleifenkomponenten, Tabellen, Listen mit Aufzählungen oder Elementen in Chats.

5. Microsoft Teams Telefon

Mit Microsoft Teams Phone können Sie sich ganz einfach über Telefon- oder Videoanrufe mit Ihrem Team verbinden, sei es direkt aus einem Teams-Chat heraus oder durch das Wählen von Nummern, alles innerhalb der Plattform. Einzel- oder Gruppenanrufe, Zusammenführen, Übertragen, Transkribieren und Zugriff auf die Voicemail - alles Optionen, die in Teams leicht verfügbar sind.

via Microsoft Teams Microsoft Teams Preisgestaltung

Microsoft Teams bietet Business-Pläne und Home-Pläne an. Hier sind die Details:

Business-Pläne

Die Business-Pläne werden mit einem jährlichen Abonnement geliefert und verlängern sich automatisch jeden Monat.

Microsoft Teams Essentials: $4 Benutzer pro Monat

Microsoft 365 Business Basic: $6 Benutzer pro Monat

Microsoft 365 Business Standard: $12,50 Benutzer pro Monat

Startseite Pläne

Free: $0

Microsoft 365 Personal: $6,99 pro Monat

Microsoft 365 Familie: $9,99 pro Monat

Was ist Zoom?

Zoom ist eine weit verbreitete online Meeting tool das die Kommunikation optimiert, indem es Ihnen bei der Einstellung von virtuellen Meetings, Audioanrufen, Webinaren und vielem mehr hilft. Es bietet auch Lösungen für die Zusammenarbeit, um die Koordination zwischen hybriden Teams zu verbessern.

Zoom Features

Sehen wir uns die herausragenden Features an, die Zoom zu einer bevorzugten Plattform für virtuelle Meetings machen:

1. Workspace-Reservierung

Nutzen Sie das Feature Workspace-Reservierung, um Ihren Arbeitsbereich vor Ihrem Meeting zu buchen.

Sie können ganz einfach zu Ihrem Workspace navigieren, einchecken, Gäste über die Besucherverwaltung einladen und verwalten und sogar einen Zoom-Kiosk einrichten, um Gäste mit einem virtuellen Rezeptionisten zu empfangen.

Mit diesem Feature können Sie von einer professionellen Umgebung aus an Meetings teilnehmen und sicherstellen, dass Sie die ordnungsgemäße Zoom-Etikette während Ihrer Gespräche.

via Zoom

2. Clips zoomen

Mit Zoom Clips können Sie hochwertige Videos erstellen und freigeben - ideal, wenn Sie zu beschäftigt für Meetings sind.

Nehmen Sie Ihren Bildschirm oder Ihr Video mit Clips auf, überprüfen und bearbeiten Sie die Aufnahmen und geben Sie sie einfach für Ihr Team frei. Außerdem können Sie die Ansichten von Videos nachverfolgen und Ihre Inhalte in der Inhaltsbibliothek effektiv verwalten.

3. Whiteboard

Zoom bietet Online-Whiteboards, um Ideen für Ihr Team zu klären. Sie können Brainstorming mit Haftnotizen, Smart Connectors und Zeichentools durchführen.

Sie können Ihre Notizen auch kategorisieren, Kommentare für Ihr Team hinzufügen und die Whiteboards freigeben.

via Zoom

4. Planer

Wenn Sie zu viele Meetings an einem Tag haben, optimiert Zoom Scheduler die Termine. Er plant Meetings automatisch unter Berücksichtigung Ihrer Verfügbarkeit und sendet Bestätigungs- und Erinnerungs-Benachrichtigungen.

Mit Zoom Scheduler können Sie Ihre Terminverknüpfungen und -seiten mit Markenlogos versehen und weitere Informationen über die Teilnehmer erfahren, indem Sie benutzerdefinierte Felder zur Erfassung von Teilnehmerdaten hinzufügen.

5. Digitale Beschilderung

Mit diesem Zoom Workspace Feature können Sie die Kommunikation verbessern und effektiv mit Ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten. Während eines Meetings können Sie Videos, Bilder, Links oder Websites auf dem Bildschirm Ihres Zoom Rooms präsentieren.

Sie können auch unternehmensweite Meetings übertragen, auf bevorstehende Ereignisse hinweisen, Warnmeldungen senden und Informationen über verfügbare Arbeitsbereiche und Räume anzeigen.

