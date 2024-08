10 beste Reisemanagement-Software für die Planung von Reisen im Jahr 2024

Das weltweite Geschäftsreisemanagement wächst schneller als je zuvor, wobei die Ausgaben für Geschäftsreisen voraussichtlich auf 1,4 Billionen Dollar in diesem Jahr! Es wird erwartet, dass der Einsatz von Technologie in der Branche weiter zunehmen wird, da neue und innovative Software für das Reisemanagement das Ruder bei der Verwaltung der Geschäftsreiselogistik, der Reiseplanung und des Ausgabenmanagements übernimmt.

Effektive Lösungen für das Geschäftsreisemanagement können Buchungsprozesse vereinfachen, die Reiseplanung rationalisieren und die Reiseplanung einfacher denn je machen.

In diesem Artikel werden wir die 10 besten Reisemanagement-Tools mit ihren Funktionen, Einschränkungen, Preisen und Bewertungen vorstellen.

Worauf sollten Sie bei Reisemanagement-Software achten?

Unternehmen investieren in Reisemanagement-Tools, um ihre Geschäftsreiseprozesse zu vereinfachen. Hier sind die Funktionen, auf die Sie bei der Auswahl einer Software für Ihre Bedürfnisse achten sollten:

Einfache Buchung : Die Buchungssoftware für das Reisemanagement sollte nahtlos funktionieren und Ihnen einfachen Zugang zu den besten Unterkünften, Flügen und mehr bieten

: Die Buchungssoftware für das Reisemanagement sollte nahtlos funktionieren und Ihnen einfachen Zugang zu den besten Unterkünften, Flügen und mehr bieten Einfach zu bedienen : Eine intuitive Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass Ihr Team das Tool leicht bedienen kann und Zeit spart

: Eine intuitive Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass Ihr Team das Tool leicht bedienen kann und Zeit spart Lösung zur Ausgabenverwaltung : Die besten Reisemanagement-Tools eignen sich auch als Software für die Ausgabenverwaltung. Auf diese Weise haben Sie alles an einem Ort, ohne ständig die Software wechseln zu müssen

: Die besten Reisemanagement-Tools eignen sich auch als Software für die Ausgabenverwaltung. Auf diese Weise haben Sie alles an einem Ort, ohne ständig die Software wechseln zu müssen Integration : Die Möglichkeit, Ihre Software zur Verwaltung von Geschäftsreisen mit Ihrer täglichen Unternehmenssoftware zu integrieren, ermöglicht einen mühelosen Datenaustausch

: Die Möglichkeit, Ihre Software zur Verwaltung von Geschäftsreisen mit Ihrer täglichen Unternehmenssoftware zu integrieren, ermöglicht einen mühelosen Datenaustausch Budgetfreundlich : Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrem Budget entspricht und Ihnen hilft, Kosten zu sparen. Suchen Sie nach einer Software, die eine transparente Preispolitik ohne versteckte Kosten bietet

: Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrem Budget entspricht und Ihnen hilft, Kosten zu sparen. Suchen Sie nach einer Software, die eine transparente Preispolitik ohne versteckte Kosten bietet Berichterstattung : Erweiterte Berichtsfunktionen helfen Ihnen, die Bereiche mit den höchsten Ausgaben zu finden und unnötige Kosten zu vermeiden

: Erweiterte Berichtsfunktionen helfen Ihnen, die Bereiche mit den höchsten Ausgaben zu finden und unnötige Kosten zu vermeiden Benutzerunterstützung: Die Benutzerunterstützung kann über Ihre Erfahrungen entscheiden. Stellen Sie daher sicher, dass Ihre Software jederzeit hilfreiche Unterstützung bietet

10 beste Reisemanagement-Software für 2024

Die beste Software für das Geschäftsreisemanagement ist eine, die alle Ihre Anforderungen erfüllt. Schauen wir uns einige Optionen an:

1. ClickUp

Verwenden Sie die Kartenansicht von ClickUp, um Ihre geografische Arbeit auf einer Karte mit anpassbaren Pins für Status, Priorität und mehr zu verwalten.

