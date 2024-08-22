أفضل 10 أدوات برمجية مرنة للعمل الهجين المرن في 2025

A بيئة العمل المختلطة هي الوسيط السعيد بين أيام العمل المكتبي التقليدي وحركة العمل من المنزل الأكثر حداثة.

نموذج الفريق الوظيفي هذا يدعم العاملين في المكتب، والعاملين عن بُعد، والعاملين أثناء التنقل، مما يحسن بشكل كبير التوازن بين العمل والحياة والاحتفاظ بالموظفين.

ولكن قد يكون الانتقال صعباً. فبدون البرنامج المناسب لدعم أسلوب العمل المختلط، يمكن أن يتسبب الإعداد في حدوث انفصال حاد بين الفرق، مما يؤدي إلى ضعف مراقبة المهام وانخفاض المساءلة. كما أن مزامنة سير العمل لمنع التداخلات تمثل مشكلة أخرى.

ما جعل هذا النموذج المكتبي ممكناً ومقبولاً حقاً هو برنامج مكان العمل الهجين.

برمجيات العمل الهجينة تجمع بين التواصل والتعاون الفجوات بين الموظفين داخل المكتب والموظفين عن بُعد. باستخدام الأداة المناسبة، يمكنك بسهولة إنشاء مساحة مكتبية افتراضية منتجة ومزامنة فريقك دون عناء.

في هذه المقالة، سنقدم لك أفضل 10 أدوات عمل مختلطة. استكشف ميزاتها وأسعارها لاختيار الأداة التي تحافظ على تفاعل موظفيك وإنتاجيتهم. 💜

ما هي برامج العمل الهجينة؟

تجمع برمجيات العمل الهجينة فريقك عن بُعد مع ميزات مصممة لنشر القوى العاملة الهجينة وإدارتها بكفاءة. تسهل هذه الأدوات الرقمية التعاون عن بُعد و تحسين العملية للموظفين. أما بالنسبة للمديرين، فيحصلون على أدوات عملية لتحسين المساحة وإشراك الموظفين، كل ذلك في منصة واحدة.

تعاون على الأفكار وأنشئ مستندات أو صفحات ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

تشير ثقافة العمل المختلطة إلى ترتيب الأشخاص أولاً حيث يقسم الموظفون وقتهم بين العمل من المنزل والمكتب. على عكس العمل عن بُعد، حيث يقوم جميع الموظفين العمل من المنزل أو في مساحة عمل مشتركة، تميل النماذج الهجينة إلى نمط سير عمل لا يمكن التنبؤ به. نتيجة لذلك، يلجأ مديرو مساحات العمل المختلطة الناجحون إلى أدوات برمجية تقدم:

خيارات التعاون في الوقت الحقيقي: يحتوي البرنامج الهجين المناسب على أدوات مثلاللوحات البيضاء الرقمية والمراسلات الفورية من أجل سلاسةالتعاون بين الفرق الموزعة إدارة موحدة للمستندات: يجب أن يساعد المنتج في إنشاء مركز مركزي لتخزين مستندات الشركة، يسهل الوصول إليه من قبل الموظفين المصرح لهم عمليات التكامل: يجب أن يدعم البرنامج عمليات التكامل مع تطبيقات العمل الشائعة لتمكين تبادل المعلومات بسلاسة دون التنقل بين المنصات لوحات معلومات شاملة: يحتاج قادة الفرق والمدراء إلى لوحات المعلومات للحصول على رؤية شاملة لسير عمل الفريق، مما يسمح لهم بمراجعة أعباء العمل وإزالة التكرار وتحسين العمليات ميزات تتبع الأداء: تأكد من أن البرنامج يدعم مراقبة حالات المشروع والتحديثات والتسليمات. على سبيل المثال، ستساعدك أداة مدمجة لتتبع الوقت على محاسبة الموظفين على حصتهم من العمل

10 أفضل 10 أدوات برمجية هجينة لمكان العمل في عام 2024

مع سعي الشركات والموظفين باستمرار إلى مزيد من المرونة في عملهم اليومي، ستلاحظ زيادة في عدد أدوات العمل الهجينة التي تدخل السوق. بعضها عبارة عن حلول شاملة، بينما يقدم البعض الآخر خدمات محددة مثل الحجز المكتبي أو مؤتمرات الفيديو.

