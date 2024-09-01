كيفية إعداد مكتبك المنزلي لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

من خلال إعداد مكتب منزلي جيد التخطيط، يمكننا منع الانزلاق إلى الجمود وفقدان الإنتاجية دون أن ندرك ذلك.

في حين أن فكرة تناول وجبة الإفطار أثناء اجتماع الصباح الباكر مريحة، إلا أن هذه ليست الطريقة المثلى للعمل على المدى الطويل.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يتطلب منا أن نكون منتجين أن نتخلى عن وسائل الراحة في بيئة العمل عن بُعد.

ما هو مطلوب هو التمييز الواضح بين العمل والمساحة الشخصية في بيئتنا التي تهيئنا جسديًا ونفسيًا لنكون في أفضل حالاتنا الإنتاجية.

في هذا المنشور، سنناقش في هذا المقال طرقًا متعددة لإنشاء أفضل إعداد للمكتب المنزلي وتقديم بعض الأفكار العملية لإلهام مكتبك المنزلي.

كيفية إعداد مكتبك المنزلي المثالي

يحقق المكتب المنزلي المثالي توازناً رائعاً بين الراحة والأداء الوظيفي لتعزيز الإنتاجية.

يبدأ الإعداد المثالي للمكتب المنزلي المثالي بإدراج متطلباتك الأساسية المتعلقة بالراحة الشخصية والأدوات التي ستمكنك من أداء عملك بسلاسة.

ويشمل ذلك مساحة عمل مخصصة في المنزل، والأدوات التقنية الأساسية، والإضاءة المثالية، من بين أساسيات أخرى لإضفاء الحيوية على إعداد مكتبك.

عبر أنسبلاش دعنا نستكشف بعض الخطوات لإعداد مكتب عن بُعد يضفي الإنتاجية على روتينك اليومي.

خصص مساحة عمل

يبدأ التوازن بين العمل والحياة الشخصية بتخصيص مساحة عمل في المنزل. بدون وجود حدود واضحة بين المنزل والعمل، يمكن أن ينتهي الأمر بتناثر مستندات العمل وقوائم المهام والأجهزة في جميع أنحاء المنزل، مما يخلق حالة من الفوضى والارتباك.

في حين أن هناك العديد من الاختراقات في العمل من المنزل لزيادة الإنتاجية يجب أن تكون الخطوة الأولى هي تخصيص مساحة في منزلك للعمل. سيؤدي ذلك إلى إخبار عقلك عندما يحين وقت العمل، مما يخلق روتينًا منتجًا وصحيًا.

إليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند تخصيص مساحة عمل في المنزل:

اختر منطقة أكثر هدوءًا في المنزل حيث يمكنك التركيز بشكل أفضل. إذا لم يكن ذلك ممكناً، استخدم سماعات إلغاء الضوضاء لقطع الضوضاء المشتتة للانتباه

تأكد من وجود خلفية بسيطة لتجنب تشتيت انتباه الآخرين في الاجتماعات عبر الإنترنت

جهّز مساحة العمل بضوء طبيعي وافر، لأنه مفيد للصحة العقلية والإنتاجية

اختر مكاناً يتمتع بإطلالة ممتعة لتعزيز مزاجك وإبداعك

اختر أدوات تقنية عالية الجودة

بينما يوفر العمل عن بُعد مرونة في مكان العمل والراحة وتوفير الوقت، إلا أنها تأتي أيضًا مع تحديات، مثل الحفاظ على تعاون الفريق عبر المناطق الزمنية وضمان استقرار الاتصال. هذا هو المكان الذي تكون فيه الأدوات التقنية عالية الجودة غير قابلة للتفاوض.