Als All-in-One projektplanung clickUp ist ein Produktivitäts- und Planungstool und steht an der Spitze unserer Liste der besten Software für das Geschäftsreisemanagement im Jahr 2024. Sie können verwenden ClickUp Docs um Reiserouten zu erstellen und auszutauschen, ein Reisebudget zu planen, Reisepläne zu entwerfen usw.

Verbessern Sie Ihre Reiseplanung mit ClickUp's Kartenansicht wurde entwickelt, um Ihre Reiseroute visuell zum Leben zu erwecken. Dieses innovative Tool ermöglicht es Ihnen, Ihre Reisen geografisch zu organisieren und Ihre Abenteuer mit einer einfachen Klick- und Ziehschnittstelle effizient zu planen.

Von Hotelinformationen bis hin zu Flugdetails werden alle Ihre Reisedaten in einem leicht verständlichen Format angezeigt. Außerdem können Sie in einem Dokument verschachtelte Seiten hinzufügen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Reisepläne am selben Ort sind. Sie können es auch verwenden als kostenloser Planersteller um Arbeitsstress in letzter Minute zu vermeiden.

Wenn das Erstellen von Geschäftsreiseplänen nicht Ihre Stärke ist, machen Sie sich keine Sorgen, denn ClickUp AI erledigt das für Sie! Von der Ideenfindung bis zur Erstellung individueller Reisepläne können Sie damit Zeit und Geld sparen.

Verwenden Sie die ClickUp-Reiseplanungsvorlage, um eine problemlose Reise zu planen

ClickUp bietet auch mehrere reiserouten-Vorlagen zu jeder Zeit und an jedem Tag zugänglich, einschließlich der hervorragenden ClickUp Reiseplaner-Vorlage die es Ihnen ermöglicht, alle Ihre Reisevorbereitungen zu treffen und die Ausgaben für Geschäftsreisen an einem Ort zu verwalten.

ClickUp beste Eigenschaften

Arbeiten Sie gemeinsam an Reiseplänen, halten Sie alle Informationen organisiert und zugänglich, schützen Sie Ihre Pläne mit Datenschutzkontrollen und verbessern Sie das gesamte Reiseerlebnis mit ClickUp Docs

Generieren Sie mit ClickUp AI in Sekundenschnelle automatische Pläne und Gliederungen und greifen Sie überall darauf zu

Verwenden Sie Reiseroutenvorlagen wieClickUp's Geschäftsreise-Reiseplan und Reiseplanungsvorlagen, um Ihre Geschäftsreisepläne einfach zu markieren und hervorzuheben. Wenn Sie eine Bleisure-Reise (Geschäftsreise + Freizeit) planen, können Sie die VorlagenClickUp's Urlaubsplanungsvorlage um alle relevanten Details an einem Ort zu organisieren

Verwenden Sie ClickUp als Ihretäglichen Planer-App um Ihre täglichen Reiseaktivitäten zu planen, Erinnerungen zu setzen und Notizen in ClickUp Notepad zu machen

Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Tools wie Slack, YouTube, Google Calendar, Alexa, Chrome, Zoom und Google Sheets

ClickUp Einschränkungen

Der mobilen App fehlen einige Funktionen, die in der Desktop-Version verfügbar sind

Einige Nutzer finden sie anfangs etwas schwierig zu bedienen

KlickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Travefy

erstellen Sie eine Geschäftsreise mit Travefy's Itinerary Builder_ via Travefy Mit dem Ziel, Reisefachleuten zu helfen, Zeit zu sparen und gleichzeitig qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen, bietet Travefy eine breite Palette von Tools, die Geschäftsreisen bequem machen. Sie können Reiseinformationen hinzufügen, einschließlich Unterkünften, Transport und so viele Details wie nötig.

Travefy unterstützt über 100 Anbieterintegrationen und mehr als 625 Stadtführer, sodass Sie detaillierte Reisepläne (mit Bildern und Links!) erstellen und Geld und Zeit sparen können. Sie können auch Reisevorlagen freigeben und in Ihre CRM-Software integrieren.

