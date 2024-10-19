أفضل 10 أدوات إنتاجية للوكالات وفرق العمل في عام 2025

في عالم الوكالات الديناميكي الديناميكي، تلوح المواعيد النهائية في الأفق، ويحدث التواصل دون توقف. ويشكل الحفاظ على إنتاجية الموظفين وإبقاء الجميع بدون توتر في مثل هذه البيئة تحدياً وأولوية للقادة.

تُعد أدوات الإنتاجية حلاً ممتازاً لهذه المشكلة. فمن خلال الاستثمار في الأدوات المناسبة، يمكن للوكالات تمكين فرقها من الإبحار في مهامهم والحفاظ على معنوياتهم مرتفعة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الإنتاجية؟

يمكن أن تعني الإنتاجية أشياء مختلفة للفرق المختلفة. فقد تكون إدارة علاقات العملاء الشاملة لموظفي المبيعات لديك، بينما قد تكون لمديري المشاريع,

أدوات تتبع الوقت

قد تكون ضرورية للإدارة القوية للمشروع.

إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار أدوات الإنتاجية لوكالتك:

ميزات التعاون: اختر برنامج إنتاجية مزود بأدوات تعاون وإدارة مشاريع مدمجة لتسهيل التواصل الداخلي للفريق أثناء المشاريع أو أثناء تحرير المستندات والعروض التقديمية

اختر برنامج إنتاجية مزود بأدوات تعاون وإدارة مشاريع مدمجة لتسهيل التواصل الداخلي للفريق أثناء المشاريع أو أثناء تحرير المستندات والعروض التقديمية التخصيص: اختر أداة مرنة تتكيف بسهولة مع سير عمل وكالتك وعملياتها

اختر أداة مرنة تتكيف بسهولة مع سير عمل وكالتك وعملياتها سهولة التكامل: تأكد من سهولة دمج منصة الإنتاجية التي اخترتها مع مجموعة أدواتك التقنية لمنع انغلاق البيانات

تأكد من سهولة دمج منصة الإنتاجية التي اخترتها مع مجموعة أدواتك التقنية لمنع انغلاق البيانات تجربة مستخدم جيدة: اختر أدوات ذات تجربة مستخدم بديهية لتقليل منحنيات التعلم وتعطيل سير العمل

اختر أدوات ذات تجربة مستخدم بديهية لتقليل منحنيات التعلم وتعطيل سير العمل القابلية للتوسع: إعطاء الأولوية لأدوات الإنتاجية المناسبة لإدارة مشاريع متعددة لجميع أحجام الفرق، حيث سيضمن ذلك تكيف الأداة مع نمو الوكالة دون الحاجة إلى تبديل المنصات

إعطاء الأولوية لأدوات الإنتاجية المناسبة لإدارة مشاريع متعددة لجميع أحجام الفرق، حيث سيضمن ذلك تكيف الأداة مع نمو الوكالة دون الحاجة إلى تبديل المنصات الامتثال: ابقَ على اطلاع على الامتثال (مثل HIPAA في الولايات المتحدة واللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وغيرها) لتجنب العوائق في المستقبل

عندما تختار المنصات التي تكمل بعضها البعض من الناحية الوظيفية، فإنك تستمتع بسير العمل دون تكرار وزيادة الكفاءة.

هل أنت مستعد لرفع مستوى إنتاجيتك إلى مستوى أعلى؟

اطلع على قائمتنا المنسقة لأفضل الأدوات التي يمكنك الاختيار من بينها في عام 2024!

أفضل 10 أدوات إنتاجية للوكالات لاستخدامها في 2024

والآن بعد أن رأينا الخصائص التي يجب البحث عنها عند اختيار

أدوات الإنتاجية

دعنا نستكشف أفضل أدوات الوكالة ونفهم كيف يمكن أن تساعد فريقك على تحسين أدائه.

1. ClickUp

ClickUp هي منصة شاملة للإنتاجية وإدارة المشاريع. وهي تساعد الشركات على إدارة مشاريعها، وإنشاء الوثائق وتخزينها، والتعامل مع حملات المبيعات والتسويق، وغير ذلك الكثير.

هذا مفيد بشكل خاص للوكالات التي تبحث عن حل بسيط وقابل للتطوير لتلبية متطلبات الفريق الفريدة وتعزيز التعاون متعدد الوظائف.