فيما يلي بعض الأدوات التقنية التي يجب اقتناؤها أساسيات العمل من المنزل تحتاجها

كمبيوتر محمول

الكمبيوتر المحمول هو المكان الذي يتم فيه معظم عملك. أعط الأولوية لميزات مثل:

قابلية النقل : خفيف الوزن وسهل الحمل، ويفضل أن يكون حجم الشاشة 11-14

: خفيف الوزن وسهل الحمل، ويفضل أن يكون حجم الشاشة 11-14 قوة المعالجة : معالجات حديثة مثل معالجات Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 أو 7 أو Intel i7، إذا كنت تقوم بمهام متعددة وتستخدم تطبيقات تتطلب الكثير من المتطلبات

: معالجات حديثة مثل معالجات Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 أو 7 أو Intel i7، إذا كنت تقوم بمهام متعددة وتستخدم تطبيقات تتطلب الكثير من المتطلبات عمر البطارية : يجب أن يعمل الكمبيوتر المحمول بالبطارية لمدة 8-10 ساعات. ومع ذلك، سيعتمد عمر البطارية أيضًا على استخدامك اليومي

: يجب أن يعمل الكمبيوتر المحمول بالبطارية لمدة 8-10 ساعات. ومع ذلك، سيعتمد عمر البطارية أيضًا على استخدامك اليومي التخزين: يجب أن تبلغ سعة محرك الأقراص الصلبة (SSD) 256 جيجابايت. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى تخزين ملفات كبيرة، فاختر 512 جيجابايت أو أعلى

كاميرا الويب

إذا كان عملك يتطلب منك التعاون بشكل كبير عبر مكالمات الفيديو، فإن الاعتماد على كاميرات الكمبيوتر المحمول المدمجة يمكن أن يجهدك على المدى الطويل. فكر في الاستثمار في كاميرات الويب المزودة بـ

دقة عالية : 1080 بكسل على الأقل للحصول على صور واضحة وحادة

: 1080 بكسل على الأقل للحصول على صور واضحة وحادة تصحيح تلقائي للضوء : لضمان وضوح الفيديو في إعدادات الإضاءة المختلفة

: لضمان وضوح الفيديو في إعدادات الإضاءة المختلفة التأطير التلقائي : لإبقائك في المنتصف في الإطار حتى لو تحركت أثناء الاجتماعات

: لإبقائك في المنتصف في الإطار حتى لو تحركت أثناء الاجتماعات ميكروفونات لتقليل الضوضاء: لتصفية ضوضاء الخلفية والحفاظ على وضوح الصوت

شاشة مزدوجة

إذا كنت تواجه صعوبة في التبديل بين تطبيقات متعددة من شاشة واحدة، فقد تكون الشاشة المزدوجة استثماراً جيداً. ضع في اعتبارك ميزات مثل الدقة العالية والحوامل القابلة للتعديل ودقة الألوان. تأكد أيضًا من دقة الدقة والألوان في كلتا الشاشتين للحصول على تجربة بصرية متسقة.

كمبيوتر مكتبي

إذا كان عملك يتضمن تصميم الجرافيك أو تحرير الفيديو أو تطوير البرامج، فستحتاج إلى كمبيوتر مكتبي. اختر واحدًا مزودًا بمعالج قوي وذاكرة وصول عشوائي كبيرة ويدعم شاشات متعددة ستحتاج إليها للعمل بسلاسة.

الهواتف الذكية

وفقًا لدراسة فروست آند سوليفان, يمكن للهواتف الذكية زيادة الإنتاجية بحوالي 34% مما يوفر على الموظفين ما يقرب من ساعة من وقت العمل والوقت الشخصي يوميًا. معظم أدوات التعاون عن بُعد يمكن الوصول إليها من الهاتف الذكي، بحيث تكون منتجًا حتى أثناء التنقل.

قم بتحسين مساحة العمل الخاصة بك مع الأثاث المريح

الراحة مهمة. ففي النهاية، أنت تقضي من ثماني إلى تسع ساعات من يومك في العمل. يجب أن يكون الاستثمار في الأثاث المريح عالي الجودة مثل كرسي المكتب المنزلي مع دعم جيد لأسفل الظهر ومكتب قابل للتعديل على رأس أولوياتك من بين جميع نصائح للمكتب المنزلي لتعزيز إنتاجية العمل عن بُعد . في حين أن احتياجات الأثاث تختلف من شخص لآخر، إليك بعض الأشياء الضرورية لمساحة مكتبك المنزلي:

كرسي مريح: يبدأ الأثاث المريح للمكتب المنزلي بكرسي مكتب جيد. اختر كرسياً يوفر ارتفاعاً ومسند ظهر ومساند للذراعين قابلة للتعديل، بالإضافة إلى خامة قابلة للتنفس مع حشوة مريحة