لقد اخترنا 10 من أفضل أدوات العمل المختلطة للتغلب على التحديات التشغيلية للفرق الموزعة. 🥇

1. ClickUp

جرب ClickUp لفرق العمل عن بُعد

</div>

برنامج إدارة مشاريع فريق العمل عن بُعد ClickUp

ClickUp هو منصة إدارة المهام والعمل عن بُعد الشاملة والمليئة بالميزات التي تساعدك في المكتب و فرق العمل عن بُعد البقاء متزامنة في جميع الأوقات.

تعمل هذه المنصة الديناميكية على جعل جميع أعمالك مركزية عبر التطبيقات، مما يعزز إنتاجية الموظفين ويجعل جميع استراتيجيات إدارة المشاريع بسهولة - سواء كان الفريق يجتمع شخصيًا أو من المنزل أو بشكل غير متزامن تمامًا. خطط الجداول الزمنية و التسليمات وفقًا لتوافر الفريق، وتعيين أعباء العمل وضبطها ومراقبتها، واستخدام ميزات الاتصال المدمجة لدعم العمل غير المتزامن.

وإذا كان فريقك المختلط يبحث عن التعاون في الوقت الفعلي ميزات ClickUp، فإن ClickUp قد غطيت كل شيء. استفد من ClickUp السبورات البيضاء للعصف الذهني المرئي وتحويل الأفكار إلى خطط عمل منسقة مع القدرة على تحويل أي كائن على اللوحة مباشرةً إلى مهمة قابلة للتتبع. بالإضافة إلى التحرير المباشر التعاوني في مستندات ClickUp يسمح للفريق بالعمل جنبًا إلى جنب دون تداخل!

من إنشاء قواعد معرفية مركزية إلى بناء سير العمل الرشيق -يمكن لـClickUp القيام بكل ذلك.

أفضل ميزات ClickUp

برنامج لوحة بيضاء رقمية مدمج يربط الأفكار مباشرةً بسير عملك

محرر مستندات ديناميكي مع تصميم ثري وصفحات متداخلة وإمكانيات الفراش

أكثر من 1,000 تكامل مع أدوات العمل الأخرى بما في ذلك Loom وZoom وMiro وSlack

لوحات المعلومات للتخلص من المهام الثابتة أو المتكررة

قوالب مصممة مسبقاً للفرق المختلطة للتعاون. ابدأ باستخدامقالب خطة العمل عن بُعد من ClickUp

قالب خطة العمل عن بعد ClickUp

قيود ClickUp

يمكن أن تشكل القائمة الواسعة من الميزات منحنى تعليمي قليلًا للمستخدمين الجدد

عدم القدرة على قفل الأدوات على لوحات المعلومات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد : $0

: $0 غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp Brain : أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

: الاتصال لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. إنفوي

عبر: المبعوث القول بأن تخصيص المساحات المكتبية مهمة محبطة بالنسبة للمختلطين مديرو الفرق سيكون تصريحًا مكبوحًا 🏢

حافظ على سير العمل للفرق المختلطة من خلال إدارة المساحات في Envoy التي لا تحتاج إلى عناء. توفر منصة مساحة العمل هذه أدوات جدولة الخدمة الذاتية وحجز المكاتب للموظفين والزوار.

يمكن لزملاء الفريق الزائرين حجز مكتب بالساعة أو اليوم أو الأسبوع. يدير المشرف التخصيص وفقاً للتوافر ويوفر وسائل الراحة.

يمكنك توفير المساحة وتقليل تكلفة الإيجار من خلال الاستفادة من لوحة معلومات الإشغال لتتبع التواجد في الموقع واستخدام مكان العمل.

يساعد Envoy أيضاً في تنسيق جداول العمل المختلطة وتحديد أماكن العمل التي تشتت الانتباه وإرسال الإعلانات وإنشاء خرائط لمكان العمل لتسهيل التنقل.

إذا كانت شركتك تتعامل مع عمليات التسليم الفعلي، فستقدر خيارات إدارة البريد الإلكتروني في Envoy. ما عليك سوى مسح الطرد ضوئيًا، وسيقوم Envoy بتحديد المستلم وإخطاره على الفور.