Die besten Funktionen von Travefy

Einfache Erstellung und Freigabe von Reiserouten mit der Drag-and-Drop-Oberfläche

Gestalten Sie Ihre Reiseinhalte attraktiv mit einer integrierten Fotobibliothek mit beeindruckenden Fotos und Videos

Effizientes Arbeiten mit über 100 Anbieterintegrationen

Einfacher Zugriff auf Ihre Geschäftsreisen über die mobile App

Automatische Flugaktualisierungen mit der Live-Flugdatenbank

Travefy Einschränkungen

Einige Nutzer haben sich über schwer zu bedienende Funktionen beschwert

Es ist keine kostenlose Version verfügbar

Travefy Preise

Monatlich : 49 $ pro Monat

: 49 $ pro Monat Quartalsweise : $44 pro Monat

: $44 pro Monat Jährlich : $35 pro Monat

: $35 pro Monat Für mehr als 25 Benutzer, kontaktieren Sie Travefy für Preise

* Sie können weitere Benutzer für $25 pro Monat und Benutzer hinzufügen.

Travefy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (15 Bewertungen)

3. SAP Concur

buchen Sie Reisen für sich oder Ihre Gäste, verwalten Sie Ihre Aufgaben und prüfen Sie Benachrichtigungen - alles an einem Ort mit_ SAP Concur SAP Concur ist eine All-in-One-Software für das Reise- und Spesenmanagement. Sie bietet integrierte Lösungen für Geschäftsreisen, Spesenabrechnung und Rechnungsverwaltung und erleichtert so die Planung und den Zugriff auf Reiseinformationen.

Darüber hinaus dient es auch als Buchungssoftware für das Reisemanagement, da Sie Unterkünfte, Mietwagen, Flüge und vieles mehr buchen können. Sie können Reisende und Reiserouten über mehrere Kanäle miteinander verbinden, um das Gesamterlebnis zu verbessern.

Die besten Funktionen von SAP Concur

Erstellen, übermitteln und genehmigen Sie Reisekostenabrechnungen von überall und über jedes Gerät

Verbinden Sie SAP Concur mit Ihren CRM-, HR- und Finanzlösungen, um eine nahtlose Geschäftsreise zu ermöglichen. Sie können auch Apps wie Uber, TripIt, American Airlines und andere integrieren

Gewinnen Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Geschäftsreisen, indem Sie die Einhaltung von Reiserichtlinien und Sorgfaltspflichten sicherstellen

Nutzen Sie die offene API, um benutzerdefinierte Funktionen und Integrationen für Ihre spezifischen Anforderungen zu erstellen

Einschränkungen von SAP Concur

Einige Nutzer haben sich über den Kundenservice beschwert

In einigen Rezensionen wird auch die anfängliche Benutzerfreundlichkeit bemängelt

SAP Concur Preise

Kontakt für Preise

SAP Concur Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (5,900+ Bewertungen)

4.0/5 (5,900+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (mehr als 2000 Bewertungen)

4. TripIt

überprüfen Sie Ihre Geschäftsreisen, zeigen Sie Flugdetails an und erhalten Sie regelmäßige Erinnerungen mit_ TripIt TripIt ist eine hervorragende App für die Erstellung von Reiserouten für Geschäftsreisen und bietet zahlreiche Funktionen, die das Planen und Reisen einfacher denn je machen. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Buchungsbestätigungs-E-Mails mit der offiziellen E-Mail von TripIt zu teilen, und es wird eine umfassende Reiseroute erstellt.

Sie fragen sich, was die App noch alles kann? Mit TripIt können Sie die Reisedetails auch direkt in ihren Kalender (je nachdem, welchen Kalender Sie verwenden) und greifen Sie von überall und jederzeit darauf zu.

Wenn Sie sich für TripIt Pro entscheiden, haben Sie Zugriff auf Funktionen wie das Hinzufügen von PDFs und Fotos, Check-in-Erinnerungen, einen Tarif-Tracker, den Flugstatus, Informationen zur Gepäckausgabe und mehr.

