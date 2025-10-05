أفضل 10 برامج لتتبع التدريب للفرق في عام 2025

لقد قمت بتنفيذ التدريب. وأرسلت التذكيرات. وحتى عرضت بطاقات هدايا القهوة. ومع ذلك، لا يزال نصف الفريق "قيد التقدم"، بينما أنت عالق في فك رموز جداول البيانات. 😵‍💫

هذه هي التكلفة الخفية لعمليات التدريب: تتبع لا نهاية له بدلاً من التعلم الفعلي. إذا كنت تقود فريقًا من الأشخاص أو تعمل على تعزيز الامتثال أو تدير برامج التعلم والتطوير، فأنت بحاجة إلى نظام يخبرك بالضبط من يتقدم ومن تأخر ومن يجب القيام به بعد ذلك.

في هذا المدونة، سوف نستكشف 10 أدوات برمجية لتتبع التدريب تعمل على تبسيط الإشراف وتمنحك الوقت للتركيز على النتائج، وليس على الإدارة.

أفضل برامج تتبع التدريب في لمحة

فيما يلي أفضل 10 برامج لتتبع التدريب:

أداة أفضل ميزة حالة الاستخدام الأساسية الأسعار ClickUp وثائق مركزية + تتبع بالذكاء الاصطناعي + لوحات معلومات تتبع التدريب من البداية إلى النهاية مع إكمال المهام والتذكيرات ورؤى الامتثال مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Arlo جدولة الدورات + مزامنة الموقع الإلكتروني + أدوات المدربين تنفيذ تدريب مباشر أو شخصي أو مختلط على نطاق واسع أسعار مخصصة Connecteam تقديم التدريب عبر الأجهزة المحمولة أولاً + الشارات + الاستطلاعات تدريب ومتابعة أثناء التنقل للفرق التي لا تعمل على مكاتب وفرق الخطوط الأمامية مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 35 دولارًا شهريًا PurelyHR تتبع إجازات PTO + تنبيهات شهادات التدريب فرق الموارد البشرية الصغيرة التي تراقب الجاهزية إلى جانب الإجازات والامتثال ابتداءً من 34.50 دولارًا شهريًا Trainual منشئ SOP + تتبع الاختبارات + التلعيب نظام توحيد إجراءات التعيين، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعرفة الفريق عبر الأقسام أسعار مخصصة Whatfix التعلم المدمج + الإرشادات التفصيلية + النصائح الذكية تدريب المستخدمين داخل التطبيق لمنصات SaaS واعتماد التكنولوجيا الرقمية أسعار مخصصة تتبع التدريب تدريبات متكررة + CEU + دعم SCORM الصناعات التي تتطلب امتثالًا صارمًا وتحتاج إلى سجلات تدقيق وسجلات قابلة للطباعة ابتداءً من 34 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Quickbase أداة إنشاء سير العمل المخصصة + تطبيقات التدريب على الأجهزة المحمولة أدوات داخلية لا تتطلب كتابة أكواد برمجية مع إمكانية رؤية التدريب في الوقت الفعلي ابتداءً من 35 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا WorkRamp بوابات L&D الداخلية + بوابات L&D للعملاء + أداة إنشاء الدورات التدريبية بالذكاء الاصط تدريب فرق المبيعات والدعم والفرق الداخلية من خلال مسارات تعليمية قابلة للتطوير أسعار مخصصة Ethena محتوى امتثال حديث + تتبع معياري تدريب على التنوع والتحرش والامتثال للفرق الحديثة ابتداءً من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم سنويًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تتبع التدريب؟

يمنحك اختيار برنامج تتبع التدريب المناسب رؤية في الوقت الفعلي لتقدم التعلم وحالة الامتثال وتطوير المهارات في جميع أنحاء مؤسستك.

فيما يلي بعض الميزات التي يجب أن يتضمنها البرنامج. ⛏️

مهام التدريب الآلية: تخصيص الدورات التدريبية بناءً على الدور الوظيفي أو القسم أو الموقع دون الحاجة إلى بذل جهد يدوي

دعم المحتوى المخصص: تحميل سجلات ومواد تدريب الموظفين والسياسات أو وحدات الطرف الثالث لتخصيص التعلم وفقًا لاحتياجات مؤسستك

لوحات معلومات التقدم للمديرين: تمنح قادة الفرق رؤية واضحة للإنجازات والتأخيرات ونتائج المتعلمين

التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي: تصدير تقارير مفصلة وسجلات تدقيق لتتبع حالة الامتثال والمشاركة

تقديم تدريب مقسم إلى أجزاء: يخصص المحتوى لمختلف الفرق أو مستويات الأقدمية أو المناطق لتحقيق ملاءمة ونتائج أفضل

سهولة التوسع: يدعم النمو دون الحاجة إلى إعادة تكوين النظام بالكامل كلما توسعت الفرق

صيانة بسيطة: اختر برامج سهلة التشغيل والإدارة والتحديث دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة

🔍 هل تعلم؟ غالبًا ما يشعر الموظفون بالعجز دون الحصول على فرص لتطوير المهارات، والتنقل الداخلي، ومسارات وظيفية واضحة، والتوجيه. في حين أن أرباب العمل يقولون إنهم يوفرون هذه الفرص، فإن 36% فقط من الموظفين يرون أن هناك مستقبلًا واعدًا.

