أفضل 10 برامج لإدارة مواهب الموارد البشرية في عام 2025

هل تبحث عن طريقة لتحقيق النجاح في إدارة المواهب لديك؟ هل أنت جاهز لأخذ موظفيك إدارة الأداء أعلى درجة؟

أنت في المكان المناسب! لقد قمنا بتجميع مراجعات لأفضل عشرة برامج لإدارة المواهب، حتى تتمكن من العثور على البرنامج الأفضل لفريقك.

يمكن أن تساعدك برامج إدارة المواهب على تطوير القوى العاملة لديك من خلال الإعداد والتدريب المبسط، وتتبع الأداء والمراجعات, سير العمل الآلي وتحديد الموظفين ذوي الإمكانات العالية.

وكما أنت على وشك أن تكتشف، أكثر من ذلك بكثير!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في حلول إدارة المواهب؟

عند البحث عن أفضل برامج إدارة المواهب، هناك بعض الأشياء الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها.

مجموعة الميزات الصحيحة: على سبيل المثال,برنامج تتبع مقدمي الطلبات,تأهيل الموظفينوإدارة الأداء، والتدريب والتطوير، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وغالبًا ما تكون ميزات ذات أولوية قصوى. التوظيف وأدوات التوظيف تكون أحيانًا جزءًا من تلك القائمة أيضًا

على سبيل المثال,برنامج تتبع مقدمي الطلبات,تأهيل الموظفينوإدارة الأداء، والتدريب والتطوير، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وغالبًا ما تكون ميزات ذات أولوية قصوى. التوظيف وأدوات التوظيف تكون أحيانًا جزءًا من تلك القائمة أيضًا سهولة الاستخدام: أنت لا تريد قضاء ساعات أو أيام في محاولة معرفة كيفية استخدام البرنامج إذا كنت شركة صغيرة. من ناحية أخرى، إذا كنت شركة على مستوى المؤسسات، فأنت بحاجة إلى برنامج أكثر تعقيداً، وربما يجب أن تخطط لمنحنى التعلم

أنت لا تريد قضاء ساعات أو أيام في محاولة معرفة كيفية استخدام البرنامج إذا كنت شركة صغيرة. من ناحية أخرى، إذا كنت شركة على مستوى المؤسسات، فأنت بحاجة إلى برنامج أكثر تعقيداً، وربما يجب أن تخطط لمنحنى التعلم التكامل العميق: إذا كنت تعمل بالفعل مع برامج الموارد البشرية وأنظمة الرواتب الأخرى، فسيكون التكامل أولوية

إذا كنت تعمل بالفعل مع برامج الموارد البشرية وأنظمة الرواتب الأخرى، فسيكون التكامل أولوية القدرة على تحمل التكاليف: سترغب في العثور على برنامج مناسب لشركتك. لقد قمنا بتضمين الأسعار في مراجعاتنا أدناه، حتى تتمكن من مقارنة التكاليف بسهولة

سترغب في العثور على برنامج مناسب لشركتك. لقد قمنا بتضمين الأسعار في مراجعاتنا أدناه، حتى تتمكن من مقارنة التكاليف بسهولة ملاءمة مخصصة: إذا كان لديك شركة صغيرة، فقد لا تحتاج إلى جميع ميزات نظام إدارة المواهب في المؤسسات الكبيرة

سيساعدك النظر في هذه النقاط الرئيسية في العثور على أفضل برامج إدارة المواهب التي تعمل بشكل جيد (وتجعلك تبتسم). 😀

## أفضل 10 برامج لإدارة مواهب الموارد البشرية لاستخدامها في عام 2024

تشير برامج إدارة المواهب الجيدة إلى الأنظمة التي يمكن أن تساعدك على تطوير وإشراك ورعاية القوى العاملة لديك. من الناحية المثالية، فهي تساعد في أشياء مثل مراجعات الأداء، وإدارة الأداء واستراتيجيات إدارة المواهب، ومشاركة الموظفين، ومجموعة كبيرة من مهام إدارة المواهب ذات الصلة.

بعض أنظمة برمجيات الموارد البشرية تشمل أيضًا برامج التوظيف للمساعدة في عملية التوظيف وأنظمة إدارة الرواتب.

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جيد لإدارة الموارد البشرية

قم بتوظيف وإدارة فريقك المثالي مع منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp

كليك أب

هي منصة إنتاجية شاملة تساعد الفرق من جميع الأحجام والصناعات على إنجاز المزيد من المهام. وبفضل أكثر من 1000 عملية تكامل ومئات التخصيصات، تسهّل ClickUp تتبع التقدم المحرز والتعاون مع أعضاء الفريق وتحقيق أهدافك.

