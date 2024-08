10+ Kostenlose Reiseplanvorlagen in Google Docs, Excel und Word

Es gibt viele Dinge, die bei der Planung einer Reise eine Rolle spielen.

Von der Flugplanung über die Buchung von Hotels und Mietwagen bis hin zur Planung von Aktivitäten, die alle in Ihren Zeitplan und Ihr Budget passen müssen!

Egal, ob Sie ein erfahrener Reisender sind oder einfach nur einen organisierten Reiseplan für Ihre bevorstehende Reise erstellen möchten, sollten Sie eine Reiseplanvorlage verwenden.

Reiseplanvorlagen helfen Ihnen bei der Organisation Ihrer Aktivitäten, ihre Zeit zu verwalten , berechnet Ihre Ausgaben, gibt Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Reiseinformationen vor einer Reise und hilft Ihnen, das Beste aus Ihrer Geschäftsreise oder Ihrem Urlaub zu machen.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, was eine gute Reiseplanvorlage ausmacht, und entdecken Sie 11 kostenlose Vorlagen, die Sie für die Planung Ihrer nächsten Reise verwenden können! 🏝️

Was ist eine Reiseplanvorlage?

Ein Reiseplan ist ein Dokument, das alle Details Ihrer Reise enthält, von der Flug- und Hotelbuchung bis hin zu den geplanten Aktivitäten und dem Budget, um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft.

Daher sollten Reiseplaner auf Reiseplanvorlagen zurückgreifen, um gebrauchsfertige und organisierte Seiten zum Ausfüllen zu erhalten, die Sie für jede Art von Reise verwenden können.

Reiseplanvorlagen können sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisenden helfen:

Zeit zu sparen, effektiver zu planen und ein geordnetes Format für alle wichtigen Details ihrer Reise zu haben

Haben Sie einedigitalen Planer um den Überblick über alle Details zu behalten, die bei der Reiseplanung zu berücksichtigen sind, z. B. Daten und Orte, Transport und Unterkunft sowie Aktivitäten

Schneller Zugriff auf alle notwendigen Details an einem Ort

Änderungen in letzter Minute effektiver verwalten

Betrachten Sie diese kostenlosen Vorlagen für Reisepläne als Ihren persönlichen Reisebüroassistenten. Sie helfen Ihnen bei der Planung der wichtigsten Teile Ihrer Reise, damit Sie mehr Zeit haben, den Moment zu genießen, als sich Gedanken darüber zu machen, was als Nächstes ansteht und wie Sie dorthin kommen.

Die Erstellung einer detaillierten Reiseroute ist von Vorteil, wenn Sie eine neue Stadt oder ein Land besuchen, in dem Sie noch nie zuvor waren.

11 Vorlagen für Reisepläne

1. ClickUp Vorlage für einen Reiseplan für Geschäftsreisen

Stellen Sie mit dieser Vorlage sicher, dass Geschäftsreisen effektiv geplant werden, um Zeit zu sparen und Kosten zu senken

Sie sind beruflich unterwegs?

Diese Business Travel Itinerary Template von ClickUp kann Ihnen dabei helfen, alle wichtigen Reisedaten und Arbeitspläne an einem Ort zu sammeln.

Notieren Sie einfach Ihre Reisedaten, Hotelinformationen, Flugnummern und andere wichtige Informationen in einem organisierten und leicht verständlichen Format in ClickUp Docs . Wenn Sie mehrere Reisepläne haben oder Ihre vergangenen und zukünftigen Reisepläne an einem Ort aufbewahren möchten, dann fügen Sie einfach verschachtelte Seiten unter einem Dokument hinzu, um alles übersichtlich und zugänglich zu halten.

Und da Sie mit ClickUp Docs die volle Kontrolle über Freigabeberechtigungen und Datenschutz haben, können Sie Ihre Seiten privat halten, um Ihre persönlichen Informationen zu schützen, oder sie über einen Link sicher mit ausgewählten Personen teilen.

Das Beste von allem: ClickUp ist auf der mobilen App damit können Sie Ihre Reiseroutenvorlage überallhin mitnehmen und zu jeder Tageszeit abrufen.

