لقد تم تسليم فريقك للتو مشروعًا ضخمًا، والآن أنت تسعى جاهدًا لتحديد ما إذا كان لديك الأشخاص المناسبين للمهمة. هل يبدو ذلك مألوفاً؟ ربما تتساءل عمن لديه الخبرة التقنية، أو يحتاج إلى تحسين مهاراته، أو أين تكمن الثغرات في المهارات الشخصية. من المحتمل أن تشعر بأنك عالق دون رؤية واضحة لنقاط قوة فريقك.

تُظهر الأبحاث أن المؤسسات التي تتبنى نهجًا قائمًا على المهارات هي 63% أكثر احتمالاً لتحقيق النتائج من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

باستخدام نموذج مصفوفة مهارات بسيط، يمكنك تحديد كفاءات الجميع وتحديد الثغرات واتخاذ القرارات بثقة.

في منشور المدونة هذا، قمنا بتجميع أفضل قوالب مصفوفة المهارات المجانية لبرنامج Excel لتنزيلها لمساعدتك في تحديد المهارات المفقودة، ومواءمة المواهب مع المهام، وإنشاء فريق عمل جيد الأداء.

ما الذي يجعل قالب مصفوفة المهارات جيدًا؟

يعمل قالب مصفوفة المهارات المصممة جيدًا على سد الفجوة من خلال تقديم طريقة واضحة ومنظمة لتقييم وتصور كفاءات الفريق. يمكنك وضع خريطة للمهارات مقابل الأدوار أو المهام أو المشاريع، مما يسهل تحديد نقاط القوة والكشف عن الثغرات وتحديد أولويات مجالات التحسين.

مما لا شك فيه أنه أصبح جزءًا لا يتجزأ من تخطيط القوى العاملة، وإدارة المواهب، وتطوير الفريق بشكل عام.

تتضمن العناصر الرئيسية لقالب مصفوفة المهارات الجيدة ما يلي:

تصنيف واضح : ينظم كلاً من المهارات الصعبة و المهارات اللينة عبر مستويات الكفاءة، مما يوفر رؤية شاملة لكفاءات الفريق

: ينظم كلاً من و عبر مستويات الكفاءة، مما يوفر رؤية شاملة لكفاءات الفريق قابلية التخصيص : مصممة خصيصاً لأدوار أو إدارات أو مشاريع محددة، مما يضمن ملاءمتها في مختلف سياقات العمل

: مصممة خصيصاً لأدوار أو إدارات أو مشاريع محددة، مما يضمن ملاءمتها في مختلف سياقات العمل رؤى قابلة للتنفيذ : يساعد على تحديد الثغرات في المهارات ، احتياجات التدريب ، ومجالات التطوير، وتوجيه عملية اتخاذ القرارات المستنيرة

: يساعد على تحديد ، ، ومجالات التطوير، وتوجيه عملية اتخاذ القرارات المستنيرة سهولة الاستخدام : يسهل على المستخدم: يتكيف مع المتطلبات الجديدة وبسيط بما يكفي للمستخدمين غير التقنيين

: يسهل على المستخدم: يتكيف مع المتطلبات الجديدة وبسيط بما يكفي للمستخدمين غير التقنيين تخصيص الموارد : يساعد في تحسين تعيينات المهام، وأولويات التدريب، وتوزيع الموارد بناءً على المهارات والثغرات

: يساعد في تحسين تعيينات المهام، وأولويات التدريب، وتوزيع الموارد بناءً على المهارات والثغرات دعم النمو: يستوعب النمو التنظيمي، ويقدم أداة ديناميكية للتخطيط المستمر للقوى العاملة وتطوير الفريق

قوالب مصفوفة المهارات لبرنامج Excel

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وفقًا لتقرير مستقبل التوظيف الصادر عن LinkedIn، هناك اتجاه متزايد نحو التوظيف القائم على المهارات. تقريبًا 80% من مسؤولي التوظيف الذين شملهم الاستطلاع يقيّمون المهارات والمواهب المطلوبة مع ظهور الذكاء الاصطناعي.

وهذا يؤكد الحاجة الماسة إلى الأدوات التي توفر رؤى منظمة وموثوقة حول المهارات، مثل مصفوفة المهارات.

في حين أن Excel يوفر طريقة مألوفة وقابلة للتخصيص لإدارة مصفوفات المهارات، فإن العثور على القالب المناسب يمكن أن يوفر لك الكثير من الوقت والجهد.

