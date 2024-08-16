كيفية تحديد أهداف التوظيف وتنفيذها

لقد تحول التوظيف من وظيفة تتعلق بالمعاملات إلى وظيفة استراتيجية. لقد ولّت أيام ملء الوظائف الشاغرة ببساطة. فموظفو التوظيف هم الآن مهندسو خطوط المواهب، حيث يقومون بتشكيل مستقبل المؤسسات.

يعد وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للتوظيف واستقطاب المواهب أمرًا ضروريًا للتعامل مع هذا التعقيد. هذه الأهداف بمثابة البوصلة التي توجه مسؤولي التوظيف خلال تحديات العثور على أفضل المواهب واستقطابها والاحتفاظ بها في سوق تنافسية

A تقرير جارتنر أن أساليب التعيين التقليدية ومجموعات المرشحين أصبحت أقل فعالية، ولم يعد بإمكان المؤسسات تلبية احتياجاتها من المواهب بهذه الطريقة. كما أننا بحاجة أيضًا إلى مواءمة أهداف التوظيف مع المستقبل لتوظيف المواهب المطلوبة وإعطاء الأولوية للصحة النفسية للموظفين، ودعم أخلاقيات البيانات في تكنولوجيا الموارد البشرية.

سنستكشف في هذه المدونة ما يلي أدوات التوظيف لمساعدة فرق الموارد البشرية لديك على إعداد أهداف وعمليات التوظيف بشكل أسرع.

ما هي أهداف التوظيف؟

أهداف التوظيف هي الأهداف الاستراتيجية التي توجه جهود استقطاب المواهب في الشركة. وهي بمثابة خارطة طريق لاستقطاب واختيار وتوظيف أفضل المواهب بما يتماشى مع الأهداف العامة للمؤسسة

تحدد أهداف التوظيف الذكية النتائج المرجوة من عملية التوظيف والاستقطاب وتوفر إطارًا لقياس النجاح.

أنواع أهداف التوظيف

يمكن تصنيف أهداف التوظيف إلى أنواع مختلفة من الأهداف الذكية، ولكل منها محور تركيز متميز:

الأهداف الكمية: هي أهداف قابلة للقياس تتعلق بعملية التوظيف، مثل الوقت اللازم لشغل الوظيفة، وتكلفة كل موظف، ومعدل قبول العرض

هي أهداف قابلة للقياس تتعلق بعملية التوظيف، مثل الوقت اللازم لشغل الوظيفة، وتكلفة كل موظف، ومعدل قبول العرض الأهداف الكمية: تركز هذه الأهداف على جودة عملية التوظيف ونتائجها، بما في ذلك تجربة المرشحين، وتوصيف الوظائف بشكل أفضل، وجودة التوظيف، والاحتفاظ بالموظفين

تركز هذه الأهداف على جودة عملية التوظيف ونتائجها، بما في ذلك تجربة المرشحين، وتوصيف الوظائف بشكل أفضل، وجودة التوظيف، والاحتفاظ بالموظفين الأهداف الاستراتيجية: هذه الأهداف تتماشى مع أهداف الشركة الأوسع نطاقاً في مجال التوظيف، مثل زيادة الحصة السوقية أو إطلاق منتجات جديدة أو التوسع في مناطق جديدة

فوائد تحديد أهداف التوظيف

يعد وضع أهداف توظيف واضحة وقابلة للقياس أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التوظيف في أي مؤسسة. وتشمل الفوائد ما يلي:

تحسين الكفاءة: المساعدة في تركيز جهود التوظيف على المجالات الأكثر أهمية، مما يقلل من الوقت والموارد المهدرة

المساعدة في تركيز جهود التوظيف على المجالات الأكثر أهمية، مما يقلل من الوقت والموارد المهدرة تحسين عملية اتخاذ القرار: توفير رؤى لتحسين استراتيجيات وعمليات التوظيف

توفير رؤى لتحسين استراتيجيات وعمليات التوظيف زيادة المساءلة: خلق شعور بالمسؤولية لدى فريق التوظيف