TripIt beste Funktionen

Erstellen Sie in Sekundenschnelle eine umfassende Reiseroute aus Ihren Bestätigungs-E-Mails

Holen Sie sich Erinnerungen für den Check-in, die Abreise und den Flugstatus, damit Sie mit Ihrer Reise auf dem Laufenden bleibenzeitmanagement-Ziele (nur bei TripIt Pro)

Detaillierte Informationen zu Terminals und Gates, Anschlussflügen, Gepäckausgabe, alternativen Flugoptionen und besserer Sitzplatzverfügbarkeit (nur in TripIt Pro)

Nutzen Sie die App, um Ihren Geschäftsreiseplan auf Knopfdruck zu erhalten

TripIt Einschränkungen

Einige Nutzer haben sich über die veraltete Benutzeroberfläche beschwert

Die meisten Funktionen sind nur in TripIt Pro verfügbar

Bietet keine Spesenabrechnung

TripIt Preise

TripIt Free

TripIt Pro: $49 pro Jahr

TripIt Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

4.7/5 (40+ Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

5. Happay

buchen Sie alle Transportmittel und Unterkünfte über eine einzige Plattform auf_ HappayHappay Happay ist eine umfassende Lösung zur Verwaltung von Geschäftsreisen und Reisekosten. Sie bietet nicht nur erweiterte Funktionen, sondern auch fortschrittliche KI-gestützte Prozesse, die sicherstellen, dass Sie die vollständige Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Plans haben.

Die Software verfügt über ein Tool zur Selbstbuchung bei mehreren Anbietern, mit dem Sie Ihre bevorzugten Hotels, Flüge und Taxis buchen können. Außerdem können Sie Ausgaben planen, erfassen, melden, genehmigen und abstimmen, was die Kostenabrechnung einfach und effektiv macht. Web- und mobile OCR verbessern ebenfalls die Möglichkeiten der Spesenerfassung.

Darüber hinaus können Sie das Tool nutzen, um die Einhaltung von Reiserichtlinien zu verbessern und Einsparungen zu erzielen.

Die besten Funktionen von Happay

Integrieren Sie Happay mit Software wie Oracle, Tally, Microsoft, Uber, RuPay, Visa und anderen

Detaillierte Berichte über Top-Ausgaben, Richtlinienverstöße, Geschäftsreisende, Zeitaufwand für Genehmigungen, Flüge und Hotels für ein besseres Ausgabenmanagement

Verbindung mit mehreren Anbietern von Unterkünften und Reisen über eine einzige Plattform

100%ige Einhaltung von Richtlinien sicherstellen

Erhalten Sie Erinnerungen, wenn der günstigste Tarif für Ihre bevorzugten Unterkünfte und Flüge verfügbar ist

Verwenden Sie die Option zum Einfrieren von Tarifen, um einen Ticketpreis zu reservieren. Dies ist besonders praktisch, wenn sich die Genehmigung des Managers verzögert

Genießen Sie die Steuerkonformität mit Fluggesellschaften und gewährleisten Sie eine vollständige Transparenz der Geschäftsreisekosten

Happay Einschränkungen

Einige Nutzer haben sich über den langsamen Kundensupport beschwert

Die Produktanwendung ist nicht völlig störungsfrei

Happay Preise

Kontakt für Preisgestaltung

Happay Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (800+ Bewertungen)

6. Deem

buchen Sie Einzel- und Mehrzielreisen mit_ Deem Deem bietet mit seinen intelligenten Funktionen ein müheloses und intuitives Reiseerlebnis. Ihre Mitarbeiter können ihre Pläne von überall und mit jedem Gerät buchen, bearbeiten und ändern. Außerdem wird ihre Sicherheit (und Ihre Sorgfaltspflicht) durch die integrierte Option "Safety Check" während der Buchung gewährleistet.

Was Deem jedoch einzigartig macht, ist die Angabe der CO2-Emissionen, mit deren Hilfe Sie die Umweltauswirkungen Ihrer Reisen bewerten können. So können Sie bei zukünftigen Reisen umweltfreundlichere und bessere Entscheidungen treffen.