على سبيل المثال، يمكن لفريق التسويق لديك صياغة الحملات التسويقية وإدارتها من البداية إلى النهاية في مستندات ClickUp بينما يمكن لمدير مشروعك الإشراف على المشاريع باستخدام إدارة المهام في ClickUp أداة. لا تتخلف فرق المبيعات وعلاقات العملاء لديك عن الركب أيضًا: دعهم يستخدمون أداة ClickUp CRM لتحفيز توليد العملاء المحتملين ومشاركة العملاء.

إدارة مشاريع متعددة باستخدام مهام ClickUp ومهامه الفرعية وقوائم المراجعة

تشتهر ClickUp بقدراتها في إدارة المشاريع. يحتوي النظام الأساسي على ميزات متقدمة مثل المهام والمهام الفرعية (لتقسيم مشروع كبير)، وأوصاف المهام، والحقول المخصصة، والحالات (لإضافة التفاصيل ذات الصلة، والمكلفين بالمهام، والمواعيد النهائية، والمرفقات، وما إلى ذلك، حول كل مهمة), تتبع الأهداف (لقياس تقدم مشروعك وإنتاجيتك)، والمزيد.

يمكنك استخدام تتبع الوقت في ClickUp أداة لحصر وقت يومك من أجل العمل المركز، وتعيين تقديرات الوقت للمهام الفردية وإكمال المشاريع، وإضافة ملاحظات إلى إدخالات وقتك لفهم أين وكيف تقضي وقتك، وعرض تقارير وقتك من أي مكان!

كن أكثر تنظيماً واستفد من وقتك بشكل أفضل باستخدام خاصية ClickUp لتتبع وقت المشروع

يمكنك تتبع وقتك من أي جهاز، وتحديث الوقت من أي مكان، وإنشاء وتخصيص جداول زمنية لإدارة ساعات عملك بفعالية!

وإذا كنت تريد أن تكون أكثر حكمة في استخدام وقتك، فاستخدم أتمتة النقر . يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 تسلسل أتمتة مدمج أو تخصيصها لوضع مهامك الروتينية العادية على الطيار الآلي بينما تركز على أعمال أكثر أهمية وتأثيراً.

تخلص من الأعمال المزدحمة وقم بتبسيط مهام سير عملك باستخدام ClickUp Automation

يعد استخدام قوالب ClickUp المدمجة لمختلف المشاريع والحملات وإدارة العملاء طريقة ممتازة لإنجاز المزيد من العمل بشكل أسرع - دون عناء استخدام أدوات متعددة. يعني استخدام التنسيقات المحددة مسبقًا لمهام سير العمل المتكررة أنك لست مضطرًا لإنشاء المستندات والتقارير والضمانات الأخرى من الصفر. إن إنشاء قوالب مخصصة أمر سهل للغاية، ويمكنك استخدامها كمخططات للحملات والعمليات المستقبلية. قالب إنتاجية ClickUp طريقة بسيطة لتتبع الإجراءات والنتائج عبر وكالتك. يمكنك تحديد أهداف أسبوعية وشهرية للفرق للعمل على تحقيقها. بعد ذلك، قم ببساطة بتصنيف المهام لكل هدف في إحدى الحالات الثلاث المخصصة - قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، والإنجاز - لمراقبة التقدم المحرز.

هذا القالب ليس مفيداً فقط في قياس إنتاجية مكان العمل - يمكنك أيضاً استخدامه لتتبع الإنتاجية الشخصية.

ابدأ في دقائق باستخدام قالب الإنتاجية ClickUp Productivity Template، والذي يأتي مع مهام محددة مسبقاً وطرق عرض وأتمتة

وأخيرًا، يمكن للوكالات استخدام ClickUp Brain كشريك إنتاجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج ونتائج أفضل مع تقليل الجهود اليدوية. يساعد ClickUp Brain الوكالات بثلاث طرق:

كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل هو شريك العصف الذهني الإبداعي الذي يمكنه كتابة وتحرير نص مقنع من الصفر. ما عليك سوى إدخال مطالبة والحصول على محتوى خاص بالأدوار - من ملخصات المدونة ومنشورات المدونة الكاملة إلى نسخة الصفحة المقصودة وتقارير العميل - في دقائق. يمكنه إجراء التدقيق الإملائي والنحوي وترجمة المحتوى إلى لغات مختلفة

يساعد مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي الجميع على طرح الأسئلة والحصول على إجابات كاملة ومناسبة للسياق من مستنداتهم ومهامهم ومشاريعهم

يساعدك مدير مشروع الذكاء الاصطناعي على إدارة عملك وأتمتته، بما في ذلك التقارير المرحلية والوقوف الفردي وتحديثات الفريق

امنح أعضاء الوكالة مساعداً افتراضياً مع ClickUp Brain

يحصل أعضاء فريقك على مساعد ذكاء اصطناعي لمساعدتهم على العمل بذكاء وسرعة أكبر، مما يضمن الحفاظ على إنتاجية الجميع!

