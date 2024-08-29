10 قوالب مجانية لتخطيط التعاقب الوظيفي في Excel وWord وWord وW ClickUp

سواء في العمل أو في الحياة، يجب أن تتعلم كيفية الإبحار في رياح التغيير المضطربة. 🌬️

إن أفضل رهان لك هو أن تتقبل الأمر وتكون استباقياً وتقوم ببعض الاستعدادات الجادة. عندما يتعلق الأمر بالتغييرات في القوى العاملة، فإن نماذج تخطيط التعاقب الوظيفي هي نعمتك المنقذة.

سنناقش 10 من النماذج المفضلة لدينا ونوضح كيف يمكن لكل نموذج من نماذج خطة التعاقب الوظيفي أن يساعد في ضمان الاستمرارية و الانتقال السلس للقيادة . إنها مجانية، فلماذا لا تجربها؟

ما هو قالب تخطيط التعاقب الوظيفي؟

تخطيط التعاقب الوظيفي هو استراتيجية تستخدمها الشركات للتحضير للتغييرات القيادية الناتجة عن الاستقالات أو التقاعد أو الترقيات. إنها خطة طويلة الأجل يجب أن تتبعها مبادئ إدارة المكاتب وتتطلب الكثير من التفكير المستقبلي

كما يجب إعادة تقييمها وتحديثها سنوياً أو بعد كل عملية انتقالية. بعض خطواته الرئيسية هي:

تحديد الأدوار الحرجة والمناصب الرئيسية

تحديد الخلفاء المحتملين وتقييمهم

وضع خطط تطوير لكل خليفة محتمل

إن تخطيط التعاقب الوظيفي هو إطار عمل يساعد الشركات على تحديد الخطوات نحو انتقال سلس للقيادة بفعالية. تعمل هذه المخططات الطارئة على تبسيط الأدوار الرئيسية وتغييرات الموظفين مع الحد من الفوضى التي غالباً ما تصاحب خطة تعاقب وظيفي مفصلة.

ما الذي يجعل قالب تخطيط التعاقب الوظيفي جيداً؟

لكي يكون قالب تخطيط التعاقب الوظيفي فعّالاً، يجب أن يتسم بما يلي

أن يكون شاملاً : يغطي جميع الجوانب المهمة لعملية تخطيط التعاقب الوظيفي

: يغطي جميع الجوانب المهمة لعملية تخطيط التعاقب الوظيفي أن يسمح بالتخصيص : أن يكون قابلاً للتطوير وقابلاً للتكيف مع مختلف أنواع المؤسسات والمناصب القيادية

: أن يكون قابلاً للتطوير وقابلاً للتكيف مع مختلف أنواع المؤسسات والمناصب القيادية أن تكون سهلة الاستخدام : تبسيط العملية وأن تكون سهلة الاستخدام للجميع للحفاظ على استمرارية الأعمال

: تبسيط العملية وأن تكون سهلة الاستخدام للجميع للحفاظ على استمرارية الأعمال تسهيل التعاون : السماح للجميع بإبداء رأيهم والمشاركة في عملية تخطيط التعاقب الوظيفي

توفير التحليلات: ضمان تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي وتحديد جميع تحديات العمل

10 نماذج لتخطيط التعاقب الوظيفي لاستخدامها في عام 2024

إن تخطيط التعاقب الوظيفي ليس بالأمر السهل، ولكن باستخدام الأدوات المناسبة، يمكن أن يسير بسلاسة. استخدم واحداً من هذه النماذج العشرة لعملية تخطيط التعاقب الوظيفي في انقر فوق لخلق مجموعة قوية من المرشحين والقادة المحتملين و تحقيق الاستقرار خلال الأوقات العصيبة.

1. انقر فوق نموذج تخطيط التعاقب الوظيفي

قالب تخطيط التعاقب الوظيفي ClickUp

لا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل، لكننا نعرف أنه يمكنك استخدام قالب تخطيط تعاقب الموظفين . يساعدك نموذج خطة التعاقب الوظيفي هذا على إدارة المواهب التحولات في المناصب القيادية أو تحديد المناصب الرئيسية في خطة تعاقب جديدة.

إنها أداة تنظيمية متعددة الوظائف تجعل التخطيط أمراً سهلاً. 💨

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها مع قالب ClickUp ، راجع دليل البدء. على الرغم من أن القالب متقدم، إلا أنه سهل الاستخدام والإعداد. إنه مجلد يحتوي على قائمتين - أعضاء الفريق وأنشطة التطوير المهني.