بعض أفضل مصفوفات مهارات Excel قوالب المصفوفة المساعدة في بناء فريق أقوى وأكثر قدرة.

1. قالب مصفوفة مهارات Excel بواسطة AIHR

عبر AIHR إذا كان فريقك يستعد لمشروع كبير، وتريد أن تعرف من لديه الخبرة الفنية اللازمة لقيادته، فإن قالب مصفوفة مهارات الإكسل من AIHR Excel مثالي لك.

يتفوق هذا القالب (يقصد التورية) في تنظيم المهارات بطريقة سهلة الفهم وقابلة للتنفيذ. فهو يصنّف الكفاءات إلى مهارات تقنية أو ناعمة أو مهارات خاصة بالأدوار ويضعها في خرائط مقابل مستويات الكفاءة الفردية.

وتتمثل ميزته البارزة في قسم مخصص لاحتياجات التدريب، بحيث لا تكتفي بتحديد الثغرات فحسب، بل تخطط بفاعلية لكيفية سدها.

التصميم الواضح والمباشر يجعل مصفوفة الكفاءة هذه مثالية لقادة الفرق ومديري الموارد البشرية. فهي تقدم لمحة سريعة عن المجالات التي يتألق فيها فريقك والمجالات التي يمكن أن ينمو فيها.

✨ مثالية ل: أخصائيي الموارد البشرية والمديرين لتصور نقاط قوة فريقهم ومجالات النمو

تنزيل هذا القالب

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2. قالب مصفوفة مهارات Excel من AG5

عبر AG5 تسلط الأبحاث الضوء على أن تقسيم القوى العاملة أمر حيوي في تحديد الموظفين ذوي المهارات الفنية أو القيادية الفريدة الحاسمة لنجاح المؤسسة. بدون الأدوات المناسبة، تخاطر الشركات بفقدان المواهب الرئيسية، وتعريض الإنتاجية للخطر، والفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

إن قالب مصفوفة مهارات Excel AG5 يعالج هذه التحديات من خلال توفير إطار عمل منظم لتقييم مهارات الموظفين وإدارتها. يتيح هذا القالب للمديرين تحديد الأدوار الحرجة والتخطيط لاستراتيجيات التدريب المستهدفة أو استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين من خلال إدراج أعضاء الفريق إلى جانب شهاداتهم ومستويات كفاءتهم. يتيح هذا الإعداد للمديرين تحديد الثغرات في المهارات بسرعة والتخطيط لاستراتيجيات التدريب المستهدفة مبادرات تدريب الموظفين .

على الرغم من أن القالب سهل الاستخدام وقابل للتخصيص ليناسب الاحتياجات التنظيمية المختلفة، إلا أنه لا يتضمن ميزات متقدمة مثل التتبع الآلي أو التجميع الديناميكي حسب الفرق أو المشاريع.

✨مثالي ل: مدراء الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين يحتاجون إلى طريقة مباشرة لتتبع مهارات الموظفين وشهاداتهم

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وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي 42٪ من الشركات ترى أن المهارات الخضراء تكتسب أهمية متزايدة في السنوات الخمس المقبلة، مع إعطاء 21% من الشركات الأولوية لتطويرها.

3. نموذج مصفوفة مهارات Excel من CIToolkit

عبر CIToolkit 🧠 حقيقة ممتعة: اتجاهات Gartner لمستقبل العمل لعام 2024 يسلط الضوء على أن الشركات تعطي الأولوية للمهارات على الشهادات الجامعية للاستفادة من مجموعة أوسع من المواهب ومعالجة الفجوات في المهارات بشكل فعال.

إن قالب مصفوفة مهارات Excel من CIToolkit يساعدك على تقييم كفاءات أعضاء الفريق.

يتضمن القالب وسيلة إيضاح واضحة المعالم للكفاءة، تتراوح من "غير مألوف" إلى "مستوى المدرب" تتمثل إحدى الميزات الفريدة في مرونته المدمجة، مما يسمح لك بتعيين تقييمات الكفاءة عبر مختلف المهارات مع الحفاظ على الوضوح من خلال المؤشرات المرئية.

يمكنك تتبع الأداء الفردي وكيفية مساهمة الموظفين في ديناميكيات الفريق. يدعم التصميم سهولة التخصيص لأدوار أو مشاريع محددة، مما يجعله متعدد الاستخدامات لمختلف حالات الاستخدام.