أفضل برامج تتبع التدريب

مع توفر العشرات من الأدوات، من السهل أن تعلق في مقارنة الميزات التي تبدو جميعها متشابهة. لذلك، قمنا بالجزء الصعب نيابة عنك.

فيما يلي قائمة مختارة من أفضل برامج تتبع التدريب. تم اختيار كل منها لتميزها في إدارة وتقديم ومراقبة التعلم في مكان العمل عبر الفرق. 🎯

1. ClickUp (الأفضل لإدارة التدريب والتتبع الشامل)

لطالما كانت عمليات التدريب، خاصةً تلك المتعلقة بالتأهيل والتطوير الفني، موزعة على مجلدات وجداول بيانات ومنصات LMS وتسجيلات يدوية. تحتوي إحدى الأدوات على قائمة المراجعة، بينما تخزن أداة أخرى إجراءات التشغيل القياسية والتقدم المحرز.

ClickUp يجمع كل ذلك معًا.

إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

قم بإنشاء أدلة تدريب في ClickUp Docs قم بإنشاء مستندات تدريب حية بتنسيق غني باستخدام ClickUp Docs

حوّل إجراءات التشغيل القياسية الثابتة إلى أدلة تفاعلية حية

لنفترض أنك تطلق خطة تدريب لمدة 30 يومًا لمهندسي البرمجيات الجدد. لن تضطر إلى إرسال ملفات PDF عبر البريد الإلكتروني أو إرفاق روابط لمحركات أقراص مشتركة تصبح قديمة في غضون أسابيع.

بدلاً من ذلك، يتيح لك ClickUp Docs إنشاء أدلة تدريب غنية ومباشرة، وهي منظمة مثل مواقع الويكي ولكنها مرنة مثل Google Docs. يمكنك تضمين روابط المهام وقوائم المراجعة وكتل الأكواد ومقاطع الفيديو والنماذج مباشرةً داخل Docs، مما يجعلها تفاعلية للموظفين الجدد ويؤدي إلى اعتماد أفضل للمنتج.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء هيكل معياري يتضمن صفحات مثل "جدول التدريب للأسبوع الأول" و"إجراءات التشغيل القياسية لمكتب المساعدة" و"إرشادات التصعيد"، وكلها مضمنة في مستند واحد يسهل تصفحه.

والأفضل من ذلك، يمكنك تضمين مهام ClickUp مباشرة داخل المستند، بحيث يمكنهم فور قراءة الإرشادات تحديد "إكمال الاختبار" دون مغادرة المستند.

أنشئ محتوى تدريبي في دقائق

بمجرد أن تصبح موادك متاحة في Docs، يقوم ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، بربط النقاط بين المهام والتعليقات والمحادثات لتعزيز إبداعك ورؤيتك.

ولكن كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق؟

أنشئ وحدات تدريبية على الفور باستخدام ClickUp Brain داخل Docs

لنفترض أنك تضيف وحدة جديدة لفريق المنتج حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. بدلاً من كتابة كل شيء من الصفر، يمكنك استخدام Brain لإنشاء مخططات تدريبية وكتابة تعليمات جذابة وتلخيص الوثائق الفنية في خطوات سهلة الفهم.

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain للإجابة على أسئلة مثل: "من هم المطورون الذين لم يكملوا تدريبهم على سير عمل GitHub بعد؟" فهو يستخرج المعلومات من مساحة العمل والوثائق والمهام والتعليقات ليقدم لك إجابات واضحة وفورية.

هل لديك مهمة متكررة مثل كتابة رسائل المتابعة أو تلخيص التعليقات من استطلاعات التدريب؟ ClickUp Brain يقوم بأتمتة ذلك. إنه مساعدك لتحديث محتوى التدريب وتوطينه وتوسيع نطاقه مع نمو شركتك.

اعرف بالضبط من يسير على الطريق الصحيح ومن يعاني من الجمود

الآن، أصبح إنشاء التدريب مجرد خطوة أولى. فالتتبع هو المكان الذي تفقد فيه معظم الفرق الرؤية.

