Die 11 besten CRM-Lösungen für das Management von Ereignissen im Jahr 2026

Die Durchführung eines Ereignisses ist eine der besten Möglichkeiten, um mit neuen Interessenten und bestehenden Kunden in Kontakt zu treten. Sie hilft Ihnen (oder Ihrem Ereignis-Client, wenn Sie ein professioneller Veranstaltungsplaner sind), Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufzubauen, Beziehungen zu pflegen und – früher oder später – mehr Umsatz zu generieren. 💰

Dennoch erfordert Event-Marketing viel Zeit und Aufwand. Es müssen Daten verwaltet, logistische Abläufe organisiert und die so wichtige Interaktion mit Clients vor, während und nach dem Ereignis gepflegt werden.

Für das Event-Marketing und die Planung ist ein leistungsstarkes Customer-Relationship-Management-System (CRM) unerlässlich, um den Teilnehmern ein optimales Erlebnis zu bieten und das Potenzial des Ereignisses voll auszuschöpfen.

Lassen Sie uns herausfinden, wie Eventmanagement-Software Sie beim Planungsprozess unterstützt. Wir stellen Ihnen außerdem einige der besten derzeit verfügbaren Eventmanagement-Softwareoptionen vor – denn ganz gleich, ob Sie eine virtuelle Konferenz, eine Präsenzveranstaltung oder eine Hybridveranstaltung mit virtuellen und Live-Elementen organisieren: Marketing-Automatisierung ist Ihr bester Freund. 🪄

So nutzen Sie ein CRM für das Management von Ereignissen

Ein einfaches CRM-System hält genau das, was es verspricht. Eine CRM-Plattform verwaltet Ihre Beziehungen zu Clients, indem sie deren Kontaktdaten, Anforderungen und alle Interaktionen, die Sie mit ihnen hatten, nachverfolgt. 🙋‍♀️

Eine CRM-Plattform für Veranstaltungsplaner hebt das Ganze auf die nächste Stufe. Natürlich übernimmt sie die Nachverfolgung Ihrer Client-Daten, aber sie macht es Ihnen auch leicht, noch viel mehr zu erledigen. Als Beispiel:

Nutzen Sie Eventmanagement-Tools wie Vorlagen für die Veranstaltungsplanung , um sicherzustellen, dass Sie an Alles gedacht haben – von der Anmeldung bis zur Nachbereitung.

Verwalten Sie Ihre Anbieter, damit Sie genau wissen, wer für was verantwortlich ist

Nutzen Sie integrierte Kommunikationstools, um personalisierte E-Mail-Marketingkampagnen durchzuführen und so schon im Vorfeld das Engagement der Teilnehmer zu fördern

Behalten Sie die Anmeldungen zum Ereignis im Blick, damit Ihr Eventplaner oder Ihr Marketingteam die Kampagne bei Bedarf anpassen kann

Kennzeichnen Sie VIPs, neue oder treue Kunden und andere wichtige Teilnehmer, damit Sie wissen, wie Sie mit ihnen umgehen sollen

Behalten Sie die Nachverfolgung darüber, wann sich die Teilnehmer des Ereignisses am Tag des Ereignisses anmelden – mit einer mobilen App, die alle Ihre Informationen in Echtzeit aktualisiert

Führen Sie direkt aus Ihrer CRM-Software heraus Nachfassaktionen nach dem Ereignis durch, um auf Ihrem Erfolg aufzubauen

Im Wesentlichen unterstützen Sie die besten Eventmanagement-Plattformen während des gesamten Prozesses des Projektmanagements für Ereignisse.

Eine hervorragende Eventmanagement-Plattform vereinfacht die Planung für Clients und Ereignisse und spart Veranstaltern in vielerlei Hinsicht Zeit und Aufwand.

Zum Beispiel:

Segmentieren Sie Ihre Kunden, um eine klare Ansicht Ihrer Zielgruppe zu erhalten und gezielte E-Mail- oder Social-Media-Kampagnen zu planen

Zentralisieren Sie Lieferantendaten, um die Suche nach den besten Anbietern schneller und einfacher zu gestalten

Nutzen Sie vorgefertigte Formate wie Reiseplan- und Konferenzagenda-Vorlagen , um den Ablauf der Ereignisse benutzerdefiniert anzupassen

Verfolgen Sie die Teilnehmerzahlen in Echtzeit, um das Eventmanagement am Tag des Ereignisses zu vereinfachen

Optimieren Sie Ihren Workflow für Ereignisse durch die Integration mit anderen Tools in Ihrem Tech-Stack, wie z. B. Systemen für Aufgabenmanagement

Erfassen Sie Statistiken nach dem Ereignis, wie z. B. Ticketverkäufe im Vergleich zur Besucherzahl, und nutzen Sie Umfragen, um Feedback für zukünftige Verbesserungen zu sammeln