ClickUp أفضل الميزات

إدارة مشاريعك بسلاسة : قسّم كل مشروع عميل إلى مهام ومهام فرعية، وحدد تقديرات الوقت، وتتبع ساعات عملك، والمزيد

: قسّم كل مشروع عميل إلى مهام ومهام فرعية، وحدد تقديرات الوقت، وتتبع ساعات عملك، والمزيد مراقبة التقدم من خلال تتبع الأهداف : تحليل إنتاجية فريقك من خلال ربط المشاريع بالأهداف ووضع أهداف قابلة للقياس

: تحليل إنتاجية فريقك من خلال ربط المشاريع بالأهداف ووضع أهداف قابلة للقياس أنشئ مستندات تعاونية : أنشئ المستندات ومواقع الويكي باستخدام ClickUp Docs، وشارك الملاحظات باستخدام التعليقات ومقاطع الفيديو، وحرر المستندات في وقت واحد

: أنشئ المستندات ومواقع الويكي باستخدام ClickUp Docs، وشارك الملاحظات باستخدام التعليقات ومقاطع الفيديو، وحرر المستندات في وقت واحد اعمل بذكاء أكبر باستخدام ClickUp Brain : استفد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في ClickUp لكتابة المحتوى وتحريره وتلخيصه والعثور على معلومات مفيدة والمزيد

: استفد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في ClickUp لكتابة المحتوى وتحريره وتلخيصه والعثور على معلومات مفيدة والمزيد احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 قالب: قم بزيادة إنتاجية الفريق من خلال الوصول إلى قوالب ClickUp الجاهزة لجميع الفرق وحالات الاستخدام بدلاً من إنشاء المستندات من الصفر

قيود ClickUp

يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي حاد للمستخدمين لأول مرة

لا يتوفر ClickUp Brain إلا في الخطط المدفوعة فقط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 12 دولاراً/مستخدماً شهرياً الشركة زائد : 19 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 19 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. WorkFlowy

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WorkFlowy

WorkFlowy هي أداة إنتاجية قائمة متداخلة قائمة على النصوص حيث يمكن للمستخدمين إنشاء قوائم نقطية بأي عدد من التسلسلات الهرمية. وهي توفر واحدة من أكثر الطرق مباشرةً لفريقك بأكمله لتدوين الملاحظات وإدارة مشاريعهم وتتبع المهام التي يجب القيام بها.

واجهة المستخدم البسيطة والخالية من التشتيت (UI) تجعلها خيارًا رائعًا للوكالات الصغيرة دون قضاء الوقت في عمليات معقدة. تتضمن بعض الميزات في WorkFlowy قوائم نقطية وروابط غير قابلة للمشاركة بدون تسجيل الدخول وتعليقات. هذه تجعل من السهل على فرقك إدارة المشاريع والتعاون في المستندات.

أفضل ميزات WorkFlowy

إدارة مشاريعك على مستوى تفصيلي من خلال إنشاء مستويات متعددة من المهام الفرعية مع المواعيد النهائية الفردية وأصحاب المصلحة

تأكد من الاتساق في مستندك في كل مرة تقوم فيها بنسخ ولصق المعلومات لأن Workflowy يستبدل جميع مثيلات تلك المعلومات في مكان آخر

امنح العملاء إمكانية الوصول إلى مستنداتك من خلال رابط بدون تسجيل دخول حتى يتمكنوا من مراجعة العمل دون إنشاء حساب Workflowy

قيود WorkFlowy

تأتي الخطة المجانية مع الحد الأدنى من الميزات

لا يوفر Workflowy تكامل مع أدوات أخرى

يعطي Workflowy الأولوية للحد الأدنى من واجهة المستخدم، مما يجعل من الصعب على المستخدمين الأفراد تخصيصها

تسعير WorkFlowy

مجاني للأبد

محترف: 4.99 دولار/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات WorkFlowy

G2 : 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

3. جوجل كيب

عبر

جوجل الاحتفاظ

تم إطلاق Google Keep في عام 2013، وهو تطبيق مجاني لتدوين الملاحظات من Google. واجهة المستخدم البسيطة وغير المعقدة تجعل من السهل على المستخدمين تدوين الأفكار وتنظيم قوائم المهام وإدارة العمل دون أي تشتيت للانتباه.