قم بتقييم تقدم تدريب الموظفين باستخدام لوحات معلومات ClickUp

توفر لك لوحات معلومات ClickUp مركز تحكم مرئي. لنفترض أنك أطلقت مسار شهادة AWS لفريق هندسة السحابة لديك. يمكنك إنشاء لوحة معلومات تعرض التقدم المحرز في المهام الفردية وإكمال الاختبارات والمواعيد النهائية:

استخدم شريط التقدم لمعرفة مدى تقدم كل مهندس في وحداته 📊

أضف بطاقة حسابية تسلط الضوء تلقائيًا على من يسير على الطريق الصحيح، ومن يتخلف عن الركب، ومن يواجه خطر عدم الالتزام بالموعد النهائي 🔢

أدخل أداة الجدول الزمني لتصور التقييمات القادمة أو تواريخ إعادة الاعتماد ⏰

🎥 في هذا الفيديو، ستتعلم كيفية إنشاء لوحة معلومات لإدارة المشاريع في ClickUp — مكان واحد لتتبع التقدم المحرز والمواعيد النهائية وأداء الفريق. بالنسبة لبرامج التدريب، هذا يعني أنه يمكنك مراقبة الجلسات والحضور والنتائج في لمحة، دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

هل تريد تسريع عملية الإعداد؟

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة برامج التدريب طوال دورة حياتها باستخدام نموذج إطار عمل التدريب من ClickUp

يوفر نموذج إطار عمل التدريب ClickUp نظامًا شاملاً لتحديد أهداف التدريب وتنظيم مواد الدورة التدريبية ومراقبة تقدم الموظفين في مكان مركزي واحد. وهو يساعد المديرين على تقديم تدريب متسق ومراقبة تقدم كل موظف وتحديد الفجوات في المعرفة أو المهارات بسرعة.

احصل على نموذج مجاني حدد الفجوات في المهارات باستخدام نموذج مصفوفة التدريب ClickUp

بعد ذلك، يساعدك نموذج مصفوفة التدريب ClickUp على تتبع تدريب الموظفين، بما في ذلك مهارات كل عضو في الفريق، ومراقبة التقدم، وتحديد الثغرات في التدريب. تتيح الأدوار المرمزة بالألوان ومستويات المهارات المصنفة والعروض المخصصة تقييم الأداء وتخطيط جهود التطوير بشكل فعال.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد تكون الميزات المتنوعة مربكة في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يوضح كل شيء:

أكثر ما أحبه في ClickUp هو سهولة توحيد جهود فريقنا وعملائنا. توفر لنا المنصة كل شيء - من لوحات Kanban ومخططات Gantt إلى المستندات واللوحات البيضاء - في مكان واحد، حتى نتمكن من تبادل الأفكار والتخطيط والتنفيذ دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات. تعني التعليقات في الوقت الفعلي و@mentions السهلة والأذونات التفصيلية أن العملاء يمكنهم رؤية ما يحتاجون إليه بالضبط (ولا شيء غير ذلك) مع الاستمرار في التعاون مباشرة في المهمة أو المستند...

أكثر ما أحبه في ClickUp هو سهولة توحيد جهود فريقنا وعملائنا. توفر لنا المنصة كل شيء - من لوحات Kanban ومخططات Gantt إلى المستندات واللوحات البيضاء - في مكان واحد، حتى نتمكن من تبادل الأفكار والتخطيط والتنفيذ دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات. تعني التعليقات في الوقت الفعلي و@mentions السهلة والأذونات التفصيلية أن العملاء يمكنهم رؤية ما يحتاجون إليه بالضبط (ولا شيء غير ذلك) مع الاستمرار في التعاون مباشرة في المهمة أو المستند...

📮 ClickUp Insight: حوالي 43٪ من الموظفين يرسلون 0-10 رسائل يوميًا. في حين أن هذا يشير إلى محادثات أكثر تركيزًا أو مدروسة، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى عدم وجود تعاون سلس، حيث تجري المناقشات الأساسية في أماكن أخرى (مثل البريد الإلكتروني). لمنع التنقل غير الضروري بين المنصات وتبديل السياق، تحتاج إلى تطبيق شامل للعمل، مثل ClickUp، يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بكفاءة أكبر.

2. Arlo (الأفضل لإدارة التدريب الذي يقوده المدرب على نطاق واسع)

عبر Arlo

Arlo هو برنامج قوي لتتبع تدريب الموظفين يبسط تخطيط برامج التعلم وتقديمها ومراقبتها في صيغ مختلفة. يمكنك بسهولة إعداد دورات تدريبية جديدة وإدارة الأحداث المتكررة وأتمتة الاتصالات مع كل من المقدمين والمشاركين.

كما أنه يدعم التعلم المباشر وجهًا لوجه والتعلم عبر الإنترنت المباشر وأنماط التعلم الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنصة على تبسيط عمليات التسجيل والدفع. فهي تعمل على أتمتة سير عمل التسجيل، بما في ذلك النماذج القابلة للتخصيص وقوائم الانتظار والخصومات وخيارات الدفع المرنة. بالنسبة للتتبع وإعداد التقارير، توفر أدوات قابلة للتخصيص لمراقبة التسجيلات والحضور ومعدلات إكمال الدورات والأداء المالي.

