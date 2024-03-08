10 نصائح لمراجعة الأداء للمدراء (مع النماذج)

لقد تغيرت أماكن العمل وأساليب العمل لدينا بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، بقيت بعض الأمور دون تغيير - مثل عملية مراجعة أداء الموظفين.

عادةً ما تحظى مراجعات الأداء بسمعة سيئة في معظم أماكن العمل. كشفت دراسة أجرتها مؤسسة غالوب أن موظف واحد فقط من كل خمسة موظفين يعتقدون أن ممارسات مراجعة الأداء التي يقوم بها مديرهم تحفزهم

إذن، كيف يمكنك كمدير أن تسد هذه الفجوة وتجعل عملية المراجعة السنوية أكثر جدوى وإنتاجية لفريقك ومؤسستك؟

من خلال التخلي عن الممارسات الجامدة التي كانت متبعة في الماضي وتبني التدخل التكنولوجي. 🧑‍💻

إذا تم إجراء مراجعات الأداء أو التقييمات بشكل صحيح، يمكن أن تساعد مراجعات الأداء أو التقييمات في تقييم تقدم الموظفين والتخطيط الاستراتيجي للنمو.

فيما يلي بعض النصائح لمراجعة الأداء للمدراء مثلك. 💪

ما هي مراجعة الأداء؟

يقوم المدير بإجراء مراجعة للأداء لتقييم تقدم الموظف ونجاحه في دوره الحالي. يغطي التقييم أداءه الأخير وسلوكه في مكان العمل ومهاراته في التعامل مع الآخرين، من بين صفات أخرى، و يقيس إنتاجيتهم .

يعد التحدث عن الأهداف والإمكانات المهنية للموظف أمرًا ضروريًا لمحادثة الأداء. وهذه فرصة ممتازة لمعالجة أي مجالات للتحسين أيضًا.

قد تكون مراجعة الأداء سنوية أو ربع سنوية أو حتى شهرية حسب المؤسسة. قد تتضمن المراجعة تقييمًا مكتوبًا أو مناقشات فردية أو كليهما. تقوم المنظمات التي تركز على الموظفين بتدريب فرقها على مراجعات الأداء الناجحة، بما في ذلك تقديم نصائح لمراجعة الأداء للمديرين الذين قد يكونون حديثي العهد بأدوارهم.

## فهم أهمية مراجعات الأداء

A دراسة ديلويت وجدت أن الشركات التي تجري مراجعات فعالة للأداء من المرجح أن تحقق أهدافها المالية بنسبة 30%.

بالنسبة للمؤسسات، تُعد مراجعات الأداء مدخلات مهمة للترقيات والعلاوات. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد الشركات على وضع أهداف ومعايير للأداء، ومعالجة مشاكل الأداء، وتعزيز المساءلة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين معنويات الموظفين ومشاركتهم.

الأهداف والغرض من مراجعات الأداء

بصرف النظر عن شكل أو تواتر مراجعات الأداء، فإن لها غرضًا مشتركًا في جميع المؤسسات:

ملاحظات المديرين: بالنسبة للموظفين، تُعد تقييمات الأداء فرصة للحصول على ملاحظات بناءة حول عملهم من مديرهم وأحيانًا من مديرهم الذي يتخطى عملهم. يساعدهم فهم توقعات المدير على مواءمة جهودهم مع أهداف الشركة لتحسين فرصهم في الترقية أو زيادة الراتب

بالنسبة للموظفين، تُعد تقييمات الأداء فرصة للحصول على ملاحظات بناءة حول عملهم من مديرهم وأحيانًا من مديرهم الذي يتخطى عملهم. يساعدهم فهم توقعات المدير على مواءمة جهودهم مع أهداف الشركة لتحسين فرصهم في الترقية أو زيادة الراتب فرصة للتفكير الذاتي: تسمح مراجعات الأداء للأفراد بالتفكير في أدائهم ومهاراتهم الشخصية وسلوكياتهم. فهي تساعدهم على تصحيح المسار حسب الحاجة وفهم مجالات تطورهم ونقاط قوتهم بشكل أفضل