✨ ✨مثالي لـ: أخصائيي الموارد البشرية والمديرين الذين يبحثون عن توازن بين البساطة والوظائف لتقييم وتتبع المهارات الفردية والجماعية

4. قالب مصفوفة مهارات الإكسل من Teammeter

عبر تياميتر هل تساءلت يومًا ما مدى مرونة فريقك إذا أصبح أحد الأعضاء الرئيسيين غير متاح فجأة؟ إن قالب مصفوفة مهارات فريق العمل في برنامج Excel يساعدك على معالجة هذه المشكلة من خلال تقديم ميزة فريدة من نوعها: القدرة على حساب "عامل الحافلة" لفريقك

يسلط هذا المقياس الضوء على مخاطر الاعتماد بشكل كبير على خبرة شخص واحد ويضمن توزيع المهارات الأساسية بشكل أكثر فعالية عبر الفريق.

يستخدم القالب مقياس كفاءة المهارات الموثوق به من المعاهد الوطنية للصحة (المعاهد الوطنية للصحة) لتصنيف المهارات بشكل منهجي وتحديد مستويات الكفاءة وتعيين متطلبات محددة للأدوار.

بالإضافة إلى تحديد الثغرات، فهو يساعدك على معرفة عدد أعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى تحسين مهاراتهم لتحقيق الأهداف المحددة، مما يتيح تخطيطاً أفضل للتدريب والتطوير.

✨مثالي ل: الفرق الصغيرة ذات الاحتياجات المباشرة لإدارة المهارات مع التركيز الاستراتيجي على تطوير المهارات

5. قالب مصفوفة مهارات الإكسل من كنجو

عبر كنجو تتطلب إدارة مهارات الفريق في كثير من الأحيان التلاعب بالبيانات والتحديثات اليدوية، ولكن قالب مصفوفة مهارات كينجو إكسل يزيل ذلك بالأتمتة. يعمل هذا القالب على تبسيط تتبع المهارات من خلال تحديث الجداول الثانوية تلقائيًا أثناء إدخال البيانات، مما يوفر رؤى فورية حول نقاط القوة والثغرات وفرص النمو في فريقك.

يتضمن تصميم كينجو سهل الاستخدام إرشادات واضحة في علامة التبويب الأولى، مما يضمن لك استخدامه على الفور. يسمح لك شكله القابل للتخصيص بتخصيصه حسب احتياجات الفريق المحددة، سواءً كان ذلك بوضع أهداف تطويرية طويلة الأجل، أو موازنة أداء الفريق، أو تحديد مجالات التحسين.

من خلال رسم خريطة مرئية لمهارات الموظفين، يمكّنك هذا القالب من تحديد مجالات التحسين التي يمكن أن تعزز كفاءة الفريق بشكل عام.

✨ ✨مثالي لـ: محترفي الموارد البشرية والمديرين من جميع المستويات الذين يقدرون القوالب سهلة الاستخدام مع وظائف آلية لسهولة إدخال البيانات

6. قالب مصفوفة مهارات Excel بواسطة FreeSkillsMatrix.com

عبر FreeSkillsMatrix.com استخدم قالب مصفوفة مهارات Excel بواسطة FreeSkillsMatrix.com لتقييم مستويات كفاءة فريقك في مختلف المهام أو العمليات.

للبدء، ضع قائمة بأعضاء فريقك على اليسار والمهام أو العمليات في الأعلى. ثم استخدم مفتاح الكفاءة لتعيين مستويات المهارة لكل مهمة. يستخدم القالب نظامًا مرمزًا بالألوان لإبراز مستويات الكفاءة بصريًا ويحسب تلقائيًا ملخص الدرجات لكل موظف ومهمة.

توفر هذه الدرجات رؤى سريعة للمجالات التي تقل فيها المهارات عن المستويات المطلوبة والمجالات التي تحتاج إلى التدريب بشكل عاجل.

✨مثالي ل: المدراء ومتخصصي الموارد البشرية الذين يرغبون في تقييم كفاءة الفريق

👀 هل تعلم؟

وفقًا لتقرير Springboard عن حالة فجوة مهارات القوى العاملة لعام 2024, 70٪ من الشركات الأمريكية تواجه فجوة حرجة في المهارات مما يؤثر على أداء الأعمال. وتعد صناعات الخدمات المالية والتقنية الأكثر تضررًا، حيث أبلغ أكثر من 75% و73% من القادة عن نقص في المهارات على التوالي.