Speichern Sie alle Client-Informationen an einem Ort, um Ihr Vertriebsteam für effektive Nachfassaktionen nach dem Ereignis zu rüsten

Die besten CRM-Lösungen für das Management von Ereignissen auf einen Blick

Tool Beste Feature Hauptanwendungsfall Preise* ClickUp All-in-One-Workspace für Ereignisse mit CRM, KI, Aufgaben und Dokumenten Teams, die große oder komplexe Ereignisse in den Bereichen Planung, Marketing und Nachbereitung organisieren Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar HubSpot CRM CRM + Marketing-Automatisierung mit Formular-Generator und E-Mail-Vorlagen Marketing- und Vertriebsteams, die darauf fokussiert sind, Teilnehmer zu Kunden zu machen Kostenloses CRM; kostenpflichtige Pläne ab 9 $ pro Benutzer und Monat Cvent Komplettdienstleistungen für die Logistik von Ereignissen bei virtuellen und Präsenz-Ereignissen Unternehmen, die große Konferenzen und Firmenereignisse durchführen Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen Planning Pod Nachverfolgung von Kunden- und Lieferantendaten mit Veranstaltungsortplänen und Checklisten für Aufgaben Veranstaltungsplaner, die Veranstaltungsorte, Anbieter und B2B-Clienten verwalten Pläne ab 59 $/Monat (jährliche Abrechnung) EventHub Sponsoren- und Ausstellermanagement mit Marktplatz-Tools Veranstalter von Messen, Fachmessen und von Anbietern organisierten Präsenz-Ereignissen Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen EventMobi Engagement-orientiertes CRM mit mobilen Apps und Gamification Planer von virtuellen und hybriden Ereignissen, die Wert auf Interaktion mit Benutzern legen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Monday Visuelle Nachverfolgung von Projekten mit benutzerdefinierten Workflows Kleine bis mittelgroße Teams, die interne oder Client-Ereignisse gemeinsam organisieren Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat Glue Up CRM für gemeinnützige Organisationen mit Tools für Mitgliederverwaltung, Ereignisse und Teilnehmerbindung Verbände und gemeinnützige Organisationen, die regelmäßig mitgliederorientierte Ereignisse durchführen Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen Stova CRM für Unternehmen mit Logistikfunktionen, Vorlagen und Integrationen Große Teams, die globale oder in mehreren Städten stattfindende Firmenereignisse planen Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen Zoho CRM Vertriebsorientiertes CRM mit Automatisierung und Tag-Funktionen für Ereignisse Zoho-Benutzer, die vertriebsorientierte Ereignisse oder interne Kampagnen verwalten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $ pro Benutzer und Monat Bitrix24 CRM mit 360°-Kontaktprofilen, Kalendern und Marketing-Tools Budgetbewusste kleine Geschäfte, die CRM und Nachverfolgung von Ereignissen benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 61 $/Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die 11 besten CRM-Lösungen für das Management von Ereignissen

Das richtige Ereignis-CRM speichert nicht nur Kontakte – es fördert die Interaktion, optimiert den Plan und hilft Ihnen, mehr aus jeder Interaktion herauszuholen. Ganz gleich, ob Sie virtuelle Ereignisse oder Live-Ereignisse organisieren: Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl einer Plattform, die zu Ihren Zielen und Ihrem Team passt.

Ihr Ziel ist einfach: Zeit sparen, Aufwand reduzieren und allen Beteiligten ein außergewöhnliches Erlebnis beim Ereignis bieten.

Vor diesem Hintergrund finden Sie hier unsere 11 besten Empfehlungen. 🏆

1. ClickUp (Ideal für die Abwicklung des gesamten Ereignisses über einen einzigen intelligenten Workspace)

ClickUp ist nicht nur ein Aufgabenmanager – es ist eine vollständig anpassbare Allround-App für die Arbeit, die sich Ihren Anforderungen bei der Veranstaltungsplanung anpasst. Mit integrierten CRM-Funktionen, Projektzeitleisten, Automatisierung und Tools für die Zusammenarbeit ist ClickUp die ideale Lösung für Veranstalter, die mehrere Tools auf einer intelligenten Plattform zusammenführen möchten.

ClickUp hilft Ihnen dabei, Workflows für Ereignisse, die Kommunikation mit Gästen, die Koordination von Anbietern und die Berichterstellung für Stakeholder in einem einzigen Workspace zu verwalten. Dank seiner Flexibilität ist ClickUp die erste Wahl für operativ komplexe Ereignisse, von der Planung von Messen und Webinaren bis hin zur Durchführung mehrtägiger Konferenzen.

ClickUp CRM + KI = intelligentere Durchführung von Ereignissen

Das ClickUp CRM ist besonders wertvoll für kleine Unternehmen oder schlanke Teams, die eine robuste und dennoch erschwingliche Lösung benötigen. Beginnen Sie mit einer flexiblen CRM-Vorlage und passen Sie Ihren Workspace an, um die Nachverfolgung aller Phasen der Pipeline, Kundenkontakte und Lieferantenbudgets, Zeitleisten und Leistungen zu gewährleisten.

