أفضل 15 أداة من أدوات برامج إدارة المكاتب &؛ الأنظمة في عام 2025

بصفتك مدير مكتب، لديك تحدٍ مثير يتمثل في تحويل مكان عملك إلى قوة إنتاجية.

من الإشراف على العمليات المكتبية إلى إدارة المشاريع وكل ما بينهما، فإن استخدام أفضل برامج إدارة المكاتب سيساعد فريقك في الأداء واتخاذ القرارات.

لقد وضعنا قائمة مختصرة بأفضل الأدوات وميزاتها لمساعدتك في اختيار نظام إدارة المكاتب المثالي. ولكن إذا كنت بحاجة إلى مورد جاهز للبدء في مهامك ومشاريعك، فجرّب قالب جرد مكتب ClickUp's Office Inventory Template !

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة المكاتب؟

مدراء المكاتب يجب أن يبحثوا عن أدوات برمجيات إدارة المكاتب لتبسيط العمليات الإدارية، وتنسيق المهام، وتتبع الوقت والنفقات، وإنشاء المستندات والتقارير، والتعاون بين الأقسام.

لا يوجد يومان متماثلان في مكتب مزدحم. إذا كان لدى مؤسستك مواقع متعددة مثل المستودعات, المكاتب البعيدة أو المكاتب الفرعية أو غيرها من المرافق، فإن البقاء على اطلاع بالتطورات هو مفتاح نجاح العمليات.

فيما يلي أهم الميزات التي يجب مراعاتها عند اختيار برنامج إدارة المكاتب:

طرق عرض المشاريع مثل التقويمات ومخططات جانت والجداول الزمنية ولوحات كانبان لتصور التقدم والأحداث والعطلات

مثل التقويمات ومخططات جانت والجداول الزمنية ولوحات كانبان لتصور التقدم والأحداث والعطلات [ أداة إدارة المستندات](/مدونة؟p=58405) على المهام لتحقيق الشفافية التامة في جميع التقدم المحرز

أداة إدارة المستندات](/مدونة؟p=58405) على المهام لتحقيق الشفافية التامة في جميع التقدم المحرز معادلات لحساب الوقت القابل للفوترة بدقة عبر جميع الفواتير

فيديو مدمج المقاطع وظيفة لجعل الرسائل قابلة للتنفيذ

خرائط ذهنية بديهية لبناء العمليات

قيود ClickUp

يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. باسيكامب

عبر Basecampالمخيم الأساسي هو موقع أداة إدارة المشاريع مصممة لمساعدة الشركات على البقاء منظمة ومنتجة. فهي تتيح للفرق التعاون في مكان واحد، مع ميزات مثل إدارة المهام، وتخزين الملفات، ولوحات الرسائل، والتقويمات. وهذا يجعل من السهل تتبع المشاريع، وتعيين المهام، ومراقبة التقدم المحرز، وتحديث المواعيد النهائية بشكل سريع.

تتيح المنصة أيضاً للشركات التواصل بشكل أكثر كفاءة، مما يسمح للجميع بأن يكونوا على نفس الصفحة وإكمال المشاريع بسرعة. بفضل تصميمها البديهي وأدواتها القوية، فإن Basecamp هو الحل الأمثل للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل والبقاء على رأس مهامها.

Basecamp أفضل الميزات

مخططات التل لرؤية التقدم بصرياً صعوداً أو هبوطاً بمرور الوقت

لوحة معلومات المشروع والمهام والجدول الزمني في صفحة واحدة

تسجيل الدخول مع استطلاع رأي تلقائي للفريق

رسائل مباشرة فردية أو جماعية داخل التطبيق

نظام الدردشة والمراسلة في الوقت الفعلي

قيود باسيكامب

الاعتماد الكبير على قوائم المهام يجعل الأداة غير مناسبة لإدارة المشاريع المعقدة

لا توجد أولويات للمهام (راجع بدائل Basecamp )

أسعار باسكامب #### تسعير Basecamp

Basecamp : 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2 : 4.1/5 (أكثر من 5,100 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 5,100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

3. فلوك

عبر القطيع Flock هو برنامج دردشة جماعي مصمم للمساعدة في تبسيط التواصل من خلال تنظيم المحادثات في قنوات محددة، مما يسهل إدارة المناقشات في مكان واحد. من خلال تجميع المناقشات ذات الصلة في قنوات، يمكن لمديري المكاتب الوصول بسهولة إلى المعلومات التي يحتاجون إليها والعثور على الرسائل ذات الصلة بسرعة، مما يقلل من الوقت الذي يستغرقه اتخاذ القرارات وحل المشاكل.