ميزات ClickUp HR

توفير أدوات إدارة المواهب التي يمكن استخدامها لإدارة بيانات الموظفين ووقتهم وأهدافهم. يمكنك إنشاء عمليات سير عمل مخصصة لإعداد الموظفين، وتتبع الأداء، وتخصيص عمليات مراجعة الأداء لتناسب

إدارة الفريق

الاحتياجات

قالب مراجعة الأداء الخاص بـ ClickUp

يتيح لك إنشاء عملية مراجعة أداء مخصصة تناسب احتياجات فريقك. يتضمن القالب حالات مخصصة، وحقول مخصصة، وطرق عرض مخصصة لمساعدتك في تتبع الأداء وتقييمه.

يمكنك استخدام قالب مراجعة الأداء و قوالب خطة التدريب لتحديد الأهداف ومسار واضح للنجاح. يمكنك أيضًا الاستفادة من مجموعة من أدوات الموارد البشرية الإضافية مثل قوالب المقابلات وميزات التعاون والمزيد.

إذا كنت تبحث عن أنظمة برمجيات جيدة لإدارة المواهب مع برنامج إدارة مشاركة الموظفين و برنامج مراقبة الموظفين ، تحقق من ClickUp!

إنه برنامج مرن وتعاوني ورائع لإدارة المواهب!

أفضل ميزات ClickUp

يتيح درجة غير عادية من التخصيص لتلبية متطلبات العمل الفريدة

يوحّد الميزات المتنوعة بسلاسة لضمان سلاسة انتقال سير العمل

يمكّن الفرق بأدوات تعاون فعالة للغاية

يوفر ذكاءً اصطناعيًا قويًا لإنشاء محتوى أسرع وتحسين التواصل

يستوعب تعدد استخداماته مجموعة من الصناعات وأحجام فرق العمل

قيود ClickUp

في حين أن واجهة ClickUp غنية بالميزات، إلا أنها قد تكون مربكة للمستخدمين لأول مرة، مما قد يؤدي إلى إنشاء منحنى تعليمي حاد

قد تؤدي خيارات التخصيص العديدة عن غير قصد إلى تعقيدات لا داعي لها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: 5 دولارات إضافية شهرياً لكل مستخدم

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8314 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8314 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,761+ تقييم)

2. إدارة المواهب من IBM - جيد للموارد البشرية المستندة إلى السحابة

عبر إدارة المواهب في IBM إدارة المواهب من IBM هي مجموعة من أنظمة إدارة الموارد البشرية والمواهب القائمة على الحوسبة السحابية التي تساعد المؤسسات على جذب أفضل المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها.

يقدم برنامج إدارة المواهب مجموعة شاملة من الأدوات والخدمات التي يمكن أن تساعد الشركات من جميع الأحجام على تحسين عمليات إدارة المواهب لديها.

أفضل ميزات إدارة المواهب من IBM لإدارة المواهب

توظيف الذكاء الاصطناعي لتوليد رؤى متعمقة يمكنها توجيه عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية

تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تعزيز إتقان الأداة بسرعة

مجموعة أدواتها الشاملة تتناول جوانب متعددة من إدارة الموارد البشرية والمواهب

تقدم حلولاً شاملة، مما يجعلها مناسبة لمختلف أحجام الأعمال

تعطي الأولوية لتطوير الموظفين وإشراكهم

قيود إدارة المواهب من IBM

يمكن أن يؤدي المستوى العالي من الوظائف إلى جعل الواجهة تبدو مشوشة، مما يؤثر على تجربة المستخدم

قد لا يكون التكامل مع البرامج غير التابعة لIBM سلسًا أو بديهيًا دائمًا بالنسبة لاستراتيجية إدارة المواهب الخاصة بك

تسعير إدارة المواهب من IBM لإدارة المواهب

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إدارة المواهب من IBM لإدارة المواهب

G2: 3.5/5 (أكثر من 84 تقييم)

3.5/5 (أكثر من 84 تقييم) Capterra: غير متاح

3. أداء تراكستار - جيد لإدارة التوظيف

عبر أداء تراكستار تراكستار هو نظام شامل لإدارة المواهب يقدم أربعة خيارات برمجية مختلفة: Trakstar Perform و Trakstar Hire و Trakstar Hire و Trakstar Learn وRevosnap.