تسمح مراجعات الأداء للأفراد بالتفكير في أدائهم ومهاراتهم الشخصية وسلوكياتهم. فهي تساعدهم على تصحيح المسار حسب الحاجة وفهم مجالات تطورهم ونقاط قوتهم بشكل أفضل تحديد الاحتياجات التدريبية : تساعد في تحديد مبادرات التدريب ورفع المهارات المطلوبة للموظفين الأفراد. وهذا في نهاية المطاف له تأثير إيجابي على الأداء والإيرادات ويساهم في نجاح الشركة

: تساعد في تحديد مبادرات التدريب ورفع المهارات المطلوبة للموظفين الأفراد. وهذا في نهاية المطاف له تأثير إيجابي على الأداء والإيرادات ويساهم في نجاح الشركة التخطيط الوظيفي: تساعد مراجعات الأداء الموظفين على بلورة أهدافهم المهنية وكيفية تحقيقها.

تساعد مراجعات الأداء الموظفين على بلورة أهدافهم المهنية وكيفية تحقيقها. معايرة الفريق: من وجهة نظر المدير، تسهّل مناقشة الأداء الحكم على عمل أحد أعضاء الفريق لأنها تحدد إنجازاته وأوجه القصور لديه. كما أنها تساعد المدير على تحديد أصحاب الأداء الأفضل ووضع خطط تطوير لكل عضو من أعضاء الفريق.

دور المدير في مراجعات الأداء

يلعب المديرون دورًا حاسمًا في هذه العملية. وتتمثل المهمة الأكثر تعقيدًا وحيوية للمدير في تهيئة بيئة للموظفين لتحقيق الازدهار. وهذا يعني بناء جو إيجابي حيث يتم الترحيب بالنقد البنّاء والتغذية الراجعة البناءة، ويمكن مشاركة المخاوف بحرية، ويشعر الموظفون بالدعم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أن تتذكر أن تحافظ على التحيز وأن تزود فريقك بالأدوات اللازمة للعمل على الملاحظات التي يتلقونها.

وبالنظر إلى ما هو على المحك، من الواضح أن إجراء مراجعة أداء فعالة وقابلة للتنفيذ هو أحد أهم أجزاء وظيفتك كمدير. إليك بعض النصائح لمراجعة الأداء للمديرين لمساعدتك على البدء. ➡️

## 10 نصائح لمراجعة الأداء للمدراء

1. استخدم نظامًا موحدًا لمراجعة الأداء

تساعد عملية التقييم الموحدة الموظفين على فهم أدوارهم وكيفية تقييمهم.

لضمان حصول موظفيك على تقييم عادل، قم بإعداد عملية تقييم موثقة وشاركها عبر المؤسسة. وضح مصدر بيانات التقييم ومتى وكم مرة سيتم جمعها.

على سبيل المثال، قد تتضمن بيانات التقييم ما يلي مؤشرات الأداء الرئيسية وملاحظات العملاء، والمراجعات الداخلية، والعوامل النوعية، وما إلى ذلك. يمكن بعد ذلك تجميع هذه البيانات قبل المراجعة لإظهار أداء الموظفين بدقة.

فعالية برنامج مراجعة الأداء يضمن تنفيذ هذه الخطوة الأولى بنجاح. يمكنك استخدام المنصة لـ

توثيق عمليات المراجعة والجداول الزمنية ومشاركتها

نشر أهداف الفريق والأفراد ومؤشرات الأداء الرئيسية

تسجيل الملاحظات الفردية

توحيد عملية التقييم عبر الفرق والأقسام

منع التحيز

توفير سجل شفاف لأداء كل عضو من أعضاء الفريق

يمكن للمدراء استخدام الميزات التعاونية لـ مستندات ClickUp لتوثيق ومشاركة عملية التقييم ومعاييره.

هناك طريقة أخرى لضمان التوحيد القياسي وهي استخدام النماذج.

افهم مدى جودة أداء فريقك باستخدام قالب تقرير أداء ClickUp

مع قالب تقرير أداء ClickUp يمكنك جمع بيانات مراجعة الأداء بسرعة وبقليل من الجهد. هذا القالب يوفر لك كل شيء بدءًا من جمع البيانات إلى تحليلها، وتحديد الأهداف والغايات، واستخدام الأدوات المرئية لإنشاء التقارير/لوحات المعلومات لاجتماعات مراجعة الأعمال.

أنشئ المهام، وأسندها إلى أعضاء الفريق المناسبين، وادعُ الزملاء لتعديل التقرير والمساهمة فيه.