خلق شعور بالمسؤولية لدى فريق التوظيف تخصيص أفضل للموارد: المساعدة في تخصيص الموارد بشكل فعال لتحقيق النتائج المرجوة

المساعدة في تخصيص الموارد بشكل فعال لتحقيق النتائج المرجوة المواءمة مع أهداف العمل: أهداف التوظيف التي تتماشى مع الاستراتيجية العامة للشركة تساهم في نجاحها

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أهمية تحديد الأهداف في التوظيف ## أهمية تحديد الأهداف في التوظيف

يتضمن التحديد الفعال للأهداف أكثر من مجرد تحديد الأهداف؛ فهو يتضمن أيضًا مواءمة أهداف التوظيف مع الاستراتيجية التنظيمية الأوسع نطاقًا.

فمن خلال إنشاء صلة واضحة بين نتائج التوظيف وأهداف العمل، يمكن لقادة الموارد البشرية إثبات قيمة القسم وتأمين التأييد للموارد والمبادرات الضرورية. كما يوفر تحديد الأهداف أيضًا إطار عمل لفعالية تخطيط الموارد البشرية .

الإدارة الاستراتيجية في تحديد الأهداف

الإدارة الاستراتيجية هي محور ربط التوظيف بالرؤية المؤسسية الأوسع نطاقًا. إنها أكثر من مجرد مواءمة الأهداف؛ إنها تتعلق بتضمين التوظيف كوظيفة استراتيجية للأعمال.

ولتحقيق أقصى قدر من التأثير الحقيقي للتوظيف، يجب على قادة الموارد البشرية تغيير طريقة تفكيرهم والتركيز على بناء وظيفة استقطاب المواهب التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

الابتكار والتحفيز في تحقيق أهداف التوظيف

يدور الابتكار حول إعادة تصور تجربة المرشحين، واستكشاف قنوات جديدة للتوظيف، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط العمليات. يكمن مستقبل التوظيف في الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الافتراضي، والرؤى القائمة على البيانات.

تحفيز فريق التوظيف أمر بالغ الأهمية بنفس القدر. فالأمر يتعلق ب خلق ثقافة عالية الأداء، وتقدير الإنجازات، وتوفير فرص النمو، ومن الضروري تمكين موظفي التوظيف من التفكير الإبداعي وتولي مسؤولية عملهم.

يستخف العديد من قادة الموارد البشرية بقوة فريق استقطاب المواهب المتحمس. فمن خلال الاستثمار في تطوير الموظفين، وتوفير مسارات وظيفية واضحة، والاعتراف بمساهماتهم، يمكن للمؤسسات الاستفادة من الإمكانات الكاملة لوظيفة استقطاب المواهب.

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أهداف التوظيف الرئيسية لتحقيق النجاح في عام 2024

لا يقتصر التوظيف الذكي على ملء المقاعد فقط، بل يتعلق ببناء فريق الأحلام. دعنا نناقش أهداف التوظيف التي لن تساعدك الآن فحسب، بل ستظل ذات صلة حتى في المستقبل:

1. تحسين جودة التوظيف من خلال التوظيف القائم على المهارات أولاً

لم يعد النهج التقليدي الذي يركز على السيرة الذاتية كافياً. لبناء فرق عمل عالية الأداء، يجب على المؤسسات تحويل تركيزها إلى التوظيف القائم على المهارات.

من خلال إعطاء الأولوية لقدرات المرشحين وكفاءاتهم على الألقاب الوظيفية والمؤهلات الأكاديمية، يمكن للشركات تحديد الأفراد الذين يتوافقون مع متطلبات الوظيفة.

وهذا يعني الاستفادة من الأدوات التي تقيّم المهارات بشكل مباشر، مثل تحديات البرمجة أو مراجعات الملفات أو التقييمات القائمة على المهارات.