تحتوي قائمة أعضاء الفريق على معلومات حول كل عامل، مثل منصبه الحالي، والقسم، والمرشحين المحتملين، وجاهزية التعاقب الوظيفي. يمكنك تخصيص هذه الحقول لتعكس احتياجاتك بشكل أفضل.

إذا كنت تفضل اللوحات بنمط كانبان على القوائم، فإن ClickUp قد وفر لك ما تحتاجه. في عرض اللوحة، يتم تمثيل الموظفين كبطاقات ويتم تجميعهم حسب المناصب المحتملة أو الحرجة للمساعدة في التصور.

تعرض كل بطاقة معلومات أساسية حول جوانب التوظيف المحتملة في أدوارك القيادية، بما في ذلك مقاييس تقييم الرموز التعبيرية الممتعة للتواصل ومهارات القيادة والأداء. يمكنك تغيير مظهر البطاقات وكذلك طرق تجميعها وفرزها.

تتيح لك القائمة الثانية، أنشطة التطوير المهني، تتبع وإدارة جميع المهام والمهام الفرعية اللازمة لضمان الانتقال السلس خلال تخطيط التعاقب الوظيفي.

2. نموذج تخطيط التعاقب الوظيفي للشركات

سيساعدك نموذج تخطيط التعاقب الوظيفي في الشركات على تحديد الأشخاص الذين لديهم القدرات والإمكانيات لشغل هذه المسؤوليات القادمة بالإضافة إلى متطلبات التوظيف في المستقبل.

في عالم الشركات، يعمل إطار عمل تخطيط التعاقب الوظيفي المتين كدرع واقٍ ضد عدم الاستقرار والاضطراب. نظرًا لحجم هذه المؤسسات، فمن السهل أيضًا أن تضيع في جميع البيانات وتترك المناصب العليا المثالية وكبار القادة يفلتون من بين يديك.

مع هذا ClickUp نموذج تخطيط التعاقب الوظيفي للشركات يمكنك البقاء في صدارة اللعبة. إنه ينظم ويبسط عملية تخطيط الحساب وتتبع التقدم. مع نموذج خطة طرح تدريب ClickUp للتدريب يمكنك البقاء على اطلاع على جميع المعلومات والتخطيط للخطوات التالية بوضوح وثقة. 💪

على الرغم من أن هذا القالب مليء بالميزات، إلا أنه سهل الاستخدام. إنه قائمة تحتوي على العديد من المشاهدات التي تغطي مختلف جوانب إدارة التدريب.

تقدم طريقة العرض الرئيسية قائمة كاملة ببرامج التدريب مجمعة حسب النوع. تتضمن الأعمدة المدربين، والمكلفين، وتواريخ البدء والاستحقاق، والموارد، والطرائق، ولكن يمكنك تخصيصها إذا لزم الأمر.

تعرض طريقة عرض الجدول الزمني الجدول الزمني للأحداث لمساعدتك على إدارة الوقت وتنسيق برامج التدريب لضمان التنفيذ الفعال. تُظهر طريقة عرض لوحة الطرائق الدورات التدريبية كبطاقات، مما يتيح طريقة جذابة وبديهية بصريًا لـ تنظيم المهام .

8. قالب مصفوفة المهارات الفنية لـ ClickUp

تتبع المهارات التقنية والكفاءات الأساسية للقوى العاملة لديك باستخدام قالب مصفوفة المهارات التقنية ClickUp

بينما يسمح القالب السابق بجدولة التدريب بكفاءة، يتيح لك هذا القالب تتبع نتائج التقييم. يمكنك مراجعة الدرجات وإضافة التقييمات وحساب المتوسطات ومقارنة النتائج لـ اختيار أفضل خليفة لأي منصب.

إن نموذج مصفوفة المهارات الفنية ClickUp أداة مفيدة لفهم إمكانات كل موظف. من خلال الفئات المرمزة بالألوان، من السهل تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين وفجوات المهارات داخل فريقك. على الرغم من أن هذا القالب مصمم للمهارات التقنية، إلا أنه يمكن تعديله لأغراض أخرى، مثل تقييمات المهارات الشخصية والتقييمات الشاملة 360 درجة.