يبدأ الأثاث المريح للمكتب المنزلي بكرسي مكتب جيد. اختر كرسياً يوفر ارتفاعاً ومسند ظهر ومساند للذراعين قابلة للتعديل، بالإضافة إلى خامة قابلة للتنفس مع حشوة مريحة المكتب الواقف: يساعدك المكتب الواقف القابل للتعديل على التبديل بين الوقوف والجلوس، مما يقيك من أوجاع الظهر والوضعية السيئة مع تحسين الإنتاجية. قبل الشراء، ضع في اعتبارك ميزات مثل إعدادات ضبط الارتفاع وحجم المكتب حسب مساحة العمل المتاحة في مكتبك المنزلي

يساعدك المكتب الواقف القابل للتعديل على التبديل بين الوقوف والجلوس، مما يقيك من أوجاع الظهر والوضعية السيئة مع تحسين الإنتاجية. قبل الشراء، ضع في اعتبارك ميزات مثل إعدادات ضبط الارتفاع وحجم المكتب حسب مساحة العمل المتاحة في مكتبك المنزلي حامل الكمبيوتر المحمول: حامل الكمبيوتر المحمول يجعل شاشتك في مستوى العين حتى لا تجهد رقبتك وعينيك بالنظر إلى الشاشة. اختر الحامل الذي يسمح بتعديل الارتفاع والزاوية بسهولة

حامل الكمبيوتر المحمول يجعل شاشتك في مستوى العين حتى لا تجهد رقبتك وعينيك بالنظر إلى الشاشة. اختر الحامل الذي يسمح بتعديل الارتفاع والزاوية بسهولة مصباح المكتب: مصابيح المكتب تقلل من إجهاد العين وتساعدك على التركيز على المهمة التي بين يديك؛ فهي إضافة أساسية لمجموعة العمل من المنزل للمساعدة في تعزيز التركيز والإبداع

أعط الأولوية للاتصال بالإنترنت عالي السرعة

يمكن للاتصال غير المنتظم بالإنترنت أن يعطل مهامك ويقلل من الحافز على العمل. الاتصال بالإنترنت دون انقطاع هو أمر ضروري للغاية للتركيز على مهامك والتعاون مع فرقك بسلاسة

تواصل مع أقرب مزود خدمة إنترنت (ISP) لتقييم خطة النطاق العريض المناسبة لاحتياجاتك. يجب عليك التحقق من خطة البيانات وحدود الاستخدام بشكل صحيح لتجنب انقطاع السرعة لاحقاً.

إذا كان اتصالك بالإنترنت غير مستقر، فكر في استخدام الأجهزة المزودة بمنافذ USB من النوع C. حيث يمكنها الاتصال بمحولات إيثرنت وتوفير اتصال مستقر وسريع، وهو أمر مهم بشكل خاص إذا كنت تجري الكثير من مكالمات الفيديو أو تتعامل مع ملفات بيانات كبيرة.

استثمر في أدوات مكتبية عالية الجودة

قد يسبب العمل من المنزل أحياناً إجهاداً مفرطاً لعينيك وظهرك ومعصميك ورقبتك. لتجنب ذلك، استثمر في أدوات مثل:

الماوس اللاسلكي: يخلصك الماوس اللاسلكي من الأسلاك المتشابكة المحبطة وخطر إصابات الإجهاد، مما يسمح لك بالتبديل بين الأجهزة دون فصل المحولات وإعادة توصيلها. اختر الفأرة التي تناسب حجم يدك وشكلها وقبضة يدك المفضلة

يخلصك الماوس اللاسلكي من الأسلاك المتشابكة المحبطة وخطر إصابات الإجهاد، مما يسمح لك بالتبديل بين الأجهزة دون فصل المحولات وإعادة توصيلها. اختر الفأرة التي تناسب حجم يدك وشكلها وقبضة يدك المفضلة لوحة مفاتيح لاسلكية: خاصةً إذا كنت كاتباً أو مطور أكواد، تمنحك لوحة المفاتيح اللاسلكية المرونة في التنقل في مكان عملك بحرية، مما يقلل من الضغط على معصمك وكتفيك. تجنب استخدام لوحات المفاتيح المسطحة، لأنها تجهد معصميك. ضع في اعتبارك لوحات المفاتيح المائلة أو تلك التي تحتوي على مساند مدمجة، إلى جانب مساند المعصم المدمجة للحفاظ على استقامة معصميك أثناء العمل

