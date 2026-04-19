10 نماذج مجانية لتتبع تعلم المهارات

وفقًا لتقرير "مستقبل الوظائف" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يرى 63% من أصحاب العمل أن الثغرات في المهارات تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحول الأعمال. ومع ذلك، فإن قلة قليلة منهم لديها رؤية واضحة ومحدثة للمهارات المتاحة لدى القوى العاملة لديهم.

وهنا يمكن أن تساعد أدوات تتبع تعلم المهارات.

يقدم لك هذا المقال 10 نماذج مجانية وجاهزة للاستخدام لتتبع تعلم المهارات. وهي تغطي كل شيء بدءًا من خطط التطوير الفردية وصولاً إلى مصفوفات المهارات والكفاءات على مستوى الفريق. سنوضح لك أيضًا كيفية استخدامها حتى تظل قدرات فريقك مرئية وقابلة للتنفيذ دائمًا.

نظرة عامة على قوالب متابعة تعلم المهارات المجانية

ما هو نموذج متتبع تعلم المهارات؟

قالب متتبع تعلم المهارات هو إطار عمل جاهز يساعد الأفراد والفرق على توثيق ومراقبة وقياس التقدم المحرز نحو اكتساب مهارات جديدة.

تواجه معظم المؤسسات صعوبة في التعامل مع البيانات المتناثرة حول مهارات وقدرات موظفيها. تتوزع المعلومات عبر جداول البيانات والمجلدات، ويفقد المديرون القدرة على تتبع من تم تدريبه على ماذا.

يؤدي هذا التجزؤ إلى ظهور نقاط عمياء كبيرة عند تخطيط المشاريع أو اتخاذ قرارات بشأن الترقيات أو الاستثمار في التدريب. وينتهي الأمر بالفرق إلى تكرار جهود التدريب وإغفال الثغرات الحرجة في المهارات بسبب نقص البيانات.

بفضل القوالب المنظمة، لن تضطر إلى التخمين لمعرفة من يعرف ماذا. باستخدام مصفوفات المهارات هذه، يمكنك الاطلاع على الكفاءات الحالية، وتتبع مراحل التعلم، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير. 👀

💡 نصيحة للمحترفين: تخلص من تشتت الأدوات ودمج بيانات تطوير القوى العاملة باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp. يمكنك تنسيق المهام وتنظيمها وإضافة سياق لها عن طريق إنشاء قوائم منسدلة لمستويات الكفاءة أو إضافة حقول للتاريخ لتتبع الشهادات.

📮رؤية ClickUp: يشير 33% من المشاركين في استطلاعنا إلى تطوير المهارات باعتباره أحد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي تهمهم أكثر من غيرها. على سبيل المثال، قد يرغب الموظفون غير التقنيين في تعلم كيفية إنشاء مقتطفات برمجية لصفحة ويب باستخدام أداة ذكاء اصطناعي. في مثل هذه الحالات، كلما زاد السياق المتاح للذكاء الاصطناعي حول عملك، كلما كانت استجاباته أفضل. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يتفوق الذكاء الاصطناعي في ClickUp في هذا المجال. فهو يعرف المشروع الذي تعمل عليه ويمكنه اقتراح خطوات محددة أو حتى تنفيذ مهام مثل إنشاء مقتطفات برمجية بسهولة.

🎥 يعد بناء عادات تعلم متسقة أمرًا ضروريًا لتنمية المهارات، ويمكن لأدوات التتبع المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد في أتمتة هذه العملية. شاهد هذا الفيديو لتكتشف كيف تكمل أدوات تتبع العادات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أنظمة تعلم المهارات من خلال مراقبة تقدمك اليومي ومساءلتك عن أدائك.

10 قوالب مجانية لتتبع تعلم المهارات للفرق

عادةً ما يستغرق إنشاء نظام تتبع من الصفر ما بين 4 إلى 8 ساعات من وقت الإعداد، بالإضافة إلى الصيانة المستمرة. كما أن معظم جداول البيانات التي يتم إنشاؤها يدويًا يتم التخلي عنها في غضون ثلاثة أشهر.