أفضل ميزات إنفوي

الحجز المكتبي لإدارة المساحة

يدعم تنسيق الجدول الزمني

خرائط مكان العمل

أدوات إدارة البريد

قيود إنفوي

قدرة محدودة على التكيف مع احتياجات الشركة الفريدة

أسعار باهظة نسبيًا

تسعير Envoy

معيار مكان العمل : 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم قسط مكان العمل: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

Envoy التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. تريبيلو

عبر تريبيلو Tribeloo هو برنامج آخر للمساحات المكتبية الهجينة يثير الإعجاب بخيارات حجز المكاتب.

مثل Envoy، يتيح Tribeloo للموظفين حجز مكتب مسبقاً قبل زيارة المكتب. التجربة بأكملها خالية من المتاعب - يمكن للمستخدم الوصول إلى ميزات الحجز عن طريق:

استخدام تطبيق تريبيلو على الويب أو تطبيق الهاتف المحمول دمج Tribeloo مع برنامج Outlook أو تقويم Google (أو الوظيفة الإضافية)

كل تغيير في التقويمات الشخصية تتم مزامنته تلقائياً مع تريبيلو أيضاً!

تتيح لك المنصة إنشاء أحياء للأشخاص من نفس الفريق للجلوس معًا والتعاون. تخصيص مخططات الطوابق وتحسينها على الفور من خلال فحص مناطق المكاتب التي يتم استخدامها بشكل زائد أو غير مستخدم بشكل كافٍ.

يوفر لك Tribeloo خيارات تخصيص مفيدة، مثل الحصول على مكاتب ثابتة، وإيجاد الزملاء، وإعداد حجوزات خاصة، وتقديم طلبات خاصة (مثل ترتيب تقديم الطعام أو السبورات البيضاء في المساحة). يمكنك الإبلاغ عن مشكلات الحجز من خلال التطبيق أيضاً.

تريبيلو أفضل الميزات

الحجز السلس للمكاتب

أحياء الفريق

تخصيصات مخطط الطوابق

الإبلاغ عن المشكلات دون عناء

قيود تريبيلو

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة بعض الشيء

لا يوجد خيار لتعطيل الميزات غير الضرورية (مثل ملف الأخبار) التي تشغل مساحة على الشاشة

تسعيرة تريبيلو

البداية : 3.00 يورو/شهرًا لكل مستخدم

: 3.00 يورو/شهرًا لكل مستخدم المحترف : 3.75 يورو/شهرًا لكل مستخدم

: 3.75 يورو/شهرًا لكل مستخدم الممتاز: 4.00 يورو/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

تقييمات ومراجعات Tribeloo

G2 : 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 40 تقييم)

4. المضيف من CBRE

عبر جوجل بلاي CBRE، اختصار لاسم شركة كولدويل بانكر ريتشارد إليس، هي شركة عقارات وشركة استثمارية تقدم خدمات شغل المكاتب على مستوى العالم.

يتيح منتجها الفريد من نوعه "هوست" للشركات استئجار أو تأجير أو الاستثمار في أماكن عمل قابلة للتطوير لاستيعاب المتطلبات المتغيرة للفرق المختلطة. تأتي مساحة العمل التي يديرها هوست مزوّدة بميزات تقنية وضيافة قياسية، بحيث لا يكون هناك أي ضغوط لصيانة المساحات المكتبية.

باستخدام تطبيق Host على الهاتف المحمول، يمكن لأعضاء فريقك حجز المكاتب وقاعات المؤتمرات ومساحات الاجتماعات الأخرى. يوفر خيار "اعثر على طريقك" اتجاهات مفصّلة إلى المكاتب والمكاتب والمناطق المحددة للمستخدمين غير المبتدئين. ➡️

يمكنك دمج التطبيق مع Outlook وتقويم Google لمواءمة جدولك مع جدول زملائك في العمل. يمكنكما وضع علامة على التواريخ في تقويمات بعضكما البعض والحصول على تذكيرات تلقائية للأحداث الداخلية أو عبر الإنترنت و الاجتماعات المختلطة .