خاصةً إذا كنت كاتباً أو مطور أكواد، تمنحك لوحة المفاتيح اللاسلكية المرونة في التنقل في مكان عملك بحرية، مما يقلل من الضغط على معصمك وكتفيك. تجنب استخدام لوحات المفاتيح المسطحة، لأنها تجهد معصميك. ضع في اعتبارك لوحات المفاتيح المائلة أو تلك التي تحتوي على مساند مدمجة، إلى جانب مساند المعصم المدمجة للحفاظ على استقامة معصميك أثناء العمل ذراع الشاشة: يمكن أن يؤدي النظر عن كثب إلى الشاشة إلى إجهاد وضعيتك، لذا فأنت بحاجة إلى ذراع شاشة لضبط شاشة الكمبيوتر المحمول أو شاشة الكمبيوتر المحمول بحرية. بالنسبة لإعدادات مكتبك المنزلي، ضع في اعتبارك ذراع الشاشة الديناميكي، حيث يتيح لك ضبط ارتفاع الشاشة وإمالتها ودورانها، مما يساعدك على تجنب الوضعية السيئة وإجهاد العين

تأكد من جودة الصوت المثلى لأجهزتك

يتضمن العمل الهادف والمنتج من المنزل كلاً من العمل في الوقت الفعلي و اتصال فيديو غير متزامن . بالنسبة لكلا وضعي اتصال الفيديو، تحتاج إلى التأكد من جودة الصوت المثلى لأجهزتك، مثل مكبرات الصوت وسماعات الرأس والميكروفونات.

خاصةً إذا كان عملك يتضمن إجراء مؤتمرات فيديو أو تدوينات صوتية أو اجتماعات يومية مع أصحاب المصلحة الخارجيين، فستحتاج إلى مكبرات صوت مكتبية لتحسين جودة صوت مكالمات الفيديو والتسجيلات الخاصة بك.

اقرأ المزيد: كيفية تحقيق أقصى استفادة من العمل غير المتزامن

ضبط الإضاءة ودرجة الحرارة

تلعب بيئتنا دوراً كبيراً في شعورنا تجاه عملنا. تعطي الإضاءة ودرجة الحرارة إشارات إلى أدمغتنا وتؤثر على الإنتاجية.

عندما نتعرض للإضاءة الاصطناعية أو الخافتة لفترات طويلة، تنخفض مستويات الكورتيزول لدينا، مما يؤدي إلى النعاس والتوتر على المدى الطويل. وبالمثل، فإن درجات الحرارة الأكثر برودة تسلب تركيزنا من العمل والإبداع إلى التفكير في كيفية الحفاظ على الدفء.

من أكبر مزايا العمل عن بُعد أنه يمكننا ضبط الإضاءة ودرجة الحرارة حسب رغبتنا. احصل على أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي، وحافظ على دفء غرفتك بما يكفي للتركيز على مهامك.

إذا كان إعداد عملك عن بُعد لا يحصل على ما يكفي من ضوء النهار، ففكر في استخدام أضواء ساطعة مثل مصابيح الطاولة والمصابيح الأرضية. ستندهش عندما ترى كيف ترتفع مستويات طاقتك وإنتاجيتك مع مكتب منزلي مضاء جيداً ودافئ.

قم بتأمين الأجهزة باستخدام واقيات زيادة التيار الكهربائي

لا يتطلب الأمر سوى قدر ضئيل من زيادة الجهد الكهربائي للتسبب في زيادة التيار الكهربائي وإتلاف أجهزتنا الإلكترونية الحساسة.

مع استمرارنا في إضافة المزيد من أدوات العمل من المنزل لتعزيز مكتبنا عن بُعد، من المهم أيضًا تأمين الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والشاشات والشواحن وغيرها من خلال واقيات التيار الكهربائي.