< يمكننا استنتاج إمكانية النجاح في وظيفة ما من المهارات الحالية والمهارات المحتملة: المهارات المستقبلية التي يمكن للمرشح تعلمها بسهولة استنادًا إلى المهارات التي يمتلكها اليوم... ستحتاج الشركات التي ترغب في البدء في تطبيق التوظيف القائم على المهارات إلى تحدي الافتراضات الراسخة حول شكل المرشح "الأفضل" الذي قد يبدو عليه المرشح "الأفضل"، استنادًا إلى ممارسات التوظيف القياسية والمعايير التقليدية أوتومن كراوس ، كبير العلماء في شركة SAP SuccessFactors

2. تسريع عملية التوظيف

للحفاظ على قدرتها التنافسية، يجب على المؤسسات تبسيط عمليات التوظيف لديها. وينطوي ذلك على استخدام التكنولوجيا لأتمتة المهام الروتينية، مثل تتبع المتقدمين للتوظيف والجدولة.

يمكن أن يؤدي تنفيذ عمليات فعالة لإجراء المقابلات، بما في ذلك المقابلات المسجلة مسبقاً والمقابلات الجماعية، إلى تقليل الجداول الزمنية للتوظيف بشكل كبير. تستخدم Google Cloud الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات مطابقة المرشحين وإعدادهم. فبدلاً من غربلة عدد لا يحصى من السير الذاتية، يحدد الذكاء الاصطناعي بسرعة أفضل المتنافسين لشغل وظائف محددة. وقد أدت هذه القفزة التكنولوجية إلى اختصار ساعات من عملية التوظيف، مما حرر مسؤولي التوظيف للتركيز على بناء العلاقات وتقييم المرشحين على مستوى أعمق.

_نحن نفكر باستمرار في التصميم التنظيمي لـ Google بشكل عام في التوظيف... الذكاء الاصطناعي هو محور كل نقاش نجريه، وهو يغير طريقة تفكيرنا في مواضيع الموارد البشرية التقليدية للأبد... يمكننا قضاء وقت أقل في الأمور الإدارية - التي هي للأسف جزء كبير مما يثقل كاهل الموارد البشرية - إلى المزيد من التفاعلات الإنسانية؛ التفكير الاستراتيجي والإبداعي والابتكاري

تريسي أرنيش، رئيسة قسم الموارد البشرية في Google Cloud

3. بناء برنامج فعال لإحالة الموظفين

تسفر إحالات الموظفين باستمرار عن تعيينات عالية الجودة ووقت أقصر لشغل الوظائف.

لبناء برنامج إحالة فعال، يجب على المنظمات تحفيز الموظفين على إحالة المرشحين المؤهلين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم مكافآت إحالة مغرية، وتقدير أفضل المحيلين، وإنشاء عملية إحالة سلسة. جيفرسون للرعاية الصحية ، ومقرها في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، زيادة كبيرة في عدد المرشحين المؤهلين للوظائف إلى الإصلاح الشامل الأخير لبرنامج إحالة الموظفين. فمنذ بدء البرنامج في عام 2008، شهد نظام الرعاية الصحية نجاحًا مطردًا، ولكن تحديث السياسة في أبريل 2023 أدى إلى زيادة تأثيره. من خلال زيادة مكافآت الإحالة، حفزت جيفرسون للرعاية الصحية الموظفين الحاليين على الاطلاع بنشاط على فرص العمل الشاغرة والمشاركة في عملية التوظيف، مما أدى إلى زيادة حجم وجودة المتقدمين.

4. الارتقاء بالعلامة التجارية لصاحب العمل من خلال التواصل الاستراتيجي

تعد العلامة التجارية القوية لصاحب العمل نقطة جذب قوية لأفضل المواهب. التشبيك الاستراتيجي ضروري لبناء سمعة مقنعة لصاحب العمل. من خلال إقامة علاقات مع المؤثرين في المجال والباحثين عن عمل وأصحاب المصلحة الآخرين، يمكن للمؤسسات تعزيز ظهورها وجذب سيل مستمر من المتقدمين المؤهلين.