يساعد هذا القالب على استخراج البيانات وتسليط الضوء على النقاط التي يجب مناقشتها أثناء مراجعة الأداء السنوية، مما يضمن الشفافية للمديرين والموظفين.

2. الإعداد والتخطيط الجيد

بصفتك مديرًا، يمكن أن يساعدك تخصيص بضع لحظات قبل مراجعة الأداء وتحديد نهجك وأسلوبك في إدارة اجتماع مراجعة فعال. من الناحية المثالية، قد ترغب في تحقيق التوازن بين اللطف والحزم.

من الآمن أن تفترض أن الموظف قد يشعر بالتوتر أو القلق قبل المراجعة. في هذه الحالة، قم بإلقاء بعض كلمات التشجيع البسيطة قبل الاجتماع من خلال ClickUp Chat يمكن أن يعزز ثقتهم بشكل كبير.

استخدم عرض تقويم ClickUp ل جدولة المراجعة وإرسال الدعوات إلى جميع المشاركين في وقت واحد.

سيكون من المفيد تدوين ملاحظات تقريبية قبل الاجتماع حول النقاط التي تريد مناقشتها، بما في ذلك الملاحظات ومجالات التحسين. استخدم ClickUp Notepad لدمج الملاحظات مع تقرير الأداء الخاص بك بسلاسة.

تقديم ملاحظات منظمة حول الأداء وتعزيز النمو الوظيفي مع قالب مراجعات الأداء من ClickUp

يمكنك أيضًا استخدام قالب مراجعة الأداء الخاص ب ClickUp لإجراء تقييمات فريقك بفعالية.

إذا كنت جديدًا في إجراء مراجعات الأداء، يمكن أن يساعدك هذا القالب. استخدمه لتخطيط وتنفيذ مراجعات أداء فريقك بطريقة منظمة.

3. الاستفادة من مؤشرات الأداء والمقاييس

تساعد مؤشرات ومقاييس الأداء في تحديد عمل الموظف في فترة مراجعة معينة.

وتشمل بعض الأمثلة على مقاييس الأداء عدد العقود الموقعة والساعات المدفوعة وعدد العملاء المحتملين الذين تم توليدهم وتكلفة الموارد المستخدمة في المتابعة. ومع ذلك، فإن جمع هذه البيانات وتصنيفها لكل موظف يمكن أن يكون مملاً للغاية ويستغرق وقتاً طويلاً. أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp هنا لإنقاذ اليوم وأتمتة هذه المهمة الرتيبة. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك بشكل مستقل إنشاء تقارير مستندة إلى البيانات والأبحاث وتوفير ساعات من العمل.

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام النقر فوق الأهداف لتتبع تقدم الموظف ومقارنته بإنجازاته الحالية. باستخدام هذه الميزة، يمكنك ترقية وإنشاء قوائم مراجعة لأهدافك وإضافة قيمة نقدية لأهدافك.

4. ممارسة التغذية الراجعة البناءة والاستماع الفعال

يمكن أن يؤثر استبدال النقد السلبي بمدخلات بناءة وقابلة للتنفيذ وأمثلة محددة تأثيرًا إيجابيًا على كيفية تطبيق موظفيك للملاحظات في عملهم.

على سبيل المثال، بدلاً من قول: "تقريرك كان مكتوبًا بشكل سيء"، يمكنك أن تقول: "يمكن تحسين التقرير من خلال اتباع نهج قائم على البيانات والأبحاث"

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أن تمنح الموظف الوقت والمساحة لـ التحدث عن نفسه وربما شرح أسباب أدائه الجيد أو الضعيف. وعندما يفعلون ذلك، تذكّر أن تستمع إليهم لتفهم ولا ترد عليهم.

يجب أن تكون مناقشة الأداء محادثة ثنائية الاتجاه.

تعامل مع مراجعات الأداء هذه على أنها طريقتك في التواصل مع فريقك، والاستماع إلى طموحاتهم وخططهم، وربما مساعدتهم على السير على المسار الصحيح.

5. دمج التقييم الذاتي للموظفين

يؤدي دمج نماذج التقييم الذاتي في عملية مراجعة الأداء إلى جعل الموظفين يشعرون بأن صوتهم مسموع. يمكن أن تسلط المراجعات الذاتية الضوء على جوانب عملهم التي لا يلاحظها الآخرون. وتسمح لهم بمشاركة كيفية توصلهم إلى حلول مبتكرة لمشاكل محددة.

