أفضل 13 برنامجًا لتطوير الموظفين لتحسين مهارات القوى العاملة لديك

لم يعد تطوير الموظفين مجرد "ميزة إضافية". تزيد إنتاجية الفرق التي لديها برامج تدريب قوية بنسبة تصل إلى 17٪، ولكن معظم الشركات لا تزال تكافح من أجل تحقيق نمو يتجاوز التقييمات الفردية وأدوات التعلم المتفرقة.

تفشل خطط التطوير الشخصية بسرعة عندما تختلف الأدوار والأهداف والمهارات بين الفرق. يفقد المديرون السياق، ويفقد الموظفون الزخم، ويتوقف التقدم.

وهنا يأتي دور برامج تطوير الموظفين. تربط المنصة المناسبة بين التعلم والتغذية الراجعة والمتابعة حتى يتحقق التطوير فعليًا، ولا يقتصر على التوثيق فقط.

في هذا الدليل، سنقوم بتحليل أمثلة حقيقية لخطط تطوير الموظفين وأفضل 13 أداة لتطوير الموظفين لدعم النمو على نطاق واسع.

أفضل 13 برنامجًا لتطوير الموظفين في لمحة

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp تتبع تطوير الموظفين من خلال إدارة الأداء المتكاملة حجم الفريق: من فرد واحد إلى مؤسسة المستندات، لوحات المعلومات، المهام، إدارة المعرفة، ملخصات الذكاء الاصطناعي، القوالب، الأتمتة، تتبع الأهداف مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Lattice التطوير القائم على الأهداف ومواءمة الأداء حجم الفريق: متوسط إلى كبير OKRs، 1:1s، المسارات الوظيفية، استطلاعات المشاركة، التقييم الشامل 360، التحليلات خطط مدفوعة تبدأ من 11 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا 15Five ثقافة التطوير المستمر القائمة على التغذية الراجعة والتدريب حجم الفريق: جميع الأحجام تسجيلات الدخول، OKRs، قوالب 1:1، استطلاعات المشاركة، High Fives، تقييمات الأداء خطط مدفوعة تبدأ من 4 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر Trainual تدريب موحد وتوثيق العمليات حجم الفريق: صغير إلى متوسط الحجم إجراءات التشغيل القياسية، وتسلسلات التهيئة، والاختبارات، والتدريب بالفيديو، والقوالب، والمهام القائمة على الأدوار أسعار مخصصة Docebo تخصيص التعلم على نطاق المؤسسة باستخدام الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: مؤسسة مسارات التعلم بالذكاء الاصطناعي، سوق الدورات التدريبية، التلعيب، إعداد التقارير، SSO، الدعم العالمي أسعار مخصصة Culture Amp تحويل ملاحظات الموظفين إلى إجراءات مجدية حجم الفريق: متوسط إلى كبير استطلاعات المشاركة، وإدارة الأداء، ومراجعات 360، ومدرب المهارات، والمعايير المرجعية أسعار مخصصة Zavvy من Deel تطوير الفريق وإدارة الأداء المدعومان بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات الكبيرة مسارات وظيفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومراجعات آلية، وسير عمل Slack، ومسارات تعليمية، وتحليلات ابتداءً من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا TalentLMS تدريب سريع وقابل للتطوير مع الحد الأدنى من الإعداد حجم الفريق: صغير إلى مؤسسة دورات تدريبية بالسحب والإفلات، وأتمتة، وتطبيق جوال، وتعدد اللغات، وتقارير مخصصة خطط تبدأ من 149 دولارًا شهريًا Mesh AI خطط نمو مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتمكين الأداء المستمر حجم الفريق: جميع الأحجام خطط نمو مخصصة، تحفيزات، توقعات الأدوار، لوحات معلومات، تقييمات مستمرة خطط تبدأ من 4 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر iSpring Learn نشر سريع للدورات التدريبية وتدريب متوافق مع الأجهزة المحمولة حجم الفريق: من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات الكبيرة إنشاء SCORM، قوائم مراجعة المهارات، الوصول دون اتصال بالإنترنت، القوالب، محاكاة لعب الأدوار أسعار مخصصة LearnUpon تدريب جمهور متعدد من منصة واحدة حجم الفريق: متوسط إلى كبير نظام إدارة التعلم متعدد البوابات، والأتمتة، وتخطيط المسار الوظيفي، والتحليلات الموحدة، ومزامنة نظام معلومات الموارد البشرية أسعار مخصصة Rise 360 (Articulate) إنشاء دورات تدريبية سريعة وسريعة الاستجابة دون الحاجة إلى مهارات تصميم حجم الفريق: فرق التعلم والتطوير من جميع الأحجام منشئ دورات تدريبية معياري، مساعد ذكاء اصطناعي، قوالب، تصميم سريع الاستجابة، تعاون ابتداءً من 1499 دولارًا أمريكيًا للمستخدم سنويًا Coursera للأعمال تطوير المهارات على نطاق المؤسسة باستخدام محتوى أكاديمي متميز حجم الفريق: صغير إلى مؤسسة أكثر من 9200 دورة تدريبية وشهادة وأكاديمية وتقييم مهارات وتوصيات الذكاء الاصطناعي خطة الفريق 399 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/سنة؛ خطة مخصصة للمؤسسات

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

⭐ نموذج مميز يوفر نموذج خطة تطوير الموظفين من ClickUp لفرق الموارد البشرية طريقة متسقة لتوثيق أهداف تطوير الموظفين وأولويات تطوير المهارات والإجراءات التالية دون الحاجة إلى إعادة كتابة نفس خطط التطوير من الصفر كل ثلاثة أشهر. احصل على نموذج مجاني حافظ على تنظيم كل خطة تطوير الموظفين ودورة التغذية الراجعة ومتابعة التقدم باستخدام نموذج خطة تطوير الموظفين من ClickUp.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تطوير الموظفين؟

اختيار أفضل برنامج لتدريب الموظفين يعني العثور على منصة تدعم النمو الفردي والأهداف التنظيمية.

إليك ما يجب إعطاؤه الأولوية في أمثلة خطط تطوير الموظفين:

✅ يوفر مسارات تعليمية مخصصة بناءً على أهداف تطوير الموظفين، والفجوات في المهارات، والأدوار الحالية والمستقبلية✅ يتيح التعلم الاجتماعي والتعاوني من خلال ملاحظات الزملاء، ومنتديات المناقشة، ومجتمعات مشاركة المعرفة✅ يتتبع التقدم المحرز من خلال لوحات معلومات في الوقت الفعلي، ومراجعات الأداء، والتحليلات التي تعمل على تحسين مشاركة الموظفين وبرامج التدريب✅ يوفر واجهة سهلة الاستخدام مع إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول، مما يسهل على الموظفين إكمال التدريب وفقًا لسرعتهم الخاصة✅ يدعم التكامل السلس مع أنظمة الموارد البشرية لديك ويوفر خيارات التخصيص

📖 اقرأ أيضًا: أفضل البودكاست التحفيزية للنمو الشخصي والتطور الوظيفي

أفضل 13 برنامجًا لتطوير الموظفين

عندما تكون خطط تطوير الموظفين موجودة في مستندات وجداول بيانات ورسائل دردشة متفرقة، ينتهي الأمر بقسم الموارد البشرية إلى القيام بنفس العمل مرتين: جمع التحديثات وإعادة كتابة "الخطوات التالية" بعد كل مراجعة للأداء. هذا هو ما يُسمى بتوسع العمل، وهو يؤثر بشكل كبير على كفاءة المؤسسة.