يوفر حضور الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الوظيفية في هذا المجال فرصًا للتواصل مع المرشحين المحتملين، وعرض ثقافة الشركة، وجمع الرؤى حول اتجاهات الصناعة. شركة AEG أوروبا, وهي شركة عالمية عملاقة في مجال الترفيه، عززت سمعتها كجهة عمل رائدة من خلال حصولها على مركز مرموق في قائمة صنداي تايمز لأفضل الشركات للعمل بها. وقد كان لالتزام الشركة بخلق ثقافة التميز والشمولية دور أساسي في تحقيق هذا التقدير. وقد كشف استطلاع داخلي أُجري مؤخراً عن تحقيق نسبة 86% من مشاركة الموظفين، متجاوزاً بذلك معايير الصناعة بهامش كبير.

5. الاستثمار في أتمتة التوظيف والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة

من خلال استخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة وتعزيز عملية اتخاذ القرار.

يمكن لأنظمة تتبع المتقدمين وروبوتات الدردشة الآلية وأدوات البحث عن المرشحين المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تقلل بشكل كبير من الأعباء الإدارية وتحرر مسؤولي التوظيف للتركيز على الأنشطة الاستراتيجية. يمكن استخدام التحليلات التنبؤية لتحديد مجموعات المواهب والتنبؤ باحتياجات التوظيف. تُحدث شركة Phenom ثورة في عملية التوظيف من خلال روبوت الدردشة الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي . من خلال إشراك المرشحين في شكل محادثة، يقوم روبوت الدردشة الآلي بتقييم مهاراتهم وتفضيلاتهم بسرعة، ومطابقتها مع الوظائف الشاغرة المناسبة. لا يعمل هذا النظام الذكي على تبسيط عملية تحديد المرشحين فحسب، بل يعمل أيضاً على أتمتة عملية الجدولة، مما يُتيح لمسؤولي التوظيف التركيز على بناء العلاقات وتقييم أفضل المواهب.

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6. الاستفادة من أساليب تسويق التوظيف

تتضمن جهود تسويق التوظيف جذب وإشراك أفضل المواهب من خلال حملات التسويق المستهدفة. من خلال إنشاء رسائل مقنعة للعلامة التجارية لصاحب العمل وتوزيعها من خلال قنوات مختلفة، يمكن للمؤسسات بناء خط مواهب قوي

يمكن أن تساعد الاستفادة من التسويق بالمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني في إثارة الاهتمام وجذب المرشحين المؤهلين تأهيلاً عالياً. يمكن أن تؤدي التجارب الشخصية للمرشحين إلى خلق تصور إيجابي للعلامة التجارية وزيادة التحويلات. شراكة ترورو-كولشستر للازدهار الاقتصادي (TCPEP) نجحت في جذب أكثر من 300 طبيب مرشح إلى المنطقة من خلال حملة تسويقية مستهدفة. بالشراكة مع Nova Scotia Health، استفادت TCPEP من التمويل المقدم من مكتب التوظيف المهني للرعاية الصحية لتسليط الضوء على جاذبية المنطقة كموقع للممارسة الطبية. من خلال عرض التوازن بين العمل والحياة، الفرص المهنية، والمجتمع النابض بالحياة في نوفا سكوشا، ولدت الحملة اهتماما كبيرا من الأطباء في جميع أنحاء العالم.

7. بناء مجتمع مواهب ديناميكي ومتنوع

يعد إنشاء مكان عمل متنوع وشامل أمرًا ضروريًا لنجاح الأعمال. يجب أن تركز المؤسسات على بناء مجتمع مواهب يعكس تنوع السوق المستهدف

وهذا يتضمن تنفيذ مبادرات التنوع والشمول ، والشراكة مع منظمات التنوع، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى مجموعات متنوعة من المواهب

8. الحد من معدل دوران الموظفين من خلال تنفيذ استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين

إن تقليل معدل دوران الموظفين لا يقل أهمية عن جذب أفضل المواهب. يجب على المنظمات التركيز على خلق تجربة إيجابية للموظفين، وتقديم حزم تعويضات ومزايا تنافسية، وتوفير فرص للنمو والتطور.