تتعارض مناقشة مراجعة الأداء من جانب واحد مع مبادئ التواصل الأساسية وهي غير فعالة.

وأخيرًا، التقييمات الذاتية تشرك الموظفين، وتساعد على بناء ثقتهم وتحفيزهم.

6. التحقق من الأداء وتتبعه بانتظام

لتحقيق أقصى استفادة من مراجعات الأداء الخاصة بك، ابقَ على اطلاع على تقدم الموظفين حتى بعد المراجعة. تحقق من أدائهم وكيفية تطبيقهم للأدوات والنصائح التي شاركتها معهم. القادة الأكثر فاعلية يجعلون من ممارساتهم التحقق من فرقهم و تقديم الملاحظات بشكل مستمر على مدار السنة.

من الطرق الرائعة لدمج عمليات المراجعة المنتظمة هي إنشاء مجلد ClickUp لكل موظف لتحديث وتتبع تقدمه، ووضع أهداف جديدة لنفسه، و التواصل معك بانتظام.

يمكنك أيضًا بناء طريقة منهجية للتحقق المنتظم من خلال المراجعات الفصلية. يمكن أن يساعد ذلك في تتبع التقدم المحرز وتحديد أي مجالات قد يكون من الضروري تغيير النهج المتبع فيها.

قم بتقييم أداء موظفيك وتبادل الملاحظات بكل سهولة باستخدام قالب مراجعة الأداء ربع السنوي ClickUp

استخدم قالب المراجعة ربع السنوية ل ClickUp لإعداد ذلك بكفاءة. يساعدك هذا النموذج على عرض مقاييس الأداء وتقديم ملاحظات بناءة لفرقك من أجل التحسين المستمر.

7. تحديد توقعات ومعايير واضحة للأداء

بالإضافة إلى جعل عملية المراجعة شفافة، يجب أن تهدف أيضًا إلى وضع وتوثيق معايير وتوقعات واضحة للأداء. ويبدأ ذلك بتحديد أهداف ومنجزات متفق عليها.

استخدم أهداف النقر لتحديد الأهداف السنوية والفصلية والحصول على الموافقة عليها. قم بتضمين الجداول الزمنية ومؤشرات الأداء الرئيسية وأي مقاييس أخرى تريد أن يركز عليها فريقك. شارك الأهداف مع الفرق، وعيّن الملكية، وتتبع التقدم المحرز من خلال بطاقات الأداء الأسبوعية - حتى يعرف الجميع ما يعملون على تحقيقه.

تتبع التقدم المحرز وتصوره للفرق والأفراد، وأنشئ تقارير تلقائية حتى لا تحدث مفاجآت أثناء إجراء مراجعات الأداء.

قم بإنهاء مراجعة الأداء بأهداف وغايات واقعية ليحققها الموظف. إن أفضل طريقة لضمان أن تكون أهدافك معقولة هي اتباع طريقة SMART (محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا)

ستحصل على المزيد من التأييد للأهداف إذا قمت بإشراك الفريق بنشاط في عملية تحديد الأهداف.

يجب أن تتحقق جميع هذه المربعات في المهمة أو الهدف الذي تمنحه لموظفك. استخدم لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بـ ClickUp لتحديد أهداف SMART، وتجميع بيانات الأداء، وتحديد أهداف قابلة للتنفيذ.

8. الإقرار بنقاط القوة ومعالجة مجالات التحسين

يلعب التعزيز الإيجابي والتقدير دورًا كبيرًا في الحفاظ على تحفيز الموظفين. فالاعتراف بنقاط قوتهم يمكن أن يجعلهم يشعرون بالتقدير ويحسن ثقتهم وأدائهم بشكل كبير.

ومع ذلك، فإن تقدير أداء الموظف ليس هو الجزء الصعب. فالتحدي الحقيقي هو تسليط الضوء على مجالات تطورهم بشكل بنّاء. فبالإضافة إلى الإشارة إليهم بما يحتاجون إلى تحسينه، يجب عليك أيضًا مساعدتهم على إيجاد طرق للتحسين.

وهنا يأتي دور خطة تحسين الأداء (PIP) تأتي عادةً. خطة تحسين الأداء هي وثيقة رسمية تحدد مجالات تحسين الموظف وتحدد خطوات تحسين الأداء.