لحماية الأجهزة المتطورة، ابحث عن واقي من زيادة التيار الكهربائي ذي تصنيف جول عالٍ (يوضح تصنيف الجول مقدار الطاقة التي يمكن لواقي التيار الكهربائي امتصاصها قبل أن يتعطل)، على الأقل 600 للحماية الأساسية.

لاحظ أيضًا أن الواقيات من زيادة التيار الكهربائي لا تدوم إلى الأبد، لذا استمر في استبدالها عندما تتجاوز مستويات الطاقة الخاصة بها. اختر واقيات التيار الكهربائي المزودة بمؤشرات تخبرك عندما تنفد طاقتها وتحتاج إلى استبدالها.

استخدم أدوات الإنتاجية لإدارة المهام والتعاون

يمكن أن يكون العمل من المنزل مريحًا حقًا بعد قيلولة هادئة بعد الظهر ونزهة سريعة في المساء. ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضًا صعبًا ومرهقًا للغاية عندما تحتاج إلى التعاون مع فرق متعددة عبر المناطق الزمنية. هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى إدارة مهام مخصصة و أدوات الإنتاجية . انقر فوق يمنحك هدية الوقت من خلال تبسيط إدارة المشروع وتوفير المحادثات ذهابًا وإيابًا حول تحديثات المهام.

مع برنامج إدارة مشاريع فريق العمل عن بُعد ClickUp ، يمكنك جمع كل فرقك للتعاون بسلاسة في مشاريع متعددة.

ابدأ مع ClickUp لإدارة العمل عن بُعد. أنشئ مساحة عمل افتراضية تتكيف مع احتياجاتك الفريدة.

تتبع التقدم المحرز باستخدام مهام ClickUp Tasks

مع مهام النقر فوق المهام يمكنك إنشاء حالات مهام مخصصة تتجاوز مجرد "المهام التي يجب إنجازها" و "مكتملة" لتمنحك الشفافية بشأن تقدم فريقك عبر مراحل متعددة من تطوير المشروع. يمكنك كذلك:

إدارة العمل مع أنواع المهام لتنظيم المهام لفرقك في فئات واضحة بحيث يكون الجميع على دراية واضحة بالمخرجات والتوقعات. على سبيل المثال، بالنسبة لفريق التصميم الخاص بك، يمكن أن تكون أنواع المهام مثل - إصلاح تصميم الموقع الإلكتروني، تصميم منصة المبيعات، نشر إطلاق المنتج على وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ

لتنظيم المهام لفرقك في فئات واضحة بحيث يكون الجميع على دراية واضحة بالمخرجات والتوقعات. على سبيل المثال، بالنسبة لفريق التصميم الخاص بك، يمكن أن تكون أنواع المهام مثل - إصلاح تصميم الموقع الإلكتروني، تصميم منصة المبيعات، نشر إطلاق المنتج على وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ حدد مستويات الأولوية التي تتراوح من المنخفضة إلى العاجلة حتى لا تفوت فرقك المهام العاجلة

التي تتراوح من المنخفضة إلى العاجلة حتى لا تفوت فرقك المهام العاجلة توفير سياق للمهام باستخدام حقول مخصصة حيث يمكنك إضافة روابط وقوائم منسدلة ومعلومات إضافية لحفظ التواصل ذهابًا وإيابًا

حيث يمكنك إضافة روابط وقوائم منسدلة ومعلومات إضافية لحفظ التواصل ذهابًا وإيابًا اربط المهام ذات الصلة والتابعة مع تبعيات المهام حيث يمكنك ربط مهمتين أو عدة مهام ذات صلة ببعضها البعض وتتبع التقدم المحرز بسهولة

عزز الوضوح عبر مشاريعك من خلال أنواع المهام القابلة للتخصيص وحسّن التنظيم عبر جهود إدارة مهامك

تحقيق أهدافك الرئيسية باستخدام أهداف ClickUp أهداف ClickUp Goals يساعدك على إنشاء أهداف قابلة للتتبع، بما في ذلك جداول زمنية واضحة، وأهداف، وتتبع التقدم التلقائي. يمكنك استخدامه من أجل:

ربط عدة مهام أو قوائم متعددة بهدف لتتبع التقدم العام لمهامك بشكل أفضل

لتتبع التقدم العام لمهامك بشكل أفضل قم بإنشاء "أهداف رقمية" لتحديد قائمة العناصر التي يجب تحقيقها في الهدف

لتحديد قائمة العناصر التي يجب تحقيقها في الهدف قم بإنشاء "أهداف نقدية" لتتبع نجاح الأهداف مثل أهداف المبيعات والإيرادات

لتتبع نجاح الأهداف مثل أهداف المبيعات والإيرادات تصوّر التقدم المحرز في أهداف متعددة في عرض واحد باستخدام "تجميع تقدم الأهداف

تتبع أهدافك وصولاً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية واحصل تلقائيًا على مشاهدات مفصلة عن تقدمك

احصل على رؤى إنتاجية مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards

مع لوحات معلومات ClickUp يمكنك الحصول على رؤى فورية حول إنتاجيتك. استخدمه لإنشاء لوحة معلومات يومية مخصصة حيث يمكنك تحديد أولويات مهامك وعرض التقدم المحرز والتركيز على أهم مجالات عملك.

يمكنك أيضًا الاستفادة منها في:

احصل على رؤى قوية حول تحديثات المشروع وأعباء عمل الفريق وتتبع الوقت وسباقات البرامج والمزيد

وأعباء عمل الفريق وتتبع الوقت وسباقات البرامج والمزيد الوصول إلى عرض تفصيلي لأعباء عمل فريقك لإنجاز أعمال عالية الجودة بشكل أسرع من خلال تتبع الجداول الزمنية ومعرفة من يعمل على أي من المشاريع

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

استخدم مخطط الإنهاك لتصور عبء العمل المتبقي لمشروع تطوير البرمجيات الخاص بك حتى تتمكن من الحفاظ على هدفك في سباق السرعة وتخصيص الموارد بحكمة

قم بتخصيص لوحات المعلومات بأكثر من 60 بطاقة تناسب أي نوع من العمل، وأضف قوائم ومخططات ورسوم بيانية والمزيد لإنشاء لوحات معلومات مخصصة لفريقك

تسريع تسليم البرامج باستخدام البطاقة المتناقصة في لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تبسيط العمل اليومي باستخدام ClickUp Views

مع مجموعة واسعة من طرق عرض ClickUp ، يمكنك تصور عملك والتقدم المحرز فيه من خلال أكثر من 15 طريقة عرض مرنة تتراوح بين الجدول، ولوحة كانبان، ومخطط جانت، والخرائط الذهنية، واللوحات البيضاء، وغيرها.

استخدم طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض لمعرفة حالة المشروع عبر مختلف الفرق التعاونية

تمكّنك هذه من:

عرض عملك بالطريقة التي تريدها، وتتبع التقدم المحرز، وتحديد الاختناقات، وإدارة قدرة الفريق بناءً على البيانات

وتتبع التقدم المحرز، وتحديد الاختناقات، وإدارة قدرة الفريق بناءً على البيانات تبادل الأفكار مع فريقك في الوقت الفعلي وتحويل الأفكار إلى مهام ملموسة مع جداول زمنية محددة بوضوح والمكلفين بها

وتحويل الأفكار إلى مهام ملموسة مع جداول زمنية محددة بوضوح والمكلفين بها احصل على رؤى فورية حول عرض النطاق الترددي للفريق باستخدام ClickUp Workload View وحدد من هم أقل من الطاقة الاستيعابية ومن هم أعضاء الفريق الذين لديهم طاقة استيعابية زائدة. تحديد المهام التي تتطلب موارد إضافية وتعيين الجداول الزمنية والموارد وفقًا لذلك

تصور عرض النطاق الترددي للفريق وتخصيص الموارد بذكاء عبر مهام متعددة باستخدام طريقة عرض عبء العمل ClickUp Workload View

إجراء تعديلات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

سواء كنت ترغب في إنشاء إجراءات تشغيل موحدة أو خطط عمل أو قواعد معرفية أو مستندات ويكي, مستندات ClickUp هي أفضل رهان لك. يمكنك استخدام المستندات لـ