يمكن إنشاء قنوات لمشاريع أو مهام محددة، مما يسمح لأعضاء الفريق بالتعاون بشكل أكثر فعالية ويضمن أن الجميع يعمل على تحقيق الهدف نفسه. عندما تكون المحادثات مخصصة لموضوعات محددة، يمكن لأعضاء الفريق تجنب تشتيت الانتباه والبقاء على المهمة، مما يؤدي إلى عمل أكثر كفاءة وفعالية.

قطيع #### أفضل الميزات

بحث متكامل للعثور على المحادثات والملاحظات والمستندات الخاصة بزملاء الفريق

مشاركة الشاشة من أي جهاز

مشاركة الملاحظات والمهام والتذكيرات المشتركة

ملاحظات صوتية مخصصة

مشاركة الملفات في الوقت الحقيقي

قيود سرب

ليس مناسبًا كحل مستقل لإدارة المكاتب

موجه للفرق الصغيرة ذات احتياجات الدردشة الأساسية

تسعير #### Flock

مجاني

محترف : 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفلوك للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Flock

G2 : 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. هايف

عبر خلية النحلالخلية هي أداة لإدارة المشاريع مصممة لمساعدة الفرق على البقاء منظمًا من خلال تتبع المهام والمواعيد النهائية والموارد. من خلال واجهته البديهية، يمكن للمستخدمين تعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية ومراقبة التقدم المحرز. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Hive ميزات تسهّل التعاون بين أعضاء الفريق، مما يتيح لهم مشاركة المستندات وتعيين المهام والتواصل المباشر بسهولة.

ومن خلال ميزة الأهداف، يمكن لمدير المكتب تبسيط العمليات وتحسينها وأتمتتها من أجل جعل الشركة أكثر إنتاجية وتقليل إهدار الوقت والموارد. ومن السهل عرض الأهداف وإدارتها على لوحات معلومات Hive البديهية!

أفضل ميزات Hive

أدوات تعاون للتعليق على المهام، وإرفاق المستندات، وإرسال الإشعارات

الأتمتة لتسريع العمل المتكرر لإدارة المهام بشكل أفضل

واجهة السحب والإفلات لإنشاء مهام متعددة وتعيينها

إمكانيات إعداد التقارير لعرض التقدم المحرز بمرور الوقت

لوحات معلومات شاملة لتتبع المقاييس

قيود #### Hive

تخصيص محدود لطرق العرض المختلفة للمشروع

خطط تسعير باهظة الثمن

تسعير #### Hive

منفردة : مجانًا

: مجانًا الفرق : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Hive للحصول على التفاصيل

Hive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 360 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 360 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

تحقق من إدارة مشروع Hive دليل لتتبع المواعيد النهائية للمشروع!%

5. الإثنين

عبر الاثنينالإثنين عبارة عن منصة مبتكرة وشاملة لإدارة المشاريع تُمكِّن الفرق من التعاون بشكل أكثر كفاءة، وتبسيط عملياتها، وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. يوفر للمستخدمين لوحة تحكم بديهية تتيح لهم إدارة المشاريع وتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز بسهولة.

كما توفر المنصة أيضاً أدوات اتصال قوية مثل الدردشة والبريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو لمدير المكتب لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. تتيح ميزات إضافية مثل التقارير المخصصة والإشعارات التلقائية ومزامنة التقويم للمستخدمين تنظيم أعباء العمل بشكل أفضل!

الاثنين أفضل الميزات

أداة تتبع عبء العمل لمعرفة مهام فريقك الحالية

أتمتة مهام سير العمل لتقليل المهام المتكررة

أكثر من 200 قالب للبدء

لوحات معلومات بدون تعليمات برمجية لتصور البيانات

تتبع الوقت المدمج

قيود يوم الاثنين

منحنى تعليمي حاد للتعرف على الوظائف والواجهة (راجع بدائل الاثنين )

ميزة عمود تتبع الوقت متوفرة فقط في خطتي Pro و Enterprise فقط

تسعير يوم الاثنين

فرد : مجاني للأبد

: مجاني للأبد أساسي : 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا بدءًا من 3 مقاعد

: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا بدءًا من 3 مقاعد معيار : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا بدءًا من 3 مقاعد

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا بدءًا من 3 مقاعد محترف : 16 دولاراً لكل مستخدم شهرياً ابتداءً من 3 مقاعد