تتطلب خطة تنفيذ خطة تنفيذ المشروع بعض المراقبة من قبل المدير لتتبع كيفية عمل الموظف على الملاحظات.

في الوظائف التي تتعامل مع العملاء، قد تتضمن خطة تنفيذ خطة تنفيذ المشروع أيضًا ملاحظات من العملاء المعينين للموظف. قد تحتوي هذه الوثيقة على الطرق التي يمكن للموظف من خلالها تحسين مهاراته في التواصل أو سلوكه في المكتب، الأمر الذي قد يتطلب تدخلاً من الموارد البشرية.

9. التماس التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة الآخرين

في مكان العمل اليوم، لا يعمل معظم الأشخاص بمفردهم أو مع مدير واحد فقط. فغالبًا ما تتضمن المؤسسة المترابطة والمصفوفة اليوم العمل مع العديد من الفرق وأصحاب المصلحة.

وهذا يعني أن الأشخاص الآخرين في المؤسسة يمكنهم أيضًا تقديم ملاحظات حول أداء الفرد، وبالتالي تجنب تأثير الهالة أو تأثير القرن

إذا كانت هذه هي الحالة، حاول إشراك أصحاب المصلحة هؤلاء في مراجعة الأداء لأن تجربتهم قد تختلف عن تجربتك.

المجلدات التعاونية و قوالب مراجعة الأداء في ClickUp يمكن أن تساعدك على القيام بذلك بسلاسة وبدون متاعب.

يتيح لك قالب مراجعة الأداء في ClickUp الجمع بين التقييم الذاتي للموظف وملاحظات الأقران للحصول على تقييم فعال

مع نموذج مراجعة الأداء الخاص بـ ClickUp ، يمكنك تنظيم تقييمات 360 درجة لأعضاء الفريق بتنسيق قصير وواضح.

10. تحديد خطط العمل والدعوة إلى تقديم الملاحظات

تعتبر مراجعة الأداء ناجحة عندما يغادر المدير وأعضاء الفريق مع خطة واضحة وقابلة للتنفيذ للمستقبل.

خطط لمهامك وتتبعها ونظمها باستخدام قالب خطة عمل ClickUp

قالب خطة عمل ClickUp يساعد المديرين على:

إنشاء مشاريع لكل هدف

تعيين مهام محددة لأعضاء الفريق

تمكين الإشعارات للبقاء على اطلاع دائم

التعاون مع الفرق الأخرى والزملاء الآخرين في التخطيط

تتبع تقدم المهام

جدولة اجتماعات المتابعة

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تضمين التعليقات من أعضاء فريقك فيما يتعلق بالأهداف بمساعدة نموذج الملاحظات الخاص بـ ClickUp . يساعد ذلك الجميع على البقاء على نفس الصفحة وجمع بيانات مفيدة وتحليل الردود بكفاءة.

"TL;DR" خلاصة نصائح مراجعة الأداء للمديرين:

توحيد العملية باستخدام أداة إدارة الأداء

استخدام القوالب للتوحيد والكفاءة

الاستعداد للمناقشة؛ يمكن أن تساعد الملاحظات والقوالب في ذلك

تحديد الأداء باستخدام المقاييس والبيانات

تقديم ملاحظات بناءة

استمع إلى ما يشاركه الموظف

ادمج التقييم الذاتي في عملية المراجعة

تحقق مع أعضاء الفريق بانتظام على مدار العام

وضع أهداف SMART بشكل تعاوني وتعيين ملكية واضحة

تقديم التعزيز الإيجابي

وضع خطط لتحسين الأداء عند الحاجة

تضمين ملاحظات 360 درجة

وضع خطة عمل واضحة بالخطوات التالية

قم بضبط عملية مراجعة الأداء الخاصة بك باستخدام ClickUp

تنفق الشركة التي تضم حوالي 10,000 موظف ما متوسطه 35 مليون دولار على مراجعات الأداء وحدها.

يقضي المدير 210 ساعة من عامه في العمل على مراجعات الفريق.

وبالنظر إلى الاستثمار الضخم للوقت والموارد في مراجعات الأداء، يجب أن نجعلها ذات أهمية ونستخدمها لتحقيق النمو وزيادة الإنتاجية. نأمل أن تساعدك نصائح الأداء للمديرين في التخطيط لتقييمات أكثر فعالية مع فريقك.