Nutzen Sie diese kostenlose Vorlage für Ihren Reiseplan, um Ihr Geschäft zu rationalisieren reiseplanungsprozess und erstellen Sie eine einheitliche Standard-Reiseroute, die Sie immer wieder verwenden können. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp-Urlaubsplan-Vorlage

Optimieren Sie Ihren Reiseplanungsprozess mit dieser Vorlage

Planen Sie einen Roadtrip oder die Erkundung einer neuen Stadt?

Welche Art von Urlaub Sie auch immer planen, diese Urlaubsplanung Travel Itinerary Template von ClickUp kann Ihnen helfen, einen visuellen Fahrplan für Ihre geplanten Aktivitäten zu erstellen.

Mit dieser kostenlosen Vorlage für den Reiseplan können Sie Ihre Reiseziele planen, die ClickUp Benutzerdefinierte Felder können Sie wichtige Details wie Hoteladressen, Art der Aktivität, Öffnungszeiten, Reisezeit, Unterkünfte, Reservierungen usw. hinzufügen, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, um alle Orte zu besuchen, die Sie auf Ihrer Reise geplant haben!

Außerdem können Sie mit dieser Vorlage Ihre Reiseroute in der Kartenansicht, wie oben gezeigt, und in anderen Ansichten in ClickUp, wie z. B. in der Listen-, Embed-Board- und Doc-Ansicht, anzeigen lassen. Jede benutzerdefinierte Ansicht bietet einen einzigartigen Blick auf Ihre Reiseroute, um Ihnen zu helfen, Ihre Pläne auf die für Sie am besten geeignete Weise zu visualisieren und zu organisieren.

Mit diesen Vorlagen für die Urlaubsplanung erhalten Sie die Struktur und Organisation, die Sie brauchen, um Ihre nächste Reise zu planen und einen stressfreien Urlaub zu verbringen! Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Trip Planner Vorlage

Visualisieren Sie Ihre Reise, Budgetplanung, Reservierungen und alles dazwischen an einem Ort mit der ClickUp Trip Planner Vorlage

Optimieren Sie Ihre Reiseplanung mit ClickUp's Trip Planner Vorlage ! Verabschieden Sie sich von dem Chaos der verstreuten Details und begrüßen Sie eine zentrale Anlaufstelle für alle wichtigen Informationen zu Ihrer Reise. Von Flügen bis zu Unterkünften, von Aktivitäten bis zu Budgets, diese Vorlage deckt Sie ab. Sparen Sie Zeit, indem Sie alles an einem Ort organisieren, und stellen Sie sicher, dass Ihnen nichts durch die Lappen geht.

Mit anpassbaren Funktionen wie benutzerdefinierten Status, Feldern und Ansichten können Sie die Vorlage an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Arbeiten Sie mühelos mit Freunden und Familie zusammen, um das ultimative Reiseerlebnis zu schaffen. Ganz gleich, ob Sie einen Kurztrip oder eine Geschäftsreise planen, diese Vorlage bietet Ihnen alle Werkzeuge, die Sie für eine erfolgreiche Reise benötigen.

Legen Sie Ihr Budget fest, recherchieren Sie Reiseziele, erstellen Sie Reisepläne und legen Sie die Details fest - alles innerhalb der intuitiven Plattform von ClickUp. Verfolgen Sie den Fortschritt, weisen Sie Aufgaben zu, und überwachen Sie die Produktivität mit Leichtigkeit. Von Anfang bis Ende ermöglicht Ihnen die ClickUp Reiseplanungsvorlage, Ihre Traumreise effizient und effektiv zu planen. Download der Vorlage

4. ClickUp Vorlage für den Reiseplan einer Veranstaltung

Die ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung ermöglicht es Ihnen, Ihr Team und Ihre Ressourcen auf eine reibungslose Zusammenarbeit auszurichten, um die Aufgabe zu bewältigen

Egal, ob Sie von Natur aus mit der Planung von Veranstaltungen vertraut sind, oder ob Sie es besser machen wollen, diese Event-Planung Reiseplan Vorlage von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre nächsten Veranstaltungen mit Leichtigkeit zu planen!