يحافظ النظام الأفضل على ترابط خطط التطوير وموارد التعلم والمتابعة. على سبيل المثال، يتيح ClickUp for Human Resources للفرق إنشاء مستندات التدريب وتحويل الملاحظات إلى مهام مخصصة وتتبع التقدم في لوحات المعلومات — كل ذلك من نفس مساحة العمل.

فيما يلي 13 منصة برمجية لتطوير الموظفين تساعد فرق الموارد البشرية على تقديم برامج تدريبية موجهة ودعم النمو والتطور الوظيفي.

1. ClickUp (الأفضل لتتبع تطوير الموظفين مع إدارة الأداء المتكاملة)

امنح فريقك القدرة على البناء والمتابعة والنمو من خلال سير عمل تطوير الموظفين الموجه نحو الأهداف باستخدام ClickUp

ClickUp هو برنامج كامل لتطوير الموظفين يمكّن فرق الموارد البشرية من تتبع الأهداف وتنظيم المعرفة وإدارة المهام ومساعدة الموظفين على تولي زمام أمور نموهم الوظيفي من خلال سير عمل منظم وقابل للتنفيذ.

دعونا نتعمق في التفاصيل.

قم بتركيز محتوى التعلم والتعاون ومشاركة المعرفة باستخدام ClickUp Docs

أنشئ قواعد معرفية حية لبرامج التدريب والتأهيل والتطوير باستخدام ClickUp Docs

يعمل ClickUp Docs كقاعدة معرفية حية قابلة للبحث تدعم تدريب الموظفين وتأهيلهم.

يمكن للموظف الجديد في قسم المبيعات الوصول إلى مكتبة من عروض المنتجات التوضيحية ونصوص التعامل مع الاعتراضات ونماذج تقييم الأداء في مكان واحد. يمكن للمديرين وأعضاء الفريق التعليق والتحرير المشترك وحتى تحويل الأفكار إلى بنود عمل.

على سبيل المثال، يمكن للموظف المهتم بالانتقال إلى مجال تحليل البيانات العمل مع مديره لوضع خطة تطوير شخصية تتضمن تدريبًا على المهارات الشخصية والمشاريع الداخلية.

ومع ذلك، لا يكون محتوى التدريب فعالاً إلا إذا كان بإمكان الأشخاص العثور عليه بالفعل. يوفر ClickUp Docs Hub لفرق الموارد البشرية والتعليم والتطوير مكاناً واحداً لتنظيم المستندات والويكي والبحث فيها وإنشائها، مما يسهل الحفاظ على أدلة ووثائق التوجيه للموظفين الجدد في المؤسسة بأكملها.

💡 نصيحة احترافية: إذا كانت ملاحظات تقييم الأداء موجودة في سلاسل مهام طويلة، فإن فرق الموارد البشرية تضيع الوقت في تحويل الملاحظات إلى شيء يمكن للمدير فعلاً العمل به. في ClickUp، استخدم ClickUp Brain لتلخيص التغييرات التي طرأت على مهمة التقييم (بما في ذلك التعليقات الرئيسية وحتى المهام الفرعية)، ثم الصق الملخص مباشرة في مستند خطة تطوير الموظف. يمكنك أيضًا تحويلها إلى مهام للخطوة التالية، مثل "إكمال وحدة التدريب" أو "تنفيذ تحديثين لأصحاب المصلحة هذا الشهر". إنها طريقة بسيطة للانتقال من تعليقات الموظفين المتفرقة إلى متابعة واضحة، والتي يمكنك تتبعها من أسبوع لآخر. احصل على ملخصات مفصلة لتقييماتك وتحديثاتك الأخيرة باستخدام ClickUp Brain ولكن حتى مع وجود وثائق جيدة، لا يزال بإمكان الفرق إضاعة الوقت في البحث عن "أحدث إصدار" من سياسة أو عملية ما. تضيف إدارة المعرفة في ClickUp إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مساحة العمل الخاصة بك حتى يتمكن الأشخاص من طرح أسئلة حول المعلومات المخزنة في المستندات والمهام والدردشة والحصول على إجابة واضحة بشكل أسرع. وهذا مفيد بشكل خاص لعمليات سير العمل في مجال الموارد البشرية، مثل الأسئلة الشائعة حول التعيين وتوضيح السياسات.

راقب التقدم المحرز باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

تصور تطور المهارات واتجاهات الأداء عبر الفرق في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تتيح لوحات معلومات ClickUp لمتخصصي الموارد البشرية والتعلم والتطوير تتبع تقدم المتعلمين وتحديد العوائق في وقت مبكر.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء لوحة معلومات توضح عدد الموظفين الذين أكملوا برنامج تطوير القيادة، والمدة التي استغرقها البرنامج، وأين حدثت حالات الانسحاب.

تساعد هذه الأفكار في تحسين برامج التطوير ومواءمتها بشكل أفضل مع أهداف تطوير الموظفين واحتياجات العمل.

إذا كنت تريد إضافة بعض التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل لوحات المعلومات والنظرات العامة، فيمكن أن تساعدك بطاقات ClickUp AI. يمكنك إضافة بطاقات مثل AI StandUp وAI Team StandUp لتلخيص الأنشطة الحديثة خلال فترة زمنية محددة، أو استخدام AI Executive Summary وAI Project Update لإنشاء لقطة حالية للحالة والأولويات التالية.

💡 نصيحة احترافية: حوّل ملاحظات تقييم الأداء إلى خطط تطوير قابلة للتتبع باستخدام ClickUp BrainGPT. يمكن أن يساعدك ClickUp BrainGPT على الانتقال بسرعة أكبر من "التعليقات الجيدة" إلى أهداف تطوير الموظفين التي يمكن لأعضاء فريقك تحقيقها بالفعل. يتضمن تطبيق Talk to Text حتى تتمكن من تسجيل الملاحظات الفردية أو ملاحظات التدريب بالصوت (بدلاً من كتابتها لاحقًا)، كما يمكنه البحث عبر تطبيقات العمل المتصلة والويب عندما تحتاج إلى مزيد من السياق. سجل ملاحظاتك على الفور (دون فقدان التفاصيل): مباشرة بعد إجراء تقييم فردي أو تقييم الأداء، استخدم Talk to Text لإملاء النقاط الرئيسية والخطوات التالية والثغرات في تطوير المهارات، ثم حوّلها إلى خطط ومهام تطويرية.

اطلب أنماطًا عبر بيانات موظفيك: اطرح على BrainGPT أسئلة مثل، "ما هي أهم الفجوات في المهارات الشخصية التي ظهرت في التقييمات للربع الأخير؟" أو "ما هو محتوى التدريب الأكثر ارتباطًا بتحسين الأداء في هذا الفريق؟"

اعثر على التعليقات السابقة بسرعة باستخدام Enterprise Search : ابحث عن لحظات محددة مثل "تصعيد شكاوى العملاء" أو "مهارات العرض" أو "تطوير المهارات القيادية" في مستنداتك ومهامك وملاحظاتك. ابحث عن لحظات محددة مثل "تصعيد شكاوى العملاء" أو "مهارات العرض" أو "تطوير المهارات القيادية" في مستنداتك ومهامك وملاحظاتك.