: 16 دولاراً لكل مستخدم شهرياً ابتداءً من 3 مقاعد المؤسسات: اتصل بالاثنين لمعرفة الأسعار

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (7,550+ تقييم)

: 4.7/5 (7,550+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (3,700+ تقييم)

6. محادثة جوجل

عبر محادثة جوجل Google Chat عبارة عن منصة مراسلة فورية تم تطويرها بواسطة Google. تسمح للمستخدمين بالتواصل مع بعضهم البعض في الوقت الفعلي، سواءً بشكل فردي أو في محادثات جماعية. يتضمن Google Chat أيضًا ميزات مثل مشاركة الملفات، والمكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو، وسجل الدردشة القابل للبحث. وتساعد الميزات الأخرى مثل الرموز التعبيرية وصور GIF والملصقات على جعل المحادثات أكثر متعةً وجاذبيةً، بينما تساعد الروبوتات الآلية في تبسيط المهام مثل إجراء استطلاعات الرأي أو جدولة الاجتماعات.

بفضل واجهته البديهية، تُعد Google Chat أداة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها للتواصل المهني والشخصي على حد سواء. سواء أكنت تتواصل مع مديري المشاريع أو تتعاون في مشروع ما، فإن Google Chat يوفر طريقة آمنة وموثوقة للتواصل مع الأشخاص حول العالم.

أفضل ميزات دردشة Google Chat

مساحات مخصصة للمناقشات القائمة على المواضيع

التكامل مع Salesforce وJira

الاقتراحات الذكية في البحث

تكامل صندوق الوارد في Gmail

تطبيق مستقل

قيود محادثة Google

يصبح برنامج إدارة مكتبي فوضوي ومعقد للغاية بمفرده

يعمل بشكل أفضل للفرق أو أصحاب المصلحة أو العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول إلى Gmail

تسعير محادثة Google Chat

الدردشة مجانية لـ مساحة عمل جوجل العملاء

تقييمات ومراجعات محادثة Google

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

7. زووم

عبر تكبير Zoom هو برنامج لعقد مؤتمرات الفيديو لفرق العمل عن بُعد التي تبحث عن طريقة موثوقة وسهلة لقيادة الاجتماعات والتعاون مع الآخرين. باستخدام Zoom، يمكن لما يصل إلى 100 مشارك الانضمام إلى اجتماع ومشاركة شاشاتهم والتعليق على المستندات وإجراء جلسات تدريبية عن بُعد.

وتسمح واجهته سهلة الاستخدام لأي شخص بتشغيل واستخدام ميزات مثل اللوحات البيضاء وتسجيلات الصوت والفيديو واستطلاعات الرأي والخلفيات الافتراضية والمزيد! يمكن لمديري المكاتب الاستفادة من الخيارات القابلة للتخصيص مثل الجدولة والتسجيل وغرف الانتظار لتبسيط تدريب الفريق وجلسات الإعداد.

Zoom أفضل الميزات

دردشة الفريق للتعاون خارج الاجتماعات الافتراضية والمكالمات الهاتفية

مكتبة الخلفية الافتراضية المنسقة لتخصيص الاجتماعات

سوق تطبيقات مخصصة، وعمليات تكامل وواجهات برمجة التطبيقات

ما يصل إلى 1,000 شخص في خطة المؤسسة

سبورة بيضاء على الإنترنت لتبادل الأفكار

قيود التكبير/التصغير

عدد المشاركين في الاجتماعات محدود، حتى في الخطط المدفوعة

غير مناسب كبرنامج لإدارة المكاتب على المدى الطويل

تسعير زووم

يقدم Zoom خططًا مدفوعة للأفراد والشركات حسب المجال أو منتج Zoom المطلوب

تسعير زووم

أساسي : مجانًا

: مجانًا محترف : 149.90 دولارًا سنويًا لكل مستخدم

: 149.90 دولارًا سنويًا لكل مستخدم شركة : 199.90 دولارًا سنويًا لكل مستخدم

: 199.90 دولارًا سنويًا لكل مستخدم شركة بالإضافة إلى : 250 دولاراً سنوياً لكل مستخدم

: 250 دولاراً سنوياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Zoom للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات زووم

G2 : 4.5/5 (أكثر من 52,500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 52,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

8. شانتي

عبر شانتي Chanty هو تطبيق دردشة جماعي قوي مصمم لمساعدة الفرق على تبسيط التواصل وإنشاء سير عمل أكثر كفاءة. باستخدام Chanty، يمكن للفرق تتبع المحادثات المتعددة في مساحة واحدة موحدة، مما يتيح للأعضاء أن يكونوا على دراية بأحدث التغييرات في المشروع. يتم تخزين المحادثات بشكل آمن في السحابة، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى سجل الدردشة في أي وقت وفي أي مكان.