تراكستار بيرفورم هو برنامج إدارة المواهب الذي يمكن أن يساعد أيضاً في عملية التوظيف. فهو يساعد المؤسسات على مواءمة الأهداف الفردية مع أهداف الشركة، وتحفيز أصحاب الأداء الأفضل والاحتفاظ بهم، وإعطاء بيانات للعثور على مجالات القوة ومجالات التطوير.

إنه برنامج قابل للتخصيص وقائم على السحابة ويتكامل مع أنظمة الموارد البشرية وإدارة المواهب الأخرى لتتبع المتقدمين والمزيد.

تراكستار بيرفورمانس أفضل الميزات

يقدم دعم عملاء متميز لحل المشكلات على الفور

تعزز قابلية التخصيص العالية للمنصة من ملاءمتها لاحتياجات العمل المحددة (مثل مشاركة الموظفين، وإدارة التعويضات، وتتبع المتقدمين للوظائف)

تعمل عمليات التكامل مع أنظمة الموارد البشرية الأخرى بسلاسة من أجل عمليات متماسكة

يوفر التوازن بين الهيكلية والمرونة

يركز على المواءمة بين الأهداف الفردية وأهداف الشركة

قيود أداء تراكستار

قد يجد بعض المستخدمين صعوبة بعض الشيء في التنقل، خاصة عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات

قد لا يكون تخصيص التقارير بالبساطة التي يرغب بها المستخدمون

تسعير تراكستار بيرفورم

اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تراكستار بيرفورم

G2 : 4.2/5 (416+ تقييمات)

: 4.2/5 (416+ تقييمات) Capterra: 4.4/5 (285+ تقييمات)

4. إنسبريتي بيرفورم سمارت - جيد لإدارة الالتزامات

عبر إنسبيرتي بيرفورم سمارت تم تصميم Insperity PerformSmart لأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين ومحترفي الموارد البشرية، ويوفر Insperity PerformSmart قدرات التوظيف والتعويضات والتدريب على إدارة الالتزامات والتدريب والتطوير وتطوير ثقافة الشركة.

تشمل ميزات PerformSmart إدارة مراجعة الأداء، وتحديد الأهداف/التتبع، وتتبع دورة المراجعة، وبوابات الخدمة الذاتية، والمزيد.

يعجب المراجعون بمدى سهولة استخدام المنصة من جانب الموظفين. ولكن إذا كنت تبحث عن شيء قابل للتخصيص ويوفر الكثير من الخيارات، فقد لا يكون هذا البرنامج مناسباً لك.

أفضل ميزات Insperity

المنصة سهلة الاستخدام، مما يجعلها سهلة الاستخدام حتى بالنسبة للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

يوفر خيارات واسعة النطاق لتغطية مجموعة متنوعة من وظائف الموارد البشرية مثل تتبع مقدمي الطلبات، وإشراك الموظفين، وغيرها من أدوات إدارة المواهب

توفر ميزات شاملة للتدريب والتطوير

يتضمن أدوات لتعزيز تطوير ثقافة الشركة

يركز على إدارة الأداء وتحديد الأهداف

قيود نظام Insperity PerformSmart من Insperity

على الرغم من أنه مصمم للشركات من جميع الأحجام، إلا أن الشركات الصغيرة قد لا تستفيد من ميزاته الشاملة بشكل كامل

يمكن تحسين التكامل مع أنظمة الموارد البشرية وإدارة المواهب الأخرى

تسعير Insperity PerformSmart

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Insperity PerformSmart #### تقييمات ومراجعات Insperity PerformSmart

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 3.3/5 (أكثر من 7 تقييمات)

5. ClearCompany - جيد لتحليلات الموظفين

عبر ClearCompany منصة إدارة المواهب ClearCompany هي منصة حلول موارد بشرية متكاملة الخدمات. إذا كنت تتطلع إلى إدارة المزايا وكشوف الرواتب والامتثال والإدارة في مكان واحد، فقد ترغب في التفكير في ClearCompany.

يشيد العملاء في الغالب بنظامها لتتبع مقدمي الطلبات، ويحب المراجعون مندوبي الدعم المتعاونين والواجهة سهلة الاستخدام. وعلى الرغم من إعجابهم بميزاته عالية الأداء، إلا أن العديد منهم يذكرون منحنى التعلم الأولي الذي يتحسن بمرور الوقت.