اختر أفضل نموذج للوظيفة: استخدم نماذج LLM مختلفة داخل ClickUp BrainGPT، اعتمادًا على ما إذا كنت بحاجة إلى كتابة أوضح لخطط التطوير المهني أو طرق إبداعية لتأطير محادثات النمو الوظيفي.

حوّل ملاحظات الأداء إلى إجراءات مع ClickUp Tasks

حوّل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ لدفع النمو المستمر للموظفين عبر ClickUp Tasks

عندما يتلقى الموظف ملاحظات أثناء مراجعة الأداء، مثل تحسين التواصل مع أصحاب المصلحة، يمكنك على الفور إنشاء مهمة مثل "الانضمام إلى اجتماع متعدد الوظائف واحد أسبوعيًا خلال الشهر المقبل".

يتكامل ClickUp Tasks مع التقويمات والتذكيرات، مما يضمن إعطاء الأولوية لإجراءات المتابعة. وهذا يجعل تطوير الموظفين مستمرًا وقابلًا للتتبع بدلاً من أن يقتصر على تقييمات لمرة واحدة.

إليك دليل مرئي سريع حول كيفية تحديد أولويات مهام ClickUp لتخطيط يوم عملك بشكل أفضل:

قم بتوحيد المدخلات باستخدام قوالب التعليقات من ClickUp

عندما تأتي ملاحظات الموظفين في أشكال مختلفة (مستندات، سلاسل رسائل بريد إلكتروني، ملاحظات دردشة)، يصعب مقارنة تقييمات الأداء أو اكتشاف الثغرات الشائعة في تطوير المهارات.

في هذه الحالات، يمكن أن تساعدك قوالب خطط التدريب من ClickUp في إنشاء قوالب ملاحظات قابلة للتكرار لتقييم الأداء أو تقييم الأقران أو التقييم الذاتي.

ابدأ باستخدام نموذج استبيان مشاركة الموظفين من ClickUp لجمع مدخلات متسقة حول مشاركة الموظفين، ثم قم بتشغيل دورات مراجعة منظمة باستخدام نموذج مراجعة الأداء من ClickUp بحيث تتبع التقييمات الذاتية وتعليقات المديرين نفس المسار.

بمجرد الحصول على المدخلات، يساعدك نموذج خطة تطوير الموظفين من ClickUp على تحويل هذه الأفكار إلى خطة تطوير فعلية يمكنك تتبعها بمرور الوقت.

يتيح لك نموذج خطة التطوير الفردي هذا إنشاء خطط تطوير مخصصة من خلال الجمع بين تقييمات الأداء وتعليقات الزملاء في برنامج لإدارة المهام.

احصل على نموذج مجاني قم ببناء مواهب مستعدة للمستقبل ودعم النمو الوظيفي باستخدام نموذج خطة تطوير الموظفين من ClickUp.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

ضع خطط تطوير لمدة 30/60/90 يومًا للموظفين الجدد مرتبطة ببرامج التدريب وأهداف الأداء الوظيفي المبكرة.

ضع خططًا للاستعداد للترقية تحول ملاحظات تقييم الأداء إلى معالم بارزة في المهارات والإنجازات.

دعم التحولات الوظيفية من خلال تحديد تطوير المهارات للوظائف الحالية والمستقبلية مع جداول زمنية واضحة

قم بتنفيذ مسارات تطوير القيادة من خلال متابعة المديرين وتعليقات الزملاء ونقاط مراقبة التقدم.

أفضل ميزات ClickUp

نظم خطط تطوير الموظفين باستخدام الحقول المخصصة والحالات وطرق العرض بحيث يكون لكل عضو في الفريق خطة وجدول زمني واضحين.

ClickUp Knowledge Management عبر المستندات والمهام والدردشة. أجب على الأسئلة المتكررة المتعلقة بالموارد البشرية بشكل أسرع باستخدامعبر المستندات والمهام والدردشة.

سجل عروض التدريب غير المتزامنة وإرشادات التدريب باستخدام ClickUp Clips وقم بالتعليق مباشرة على التسجيل

اعثر على السياسات ومواد التوجيه والتدريب بسرعة من مكان واحد باستخدام ClickUp Docs Hub

استخدم ClickUp Enterprise Search للبحث في جميع الأدوات المتصلة بالعمل عندما تحتاج إلى سياق سريع.

قم بتوحيد عمليات التغذية الراجعة باستخدام قوالب قابلة للتخصيص مع نماذج ClickUp.

قيود ClickUp

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين الجدد

قد تتضمن وظائف أكثر من اللازم إذا كنت تريد فقط أداة أساسية لتطوير الموظفين

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5. 0 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

يجمع ClickUp جميع مهامنا ووثائقنا وأهدافنا وتتبع الوقت في مساحة عمل موحدة واحدة. نستخدمه منذ عام 2018، وهو مرن للغاية لإدارة كل من سير العمل الداخلي ومشاريع العملاء.

يجمع ClickUp جميع مهامنا ووثائقنا وأهدافنا وتتبع الوقت في مساحة عمل موحدة واحدة. نستخدمه منذ عام 2018، وهو مرن للغاية لإدارة كل من سير العمل الداخلي ومشاريع العملاء.

2. Lattice (الأفضل لتطوير الموظفين القائم على الأهداف ومواءمة الأداء)

عبر Lattice

أحد أكبر التحديات التي يواجهها قادة الموارد البشرية هو مواءمة نمو الموظفين مع أولويات العمل. نظرًا لأن حلقات التغذية الراجعة موزعة عبر أدوات غير متصلة، فإن المحادثات المتعلقة بالتطوير تكون غير متسقة.

تحل Lattice هذه المشكلة من خلال دمج إدارة الأداء ومشاركة الموظفين في تطبيق لتتبع الأهداف. يمكن للمديرين إجراء مقابلات فردية منظمة، ووضع خطط تطوير مع أهداف ونتائج محددة بوضوح، وجمع تعليقات شاملة، كل ذلك في مكان مركزي.

أفضل ميزات Lattice

قم بإنشاء خطط تطوير فردية توائم الأهداف المهنية مع أهداف الشركة

قم بتعيين وتتبع أهداف OKR والأهداف الشخصية باستخدام مؤشرات التقدم المرئية والتوافق على مستوى الفريق.

قم بتمكين التقييم الشامل والتقدير الفوري لتحديد مجالات التحسين بسهولة.

قم بإجراء تقييمات أداء قابلة للتخصيص ومقابلات فردية مع جدولة آلية وتسجيل الملاحظات

استخدم استطلاعات رأي الموظفين وتحليلات المشاركة لتوجيه برامج التدريب وأولويات التطوير.

قسّم الفرق حسب الدور أو القسم لتخصيص مسارات التطوير وقياس التقدم بدقة.

قيود الشبكة

خيارات التخصيص لقوالب الأداء محدودة

وظائف التطبيق المحمول أقل مقارنةً بالتطبيق المكتبي

قد يتطلب إعداد التكامل مزيدًا من الوقت والجهد

أسعار Lattice

إدارة المواهب : 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأساسيات: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Lattice

G2 : 4. 7/5. 0 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5. 0 (أكثر من 190 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Lattice

تضمنت مراجعة Capterra ما يلي:

لقد وجدت هذا النظام مفيدًا للغاية. فهو يوفر بنية رائعة لإدارة الاجتماعات الفردية ويضمن أن تكون أي ملاحظات من أعضاء الفريق متاحة لك وللمدير الخاص بك.