7. نموذج تحليل مهارات العمل للموظفين حسب نموذج WPS

عبر قالب WPS لا يجب أن تعني مهارات التتبع التحديق في صفوف مملة من البيانات. إن قالب مصفوفة مهارات Excel بواسطة FreeSkillsMatrix.com يجمع بين الأتمتة والتصميم الجذاب بصريًا لجعل تقييم المهارات سهلًا ومؤثرًا.

تركيز القالب على نقاط بيانات محددة وقابلة للقياس يميزه عن غيره. يمكن للمديرين توثيق المهارات الوظيفية الأساسية والتفاصيل التكميلية، مثل الشهادات وتاريخ العمل والقدرات متعددة اللغات. تعمل حقول الإدخال الواضحة والتعليمات البديهية على تسهيل تعبئة البيانات وتفسيرها.

يعمل هذا القالب أيضاً كمصفوفة تدريب، وهو مثالي للصناعات التي تكون فيها التراخيص أو المهارات اللغوية المحددة مهمة للغاية. فهو يُمكِّن الفرق من تحديد الثغرات والتخطيط للتدريب أو التوظيف وفقاً لذلك.

✨مثالي ل: المدراء في الصناعات التي تتطلب تراخيص أو شهادات أو مهارات لغوية محددة

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8. قالب تقييم أداء الموظف بزاوية 360 درجة بواسطة قالب WPS

عبر قالب WPS في بعض الأحيان، يتطلب تقييم المهارات أكثر من مجرد وضع علامة على العناصر من قائمة التدقيق - فهو يتطلب نظرة شاملة. إن قالب تقييم أداء الموظف بزاوية 360 درجة من إكسل من قالب WPS يوفر ذلك بالضبط من خلال الجمع بين التغذية الراجعة متعددة الأبعاد وتقييم المهارات.

في حين أنه مصمم في المقام الأول قالب مراجعة الأداء ، فهو يتكامل مع تتبع مصفوفة المهارات من خلال مساعدتك في تحديد نقاط القوة الرئيسية ومجالات التطوير في مختلف الكفاءات.

يمكنك تقييم الموظفين عبر فئات مثل سلوكيات العمل والمعرفة المهنية والقدرة على العمل وإنجازات العمل. يوفر جمع الملاحظات من الأقران والمشرفين والتقييمات الذاتية منظوراً شاملاً للمهارات الفردية والجماعية.

✨ مثالي لـ: أخصائيي الموارد البشرية والمديرين الذين يبحثون عن نهج شامل لتقييم المهارات من خلال دمج تقييم 360 درجة

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حدود استخدام قوالب مصفوفة مهارات Excel

على الرغم من أن Excel أداة متعددة الاستخدامات ومستخدمة على نطاق واسع لإنشاء مصفوفات المهارات، إلا أن هناك العديد من القيود التي يمكن أن تعيق فعاليتها مع نمو الفرق أو زيادة تعقيد الاحتياجات.

الافتقار إلى التعاون: كأداة مستقلة، لا يدعم Excel التعاون في الوقت الفعلي، مما يجعل من الصعب على العديد من أعضاء الفريق المساهمة أو الوصول إلى التحديثات في وقت واحد

كأداة مستقلة، لا يدعم Excel التعاون في الوقت الفعلي، مما يجعل من الصعب على العديد من أعضاء الفريق المساهمة أو الوصول إلى التحديثات في وقت واحد مشكلات قابلية التوسع: تصبح إدارة مصفوفة المهارات في Excel صعبة مع توسع الفرق. يمكن أن تؤدي مجموعات البيانات الكبيرة إلى إبطاء الأداة، كما أن تنظيم المهارات الأساسية عبر الأقسام أو الفرق المتعددة يتطلب جهدًا يدويًا كبيرًا

تصبح إدارة مصفوفة المهارات في Excel صعبة مع توسع الفرق. يمكن أن تؤدي مجموعات البيانات الكبيرة إلى إبطاء الأداة، كما أن تنظيم المهارات الأساسية عبر الأقسام أو الفرق المتعددة يتطلب جهدًا يدويًا كبيرًا محدودية التصور: في حين أن Excel يمكنه إنشاء مخططات أساسية، إلا أنه يفتقر إلى إمكانات التصور المتقدمة، مثل لوحات المعلومات الديناميكية أو الرسوم البيانية التفاعلية، والتي تعتبر ضرورية لتحليل البيانات وعرضها بفعالية