بدلاً من ذلك، ابدأ تتبع الكفاءات على الفور باستخدام قوالب ClickUp. تصفح الأطر الجاهزة للمساحات والمجلدات والقوائم، ثم قم بتخصيصها لتناسب سير عملك بالضبط. ✨

1. نموذج خريطة المهارات من ClickUp

نظم مهارات موظفيك وتابعها باستخدام نموذج ClickUp لتخطيط المهارات

يمنحك نموذج خريطة المهارات من ClickUp نظرة شاملة على مجموعة مهارات فريقك. يمكنك استخدامه لتنظيم الكفاءات حسب القسم أو الدور أو المشروع لتحديد الثغرات على الفور.

يمكن لمدير الهندسة استخدام هذا النموذج لتقييم الكفاءات الفنية عبر فريق متنامٍ وتحديد أولويات التدريب بسرعة.

🌻 لماذا تستخدم هذا النموذج:

قم بإعداد مقاييس كفاءة قابلة للتخصيص لترى بالضبط المجالات التي يتفوق فيها فريقك

انتقل فورًا من التتبع على المستوى الفردي إلى التتبع على مستوى الفريق باستخدام طرق عرض ClickUp المتعددة

قم بتصفية الموظفين المعتمدين أو ذوي المهارات العالية عند توزيع المهام بمساعدة الحقول المخصصة

قم بتلخيص توزيع المهارات تلقائيًا وسلط الضوء على الثغرات باستخدام ClickUp Brain

🚀 مثالي لـ: الفرق التي تحتاج إلى نظرة عامة مرئية على المهارات عبر الأقسام أو الأدوار.

💟 مكافأة: حوّل متتبع المهارات الخاص بك إلى "مركز قيادة للمهارات" مباشر باستخدام ClickUp Brain MAX. مع Brain MAX، يمكنك التعامل مع مصفوفة المهارات والكفاءات الخاصة بك كنظام قابل للاستعلام. بدلاً من التصفية يدويًا، اطرح أسئلة مثل: "أين توجد نقاط الفشل الفردية لدينا؟"

"من يمكنه المشاركة في مشروع React هذا الشهر؟"

"ما هي المهارات الأساسية التي تقل مستواها عن المستوى المتوسط في الفريق؟" يقوم Brain MAX بمسح مهامك وحقولك ووثائقك لتقديم إجابات فورية. وبهذه الطريقة، يصبح متتبعك أداة تستخدمها في اتخاذ قرارات حقيقية مثل توزيع الموظفين والترقيات وتحديد أولويات التدريب.

2. نموذج مصفوفة التدريب من ClickUp

قم بتقييم المهارات الحالية لفريقك باستخدام نموذج مصفوفة التدريب من ClickUp

لا ينبغي أن يتطلب تتبع من أكمل أي تدريب إلزامي عملاً استقصائياً. كل ما تحتاجه هو نموذج مصفوفة التدريب من ClickUp.

يتتبع هذا النموذج حالة التدريب حسب الموظف والدورة التدريبية مع ميزة المساءلة المدمجة. يمكن لفرق الموارد البشرية استخدامه لضمان إكمال جميع الموظفين للتدريب السنوي على الامتثال دون الحاجة إلى متابعة يدوية.

🌻 لماذا تستخدم هذا النموذج:

راقب تنبيهات تتبع الشهادات وإعادة التأهيل في مكان واحد

قم بإعداد أتمتة ClickUp لإخطار المديرين قبل انتهاء صلاحية الشهادات، مما يقلل من مخاطر عدم الامتثال

أضف أدوات لوحة معلومات ClickUp مثل بطاقات المخطط الدائري لترى معدلات الإنجاز في لمحة

حدد الموظفين المتأخرين أو نقاط الاختناق قبل أن تصبح عمليات التدقيق مشكلة

تتبع جميع المواد والموارد التدريبية باستخدام عرض القائمة الرئيسية

🚀 مثالي لـ: المؤسسات التي تتابع التدريب الإلزامي والامتثال.