Beste Eigenschaften von Deem

Buchen Sie Ihre Reisepläne mit der persönlichen Unterstützung von Deem

Erhalten Sie schnell und in Echtzeit Einblicke in Ihre Ausgaben und Ihr Nutzerengagement

Finden Sie die am besten geeigneten Unterkünfte und Flüge mit Hilfe der großen Auswahl an Anbietern, die in der App verfügbar sind. Sie können auch Tarifstufen in einer einzigen Ansicht vergleichen

Integrieren Sie die App in Plattformen wie Workday, Chrome River und andere

Sie erhalten Unterstützung in 14 Sprachen

Einschränkungen beachten

Einige Nutzer beschwerten sich über langsames Laden

Einige Funktionen sind in der mobilen App nicht verfügbar

Einige Nutzer haben sich über mangelnde Flexibilität bei den Suchergebnissen beschwert

Preise festlegen

Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (25 Bewertungen)

7. Rydoo

fügen Sie Ausgaben zu Ihren vorab erstellten Reisen hinzu mit Rydoo Rydoo ist in erster Linie eine Lösung zur Verwaltung von Ausgaben, mit der Mitarbeiter effizient Ausgaben erstellen, einreichen und genehmigen können. Sie können alle Ausgaben in der Rydoo-App erfassen, und die App gleicht auch automatisch die Transaktionen über Unternehmenskarten mit den Ausgaben ab.

Darüber hinaus können Manager den Genehmigungsprozess für Ausgaben mit geringem Risiko leicht automatisieren, um die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Mit Rydoo können Sie die Ausgaben Ihrer Mitarbeiter kontrollieren, die Einhaltung von Richtlinien sicherstellen und die Effizienz steigern.

Die besten Funktionen von Rydoo

Passen Sie Ihre Reiserichtlinien an und automatisieren Sie die Genehmigung von Ausgaben, die Berichterstattung und den Abgleich

Scannen Sie Ihre Belege mit der Rydoo-App, und die App bereitet Ihre Ausgaben automatisch für die Einreichung vor, so dass eine manuelle Dateneingabe überflüssig wird

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Reisen, indem Sie die Kilometerstände über die integrierte Google-Karte eintragen

Integrieren Sie Rydoo mit über 35 Tools, einschließlich Ihrer HR-, ERP- und Buchhaltungssoftware

Rydoo Einschränkungen

Einige Nutzer haben technische Probleme mit dem Laden von Belegen, der Ausgabenberichterstattung und dem Löschen von Belegen festgestellt

Einige haben sich darüber beschwert, dass das Scannen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt

Preise von Rydoo

Essentials: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Pro: 14 $ pro Benutzer pro Monat

14 $ pro Benutzer pro Monat Business: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Unternehmen: Kontakt für Preise

Rydoo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (190+ Bewertungen)

8. Navan

erhalten Sie personalisierte Empfehlungen und Suchergebnisse für einen verbesserten Buchungsprozess mit_ Navan Navan war früher unter dem Namen TripActions bekannt und ist eine integrierte Lösung für Geschäftsreisen und Spesenmanagement. Sie ist bekannt für die Maximierung der Effizienz bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten durch ermäßigte Tarife und Richtlinienkontrollen.

Navan bietet AI-Tools , einschließlich Ava (ihre AI-Reisebüro ), für 24/7-Unterstützung. Der Online-Buchungsprozess ist nahtlos, mit einem großen Angebot und personalisierten Ergebnissen. Und das ist noch nicht alles! Es bietet auch fortschrittliche Funktionen zur Spesenabrechnung mit Dateneinblicken.