Zoom-Preise

Basic: Free-Plan für einen Benutzer

Pro: 12,49 $/Benutzer pro Monat

Business: $18.32/Benutzer pro Monat

Business Plus: benutzerdefiniert

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Zoom Scheduler, Clips und Whiteboards sind Add-Ons für $5,99, $6,99 bzw. $2,49 pro Monat.

Microsoft Teams vs. Zoom: Features im Vergleich

Sowohl Microsoft Teams als auch Zoom sind hervorragende Tools für Videokonferenzen. Sie rationalisieren die Kommunikation und verbessern die Zusammenarbeit und das Engagement der Mitarbeiter.

Wenn Sie für sich oder Ihr Unternehmen eine Entscheidung treffen möchten, finden Sie hier einen direkten Vergleich der wichtigsten Features. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach robusten Videokonferenzfunktionen, integrierten Tools für die Zusammenarbeit oder benutzerfreundlichen Oberflächen sind, dieser Vergleich wird Ihnen wertvolle Informationen für Ihre Entscheidung liefern.

1. Externe Meetings (mit Gast-Benutzern)

Haben Sie häufig Meetings mit externen Gästen zu erledigen?

Mit Zoom kann jeder ganz einfach von überall über einen Link an Meetings teilnehmen, ohne ein Konto bei Zoom erstellen zu müssen. Alle Teilnehmer an Zoom-Meetings haben Zugriff auf Features wie integrierter Zoom-Chat, virtuelle Hintergründe, Erstellung von Meetings, Bildschirmfreigabe und mehr.

Mit seinen Audio- und Videokonferenzen ist Microsoft Teams auch ein hervorragendes Tool für interne Meetings. Sie können Meetings planen, Einladungen verschicken und meeting tagesordnungen und während Meetings mit den Teilnehmern chatten. Allerdings limitiert das Tool den Zugriff auf Features wie das Freigeben von Dateien in Chats, das Erstellen von Gruppen, das Hinzufügen von Apps usw. für externe Benutzer.

🏆Gewinner: Zoom Meetings, für sein Feature der uneingeschränkten Zugänglichkeit für Gast-Benutzer, nimmt dies weg. Im Gegensatz zu Microsoft Teams, für das ein Outlook-E-Mail-Konto erforderlich ist, können Sie Zoom mit einer beliebigen E-Mail ID beitreten.

2. Kollaboration

Microsoft Teams bietet erweiterte Features für die Zusammenarbeit als Zoom.

Obwohl Zoom Whiteboards, Chats und Live-Notizen anbietet, sind die Funktionen eher einfach. Außerdem sind Features wie Whiteboards als Add-On tools gegen Aufpreis erhältlich.

Microsoft Teams hingegen bietet integrierte Whiteboards für Microsoft 365-Benutzer. Außerdem verfügt die Chat-Funktion über mehr Funktionen als die von Zoom. Instanz können Sie zum Beispiel personalisierte Sticker für Projekte an Ihre Kollegen senden. In Zoom hingegen können Sie nur Emojis versenden und auf das Feature Avatar zugreifen.

Außerdem können Sie mit Microsoft Teams mühelos mit anderen Microsoft Apps wie Word, PowerPoint und Excel Live zusammenarbeiten. Sie können diese Tools während eines Anrufs verwenden und in Echtzeit aktualisieren.

Zoom bietet zwar die Möglichkeit, an Live-Dokumenten zu arbeiten, aber die Integration ist nicht so nahtlos wie in Teams.

🏆Gewinner: Microsoft Teams ist hier ein klarer Gewinner, da es eine optimierte Zusammenarbeit ermöglicht.

3. Workspace

Microsoft Teams Rooms und Zoom Workspaces eignen sich hervorragend für interaktive Meetings. Sie können einen Arbeitsbereich reservieren, umfassende Video-Layouts verwenden, die Rauschunterdrückung anpassen, Inhalte erfassen, die aktive Nachverfolgung von Sprechern, Videostreams und die Personenerkennung aktivieren.