أفضل ميزات Arlo

أنشئ محتوى غنيًا وتفاعليًا باستخدام سير عمل الذكاء الاصطناعي الذي يحول المستندات أو المطالبات إلى وحدات تعليمية منظمة

قم بتسجيل الحضور والتحقق من معلومات المسجلين وتحديث الدرجات وإدارة دورات تدريب الموظفين مباشرة من الأجهزة المحمولة

زود المتعلمين ببوابة خدمة ذاتية آمنة لعرض مواد الدورة التدريبية وتتبع التقدم المحرز والوصول إلى الشهادات وإدارة الملفات الشخصية

حافظ على مزامنة القوائم والتسجيلات والتحديثات مع موقع التدريب المُعد مسبقًا من Arlo، أو قم بتوصيله بمنصتك

قيود Arlo

يتطلب العديد من أدوات الطرف الثالث للوظائف الرئيسية مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني والتدريب عبر الإنترنت

تنطبق بعض التغييرات في الحقول والقوالب على مستوى عالمي، مما يجعل التخصيص على مستوى الفصل صعبًا

أسعار Arlo

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

بسيط: 125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 215 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 285 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

النطاق: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Arlo

G2: 4. 2/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

🧠 حقيقة ممتعة: التطوير الوظيفي هو السبب الأول الذي يدفع الشركات إلى الاستثمار في برامج التعلم — حيث يقول 62% منهم إن هذا هو الدافع الرئيسي لهم. وماذا يأتي بعد ذلك؟ الدفع نحو اكتساب مهارات جديدة، وهو ما تعطيه 49% من المؤسسات الأولوية.

3. Connecteam (الأفضل لتدريب فرق الخطوط الأمامية والفرق المتنقلة)

عبر Connecteam

Connecteam هي منصة إدارة القوى العاملة التي تعتمد على الأجهزة المحمولة في المقام الأول، وهي مصممة لمساعدتك في تقديم التدريب وتتبع تقدم التطوير وضمان الامتثال للتدريب. تتيح هذه المنصة للمديرين إنشاء دورات تفاعلية وتعيينها للأفراد المناسبين وتتبع إتمامها دون الاعتماد على الجلسات الشخصية أو جداول البيانات المعقدة.

استخدم مواد تدريبية جاهزة تستند إلى معايير الصناعة أو قم بتحميل محتوى متوافق مع SCORM (نموذج مرجعي للمحتوى القابل للمشاركة). تعمل التذكيرات التلقائية والإشعارات الفورية على تحسين معدلات إكمال الدورات التدريبية، مما يحافظ على تماسك الفرق وإطلاعها على آخر المستجدات.

أفضل ميزات Connecteam

أنشئ دورات تفاعلية باستخدام مقاطع فيديو تدريبية وملفات PDF وصور ليكملها الموظفون بشكل غير متزامن

قم بتقييم الاحتفاظ بالمعرفة ومواءمتها مع بيانات الأداء في الوقت الفعلي لكل محاولة اختبار

اعرض معالم التدريب لكل موظف وإنجازاته وسجل الدورات التدريبية في ترتيب زمني

حفز الموظفين باستخدام الشارات الرقمية وبطاقات الهدايا المرتبطة بإنجازاتهم التعليمية

قيود Connecteam

واجهة الإدارة على سطح المكتب تبدو غير بديهية وغير منظمة

يفتقر التطبيق المحمول إلى وظائف الإدارة الكاملة، مثل تحرير الجداول الزمنية أو الوصول إلى ميزات الموقع

أسعار Connecteam

مجاني

الأساسي: 35 دولارًا شهريًا

متقدم: 59 دولارًا شهريًا

خبير: 119 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Connecteam

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Connecteam؟

إليك رأي أحد المراجعين في G2 حول برنامج تتبع التدريب هذا:

قد يكون نظام الإجازات صعب الإدارة إذا لم تكن حريصًا. إذا طلب المستخدم عددًا من الأيام كإجازة، فسيشمل البرنامج عطلات نهاية الأسبوع كأيام إجازة مدفوعة الأجر بشكل افتراضي، مما يتطلب تصحيحًا يدويًا بعد ذلك.

قد يكون نظام الإجازات صعب الإدارة إذا لم تكن حريصًا. إذا طلب المستخدم عددًا من الأيام كإجازة، فسيشمل البرنامج عطلات نهاية الأسبوع كأيام إجازة مدفوعة الأجر بشكل افتراضي، مما يتطلب تصحيحًا يدويًا بعد ذلك.