المضيف من CBRE أفضل الميزات

خدمة حجز المكاتب العالمية

توجيهات مفصلة لمساحة العمل

تكامل Outlook وتقويم جوجل

تذكيرات تلقائية

المضيف من قيود CBRE

من المعروف أن التطبيق يتعطل كثيراً

Host by CBRE التسعير

اتصل بوكلاء Host للحصول على جميع معلومات التسعير

Host by CBRE التقييمات والمراجعات (تطبيق الهاتف المحمول)

جوجل بلاي: 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

متجر التطبيقات: 3.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

5. روبن

عبر روبن روبن هو الصاحب الجانبي لباتمان، ولكنه أيضًا اسم منصة العمل الهجينة المفضلة لدينا! يكمن سحره في أربع ميزات أساسية:

الحجز المكتبي جدولة الغرف تحليلات مكان العمل بناء المجتمع

عندما يقرر موظفوك زيارة المكتب، كل ما عليهم فعله هو تشغيل التطبيق وحجز مقعد أو غرفة متاحة. وأثناء ذلك، يمكنهم معرفة من يتواجد في المكتب ومشاركة بيانات الحجز الخاصة بهم من أجل تنسيق أفضل.

تمنحك المنصة نظرة عامة في الوقت الحقيقي للمكتب لدعم التنقل.

استخدم معلومات الحجز التي تم جمعها بمرور الوقت لـ فهم معدلات الاستخدام و تخطيط المخصصات المستقبلية وفقاً لذلك. يمكن أن تساعدك هذه الرؤى أيضاً في تحديد الوقت المثالي لأنشطة بناء الفريق دون تعطيل العمل.

مع روبن، يمكنك مشاركة الإعلانات , جمع ملاحظات الفريق والتفاوض بالإجماع سياسات العمل المختلطة .

روبن أفضل الميزات

حجز بسيط للمكتب والغرفة

رؤى استخدام المساحة

نظرة عامة على المكاتب في الوقت الفعلي

إعلانات قياسية وذات أولوية

قيود روبن

تفتقر ميزة البحث المكتبي إلى الوظائف

قد يحدث خلل في النظام من حين لآخر

تسعير #### روبن

مبتدئ : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار الفريق : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات روبن

G2 : 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50+ تقييم)

6. زووم

عبر تكبير اقتحم زووم عالم الإنترنت عندما احتاجت الفرق إلى اجتماع افتراضي أداة في وقت كانت الاجتماعات الشخصية محظورة تمامًا. وبينما لم يعد هذا هو الحال (لحسن الحظ)، لا تزال المنصة تُستخدم على نطاق واسع لربط الفرق المتفرقة جغرافياً، مما يوفر لهم مكاناً لاتخاذ القرارات أو مشاركة الأفكار أو الانخراط في محادثات غير رسمية.

يمكنك جدولة الاجتماعات وإجراؤها ببضع نقرات باستخدام منصة أدوات مؤتمرات الفيديو . يمكنك عقد اجتماعاتك الافتراضية في أي مكان بفضل ميزات مثل إلغاء الضوضاء والتبديل السلس بين تطبيقات سطح المكتب والجوال!

تعمل Zoom أيضًا على تحسين تجربة فريقك السمعية والبصرية. على سبيل المثال، تعرض المنصة من يتحدث في أي لحظة، مما يسهل متابعة الاجتماع. وبفضل خيارات مشاركة الشاشة المباشرة، يمكنك دعم الأمر في المناقشة بمرئيات من جهازك.

إلى جانب ذلك الاجتماعات المرئية والصوتية ، تشجع المنصة التعاون في مكان العمل من خلال السبورة البيضاء ، واستطلاعات الرأي، والدردشة الجماعية، ومشاركة الملفات.

Zoom أفضل الميزات

اجتماعات الفيديو والصوت

تكبير السبورة للتعاون المرئي

سهولة التبديل بين سطح المكتب والجوال

دردشة الفريق

قيود التكبير/التصغير

يمكن أن يعيق تراكب التحكم الحالي تسجيل الاجتماعات

قد تتأخر الواجهة في بعض الأحيان

تسعير التكبير/التصغير

أساسي : $0

: $0 محترف : 149.90 دولارًا سنويًا لكل مستخدم

: 149.90 دولارًا سنويًا لكل مستخدم شركة : 199.90 دولاراً في السنة لكل مستخدم

: 199.90 دولاراً في السنة لكل مستخدم شركة بلس : 250 دولاراً في السنة لكل مستخدم

: 250 دولاراً في السنة لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات زووم

G2 : 4.5/5 (أكثر من 50,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 50,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10000 تقييم)

7. ميرو

عبر ميرو Miro عبارة عن منصة تعاون مرئي تساعد فرق العمل عن بُعد والفرق المختلطة في تخطيط المشاريع ووضع النماذج الأولية ورسم المخططات الانسيابية وغيرها من أنشطة العصف الذهني.