يحتوي القالب على عدة طرق عرض، بما في ذلك:

المهارات التقنية : قائمة بجميع الموظفين وكيفية حصولهم على درجات في مختلف المهارات الصعبة، مثل تطوير البرمجيات وتصحيح الأخطاء

: قائمة بجميع الموظفين وكيفية حصولهم على درجات في مختلف المهارات الصعبة، مثل تطوير البرمجيات وتصحيح الأخطاء الكفاءات الأساسية : قائمة بجميع الموظفين وكيفية تسجيلهم في الكفاءات الأساسية، مثل إدارة المشاريع ومهارات التحليلات

: قائمة بجميع الموظفين وكيفية تسجيلهم في الكفاءات الأساسية، مثل إدارة المشاريع ومهارات التحليلات تحليل الفجوة : جدول يفرد الموظفين الذين يعانون من ثغرات في المهارات التي ينبغي معالجتها في وظائفهم الرئيسية

لتحديد أصحاب الأداء الأفضل بسرعة، قم بحساب متوسط أو إجمالي الدرجات باستخدام الصيغ. حدد احتياجات التطوير الإجمالية عن طريق تحديد فئة من القائمة المنسدلة. يمكنك إضافة مستندات داعمة في حقل المراجع لتتبع كل شيء في خطط التعاقب الوظيفي المستقبلية أو السابقة.

9. قالب مصفوفة اختيار التوظيف ClickUp

إذا كنت تبحث عن طريقة لجعل عملية التوظيف أقل إرباكًا، تحقق من نموذج مصفوفة اختيار الموظفين المثالي لفحص أعداد كبيرة من المرشحين

يكون العثور على أشخاص جدد في بعض الأحيان أكثر ملاءمة من الاعتماد على الموارد الداخلية ومحاولة وضع الأوتاد المربعة في الثقوب المستديرة. في مثل هذه الحالات، يجب عليك فحص العديد من المرشحين للعثور على المرشح المثالي. باستخدام قالب مصفوفة اختيار التوظيف ClickUp للتوظيف تصبح هذه العملية أكثر سهولة.

إنها وثيقة ذات طرق عرض متعددة مصممة لمساعدتك على تتبع المرشحين وتقدمهم. في قائمة قاعدة بيانات المرشحين، يمكنك العثور على جميع المعلومات الضرورية، بما في ذلك السير الذاتية وتفاصيل الاتصال وتقييمات المقيّمين.

في سجل المكالمات تُظهر طريقة عرض اللوحة المرشحين كبطاقات، مجمّعة حسب مرحلة التوظيف التي هم فيها. تمثل البطاقات ملفات تعريف مبسطة للمرشحين، ولكن يمكنك الكشف عن المزيد من المعلومات بالنقر عليها. إلى إدارة الاجتماعات ، راجع جداول المقابلات عرض التقويم في ClickUp .

10. قالب خطة عمل إشراك الموظفين ClickUp

استخدم قالب خطة عمل مشاركة الموظفين ClickUp لوصف استراتيجية وأهداف موظفيك

نموذج قالب خطة عمل مشاركة الموظفين في ClickUp هو مستند بسيط يساعدك في جهودك الرامية إلى زيادة الاحتفاظ بالموظفين ورضاهم وإنتاجيتهم. 📚

يبدأ بمساحة لاسم شركتك وشعارها واسم القسم والتاريخ. في القسم التالي، المجالات الرئيسية للتركيز، يمكنك تحديد

استراتيجية العمل: قيمك والمشكلة التي يهدف عملك أو قسمك إلى حلها استراتيجية الأفراد: أهدافك عندما يتعلق الأمر ب مشاركة المواهب داخل شركتك وكيف تخطط لتحقيقها الأولويات الاستراتيجية: ملخص للنقاط الأساسية من القسمين السابقين، مرتبة في جدول

يركز القسم التالي على قياس النجاح. يمكنك إدخال توقعاتك لكل هدف في الجدول، ثم مقارنتها بالنتائج الفعلية لتقييم التقدم المحرز . أخيرًا، قم بإنشاء خطة تواصل، مع تحديد القنوات المفضلة والجمهور وتكرار التحديثات لكل هدف.

مقارنة بأمثلة خطط التعاقب الوظيفي الأخرى في هذه القائمة، هذه نموذج خطة العمل يتيح لك تحسين المستند عن طريق إدراج رسومات أو صور رائعة، والتلاعب بالخطوط، وتخصيص نظام الألوان ليتناسب مع علامتك التجارية.