تتكامل الأداة أيضاً مع التطبيقات والخدمات الأكثر استخداماً، مما يسهّل متابعة نشاط الفريق. وبفضل ميزاته القوية وواجهته البسيطة، يمكّن Chanty فرق العمل من مشاركة الأفكار وإنجاز العمل وتحقيق أهدافهم التنظيمية بشكل أسرع.

أفضل ميزات تشانتي

دبابيس لإبراز الأفكار الجديدة أو أحدث التقارير أو المواعيد النهائية الحساسة

ضوابط الأدوار والامتيازات لإدارة مساحة الفريق

عرض لوحة كانبان لتتبع التقدم المحرز

رسائل صوتية للردود أثناء التنقل

مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو

قيود شانتي

الكثير من المحادثات في أماكن مختلفة تصبح غير منظمة، وبالتالي فإن الفرق تنجز المشاريع بوتيرة أبطأ

يتطلب تطبيقات الطرف الثالث لتعمل كأداة اتصال فعالة

تسعير شانتي

خطة مجانية

خطة الأعمال: 3 دولارات لكل مستخدم شهرياً

شانتي التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. توجل

عبر توجل Toggl هي أداة لإدارة المشاريع مصممة للفرق لتخطيط وتتبع مشاريعهم بسهولة. إحدى الميزات البارزة في Toggl Plan هي واجهته المرئية، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء الجداول الزمنية للمشروع باستخدام إجراء سحب وإفلات بسيط. وهذا يجعل من السهل على الفرق معرفة كيفية تقدم مشاريعهم وتعديل خططهم حسب الحاجة.

تتيح طريقة عرض الجدول الزمني أيضًا للفرق تحديد التعارضات المحتملة في الجدولة أو قيود الموارد، بحيث يمكن للمديرين إعادة تخصيص المهام للأشخاص المناسبين. باستخدام Toggl، يمكن للفرق إدارة مشاريعهم بشفافية أكبر وتحسين التعاون في جميع أنحاء المؤسسة!

أفضل ميزات Toggl

تكبير المستويات لرؤية خطط المشروع شهر أو ربع سنة أو سنة

طرق عرض الجدول الزمني للعمل والفريق

تخطيط المشروع

تخطيط الموارد

إدارة المهام

قيود Toggl

غير عملي للمشاريع المعقدة ذات سير العمل المتعددة

لا توجد خاصية التبعيات في خطة Toggl Plan (راجع بدائل Toggl )

تسعير Toggl

خطة مجانية

فريق خطة : 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة ممتازة : 18 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 18 دولاراً/مستخدماً شهرياً خطة المؤسسة خطة: اتصل ب Toggl للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Toggl

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,800+ تقييم)

10. سمارت تاسك

عبر مهمة ذكية SmartTask عبارة عن منصة قائمة على الحوسبة السحابية يمكنها مساعدة مديري المكاتب على تبسيط عمليات التوظيف والتدريب. توفر المنصة أدوات قوية لأتمتة عملية التوظيف بأكملها، مما يجعل من الأسهل والأسرع للمديرين العثور على المرشحين المناسبين لفرقهم.

وتوفر المنصة مجموعة من أدوات إدارة المشاريع تجعل من السهل على المديرين إنشاء وتسليم وتتبع التقدم المحرز في جميع المهام الموكلة لأعضاء الفريق. وبفضل الإعداد البديهي لـ SmartTask، يمكن للمديرين البدء في العمل بسرعة مع تجربة توظيف وتدريب شاملة تساعدهم على إدارة مؤسساتهم بشكل أكثر فعالية.

أفضل ميزات SmartTask

تتبع موقع القوى العاملة في الميدان

تتبع الوقت والميزانية

حقل مخصص ومخططات بيانية

المراسلة الفورية

المهام المتكررة

قيود #### قيود SmartTask

ميزة تتبع الوقت غير موثوق بها مع فتح نوافذ متعددة

واجهته الفوضوية تعيق إنتاجية الفريق

تسعير #### تسعير SmartTask

مجاني للأبد

قسط : 7.99 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 7.99 دولار لكل مستخدم شهرياً الأعمال : 10.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 10.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل ب SmartTask للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات SmartTask الذكية

G2 : 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

11. بروفهوب

عبر بروفهاب ProofHub عبارة عن منصة لإدارة المشاريع والتعاون عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الفرق على تنظيم المشاريع وإدارتها وإكمالها في الوقت المحدد. وهي تبسط سير العمل المعقد من خلال تقديم مجموعة واسعة من الميزات مثل قوائم المهام وتتبع الوقت ومشاركة الملفات ومخططات جانت, تتبع المراحل ولوحات كانبان، والمزيد.