Diese Vorlage für einen Reiseplan für Veranstaltungen enthält drei sehr visuelle ClickUp-Ansichten die für jeden Bedarf angepasst werden können, von der Organisation und Planung von Veranstaltungsterminen in einer Liste und einer Tafel bis hin zur Planung per Drag-and-Drop in einem Kalender.

Jede Ansicht bietet vorgefertigte benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie und Ihr Team wichtige Details hinzufügen können, z. B. Fortschrittsbalken in Prozent, Zahlungsstatus, Fälligkeitsdaten, Budgetstatus und mehr. Sie können auch Folgendes erstellen Benutzerdefinierte Aufgabenstati um das Stadium jeder Aufgabe zu kennzeichnen, so dass alle Beteiligten jederzeit wissen, wo die einzelnen Aufgaben stehen.

Sie können die App auf Ihr mobiles Gerät herunterladen, um unabhängig vom Ort Ihrer Veranstaltung auf Ihre Aufgaben zuzugreifen, und diese Vorlage für den Reiseplan verwenden, um ein Profi bei der Planung von Veranstaltungen zu werden und alle Ihre Geschäftsabläufe, Teams und Aufgaben zu verwalten veranstaltungsplanung -alles an einem Ort. Download der Vorlage

5. ClickUp 24-Stunden-Reiseplan-Vorlage

Diese Vorlage hilft Ihnen, mit einem klaren Tagesplan konzentriert und organisiert zu bleiben

Manchmal ist es am besten, die Dinge Tag für Tag anzugehen, vor allem, wenn die Arbeitsbelastung und die Aufgabenliste überhand nehmen.

Nutzen Sie den Tag und bleiben Sie produktiv (und motiviert), indem Sie sich an die 24-Stunden-Reiseplan-Vorlage in ClickUp um Sie bei der Erstellung Ihres Tagesplans zu unterstützen!

Diese kostenlose Reiseroutenvorlage enthält vorgefertigte benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Aufgabenstatus, die Ihnen die Planung und Visualisierung Ihrer täglichen Aufgaben erleichtern. Und da diese Funktionen vollständig anpassbar sind, können Sie die Felder und Status, die für Ihren Arbeitsablauf am besten geeignet sind, bearbeiten und hinzufügen.

Verwenden Sie diese Vorlage als Hilfe bei tagesplanung damit haben Sie alle Ihre Aufgaben im Blick, können sich auf das konzentrieren, was Sie jeden Tag vorhaben, und machen das Beste aus jedem Tag! Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Basic Agenda Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage, um eine organisierte Agenda für Ihre Reise zu erstellen

Besprechungen sind eine großartige Möglichkeit, sich mit Menschen in Echtzeit auszutauschen.

Ohne eine richtige Tagesordnung kann es jedoch passieren, dass Sie vergessen, wichtige Dinge zu besprechen, die Kontrolle über den Ablauf der Besprechung verlieren und vom Thema abschweifen, so dass die Teilnehmer mehr Fragen als Antworten haben oder denken: "Das hätte auch eine E-Mail sein können." 😅

Lassen Sie nicht zu, dass Ihnen das passiert!

Ganz gleich, ob Sie ein persönliches oder virtuelles Meeting veranstalten, eine vorbereitete Agenda sorgt dafür, dass Ihre Meetings produktiv sind und die Zeit Ihrer Teilnehmer optimal genutzt wird - die freie Zeit Agenda-Vorlage von ClickUp kann Ihnen bei der Vorbereitung Ihres nächsten Meetings helfen.

Diese Vorlage bietet Ihnen Abschnitte für Ihre Besprechungsdetails, Teilnehmer und vieles mehr. Und weil diese Vorlage in ClickUp Docs verfügbar ist, können Sie die Seite ganz einfach so formatieren, dass sie jede art von Meeting einbetten, Links einfügen, um weitere Details zu Ihrer Tagesordnung hinzuzufügen, und die Tagesordnung vor der Besprechung an Ihr Team weitergeben, damit es sich auf die Besprechung vorbereiten und Fragen stellen kann.