التحرير مع فريقك في الوقت الفعلي

ربط المستندات بسير العمل وتحويل النص إلى مهام ملموسة

تعيين التعليقات وعناصر العمل لأعضاء الفريق، وحماية مستنداتك من خلال ضوابط وصول صارمة

ربط مستنداتك بسير العمل وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع في ClickUp Docs

تقديم تعليقات فعّالة باستخدام تعليقات ClickUp

عندما يتعلق الأمر بطرح الأسئلة وتوضيح الشكوك وتعيين التعليقات لأعضاء الفريق، يمكنك الاعتماد على انقر فوق التعليقات لإنجاز عملك يمكنك ذلك:

الرد على أجزاء محددة من النص عن طريق تمييز القسم. هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى الإجابة عن أسئلة متعددة أو الرد على أنشطة متعددة في مهمتك

عن طريق تمييز القسم. هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى الإجابة عن أسئلة متعددة أو الرد على أنشطة متعددة في مهمتك إنشاء مهام ومهام فرعية جديدة من التعليقات في أي مهمة حالية بحيث يمكنك العودة إليها لاحقًا

تأكد من رؤية تعليقاتك من خلال تعيين تعليقات للمستخدمين مباشرةً في المهام، واحصل على عرض سريع للتعليقات المعينة في قائمة التحقق

تسهيل الاتصال دون عناء عبر صندوق الوارد في ClickUp

تواصل مع فريقك عبر جميع مشاريعك من مساحة واحدة مع ClickUp Inbox . يتيح لك:

تسليط الضوء على الإشعارات الأكثر أهمية، إلى جانب تأجيل الإشعارات التي يمكنك العودة إليها لاحقًا

رؤية مهامك وإشعاراتك جنبًا إلى جنب للحصول على سياق ذي صلة حول جميع إشعاراتك

تعامل مع مهامك باستخدام صندوق الوارد ClickUp Inbox الذي تم تجديده - المصمم للتنقل بسرعة عبر أولوياتك وإنجاز أعمالك

عزز إدارة مشروعك باستخدام ClickUp Brain

توقّف عن البحث يدويًا عن المعلومات والتحديثات واحصل على إجابات فورية على جميع أسئلتك المتعلقة بعملك مع ClickUp Brain . يساعدك:

احصل على تحديثات دقيقة عن تقدم مشروعك مع مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

إنشاء محتوى وتحريره بشكل أسرع باستخدام ClickUp Brain كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل. استخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة الواردة في رسائلك وإنشاء قوالب فورية لأي حالة استخدام تريدها

قم بإنشاء ملخصات المشاريع وتلخيص سلاسل المحادثات وصقل المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Brain

تخطيط عمليات العمل عن بُعد باستخدام قالب ClickUp المجاني

بينما تخطط للانتقال إلى العمل عن بُعد أو تبذل جهوداً لتعزيز التعاون في العمل عن بُعد، ستحتاج إلى هيكلية مفيدة لتبدأ بها. وقد فعلنا ذلك من أجلك من خلال نموذج قالب خطة العمل عن بُعد*ClickUp للعمل عن بُعد .

قالب خطة العمل عن بُعد ClickUp

تساعدك طريقة عرض الجدول الزمني في القالب على تصور المهام وتنظيمها، بينما توفر طريقة عرض الأنشطة مساحة للعصف الذهني وتخزين الأفكار. تُبقيك طريقة عرض التقدم على اطلاع على إنجاز المهام، بينما تسهّل طريقة عرض رؤساء المشاريع تعيين المهام وتتبع تقدم الفريق. توفر طرق العرض هذه مجتمعةً حلاً شاملاً لتخطيط مشاريع العمل عن بُعد وتنفيذها ومراقبتها.

استخدم هذا القالب من أجل:

إنشاء خطة موحدة لفريقك للانتقال إلى العمل عن بُعد بسلاسة

تحديد الأدوار والتوقعات لكل عضو من أعضاء الفريق

تنظيم وتتبع التقدم المحرز في المهام المتعلقة بالانتقال للعمل عن بُعد

أفضل أفكار لإعداد المكتب المنزلي لإلهامك

قد يكون من الصعب أن تظل متحمسًا ومنتجًا في جميع الأوقات، ولكن القليل من الإلهام يساعد دائمًا.