لقد وجدت هذا النظام مفيدًا للغاية. فهو يوفر بنية رائعة لإدارة الاجتماعات الفردية ويضمن أن تكون أي ملاحظات من أعضاء الفريق متاحة لك وللمدير الخاص بك.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على الأهداف السنوية والخمسية والسنوية العشرية لتخطيط الأهداف طويلة المدى

3. 15Five (الأفضل لبناء ثقافة التغذية الراجعة المستمرة والتطوير القائم على التدريب)

عبر 15Five

بالنسبة لقسم الموارد البشرية، يعد تحويل تقييمات الأداء إلى تطوير مستمر أحد أكبر التحديات في العمل.

ينشأ هذا التناقض لأن التعليقات تكون متقطعة، والتقدير غير منتظم، والتدريب غالبًا ما يكون غير فعال.

يحل 15Five هذه المشكلة من خلال تحويل إدارة الأداء إلى عملية تعاونية مستمرة. فهو يجمع بين استطلاعات المشاركة وأدوات التدريب وتتبع OKR وميزات التقدير لمساعدة فرق الموارد البشرية والمديرين على مواءمة تطوير الموظفين مع العمل اليومي.

تتضمن المنصة أيضًا قوالب مدمجة للاجتماعات الفردية وتوضيح الأدوار، مما يسهل تحديد التوقعات وتقديم ملاحظات منتظمة.

أفضل 15 ميزة

حدد مسارات وظيفية وخطط تطوير واضحة بدعم من اجتماعات أسبوعية فردية وقوالب تركز على النمو.

تتبع أهداف OKR والأهداف الشخصية عبر الفرق، ثم اربط التقدم المحرز بمراجعات الأداء والتعليقات.

قم بتمكين التدريب المستمر باستخدام أدوات المتابعة التي تساعد المديرين على توجيه الموظفين خلال التحديات والإنجازات.

استخدم استطلاعات رضا الموظفين وخرائط الحرارة لاكتشاف العلامات المبكرة لانخفاض الرضا واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على التعليقات.

شجع التقدير بين الزملاء من خلال "التحية" العلنية للاحتفال بالإنجازات ورفع المعنويات.

قم بإجراء تقييمات أداء منظمة وشفافة بمساهمة من الموظفين أنفسهم وزملائهم ومديريهم لدعم التطوير الشامل.

15 قيود Five

يفتقر إلى وظائف HRIS الأساسية مثل إدارة الرواتب أو المزايا

يرسل إشعارات متكررة عبر البريد الإلكتروني، مما يشتت انتباه بعض المستخدمين

قد يكون مكلفًا للفرق الصغيرة التي تحتاج فقط إلى ملاحظات أساسية أو مقاييس لمشاركة الموظفين

أسعار 15Five

Engage : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Perform : 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

المنصة الإجمالية: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات 15Five

G2 : 4. 6/5. 0 (أكثر من 1840 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5. 0 (890+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن 15Five

شارك هذا التقييم على G2:

تعد عمليات التحقق الأسبوعية طريقة بسيطة ولكنها فعالة للبقاء على اتصال مع الجميع، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني. يحصل المديرون على رؤى في الوقت الفعلي حول معنويات الفريق والتحديات التي يواجهها، مما ساعدنا على أن نكون أكثر استباقية ودعماً.

تعد عمليات التحقق الأسبوعية طريقة بسيطة ولكنها فعالة للبقاء على اتصال مع الجميع، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني. يحصل المديرون على رؤى في الوقت الفعلي حول معنويات الفريق والتحديات التي يواجهها، مما ساعدنا على أن نكون أكثر استباقية ودعماً.

4. Trainual (الأفضل للتدريب الموحد وتوثيق العمليات)

عبر Trainual

غالبًا ما تواجه الفرق سريعة النمو صعوبات بسبب عدم اتساق إجراءات التعيين وإجراءات التشغيل القياسية (SOP) المتفرقة، مما يؤدي إلى تكرار الأسئلة.

تظل الخبرات القيمة محصورة في عقول الأفراد بدلاً من أن تنمو مع نمو الأعمال في ظل عدم وجود قاعدة معرفية مركزية.

يعالج Trainual هذه المشكلة من خلال تحويل كل عملية وسياسة ومسؤولية وظيفية إلى وثائق قابلة للبحث والتتبع. من تدريب الموظفين الجدد إلى تطبيق البروتوكولات المحدثة، تحصل الفرق على نظام قابل للتكرار للتدريب بشكل متسق وضمان المساءلة وتقليل الحاجة إلى المساعدة من المديرين.

أفضل ميزات Trainual

أنشئ أدلة تدريب خطوة بخطوة مع مقاطع فيديو مدمجة واختبارات وقوائم مراجعة

قم بتعيين المحتوى حسب الدور أو القسم أو الفريق لضمان الوصول المناسب وتتبع التقدم المحرز.

أتمتة تسلسلات التهيئة للموظفين الجدد مع تواريخ الاستحقاق والتذكيرات

تتبع الاحتفاظ بالمعرفة من خلال التقييمات وإكمال الدورات التدريبية

استخدم القوالب الخاصة بالسياسات ومسؤوليات الأدوار وإجراءات التشغيل القياسية وسير عمل الامتثال.

ادمج مع أدوات مثل Slack و BambooHR و Gusto لمزامنة الأدوار والمستخدمين بسلاسة.

قيود Trainual

تخصيص محدود في لوحات معلومات التقارير

قد يتطلب جهدًا مستمرًا للحفاظ على تحديث الوثائق

الأكثر ملاءمة للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ قد تحتاج الشركات الكبيرة إلى تحليلات متقدمة

أسعار Trainual

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Trainual

G2 : 4. 7/5. 0 (950+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5. 0 (490+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Trainual

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

من خلال تحويل المعرفة غير الرسمية إلى محتوى رسمي ومنظم، تمكنا من إنشاء عمليات قابلة للتكرار تدعم الاتساق والجودة في جميع أنحاء المؤسسة. أصبح Trainual أداة يومية بالنسبة لنا.

من خلال تحويل المعرفة غير الرسمية إلى محتوى رسمي ومنظم، تمكنا من إنشاء عمليات قابلة للتكرار تدعم الاتساق والجودة في جميع أنحاء المؤسسة. أصبح Trainual أداة يومية بالنسبة لنا.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على خطط التطوير الشخصي للنمو الوظيفي

📮 ClickUp Insight: بينما يقوم 78٪ من مستخدمينا بوضع خطط مفصلة عند تحديد الأهداف، يعترف ما يقرب من نصفهم بأنهم لا يتابعونها باستخدام أدوات مخصصة. 👀 يعمل ClickUp على سد هذه الفجوة من خلال تحويل أهدافك إلى مهام قابلة للتنفيذ يمكنك متابعتها فعليًا، خطوة بخطوة. وبفضل لوحات المعلومات التي لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية، يمكنك الحصول على رؤية واضحة تمامًا لتقدمك، بحيث لا يفوتك أي شيء. لأنه عندما يتعلق الأمر بالنمو، فإن "الأمل في الأفضل" لا يكفي. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بأنهم تمكنوا من إنجاز ما يصل إلى 10% من العمل الإضافي دون إرهاق.