🧠 حقيقة ممتعة: تستخدم وكالة ناسا حوضًا عملاقًا يسمى مختبر الطفو المحايد لمحاكاة انعدام الجاذبية لتدريب رواد الفضاء. إنه في الأساس مهمة فضائية تحت الماء.

4. PurelyHR (الأفضل للإشراف على التدريب المرتبط بإجازة PTO واستعداد الموظفين)

عبر PurelyHR

يتكيف PurelyHR مع نمو أعمالك، مما يساعد فرق الموارد البشرية وقادة الأعمال على التخلص من التتبع اليدوي وإدارة عمليات الموظفين بشكل أفضل. وهو مفيد بشكل خاص عندما تحتاج إلى تدريب الموظفين على برامج جديدة بكفاءة. يمكنك إضافة تواريخ انتهاء الصلاحية للشهادات أو التدريب، وسيقوم النظام تلقائيًا بإرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني للتجديد وإعادة التدريب.

هل تحتاج إلى تتبع من أكمل ماذا؟ هل تريد التأكد من أن الجميع يحققون الإنجازات أو يلتزمون بالمعايير؟ PurelyHR يتولى ذلك. الأمن هو أيضًا أحد المجالات الرئيسية التي نركز عليها، مع شهادات SOC2 Type 2 و ISO27001، مما يضمن حماية البيانات الحساسة للموظفين وفقًا لأعلى المعايير.

أفضل ميزات PurelyHR

قم بتعيين الشهادات وتتبع إتمام التدريبات ومراقبة تجديد التراخيص مع المواعيد النهائية والتذكيرات وتحميل المستندات في "وحدات المواهب"

أضف الخلفية التعليمية والمهارات اللغوية أو المؤهلات الخاصة بالصناعة إلى ملفات تعريف الموظفين للحصول على رؤية أكثر شمولية لقدرات الفريق

قم بإعداد تدفقات التهيئة، بما في ذلك التدريب المطلوب ومواد القراءة وتقديم الوثائق من اليوم الأول

قم بتعيين مبادرات التدريب على مستوى الشركة أو تحديثات الشهادات دون الحاجة إلى إضافة كل موظف يدويًا

قيود PurelyHR

مكتبة فيديوهات تدريبية محدودة للتعلم الذاتي

قد لا يعمل تتبع الاستحقاقات بشكل صحيح في جميع حالات الاستخدام

أسعار PurelyHR

تجربة مجانية لمدة 21 يومًا

شهريًا: 34.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات PurelyHR

G2: 4. 5/5 (أكثر من 280 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (390+ تقييم)

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لمنحنى النسيان، ينسى معظم الناس ما يتعلمونه في غضون فترة قصيرة، حيث ينسون ما يصل إلى 70٪ منه في غضون 24 ساعة. هذا ليس بسبب قلة الجهد، بل بسبب طريقة عمل الذاكرة. لهذا السبب نادرًا ما تقدم الدورات التدريبية التي تُعقد لمرة واحدة قيمة دائمة ما لم يتم تكرار المعلومات أو تطبيقها بعد فترة وجيزة.

5. Trainual (الأفضل للشركات سريعة النمو التي تعمل على تنظيم المعرفة الداخلية)

عبر Trainual

Trainual هو نظام للتدريب والتوثيق ومشاركة المعرفة مصمم للفرق سريعة النمو. باستخدام هذه المنصة، يمكنك تجميع جميع مواد التدريب وإجراءات التشغيل القياسية (SOP) ومعرفة الشركة في منصة واحدة يسهل الوصول إليها.

تتيح لك واجهته البديهية التي تعمل بالسحب والإفلات إنشاء كتيبات تدريب منظمة غنية بالملفات المدمجة ومقاطع الفيديو وأدوات الصياغة. وهذا يضمن لفريقك الوصول على مدار الساعة إلى أحدث المعلومات. علاوة على ذلك، يدمج Trainual عناصر الألعاب مثل النقاط والإنجازات والشارات مع إكمال الموظفين لوحدات التدريب.

أفضل ميزات Trainual

أنشئ اختبارات قصيرة واختبارات معرفية لا تفتح الوحدات إلا بعد الحصول على درجة النجاح، مما يضيف نقاط مراجعة إلى عملية التعلم

شارك على الفور أكثر من 380 دورة تدريبية أنشأها خبراء حول DEI والأمن السيبراني ومنع التحرش وغير ذلك الكثير

اعرض بيانات التدريب التفصيلية وقم بتنزيل الشهادات التي تثبت إتمام التدريب والامتثال للمعا

قيود Trainual

بمجرد الانتهاء من وحدة ما، يصعب الرجوع إليها ما لم تكن مفضلة مسبقًا

يستغرق تحميل وتنظيم جميع مواد التدريب وقتًا طويلاً وتخطيطًا مسبقًا

أسعار Trainual

تتوفر نسخة تجريبية عند الطلب

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Trainual

G2: 4. 7/5 (780+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (470+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trainual؟

وقد عبرت إحدى المراجعات على موقع Capterra عن ذلك بالقول:

يعجبني كيف ينظم Trainual جميع موادنا التدريبية. لدينا برنامج تدريب داخلي وتأهيل مكلف، ويساعد Trainual في توجيه الموظفين الجدد خلال الأشهر القليلة الأولى من عملهم. يبدو أننا نكلف الموظفين بمهام لا يتعين عليهم بالضرورة إكمالها. لذا، كان تحديد كيفية تنظيم أدوارنا ومحتوانا أمرًا مربكًا بعض الشيء.