💡 نصيحة للمحترفين: قم بتكوين فريق من زملاء العمل المدعومين بالذكاء الاصطناعي لدعم أهدافك في مجال التعلم والتطوير. أنشئ " وكلاءك الخارقين " في ClickUp من أجل: اقترح مسارات التعلم على الموظفين

أتمتة تقييمات المهارات

صياغة جداول تدريب منظمة

تحديد متطلبات التدريب المعلقة لأعضاء الفريق

وغير ذلك الكثير

اكتشف كيف يمكنك البدء في بناء فريق "السوبر وكلاء" الخاص بك اليوم:

3. نموذج مصفوفة المهارات الفنية من ClickUp

تتبع الخبرات الفنية لفريقك باستخدام نموذج مصفوفة المهارات الفنية من ClickUp

عندما تحتاج إلى معرفة ما إذا كان فريقك قادرًا على التعامل مع عملية الانتقال إلى السحابة، فإن نموذج مصفوفة المهارات الفنية من ClickUp يقدم لك الإجابات بسرعة. فهو يقيّم الكفاءات الفنية المحددة عبر أقسام الهندسة أو المنتجات لديك. 🛠️

يمكن أن يساعد هذا النموذج مدير التكنولوجيا على تقييم ما إذا كان الفريق يمتلك الخبرة الكافية في مجال السحابة قبل البدء في مبادرة الترحيل.

🌻 لماذا تستخدم هذا النموذج:

أنشئ أعمدة للغات البرمجة والأدوات والأطر

صنف أعضاء الفريق من المبتدئين إلى الخبراء، وقم بتجميعهم حسب مستويات الكفاءة

استخدم "التبعيات" في ClickUp لربط فجوة المهارات مباشرة بنشاط تعليمي أو دورة تدريبية محددة

دع ClickUp Brain يقوم بإنشاء ملخصات للمهارات واقتراح أعضاء الفريق الأنسب للمشاريع

🚀 مثالي لـ: فرق تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو فرق المنتجات التي تعمل على تقييم الكفاءات الفنية.

4. نموذج مصفوفة المهارات التقنية من ClickUp

احصل على رؤية ثاقبة حول من يمتلك أي مهارات في فريق تكنولوجيا المعلومات لديك باستخدام نموذج مصفوفة مهارات تكنولوجيا المعلومات من ClickUp

تتعامل أقسام تكنولوجيا المعلومات مع مهارات متخصصة مثل الأمن السيبراني والشبكات التي تتغير بسرعة، وهنا يأتي دور نموذج مصفوفة مهارات تكنولوجيا المعلومات من ClickUp. فهو ينظم هذه التخصصات، بحيث تكون دائمًا على دراية بالقدرات الحالية لفريقك.

استخدم هذا النموذج لتخطيط التدريب المتبادل لتقليل نقاط الفشل الفردية في الأنظمة الحيوية.

🌻 لماذا تستخدم هذا النموذج:

قم بتصنيف كفاءات تكنولوجيا المعلومات حسب الوظائف والأدوار المحددة، مثل الشبكات والأمن

استخدم حقول الحالة المخصصة في ClickUp لتتبع ما إذا كانت إحدى القدرات نشطة أو منجزة أو مغلقة

قم بالمزامنة مع أنظمة الموارد البشرية الحالية لديك مباشرةً من مهامك باستخدام تكاملات ClickUp

اعثر على الفور على خبراء معتمدين أو اكتشف المهارات المتداخلة التي تسبب عدم الكفاءة

🚀 مثالي لـ: فرق تكنولوجيا المعلومات التي تدير كفاءات متخصصة مثل الأمن السيبراني أو إدارة الأنظمة.

5. نموذج مصفوفة مهارات مجلس الإدارة من ClickUp

قم بإنشاء ملخص تفصيلي لمهارات أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نموذج مصفوفة مهارات مجلس الإدارة من ClickUp

يعد تكوين مجلس الإدارة أمرًا مهمًا لفرق الحوكمة والمنظمات غير الربحية، وهذا هو بالضبط سبب وجود نموذج مصفوفة مهارات مجلس الإدارة من ClickUp.

يساعدك هذا النموذج على تقييم الخبرات التي يمتلكها مجلس إدارتك بالفعل وما ينقصك في دورة التوظيف القادمة.

🌻 لماذا تستخدم هذا النموذج:

تتبع الخبرات المالية والقانونية والصناعية وقدرات التنوع والإنصاف والاندماج

حدد الكفاءات المفقودة لتركيز جهودك في مجال التوظيف

اجعل المساحات والمجلدات والقوائم ومهام ClickUp خاصة باستخدام عناصر التحكم في الخصوصية في ClickUp بحيث لا يتمكن سوى أشخاص معينين من الوصول إلى المعلومات الحساسة

لخص تكوين مجلس الإدارة وحدد الثغرات ذات الأولوية باستخدام ClickUp Brain

🚀 مثالي لـ: فرق الحوكمة والمنظمات غير الربحية التي تقيّم تكوين مجلس الإدارة.