تمنح ألواح ميرو الرقمية - التي تُسمى ألواح ميرو - فريقك مجموعة أدوات كاملة لإحياء الأفكار الجديدة. يمكنك الكتابة والرسم وإرفاق الملفات وإضافة ملاحظات وتعليقات لاصقة. يتم تحديث جميع اللوحات في الوقت الفعلي، حتى يتمكن زملاؤك في الفريق من العمل بكفاءة على المشاريع سواء كانوا على بعد اثنين أو 20,000 قدم!

Miro مناسب أيضًا لـ التعاون غير المتزامن. يمكنك مشاركة عملك مع أعضاء الفريق أو المديرين أو أصحاب المصلحة والحصول على الموافقة أو الاقتراحات التفصيلية دون اجتماعات.

مع أكثر من 100 عملية تكامل، يمكنك ربط مشاريعك ومهامك ومستنداتك بمنصة Miro ودمج علامات تبويب المتصفح. يمنحك أكثر من 1300 قالب في المنصة أكثر من 1300 قالب مخططات جاهزة للعصف الذهني والتفكير في سيناريوهات مختلفة.

أفضل ميزات Miro

ألواح بيضاء رقمية

أكثر من 100 تكامل

أكثر من 1,300 قالب لحالات الاستخدام المختلفة

سهولةالتواصل الهجين عبر الفيديو والمحادثات والعروض التقديمية

قيود ميرو

قد يتأخر عندما تكون لوحة التحكم مزدحمة بالمستخدمين

أداة النص لها وظائف محدودة

تسعير ميرو

مجانًا : 0 دولار/شهر لكل مستخدم

: 0 دولار/شهر لكل مستخدم بداية : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

ميرو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 4,900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

8. هارفست

عبر: الحصاد لا أحد لديه مشاكل ثقة عميقة مثل مديري العمل الهجين. هل تقوم بوني بعملها حقًا أم أنها تقوم بتحديث حسابها على إنستجرام من المنزل؟ ولماذا لم يصل تقرير كلايد الأسبوعي بعد؟ هل يتم التلاعب بي؟ 🤔

لحسن الحظ، يمكنك حصاد (التورية مقصودة) قوة العمل الهجين مع سجلات الإنتاجية الشفافة.

الحصاد هو كل ما يتعلق بـ تتبع الوقت -تتيح لك المنصة مراقبة الوقت الذي تقضيه في مهام محددة، مع الحفاظ على شفافية ساعات العمل.

بصفتك مديرًا، ستقدر أدوات Harvest التحليلية. تسمح لك التقارير المرئية المفصلة بفهم وضبط أعباء عمل الفريق. تسمح لك سجلات الوقت بإبقاء المشاريع على المسار الصحيح، وتقدير الميزانيات، وإجراء تنبؤات دقيقة للمهام المماثلة في المستقبل.

حوّل الوقت المتتبع إلى فواتير وأرسلها إلى العملاء. استخدم عمليات التكامل مثل PayPal وStripe لتتبع المدفوعات المستلمة من العملاء!

حصاد #### أفضل الميزات

تتبع الوقت المريح

تقارير شاملة

تتبع الميزانية

دعم الفواتير وتحصيل المدفوعات

قيود حصاد

يعتبر بعض المستخدمين أن السعر مرتفع نسبيًا بالنسبة لمجموعة الميزات

قد تمر مؤقتات الخلفية دون أن يلاحظها أحد، مما يؤدي إلى سجلات زمنية غير صحيحة

تسعير حصاد

مجاني : $0

: $0 محترف: 10.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

حصاد #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 750 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.6/5 (550+ تقييم)

9. لوم

عبر تلوح في الأفق دع فريقك الهجين يزدهر مع Loom- منصة فيديو غير متزامنة من الدرجة الأولى. 🌸

قد يكون التواصل في الوقت الفعلي والاجتماعات المباشرة فعّالاً للبعض ولكنه مشتتاً للبعض الآخر. لدى منصة Loom الحل - قم بتسجيل مقاطع الفيديو حتى يتمكن موظفوك من مشاهدتها في وقتهم الخاص.