يمكن للوكالات التي تستخدم Google Workspace الاستفادة بشكل كبير من التطبيق لأنه يتزامن بسلاسة مع حسابات Google. وهذا يجعل من السهل تتبع الأفكار وإدارة جميع المعلومات في مكان واحد.

يحتوي تطبيق Google Keep على تطبيق قوي لنظامي iOS وAndroid، مما يسهّل عليك وعلى فريقك تدوين الملاحظات في أي وقت وفي أي مكان!

أفضل ميزات Google Keep

تدوين الأفكار باستخدام ميزة التسجيل الصوتي في Google Keep أثناء التنقل

الوصول إلى ملاحظاتك من أي جهاز بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك في Google

تنظيم الملاحظات باستخدام تصنيفات ملونة لتصنيفها

مشاركة ملاحظاتك مع زملائك وتحريرها معًا للحصول على تجربة تعاونية

قيود Google Keep

يأتي Google Keep بخيارات تنسيق نصية محدودة

لا يوجد سجل مراجعة

ميزات محدودة عند مقارنتها بالتطبيقات الأخرى في هذه الفئة

تسعير #### تسعير Google Keep

Google Keep مجاني للاستخدام داخل Google Workspace

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2 (Google Workspace) : 4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. ديسك تايم

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وقت المكتب

DeskTime هي أداة لتتبع الوقت تُمكِّن الشركات من مراقبة نشاط الموظفين، وتتبع الوقت المستغرق في المهام، وتحليل اتجاهات الإنتاجية. وهي تساعد الوكالات على تحسين تخصيص الموارد، وتحديد الأنشطة المهدرة للوقت، وتحسين عمليات إدارة المشاريع.

من خلال تطبيق أداة تعقب الوقت مثل DeskTime، يمكن للوكالات أيضًا زيادة المساءلة وتعزيز الشفافية و قياس الإنتاجية . يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت تتبع جدول دفع على أساس الساعة مع المتعاقدين.

ومع ذلك، فإن أدوات مثل DeskTime - التي تراقب وقت الموظف باستمرار - قد تخلق ثقافة الإدارة الجزئية، لذلك من الضروري تحديد أهداف وتوقعات واضحة قبل جعلها جزءًا من سير عملك.

أفضل ميزات DeskTime

أتمتة تتبع الوقت باستخدام تطبيق DeskTime لسطح المكتب. احصل على بيانات دقيقة عن ساعات عمل موظفيك دون متاعب الجداول الزمنية اليدوية

احصل على تقارير متعمقة حول إنتاجية فريق العمل مع نظرة عامة على ساعات عمل فريقك ومستويات الأداء. يمكنك أيضًا مقارنة اتجاهات الأداء للتحقق مما إذا كان هناك انخفاض في مستويات إنتاجية فريقك

قم بإعداد تذكيرات الاستراحة لتشجيع موظفيك على إعادة شحن طاقاتهم

التقط لقطات شاشة لنوافذ موظفيك على فترات عشوائية للحصول على دليل على العمل وضمان عدم إساءة استخدام موارد الشركة

قيود DeskTime

تدعم الباقة المجانية مستخدم واحد فقط

لا توفر باقة DeskTime مستويات وصول دقيقة

لا يتم تعقب المكالمات، مما يعني أن أي وقت يتم قضاؤه في الاجتماعات لا يتم احتسابه كوقت إنتاجي

تسعير #### تسعير DeskTime

لايت : مجاناً

: مجاناً محترف : 5 دولارات/مستخدم شهرياً

: 5 دولارات/مستخدم شهرياً بريميوم : 7 دولارات/مستخدم شهرياً

: 7 دولارات/مستخدم شهرياً المؤسسة: 14 دولار/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات DeskTime

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. كاليندلي

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كاليندلي

Calendly هي "منصة أتمتة الجدولة" تتيح للأفراد والفرق إنشاء روابط جدولة الاجتماعات وتعيين الاجتماعات بناءً على مدى توافر أعضاء الفريق.