إليك بعض الأفكار لإلهامك في إعداد مكتبك المنزلي:

حافظ على مكتبك في الحد الأدنى: للحفاظ على مساحة عملك مرتبة ومنظمة, نظّم مكتبك مع عدد قليل فقط من الأشياء التي تستخدمها يوميًا. قد يكون ذلك كوب قهوتك في الصباح، وزجاجة ماء لبقية اليوم، والأدوات التي تستخدمها في العمل، ومفكرة

للحفاظ على مساحة عملك مرتبة ومنظمة, نظّم مكتبك مع عدد قليل فقط من الأشياء التي تستخدمها يوميًا. قد يكون ذلك كوب قهوتك في الصباح، وزجاجة ماء لبقية اليوم، والأدوات التي تستخدمها في العمل، ومفكرة احرص على أن تكون المساحة مشرقة وسعيدة: المكتب المنزلي جيد الإضاءة والتهوية هو المكان المثالي للتفكير والإبداع وتقديم أفضل ما لديك. استفد من الإضاءة الطبيعية في شقتك أثناء إعداد المكتب المنزلي

المكتب المنزلي جيد الإضاءة والتهوية هو المكان المثالي للتفكير والإبداع وتقديم أفضل ما لديك. استفد من الإضاءة الطبيعية في شقتك أثناء إعداد المكتب المنزلي اجعله مزيجًا من العمل واللعب: فكّر فيما يساعدك على البقاء ملهمًا ومبهجًا أثناء العمل، وأضف هذه الأشياء إلى مكتبك المنزلي. يمكن أن تكون كتبك أو آلاتك الموسيقية أو سجادة اليوغا - أي شيء يمنحك استراحة جيدة من العمل

فكّر فيما يساعدك على البقاء ملهمًا ومبهجًا أثناء العمل، وأضف هذه الأشياء إلى مكتبك المنزلي. يمكن أن تكون كتبك أو آلاتك الموسيقية أو سجادة اليوغا - أي شيء يمنحك استراحة جيدة من العمل أضف ألوانًا مهدئة: دعنا لا ننسى تأثير الألوان على مزاجنا وتجاربنا. أضف بعض الألوان المهدئة لمكتبك البعيد عن طريق إضافة بعض النباتات وتعزيز الإعداد العام بظلال من اللونين الأصفر والبرتقالي لتحسين التركيز والمزاج

دعنا لا ننسى تأثير الألوان على مزاجنا وتجاربنا. أضف بعض الألوان المهدئة لمكتبك البعيد عن طريق إضافة بعض النباتات وتعزيز الإعداد العام بظلال من اللونين الأصفر والبرتقالي لتحسين التركيز والمزاج استخدم أداة متعددة الاستخدامات للعمل من المنزل: استخدام أداة العمل من المنزل للجمع بين تعاون فريقك وإدارة المهام على واجهة واحدة يضيف مزيدًا من الوضوح إلى عملياتك ويزيل حواجز العمل عن بُعد

ارفع مستوى إعداد مكتبك من المنزل باستخدام ClickUp

من السهل أن تنجذب بسهولة إلى مشتتات بيئة العمل عن بُعد، وبطبيعة الحال، يصبح التركيز على المهام ذات الأولوية صعباً في بعض الأحيان.

يعمل ClickUp على تحسين التعاون في العمل عن بُعد من خلال جمع الفرق الموزعة جغرافيًا معًا على منصة واحدة للتعاون في المهام والتواصل مع الزملاء في الفريق وإنشاء استراتيجيات العمل والعصف الذهني للأفكار، مما يلغي الحاجة إلى استخدام تطبيقات متعددة.

ارفع مستوى إعداد مكتبك المنزلي باستخدام قالب خطة العمل عن بُعد ClickUp وانتقل بسلاسة إلى العمل عن بُعد.

لحسن الحظ، تأتي بعض الأشياء الأكثر فائدة مجاناً مع ClickUp. اشترك في ClickUp مجاناً واختبرها مباشرةً.