Wenn es um Skalierbarkeit geht, lassen sich Microsoft Teams Rooms in verschiedene Meeting Spaces integrieren. Je nach Nummer der Teilnehmer können Sie zwischen kleinen, mittleren und großen Spaces wählen.

via Microsoft Teams Auf der anderen Seite zeichnet sich Zoom Workspace durch Features wie digitale Beschilderung, Terminplanungsanzeigen, Kioske und Besucherverwaltung aus.

🏆Gewinner: Es ist ein Unentschieden. Sowohl Microsoft Teams als auch Zoom bieten erweiterte Features für Meetings.

4. KI-Features

Microsoft Copilot in Microsoft Teams bietet Einblicke in Chats in Meetings. Er hilft Ihnen meeting-Protokolle zusammenzufassen und geben Sie Zusammenfassungen Ihrer Telefongespräche wieder.

Mit der Copilot Box zum Verfassen von Chats können Sie KI auffordern, Ihre Nachrichten mühelos zu erstellen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Microsoft Copilot als Add-On erhältlich ist.

/via_ Microsoft Teams Auf der anderen Seite ist Zooms KI Companion bereits integriert. Er ist ohne zusätzliche Kosten erhältlich.

Sie können die KI nach verpassten Meeting-Abschnitten fragen, Zusammenfassungen erstellen und diese für die Eingeladenen freigeben. Zoom bietet auch Live-Untertitel in mehreren Sprachen.

via Zoom 🏆Gewinner: Zoom. Obwohl Microsoft Copilot in Bezug auf KI-Features mit Zoom gleichauf ist, ist es nur gegen einen Aufpreis von 30 $ pro Benutzer und Monat erhältlich.

Microsoft Teams vs. Zoom: Ein Diagramm zum Vergleich

Feature Microsoft Teams Zoom Meeting-Kapazität Bis zu 1.000 Teilnehmer (bis zu 19.000 in reiner Ansicht) Bis zu 1.000 Teilnehmer Dauer des Meetings Bis zu 60 Minuten im kostenlosen Plan; 24 Stunden im kostenpflichtigen Plan Bis zu 40 Minuten im kostenlosen Plan; 30 Stunden im kostenpflichtigen Plan Chatsysteme Einzel-, Gruppen-, Kanal- und Meeting-Chats Gruppen- und private Nachrichten während Meetings Benutzerfreundlichkeit App für den Beitritt von mobilen Geräten erforderlich Einfacher Beitritt von jedem Gerät aus, auch ohne Konto Videoqualität Bis zu 1080p HD Bis zu 1080p HD Empfohlene Bandbreite 1,2-1,8 Mbps für HD 1,2-1,5 Mbps für HD Benutzeroberfläche Umfassend, aber komplex, integriert mit Microsoft Office tools Einfach, intuitiv, benutzerfreundlich Integrationen Microsoft Office tools (Word, Excel, PowerPoint), SharePoint, OneDrive, Adobe, Google tools Über 1000 Integrationen, darunter Smartsheet, ClickUp, HubSpot, Mural, DropBox, Slack Sicherheit Zwei-Faktor-Authentifizierung, Datenverschlüsselung, erweiterter Schutz vor Bedrohungen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Pläne Preise $4 bis $12,50 pro Monat und Benutzer (jährliche Abrechnung) $12,49 bis $18,32 pro Monat und Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft Teams vs. Zoom auf Reddit

Wir haben Reddit-Threads zu Microsoft Teams vs. Zoom ausgewertet, um zu erfahren, was Benutzer von diesen Videokonferenz-Tools halten.

Viele bevorzugen die Teams App wegen ihrer erweiterten Features:

Teams ist tiefer in das MS Office-Ökosystem integriert und bietet umfangreichere Teams-Kanäle und Chat-Funktionen (z. B. ist PowerPoint Live ein einzigartiges Feature von Teams). Copilot für Teams ist großartig, wenn Ihr Compliance-Team Ihnen erlaubt, das Meeting aufzuzeichnen oder die Transkription zu erhalten. Und auch die Integration von Teams in M365 ist ein wichtiger kommerzieller Wert.

Mehrere andere Benutzer bevorzugen Zoom gegenüber Teams wegen der Benutzerfreundlichkeit und der Konzentration auf Videokonferenzen.

Meiner Meinung nach ist Zoom eine bessere Lösung für reine Videokonferenzen. Der Client ist leichtgewichtig und zuverlässig. Die Video-Layouts sind gut. Das Innovationstempo (z. B. mit Neat for Rooms) ist schneller als bei Teams. Es ist einfach eine gute Erfahrung.