يوفر استخدام برنامج جدولة الاجتماعات مثل Calendly وقت الوكالات ويقلل من تضارب المواعيد ويضمن تنسيق الاجتماعات (والتواصل مع العملاء). وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الإنتاجية من خلال توفير وقت ثمين للمهام الأكثر أهمية.

أفضل ميزات برنامج Calendly

أنشئ صفحة مقصودة تحتوي على خانات الاجتماعات وشاركها مع عملائك حتى يتمكنوا من حجز موعد معك بسهولة

أنشئ صفحة اجتماعات لفريقك وقم بتعيين الاجتماعات لأعضاء الفريق المتاحين عندما يحجز شخص ما موعداً

إجراء استطلاعات رأي للاجتماعات

ربط Calendly مع CRM أو أداة إدارة المشاريع أو التقويم وتتبع اجتماعاتك

قيود Calendly

تأتي صفحات جدولة الاجتماعات مع الحد الأدنى من خيارات التخصيص والعلامات التجارية

لا يمكن تغيير المواقع أو تحديثها بعد حجز الاجتماع

لا توجد عمليات سير عمل مخصصة على المستوى التنظيمي

تسعير #### Calendly

مجاناً: مجاناً

مجاناً قياسي: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا الفرق: 20 دولارًا/مقعد شهريًا

20 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: تبدأ من 15,000 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات كاليندلي

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

6. زابير

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زابير

Zapier هي عبارة عن منصة أتمتة رائدة في السوق تُمكِّن المؤسسات من ربط تطبيقاتها وأدواتها المختلفة ودمجها دون الحاجة إلى الترميز. يمكن للوكالات الاستفادة من Zapier لأتمتة المهام المتكررة، ومزامنة البيانات بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وتبسيط سير العمل في جميع أنحاء مؤسستهم.

فهو يوفر الوقت، ويقلل من الأخطاء اليدوية، ويزيد من كفاءة إدارة المشاريع، ويحسن التواصل مع العملاء، ويسهل المهام الإدارية.

يأتي Zapier مع مشغلات وإجراءات جاهزة تسمح لك بربط أكثر من 6000 تطبيق وتشغيل مهام سير عمل متعددة التطبيقات.

أفضل ميزات Zapier

قم بإعداد عمليات التشغيل التلقائي بدون تعليمات برمجية باستخدام أداة إنشاء السحب والإفلات في Zapier. قم بتوصيل تطبيقاتك لإعداد مهام سير عمل تلقائية

إعداد عمليات سير عمل متعددة الإجراءات عبر تطبيقات أو منصات متعددة لضمان سلاسة سير العمل ومزامنة البيانات في الوقت الفعلي

قم ببناء الأتمتة ببساطة عن طريق إعطاء مطالبات نصية لروبوت Zapier's AI bot وتسهيل العمل على الموظفين غير التقنيين لديك

إضافة نماذج الموافقة إلى مهام سير العمل

قيود Zapier

قد يصبح الأمر مكلفًا إذا كنت تقوم بتشغيل الأتمتة مع الكثير من النطاقات أو المهام أو الإجراءات

بعض عمليات سير العمل والتكاملات لها مشغلات وإجراءات محدودة

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبات في العثور على الأخطاء وتصحيح أخطاء الأتمتة

تسعير #### تسعير Zapier

مجاني للأبد

بداية : 29.99 دولارًا شهريًا

: 29.99 دولارًا شهريًا احترافي : 73.50 دولارًا شهريًا

: 73.50 دولارًا شهريًا فريق : 103.50 دولار شهريًا

: 103.50 دولار شهريًا شركة: تسعير مخصص

Zapier التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

7. سلاك

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سلاك

Slack هو تطبيق تواصل داخلي شائع يسهل المراسلة والتعاون بين أعضاء الفريق في الوقت الفعلي. ويُعد Slack مفيدًا بشكل خاص للوكالات لدمج العملاء والمقاولين بسهولة في مساحة العمل الخاصة بهم.

على عكس البريد الإلكتروني، يساعدك Slack على إنشاء مجموعات لفرقك وعملائك، مما يضمن إجراء محادثات سياقية لا يتم فيها استبعاد أي شخص من الحلقة.

يأتي Slack أيضًا مع العديد من ملحقات الطرف الثالث التي تسهّل تنفيذ إضافات إضافية الاختراقات الإنتاجية مثل الحصول على إشعارات لحالات المهام وتتبع الوقت في المهام والمشاريع.