تُعد برامج التأهيل الفعالة وإدارة الأداء ومشاركة الموظفين ضرورية للاحتفاظ بأفضل المواهب. يمكن أن يساعد جمع آراء الموظفين من خلال الاستبيانات ومقابلات الخروج من العمل في تحديد مجالات التحسين وتنفيذ استراتيجيات استبقاء مستهدفة. خفضت شركة Griswold، وهي شركة رعاية منزلية، معدل دوران الموظفين بنسبة 20% باستخدام الذكاء الاصطناعي.

المشكلة؟ معدل دوران سنوي لمقدمي الرعاية يبلغ حوالي 80% في عملياتها في ولاية بنسلفانيا. وقد أثّر ارتفاع معدل الدوران هذا على جودة الخدمة والتكاليف التشغيلية.

ولمعالجة هذه المشكلة، طبّقت Griswold نظام TeamEngage، وهو عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من WellSky. يعمل هذا النظام المبتكر على تعزيز تجربة مقدمي الرعاية من خلال مكافأة الموظفين بنقاط مقابل إجراءات إيجابية مثل الالتزام بالمواعيد وقبول المناوبة وتحقيق أهداف الرعاية. يمكن استبدال هذه النقاط ببطاقات الهدايا، مما يخلق حافزاً ملموساً.

اقرأ أيضًا:_ قوالب ونماذج الموارد البشرية المجانية لتحسين عمليات الموارد البشرية في عام 2024 في حين أن أهداف التوظيف يمكن أن تختلف بشكل كبير بناءً على التحديات والفرص الخاصة بالمجال، إلا أن هذه القائمة ستمنحك نقطة بداية لتحديد أهدافك الخاصة وتوظيف الأفراد المناسبين للوظيفة والثقافة التنظيمية.

الاستفادة من الأدوات والموارد في تحقيق أهداف التوظيف

إن مواكبة الاتجاهات المتغيرة باستمرار في هذه المرحلة المتطورة من استقطاب المواهب وإدارتها يتطلب منك أن تكون على مستوى عالٍ من الكفاءة. لا يمكنك القيام بذلك بمفردك، وسيكون أداؤك أفضل بكثير إذا أشركت فريقك واستثمرت في الأدوات المناسبة للوظيفة. ClickUp هي إحدى هذه الأدوات. ClickUp لفرق الموارد البشرية حلاً شاملاً لتبسيط عمليات التوظيف، والإلحاق بالوظائف، وإعداد الموظفين، وإلغاء الإلحاق بالوظائف، وإدارة خط المواهب بأكمله.

قم بتضخيم وإنشاء نظام ذي صلة بالمستقبل لإدارة جميع وظائف الموارد البشرية من الصفر مع ClickUp لفرق الموارد البشرية

يمكن أن يساعدك:

1. إحداث ثورة في عملية التوظيف لديك

قم بإشراك أفضل المواهب من خلال نظام يجعل معلومات المرشحين وطلباتهم وتواصلهم مركزية.

أضف مراحل مختلفة واستخدم قوائم مراجعة بسيطة لإظهار متى يتم إنجاز المهام باستخدام ClickUp Custom Statuses

إنشاء انقر فوق حالات مخصصة لتتبع تقدم المرشح من خلال خط سير المرشحين، من الاتصال الأولي إلى قبول العرض. على سبيل المثال، أنشئ خطاً للتوظيف مع حالات مثل "تم التعيين" و"الفحص الهاتفي" و"المقابلة في الموقع" و"تم إرسال العرض" قم بتعيين المهام لمسؤولي التوظيف ومديري التوظيف والقائمين على إجراء المقابلات، وحدد تواريخ الاستحقاق لضمان إحراز تقدم في الوقت المناسب.

أنشئ عمليات أتمتة لرسائل البريد الإلكتروني بين الموظفين والعملاء والعملاء والبائعين والشركاء باستخدام أتمتة ClickUp

استخدم أتمتة ClickUp لتعيين مشغلات لإرسال رسائل بريد إلكتروني تلقائية، وجدولة المقابلات، ونقل المرشحين عبر المراحل دون عناء، على سبيل المثال، عندما يقبل المرشح عرض عمل، قم تلقائيًا بإنشاء مهام التأهيل وتعيينها إلى الأقسام ذات الصلة.