في حين أن Excel يمكنه إنشاء مخططات أساسية، إلا أنه يفتقر إلى إمكانات التصور المتقدمة، مثل لوحات المعلومات الديناميكية أو الرسوم البيانية التفاعلية، والتي تعتبر ضرورية لتحليل البيانات وعرضها بفعالية لا يوجد تكامل: على عكس برامج مصفوفة المهارات المخصصة، لا يمكن لبرنامج Excel التكامل بسلاسة مع أدوات أخرى مثل برامج الموارد البشرية أو أنظمة إدارة التعلم، مما يحد من قدرته على أتمتة سير العمل وتتبع تقدم التدريب

قوالب مصفوفة المهارات البديلة

يعد Excel نقطة انطلاق رائعة لإدارة المهارات، ولكن مع نمو فريقك أو تطور احتياجاتك، يصبح الحل الأكثر ديناميكية وتعاونية ضرورياً. ClickUp وهي منصة الإنتاجية المتكاملة، تقدم مجموعة من قوالب مصفوفة المهارات القابلة للتخصيص والمصممة لتبسيط تتبع المهارات وتعزيز تواصل الفريق والتعاون، والتكامل بسلاسة مع سير العمل - كل ذلك في مكان واحد.

إليك ما يلي جودي ساليس ، المدير الإبداعي، United Way Suncoast، عن استخدام ClickUp,

لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. ما بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض، لا توجد طريقة للخطأ مع ClickUp

جودي ساليس، المديرة الإبداعية، يونايتد واي صن كواست

إليك بعض أفضل قوالب مصفوفة المهارات التي يمكنك استخدامها في ClickUp:

1. قالب مصفوفة مهارات مجلس ClickUp

\cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-236.png قالب مصفوفة مهارات ClickUp Board Matrix Matrix https://app.clickup.com/signup?template=t-205393892&department=hr-recruiting تحميل هذا القالب /%cta/ وفقًا لمجلة فوربس فإن مجالس الإدارة تعطي الأولوية على نحو متزايد لمزيج من المهارات التنفيذية "المطلوبة دائمًا"، مثل الفطنة المالية والقيادة الاستراتيجية، والخبرة المتخصصة في مجالات مثل التكنولوجيا الرقمية ودخول السوق. يسلط هذا التحول الضوء على حاجة مجالس الإدارة إلى مواءمة مهارات الأعضاء مع أهداف المؤسسة ذات الأهمية الحاسمة.

إن قالب مصفوفة مهارات لوحة ClickUp يساعد المؤسسات على بناء مجلس إدارتها بشكل استراتيجي من خلال تحديد القدرات الحالية وتحديد الثغرات. وسواء كان الأمر يتعلق بتقييم الخبرة القيادية أو الخبرة في الحوكمة أو المعرفة التقنية المتخصصة، فإن هذا النموذج يقدم أداة شاملة وقابلة للتخصيص لتقييم وموازنة نقاط القوة لدى أعضاء مجلس الإدارة.

ما يميز هذا القالب هو مرونته وسهولة استخدامه. مع الحالات والحقول وطرق العرض المخصصة، يمكنك بسهولة تتبع المهارات الفنية والعامة، وتقييم فعالية الفريق، وإنشاء خطة تحسين منظمة. توضح طرق العرض مثل "نظرة عامة" و"المهارات الفنية" ملكية المهارات، بينما تضمن لك ميزات مثل تبعيات المهام والتذكيرات عدم تفويت أي شيء.

✨ ✨مثالي ل: فرق المبتدئين لاتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز أداء الفريق وتعزيز تطوير القيادة

2. قالب تحليل فجوة المهارات في ClickUp

قالب تحليل فجوة المهارات ClickUp

لم يعد الحفاظ على مهارة القوى العاملة لديك وقابليتها للتكيف أمرًا لطيفًا - بل أصبح ضرورة حتمية في العمل. إن نموذج تحليل فجوة المهارات ClickUp يساعد المؤسسات على تحديد المهارات التي يحتاجها الموظفون ومعالجتها ليظلوا قادرين على المنافسة في سوق المهارات المتطور باستمرار.