Nutzen Sie diese Vorlage für den Ablaufplan, um Ihre nächsten Meetings zu planen und produktiv zu gestalten! Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Vorlage für den Reiseplan einer Konferenz

Veranstaltungsplaner können diese Vorlage für eine Konferenzagenda verwenden, damit alle Beteiligten bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen auf dem gleichen Stand sind.

Sie planen eine Konferenz und benötigen eine vorlage für die Tagesordnung einer Konferenz ?

Diese Konferenz-Reiseplan-Vorlage von ClickUp kann Ihnen dabei helfen, Ihre Veranstaltungen zu erstellen, zu visualisieren und zu verwalten - alles an einem zentralen Ort.

Diese Vorlage bietet vorgefertigte Ansichten, wie Box-, Kalender- und Listenansicht, sowie benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Aufgabenstatus, mit denen Sie Ihren idealen Reiseplan für Ihre Veranstaltung erstellen können. Darüber hinaus können Sie Ihren Aufgaben benutzerdefinierte Tags hinzufügen, um Ihrem Reiseplan eine weitere Organisationsebene hinzuzufügen, und Sie können neue benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Ihre Aufgaben so detailliert wie möglich zu gestalten, während Sie Ihre Live- oder virtuelle Konferenzveranstaltungen .

Und wenn Sie Hilfe bei den ersten Schritten brauchen, kein Problem. Im Lieferumfang enthalten ist ein Getting Started Guide, der Ihnen hilft, sich mit der Vorlage vertraut zu machen und Ihnen als Leitfaden dient ihre nächste Veranstaltung zu planen ! Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Vorlage für die Tagesordnung einer Vorstandssitzung

Die ClickUp-Vorlage für die Tagesordnung von Vorstandssitzungen dient als Gliederung, um sich auf die wichtigsten Themen zu konzentrieren und diese schnell zu behandeln und sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite sind, was zu tun ist

Eine Sitzungsagenda ist ein Muss, insbesondere für Vorstandssitzungen.

Die Vorlage für die Tagesordnung einer Vorstandssitzung in ClickUp bietet vorgefertigte benutzerdefinierte Felder, die Vorstandsmitgliedern und Führungskräften helfen, eine übersichtliche und organisierte Tagesordnung zu erstellen und produktive Sitzungen abzuhalten. Sie können auch einzelne oder mehrere Beauftragte zu jeder Aufgabe und Unteraufgabe hinzufügen, um klar festzuhalten, wer für die Erledigung der Aufgabe oder die Präsentation der Themen verantwortlich ist, und sie von der Liste abhaken, wenn jede Aufgabe oder jedes Thema besprochen wurde, um leicht zu verfolgen und zu notieren, was noch zu erledigen ist.

Verwenden Sie diese Vorlage für einen Reiseplan, um eine organisierte meeting-Agenda sie halten alle Teilnehmer vor der Sitzung auf dem Laufenden und fördern eine offene Diskussion zwischen allen Teilnehmern, was zu besseren Entscheidungen und Ergebnissen führen kann. Diese Vorlage herunterladen

9. Excel-Urlaubsreiseplan Vorlage

über Microsoft Excel

Wenn Sie Excel benutzen, dann ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie.

Microsoft Excel bietet eine praktische Vorlage für den Reiseplan, mit der Sie alle Details Ihrer Reise organisieren können. Ganz gleich, ob Sie einen Reiseplan für einen Road Trip mit Freunden oder einen persönlichen Reiseplan für Ihre gesamte Reise erstellen möchten, diese Vorlage für einen Reiseplan enthält Einträge für Fluginformationen, Unterkunft, Notfallkontakte, Aktivitäten und so weiter.