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2. إلحاق الموظفين الجدد بسهولة

اسمح للموظفين الجدد بإحداث تأثير أسرع من خلال حل تأهيل منظم.

إنشاء مستودع مفصل لمستندات الموارد البشرية للموظفين باستخدام ClickUp Docs استخدم ClickUp Docs لتركيز المعلومات والسياسات والإجراءات المهمة للشركة. قم بإنشاء دليل رقمي للموظفين، وشارك رسائل الترحيب من القيادة، ووفر إمكانية الوصول إلى الموارد ذات الصلة في مكان واحد يسهل الوصول إليه.

تدعم المستندات التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح للعديد من أعضاء فريق الموارد البشرية بالمساهمة في المستندات وتحريرها في وقت واحد. استخدم ميزة التعليق لتقديم الملاحظات والاقتراحات. استخدم المستندات الفرعية والمجلدات لتنظيم المعلومات بفعالية.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد الموظفين الجدد للنجاح من خلال قوالب ClickUp التي تسهل انتقالهم إلى الدور الجديد وتتيح لهم توثيق التأثير الذي يحدثونه منذ البداية. جرّب قالب خطة ClickUp لمدة 30-60-90 يومًا لتبدأ به!

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3. الارتقاء بأداء الموظفين

مع انقر فوق طرق العرض ، يمكن لموظفي الموارد البشرية تصور خط المواهب بأكمله بسهولة وبتفاصيل كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدهم البساطة والوضوح البصري على البقاء على رأس إدارة الأداء والتقييمات أيضًا.

ساعد فرق الموارد البشرية على إنشاء المهام وإدارتها وتتبعها باستخدام ClickUp Views

إليك كيفية استخدام ClickUp Views لإدارة الأداء:

عرض الجدول : إنشاء نظرة عامة شاملة لمقاييس أداء الموظفين، بما في ذلك الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية والتقييمات. قم بتخصيص الأعمدة لعرض المعلومات ذات الصلة مثل اسم الموظف والقسم وفترة الأداء والتقييم الإجمالي

إنشاء نظرة عامة شاملة لمقاييس أداء الموظفين، بما في ذلك الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية والتقييمات. قم بتخصيص الأعمدة لعرض المعلومات ذات الصلة مثل اسم الموظف والقسم وفترة الأداء والتقييم الإجمالي عرض المجلس : تصور أداء الموظف باستخدام لوحة على غرار كانبان. قم بإنشاء مراحل مثل "تجاوز التوقعات" و"تلبية التوقعات" و"يحتاج إلى تحسين" قم بسحب وإسقاط أسماء الموظفين بين المراحل بناءً على تقييمات الأداء

عرض القائمة : تحديد أولويات المهام والمشاريع لكل موظف. إنشاء حقول مخصصة لتتبع المواعيد النهائية والتقدم وحالة الإنجاز. استخدم عوامل التصفية وخيارات الفرز لتحديد الموظفين ذوي الأداء العالي أو أولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي لوحات معلومات ClickUp توفر نظرة عامة مركزية عن عبء العمل على الموظفين مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية والإنتاجية والأداء لتبسيط التحليل لك.

قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة لتصور المقاييس الرئيسية مثل متوسط ساعات العمل ومعدلات إنجاز المهام والجداول الزمنية للمشروع باستخدام ClickUp Dashboards

فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع مختلفة من لوحات المعلومات التي يمكنك إعدادها للموظفين:

عرض عبء العمل: راقب توزيع عبء العمل للموظفين لتحديد الإنهاك المحتمل أو نقص الاستخدام. استخدم المرشحات لتحليل عبء العمل حسب القسم أو الفريق أو الفرد

راقب توزيع عبء العمل للموظفين لتحديد الإنهاك المحتمل أو نقص الاستخدام. استخدم المرشحات لتحليل عبء العمل حسب القسم أو الفريق أو الفرد عرض تتبع الوقت: تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع المختلفة لتحديد الأنشطة المستهلكة للوقت وتحسين سير العمل

تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع المختلفة لتحديد الأنشطة المستهلكة للوقت وتحسين سير العمل طريقة عرض الإنتاجية الشخصية: تحليل مقاييس الأداء الفردي، مثل معدلات إنجاز المهام، والوقت المستغرق في المهام، وتحقيق الأهداف

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4. توفير الوقت في العمليات المرهقة

توفر قوالب ClickUp أساسًا منظمًا لتبسيط عمليات الموارد البشرية المختلفة. على سبيل المثال، يمكن لموظفي الموارد البشرية استخدام قالب ClickUp لتوظيف المرشحين لإدارة استقطاب المواهب.

أنشئ مسار التوظيف بالكامل بسهولة باستخدام قالب ClickUp Hiring Candidates المُنشأ مسبقًا

قد يكون العثور على المرشح المثالي لوظيفة ما أمراً شاقاً. يبسط هذا القالب عملية التوظيف ويساعدك في العثور على المرشح المثالي.

قم بتوصيل أداة التقديم المفضلة لديك (نماذج Google، Typeform، إلخ) ب ClickUp عبر Zapier لأتمتة إنشاء مهام جديدة لكل متقدم للوظيفة. هذا يلغي الإدخال اليدوي للبيانات ويضمن عدم إهمال أي مرشح.

يقدم هذا القالب:

حالات مخصصة: تتبع تقدم كل مرشح مع حالات مخصصة مثل "مقدم" و"قيد التقدم" و"مقابلة هاتفية" و"عرض" و"مرفوض

تتبع تقدم كل مرشح مع حالات مخصصة مثل "مقدم" و"قيد التقدم" و"مقابلة هاتفية" و"عرض" و"مرفوض حقول مخصصة: تنظيم وإضافة سمات إلى مهام التوظيف الخاصة بك، مما يسهل عرض بيانات المرشحين

تنظيم وإضافة سمات إلى مهام التوظيف الخاصة بك، مما يسهل عرض بيانات المرشحين طرق العرض المخصصة: يمكنك الوصول إلى المعلومات دون عناء من خلال خمس طرق عرض مختلفة لـ ClickUp، بما في ذلك "تتبع مقدمي طلبات التوظيف"، و"عرض الدردشة"، و"المعرض الكامل"، و"القائمة الكاملة"، و"عرض القائمة

يمكنك الوصول إلى المعلومات دون عناء من خلال خمس طرق عرض مختلفة لـ ClickUp، بما في ذلك "تتبع مقدمي طلبات التوظيف"، و"عرض الدردشة"، و"المعرض الكامل"، و"القائمة الكاملة"، و"عرض القائمة إدارة المشاريع: تعزيز تتبع المرشحين بميزات مثل تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني

قالب آخر يمكنك استخدامه هو نموذج خطة عمل التوظيف ClickUp للتوظيف .

قم بتنفيذ استراتيجية توظيف مدروسة مع خطة عمل التوظيف ClickUp للتوظيف

يتطلب التنقل في مشهد المواهب نهجاً استراتيجياً. يتيح لك هذا القالب ما يلي:

إنشاء مسار واضح: تحديد خارطة طريق مفصلة لعملية التوظيف بأكملها

تحديد خارطة طريق مفصلة لعملية التوظيف بأكملها تحسين عملية البحث عن المرشحين: تحديد الطرق الأكثر فعالية وكفاءة للعثور على المرشحين المحتملين

تحديد الطرق الأكثر فعالية وكفاءة للعثور على المرشحين المحتملين تبسيط العملية: التأكد من أن عملية التوظيف سلسة وفعالة قدر الإمكان

التأكد من أن عملية التوظيف سلسة وفعالة قدر الإمكان الحفاظ على جدول زمني: الاستفادة من جدول زمني منظم للحفاظ على سير عملية التوظيف في الموعد المحدد

يُقرأ أيضًا:_ كيفية التوظيف من أجل الملاءمة الثقافية: استراتيجيات لمحترفي الموارد البشرية التحديات والحلول في تحديد أهداف التوظيف ## ## التحديات والحلول في تحديد أهداف التوظيف

يعد تحديد أهداف التوظيف الفعالة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المؤسسة، إلا أنه محفوف بالتحديات. إن فهم هذه العقبات وتنفيذ الحلول الاستراتيجية أمر ضروري لفرق الموارد البشرية.