يعد هذا النموذج القابل للتخصيص مثاليًا لسد الفجوات بين القدرات الحالية أو القادمة أو المهارات المطلوبة وأهداف العمل من خلال تقييم مؤهلات الموظفين وخبراتهم واحتياجاتهم التدريبية.

يسمح هذا القالب للفرق بتطوير استراتيجيات لرفع مستوى مهارات الموظفين أو توظيف مواهب متخصصة أو تنفيذ تخطيط القوى العاملة من خلال توثيق المهارات وتتبع التباينات. وبفضل ميزات مثل الأتمتة لتبسيط المهام والحقول لتتبع تقدم المهارات، فإنه يضمن حصول كل عضو في الفريق على الموارد اللازمة للنجاح.

✨ ✨مثالي ل: الفرق التي تبحث عن طرق قابلة للتنفيذ لتقييم وسد الثغرات في القوى العاملة لديها

3. قالب تخطيط مهارات ClickUp

قالب تخطيط مهارات ClickUp

انتهى 50% من الرؤساء التنفيذيين يقولون إن نقص المهارات والاضطراب التكنولوجي سيؤثران على الربحية خلال العقد القادم.

وهذا يعني أن إيجاد طرق مبتكرة لجذب المواهب والاحتفاظ بها وتعيين المواهب ونشرها سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النمو المستدام. إن نموذج تخطيط مهارات ClickUp يبسط هذه العملية.

استخدم هذا القالب لتحديد مهارات الموظفين وتنظيمها وتتبعها، مما يساعدك على بناء قوة عاملة تتماشى مع أهداف عملك. يسمح هذا القالب للفرق بفهم وتلبية احتياجات التوظيف وتطوير المواهب من خلال توثيق مهارات مثل إدارة المهام والمهارات التنظيمية وإدارة أصحاب المصلحة وما إلى ذلك، وتتبع التناقضات.

✨مثالي ل: المؤسسات التي ترغب في تنظيم وتتبع مهارات موظفيها لتحسين تخطيط القوى العاملة وإدارة المواهب

4. قالب مصفوفة تدريب ClickUp

قالب مصفوفة تدريب ClickUp

🔎 هل تعلم؟

وفقًا لأبحاث راندستاد لعام 2024 Workmonitor الخاصة بـ 72% من الموظفين يعتبرون التدريب والتطوير جزءًا مهمًا من رضاهم الوظيفي ونموهم الوظيفي. وبدون استراتيجيات واضحة لرفع مستوى المهارات، تخاطر الشركات بفقدان أفضل المواهب والتخلف عن ركب الابتكار.

إن قالب مصفوفة تدريب ClickUp يجعل تدريب الموظفين سلسًا ومؤثرًا. قم بتخصيص مصفوفة التدريب الخاصة بك مع المجالات الرئيسية مثل التواصل والتخطيط الاستراتيجي وحل المشكلات. استفد من طرق العرض المبنية مسبقاً لإدارة المهام ومراقبة التقدم المحرز:

قائمة رئيسية لتتبع جميع الموارد

المهارات لكل قسم لمعرفة الثغرات في المهارات

نموذج تقييم الاحتياجات التدريبية لتقييم الاحتياجات التدريبية لتقييم المتطلبات المستقبلية

تحديث الحالات مثل "مكتمل" أو "المراجعة جارية" للحفاظ على توافق الجميع. تضمن قوالب مصفوفة التدريب هذه تنظيم برامج التدريب وفعاليتها وسهولة مراقبتها - كل ذلك في مكان واحد.

✨ ✨مثالية لـ: المؤسسات التي تدير برامج تدريبية متعددة للموظفين

5. قالب مصفوفة التوظيف ClickUp

قالب مصفوفة التوظيف ClickUp

وفقًا لـ تقرير ماكينزي لرأس المال البشري في العمل, أن أكثر من 80% من العمال الذين ينتقلون إلى أدوار جديدة يفعلون ذلك عن طريق تغيير أصحاب العمل، مما يسلط الضوء على وجود فجوة كبيرة في التنقل الداخلي.

وهذا يشير إلى أنه على الرغم من امتلاك الموظفين للمهارات اللازمة للتقدم، إلا أنهم غالبًا ما يفتقرون إلى فرص النمو داخل مؤسساتهم الحالية.

إن قالب مصفوفة التوظيف ClickUp يساعد في مواجهة هذا التحدي. يحلل هذا القالب إنتاجية الأدوار ومجموعات المهارات والتعويضات لمساعدة المؤسسات على تحديد الثغرات وتخصيص الموارد بفعالية لضمان وجود المهارات المناسبة في الأدوار المناسبة.