يمكن أن يساعدك برنامج إدارة الأداء مثل ClickUp في تحويل مراجعات الأداء السنوية من مجرد تمرين على وضع علامة في الصندوق إلى محادثات مثمرة تعزز نمو الموظفين وفريق العمل. اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية اليوم لاكتشاف كيف يمكن ل ClickUp أن يحافظ على تنظيم اجتماعات مراجعة الأداء الخاصة بك وإنتاجيتها. 🚀

أسئلة

**Q1. ما الذي يجب أن أقوله في مراجعة الأداء كمدير؟

يجب عليك كمدير أن تكون صادقًا وحازمًا وغير متحيز في مناقشاتك لمراجعة الأداء. يجب عليك تقدير إنجازاتهم ومعالجة المشاكل التي يواجهونها. يجب عليك أيضًا أن تمنحهم الأدوات اللازمة لتحسين أدائهم.

اسمح للموظفين بمعالجة أي مخاوف وتقييم أنفسهم. كن مستمعًا نشطًا وأنهِ المراجعة بسؤالهم عن أهدافهم المستقبلية وخططهم لتحقيق تلك الأهداف.

Q2. ما هي الطرق الثلاث التي يمكن للمدير من خلالها التحضير لمراجعة الأداء؟

كمدير، يمكنك الاستعداد لمراجعة أداء الموظف بهذه الطرق الثلاث:

a. من المهم جمع المعلومات التي تحتاجها للمقابلة. يمكن أن تكون بيانات مثل إنجازات الموظف، وأوجه القصور، والمهام الموكلة إليه خلال العام. يمكن أن يساعدك قالب مراجعة الأداء الخاص بـ ClickUp في تحديد هذه المعايير بوضوح والرجوع إليها لاحقًا.

b. يجب عليك تحديد أهداف واضحة للمراجعة وإتاحة مساحة للمناقشات المفتوحة مع تقييد أي استطرادات كبيرة.

c. أخيراً، يمكنك التحقق مع أصحاب المصلحة الآخرين قبل بدء المراجعة لمعرفة ما إذا كانت آراؤهم حول الموظف تتفق مع آرائك أو إذا كان لديهم أي نقاط يريدون معالجتها.

Q3. كيف تجري تقييم أداء المدير؟ كيف تقوم بتقييم أداء المدير؟

تختلف مراجعة الأداء للمدير اختلافًا طفيفًا فقط عن مراجعة الأداء العادية. والفرق الرئيسي هو أنه سيتناول أيضًا مهارات المدير القيادية وسلوكه مع فريقه.

ويتضمن ذلك قياس نجاح الفريق تحت إشرافهم وتقديم ملاحظات حول تحسين الأداء العام وتحقيق نتائج أفضل.

لتقييم أداء المدير، يجب أن تفكر في جعل فرقهم يملأون استبيانات حول مهاراتهم الإدارية وصفاتهم الأخرى.

Q4. كم مرة يجب عليك إجراء مراجعات أداء لفريقك كمدير؟

يمكنك إجراء مراجعات سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية أو ربع سنوية أو أكثر تواتراً لفريقك. قد تستفيد بعض المشاريع أو الأدوار عالية التأثير من إجراء تقييمات أكثر تواتراً.

وبناءً على احتياجات المؤسسة، يجب أن تجد التوازن الذي يضمن إجراء مراجعات منتظمة دون خلق ضغوط غير ضرورية. ضع في اعتبارك عبء العمل وضرورة الحصول على ملاحظات ذات مغزى.

Q5. كيف يمكنك أن تجعل عملية مراجعة الأداء شفافة وعادلة بالنسبة لفريقك؟

إن أفضل طريقة لضمان الشفافية والإنصاف خلال مراجعات أداء فريقك هي من خلال إبلاغ التوقعات ومعايير الأداء بوضوح مسبقًا. استخدم مقاييس موضوعية وقابلة للقياس حيثما أمكن.

ضع جدولاً زمنياً لمناقشات ما بعد المراجعة لمراجعة الملاحظات والإجابة عن الأسئلة وتقديم التوضيحات. شجع على التواصل المفتوح ومعالجة أي مخاوف قد تكون لديهم فيما يتعلق بمشاريع معينة أو الإدارة العامة.

كلما أمكن، أشرك الموظفين في تحديد أهدافهم. فهذا يعزز الملكية ويعزز تحقيق الأهداف الفردية.