Die meisten Benutzer sind sich einig, dass Microsoft Teams für Personen geeignet ist, die Microsoft Office 365 nutzen und ein Tool für Zusammenarbeit und Videokonferenzen suchen.

Zoom hingegen ist für diejenigen gedacht, die häufig Meetings mit externen Gästen abhalten und ein einfaches Tool für Videokonferenzen suchen.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Teams vs. Zoom

Microsoft Teams und Zoom sind die besten Optionen, bis Sie ClickUp kennenlernen!

Stellen Sie sich ein Tool vor, das ein All-in-One-Paket ist. Es ermöglicht Ihnen, Projekte zu verwalten, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Fortschritte zu verfolgen, Zusammenfassungen von Meetings zu erledigen, To-Do-Listen zu erstellen und vieles mehr - alles von einer Plattform aus. Das ist ClickUp!

ClickUp Meetings: Organisieren Sie Meetings und sparen Sie Zeit mit nahtloser Kommunikation

Mit ClickUp Meetings verwalten Sie Ihre Meetings nahtlos. Machen Sie Notizen, legen Sie Tagesordnungen und Elemente für Meetings fest, dokumentieren Sie Sitzungsprotokolle und vieles mehr. Organisieren Sie Ihre Meeting-Notizen, bearbeiten Sie sie und heben Sie mit umfangreichen Bearbeitungsfunktionen das Wichtigste hervor.

Weisen Sie Teammitgliedern, die für den Abschluss der Aufgabe verantwortlich sind, Kommentare zu und planen Sie Meetings mit Checklisten, um bereits erledigte Aufgaben zu markieren.

Verwenden Sie Wiederholende Aufgaben für sich wiederholende Elemente auf der Agenda, damit Sie diese nicht jedes Mal neu erstellen müssen, wenn ein Meeting ansteht.

zusammenfassen von Notizen zu Meetings mit ClickUp Meetings

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für Konferenzmanagement um Meetings einfach zu planen, nachzuverfolgen und zu verwalten.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Clips-Sparen Sie Meeting-Zeit mit asynchroner Video-Kommunikation

ClickUp Clips ist eine Alternative zu herkömmlichen bildschirmaufzeichnungssoftware .

Mit ClickUp Clips mit ClickUp Clips können Sie langwierige 30-minütige Meetings überspringen, indem Sie Videoaufnahmen für Ihr Team freigeben, Bildschirme festhalten und Ihre Ideen effektiver formulieren.

Erstellen Sie automatisch Clips-Transkriptionen mit ClickUp Brain, dem integrierten KI-Tool von ClickUp, damit Ihr Team die Highlights durchsuchen und zu verschiedenen Zeitpunkten springen kann.

Außerdem kann Ihr Team Clips kommentieren, um Unklarheiten zu beseitigen. Sie können Clips sogar in Aufgaben einbetten, um Ideen in Elemente für Aktionen zu verwandeln.

teilen Sie Bildschirmaufnahmen mit Ihrem Team mit ClickUp Clips_

ClickUp's One Up #2: ClickUp Whiteboards - Brainstorming mit visueller Zusammenarbeit

Mit ClickUp Whiteboards , arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen. Sie können die Aktivitäten aller Beteiligten genau verfolgen, Notizen hinzufügen, Mitglieder taggen, Strategien kartieren und Workflows visualisieren.

Führen Sie Ideen aus, indem Sie Aufgaben direkt vom Whiteboard aus erstellen. Fügen Sie den Aufgaben mehr Kontext hinzu, indem Sie Links, Beschreibungen, Unteraufgaben, Dokumente und mehr hinzufügen.

brainstorming mit Ihrem Team mit ClickUp Whiteboard

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain-Automatisierung von Meeting-Notizen

Mit ClickUp Gehirn können Sie Meeting-Notizen automatisieren und Transkriptionen für Ihre Videos erstellen. Sie können ClickUp Brain auch nach Updates für Meetings und verpassten Teilen eines Meetings fragen.