6. نموذج خطة تطوير الموظفين من ClickUp

قدم تدريبًا موجهًا للخلفاء المستقبليين باستخدام نموذج خطة تطوير الموظفين من ClickUp

تتبع المهارات بدون خطة تطوير هو مجرد توثيق. يربط نموذج خطة تطوير الموظفين من ClickUp بين المكان الذي يوجد فيه الموظف الآن والمكان الذي يجب أن يصل إليه.

يمكن لمديري الفرق استخدام هذا النموذج لوضع خطة لتطوير المهارات القيادية للموظفين ذوي الإمكانات العالية.

🌻 لماذا تستخدم هذا النموذج:

حدد مراحل النمو والمواعيد النهائية للتطوير الوظيفي

راقب نسبة الإنجاز بينما يعمل الموظفون على تنفيذ خططهم

أضف تعليقات ClickUp إلى المهام لطرح الأسئلة والحصول على التعليقات والحفاظ على سياق المحادثات المتعلقة بالأداء

احصل على ClickUp Brain ليقترح عليك موارد تعليمية ذات صلة بناءً على الثغرات في المهارات

🚀 مثالي لـ: المديرين الذين يضعون خططًا منظمة للتطوير الوظيفي.

📮رؤية ClickUp: بالنسبة لـ 32% من الموظفين، تؤدي تقييمات الأداء إلى نمو حقيقي. لكن بالنسبة لـ 32% أخرى، فهي مجرد ضجيج في الخلفية — وهي علامة على أن نصف المراجعات لا تؤدي إلى أي تغيير. وهذا يمثل ساعات من المحادثات والأعمال الورقية دون نتائج تذكر. مع ClickUp — التطبيق الشامل للعمل — يمكنك الاستفادة من كل مراجعة. يقوم AI Notetaker بتسجيل مكالمات المراجعة، واستخراج بنود العمل، وتحويلها على الفور إلى مهام مرتبطة بالأهداف. يمكنك تتبع التقدم في كل خطوة، بينما تمنحك البطاقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمحة حية عن أداء الموظفين في أي وقت.

7. نموذج مصفوفة القدرات من ClickUp

قم بتسليط الضوء على مجموعة مهارات كل عضو في الفريق باستخدام نموذج مصفوفة القدرات من ClickUp

في بعض الأحيان، تحتاج إلى التراجع قليلاً عن المهارات الفردية والنظر إلى ما يمكن أن تفعله الأقسام بأكملها. يجمع نموذج مصفوفة القدرات من ClickUp الكفاءات الفردية في صورة أكبر.

على سبيل المثال، يساعدك هذا الدليل على تقييم مدى استعداد فرق العمليات لدعم إطلاق منتج جديد.

🌻 لماذا تستخدم هذا النموذج:

تقييم القدرات الاستراتيجية والتشغيلية والتقنية للأفراد

تتبع كيفية تطور قدرات المؤسسة بمرور الوقت

اجمع المهارات الفردية في رؤى الفريق باستخدام "طرق العرض المجمعة"

قارن القدرات عبر الأقسام لمعرفة المجالات التي سيكون للاستثمار فيها الأثر الأكبر

🚀 مثالي لـ: المؤسسات التي تقيّم قدرات الفرق أو الأقسام.

👀 هل تعلم: ستؤدي الذكاء الاصطناعي والرقمنة إلى إلغاء أكثر من 80 مليون وظيفة وخلق ما يقرب من 70 مليون وظيفة جديدة في السنوات القادمة. وسيتعين تحديث ما يقرب من 44% من مهارات العاملين لمواكبة التغيير.

8. نموذج مصفوفة المهارات من HiBob

عبر HiBob

تم تصميم نموذج مصفوفة المهارات من HiBob ليكون مكملاً لمنصة إدارة الموارد البشرية الخاصة بـ HiBob.