Was ClickUp jedoch im Bereich Eventmanagement wirklich einzigartig macht, ist ClickUp Brain – ein integrierter KI-Assistent, der Ihnen hilft, Routineaufgaben auszulagern und in jeder Phase intelligentere Entscheidungen zu treffen.

ClickUp Brain – Anwendungsfall Planung von Ereignissen

So unterstützt ClickUp Brain Ihre Planung für Ereignisse:

Erstellen Sie Angebote oder Zusammenfassungen im richtigen Ton und Format – und das schnell

Fassen Sie umfangreiche Planungsdokumente und Lieferanten-Threads sofort zu übersichtlichen Erkenntnissen zusammen

Entwerfen Sie Folge-E-Mails, Agenden für Ereignisse oder Referentenbiografien mithilfe einfacher Eingabeaufforderungen

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie die Einstellung von Erinnerungen, das Zuweisen von Arbeiten oder das Versenden von Updates

Sie können ClickUp Brain Max auch für Echtzeit-Sprach-zu-Text-Funktionen bei Live-Meetings, Begehungen von Veranstaltungsorten oder Brainstorming-Sitzungen nutzen – ideal, um gesprochene Inhalte in strukturierte Aktionselemente oder Zusammenfassungen umzuwandeln.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie den ClickUp AI Notetaker bei Anrufen mit Anbietern, internen Synchronisierungen oder Live-Planungs-Meetings, um automatisch Notizen zu erfassen, Zusammenfassungen zu erstellen und Erkenntnisse in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln. Sie müssen während des Gesprächs keine Notizen machen – konzentrieren Sie sich einfach, und überlassen Sie den Rest der KI.

Vorlagen für Ereignisse für einen schnellen Start bei der Planung

Sie müssen nicht mehr bei Null anfangen – mit den Vorlagen für Event-CRM von ClickUp sind Sie in wenigen Minuten startklar. Wählen Sie einen Schnellstart-Leitfaden, um alle Beteiligten frühzeitig auf den gleichen Stand zu bringen, oder einen voll ausgestatteten Event-Workspace, um die Durchführung von A bis Z zu verwalten.

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen, führen Sie durch und führen Sie die Nachverfolgung jeder Phase Ihres Ereignisses durch – von den Aufgaben der Anbieter bis hin zu Zeitleisten – in einem leistungsstarken Workspace

Ein robustes, umfassendes System für die Planung von Ereignissen innerhalb von ClickUp – ideal für die Verwaltung von Ereignissen mit mehreren Programmsträngen, Anbietern, Terminen und Teams.

⭐ Was Sie mit dieser Vorlage zu erledigen haben:

Organisieren Sie die Phasen vor, während und nach dem Ereignis in einem Workspace

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und führen Sie die Nachverfolgung von Abhängigkeiten visuell durch

Nutzen Sie Ansichten wie Zeitleiste, Gantt-Diagramm und Kalender, um den Überblick über die Terminplanung zu behalten

Behalten Sie Budgets, Logistik, Kommunikation mit Lieferanten und vieles mehr an einem Ort im Blick

Passen Sie die Software mit Automatisierung, Formularen, Dokumenten und ClickUp Brain benutzerdefiniert an, um Workflows zu beschleunigen

Mit der ClickUp-Vorlage für Veranstaltungsbeschreibungen können Sie wichtige Details des Ereignisses an einem Ort erfassen – ideal für interne Kick-offs, Freigaben von Clients und die frühzeitige Planung. Definieren Sie den Zweck, die Zielgruppe und die Botschaft des Ereignisses, stimmen Sie die Teams anhand einer gemeinsamen Übersicht ab und entwickeln Sie die Strategie weiter, während das Ereignis seine Form annimmt.

🧾 Automatisieren Sie mehr mit ClickUp Forms

ClickUp Formulars sind Ihre Geheimwaffe für die chaotische Abwicklung großer Datenmengen bei Ereignissen:

Vereinfachen Sie die Anmeldung zu Ereignissen mit der ClickUp-Vorlage für Anmeldeformulare

Das können Sie mit ClickUp Formularen mühelos erledigen:

Teilnehmerregistrierung und Erfassung von Anmeldungen

Angebote von Anbietern und direkte Vergleiche

Formulare und Allgemeine Bedingungen

Umfragen nach dem Ereignis und Feedback-Erfassung

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp-Automatisierungen, um Antworten von Anbietern oder Feedback zu Sitzungen sofort zu taggen, zuzuweisen und nachzuverfolgen – ganz ohne manuelles Sortieren.