10. قالب خطة تعاقب الموظفين في Excel لمراجعة المواهب من Template.net

عبر Template.net

إن قالب خطة التعاقب الوظيفي في Excel لمراجعة المواهب بواسطة Template.net يقدم طريقة واضحة وبديهية لإدارة عملية تخطيط التعاقب الوظيفي في شركتك. يمنحك قالب جدول البيانات الديناميكي هذا نظرة عامة شاملة على مجموعة المواهب الخاصة بك بالكامل. وهو يتضمن أقساماً محددة لتسجيل معلومات مثل الخلفاء المحتملين، وجاهزيتهم المتصورة، والثغرات في مجموعات المهارات، وخطط التحسين. تشجع صيغته سهلة الاستخدام على تقييم المواهب بكفاءة، مما يجعل مهمة تحديد قادة المستقبل أكثر سهولة.

يمكّنك هذا القالب أيضاً من التنبؤ ووضع استراتيجية للتطوير من أجل التعاقب الوظيفي - كل ذلك في وثيقة واحدة متماسكة يسهل الوصول إليها. ابدأ رحلتك في تخطيط التعاقب الوظيفي باستخدام قالب Excel الفعال وسهل الاستخدام من Template.net.

11. قالب خطة تعاقب الموظفين في مايكروسوفت وورد من Template.net

عبر Template.net

قالب قالب خطة تعاقب الموظفين في Microsoft Word بواسطة Template.net يوفر تنسيقاً مباشراً وقابلاً للتعديل، مما يجعل عملية تخطيط التعاقب الوظيفي أبسط من أي وقت مضى. لم تكن مواءمة استراتيجيات القوى العاملة لديك واختيار الخلفاء المحتملين أكثر سهولة من أي وقت مضى.

يوفر هذا النموذج مساحة لتفاصيل كاملة عن الخلفاء المحتملين واستعدادهم للأدوار الجديدة والتدريب المطلوب لإعدادهم للتقدم. إنه مثالي للشركات الصغيرة أو المؤسسات التي تبحث عن حل بسيط وسهل المتابعة لتخطيط التعاقب الوظيفي. باستخدام هذا النموذج، يمكنك تحديد أولويات التخطيط وضمان الانتقال السلس في الأدوار القيادية. قم بتنزيل هذا النموذج وابدأ بتخطيط التعاقب الوظيفي الآن.

قوالب تخطيط التعاقب الوظيفي للأعمال - نظرة عامة

اطلع على ملخص موجز لجميع النماذج وفوائدها:

قالب مزايا قالب ClickUp لتخطيط التعاقب الوظيفي يساعدك على الاستعداد لانتقال المواهب داخل شركتك وتنفيذها بسلاسة قالب تخطيط التعاقب الوظيفي للشركات يبسط تخطيط التعاقب الوظيفي للمؤسسات الضخمة التي تعمل بالكثير من البيانات قالب خطة التوظيف يتيح لك رؤية أفضل الخطوات التالية عندما يتعلق الأمر بالموارد البشرية والتوظيف انقر فوق قالب خطة تطوير الموظفين يسهل إنشاء وإدارة خطط تطوير الموظفين نموذج ClickUp لتحليل فجوة المهارات يساعد في تحديد مجالات التحسين في أداء كل موظف نموذج ClickUp لتخطيط المهارات يجعل من السهل تقييم وتصور وفهم ملف المهارات لكل موظف قالب خطة طرح التدريب يبسط تخطيط وتنفيذ برامج التدريب للموظفين نموذج مصفوفة المهارات الفنية يساعد في تتبع المهارات الفنية والكفاءات الأساسية للموظفين قالب مصفوفة اختيار الموظفين ينشئ إطار عمل متين لإدارة وفحص المرشحين في عملية التوظيف قالب قالب خطة عمل مشاركة الموظفين يدعم تطوير /href/blog?p=47219 خطط عمل/%href/ لتعزيز رضا الموظفين وإنتاجيتهم

استخدم قوالب تخطيط التعاقب الوظيفي هذه للبقاء في المقدمة

على حد قول العظيم ميغيل دي سرفانتس "الاستعداد هو نصف النصر" تنطبق هذه الحكمة الخالدة على مجال تخطيط التعاقب الوظيفي أيضاً.

باستخدام النهج والأدوات الصحيحة، يمكنك تيسير الانتقال الناجح للقيادة داخل شركتك. استخدم هذه القوالب لتخطيط التعاقب الوظيفي واسمح لمؤسستك بالانتصار مهما كانت الظروف. 👑

لا يجب أن يكون تخطيط التعاقب الوظيفي في الأعمال تحدياً. احصل على ClickUp اليوم واكتشف سبب اعتماد الكثير من الشركات على المنصة للتوثيق والتخطيط.