5. Docebo (الأفضل على مستوى المؤسسات، تخصيص التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Docebo

عندما تحاول فرق الموارد البشرية والتعلم والتطوير توسيع نطاق التدريب عبر الأقسام أو الفرق العالمية، غالبًا ما تواجه محتوى متناثرًا ورؤية محدودة لتأثير البرنامج. منصات LMS التقليدية غير مجهزة للتعلم المخصص والقابل للتطوير المرتبط بنتائج الأعمال الحقيقية.

تتصدى Docebo لهذه المشكلة من خلال منصة معيارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكيف مع خريطة مسار كل موظف.

من التهيئة والامتثال إلى تمكين المبيعات وتطوير المواهب، يستخدم برنامج إدارة المواهب هذا الأتمتة والتحليلات لتقديم تعليم جذاب وقابل للقياس على نطاق واسع.

أفضل ميزات Docebo

أنشئ مسارات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومخصصة لأدوار الموظفين وفجوات المهارات والأهداف المهنية للعمل

قدم محتوى قابل للتطوير باستخدام سوق Docebo والمكتبات الداخلية والموارد التي ينشئها المستخدمون.

قم بتمكين الألعاب باستخدام الشارات ولوحات المتصدرين والمكافآت لتعزيز المشاركة

تتبع تأثير التعلم من خلال التقارير المتقدمة ولوحات المعلومات وتخطيط نتائج الأعمال.

قدم دعمًا متعدد اللغات و SSO لضمان إمكانية الوصول والأمان عبر الفرق العالمية

ادمج مع أدوات مثل Salesforce و Microsoft Teams ومنصات HRIS لتجربة تعليمية متصلة.

قيود Docebo

الأسعار غير شفافة وقد تكون مرتفعة بالنسبة للفرق الصغيرة

مُحسّن بشكل أكبر للتدريب الداخلي في المؤسسات أكثر من موزعي التدريب الخارجيين

تتطلب بعض ميزات إعداد التقارير والإدارة منحنى تعلم أكثر صعوبة.

أسعار Docebo

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Docebo

G2 : 4. 3/5. 0 (730+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5. 0 (أكثر من 230 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Docebo

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

تتيح المنصة مرونة في طريقة تقديم تجربة التعلم، وتعمل بشكل جيد دون أعطال أو أخطاء متكررة – الاستقرار مهم جدًا بالنسبة لنا في المؤسسة.

تتيح المنصة مرونة في طريقة تقديم تجربة التعلم، وتعمل بشكل جيد دون أعطال أو أخطاء متكررة – الاستقرار مهم جدًا بالنسبة لنا في المؤسسة.

🧠 هل تعلم: 51٪ من المؤسسات أعادت هيكلة فرقها في عام 2023. إذا كنت تعيد هيكلة فريقك، فإن مدونة "كيفية تطوير فريق عالي الأداء في 8 خطوات مجربة " هي خطة عمل لبناء فرق أقوى وأكثر تعاونًا تحقق أهدافها بالفعل.

6. Culture Amp (الأفضل لربط ملاحظات الموظفين بإجراءات مجدية)

عبر Culture Amp

تجري العديد من الشركات استطلاعات الرأي حول التزام الموظفين، لكن الكثير منها يواجه صعوبة في إغلاق حلقة التغذية الراجعة بشكل فعال. بدون ملكية واضحة أو خطط متابعة أو رؤية في الوقت الفعلي، غالبًا ما تضيع نتائج الاستطلاعات في لوحات المعلومات. وهذا يقوض ثقة الموظفين ويحول التغذية الراجعة إلى مجرد عملية تحديد خانات بدلاً من أن تكون محركًا للتغيير.

Culture Amp يملأ هذه الفجوة. فهو يساعد فرق الموارد البشرية على جمع تعليقات عالية الجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً عليها من خلال أدوات مدمجة للتطوير وإدارة الأداء وتحديد الأهداف.

والنتيجة: منصة تحول مشاعر الموظفين إلى تقدم قابل للقياس.

أفضل ميزات Culture Amp

أطلق استطلاعات الرأي المدعومة علميًا حول المشاركة والتأهيل وDEI (التنوع والإنصاف والشمول) باستخدام قوالب قابلة للتخصيص.

قم بتمكين الاجتماعات الفردية التي يقودها المديرون، ومواءمة الأهداف، والتغذية الراجعة المستمرة من خلال وحدات الأداء.

تتبع أهداف التطوير من خلال تقييمات 360 درجة منظمة وخطط عمل فردية.

يمكنك الوصول إلى محتوى تعليمي منظم عبر مكتبة التعلم المصغر Skills Coach من Culture Amp.

قارن درجات المشاركة عبر مختلف القطاعات والديموغرافيات لتحديد نقاط القوة والمخاطر

قيود Culture Amp

تخصيص التقارير محدود مقارنة بأدوات BI التقليدية

قد يستغرق التنفيذ وقتًا طويلاً بالنسبة للمؤسسات الكبيرة

لا يوجد نظام إدارة التعلم (LMS) مدمج لتقديم تعليم متقدم (يتطلب التكامل)

أسعار Culture Amp

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Culture Amp

G2 : 4. 5/5. 0 (1,510+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Culture Amp

شارك هذا التقييم من Capterra:

أؤمن بهدف Culture Amp المتمثل في الجمع بين الوظائف المتعلقة بمشاركة الموظفين، وتحديد الأهداف، وإدارة الأداء، وتحسين الثقافة التنظيمية في منطقة تطوير شاملة واحدة.

أؤمن بهدف Culture Amp المتمثل في الجمع بين الوظائف المتعلقة بمشاركة الموظفين، وتحديد الأهداف، وإدارة الأداء، وتحسين الثقافة التنظيمية في منطقة تطوير شاملة واحدة.

👀 حقيقة ممتعة: يتعلم الموظفون بشكل أفضل يوم الأربعاء. وفقًا لبيانات منصة Udemy، تشهد منتصف الأسبوع أعلى معدلات إكمال الدورات التدريبية، ربما لأنها تمثل "النقطة المثالية" بين التخطيط والإرهاق.

7. Zavvy by Deel (الأفضل لتطوير الفريق وإدارة الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Zavvy

تفترض معظم منصات الموارد البشرية أن المديرين سيقودون عملية التطوير. لكن Zavvy by Deel تدرك أن هذا لا يحدث في كثير من الأحيان.

سواء كان ذلك بسبب تقييمات الأداء المتأخرة أو المسارات الوظيفية الغامضة أو تخطي الاجتماعات الفردية، فإن أكبر عائق أمام تطوير الأفراد هو التنفيذ غير الفعال.

يحل Zavvy من Deel هذه المشكلة بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يقوم بالأعمال الشاقة: صياغة المسارات الوظيفية، وأتمتة دورات المراجعة، وتحفيز حلقات التغذية الراجعة، وإنشاء استطلاعات الرأي دون الحاجة إلى متابعة مستمرة من قسم الموارد البشرية.

من خلال إزالة عوائق الصفحات الفارغة والاتصال مباشرة بـ Slack، يساعد Zavvy الفرق على تفعيل النمو. تحصل على بيانات في الوقت الفعلي، ورؤى حول المشاركة، وبرامج تعليمية منظمة تعمل بالفعل — لأن النظام هو الذي يديرها.