استخدم مقاطع الفيديو غير المتزامنة من Loom لشرح عملية ما، أو تقديم عرض تقديمي، أو حتى تحية فريقك. أفضل جزء هو أن موظفيك لن يحتاجوا إلى إنشاء حساب أو تسجيل الدخول للمشاهدة!

لا يمكن أن يكون إنشاء مقاطع الفيديو أبسط من ذلك - ما عليك سوى الضغط على زر التسجيل وإنشاء الفيديو الخاص بك. يتم تحميل العناصر المنتهية تلقائيًا إلى المنصة. شارك الروابط مع أعضاء الفريق المستهدفين - وتكون قد انتهيت!

يمكن لفريقك التفاعل مع الفيديو وإرسال تعليقات مختومة بالوقت، مما يغذي المناقشات البناءة في هذه العملية.

Loom هو أداة رائعة ل تدريب أعضاء الفريق الجدد - بدلاً من إغراقهم بكومة من المستندات، جرب جولات الفيديو والبرامج التعليمية لجعلهم يتأقلمون.

أفضل ميزات Loom

تسجيل فيديو غير متزامن

سهولة مشاركة الروابط

المشاركة من خلال التعليقات وردود الفعل

ممتاز لإعداد الموظفين

قيود #### يلوح في الأفق

لا يقدم خيارات متقدمة لتحرير الفيديو

لا توجد طريقة لإزالة عناصر التحكم من الشاشة أثناء التسجيل

تسعير #### تلوح في الأفق

مبتدئ : $0

: $0 الشركات : 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

لوم التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

10. سلاك

عبر سلاك تم إنشاء Slack مع وضع فكرة واحدة في الاعتبار، وهي تبسيط تواصل الفريق . تتيح هذه المنصة لموظفيك التواصل من خلال القنوات، والتي تعمل كمجتمعات افتراضية للدردشة والتفاعل وترك التعليقات ومشاركة الملفات.

بصفتك مشرفًا، يمكنك إنشاء قنوات عامة لجميع أعضاء الفريق أو قنوات خاصة لأعضاء محددين. حتى التواصل مع زملاء عمل محددين عبر رسائل مباشرة.

يسهل Slack أيضًا على الفرق الموزعة معرفة متى يكون أحد أعضاء الفريق متاحًا للعمل، وذلك بفضل مؤشرات الاتصال أو عدم الاتصال وتحديثات الحالة. ميزة أخرى رائعة هي Slack Connect - وهي مثالية للتواصل مع البائعين والعملاء وأصحاب المصلحة.

بصفتك مدير فريق مختلط، ستقدر أيضًا Slack Canvas، وهي لوحة بيضاء افتراضية للعصف الذهني وتبسيط الأفكار. يمكنك أيضًا تسجيل مقاطع الصوت والفيديو ومشاركتها للتواصل غير المتزامن. 📹

أفضل ميزات سلاك سلاك

قنوات تواصل عامة وخاصة

يسهل التفاعل مع البائعين

عرض مدى توفر أعضاء الفريق

يدعم العمل غير المتزامن

قيود Slack

خيارات تخصيص محدودة

يمكن أن تكون جودة الصوت والفيديو أفضل

تسعير سلاك

مجاناً : $0

: $0 محترف : 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة+ : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

تقييمات ومراجعات Slack

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

برنامج العمل الهجين: إشراك المنفصلين عن العمل

يعتمد نموذج العمل الهجين الناجح إلى حد كبير على جودة التواصل في مكان العمل . لا يهم ما إذا كنت في المكتب، أو في المنزل، أو تعمل من مقهى مريح على الشاطئ طالما أن الجميع على نفس الصفحة ويتعاونون في العمل. 🌴

لقد أحدثت أدوات التعاون الموجودة في قائمتنا ثورة في مساحة العمل التقليدية من خلال إبقاء فرق العمل على اتصال دون الحاجة إلى مواقع المكاتب الفعلية. لذا اختر المنصة التي تناسب احتياجاتك على أفضل وجه واحرص على أن يبقى زملاؤك في الفريق على نفس الموجة أينما كانوا! وإذا كنت غير متأكد من أين تبدأ، فابدأ من أعلى هذه القائمة و جرّب ClickUp مجانًا اليوم .