توفر الأداة أيضًا ميزات أمان لحماية المستخدمين من اختراق البيانات والوصول غير المصرح به. ونتيجة لذلك، يمكن للفرق تعزيز إنتاجيتها وتقليل مخاطر تفويت المواعيد النهائية أو الأخطاء!

ProofHub أفضل الميزات

سجل المهام وفئات المشاريع

دردشة جماعية لتبادل الأفكار

نماذج طلب الاستفسارات أو التذاكر

تصنيف المهام مع التسميات

تقارير تتبع الوقت

قيود ProofHub

عمليات تكامل محدودة مع الأدوات الشائعة مثل Evernote وCalendly وSlack

لا توجد أدوار مخصصة أو سير عمل مخصص في الخطة الأساسية

تسعير ProofHub

أساسي : 45$/شهرًا، تُدفع سنويًا

: 45$/شهرًا، تُدفع سنويًا تحكم أساسي: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2 : 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

12. بيتريكس 24

عبر بيتريكس 24 Bitrix24 هي منصة إنتاجية للأعمال تقدم مجموعة واسعة من الأدوات لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والتواصل. من إدارة المهام والفرق إلى أتمتة العمليات وإنشاء علاقات مع العملاء، يوفر Bitrix24 الأدوات اللازمة لجعل الأعمال أكثر كفاءة.

مع واجهة أنيقة، يجعل Bitrix24 من السهل البقاء منظمًا أثناء البقاء على اتصال. كما يوفر أدوات قوية لتخصيص تجربة المستخدم لتناسب احتياجات مكتبك.

Bitrix24 أفضل الميزات

CRM أداة برمجية لملاحظات العميل وتتبع التقدم المحرز

أذونات وصول قابلة للتخصيص

قوالب محملة مسبقاً لمختلف المهام

مخططات جانت لرؤية أفضل للمشروع

تبعيات المهام

قيود Bitrix24

قد يواجه المستخدمون غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا صعوبة في تكييف الأداة مع أنظمة برامج إدارة المكاتب الخاصة بهم

يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول بطيئاً ويفتقر إلى الكثير من الميزات التي تأتي مع إصدار سطح المكتب

أسعار Bitrix24

خطة مجانية

الأساسية : تبدأ من 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: تبدأ من 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين عادية : تبدأ من 99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

: تبدأ من 99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا احترافية : يبدأ من 199 دولاراً شهرياً ل 100 مستخدم

: يبدأ من 199 دولاراً شهرياً ل 100 مستخدم المؤسسات: يبدأ بسعر 399 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2 : 4.1/5 (أكثر من 480 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 480 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 600 تقييم)

13. إيفرنوت

عبر إيفرنوت Evernote هو أداة سحابية متعددة المنصات مصممة لمساعدة المستخدمين على التقاط المعلومات وتنظيمها وتخزينها والوصول إليها. يمكن استخدامه من أجل إدارة العمليات اليومية والمشاريع من خلال مساعدتك في التقاط الأفكار، وتخزين المستندات، والتعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، أو حفظ الملاحظات كتذكيرات للمهام المستقبلية.

من خلال تنظيم بياناتك في دفاتر ملاحظات يمكن البحث فيها عبر أجهزة ومنصات مختلفة، يضمن لك Evernote توفر المعلومات المهمة متى احتجت إليها. مع ميزات مثل تفويض المهام إدارة سير العمل الأدوات وخيارات الأتمتة، يجعل Evernote من السهل البقاء منظمًا وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت.