يعجبني الطريقة التي ينظم بها Trainual جميع موادنا التدريبية. لدينا برنامج تدريب داخلي وتأهيل مكلف، ويساعد Trainual في توجيه الموظفين الجدد خلال الأشهر القليلة الأولى من عملهم. يبدو أننا نكلف الموظفين بمهام لا يتعين عليهم بالضرورة إكمالها. لذا، كان تحديد كيفية تنظيم أدوارنا ومحتوانا أمرًا مربكًا بعض الشيء.

🔍 هل تعلم؟ أكثر من 90٪ من الموظفين يجدون التعلم في مكان العمل مفيدًا، سواء كان تدريبًا على المهارات أو توجيهًا أو حتى تدريبًا أساسيًا. القليل من التعلم يؤتي ثماره عندما يتم بشكل صحيح.

6. Whatfix (الأفضل لتضمين التعلم التفاعلي في سير العمل الرقمي)

عبر Whatfix

Whatfix هي منصة اعتماد رقمية (DAP) تسهل تعلم الأدوات والعمليات الجديدة، خاصة عند بدء وظيفة جديدة. بدلاً من تشتيت انتباه الأشخاص عن مهامهم، تدمج المنصة التدريب في البرنامج نفسه، وتقدم إرشادات في الوقت الفعلي داخل التطبيق، وإرشادات تفاعلية، ودعمًا مخصصًا.

تقدم إرشادات سياقية، مثل Flows وTask Lists وSmart Tips، للمستخدمين خطوة بخطوة خلال العمليات المعقدة. توفر المنصة محرر محتوى بدون كود يتيح لك إنشاء وتحديث محتوى التدريب دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

أفضل ميزات Whatfix

قم بإنشاء إصدارات تفاعلية من تطبيقات الويب حتى يتمكن الموظفون من ممارسة المهام بأمان دون لمس البيانات الحية

تتبع مشاركة المستخدمين عبر الأدوات دون الحاجة إلى البرمجة لقياس كيفية استخدام مواد التدريب

قم بتشغيل تذكيرات سياقية باستخدام إشارات توجيهية لإكمال الشهادات أو إعادة النظر في سير العمل المهم

قم بتخصيص الإرشادات والإرشادات التفصيلية بناءً على الدور أو القسم أو سجل استخدام التطبيق، مما يضمن مسارات تعليمية ذات صلة

قيود Whatfix

يستغرق إنشاء المحتوى الأولي وقتًا طويلاً، خاصة عند تخصيصه لعدة أدوار مستخدمين أو منصات

لا يسمح لك بتصفية تقارير التحليلات حسب السنة، مما يحد من تتبع الأداء على المدى الطويل

أسعار Whatfix

تتوفر نسخة تجريبية عند الطلب

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Whatfix

G2: 4. 6/5 (أكثر من 360 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Whatfix؟

اطلع على ما ورد في تقييم G2:

سيستغرق الأمر بعض الوقت لإنشاء كل المحتوى الذي نحتاجه، ولكن هذا أمر متوقع في مثل هذه الحالات. كما أن بعض التخصيصات واختيارات العناصر المختلفة تتطلب أكثر من مستوى أساسي من المعرفة بمحددات Javascript/CSS وما شابهها، والتي قد يكون من الصعب تعلمها بنفسك.

سيستغرق الأمر بعض الوقت لإنشاء كل المحتوى الذي نحتاجه، ولكن هذا أمر متوقع في مثل هذه الحالات. كما أن بعض التخصيصات واختيارات العناصر المختلفة تتطلب أكثر من مستوى أساسي من المعرفة بمحددات Javascript/CSS وما شابهها، والتي قد يكون من الصعب تعلمها بنفسك.

🔍 هل تعلم؟ لدى Amazon برنامج لتدريب الموظفين على وظائف خارج الشركة. توفر مبادرة Career Choice الخاصة بهم دفع الرسوم الدراسية مقدمًا للموظفين لتعلم المهارات المطلوبة بشدة، حتى لو كان ذلك يعني مغادرتهم Amazon للعمل في وظائف أخرى.