ملاحظة: تم تغيير علامتها التجارية منذ ذلك الحين إلى منصة الموارد البشرية التابعة لشركة Deel، Engage.

أفضل ميزات Zavvy من Deel

أتمتة تقييمات الأداء وردود الفعل الشاملة والتقدير في الوقت الفعلي

أنشئ مسارات وظيفية ووحدات تدريبية وحملات استطلاعية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تتبع التنقل الداخلي وحدد أطر النمو القائمة على المهارات

ابدأ مسارات تعليمية مخصصة مع التعلم من الأقران وتتبع الامتثال

استخدم ملحقات HR Slack لـ PTO و kudos والمخططات التنظيمية والإحالات والاستطلاعات.

قيود Zavvy من Deel

قد تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي الإشراف لضمان ملاءمة المحتوى

تتغير الأسعار بسرعة للفرق التي لديها احتياجات معقدة متعددة الوحدات

بعض الميزات المتقدمة متاحة فقط من خلال الإضافات مثل Deel Compensation أو Workforce Planning.

أسعار Zavvy من Deel

Deel Engage: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zavvy by Deel

G2 : 4. 8/5 (12,340+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (3,890+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Zavvy من Deel

شارك هذا التقييم على G2:

يسهل Deel الحصول على المعلومات والدعم لحل المشكلات، ويستخدم التعليقات في الوقت الفعلي من المستخدمين لكل حالة استخدام.

يسهل Deel الحصول على المعلومات والدعم لحل المشكلات، ويستخدم التعليقات في الوقت الفعلي من المستخدمين لكل حالة استخدام.

8. TalentLMS (الأفضل لتنفيذ برامج تدريبية سريعة وقابلة للتطوير مع الحد الأدنى من الإعداد)

عبر TalentLMS

العديد من منصات LMS قوية ولكنها ليست عملية للغاية. فهي تتطلب أسابيع من التهيئة، ودعمًا متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات، ومنحنيات تعلم حادة لكل من المسؤولين والمتعلمين. بالنسبة لفرق الموارد البشرية والتعلم والتطوير سريعة الحركة، تؤدي هذه التعقيدات إلى تأخيرات تعرقل عملية تأهيل الموظفين الجدد، والتدريب على الامتثال، وتطوير المهارات.

يحل TalentLMS هذه التحديات من خلال منصة سهلة الاستخدام منذ اليوم الأول. يمكنك إنشاء دورات تدريبية جذابة وتعيينها وإطلاقها في غضون دقائق دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

بفضل أدوات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوصول عبر الأجهزة المحمولة والأتمتة القوية، تم تصميمه لدعم كل من الفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على نطاق واسع.

أفضل ميزات TalentLMS

قم بإنشاء الدورات التدريبية وإطلاقها بسرعة باستخدام محتوى السحب والإفلات والاختبارات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وميزات الترجمة التلقائية.

قم بتعيين التدريب تلقائيًا بناءً على أدوار المستخدمين أو أنشطتهم أو الفجوات في مهاراتهم باستخدام الأتمتة المدمجة.

تمكّن من التدريب أثناء التنقل باستخدام تطبيق جوال سريع الاستجابة لنظامي iOS و Android.

راقب أداء المتعلمين باستخدام التقارير المخصصة والفلاتر ولوحات معلومات التقدم.

توسع عالميًا بدعم لأكثر من 40 لغة، ونطاقات فرعية (فروع) تحمل العلامة التجارية، وتكاملات SSO.

قيود TalentLMS

خطة مجانية

تقيد الخطط ذات المستوى الأدنى خيارات التخصيص والعلامة التجارية

الدردشة الحية والدعم عبر الهاتف متاحان فقط في الخطط الأعلى مستوى.

أسعار TalentLMS

Core : 149 دولارًا شهريًا

Grow : 299 دولارًا شهريًا

Pro : 579 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TalentLMS

G2 : 4. 6/5. 0 (790+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5. 0 (580+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن TalentLMS

تضمنت مراجعة Capterra ما يلي:

يمكنني بدء الدورات من الصفر، وتخصيص المحتوى عبر العديد من أدوات الوسائط، وتتبع تقدم المتعلمين، وترتيب الاختبارات، ووضع القواعد أو الأذونات. إنه سهل الاستخدام للغاية على الرغم من عدم الإلمام بطريقة استخدامه.

يمكنني بدء الدورات من الصفر، وتخصيص المحتوى عبر العديد من أدوات الوسائط، وتتبع تقدم المتعلمين، وترتيب الاختبارات، ووضع القواعد أو الأذونات. إنه سهل الاستخدام للغاية على الرغم من عدم الإلمام بطريقة استخدامه.

9. Mesh AI (الأفضل لخطط النمو المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتمكين الأداء المستمر)

عبر Mesh AI

غالبًا ما توجد خطط التطوير في جداول البيانات أو أنظمة الموارد البشرية التي نادرًا ما يراجعها المديرون.

ونتيجة لذلك، تظل أهداف تطوير الموظفين غامضة، وتصبح المحادثات المتعلقة بالأداء غير متسقة، ويبدو النمو الوظيفي منفصلاً عن العمل اليومي.

تتصدى Mesh AI لهذه المشكلة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في صميم تطوير الموظفين. فهي تمكّن المديرين من المشاركة في وضع خطط نمو مخصصة، وتتبع التقدم باستمرار، وربط الملاحظات اليومية بالأهداف المهنية طويلة الأجل.

من خلال التذكيرات والتحقق والاقتراحات التي تولدها الذكاء الاصطناعي، تساعد Mesh فرق الموارد البشرية على تطوير الموظفين دون إضافة أعباء إدارية.

أفضل ميزات Mesh AI

شارك في إنشاء خطط نمو مخصصة تتوافق مع الأدوار الحالية والمستقبلية

استخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح أهداف التعلم والمشاريع وتوقعات الأدوار بناءً على طموحات الموظفين المهنية.

ادمج محادثات التطوير في مراجعات الأداء المستمرة، والمحادثات الفردية، وتعليقات الزملاء.

قم بإنشاء تلميحات ذكية للمديرين لضمان بقاء خطط التطوير نشطة وذات صلة.

احصل على رؤية واضحة لنمو الموظفين من خلال لوحات معلومات مقسمة حسب الفريق أو المدير أو الوظيفة.

قيود Mesh AI

لا يزال في مرحلة النضج من حيث التكامل مع أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRIS) الأوسع نطاقًا.

قد يتطلب تدريبًا أوليًا للمديرين غير المعتادين على سير عمل الأداء المستمر

تتطور خيارات التخصيص للمسارات الوظيفية

أسعار Mesh AI

الأساسيات : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النمو : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

التميز: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Mesh AI

G2: 4. 4/5. 0 (أكثر من 350 تقييمًا)

Capterra: التقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Mesh AI

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

يوفر خيار المراجعة الذاتية الذي يساعدنا على تحليل أنفسنا ويسمح لنا بترشيح الأشخاص الذين نريد الحصول على تقييماتهم. هذا يجعل عملية المراجعة مريحة، ويمكنك تقييم زملائك بشكل عادل.

يوفر خيار المراجعة الذاتية الذي يساعدنا على تحليل أنفسنا ويسمح لنا بترشيح الأشخاص الذين نريد الحصول على تقييماتهم. هذا يجعل عملية المراجعة مريحة، ويمكنك تقييم زملائك بشكل عادل.