أفضل ميزات ClearCompany

يوفر واجهة سهلة الاستخدام تعمل على تحسين تجربة المستخدم

قابل للتخصيص لتلبية احتياجات الشركة الفريدة

يقدم ممثلو الدعم عالي الاستجابة مساعدة قيمة

يدمج المزايا,قوالب كشوف المرتباتوإدارة التعويضات والامتثال وإدارة المواهب في منصة واحدة

يحظى بالإشادة لميزاته عالية الأداء التي توفر حلولاً فعالة

قيود ClearCompany

بالنسبة للبعض، قد تستغرق عملية إعداد وإدارة سير العمل وقتاً طويلاً

قد تبدو تجربة استخدام نظام إدارة المواهب وتصميمه قديمين مقارنةً بالواجهات الأكثر حداثة

تسعير ClearCompany

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات شركة ClearCompany

G2: 4.6/5 (290+ تقييم)

4.6/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 312+ تقييم)

6. سيجيد تالنت سوفت - جيد للتوظيف التعاوني

عبر سيجيد تالنت سوفت برنامج Cegid TalentSoft، الذي كان يُعرف سابقًا باسم TalentSoft، هو برنامج أوروبي لإدارة المواهب قائم على السحابة.

منذ أن تغيرت الشركة، تعكس تقييمات شركة Cegid TalentSoft تغيراً جذرياً في رضا العملاء. وتُظهر مراجعتان لـ G2 تم نشرهما منذ ذلك الحين عملاء غير راضين للغاية. أما مراجعات Capterra الأخيرة فهي مشجعة أكثر بقليل، حيث بلغ متوسط التقييمات الثلاثة 3.6 نجمة.

سيجيد تالنت سوفت أفضل الميزات

يوفر ميزات مناسبة لإدارة القوى العاملة المتنوعة

حلول شاملة قائمة على السحابة مصممة خصيصاً للأسواق الأوروبية

يسمح بإدارة وتخطيط المواهب الاستراتيجية

يعزز التعلم والتطوير المستمر

قيود برنامج Cegid TalentSoft من سيجيد

تراجعت تقييمات المستخدمين بعض الشيء منذ استحواذ Cegid عليه مقارنة بأنظمة إدارة المواهب الأخرى

قد يواجه بعض المستخدمين صعوبات في التنقل بسبب الميزات الشاملة للمنصة

تسعير سيجيد تالنت سوفت

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سيجيد تالنت سوفت

G2: 4.3/5 (أكثر من 26 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 26 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 67 تقييم)

7. Remofirst - جيد لإدارة الموظفين عن بُعد

عبر ريموفيرست Remofirst هو صاحب عمل عالمي مسجل (EOR) يساعد الشركات على توظيف وإدارة الموظفين عن بُعد من أي مكان في العالم. يمكن أن يساعدك في عملية التوظيف وإدارة الرواتب، ولديه بعض ميزات إشراك الموظفين.

تشتهر الشركة بكشوف الرواتب العالمية وميزات الامتثال، ولكنها تقدم أيضاً مجموعة من ميزات دعم الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة المواهب، وإعداد الموظفين، وإلغاء التعيين.

أفضل ميزات Remofirst

تشتهر بخدمة العملاء التي تحظى بإشادة كبيرة والتي تقدم حلولاً في الوقت المناسب

يوفر موقعاً إلكترونياً سهل الاستخدام يعمل على تحسين تجربة المستخدم بشكل عام

يستوعب العمال العالميين، مما يجعله مثاليًا للشركات التي لديها فرق عمل دولية

يتخصص في ميزات إدارة الرواتب والامتثال والتعويضات العالمية

يوفر ميزات شاملة لدعم الموارد البشرية

قيود Remofirst

يستخدم العديد من المنصات وعمليات تسجيل الدخول

خيارات التخصيص المحدودة تشكل تحديات

التركيز على كشوف المرتبات والامتثال على أنظمة إدارة المواهب

كمنصة جديدة نسبيًا، قد تفتقر إلى بعض الميزات الموجودة في الحلول الأكثر رسوخًا

تسعير Remofirst

صاحب العمل المسجل : 199 دولارًا/شهرًا+

: 199 دولارًا/شهرًا+ المقاولون: 19 دولارًا شهريًا للشخص الواحد

تقييمات ومراجعات Remofirst

G2: 4.4/5 (40+ تقييم)

4.4/5 (40+ تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 2+ تقييم)

8. ADP Workforce Now - جيد لمكافأة أصحاب الأداء العالي

عبر ADP القوى العاملة الآن ADP Workforce Now هو مجموعة برمجيات إدارة رأس المال البشري (HCM) الشاملة القائمة على السحابة. تساعد مجموعته الواسعة من الميزات والأدوات الشركات على إدارة الموظفين "من التوظيف إلى التقاعد"

تقدم المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك إدارة المواهب. إذا كنت تبحث عن نظام أساسي شامل يشمل إدارة المواهب وكشوف الرواتب والإدارة والتوظيف، فقد ترغب في التفكير في ADP Workforce.