📊 Behalten Sie den Überblick mit ClickUp-Dashboards

Mit ClickUp-Dashboards können Sie den Fortschritt des Ereignisses auf einen Blick überwachen – von Budgets und Zeitleisten bis hin zu Ticketverkäufen und Nachfassaktionen. Erstellen Sie vollständig benutzerdefinierte Berichte für Ihr internes Team, die Führungskräfte oder Ihre Clients, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie ClickUp-Dashboards mit ClickUp-Zielen , um Einzelziele für RSVP, Sponsoring-Einnahmen oder Metriken zur pünktlichen Lieferung zu verfolgen.

Die besten Features von ClickUp

Halten Sie den Zeitplan ein und vermeiden Sie Verzögerungen , indem Sie , indem Sie ClickUp-Aufgaben , Unteraufgaben und Abhängigkeiten nutzen, um umfangreiche Pläne für Ereignisse – wie die Buchung von Veranstaltungsorten, das Catering und die Kontaktaufnahme mit Referenten – in überschaubare Aktionselemente aufzuteilen

Arbeiten Sie sicher mit Anbietern, Clients und Sponsoren zusammen , indem Sie detaillierte Berechtigungen für Gäste festlegen und nur das freigeben, was diese sehen müssen

Verpassen Sie keine Fristen oder Meilensteine mehr – dank – dank ClickUp-Erinnerungen und ClickUp-Automatisierungen, die Sie und Ihr Team zum richtigen Zeitpunkt benachrichtigen

Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf am Tag des Ereignisses , indem Sie Rollen zuweisen und , indem Sie Rollen zuweisen und ClickUp-Aufgaben nutzen, um Aufgaben des Setups, Ablaufpunkte und Teamverantwortlichkeiten zu verfolgen.

Optimieren Sie die Teamkommunikation mit mit ClickUp Chat und bündeln Sie alle Updates von Anbietern, Besprechungen zu Aufgaben und kurzfristige Entscheidungen in einem zentralen Thread

Bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung – mit der – mit der ClickUp-App für Mobilgeräte haben Sie während des Setups, der Proben oder der Live-Durchführung vollen Zugriff auf Ihren Workspace.

Beschleunigen Sie die Workflows des Vertriebs nach dem Ereignis, indem , indem Sie ClickUp mit Salesforce integrieren , damit Ihr Vertriebsteam sofort die während des Ereignisses gewonnenen vielversprechenden Leads nachverfolgen kann

Einschränkungen von ClickUp

Die umfangreichen Features von ClickUp erfordern für neue Benutzer möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit

Die mobile App deckt die meisten grundlegenden Funktionen ab, doch einige erweiterte Tools lassen sich am besten auf einem Desktop nutzen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 8.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.700 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellenkalkulationen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen unter. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit nur einem Klick!

2. HubSpot CRM (Ideal, um Anmeldungen mit integrierten Marketingfunktionen in Verkäufe umzuwandeln)

Via HubSpot

Obwohl es sich nicht um eine spezielle Lösung für das Veranstaltungsmanagement handelt, bietet das CRM von HubSpot zahlreiche Features, die darauf ausgelegt sind, Teilnehmern zu helfen und den Umsatz zu steigern. Sie können beispielsweise den Formular-Generator von HubSpot nutzen, um Anmeldeformulare in Ihre Website einzubetten, wobei alle Kontaktdaten der Anmeldungen automatisch in das CRM übertragen werden.

Mit den Zahlungslinks von HubSpot können Sie Zahlungen direkt innerhalb der Plattform einziehen. Darüber hinaus umfasst das CRM alle Features, die Sie von einer Vertriebslösung erwarten – Deal-, Kontakt- und Pipeline-Management, Umsatzprognosen, Omnichannel-Kundenkommunikation und vieles mehr.

Die besten Features von HubSpot CRM:

Greifen Sie über den HubSpot AppMarketplace auf über 4.800 Apps zu – einschließlich Integrationen mit Eventbrite und Cvent

Das CRM lässt sich mit anderen Plattformen im HubSpot-Ökosystem integrieren und eignet sich perfekt zur Zusammenführung von Vertriebs-, Kundenservice- und Marketingdaten

Enthält einen Generator für E-Mail-Vorlagen mit Analysefunktionen, um die Teilnehmer zu begeistern und sie über die neuesten Nachrichten und Ereignisse auf dem Laufenden zu halten

Kostenloses CRM-Tool verfügbar

Limitierungen von HubSpot CRM:

Da es sich nicht um ein spezielles Eventmanagement-Tool handelt, kann die benutzerdefinierte Anpassung an Ihre Bedürfnisse etwas Zeit in Anspruch nehmen

Große Preisunterschiede zwischen den kostenpflichtigen Plänen können ein Problem bei der Skalierbarkeit darstellen

Preise für HubSpot CRM:

Kostenloses CRM-Tool verfügbar

Sales Hub Starter: 9 $/Monat pro Mitarbeiter

Sales Hub Professional: 90 $/Monat pro Mitarbeiter

Sales Hub Enterprise: 150 $/Monat pro Mitarbeiter

HubSpot CRM: Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.000 Bewertungen)

3. Cvent – Am besten geeignet für die Durchführung von Großkonferenzen mit umfassender Logistik für Ereignisse

Via Cvent

Cvent ist eine spezielle Eventmanagement-Plattform, die alles automatisiert – von der Suche nach einem Veranstaltungsort und der Planung Ihrer Zeitleiste bis hin zur Registrierung von Teilnehmern und der Nachverfolgung des Return on Investment (ROI). Sie eignet sich für große Präsenzkonferenzen, kleine Workshops, virtuelle Veranstaltungen wie Webinare und alles dazwischen.

Mit einem starken Fokus auf die Einbindung von Teilnehmern und Clients hilft Ihnen das System dabei, eine markenspezifische Website zu erstellen und Ihr gesamtes Marketing zu personalisieren. Außerdem können Sie auf der Plattform Anfragen und Genehmigungen verwalten, mit Anbietern interagieren, die Nachverfolgung Ihres Budgets durchführen und Ihren Stakeholdern einen Bericht erstellen.

Die besten Features von Cvent

Planen und bewerben Sie Ihr Ereignis direkt über die Plattform

Erhalten Sie Zugang zu einem globalen Netzwerk von Veranstaltungsorten und Anbietern

Arbeiten Sie unterwegs über die mobile App mit Ihrem Team zusammen

Checken Sie Teilnehmer über die Plattform ein und drucken Sie Abzeichen nach Bedarf aus

Nutzen Sie Cvent für mehrere Ereignisse gleichzeitig

Der Kundensupport ist rund um die Uhr erreichbar, sodass er immer zur Verfügung steht, wenn Sie ihn brauchen

Limitierungen von Cvent

Einige Benutzer empfinden die Plattform als relativ teuer und würden eine günstigere Paketoption bevorzugen

Es ist ein sehr komplexes System und kann etwas überwältigend sein, wenn man nicht sehr technikaffin ist

Preise von Cvent

Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Cvent

G2: 4,3/5 (über 1.700 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 900 Bewertungen)

4. Planning Pod (Ideal für professionelle Planer, die Clients, Veranstaltungsorte und Anbieter verwalten)

via Planning Pod

Planning Pod ist ein CRM-Tool für professionelle Veranstaltungsplaner sowie Veranstaltungsort- und Lieferantenmanagement-Teams. Es hilft Ihnen dabei, eine Veranstaltungswebseite zu erstellen und Checklisten, Zeitpläne sowie Projektaufgaben zu organisieren, und verfügt sogar über integrierte Online-Anmeldeformulare.

Diese Eventmanagement-Software hebt das Kontaktmanagement auf die nächste Stufe und ermöglicht es Ihnen unter anderem zu sehen, an welchen Ereignissen Ihre Kunden teilnehmen, welche Dokumente damit verbunden sind und wie ihre Rechnungen aussehen. Sobald ein Lead im System ist, können Sie dessen Vertriebspipeline verwalten, Meetings vereinbaren und die Kommunikation personalisieren. 📤

Die besten Features von Planning Pod

Optimieren Sie die Kommunikation durch die Integration mit E-Mail- und Social-Media-Plattformen

Binden Sie ein anpassbares Formular in Ihre Website ein, um Leads zu erfassen

Nutzen Sie das System, um Ihren Grundriss und die Sitzordnung zu entwerfen

Nehmen Sie Online-Zahlungen über die Plattform entgegen

Einschränkungen von Planning Pod

Für Planer von Ereignissen ist es nicht immer einfach, die benötigten Informationen schnell in einem System zu finden

Die Komponente für die Website zum Ereignis lässt sich nicht sehr stark anpassen, sodass Ihnen bei den Möglichkeiten Grenzen gesetzt sind

Preise für Planning Pod

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Planning Pod

Zu wenige Bewertungen

Über EventHub

EventHub ist eine Managementplattform für Veranstalter von Live-Ereignissen und ein Marktplatz für Anbieter, Aussteller und Sponsoren, die nach Kooperationsmöglichkeiten suchen.

Diese CRM-Lösung für das Veranstaltungsmanagement bietet einen Bereich digitaler Anwendungen, darunter ein Dokumentationssystem, das elektronische Signaturen ermöglicht, Live-Grundrisse, die bei der Gestaltung des Layouts für Ereignisse helfen, sowie Funktionen für Online-Zahlungen.

Über ein benutzerfreundliches Dashboard erhalten Sie eine zentrale Ansicht aller Abläufe. Das System ist anpassbar und skalierbar, sodass Sie es ganz nach den Anforderungen Ihres Geschäfts einrichten können.