10. iSpring Learn (الأفضل لنشر الدورات التدريبية بسرعة وتدريب الموظفين باستخدام الأجهزة المحمولة)

عبر iSpringLearn

تواجه العديد من فرق الموارد البشرية صعوبة في إطلاق برامج تطوير الموظفين بسرعة بسبب محدودية المحتوى أو بطء دورات التنفيذ أو نقص موارد تصميم البرامج التعليمية.

يؤدي ذلك إلى تأخير في عملية التعيين، وتجارب تدريب غير متسقة، وسوء تتبع أهداف تطوير الموظفين.

يحل iSpring Learn هذه المشكلة من خلال نظام إدارة التعلم الجاهز للاستخدام الذي يتكامل بسلاسة مع أداة التأليف المدمجة فيه، iSpring Suite.

يمكن لفرق الموارد البشرية والتعليم والتطوير تحويل ملفات PowerPoint إلى دورات تدريبية متوافقة مع SCORM، وإنشاء اختبارات تفاعلية، ونشر محتوى التدريب في غضون ساعات.

أفضل ميزات iSpring Learn

ابدأ برامج التدريب بسرعة باستخدام تحويل PowerPoint إلى SCORM والقوالب المدمجة

قم بإنشاء خطط تطوير مخصصة مع قوائم مراجعة المهارات وتتبع التوجيه العملي.

دعم الوصول دون اتصال بالإنترنت من خلال تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية مع مزامنة التقدم في الوقت الفعلي

احصل على دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم تدريبات الموظفين دون انقطاع.

قدم تدريبًا على الامتثال، وتدريبًا للموظفين الجدد، ومحتوى حول المهارات الشخصية باستخدام قوالب جاهزة ومحاكاة أدوار.

قيود iSpring Learn

تتطلب ميزات التأليف أداة سطح المكتب iSpring Suite

تكامل محدود مقارنة بالمنصات الأكثر ملاءمة للمؤسسات

تصميم واجهة المستخدم عملي، ولكنه قد يبدو قديمًا للمستخدمين المعاصرين.

iSpring Learn الأسعار

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات iSpring Learn

G2 : 4. 6/5. 0 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5. 0 (أكثر من 180 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن iSpring Learn

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

واجهة جيدة، العديد من الفرص لإنشاء دورات تدريبية عالية الجودة، سهولة تتبع تقدم الموظفين، من الرائع أنه يمكنك شراء الحزمة وإنشاء مواد رائعة.

واجهة جيدة، العديد من الفرص لإنشاء دورات تدريبية عالية الجودة، سهولة تتبع تقدم الموظفين، من الرائع أنه يمكنك شراء الحزمة وإنشاء مواد رائعة.

👀 حقيقة ممتعة: يعيد دماغك تكوين شبكاته العصبية في غضون 6 ساعات فقط من التدريب. تظهر الأبحاث أنه بعد ست ساعات فقط من التركيز على تعلم مهارة جديدة، تكشف فحوصات الدماغ عن تغيرات عصبية هيكلية.

11. LearnUpon (الأفضل لتدريب جمهور متعدد من خلال منصة واحدة آلية)

عبر LearnUpOn

تواجه العديد من الشركات النامية تحديًا خفيًا: غالبًا ما تتعثر أهداف تطوير الموظفين لديها بسبب الحاجة إلى إدارة أنظمة منفصلة للتدريب الداخلي وتمكين الشركاء وتثقيف العملاء.

هذا الإعداد المجزأ يضعف قدرات فرق الموارد البشرية.

يحل LearnUpon هذه المشكلة من خلال تجميع جميع احتياجات التدريب في منصة واحدة سهلة الاستخدام. سواء كنت تقوم بتدريب موظفين جدد أو تثقيف شركاء أو إنشاء أكاديمية للعملاء، يتيح لك LearnUpon إدارة كل شيء في مكان واحد.

أفضل ميزات LearnUpon

قم بتدريب الموظفين والعملاء والشركاء من خلال منصة واحدة مع بوابات تعليمية منفصلة

أتمتة تخصيص الدورات التدريبية باستخدام بيانات قسم الموظف أو مديره أو موقعه

قم بتخصيص مسارات التعلم والمسارات المهنية باستخدام قوالب خرائط المسار الوظيفي لإنشاء محتوى بشكل أسرع.

تتبع تقدم المتعلمين ومشاركتهم وتقييمات أدائهم باستخدام تحليلات موحدة.

ادمج مع أدوات HRIS لمزامنة بيانات المستخدم وتقليل عبء العمل الإداري

قيود LearnUpon

لا توجد مكتبة دورات مدمجة؛ يجب إنشاء المحتوى أو شراؤه بشكل منفصل

قد لا تناسب الأسعار المرتفعة الشركات الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة.

الأكثر فعالية للشركات التي تضم أكثر من 400 موظف

أسعار LearnUpon

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LearnUpon

G2 : 4. 6/5. 0 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5. 0 (أكثر من 130 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن LearnUpon

أشارت مراجعة Capterra إلى ما يلي:

لقد وفرت لنا LearnUpon منصة للتدريب والتطوير المستمر والتثقيف في مجال الامتثال لموظفينا وعملائنا وشركائنا. لقد قلصنا مدة التدريب من أشهر إلى أسابيع.

لقد وفرت لنا LearnUpon منصة للتدريب والتطوير المستمر والتثقيف في مجال الامتثال لموظفينا وعملائنا وشركائنا. لقد قلصنا مدة التدريب من أشهر إلى أسابيع.

12. Rise 360 من Articulate (الأفضل لإنشاء دورات تدريبية سريعة وسريعة الاستجابة دون الحاجة إلى خبرة في التصميم)

عبر Rise 360

تكافح معظم فرق التعلم والتطوير لإنشاء تدريبات جذابة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة دون مصممين متخصصين. قد تكون أدوات التأليف التقليدية معقدة للغاية، كما أن الاستعانة بمصادر خارجية يؤدي إلى إبطاء عملية التسليم.

وغالبًا ما تكون النتيجة تدريبات قديمة وغير متسقة لا تلبي احتياجات التعلم الحديثة.

يحل Rise 360 من Articulate هذه المشكلة من خلال توفير أداة إنشاء بسيطة قائمة على الويب مع تصميم سريع الاستجابة. تتيح واجهته القائمة على الكتل سهولة تنظيم محتوى تفاعلي غني بالوسائط دون الحاجة إلى مهارات تقنية.

علاوة على ذلك، بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي لكتابة الدروس وإنشاء الاختبارات وإنشاء الصور، يمكن للفرق إنشاء محتوى تدريبي متقن بشكل أسرع وبمزيد من الاتساق.

أفضل ميزات Rise 360 من Articulate

أنشئ دورات تدريبية سريعة الاستجابة باستخدام كتل معيارية للنصوص والوسائط والتفاعل

استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي لصياغة المحتوى وإنشاء الصور وإجراء اختبارات المعرفة من ملفاتك المصدرية.

اختر من بين أكثر من 1000 نموذج لتحديد الأهداف للتدريب على التوظيف والامتثال والمهارات الشخصية.

قم بتخصيص موضوعات الدورات التدريبية وأساليبها لتتناسب مع علامتك التجارية

تعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي واجمع تعليقات أصحاب المصلحة في السياق المناسب.