يركز هذا التصميم الذي يشبه جدول البيانات على توثيق المهارات على مستوى الموظفين ضمن النظام البيئي الأوسع للموارد البشرية في HiBob. وهو مألوف لمتخصصي الموارد البشرية ويعمل بشكل جيد لتتبع الكفاءات بشكل مباشر.

🌻 لماذا تستخدم هذا النموذج:

قلل من منحنى التعلم باستخدام تخطيط على غرار جداول البيانات يعكس سير عمل الموارد البشرية المألوف

احتفظ بسجلات مفصلة عن الموظفين في مكان واحد

حافظ على توافق بيانات المهارات مع عمليات إدارة الموظفين الأوسع نطاقًا

يعمل هذا النموذج بشكل أفضل مع المؤسسات الملتزمة تمامًا بنظام HiBob، ولكنه يوفر مرونة أقل إذا كنت ترغب في تكامل أعمق لإدارة المشاريع.

🚀 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية التي تستخدم HiBob لإدارة الموظفين.

9. نموذج مصفوفة التدريب من Smartsheet

عبر Smartsheet

يستخدم نموذج مصفوفة التدريب في Smartsheet تخطيطًا شبكيًا مألوفًا مع تنسيق شرطي لمؤشرات الحالة المرئية. وهو يتعامل بشكل جيد مع تتبع الامتثال للتدريب بشكل مباشر.

🌻 لماذا تستخدم هذا النموذج:

قم بإعداد أداة تتبع بسيطة تعتمد على شبكة سهلة الفهم، خاصة للفرق غير الفنية

قم بتمييز التدريبات المتأخرة أو المكتملة بصريًا باستخدام التنسيق الشرطي

تبسيط تتبع الامتثال للفرق الأصغر ذات الاحتياجات الأبسط

يتطلب هذا التحديثات اليدوية ويفتقر إلى الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعله أكثر ملاءمة للفرق ذات احتياجات التتبع البسيطة بدلاً من برامج التطوير المعقدة.

🚀 مثالي لـ: الفرق التي تفضل التتبع البسيط القائم على جداول البيانات.

10. نموذج مصفوفة المهارات AG5

عبر AG5

يتخصص نموذج مصفوفة المهارات AG5 في فئات المهارات الخاصة بالصناعة مع هياكل وثائقية جاهزة للتدقيق. إذا كانت مؤسستك تواجه متطلبات تنظيمية صارمة، فإن هذا النموذج مصمم خصيصًا لذلك.

🌻 لماذا تستخدم هذا النموذج:

إنشاء هيكل توثيق جاهز للتدقيق

قم بإنشاء فئات كفاءات خاصة بالصناعة، بحيث يتوافق التتبع مع المتطلبات التنظيمية

تتبع شهادات التصنيع أو الرعاية الصحية المحددة للغاية

على الرغم من فعاليته في مجال الامتثال، إلا أنه قد يبدو معقدًا للغاية بالنسبة لحالات الاستخدام العامة في الأعمال.

🚀 مثالي لـ: القطاعات الخاضعة للتنظيم مثل التصنيع أو الرعاية الصحية.

كيفية استخدام نموذج متتبع تعلم المهارات

يكون النموذج عديم الفائدة إذا لم تكن لديك عملية موحدة لتطبيقه عبر فريق متنوع. وبدون استراتيجية تنفيذ واضحة، يصبح المتتبع وثيقة ثابتة، نادرًا ما يتم تحديثها.

وهذا يجعل البيانات عديمة الفائدة تمامًا لاتخاذ القرارات في الوقت الفعلي. كما أنه يترك لدى الموظفين انطباعًا بأن نموهم لا يخضع للمراقبة فعليًا.

حل هذه المشكلة باستخدام مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp. يربط ClickUp Brain، وهو الذكاء الاصطناعي المدمج في المنصة، بين مهامك ووثائقك والأشخاص ومعارف شركتك. يمكنك طرح أسئلة عليه حول محتوى مساحة العمل الخاصة بك للحصول على رؤى دون الحاجة إلى تصفية صفوف البيانات يدويًا.