أفضل ميزات Evernote

النص القابل للبحث في تنسيقات الملفات، بما في ذلك ملفات PDF والمستندات ذات الكلمات الرئيسية

لقطات شاشة لصفحة كاملة

يمكن ربط أحداث التقويم بالملاحظات

تكامل تقويم جوجل

ملاحظات في المهام

قيود Evernote

ليس مناسبًا كبرنامج مستقل لإدارة المكاتب للفرق، حتى مع التكامل

يحتوي الإصدار المجاني على سعة تخزينية محدودة تبلغ 60 ميغابايت

أسعار إيفرنوت

يقدم Evernote إصدارًا مجانيًا واشتراكات مدفوعة

تقييمات ومراجعات Evernote

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7,700 تقييم)

14. سلاك

عبر سلاك Slack هي أداة قوية للتعاون وإدارة المشاريع يمكن استخدامها لتبسيط العمليات اليومية. تتيح للمستخدمين إنشاء قنوات لتنظيم المناقشات وإرسال الرسائل المباشرة ومشاركة الملفات والوصول إلى الموارد المشتركة. وباستخدام Slack، يمكن لأعضاء الفريق تنسيق المهام وتحديد أولويات المشاريع وتعيين المسؤوليات بسهولة.

توفر المنصة أيضاً مجموعة متنوعة من عمليات التكامل مع الخدمات الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال عبر أجهزة ومنصات متعددة. من خلال واجهة Slack سهلة الاستخدام، يمكن للمستخدمين مراسلة الزملاء بسرعة، وتتبع المواعيد النهائية، والوصول إلى الموارد الأساسية لضمان إنجاز جميع المهام في الوقت المحدد.

أفضل ميزات سلاك

2,200+ التكامل مع ClickUp ومحرر مستندات Google و Office 365 والمزيد

Slack Connect للتعاون مع فرق العمل في الشركات الأخرى

قنوات لتنظيم المحادثات، والأشخاص، والأدوات، والملفات

مشاركة الملفات والمستندات والصور

أدوات مؤتمرات الفيديو مع الصوت

قيود سلاك

غير مناسب كبرنامج مناسب لإدارة المكاتب بمفرده

حدود الرسائل على الحسابات المجانية

تسعير سلاك

مجاني

محترف 7.25 دولار شهرياً

7.25 دولار شهرياً الشركات : 12.50 دولارًا شهريًا

: 12.50 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30,900 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30,900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

15. وريك

عبر وريكوريك هو أداة قوية لإدارة المشاريع مصممة لجعل إدارة العمليات اليومية أمراً سهلاً. وبفضل واجهته البديهية، يمكن للمستخدمين إنشاء المهام بسرعة وتتبع تقدمها في الوقت الفعلي. توفر إمكانات التصور الخاصة به رؤية واضحة للجدول الزمني للمشروع، مما يسمح للجميع بالتعاون بشكل أكثر كفاءة.

كما تساعد الأداة أيضاً على تبسيط التواصل من خلال السماح للمستخدمين بالتعليق على المهام وإرفاق الملفات بالرسائل وتعيين تذكيرات للمهام القادمة. كما أن أدوات إعداد التقارير تسمح للمديرين بتتبع حالة المشاريع وإنشاء تقارير للمراجعة.

أفضل ميزات Wrike

لوحات معلومات قابلة للتخصيص للحصول على نظرة عامة سريعة على أعباء العمل والمهام والمهام

وضع علامات متقاطعة لرؤية أفضل لجميع مهام سير العمل والمهام

أكثر من 400 تكامل لربط تطبيقات الفريق الحالية

وظيفة التدقيق مع تكامل DAM

مخططات جانت لعرض نطاق العمل بشكل كامل

قيود Wrike

يفتقر إلى نظام إدارة المستندات (استكشف خيارات أفضل في بدائل Wrike )

مخططات جانت هي ميزة مدفوعة

تسعير #### تسعير Wrike

النسخة المجانية

الفريق : 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا الشركة : 24.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسة : اتصل ب Wrike للحصول على التفاصيل

: اتصل ب Wrike للحصول على التفاصيل Pinnacle: اتصل ب Wrike للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Wrike

G2 : 4.2/5 (أكثر من 3,200 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 3,200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

عزز عملياتك المكتبية باستخدام أدوات إدارة المكاتب

تتيح أدوات إدارة المكاتب مثل ClickUp للفرق حرية تصميم هيكلية مخصصة لدعم احتياجات المؤسسة. يمكنك إدارة المهام بسرعة، وتحسين مشاركة المعلومات، وتبسيط التعاون، وتفويض المهام، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية!

ClickUp هو الحل الأمثل للمكاتب الحديثة لتحقيق أهدافها وتحسين يوم العمل. بفضل وظيفة السحب والإفلات ومئات القوالب المُعدّة مسبقًا لأي حالة استخدام، تتمتع الفرق بالمرونة اللازمة لإدارة المشاريع الصغيرة إلى المعقدة في الوقت المحدد وبالطريقة التي تناسبها. ابدأ مساحة عمل ClickUp مجانية اليوم!