أفضل ميزات ADP Workforce

تدير أحجام البيانات الكبيرة بسهولة، وهي مثالية للشركات الكبرى

يدعم العلامة التجارية للشركة داخل المنصة للحصول على تجربة مستخدم متماسكة

يتم تحديثها باستمرار للتحسينات وإضافة ميزات جديدة

يوفر نظاماً أساسياً متكاملاً، حيث يوفر إدارة المواهب، وتتبع المتقدمين للوظائف، وكشوف المرتبات، وإدارة التعويضات، والإدارة، والتوظيف

توفر تكاملاً عميقاً مع أنظمة الموارد البشرية الأخرى

قيود ADP للقوى العاملة

يتطلب تدريبًا رسميًا قد لا يكون الأفضل لمشاركة الموظفين

يمكن أن تؤدي التحديثات الكثيرة للبرامج إلى تأخيرات متكررة في النظام

قد يجد المستخدمون صعوبة في تصفح النظام إلى حد ما، خاصة عند البحث عن وظائف محددة

قد تؤدي تحديثات البرنامج في بعض الأحيان إلى تعطيل سير العمل والعمليات القائمة

تسعير ADP للقوى العاملة

حدد: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار إضافة: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار القسط: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ADP Workforce Now

G2: 4.1/5 (3,311+ تقييم)

4.1/5 (3,311+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6,305 تقييمات)

9. ديل - جيد لإدارة الامتثال

عبر ديل منصة الرواتب العالمية يوفر نظام Deel نظام إدارة الموارد البشرية والمواهب مع ميزات إدارية لمساعدتك في إدارة الرواتب والامتثال والعقود في أكثر من 150 دولة.

هل تبحث عن برنامج مجاني لإدارة المواهب؟ تُقدِّم Deel نسخة مجانية من برنامجها، وقد تستحق التجربة.

ومع ذلك، لا يولي Deel الكثير من الاهتمام لإدارة المواهب ميزات مثل إدارة أداء الموظفين أو المراقبة . ولهذا السبب، قد لا يكون خيارًا جيدًا للشركات ومديري الموارد البشرية الذين يتطلعون إلى إدارة وتطوير وإشراك أفضل المواهب.

ديل أفضل الميزات

يوفر تدفقات عمل آلية لتبسيط عمليات الموارد البشرية

نظام قوي للرواتب والامتثال لإدارة فرق العمل العالمية

يغطي احتياجات الموارد البشرية في أكثر من 150 دولة، مما يجعله مثاليًا للشركات الدولية

يقدم نسخة مجانية من برنامجه

يساعد في إدارة العقود للمتعاقدين الدوليين

القيود المفروضة على ديل

محدودية أدوات التطوير الوظيفي والمشاركة للموظفين

عدم رضا الموظفين المتكرر عن نظام الدفع

قد تحتاج خدمة العملاء والتدريب إلى تحسين

في حين أنه يبسط عملية التوظيف الدولي، إلا أن المستخدمين قد يواجهون صعوبات عند التعامل مع متطلبات بعض البلدان المحددة

تسعير ديل

ديل للموارد البشرية: مجانًا

مجانًا الموارد البشرية: 599 دولارًا أمريكيًا في الشهر

599 دولارًا أمريكيًا في الشهر المقاولون: 49 دولارًا أمريكيًا+/شهريًا

ديل التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (708+ تقييمات)

4.6/5 (708+ تقييمات) Capterra: 4.2/5 (79+ تقييم)

تحقق من هذه

بدائل ديل

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10. Cornerstone OnDemand - جيد لتطوير الموظفين

عبر حجر الزاوية عند الطلب تساعد منصة Cornerstone OnDemand للموارد البشرية في إدارة تطوير الموظفين ومشاركتهم. بالإضافة إلى أكثر من ذلك بكثير. كما أنها قادرة على الاندماج مع برامج أخرى لمساعدتك في بناء نظام إدارة مواهب الموارد البشرية الأفضل لشركتك.