Die besten Features von EventHub

Gruppieren Sie Ihre Aufgaben nach Datum oder Priorität mithilfe benutzerdefinierter Filter

Finden Sie Anbieter und Aussteller und verwalten Sie die gesamte Kommunikation mit ihnen über die Plattform

Planen Sie Echtzeit-Batch-Updates und Push-Benachrichtigungen, damit alle Beteiligten stets auf dem Laufenden sind

Greifen Sie von überall auf Ihre Informationen zu Ereignissen zu, da das gesamte System auf der Cloud basiert ist 🌥️

Limits of EventHub

Sie ist in erster Linie für Präsenz-Ereignisse und weniger für virtuelle Ereignisse konzipiert.

Die mobile App könnte noch einige Verbesserungen zu erledigen haben

Preise für EventHub

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu EventHub

G2 : 4,7/5 (3.997 Bewertungen)

Capterra: 3,8/5 (130 Bewertungen)

6. EventMobi (Am besten geeignet für die Erstellung ansprechender hybrider und virtueller Ereignisse mit Marken-Apps)

Via EventMobi

EventMobi ist eine umfassende Plattform für die Planung von Ereignissen, die darauf ausgerichtet ist, die Einbindung der Teilnehmer zu fördern.

Es führt Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung einer Event-Marketing-Website und von E-Mail-Einladungen mit anpassbarem Branding. Und wenn Ihr Ereignis virtuell stattfindet, können Sie dasselbe Branding auf Ihren virtuellen Veranstaltungsraum anwenden.

Teilnehmer können sich online anmelden, und Sie können sie dann vor Ort über die EventMobi-Plattform einchecken. Eine benutzerdefinierte mobile Event-App hilft Ihren Gästen, sich zurechtzufinden, und sorgt mit Funktionen wie Gamification und Umfragen für Interaktion, wobei sie für ihr Engagement belohnt werden.

Das CRM-Tool hilft ihnen außerdem dabei, sich mit anderen Teilnehmern, Ausstellern und Sponsoren zu vernetzen und sogar persönliche oder Online-Meetings zu vereinbaren. 🤝

Die besten Features von EventMobi

Verwalten Sie Präsenz-, virtuelle oder hybride Ereignisse über die EventMobi-Plattform

Erstellen Sie benutzerdefinierte Listen mit Ereignis-Aufgaben nach Ort und Priorität

Führen Sie die Nachverfolgung aller Ihrer Statistiken in Echtzeit über ein zentrales Dashboard durch, das auch die Berichterstellung über Ihren ROI vereinfacht

Nutzen Sie Zapier, um API-Verbindungen (Application Programming Interface) für die Integration mit anderen Teilen Ihres Tech-Stacks herzustellen

Dieses CRM für Planer von Ereignissen ist in 23 Sprachen verfügbar

Limit von EventMobi

Einige Benutzer empfinden die Gestaltungsmöglichkeiten als etwas eingeschränkt, beispielsweise die Auswahl an Schriftarten und Widgets

Die erweiterten Einstellungen, die mehr benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten bieten, können etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis man sie verstanden hat

Preise für EventMobi

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu EventMobi

G2: 4,6/5 (über 240 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

7. Monday (Am besten geeignet für die Planung von teamgeführten Ereignissen mit einfacher, visueller Nachverfolgung von Aufgaben)

Via Monday

Monday wurde entwickelt, um Sie beim Planen aller Arten von Ereignissen zu unterstützen – von kleinen internen Zusammenkünften und Networking-Treffen bis hin zu großen Konferenzen und Online-Ereignissen. 👪

Nutzen Sie die Plattform, um während der Planungs- und Ereignisphase mit Ihrem Team, anderen Teams und Anbietern zusammenzuarbeiten. Planen Sie Ihre Aktionen, verwalten Sie Ihre Marketingmaterialien und integrieren Sie diese in soziale Medien, um Vorfreude auf das Ereignis zu wecken.

Registrieren Sie Ihre Teilnehmer mithilfe anpassbarer Formulare, die in Ihren Workflow integriert werden. Versenden Sie anschließend Willkommensnachrichten, erstellen und verwalten Sie Aufgaben und überwachen Sie das Ereignis in Echtzeit.