سلاك أفضل الميزات

أضف عملاءك إلى مساحة عمل Slack لتحسين التعاون والحفاظ على تنظيم جميع محادثاتك

تشجيع التواصل الداخلي للفريق من خلال الرسائل المباشرة (DMs) ومكالمات الصوت والفيديو

دمج Slack مع أدوات أخرى والحصول على إشعارات بناءً على مشغلات محددة مسبقاً، مثل رسائل البريد الإلكتروني المهمة من العملاء أو تحديثات المهام

تنظيم المحادثات في قنوات مخصصة للعملاء أو الفرق أو المشاريع وضمان الشفافية بين جميع أعضاء المجموعة

قيود سلاك

الجودة الصوتية والمرئية للمكالمات في Slack ليست جيدة مثل تطبيقات مؤتمرات الفيديو المتقدمة الأخرى

قد يبدو شريط التنقل في سلاك مربكاً إذا كان لديك العديد من القنوات والرسائل المباشرة

يمكن أن يصبح التطبيق أكثر تكلفة، خاصةً مع التكاليف الإضافية من الاشتراكات في الإضافات والتكاملات الخارجية

تسعير سلاك

الخطة المجانية: مجانية للأبد

مجانية للأبد الخطة الاحترافية: 8.75 دولار/مستخدم شهرياً

8.75 دولار/مستخدم شهرياً خطة الأعمال+ : 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

8. أسانا

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أسانا

أداة أخرى يمكن أن تزيد من إنتاجية فريقك هي Asana. تسمح هذه المنصة البرمجية متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع للفرق (والوكالات) بتنظيم وإدارة وتتبع الخطط اليومية بكفاءة

تقدم Asana 50 نموذجاً جاهزاً للاستخدام مصممة لدعم التعاون متعدد الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفريقك استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي في Asana لإنشاء أهداف ذكية، وتلقي تحديثات الحالة على المهام، والمزيد.

أفضل ميزات Asana

إنشاء مشاريع فردية لكل عميل وتتبع التقدم المحرز باستخدام المهام والمهام الفرعية

عرض مخطط في الوقت الفعلي لحجم عمل فريقك وتعيين مشاريع جديدة وفقاً لذلك

وضع أهداف ومؤشرات أداء رئيسية لكل عميل ومطابقتها مع مشاريعك إلى قياس إنتاجية الفريق والاحتفال بالإنجازات

وفّر الوقت باستخدام الأتمتة. قم بإعداد المشغلات والإجراءات لنقل المهام وتعيين DRIs وإرسال تذكيرات لضمان تخصيص العمل بشكل هادف

قيود أسانا

يمكن أن يكون منحنى التعلم الحاد للمستخدمين الجدد مقيدًا للفرق الكبيرة

يمكن تعيين مهمة لمستخدم واحد فقط، مما يجعل الأمر صعبًا عندما يعمل عدة مستخدمين على مهمة واحدة

لا يمكن تصدير مشاريع أسانا إلا كملفات CSV وليس JSON أو Excel، مما قد يحد من المرونة

تسعير أسانا

شخصي: مجاني للأبد

مجاني للأبد مبتدئ : 13.49 دولار/مستخدم شهرياً

: 13.49 دولار/مستخدم شهرياً متقدم : 30.49 دولار/مستخدم شهرياً

: 30.49 دولار/مستخدم شهرياً مؤسسة : تسعير مخصص

: تسعير مخصص المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

9. هبسبوت

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هبسبوت

Hubspot هي منصة "الكل في واحد" لفرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء. تقدم مجموعة من أدوات الإنتاجية للوكالات لمساعدة الشركات على إشراك العملاء في كل مرحلة من مراحل رحلتهم.

يمكنك استخدام Hubspot لتوليد العملاء المحتملين وإدارة الحملات التسويقية والتعامل مع تذاكر دعم العملاء.