تتمثل إحدى الميزات البارزة في طريقة عرض التعويضات لكل دور، والتي تتضمن بيانات الراتب والمكافآت إلى جانب مقاييس الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط عرض الملخص الضوء على الاتجاهات عبر القوى العاملة، مما يسهل اكتشاف الثغرات التي قد تتطلب التدريب أو التدخلات في التوظيف. يُعد هذا القالب مثاليًا للفرق التي تتطلع إلى دمج تتبع المهارات في استراتيجيات التوظيف الخاصة بهم، ويضمن أن تظل القوى العاملة لديك مرنة وفعالة ومتوافقة مع أهداف مؤسستك.

✨مثالي ل: الشركات التي تسعى إلى تحسين استراتيجيات التوظيف لديها من خلال مواءمة أدوار الموظفين مع الاحتياجات التنظيمية وتقييم مجموعات المهارات والتعويضات

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6. قالب مصفوفة المهارات الفنية في ClickUp

قالب مصفوفة المهارات الفنية لـ ClickUp

بالنسبة للفرق التقنية، يتطلب البقاء في طليعة المتطلبات المتطورة أكثر من مجرد قائمة مهارات ثابتة. إن نموذج مصفوفة المهارات التقنية ClickUp أداة قوية لتتبع القدرات التقنية لأعضاء الفريق وتقييمها. يوفر هذا القالب نهجاً منظماً لتقييم الكفاءات الرئيسية مثل تطوير البرمجيات وتصحيح الأخطاء والمنصات السحابية.

لكنه لا يتوقف عند التقييم. فهو يساعدك على اتخاذ الإجراءات اللازمة. استخدمه لتعيين المهام المناسبة للأشخاص المناسبين، وتحديد الثغرات في المهارات، وتحديد أولويات مبادرات التدريب الهامة لسدها قبل التأثير على تسليم المشروع.

استخدم هذا القالب لإنشاء دليل إرشادي لبناء فريق مجهز للتسليم والابتكار والتوسع.

✨مثالي ل: الفرق التي تحتاج إلى تقييم وإدارة القدرات التقنية لأعضائها، خاصة في مجالات مثل تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

7. قالب مصفوفة مهارات تكنولوجيا المعلومات ClickUp

قالب مصفوفة مهارات تكنولوجيا المعلومات ClickUp

نموذج مصفوفة نموذج مصفوفة مهارات تكنولوجيا المعلومات ClickUp يتتبع ويقيّم الخبرات الفنية لفرق تكنولوجيا المعلومات باستخدام نهج مصفوفة المهارات. وهو يوفر شبكة واضحة لتعيين كفاءات الموظفين، مما يسهل تقييم نقاط القوة وتحديد الثغرات وتخصيص المهام بناءً على مستويات المهارات.

مع الحقول المخصصة لتتبع المهارات التقنية مثل لغات البرمجة وخبرة النظام والشهادات، يضمن لك هذا القالب إمكانية تصور ومعالجة الثغرات التي تؤثر على أداء الفريق بسهولة.

✨مثالي لـ: فرق تكنولوجيا المعلومات التي تتنقل بين تعقيدات إدارة المهارات التقنية

قم ببناء مصفوفة المهارات الخاصة بك وتعزيز التدريب على المهارات باستخدام ClickUp

يعد إنشاء مصفوفة المهارات وإدارتها أمرًا ضروريًا للمؤسسات التي تهدف إلى تحسين أداء القوى العاملة، وتحديد فجوة مهارات معينة، ودفع عجلة النمو الاستراتيجي.

وفي حين أن قوالب Excel يمكن أن تكون نقطة انطلاق رائعة، فإن أدوات مثل ClickUp ترتقي بالعملية.

سواء كنت تخطط لتدريب الموظفين، أو بناء استراتيجيات التعاقب الوظيفي، أو مواءمة نقاط قوة الفريق مع أهداف العمل، فإن قوالب مصفوفة المهارات من ClickUp توفر التخصيص والوظائف اللازمة لتبسيط العملية.

ابدأ في تغيير طريقة إدارتك للمهارات وأطلق العنان لإمكانات فريقك الكاملة. اشترك في ClickUp اليوم مجاناً واكتشف كيف يمكن أن تكون إدارة المهارات سلسة!