Die besten Features von Monday

Bietet eine einfache und intuitive Benutzererfahrung

Vereinfacht das Management von Aufgaben und die Zusammenarbeit, um Workflows zu optimieren

Aktualisierungen in Echtzeit, damit alle Beteiligten während des gesamten Prozesses auf dem Laufenden bleiben

Läuft in der Cloud und lässt sich problemlos an Teams jeder Größe anpassen

Einschränkungen von Monday

Es handelt sich um ein Projektmanagement-Tool , das Ihnen bei der Planung und Koordination des Ereignisses hilft, aber es ermöglicht Veranstaltungsplanern nicht, Clients zu buchen oder Zahlungen über das System zu erhalten

Einige Benutzer sind der Meinung, dass das Dashboard besser an ihre Bedürfnisse angepasst werden sollte

Preise für Monday

Free

Basic: 12 $/Benutzer/Monat

Standard: 14 $/Benutzer/Monat

Pro: 24 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Monday

G2: 4,7/5 (über 13.650 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.800 Bewertungen)

8. Glue Up (Am besten geeignet für gemeinnützige Organisationen und Verbände, die regelmäßig Ereignisse für Mitglieder durchführen)

Via Glueup

Glue Up ist eine CRM-Lösung zur Verwaltung der Mitgliederbindung in gemeinnützigen Organisationen und Gemeinschaften. Sie bietet eine digitale Plattform, die Ihnen hilft, Ihre Mitglieder besser zu verstehen, Mitgliedschaftsprozesse zu verwalten sowie Verbindungen zu knüpfen und Beziehungen aufzubauen.

Die Durchführung von Offline- oder Online-Ereignissen für Mitglieder oder potenzielle Mitglieder ist ganz einfach, da die Plattform Ihren Workflow optimiert. Sie können Seiten für Ereignisse erstellen, unterschiedliche Preisstufen für Mitglieder und Nichtmitglieder anbieten und Optionen für Zahlungen auswählen.

Die Teilnehmer können sich dann online anmelden und bezahlen, und Sie können den integrierten Ticket-Scanner nutzen, um sie einzuchecken, wenn das Ereignis live stattfindet. 📱

Die besten Features von Glue Up

Sorgen Sie für Begeisterung rund um Ihr Ereignis und gewinnen Sie neue Mitglieder mit E-Mail-Kampagnen per Drag-and-Drop

Registrieren Sie neue Mitglieder mit anpassbaren digitalen Anmeldeformularen, die diese zudem direkt in Ihre Mitgliederdatenbank aufnehmen

Versenden Sie über das System eine automatische E-Mail-Erinnerung, wenn Mitgliedsbeiträge fällig sind

Richten Sie Ihre wichtigsten Leistungsindikatoren für Ereignisse im System ein und messen Sie diese

Limitierungen von Glue Up

Diese CRM-Plattform ist recht komplex und verfügt über viele Features, was bedeutet, dass eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich ist

Manche Benutzer empfinden Glue Up als etwas teuer, insbesondere für kleine Organisationen und gemeinnützige Vereine

Preise für Glue Up

Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Glue Up

G2: 4,6/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)

9. Stova (Am besten geeignet für Ereignisse auf Unternehmensebene mit benutzerdefinierten Workflows und umfassenden Integrationen)

Via Stova

Aventri, jetzt Teil von Stova, ist ein äußerst flexibles und skalierbares CRM für das Veranstaltungsmanagement, das entwickelt wurde, um Organisationen und Planer jeder Größe zu unterstützen.

Von der Koordination von Meetings zur Planung von Ereignissen bis hin zur Verwaltung von Veranstaltungsortbuchungen, Angeboten von Anbietern und Budgets – die Stova-Plattform vereint alle Aspekte Ihres Workflows in einem zentralen System. Sie können auf vorgefertigte Vorlagen zugreifen, um schnell Websites für Ereignisse zu erstellen, und wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen anlegen, um die Kommunikation zu optimieren.

Der Anmeldeprozess für Teilnehmer lässt sich nahtlos mit Reise- und Hotelbuchungen integrieren, während das System zudem den Druck von Abzeichen, Einladungen und Zertifikaten unterstützt – alles aus einer Hand. 📃

Da alle Ihre Ereignisdaten zentralisiert sind, lassen sich die Leistung mühelos überwachen und benutzerdefinierte Berichte erstellen.

Die besten Features von Stova

Arbeiten Sie über das Stova-System mit all Ihren Planungsteams zusammen

Nutzen Sie Werbung und Sponsoring mit Management-Tools und einer mobilen App, die gesponserte Inhalte den Teilnehmern freigibt

Integrieren Sie die Software mithilfe integrierter APIs mit anderen nützlichen Softwarelösungen wie Salesforce oder Marketo.

Limitierungen von Stova

Die Preisgestaltung richtet sich an High-End-Benutzer, was sie für kleinere Teams oder Einzelplaner weniger zugänglich macht

Viele Features sind Add-Ons, und herauszufinden, was genau Sie benötigen, kann schnell überwältigend werden

Preise für Stova

Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Stova

G2: 4,3/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

10. Zoho CRM (Ideal für Zoho-Benutzer, die Ereignisse mit integrierter Lead-Erfassung und Automatisierung organisieren)

via Zoho CRM

Die CRM-Lösung von Zoho ist Teil des umfassenden Zoho-Ökosystems und eignet sich hervorragend für die Planung von Ereignissen. Damit können Sie mehrere verschiedene Ereignisse an einem Ort verfolgen.