7. Training Tracker (الأفضل للصناعات التقليدية ذات متطلبات الامتثال المعقدة)

Training Tracker هو برنامج تدريب موظفين سهل الاستخدام يبسط كيفية تتبع المؤسسات لمتطلبات التعلم والامتثال. يتيح لك إنشاء وحدات تدريب مخصصة، وتتبع الشهادات المنتهية الصلاحية، وتسجيل أنشطة التعلم عبر الإنترنت وبدون اتصال بالإنترنت.

تدعم المنصة محتوى SCORM والاختبارات المدمجة وموارد الوسائط المتعددة مثل مقاطع الفيديو والمستندات. بفضل ميزات مثل التنبيهات التلقائية عبر البريد الإلكتروني وتقارير التقدم التفصيلية وتصدير ملفات Excel، فإنها مفيدة بشكل خاص للصناعات التي تخضع لمتطلبات تنظيمية صارمة.

أفضل ميزات Training Tracker

أتمتة دورات التدريب المتكررة عن طريق وضع قواعد تعيد تخصيص المهام على فترات منتظمة، مثل سنويًا أو شهريًا

استخدم العلامات لتنظيم الموظفين ومهام التدريب بما يتجاوز الحقول القياسية مثل القسم أو الموقع، مما يتيح إمكانية التصفية المتقدمة

قم بتوثيق وحدات التعليم المستمر مباشرة داخل النظام لتتبع نمو الموظفين المرتبط بالشهادات أو التراخيص

قيود برنامج تتبع التدريب

يمكن أن يؤدي عدم إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة إلى إعاقة تتبع التدريب أثناء التنقل

خيارات محدودة للاستيراد الجماعي والأتمتة، مما يزيد من الجهد الإداري

أسعار برنامج Training Tracker

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

الأساسي: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 74 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج Training Tracker

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: الشركات التي تعتبر فرق التعلم والتطوير لديها عاملاً أساسياً في نمو الأعمال، تضاعف احتمالية قياس نجاحها من خلال تحسين الأداء، وليس من خلال معدلات الإنجاز أو درجات الاختبارات وحدها. بالنسبة للمديرين التنفيذيين، ما يهم هو النتائج الملموسة.

8. Quickbase (الأفضل لإنشاء سير عمل تدريبي داخلي مخصص)

عبر Quickbase

Quickbase هو برنامج تتبع تدريب بدون كود مصمم لمساعدة الفرق على بناء حلول مخصصة تناسب عملياتهم، وليس العكس. يعمل البرنامج كمركز تحكم رقمي حيث يمكنك تتبع المبادرات الرئيسية ومراقبة التقدم والتقاط التحديثات في الوقت الفعلي عبر سير عمل متعدد.

فهي تمكّن الفرق من إنشاء حلول مخصصة تتعامل مع التحديات التشغيلية الفريدة، مما يعزز الكفاءة والتعاون عبر مختلف الصناعات. يمكنك الحصول على رؤية شاملة لجميع المبادرات مع الحفاظ على الوصول الخاضع للرقابة وضمان الامتثال الصارم.

أفضل ميزات Quickbase

حوّل نماذج القبول التقليدية إلى مدخلات ذكية وديناميكية باستخدام المطالبات والأتمتة

دع الفرق الميدانية تقوم بتحديث التقدم أو وضع علامة على الإنجازات على الفور من أي جهاز

اتصل بأدواتك المفضلة للحصول على عرض موحد دون الحاجة إلى حلول تدريبية يدوية

قيود Quickbase

يجب على المستخدمين الحفظ أو الإلغاء عند تحرير مساحة العمل، حتى في حالة عدم إجراء أي تغييرات، مما يؤدي إلى تعطيل سير العمل

قد تظل البيانات الموجودة في علامات التبويب المخفية متاحة للمستخدمين، مما يثير مخاوف محتملة تتعلق بالخصوص

أسعار Quickbase

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

الفريق: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

الأعمال: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Quickbase

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ تقول معظم الشركات إنها تستثمر في تحسين المهارات، ولكن الواقع يبدو مختلفًا. يظهر تقرير LinkedIn حول التعلم في مكان العمل أن جميع الجهود واسعة النطاق تقريبًا تتعثر في مراحل التخطيط أو التنفيذ المبكر، وأقل من 5% منها تصل إلى مرحلة يمكن فيها قياس تأثيرها. ما السبب الرئيسي؟ من الصعب تتبع ما ينجح دون الأدوات المناسبة.

9. WorkRamp (الأفضل لتمكين فرق التعامل مع العملاء من خلال مسارات التعلم)

عبر WorkRamp

WorkRamp هو نظام إدارة التعلم (LMS) من الجيل التالي الذي يساعد المؤسسات على إنشاء مبادرات تعليمية وتقديمها وتتبعها عبر قوتها العاملة. تدعم منصته البديهية طرق تعلم متنوعة، بما في ذلك الجلسات التي يقودها المدربون والتعلم الإلكتروني ومقاطع الفيديو والاختبارات والتحديات، لتلبية تفضيلات التعلم المتنوعة.