تأكد من أن كل دورة تدريبية تعمل بسلاسة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.

Rise 360 من Articulate القيود

مرونة أقل للتفاعل المتقدم مقارنة بـ Storyline

تحكم محدود في التخطيط المرئي خارج نطاق الكتل المتاحة

يتطلب اشتراكًا كاملاً في Articulate 360

أسعار Rise 360 من Articulate

Articulate 360 Standard : 1499 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم

Articulate 360 AI: 1749 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Rise 360 من Articulate

G2 : 4. 7/5. 0 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 7/5. 0 (690+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Rise 360 من Articulate

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

أكثر ما أحبه هو تنوعه وسهولة استخدامه. سواء كنت مبتدئًا أو مصممًا تعليميًا متمرسًا، فإن تعلم استخدام Articulate 360 أمر بديهي ومباشر.

أكثر ما أحبه هو تنوعه وسهولة استخدامه. سواء كنت مبتدئًا أو مصممًا تعليميًا متمرسًا، فإن تعلم استخدام Articulate 360 أمر بديهي ومباشر.

13. Coursera for Business (الأفضل لتطوير المهارات على مستوى المؤسسة باستخدام محتوى أكاديمي متميز)

عبر Coursera for Business

تكافح العديد من برامج التعلم المؤسسي لمواكبة معايير الصناعة المتطورة. غالبًا ما يفقد الموظفون اهتمامهم عندما يشعرون أن محتوى التدريب عام أو قديم أو منفصل عن المهارات الواقعية.

هذه الفجوة بين التدريب والأهمية تحد من التأثير، خاصة على نطاق واسع.

تتناول Coursera for Business هذه المسألة من خلال توفير الوصول إلى أكثر من 9200 دورة تدريبية من أفضل الجامعات والشركات مثل Google وStanford وIBM.

صُمم لفرق من جميع الأحجام، وهو يمكّن الشركات من تقديم مسارات تعليمية مختارة بعناية ومشاريع موجهة وشهادات مهنية.

أفضل ميزات Coursera for Business

احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 9200 دورة تدريبية وأكثر من 1500 مشروع وأكثر من 150 شهادة من مؤسسات رائدة.

أنشئ مسارات تعليمية مخصصة باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأكاديميات خاصة بالوظائف

ادمج مع منصات LMS الرئيسية وأدوات SSO و HRIS لنشر سلس.

استخدم التدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقييمات المهارات لتخصيص التعلم

تتبع التقدم المحرز باستخدام لوحات المعلومات التي تربط المهارات المكتسبة بنتائج الأعمال

قم بتوطين التعلم من خلال محتوى متعدد اللغات وإمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة

قيود Coursera for Business

قدرة محدودة على تعديل أو تخصيص محتوى الدورات التدريبية المقدمة من جهات خارجية

أسعار أعلى مقارنة بحلول LMS الداخلية

قد تتطلب لوحة تحكم المسؤول تهيئة المستخدمين الجدد

أسعار Coursera for Business

الفريق : 399 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Coursera for Business

G2 : 4. 5/5. 0 (أكثر من 460 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5. 0 (18+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Coursera for Business

شارك هذا التقييم على G2:

أكثر ما يعجبني هو القدرة على تنظيم مسارات تدريبية عالية الجودة وتسويقها ونشرها بسرعة باستخدام CourseBuilder. يقدم كتالوج Coursera خبرة عالمية في موضوعات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، مع شهادات مصغرة معترف بها تعزز دافعية المتعلمين وقابليتهم للتوظيف.

أكثر ما يعجبني هو القدرة على تنظيم مسارات تدريبية عالية الجودة وتسويقها ونشرها بسرعة باستخدام CourseBuilder. يقدم كتالوج Coursera خبرة عالمية في موضوعات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، مع شهادات مصغرة معترف بها تعزز دافعية المتعلمين وقابليتهم للتوظيف.

فيما يلي ثلاث أدوات إضافية لتطوير الموظفين تتوافق مع إمكانات المنصات التي تمت مناقشتها بالفعل.

Bridge : يجمع بين أدوات إدارة التعلم والتطوير الوظيفي ومراجعة الأداء في منصة واحدة.

Leapsome : يساعد فرق الموارد البشرية على إدارة أهداف OKR ومراجعات الأداء واستطلاعات مشاركة الموظفين ووحدات التعلم في مكان واحد.

eloomi : يوفر مسارات تعليمية مرنة وأدوات للتعليقات والتقييم. وهو سهل الاستخدام وقابل للتطوير، مع تركيز قوي على تحسين المهارات والتدريب على الامتثال.

أمثلة لخطط تطوير الموظفين يمكنك نسخها وتخصيصها 1) خطة 30/60/90 يومًا للموظفين الجدد الهدف: الانتقال إلى التنفيذ المستقل بحلول اليوم 90

المهارات: أساسيات الدور، إتقان استخدام الأدوات، أساسيات أصحاب المصلحة

الإجراءات: قائمة مراجعة الأسبوع الأول من التعيين → مراقبة 3 مكالمات → تسليم 1 مهمة صغيرة/أسبوع بحلول اليوم 30

مقياس النجاح: 3 نتائج ملموسة + تقييم المدير ≥ "مستوفٍ" بحلول اليوم 90 2) خطة الاستعداد للترقية (IC → Senior IC) الهدف: إظهار النطاق + الملكية في المستوى التالي

المهارات: قيادة المشاريع، وتحديد الأولويات، والتأثير عبر الفرق

الإجراءات: قيادة مشروع متعدد الوظائف، امتلاك مقياس ربع سنوي، توجيه زميل واحد في الفريق

مقياس النجاح: تسليم المشروع في الوقت المحدد + تأثير قابل للقياس + تأكيد القيادة من خلال ملاحظات الزملاء 3) خطة انتقال الأدوار (الدعم → نجاح العملاء) الهدف: الانتقال من الدعم التفاعلي إلى الملكية الاستباقية للحساب

المهارات: تخطيط الحسابات، مخاطر التجديد، اتصالات أصحاب المصلحة

الإجراءات: إكمال شهادة المنتج، والمشاركة في ملكية 5 حسابات، وإجراء تقييمين ربع سنويين مع المدير.

مقياس النجاح: الحفاظ على CSAT + الإبلاغ المبكر عن مخاطر التجديد + موافقة المدير على جودة QBR

النمو لا يتوقف أبدًا مع ClickUp

تتفوق الشركات التي تستثمر في التعلم على نظيراتها في الإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين والمشاركة. ولكن هناك مشكلة: من الصعب بناء مسارات تطوير مخصصة على نطاق واسع.

تضيع الأهداف في الوثائق، ويبقى التدريب مشتتًا، وتضيع التعليقات في جداول البيانات.

وهذا هو المجال الذي تبرز فيه ClickUp.

يربط ClickUp أهداف التطوير بالعمل اليومي، من تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) وإنشاء مكتبات التدريب إلى تتبع التقدم في لوحات المعلومات وأتمتة مراجعات الأداء. كل ذلك في مكان واحد. لا حاجة للتنقل بين الأدوات. لا حاجة لتغيير السياق. فقط نمو أكثر ذكاءً.

هل أنت مستعد لمنح فريقك الهيكل والدعم الذي يحتاجونه للنجاح؟ اشترك في ClickUp اليوم!