Erstellen Sie anhand benutzerdefinierter Kriterien eine Liste mit relevanten Kontakten aus Ihrer bestehenden Datenbank und versenden Sie E-Mails direkt über die Plattform. Sie können Automatisierungen einrichten, sodass diese Kontakte bei ihrer Anmeldung eine Bestätigungs- und Folge-E-Mail erhalten, um die Unterhaltung aufrechtzuerhalten. 📨

Während des Ereignisses erfasst eine Scanner-App, die 17 Sprachen lesen kann, Daten direkt von Visitenkarten. Neue Leads aus dem Ereignis werden dann automatisch – mit einem Tag für dieses Ereignis – zur Datenbank hinzugefügt, um Ihr Publikum zu vergrößern.

Die besten Features von Zoho CRM

Beobachten Sie die Beiträge der Teilnehmer in den sozialen Medien, um Ihre Reichweite zu ermitteln und direkt auf Beiträge zu reagieren

Filtern Sie alle Ihre Daten, um die benötigten Informationen zu analysieren und für die Berichterstellung zu verwenden

Messen Sie den Erfolg Ihres Ereignisses, indem Sie die Umsätze aus Ihren neuen Leads erfassen

Limitierungen von Zoho CRM

Die Benutzeroberfläche kann auf den ersten Blick kompliziert wirken

Einige Benutzer haben sich darüber beschwert, dass das Support-Team ihre Probleme nicht effektiv löst

Preise für Zoho CRM

Free

Standard: 20 $/Benutzer/Monat

Professional: 35 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: 50 $/Benutzer/Monat

Ultimate: 65 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM

G2: 4,1/5 (über 2.800 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 6.900 Bewertungen)

11. Bitrix24 (Ideal für kleine Teams, die ein kostengünstiges CRM- und Event-Toolkit benötigen)

Über Bitrix24

Bitrix24 ist ein CRM für Veranstaltungsplaner und -manager und kann für Online- oder Hybrid-Ereignisse genutzt werden. Projektmanagement-Tools und gemeinsame Kalender helfen Ihnen bei der Planung und Organisation Ihrer Logistik. 🗓️

Sobald Sie bereit sind, können Sie eine Verbindung zu bestehenden Kontakten in Ihrer Datenbank herstellen oder Daten zu potenziellen neuen Interessenten sammeln, die möglicherweise an Ihren Ereignissen teilnehmen möchten. Außerdem können Sie Ihre Anbieter verwalten und Informationen zu deren Dienstleistungen und Preisen speichern.

Marketing-Tools erleichtern es Ihnen, per E-Mail oder Telefon mit Ihren Kontakten in Kontakt zu treten. Die 360-Grad-Ansicht des Kontaktprofils bietet Ihnen detaillierte Einblicke in die Geschichte der Beziehungen jedes Kunden und verleiht Ihrer Kundenbindung mehr Tiefe.

Die besten Features von Bitrix24

Nutzen Sie die unbegrenzte Anzahl an Datensätzen – mit zahlreichen Benutzerdefinierten Feldern – in ihrem cloudbasierten CRM

Importieren oder exportieren Sie CRM-Daten nach Bedarf aus einer Excel- oder CSV-Datei

Nutzen Sie die Bitrix-Plattform über einen Browser oder als App auf Ihrem Desktop, iOS- oder Android-Mobilgerät

Limitierungen von Bitrix24

Für neue Benutzer ist die Lernkurve steil, und es kann einige Zeit dauern, bis man sich mit dem System vertraut gemacht hat

Die Benutzeroberfläche ist recht kompliziert und nicht sehr intuitiv

Preise für Bitrix24

Free

Basic: 61 $/Monat

Standard: 124 $/Monat

Professional: 249 $/Monat

Unternehmen: 499 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24

G2: 4,2/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 900 Bewertungen)

Veranstalten Sie makellose Ereignisse mit dem richtigen CRM an Ihrer Seite

Die Planung eines Ereignisses erfordert mehr als nur eine Checkliste – präzise Koordination, optimierte Prozesse und eine enge Zusammenarbeit im Team. Von der Logistik über die Anmeldung bis hin zum Check-in und der Nachbereitung nach dem Ereignis zählt jeder Schritt.

Hier kommen Event-Management-CRMs ins Spiel. Sie automatisieren Routineaufgaben, reduzieren Fehler und verschaffen Ihnen mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Leads generieren, Beziehungen aufbauen und Verkäufe abschließen. 📈

ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie für die Verwaltung von Ereignissen benötigen – vom Start bis zur Nachbereitung – an einem Ort. Planen Sie schneller, behalten Sie den Überblick und beeindrucken Sie Ihre Teilnehmer mit einem nahtlosen Erlebnis.

👉 Melden Sie sich kostenlos an und planen Sie Ihr nächstes Ereignis auf intelligentere Weise.