أفضل ميزات Hubspot

قم بإدارة جميع وظائف المبيعات والتسويق وحتى دعم العملاء على هذه المنصة المتكاملة

أتمتة الأعمال المشغولة . قم بإعداد مهام سير العمل الآلية لعمليات المبيعات والتسويق الخاصة بك، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني ومتابعة العملاء المحتملين

قم بإعداد مهام سير العمل الآلية لعمليات المبيعات والتسويق الخاصة بك، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني ومتابعة العملاء المحتملين استخدم أدوات Hubspot المجانية مثل إدارة علاقات العملاء ومساعد الحملات لزيادة كفاءة فريقك وتلبية أهداف الإنتاجية قم بإعداد فريقك بسهولة مع واجهة مستخدم Hubspot الحديثة وتسلسلات الإعداد المتقنة



قيود Hubspot

قد يكون Hubspot مكلفًا للفرق الصغيرة ومتوسطة الحجم لأن الميزات الأساسية متوفرة فقط في الخطة الاحترافية والخطط الأخرى ذات المستوى الأعلى

عقود Hubspot السنوية تفتقر إلى المرونة

اختبار A / B غير متاح في الخطط الأدنى

بعض المعرفة التقنية (مثل معرفة CSS) مطلوبة عند تخصيص قوالب Hubspot

تسعير Hubspot

مجاني

مبتدئ : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا احترافي : 800 دولار شهرياً

: 800 دولار شهرياً مؤسسة: 3600 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Hubspot

G2 ( Hubspot Marketing Hubspot Hub ): 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Hubspot Marketing Hubspot Hub ): 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra ( Hubspot Marketing Hubspot Hub ): 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

10. ميرو

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ميرو

Miro عبارة عن منصة تعاونية شائعة على الإنترنت للسبورة البيضاء تتيح للفرق العمل معًا في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع. باستخدام Miro، يمكنك التفكير والعصف الذهني والتخطيط وتنظيم أفكارك بكفاءة.

يحتوي التطبيق على العديد من الوظائف التعاونية، مثل التحدث من خلال (الذي ينشئ مقاطع فيديو وتسجيلات شاشة للوحات ميرو) و وضع العرض التفاعلي (الذي يدعم التواصل ثنائي الاتجاه بين المستخدمين أثناء الاجتماعات والعروض التقديمية).

علاوة على ذلك، يحتوي Miro على قوالب إنتاجية لكل شيء - من سير العمل الرشيق وإدارة المشاريع إلى الألعاب وكاسحات الجليد.

ميرو أفضل الميزات

تشغيل اجتماعات تفاعلية مع عروض تقديمية ثنائية الاتجاه وتمكين أعضاء فريقك من المساهمة في اللوحة في الوقت الفعلي

عزِّز التعاون غير المتزامن . أنشئ مقاطع فيديو إرشادية للوحاتك (وعروضك التقديمية) باستخدام Talktrack ودع فريقك يتعاون في الوقت المناسب

أنشئ مقاطع فيديو إرشادية للوحاتك (وعروضك التقديمية) باستخدام Talktrack ودع فريقك يتعاون في الوقت المناسب أنشئ أداة لإدارة المشاريع على غرار كانبان باستخدام الملاحظات اللاصقة والمربعات النصية والأشكال لتتبع المشاريع بصرياً

اطرح الأسئلة وأنشئ خرائط ذهنية والمزيد باستخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي الجيني المدمجة في Miro

قيود ميرو

ميزات محدودة في الخطة المجانية

لا يوجد خيار افتراضي لحفظ اللوحات البيضاء المخصصة كقوالب

يجد بعض المستخدمين أن الجلسات تنتهي صلاحيتها بشكل عشوائي، مما يتسبب في فقدانهم للعمل

تسعير #### ميرو

مجاني

المبتدئين: 10 دولارات/مستخدم شهرياً

10 دولارات/مستخدم شهرياً الشركات: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ميرو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

ارفع مستوى إنتاجية وكالتك مع Clickup

التغييرات الصغيرة تؤدي إلى نتائج كبيرة. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية.

فبالنسبة للوكالات، يعني ذلك تحسين سير العمل وتزويد الموظفين بالدعم الذي يحتاجونه لإنجاز أعمالهم - سواء كان ذلك أداة لإدارة مشاريعهم، أو السماح بالتواصل مع زملائهم في الفريق، أو تنفيذ العمليات اليومية.

تذكّر أن تختار أدوات إدارة المشاريع التي تدعم عملياتك وإجراءاتك. مع ClickUp، يمكنك تحقيق ذلك بسهولة!

اعمل بشكل أفضل من خلال إدارة المشاريع، وإنشاء مستندات تعاونية، والعصف الذهني باستخدام السبورات البيضاء، وحتى الوصول إلى مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي - من خلال منصة الكل في واحد؛ ClickUp.

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