تعمل Cornerstone OnDemand مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات السوق المتوسطة والشركات على مستوى المؤسسات. يحب العملاء تدريبه التفاعلي ومنتدياته، ولكن البرنامج يتطلب بعض التدريب لأنه ليس سهل الاستخدام مثل بعض البرامج الأخرى.

أفضل ميزات برنامج Cornerstone OnDemand

يقدم تدريبًا تفاعليًا للغاية لضمان الاستخدام الفعال للمنصة

يوفر دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحل المشكلات على الفور

يتيح تخصيص القوالب لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركة

يساعد في إدارة تطوير الموظفين ومشاركتهم

يوفر قدرات تكامل عميقة مع أنظمة الموارد البشرية الأخرى

القيود المفروضة على Cornerstone OnDemand

قد تؤدي المجموعة الواسعة من الميزات إلى جعل واجهة المستخدم تبدو مشوشة، مما قد يؤدي إلى إبطاء إنجاز المهام

قد يجد بعض المستخدمين أن عملية التخصيص معقدة بعض الشيء وتستغرق وقتًا طويلاً

تسعير Cornerstone OnDemand #### تسعير Cornerstone OnDemand

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Cornerstone OnDemand #### تقييمات ومراجعات Cornerstone OnDemand

G2: 4.3/5 (أكثر من 8 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 8 تقييمات) Capterra: 4.1/5 (22+ تقييمات)

كيفية اختيار أفضل برنامج لإدارة مواهب الموظفين

استعرضنا في هذه المقالة أفضل 10 برامج لإدارة المواهب في السوق. تقدم هذه الحلول البرمجية مجموعة متنوعة من الميزات والفوائد، بما في ذلك:

تبسيط عملية تأهيل الموظفين الجدد: تبسيط عملية تأهيل الموظفين الجدد، بحيث يحصلون على جميع المعلومات التي يحتاجونها للبدء بسرعة وفعالية

تبسيط عملية تأهيل الموظفين الجدد، بحيث يحصلون على جميع المعلومات التي يحتاجونها للبدء بسرعة وفعالية تتبع الأداء: تتبع أداء الموظفين بعدة طرق، بما في ذلك تتبع الأهداف والغايات ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد المجالات التي يحتاج فيها الموظفون إلى تدريب أو تطوير إضافي، كما يمكن استخدامها لتقديم الملاحظات للموظفين

تتبع أداء الموظفين بعدة طرق، بما في ذلك تتبع الأهداف والغايات ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد المجالات التي يحتاج فيها الموظفون إلى تدريب أو تطوير إضافي، كما يمكن استخدامها لتقديم الملاحظات للموظفين التغذية الراجعة: تقديم تغذية راجعة للموظفين في الوقت المناسب وبطريقة بنّاءة، لمساعدة العاملين على تحسين أدائهم. ولإبقاء الموظفين متحمسين ومشاركين

تقديم تغذية راجعة للموظفين في الوقت المناسب وبطريقة بنّاءة، لمساعدة العاملين على تحسين أدائهم. ولإبقاء الموظفين متحمسين ومشاركين تحديد الموظفين ذوي الإمكانات العالية: تحديد الموظفين ذوي الإمكانات العالية المستعدين للترقية أو غيرها من الفرص. يمكنك استخدام هذه البيانات لوضع خطة تعاقب وظيفي لمؤسستك وتوفير التدريب والتطوير المستهدف للموظفين ذوي الإمكانات العالية

تعتمد أفضل أنظمة برمجيات إدارة المواهب لمؤسستك على الاحتياجات الفريدة لشركتك ومجال عملك. ولكن مراجعات البرامج أعلاه ستجعل الاختيار أسهل بكثير!

تحسين نظام تطوير وإدارة المواهب الخاصة بك

بعد مراجعة أفضل 10 برامج لإدارة المواهب في السوق، نعتقد أن ClickUp هو الخيار الأفضل للشركات من جميع الأحجام. يمكنه مساعدتك في تلبية أهداف الموارد البشرية وتحسين كفاءة العمليات بطريقة تتناسب مع احتياجاتك الخاصة.

وبفضل ميزاته القوية وخيارات التخصيص المرنة وأسعاره المعقولة، يمكن أن يساعدك ClickUp في تبسيط عملية التأهيل وتتبع أداء الموظفين وتقديم الملاحظات وتحديد الموظفين ذوي الإمكانات العالية.

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل ClickUp على برنامج إدارة الأعمال للمساعدة في إدارة جميع الأجزاء المتحركة من عملك. انضم إلى ClickUp وابدأ في رعاية فريقك اليوم!