يوجه الموظفين خلال تحديات التعيين، ومسارات التطوير، ودورات الامتثال، وبرامج التمكين المستمرة. بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج ولوحة التحكم المركزية للمسؤولين والمتعلمين، يمكنك نشر محتوى التدريب وأتمتة المهام والتذكيرات وإدارة تجربة التعلم لموظفيك.

أفضل ميزات WorkRamp

قم بإنشاء مخططات التدريب وأسئلة الاختبارات وملخصات الوحدات على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج مباشرة في أداة إنشاء الدورات التدري

قم بإصدار شهادات قابلة للتحقق عند الانتهاء، وتتبع تواريخ انتهاء الصلاحية، وتجاوز مواعيد إعادة الاعتماد

حافظ على التحكم في محتوى التعلم الخاص بالعلامة التجارية باستخدام أدوات السحب والإفلات وسير عمل النشر المنظم

قم بتوسيع نطاق التعلم الداخلي إلى التمكين الخارجي من خلال بوابات مركزية للشركاء والعملاء

قيود WorkRamp

يشكو بعض المستخدمين من أن القدرات الأساسية مثل إلغاء تعيين المحتوى وقواعد الأتمتة المتقدمة لا تزال أساسية

قد تكون إدارة المنصات الداخلية والخارجية (ELC و CLC) أمرًا مربكًا

أسعار WorkRamp

تتوفر نسخة تجريبية عند الطلب

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات WorkRamp

G2: 4. 4/5 (أكثر من 550 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن WorkRamp؟

وجهة نظر من مراجعة G2:

أكثر ما يميز WorkRamp هو واجهته سهلة الاستخدام وعمليات الدمج السلسة... على الرغم من أن WorkRamp يعد أداة رائعة بشكل عام، إلا أن أحد المجالات التي يمكن تحسينها هو خيارات التخصيص لإعداد التقارير. سيكون من المفيد توفير مزيد من المرونة في إنشاء تقارير مخصصة تناسب الاحتياجات المحددة.

أكثر ما يميز WorkRamp هو واجهته سهلة الاستخدام وعمليات الدمج السلسة... على الرغم من أن WorkRamp يعد أداة رائعة بشكل عام، إلا أن أحد المجالات التي يمكن تحسينها هو خيارات التخصيص لإعداد التقارير. سيكون من المفيد توفير مزيد من المرونة في إنشاء تقارير مخصصة تناسب الاحتياجات المحددة.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: عندما يكون للموظفين رأي في ما يتعلمونه، فإن احتمالية ترقيتهم في الشركة تزيد بنحو 8 أضعاف، واحتمالية أن يصبحوا موظفين ذوي أداء عالٍ تزيد بنحو 5 أضعاف. الاختيار يدعم التقدم.

10. Ethena (الأفضل لتوسيع نطاق التدريب القائم على القيم في أماكن العمل الحديثة)

عبر Ethena

Ethena ليست أداة تدريب عادية على الامتثال؛ فقد تم تصميمها لجعل التعلم في مكان العمل أكثر صلة ومرونة وأقل مللاً.

يمكنك تحميل مواد التدريب الإلزامية أو السياسات أو حتى مقاطع الفيديو الخاصة بك، ودمجها مع محتوى Ethena لإنشاء محتوى مخصص لفريقك. مع أكثر من 150 موضوع تدريب معياري، يتكيف البرنامج مع ثقافتك الفريدة وسياساتك وديناميكيات فريقك. تعمل المنصة على أتمتة المهام وتخصيص المحتوى بناءً على الأدوار والمواقع، وتتابع المشاركة عن كثب.

أفضل ميزات Ethena

قم بتشغيل حملات تصيد احتيالي مدمجة لاختبار الوعي الأمني وتعزيز التعلم القائم على المخاطر

قم بإنشاء سجلات تفصيلية للمتعلمين لتقييم التقدم على المستوى الفردي أو مستوى الفريق وحالة الإنجاز ومدى الامتثال بسرعة

استخدم قوالب خطط التدريب المدمجة لإنشاء تدريب من البداية أو تحسين المحتوى الحالي باستخدام الاختبارات والنصوص والشرائح

قيود Ethena

يتطلب تحرير المحتوى المخصص أثناء المهمة إعادة تعيين المستخدمين يدويًا، وهو أمر غير فعال

غالبًا ما تتطلب إضافة مستخدمين فرديين إلى التدريبات المتكررة تحميل ملفات CSV، مما يجعل العملية أقل سهولة

أسعار Ethena

تتوفر نسخة تجريبية عند الطلب

قياسي: 20 دولارًا أمريكيًا لكل متدرب (سنويًا)

بريميوم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Ethena

G2: 4. 7/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