Navan beste Eigenschaften

Bessere Ausgabenkontrolle mit dynamischen Richtlinien, automatischer Spesenberichterstattung und Einblicken in Echtzeit

Buchen Sie Gruppenreisen für bis zu 50 Mitarbeiter auf einmal

Sammeln Sie Treuepunkte und Belohnungen für kosteneffiziente Entscheidungen

Verfolgen und reduzieren Sie die CO2-Emissionen Ihres Unternehmens mit robusten Nachhaltigkeits-Tools

Lassen Sie sich von Reiseexperten und einem engagierten Team beraten, um einzigartige und maßgeschneiderte Reiseprogramme zu erstellen

Navan Einschränkungen

Einige Nutzer fanden es teurer als andere Optionen

Navan Preise

Kontakt für Preise

Navan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (7,500+ Bewertungen)

4.7/5 (7,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

9. Rocketrip

rocketrip ermöglicht es Ihnen, Reisen zu buchen, Benachrichtigungen zu erhalten, Ihre Belohnungen und Unternehmensnotizen in einem einzigen Dashboard zu sehen_ über Vimeo Mit dem Ziel, Mitarbeiter zu befähigen und Kosteneinsparungen zu gewährleisten, bietet Rocketrip transparente Leistungsdaten und Belohnungen für Ausgabensenkungen. Die Plattform bietet einen benutzerdefinierten Price-to-Bat-Algorithmus, der auf 12 Monaten Ihrer historischen Daten, Reiserichtlinien, ausgehandelten Tarifen, bevorzugten Anbietern und der Rücksprache mit Ihren Administratoren basiert.

Darüber hinaus werden die Daten der reisenden Mitarbeiter in Ihr Online-Buchungstool integriert, was individuelle Einblicke in Ausgaben und Kosten ermöglicht.

Rocketrip beste Eigenschaften

Erhöhen Sie die Kosteneinsparungen mit Belohnungen für die Reduzierung der Ausgaben durch die Wahl günstigerer Flüge, das Downgraden in die Economy Class usw. .

Detaillierte Spesenberichte in Echtzeit nach Abteilung, Route und Mitarbeitern, die es Ihren Finanzteams ermöglichen, geeignete Entscheidungen zu treffen

Sie erhalten jederzeit einen vollständigen Überblick über die aktuellen Reisen und die Standorte Ihrer Mitarbeiter

Erhalten Sie Reisewarnungen für Risiken und verfolgen Sie Ausgaben, die über den Richtlinien liegen

Rocketrip Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist ein wenig klobig

Die Seite stürzt oft ab und hat eine langsame Ladezeit

Rocketrip-Preise

Kontakt für Preise

Rocketrip Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (10 Bewertungen)

4.3/5 (10 Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

10. PackPoint

PackPoint erstellt eine Packliste basierend auf Ihrem Reiseziel und den geplanten Aktivitäten

PackPoint ist in erster Linie ein Packlisten-Organisator, der Ihnen dabei hilft, zu entscheiden, was in Ihr Gepäck passt, und der sicherstellt, dass Sie keine wichtigen Dinge vergessen. Die Vorschläge basieren auf der Länge Ihrer Reise und den Details Ihres Reiseziels, einschließlich des Wetters und der geplanten Aktivitäten.

Mit PackPoint Premium können Sie auf viele weitere Funktionen zugreifen, wie z. B. die Verbindung mit TripIt, das Teilen Ihrer Packliste und die Anpassung der App.

PackPoint beste Funktionen

Die App ist einfach zu bedienen. Sie müssen nur Ihre Reisedaten hinzufügen und Ihre Aktivitäten auswählen, und schon ist die Packliste fertig

Sie können PackPoint mit TripIt integrieren, indem Sie PackPoint Pro verwenden

PackPoint Einschränkungen

Eingeschränkte Funktionen

PackPoint-Preise

Kostenlos

Premium: $2.99

PackPoint Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

Eine solide Lösung für das Reise- und Spesenmanagement hilft Unternehmen, Zeit und Geld zu sparen, ihre Geschäftsreisen zu verbessern und den Stress bei der Reiseplanung zu reduzieren. Informieren Sie sich daher über Ihre Möglichkeiten, nutzen Sie eine kostenlose Testversion und entscheiden Sie, ob die Software Ihren Anforderungen entspricht.

Mit ClickUp können Sie KI zur Erstellung von Reiserouten, Docs zur Reiseplanung, die besten Vorlagen für die Reiseplanung, Reiserouten und zeitprotokolle um sicherzustellen, dass Ihr Team über die neuesten Reisepläne auf dem Laufenden ist. Versuchen Sie ClickUp kostenlos heute!