Erstellen Sie in Sekundenschnelle Meeting-Protokolle und geben Sie sie für die Eingeladenen frei, damit auch diejenigen, die nicht teilnehmen konnten, informiert und auf dem Laufenden bleiben.

zusammenfassungen von Meetings mit ClickUp Brain erstellen

Leseempfehlung: die 10 besten KI-Tools für Meetings und Notizen im Jahr 2024 Zusätzlich zu den oben genannten Features, ClickUp Chat rationalisiert die Kommunikation im Team. Es bietet Team-Chat-Kanäle in Echtzeit, in denen Sie mit Ihrem Team kommunizieren, Personen mit @Mentions hinzufügen und Kommentare zuweisen können, um die Arbeit voranzutreiben. Ihre gesamte gemeinschaftliche Arbeit kann in ClickUp Chat stattfinden.

Sie können auch Videos, Links, Webseiten, Tabellenkalkulationen und vieles mehr in Ihre Nachrichten einbetten, um sie für die Gruppe freizugeben. Außerdem können Sie Ihre Nachrichten mit Aufzählungen, Bannern, Code-Blöcken und mehr formatieren.

kommunizieren Sie in Echtzeit mit ClickUp Chat

Mit dem SyncUp Feature von ClickUp können Sie schnell Videoanrufe tätigen. Sie können Einzel- und Gruppenmeetings direkt aus den Unterhaltungen heraus führen. Dieses Feature für Video Meetings bietet Ihnen einen eigenen Space, in dem Sie die Arbeit mit Ihrem Team besprechen können, indem Sie den Bildschirm freigeben, Reaktionen, virtuelle Hintergründe und vieles mehr.

ClickUp Meetings Vorlage: Optimieren Sie die Organisation von Meetings

Wenn Sie ein Meeting veranstalten, kann die ClickUp Meetings Vorlage hilft Ihnen, Ihre Tagesordnung, Protokolle, Notizen und Nachfassaktionen an einem Ort zu verwalten, wodurch der Prozess schneller und effizienter wird.

Screenshot der ClickUp-Vorlage für Meetings, die organisierte Meeting-Agenden mit Abschnitten für Team-Meetings, Aufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts zeigt. Die Vorlage enthält Features wie Zeitschätzungen für Diskussionen, Eigentümerschaft für Aufgaben und Anhänge für Dokumente, um strukturierte Meetings nach der Robert's Rules of Order zu erleichtern.

Diese benutzerfreundliche Vorlage verfügt über benutzerdefinierte Ansichten und Status und eignet sich somit für alle anstehenden Meetings.

Wenn Sie eine Konferenz auf einer der oben beschriebenen Plattformen veranstalten, sollten Sie Folgendes herunterladen ClickUp's Konferenz-Management vorlage. Die Vorlage ist die perfekte Grundlage, um Ihre Prozesse für das Management von Ereignissen zu steuern und alle erforderlichen Aufgaben für die Planung, Organisation und Durchführung einer Konferenz einzurichten.

ClickUp's Integration mit Zoom und Microsoft Teams: Optimieren Sie Ihre Meetings

Schließlich bietet ClickUp eine nahtlose mit Zoom integriert und ermöglicht es Ihnen, Ihre Zoom Meetings direkt von ClickUp aus mit dem Slash-Befehl /zoom zu starten. Sie können Meetings von ClickUp Comments aus beitreten, und ClickUp aktualisiert automatisch Ihre Aufgaben mit wichtigen Meeting-Details und Aufzeichnungen, was Ihren Workflow schneller und effizienter macht.

an Zoom Meetings von ClickUp Comments aus teilnehmen

Sie können auch teams mit Ihrem ClickUp integrieren Workspace. Benutzer von Teams können diese Integration nutzen, um Unterhaltungen im Kontext zu halten, Aufgaben mühelos nachzuverfolgen und Teams plattformübergreifend zusammenzuhalten.

Make Each Meeting Count with ClickUp

Wenn Sie ein einziges Tool für Videokonferenzen und Zusammenarbeit benötigen, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für Produktivität und Zusammenarbeit, das alle anderen Apps für Produktivität ersetzt. Es hilft Ihnen, Meetings zu planen und durchzuführen, die ergebnisorientiert und kollaborativ sind und sich nahtlos in Ihren Workflow integrieren.

Da ClickUp alles unter einem Dach vereint, müssen Sie nicht zwischen verschiedenen Apps wechseln. Möchten Sie weitere Informationen erhalten? Testen Sie ClickUp kostenlos .