Sobald Sie die Vorlage mit den Details Ihrer Reise ausgefüllt haben, speichern Sie sie einfach auf Ihrem Computer oder drucken Sie sie aus, um eine physische Kopie Ihrer Reiseroute mitzunehmen oder eine Kopie für Ihre Freunde und Familie zu hinterlassen, während Sie in Ihrem Urlaub sind. Diese Vorlage herunterladen

10. Google Docs Reiseplan Vorlage

über Template.net

Wenn Sie bei der Planung Ihrer Reisen die Dinge gerne einfach halten, dann ist diese Vorlage für einen Reiseplan genau das Richtige für Sie.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Reisedetails, wie z. B. Reiseziele, Transportmittel, Unterkunft und was Sie für Ihre Reise einpacken müssen, in organisierten Tabellen in Google Docs (wo Sie auch eine Verbindung zu Google Sheets herstellen können) hinzufügen und bearbeiten.

Dies ist eine der vielen anpassbaren Vorlagen, die Sie kostenlos herunterladen können. Speichern Sie sie auf Ihrem Computer oder drucken Sie eine Kopie aus, um sie mitzunehmen! Diese Vorlage herunterladen

11. Microsoft Word Geschäftsreise Reiseplan Vorlage

über Microsoft

Gestalten Sie Ihre Geschäftsreisen so stressfrei wie möglich, indem Sie einen detaillierten Flugplan, einen Terminplan für Besprechungen und vieles mehr auf einer einzigen Seite erstellen.

Verwenden Sie die Vorlage Geschäftsreiseplan von Microsoft Word, um wichtige Daten, Abflug- und Ankunftszeiten, Zieladressen, Telefonnummern, Reisezeit und andere Notizen zu jedem Punkt auf Ihrer Reiseroute festzuhalten. Diese Vorlage herunterladen

Was macht eine gute Vorlage für einen Reiseplan aus?

Es gibt verschiedene Arten von Reiseplanvorlagen für unterschiedliche Anlässe. Die am häufigsten verwendeten und gesuchten Vorlagen sind für Geschäftsreisen, Urlaube, Veranstaltungsplanung sowie weltweite und nationale Reisen.

Es gibt zwar viele Arten von Reiseplanvorlagen, aber die besten bieten die folgenden grundlegenden Elemente:

Klare und prägnante Sprache

Organisiertes und leicht zu lesendes Format

Anpassbar und leicht zu bearbeiten

Leicht zugänglich und gemeinsam nutzbar

Und wenn Sie Ihre Pläne aufgrund unerwarteter Änderungen umstellen müssen, sollte eine solide Vorlage für den Reiseplan so flexibel sein, dass Sie Änderungen vornehmen können, ohne den Ablauf Ihrer Reise zu beeinträchtigen. Außerdem sollte es nicht erforderlich sein, dass Sie Ihren Reiseplan von Grund auf neu erstellen müssen.

Letztendlich sollen diese Vorlagen Ihnen helfen, einen persönlichen Reiseplan zu erstellen, Zeit zu sparen und organisiert zu bleiben, damit Sie ein besserer Planer werden.

Beginnen Sie mit der Planung Ihrer nächsten Reise mit Reiseplanvorlagen

Wenn es um die Planung von Reisen geht, ist eine Reiseroute das A und O.

Aber wir verstehen das. Die Erstellung einer detaillierten Reiseroute kann ziemlich zeitaufwändig sein. Deshalb ist eine Vorlage für die Reiseroute ein großartiges Hilfsmittel! Bleiben Sie organisiert und nutzen Sie die Vorlagen, die wir Ihnen oben zur Verfügung gestellt haben, als Ausgangspunkt für die Erstellung Ihrer eigenen, individuellen Reiseroute für Ihre bevorstehenden Reisen und Veranstaltungen.

Und wenn Sie ein Fan von Anpassungen sind, dann werden Sie mit ClickUp gut zurechtkommen.

Es bietet eine vollständig anpassbare Plattform mit Hunderten von Funktionen und Vorlagen, die Ihnen die Möglichkeit geben, ein persönliches Erlebnis zu schaffen, alle Ihre Notizen und Arbeiten miteinander zu verbinden und einen Workflow und Reisepläne zu erstellen, die für Sie funktionieren.

Erhalten Sie Zugang zu

ClickUp's anpassbare Vorlagen

kostenlos herunterladen und sich auf die Planung Ihrer nächsten Veranstaltung freuen!

Gute Reise! 👋