بهذه الطريقة، يصبح نظام التتبع الخاص بك نظامًا حيويًا وفعالًا. يمكنك على الفور استدعاء ملخصات المهارات، وتحديد الثغرات، واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن التوظيف في ثوانٍ معدودة. 🤩

إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من مصفوفة المهارات والكفاءات الخاصة بك:

حدد المهارات التي تحتاج إلى تتبعها: قم بإدراج الكفاءات ذات الصلة بفريقك، مثل المهارات الفنية أو المهارات الشخصية أو الشهادات تحديد مستويات الكفاءة: ضع مقياسًا متسقًا للتقييم، مثل المبتدئ إلى الخبير، بحيث يمكن مقارنة تقييمات الكفاءة بين أعضاء الفريق تعبئة بيانات المهارات الحالية: اطلب من أعضاء الفريق إجراء تقييم ذاتي لتوثيق المهارات الأساسية تحديد الثغرات والأولويات: قارن المهارات الحالية بما هو مطلوب للمشاريع القادمة وسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تطوير بشكل عاجل ربط المهارات بأنشطة التعلم: اربط الثغرات في المهارات بفرص تدريب أو دورات أو إرشاد محددة المراجعة والتحديث بانتظام: حدد مواعيد حدد مواعيد لمراجعات المهارات كل ثلاثة أشهر لتسجيل الشهادات الجديدة والدورات التدريبية المكتملة استخدم الذكاء الاصطناعي لاستخلاص الرؤى: اطرح أسئلة على مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك مثل "من في الفريق لديه خبرة في لغة Python؟" للحصول على إجابات فورية

⭐️ اكتشف كيف يغير الذكاء الاصطناعي طريقة عمل فرق الموارد البشرية اليوم!

بناء رؤية للمهارات تؤدي فعليًا إلى تحقيق النتائج

لا تعاني معظم الفرق من نقص في التدريب، بل تعاني من عدم الوضوح. فبدون رؤية موثوقة لمعرفة من يعرف ماذا، يصبح التدريب مجرد تخمين، ويصبح التوظيف رد فعل، ويتباطأ النمو.

يغير متتبع تعلم المهارات المنظم جيدًا هذا الوضع. تحول هذه القوالب البيانات المتناثرة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. فهي تساعد الفرق على توزيع الموظفين على المشاريع بشكل أكثر ذكاءً، وتخطيط استثمارات التدريب، وتمنح الموظفين رؤية واضحة لنموهم.

وعندما تدمج الذكاء الاصطناعي مع أدوات مثل ClickUp Brain، فإنك تنتقل من التتبع الثابت إلى الرؤى في الوقت الفعلي دون بذل جهد يدوي.

نظرًا لأن المهارات أصبحت العملة الأساسية لتخطيط القوى العاملة، فإن وجود نظام لتتبعها وتطويرها يعد أمرًا أساسيًا.

الأسئلة الشائعة حول تتبع تعلم المهارات

ما الفرق بين أداة تتبع تعلم المهارات ومصفوفة المهارات؟

مصفوفة المهارات هي لمحة سريعة توضح من يمتلك أي مهارات في لحظة معينة. يضيف متتبع تعلم المهارات بعدًا زمنيًا لمراقبة التقدم وأنشطة التعلم وتطوير المهارات بمرور الوقت.

تعد التحديثات الفصلية مناسبة لمعظم الفرق، إلى جانب التحديثات المخصصة عند إكمال أحد الأفراد للتدريب. يجب على الصناعات سريعة التطور أو الفرق التي لديها مبادرات مكثفة لتطوير المهارات استخدام المراجعات الشهرية للحفاظ على قابلية البيانات للتنفيذ.

هل يمكن لنموذج متتبع تعلم المهارات تتبع كل من المهارات الفنية والمهارات الشخصية؟

نعم، تدعم معظم القوالب فئات المهارات المخصصة. يمكنك تتبع الكفاءات الفنية مثل لغات البرمجة جنبًا إلى جنب مع المهارات الشخصية مثل التواصل في نفس النظام بالضبط.

كيف يساعد استخدام نموذج متتبع تعلم المهارات في تحديد الثغرات في المهارات؟

من خلال توثيق مستويات المهارات الحالية مقارنة بالكفاءات المطلوبة، يتيح النموذج رؤية الثغرات بوضوح في لمحة سريعة. وهذا يوضح بالضبط نقاط الضعف لدى الأفراد والمجالات التي يجب أن تركز عليها استثمارات التدريب.