التحديات الشائعة:

المواءمة مع أهداف العمل: قد تكون ترجمة أهداف العمل الشاملة إلى مقاييس توظيف محددة أمرًا صعبًا

قد تكون ترجمة أهداف العمل الشاملة إلى مقاييس توظيف محددة أمرًا صعبًا قياس أثر التوظيف: غالبًا ما يكون قياس أثر جهود التوظيف على نتائج الأعمال أمرًا صعبًا

غالبًا ما يكون قياس أثر جهود التوظيف على نتائج الأعمال أمرًا صعبًا سوق المواهب الديناميكية: التغيرات السريعة في توافر المواهب والمهارات والتوقعات تجعل من الصعب تحديد أهداف دقيقة وطويلة الأجل

التغيرات السريعة في توافر المواهب والمهارات والتوقعات تجعل من الصعب تحديد أهداف دقيقة وطويلة الأجل توافر البيانات وجودتها: قد يؤدي عدم توفر البيانات والتحليلات الموثوقة إلى إعاقة تحديد الأهداف وقياس الأداء

قد يؤدي عدم توفر البيانات والتحليلات الموثوقة إلى إعاقة تحديد الأهداف وقياس الأداء الموازنة بين الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل: قد يكون تحديد أولويات احتياجات التوظيف الفورية مع مراعاة متطلبات المؤسسة من المواهب في المستقبل أمرًا معقدًا

حلول للتغلب على التحديات:

الشراكة الاستراتيجية: التعاون الوثيق مع قادة الأعمال لمواءمة أهداف التوظيف مع الأهداف المؤسسية

التعاون الوثيق مع قادة الأعمال لمواءمة أهداف التوظيف مع الأهداف المؤسسية النهج القائم على البيانات: تنفيذ تحليلات قوية للبيانات لقياس أداء التوظيف وتحديد الاتجاهات

تنفيذ تحليلات قوية للبيانات لقياس أداء التوظيف وتحديد الاتجاهات تحديد الأهداف المرنة: اعتماد نهج مرن في تحديد الأهداف، مما يسمح بإجراء تعديلات بناءً على ظروف السوق المتغيرة

اعتماد نهج مرن في تحديد الأهداف، مما يسمح بإجراء تعديلات بناءً على ظروف السوق المتغيرة ذكاء المواهب: الاستثمار في الأدوات والموارد لجمع الرؤى حول توافر المواهب والمهارات واتجاهات التعويضات

الاستثمار في الأدوات والموارد لجمع الرؤى حول توافر المواهب والمهارات واتجاهات التعويضات التحسين المستمر: مراجعة أهداف التوظيف وتنقيحها بانتظام لضمان استمرار ملاءمتها وفعاليتها

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استقطب أفضل المواهب بشكل أسرع وحسِّن تجربة المرشحين باستخدام ClickUp

يمكن للمؤسسات تحسين عمليات التوظيف لديها وبناء فرق عمل عالية الأداء من خلال مواءمة الأهداف مع أهداف العمل، وقياس الأداء، والاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات.

يتميز مستقبل التوظيف بزيادة التعقيد والمنافسة على أفضل المواهب. للبقاء في المقدمة، يجب أن تتبنى فرق الموارد البشرية الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا والتركيز على بناء علامات تجارية قوية لأصحاب العمل. سيكون إعطاء الأولوية لتجربة المرشح والموظف طوال دورة حياة الموهبة أمرًا أساسيًا لتحديد أهداف التوظيف في المستقبل.

تقدم منصةClickUp منصة شاملة لدعم أهداف التوظيف المتطورة هذه. تتيح ميزات إدارة المهام والتعاون والأتمتة القوية التي تتميز بها لفرق الموارد البشرية تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات. اشترك في ClickUp اليوم!